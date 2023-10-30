10 aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang och höja moralen som du kan prova redan idag

Att investera tid, pengar och resurser i att rekrytera de bästa talangerna till ditt företag är bara halva jobbet. En effektiv strategi för medarbetarengagemang är nyckeln till att behålla dem, maximera deras potential och säkerställa att de förblir lojala mot din organisation.

En rapport från Gallup visar dock att 77 % av de anställda antingen är oengagerade eller aktivt oengagerade. Om du är här är chansen stor att du inser vikten av att överbrygga denna klyfta. Och därför är du på jakt efter idéer för att öka medarbetarnas engagemang. Vi är här för att hjälpa dig.

Vi har sammanställt en lista med roliga aktiviteter för att engagera medarbetarna, återuppväcka gnistan på din arbetsplats och bygga starka team som kommer att arbeta för att företaget ska lyckas.

Vad är aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang?

Aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang är olika spel, evenemang, åtgärder eller rollspel som används för att förbättra teamens emotionella engagemang och entusiasm för sina jobb och företaget.

Det innebär att en engagerad medarbetare inte bara arbetar för lönen, enstaka bonusar eller nästa befordran. De är också engagerade i att hjälpa företaget att uppnå sina kort- och långsiktiga mål. Dessa medarbetare kommer med nya idéer, tar sig an utmaningar och går den extra milen utan att bli ombedda. 💪

Å andra sidan gör en oengagerad medarbetare bara det absolut nödvändigaste för att klara sig. De stämplar in och ut och tittar mer på klockan än på sitt bidrag till företagets utveckling. Och istället för att se utmaningar som möjligheter till tillväxt, kan de se dem som bördor och undvika dem.

Sett i ett större perspektiv driver engagerade medarbetare innovation, bidrar till en positiv arbetsplatskultur och hjälper företaget att förbli flexibelt i en ständigt föränderlig affärsmiljö.

Samtidigt tenderar oengagerade medarbetare att dämpa produktiviteten och bromsa företagets framsteg mot att uppnå sina mål.

Varför är medarbetarengagemang viktigt?

Företag som prioriterar och investerar i att förbättra medarbetarnas engagemang skördar stora framgångar på alla områden. Enligt en Gallup-studie från 2020 leder högt medarbetarengagemang till:

21 % högre lönsamhet

81 % minskning av frånvaron

41 % färre kvalitetsfel

14 % ökning av produktiviteten

10 % ökning av kundlojalitet och engagemang

18 % lägre personalomsättning i organisationer med hög personalomsättning och 43 % lägre personalomsättning i organisationer med låg personalomsättning.

Enkelt uttryckt innebär högt medarbetarengagemang hög avkastning för företaget. 📈

Vad påverkar medarbetarnas engagemang?

Löner och bonusar spelar en roll för medarbetarnas engagemang, men det räcker inte med bara det. Låt oss därför ta en titt på andra viktiga faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang:

Ledarskap: Medarbetarengagemang börjar högst upp. Om ledarna tror på företagets mål och visar det i sina handlingar är det mer sannolikt att medarbetarna också engagerar sig.

Tydlig kommunikation: Medarbetare vill ha tydlighet. Otydliga förväntningar eller bristande riktlinjer leder till förvirring och minskar engagemanget.

Erkännande av medarbetare : Det ligger i människans natur att söka erkännande för hårt arbete. Förmåner som bonus eller löneförhöjning är bra, men ibland räcker ett enkelt ”tack” långt för Det ligger i människans natur att söka erkännande för hårt arbete. Förmåner som bonus eller löneförhöjning är bra, men ibland räcker ett enkelt ”tack” långt för att få en medarbetare att känna sig erkänd och uppskattad 🤝

Professionell utveckling : Medarbetare värdesätter kontinuerligt lärande och utveckling. Om dessa möjligheter finns tillgängliga kommer sannolikt engagemanget och arbetsglädjen att öka.

Balans mellan arbete och privatliv : Utbrändhet är ett reellt problem. Överarbetade medarbetare tappar med tiden sitt engagemang. Att erbjuda möjligheter till distansarbete, flexibla arbetstider och pauser från icke-arbetsrelaterade aktiviteter är effektiva sätt att motverka detta.

Feedback: Engagemanget ökar när medarbetarna känner sig trygga med att uttrycka sina farhågor och känner att deras åsikter värdesätts.

Arbetsrelationer: När medarbetarna känner att de är en del av en stödjande gemenskap är det mer sannolikt att de förblir engagerade.

Brainstorma, planera, utarbeta strategier och effektivisera kommunikationen i realtid för att leverera projekt snabbare med ClickUp Whiteboards.

Att förstå dessa faktorer hjälper dig att utforma en effektiv engagemangsstrategi som ökar personalbehållningen och engagemanget. Låt oss nu ta en titt på de aktiviteter du kan genomföra direkt för att förverkliga din strategi.

De 10 bästa aktiviteterna för att öka medarbetarnas engagemang

Här är 10 av de enklaste och mest effektiva aktiviteterna för att öka medarbetarnas engagemang och få engagemangsmätaren att slå i taket.

1. Skapa ett välkomnande introduktionsprogram

Det första intrycket under introduktionen, redan från första dagen, sätter tonen för en medarbetares resa i ditt företag. Tyvärr ignorerar eller skyndar vissa företag igenom denna fas.

Faktum är att endast 12 % av de anställda anser att deras företag är bra på att introducera nyanställda. En undersökning från CareerBuilder visar dock att ett välstrukturerat introduktionsprogram leder till högre engagemang, högre produktivitet och lägre personalomsättning.

Ge dina nya medarbetare en bra start med denna onboarding-mall från ClickUp.

Att förbättra din introduktionsprocess kan vara enklare än du tror. Här är några enkla justeringar som gör stor skillnad:

Tydlig agenda: Effektivisera introduktionsprocessen så att nya medarbetare vet exakt vad de ska göra, från början till slut.

Planera möten med cheferna: Tidiga möten med HR-teamet och cheferna är avgörande. Det är det perfekta tillfället att fastställa tydliga förväntningar, beskriva roller och öppna kommunikationskanaler.

Teamintroduktion: Anordna en personlig eller virtuell isbrytare för att introducera nya medarbetare till teamet. Detta hjälper dem att förstå vem de kan vända sig till för specifika frågor och hjälp. Anordna en personlig eller virtuell isbrytare för att introducera nya medarbetare till teamet. Detta hjälper dem att förstå vem de kan vända sig till för specifika frågor och hjälp.

Kollegialt stöd: Koppla ihop nya medarbetare med en kompis eller mentor som kan hjälpa dem att komma in i sin nya roll, arbetsmiljö och företagskultur 🧑‍🤝‍🧑

När nya medarbetare känner sig stödda från början får de snabbt självförtroende och känner sig delaktiga. Detta ökar deras engagemang för rollen och deras motivation att bidra till teamets och företagets mål.

2. Erbjud utbildning och utvecklingsmöjligheter

Det är bra att börja med ett bra introduktionsprogram. För att hålla momentumet uppe måste du erbjuda kontinuerliga utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

Det hjälper medarbetarna att fylla de kompetensluckor som behövs för deras roller och är ett smart sätt att hålla ditt team motiverat och engagerat. Enligt en rapport från Udemy från 2016 säger 80 % av medarbetarna att möjligheter till lärande på jobbet gör dem mer engagerade.

Börja utveckla din utbildningsplan med denna mall för utbildningsramverk från ClickUp.

Här är några praktiska tips för att säkerställa att dina utbildningsprogram når sitt mål:

Relevant innehåll: Anpassa utbildningsinnehållet efter företagets mål och de individuella utmaningar som medarbetarna står inför.

Interaktiva leveransformat: Slopa långa och tråkiga utbildningssessioner. Använd istället interaktiva workshops och frågesporter, spelbaserat lärande och praktiska simuleringar.

Feedbackloopar: Spåra prestationer och samla in feedback efter utbildningen. Detta hjälper dig att förfina framtida sessioner så att de förblir relevanta och effektiva.

Regelbunden utbildning stöder inte bara ditt teams karriärutveckling utan ökar också produktiviteten och prestationen i deras roller. Med andra ord, ditt teams tillväxt är också din tillväxt.

3. Engagera medarbetarna i ömsesidiga feedback-sessioner

Varför nöja sig med feedback från medarbetarnas utbildningssessioner? Uppmuntra medarbetarna att också uttrycka sina tankar, förslag och farhågor inom andra områden. Tänk på produktutveckling, kundinteraktioner, interna processer eller till och med förbättringar av arbetsplatskulturen.

Använd mallar för feedbackformulär för att samla in, prioritera och agera på förslag. Detta visar medarbetarna att deras åsikter värdesätts, vilket gör att de naturligt blir mer benägna att bidra med fler förslag.

Men feedback är inte en enkelriktad process. Skapa en miljö där medarbetarna också kan få feedback från sina chefer och kollegor.

Chat-vyn lagrar alla dina kommentarer i ClickUp så att du snabbt kan hitta alla konversationer.

Rätt personalhanteringsprogramvara hjälper till att effektivisera denna process, även när du arbetar med ett virtuellt team. Den bör stödja kontinuerlig kommunikation via kommentarer, chattar, Slack och dagliga rapporter för att hantera problem och frågor i realtid.

Detta förbättrar lagarbetet och lägger grunden för en mer engagerad och produktiv personalstyrka. Det skapar också en trygg miljö för medarbetarnas feedback – oavsett om det gäller arbetsprocesser, relationer inom teamet, rekommendationer om kontorslokaler eller mer flexibla arbetsscheman.

Fira speciella datum som födelsedagar och arbetsjubileer med medarbetarna. Överväg små gester som presentkort, omnämnanden på sociala medier, tårtskärning eller till och med en teamlunch. Detta bidrar i hög grad till att engagera medarbetarna och få dem att känna sig uppskattade och som en del av en större familj.

Ta dessutom en paus från de vanliga rutinerna för att fira roliga helgdagar och evenemang. Tänk på National Pizza Day, Take Your Dog to Work Day, Random Acts of Kindness Day och International Volunteer Day. Detta skapar gemensamma minnen och, viktigast av allt, ger ditt team ny energi att arbeta hårt, men uppskatta spontaniteten i din företagskultur. ⚡️

Växla mellan den mångsidiga ClickUp 3.0-tabellvyn och kalendervyn för att på bästa sätt visualisera allt ditt arbete.

Skapa en företagskalender så att alla håller sig uppdaterade om dessa speciella milstolpar och evenemang. Denna visuella påminnelse skapar förväntan, uppmuntrar teamet att delta och ger alla något att se fram emot.

Underskatta aldrig kraften i dessa små firanden. De uppmuntrar medarbetarna, höjer moralen och bidrar till en livfull arbetsmiljö.

5. Planera utomhusaktiviteter för teamet

Vem gillar inte en bra mix av kul och frisk luft? Att ta med ditt team utomhus för några aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang kan verkligen skaka om saker och ting ... på ett bra sätt, förstås. Det hjälper alla att slappna av, knyta kontakter och ladda batterierna. Börja med att utforska aktiviteter för att öka medarbetarnas engagemang, till exempel:

En friluftsdag

Campingresa

Picknick i parken

Naturvandring i grupp

Skattjakt i staden

Välgörenhetslopp eller -promenader

Team som spelar tillsammans arbetar ofta bättre tillsammans. Dessa gemensamma upplevelser bygger förtroende och banar väg för bättre kommunikation och samarbete. Se därför till att investera i teambuildingaktiviteter – effekterna på prestanda och medarbetarnas tillfredsställelse är väl värda det.

6. Anordna talangjakter för medarbetarna

Att anordna talangjakter på jobbet kan vara väldigt roligt och ge massor av fördelar. För det första är det häftigt att se vilka dolda talanger dina kollegor har och fira deras mångfald och kreativitet. Du får upptäcka att den tystlåtna personen från ekonomiavdelningen kan jonglera eller att din projektledare spelar gitarr! 🎸

Det bryter också ner silos mellan olika avdelningar. Så personer som kanske inte interagerar dagligen får en chans att samarbeta och knyta personliga kontakter.

Planera och organisera oförglömliga evenemang med det bästa verktyget för evenemangshantering.

Dessutom känns det fantastiskt att heja på sina teamkamrater för deras unika talanger och att bli hejad på själv. Denna teambuildingaktivitet gör att kontoret känns mer som en gemenskap, vilket är viktigt för att förbättra den dagliga kommunikationen och öka medarbetarnas engagemang.

7. Anordna konst- och hantverksworkshops

Konst- och hantverksworkshops är ett annat bra sätt att ta en paus från arbetet och umgås med kollegor i en avslappnad miljö. Aktiviteterna kan omfatta allt från målning till keramik och DIY-projekt.

När medarbetarna utför sina vanliga arbetsuppgifter använder de främst vänstra hjärnhalvan, som står för logik och analytiskt tänkande. Konstaktiviteter stimulerar dock högra hjärnhalvan, vilket väcker kreativitet och fantasi. Denna omställning leder ofta till nya, innovativa idéer när medarbetarna återvänder till arbetet.

Att hantera konstmaterial, använda livfulla färger och skapa konkreta produkter är terapeutiskt och lugnande. Det hjälper till att lindra stress, förbättrar humöret och skärper fokus och koncentration. 🧑‍💻

För att maximera dessa fördelar bör du överväga att anordna sessioner regelbundet, variera typerna av konst och hantverk och bjuda in olika instruktörer för att dela med sig av sin expertis.

8. Dela idéer i mini-föreläsningar i TED-stil

Att anordna mini-föreläsningar i TED-stil är ett utmärkt sätt att uppmuntra kunskapsdelning mellan teammedlemmarna. Det ger dem en chans att diskutera sina intressen, oavsett om det är arbetsrelaterat eller deras personliga passioner.

Att tala inför kollegor kan vara utmanande, särskilt i början. Men med övning och stöd kan det öka en persons självförtroende och talförmåga avsevärt. Detta är användbart när medarbetarna måste hålla webbseminarier, konferenser och kundpresentationer.

Att lyssna på olika ämnen väcker nyfikenhet bland teammedlemmarna, vilket leder till kontinuerlig självförbättring. Det utsätter dem också för olika perspektiv och tillvägagångssätt som de inte hade övervägt tidigare.

Att regelbundet hålla dessa sessioner är ett utmärkt sätt att främja en kultur av kontinuerligt lärande och tillväxt.

9. Ta lunch och lär dig något nytt

Lunchpauser behöver inte bara handla om att fylla på kroppen med energi. Ibland kan du också fylla på hjärnan med energi. 🧠

Varför inte prova lunch-och-lär-sessioner för ditt team? Du kan anordna dessa en gång i månaden, en gång i kvartalet eller med något annat regelbundet intervall. Bjud in gästföreläsare som tar upp olika ämnen, från de senaste tekniska uppdateringarna till hälsotips eller till och med utveckling av mjuka färdigheter.

Dra och släpp anpassade fält i ClickUp-formulärvyn för att samla in feedback om vilka typer av lunch-och-lär-sessioner dina anställda skulle vara intresserade av.

Du kan också införa en månadens bok som handlar om personlig utveckling eller branschtrender. Under lunchrasten kan alla sedan diskutera vad de tyckte var viktigast i boken.

Det fina med lunch-och-lär-sessioner är att de gör lärandet mindre som en plikt och mer som en engagerande och trevlig upplevelse.

10. Håll dig i form med hälso- och friskvårdsaktiviteter

När ditt team är i god fysisk form arbetar de ännu bättre. Så varför inte införa några fitnessinitiativ på arbetsplatsen?

Yogaklasser, Zumba eller aerobics är utmärkta sätt att börja dagen eller varva ner efter en lång arbetsdag. Anlita en fitnessinstruktör en gång i veckan (eller på specifika dagar) för att leda teamet genom en session. Om du har en tight budget kan du överväga att registrera dig för fitnessappar som leds av professionella instruktörer.

En annan rolig idé är att anordna veckovisa eller månatliga fitnessutmaningar, där medarbetarna tävlar i vänskapliga tävlingar som stegräkning, planktid eller hopprep. Det tillför ett element av glädje och kamratskap samtidigt som det främjar en hälsosam livsstil. 🤸‍♂️

Inför hälsosamma nya vanor steg för steg med ClickUps mall för personlig vanespårare.

Om utrymmet tillåter, inred ett litet gym eller en särskild träningsplats på kontoret. Alternativt kan du samarbeta med lokala gym eller fitnesscenter för att erbjuda rabatterade gymmedlemskap till dina anställda.

Att främja hälsa och välbefinnande förbättrar medarbetarnas mentala hälsa och allmänna välbefinnande. Detta leder till lägre stressnivåer, förbättrad koncentration och minskad frånvaro på grund av hälsoproblem.

Hur man mäter medarbetarengagemang

Efter att du har lanserat din strategi för medarbetarengagemang är nästa steg att mäta dess effektivitet. Alla aktiviteter kommer inte att bli en succé, och det är okej. Genom att noga följa medarbetarnas feedback och deltagande kan du bestämma vilka aktiviteter som ska behållas och vilka som ska omarbetas eller ersättas.

Att genomföra dessa utvärderingar samtidigt som man jonglerar med andra HR-uppgifter kan kännas mycket överväldigande. Lyckligtvis är ClickUp utformat för att hjälpa HR-team att hantera allt smidigt. Använd det för att effektivisera dina arbetsflöden, från rekrytering och introduktion till hantering av medarbetarengagemang och prestationsuppföljning – du behöver inte börja från scratch, utan kan välja och anpassa någon av ClickUps över 120 HR-mallar.

Med ClickUp Goals är det enkelt att mäta effektiviteten i din strategi för medarbetarengagemang och följa upp övergripande HR-mål. Sätt upp mål och följ upp framstegen i realtid. Dessutom kan du schemalägga undersökningar om medarbetarengagemang för att ta reda på hur engagerade medarbetarna känner sig i sitt arbete och företagets mission.

Spåra dina mål ned till de viktigaste KPI:erna och få automatiskt detaljerad information om dina framsteg.

Samla in och organisera svaren i ClickUps tabellvy och visualisera insikterna med cirkel-, stapel- och linjediagram i ClickUp Dashboards. Dashboarden är också perfekt för att övervaka medarbetarnas produktivitet och prestationstrender över tid. På så sätt är det enkelt att identifiera områden som fungerar bra och andra som behöver uppmärksammas.

Och om du känner dig fast vid något tillfälle kan ClickUp AI vara till hjälp. Använd detta AI-verktyg för HR-uppgifter som att föreslå enkätfrågor, sammanfatta kvalitativa enkätsvar och brainstorma idéer för dina nästa steg.

Engagera, energisera och utmärk dig med ClickUp

Det är fantastiskt att ha ett bra team, men det som verkligen gör skillnad är att se till att de maximerar sin prestation och arbetar bra tillsammans. Prova ovanstående aktiviteter för att öka engagemanget och se hur de hjälper. Nyckeln är att börja i liten skala och vara konsekvent.

Och glöm inte att kontrollera hur väl de aktiviteter du valt för att öka medarbetarnas engagemang fungerar. Med ett verktyg för medarbetarövervakning som ClickUp kan du hantera medarbetarna samtidigt som du spårar, analyserar och förfinar dina strategier för att öka engagemanget.

Registrera dig för ClickUp idag och få en gladare och mer engagerad personal. ✨