De 10 bästa programvarorna för personalövervakning 2025

Tiden då tidrapporter hastigt skrevs ihop sent på fredagseftermiddagen är förbi. Dagens kraftfulla programvara för medarbetarövervakning går utöver tidrapportering och erbjuder funktioner som detaljerade produktivitetsrapporter, som ger chefer tillgång till realtidsdata och användbara insikter.

Från övervakning av aktiviteter och spårning av projekt till främjande av teamsamarbete – dessa lösningar är utformade för att maximera ditt teams prestanda.

Vi går igenom viktiga aspekter, såsom anpassningsbarhet, rapporteringsfunktioner, användarvänlighet och prisvärdhet, för att hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för just dina behov.

Följ med oss när vi öppnar upp en ny nivå av medarbetarengagemang, produktivitet och framgång. Gör dig redo att lyfta din personal och frigöra dess fulla potential. Låt oss sätta igång.

Vad är programvara för övervakning av anställda?

Programvara för övervakning av anställda är en typ av programvara som gör det möjligt för arbetsgivare att spåra och övervaka sina anställdas aktiviteter medan de arbetar. Denna programvara kan användas för att övervaka anställdas produktivitet, säkerställa efterlevnad av företagets policyer och förhindra dataförlust eller stöld.

Vad ska du leta efter i den bästa programvaran för medarbetarövervakning?

När du utvärderar programvarulösningar för medarbetarövervakning måste du ta hänsyn till flera aspekter och funktioner så att du väljer den lösning som passar bäst för din organisation. Oavsett om det gäller tillgång till en kostnadsfri testversion, paketlösningar kontra konton per användare eller funktioner som fungerar bäst för distansarbetande medarbetare, måste dina verktyg för medarbetarövervakning kunna anpassas efter dina behov.

Här är dessutom några andra viktiga aspekter att tänka på:

Omfattande övervakningsfunktioner : Din : Din HR-programvara bör erbjuda en rad övervakningsfunktioner, såsom aktivitetsuppföljning, webbplats-, mus- och tangentbordsanvändning, användning av mobila enheter och applikationer, e-postövervakning, uppgiftshantering eller tangenttryckningsloggning. Dessa funktioner gör det möjligt för dig att samla in exakta data om medarbetarnas beteende och identifiera områden som kan förbättras för interna eller distansanställda.

Dataskydd och säkerhet: Anställdas integritet är en viktig faktor att ta hänsyn till. Programvaran bör ha tillräckligt robusta säkerhetsfunktioner och åtgärder för att skydda känslig data och säkerställa efterlevnad av integritetsbestämmelser. Leta efter säkerhetsfunktioner som datakryptering, åtkomstkontroll för användare och anonymiseringsalternativ.

Anpassning och flexibilitet: Olika organisationer har unika funktioner och krav när det gäller övervakning av anställda. Programvaran bör erbjuda anpassningsalternativ som gör det möjligt att skräddarsy programvaran och parametrarna för övervakning av anställda så att de överensstämmer med företagets policyer och kultur. Det är också fördelaktigt med flexibilitet när det gäller att justera inställningarna för övervakning av anställda utifrån roller eller avdelningar.

Rapportering och analys: Programvaran bör erbjuda omfattande rapporteringsfunktioner för att generera insiktsfulla analyser och visualiseringar. Du bör kunna få tillgång till rapporter om medarbetarnas produktivitet, tidsanvändning, programanvändning och andra relevanta mått. Dessa data kan hjälpa dig att identifiera trender, mäta prestanda, se produktivitetstrender, övervaka medarbetarnas aktiviteter och fatta välgrundade beslut.

Användarvänligt gränssnitt: Programvaran bör ha ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt för enkel användning. Du bör kunna navigera i systemet utan problem, komma åt relevant data och skapa rapporter utan att behöva omfattande teknisk expertis eller support.

Integration med HR-system: Sömlös integration med befintliga Sömlös integration med befintliga HR-system och verktyg , såsom löne-, närvarohanterings- och prestationsutvärderingsprogramvara , är avgörande. God anslutning till vanliga HR-appar möjliggör effektiv datadelning och säkerställer ett sammanhängande ekosystem för HR-hantering

Efterlevnad av juridiska och etiska standarder: Du måste se till att programvaran för övervakning och spårning av anställda följer juridiska och etiska standarder. Det är viktigt att granska programvaran för spårning och övervakning av anställda så att den följer relevanta arbetsrättsliga lagar och förordningar för att undvika potentiella juridiska problem eller missnöje bland anställda.

Leverantörens rykte och support: Undersök programvaruleverantörens rykte och trovärdighet. Läs recensioner, vittnesmål och fallstudier för att bedöma kundnöjdheten och supportens kvalitet. En pålitlig leverantör bör erbjuda kontinuerlig teknisk support, regelbundna uppdateringar och responsiv kundservice.

Du kan välja den bästa programvaran för medarbetarövervakning genom att välja ett system eller en programvara för medarbetarövervakning som överensstämmer med din organisations mål, policyer och värderingar.

De 10 bästa programvarorna för övervakning av anställda

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi ta en titt på den bästa programvaran för medarbetarövervakning på marknaden för att se vilket verktyg som passar ditt företag bäst.

Registrera tiden direkt eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

ClickUp är en omfattande produktivitetsplattform som erbjuder mer än bara verktyg för övervakning av anställda. Med anpassningsbara vyer och funktioner som uppgiftshantering, dokumentsamarbete, chatt, mål och whiteboards erbjuder ClickUp projektdashboards som gör det möjligt för team att planera, organisera och samarbeta effektivt.

Denna lösning för medarbetarövervakning har en tavla som liknar Trellos enkelhet, men erbjuder samtidigt avancerade anpassningsalternativ. ClickUps dra-och-släpp-funktion säkerställer att projekten flyter på i samma takt som ditt team.

ClickUps bästa funktioner

Arbetsbelastningsvyn visar hur mycket varje medarbetare har att göra. Med en bättre bild av arbetsfördelningen kan du sedan använda kapacitetsplaneringsmallar för att fördela arbetsbelastningen på ett bättre sätt.

Aktivitetsvyn sammanställer all aktivitet och låter dig sedan sortera efter medarbetare, aktivitet, avdelning och mer.

Mallar för tidrapportering med automatiska start-/stoppfunktioner som fungerar på alla dina enheter.

Tidrapporter och rapporteringsverktyg som kan mäta sig med de bästa tidrapporteringsprogrammen på marknaden när det gäller förmågan att analysera produktivitet och projektblockerare.

Beräkna automatiskt fakturerbara och icke-fakturerbara timmar

Begränsningar i ClickUp

Som ett omfattande projektledningsverktyg kan det ta lite tid att lära sig ClickUp ordentligt.

Alla mallvyer är inte tillgängliga på din smartphone (ännu!).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/användare

Företag : 12 $/användare

Business Plus : 19 $/användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 770 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. BambooHR

Via BambooHR

BambooHR är en HR-programvara som inkluderar funktioner för övervakning av anställda. Den erbjuder funktioner som spårning av anställdas ledighet, närvarohantering och prestationsövervakning.

BambooHR effektiviserar HR-processer och möjliggör effektiv hantering av medarbetardata, introduktion av nya medarbetare, administration av förmåner och mycket mer. Det användarvänliga gränssnittet och den intuitiva designen gör det enkelt för dig att navigera och få tillgång till relevant information.

BambooHR:s bästa funktioner

Avancerade rapporteringsfunktioner spårar personalomsättning, medarbetarnöjdhet, personalstyrka och mycket mer.

Se anställdas tillgänglighet på ett ögonblick med ledighetskalendrar

Spåra medarbetarnas prestationer med regelbundna utvärderingar, konsekventa feedbackmoduler, utbildningsverktyg och funktioner för målsättning.

BambooHR:s begränsningar

Användargränssnittet börjar se gammalt ut.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Funktionen för medarbetarutvärdering har inte mycket utrymme för inlägg.

BambooHR är inriktat på USA, vilket gör det mindre användbart för internationella HR-team.

Priser för BambooHR

Kontakta BambooHR för prisuppgifter.

BambooHR-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 210 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 920+ recensioner)

3. Veriato

Via Veriato

Veriato är ett kraftfullt program för övervakning av anställda som ger omfattande insyn i anställdas aktiviteter. Det erbjuder aktivitetsloggning, tangenttrycksspårning, övervakning av webbplats- och applikationsanvändning samt realtidsvarningar. Veriato hjälper organisationer att identifiera potentiella säkerhetsrisker, förbättra produktiviteten, hantera anställdas prestationer och säkerställa efterlevnad av företagets policyer och regler.

Veriatos bästa funktioner

Beteendebaserade varningar gör det enklare för chefer att svara på meddelanden med bättre sammanhang.

Skärmdumpning av anställda är ett enkelt sätt att spåra arbetsaktivitet.

URL-övervakning säkerställer att anställda inte besöker otillåtna webbplatser.

Tangenttrycksloggning registrerar varje detalj i en anställds aktiviteter.

Exportera data till kalkylblad, text-, HTML- och XML-filer för djupare analys.

Veriatos begränsningar

Bristande maskininlärningsfunktioner leder till många felaktiga resultat, även efter att åtgärder har markerats som säkra eller riskabla.

Webbläsaruppdateringar tenderar att förstöra inspelningsfunktionen tills nästa appuppdatering.

Antivirusprogram blockerar ofta appuppdateringar, vilket kräver manuell hantering av IT-teamet.

Veriatos prissättning

Vision: 179 $/användare

Cerebral: Kontakta Veriato för prisuppgifter

Veriato-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 120 recensioner)

4. ActivTrak

Via ActivTrak

ActivTrak är ett molnbaserat program för övervakning av anställda som spårar och analyserar anställdas datoraktivitet och beteende. Programmet för övervakning av anställdas datorer ger insikter om användning av applikationer, webbplatsbesök och tid som läggs på olika uppgifter. ActivTraks produktivitetsrapporter och analyser hjälper dig att spåra produktivitet, identifiera ineffektivitet, sätta produktivitetsmål och förbättra den övergripande prestandan.

ActivTraks bästa funktioner

Anpassningsbara rapporter möjliggör en snabb analys av medarbetarnas beteende.

En omfattande, intuitiv hemdashboard gör det enkelt att följa dina viktigaste mätvärden med ett ögonkast.

Responsiv kundsupport finns tillgänglig via chatt.

Programvaran ger coaching-tips till medarbetarna baserat på deras beteende.

Se hela ditt team i realtid med Team Pulse.

Begränsningar för ActivTrak

ActivTraks omfattande funktionsuppsättning har en brant inlärningskurva.

Programvaran saknar en stabil mobilapp.

Kunderna bör förbereda sig på en komplicerad installationsprocess.

Priser för ActivTrak

Gratis

Essentials: 10 $/användare

Professional: 17 $/användare

Företag: Kontakta ActivTrak för prisuppgifter

ActivTrak-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 540 recensioner)

5. Teramind

Via Teramind

Teramind är en avancerad programvara för övervakning av anställda som kombinerar övervakning av användaraktivitet, beteendeanalys och upptäckt av interna hot. Användarna får tillgång till lösningar för loggning av tangenttryckningar, filspårning och övervakning av anställda i realtid. Teraminds robusta rapporterings- och analysfunktioner ger djupgående insikter i anställdas beteende, vilket möjliggör proaktiv hantering och riskminimering.

Teraminds bästa funktioner

Övervakningsfunktioner i realtid för att upptäcka problematiska aktiviteter i ett tidigt skede

Anpassningsbara varningar som passar dina behov baserat på din bransch

Säker datahantering ger både anställda och arbetsgivare sinnesro.

Visning på flera skärmar är ett stort plus i en tid när dubbla skärmar är standard.

Teraminds begränsningar

Det är ett tungt program som kan påverka enhetens prestanda.

Teramind är komplicerat att installera

Programvaran är dyr.

Inget stöd för Linux finns tillgängligt.

Teraminds prissättning

Startpaket: 10 $/användare

UAM: 21 $/användare

DLP: 25 $/användare

Företag: Kontakta Teramind för prisuppgifter

Teramind-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

6. Interguard

Via Interguard

Interguard är ett omfattande verktyg för övervakning av anställda som erbjuder olika funktioner, inklusive aktivitetsövervakning, webbfiltrering och tidsspårning på mobila enheter. Det hjälper organisationer att förbättra produktiviteten, förhindra dataförlust, spåra anställdas aktiviteter och skydda mot säkerhetshot samt säkerställa efterlevnad av branschregler. Interguards rapporteringsfunktioner ger dig användbar information om anställdas beteende och användningsmönster.

Interguards bästa funktioner

Spåra aktiv/inaktiv tid

Registrera medarbetarnas aktiviteter på eller utanför nätverket

Nyckelordsbaserade varningar ger en tidig varning om potentiella problem.

Interguards begränsningar

Ingen övervakning i realtid

Användargränssnittet är lite bristfälligt.

Många funktioner är låsta tills du uppgraderar till en dyrare prenumeration.

Interguards prissättning

Standard: 25 $/användare

Företag: Kontakta Interguard för prisuppgifter

Interguards betyg och recensioner

G2: 3,3/5 (5+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 30 recensioner)

7. Hubstaff

Dashboard i Hubstaff

Hubstaff är ett verktyg för tidrapportering och medarbetarövervakning för distansarbetare och hybridarbetsgrupper. Det erbjuder funktioner som aktivitetsövervakning, GPS-spårning och online-tidrapporter. Med Hubstaff kan du spåra medarbetarnas produktivitet, hantera projekt, spåra medarbetarnas arbetstid och säkerställa korrekt tidrapportering för löneändamål.

Hubstaffs bästa funktioner

Övervakning av anställdas webbläsare och appar främjar produktiviteten

Musspårning hjälper till att övervaka anställdas inaktivitetstid

Regelbundna skärmdumpar av medarbetarnas skärmaktiviteter för senare granskning

GPS-spårning är användbart i branscher där medarbetarna inte rapporterar till en enda arbetsplats.

Automatiserade tidrapporter online förenklar tidrapportering, lönehantering och fakturering.

Tidsspårning över olika enheter effektiviserar datainsamlingen

Verktyg för personalplanering gör det enkelt att justera arbetsbelastningen i farten.

Lön- och fakturahantering kopplar samman tidrapportering och fakturering på ett smidigt sätt.

Hubstaffs begränsningar

Saknar arbetsflödesvyer som är standard i andra produkter.

Begränsade samarbetsverktyg försvårar kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda.

Ingen dokumentredigerare begränsar verktygets mångsidighet.

Dyrt jämfört med vissa alternativ

Hubstaffs prissättning

Time Free

Time Starter: 5,83 $/användare

Time Pro: 8,33 $/användare

Desk Free

Desk Starter: 5,83 $/användare

Desk Pro: 8,33 $/användare

Field Pro: 10 USD/användare

Desk Field: 12,50 $/användare

Företag: Kontakta Hubstaff för prisuppgifter

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (410+ recensioner)

Capterra: 4,6 (91 390+ recensioner)

8. Timbaserad

Via Hourly

Hourly är ett användarvänligt verktyg för personalövervakning med fokus på tids- och produktivitetsuppföljning. Appen har automatisk tidsuppföljning, projektuppföljning och uppgiftshantering. Hourly ger insikter om personalens produktivitet, projektets framsteg och tidsanvändning, vilket gör det möjligt för dig att optimera arbetsflödet och resursfördelningen.

De bästa funktionerna per timme

Enkelt att använda gränssnitt

Spåra medarbetarnas tid per projekt och uppgift, vilket är en viktig funktion för alla projektledare.

Systemet för in- och utstämpling fungerar smidigt med lönehanteringen.

Verktyget för granskning av arbetsskadeersättning säkerställer att förmånen används på rätt sätt.

Fakturering är en barnlek

Tidsbegränsningar

De data som finns tillgängliga i rapporterna är knapphändiga.

Anställda kan endast ställas in som aktiva/inaktiva, inte raderas.

Pris per timme

Guld: 6 $/användare + 40 $ baspris

Platinum: 10 USD/användare + 60 USD baspris

Timmarbaserade betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 80 recensioner)

9. VeriClock

Via VeriClock

VeriClock är en molnbaserad lösning för övervakning av anställda som är utformad för distans- och mobila team. När du köper VeriClock får du GPS-spårning, tids- och närvarohantering samt geofencing. VeriClock hjälper dig att spåra anställdas position, säkerställa korrekt tidsrapportering och effektivisera löneprocesser.

VeriClocks bästa funktioner

Molnbaserad tidrapportering gör det enkelt att hålla koll på projekt var du än befinner dig.

Utmärkt integration med Quickbooks och Sage50

Stöder e-signaturer

GPS-spårning övervakar medarbetarnas vistelseort under arbetstid

Hantera medarbetarnas scheman direkt från appen

Kategorisera enkelt medarbetare efter roll eller avdelning

Begränsningar för VeriClock

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen.

Användargränssnittet är sparsamt

Priser för VeriClock

Standard: 5 $/användare + 10 $ i kontoavgift

VeriClock-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (3+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

10. iMonitorSoft

Via iMonitorSoft

iMonitorSoft är en programvara för övervakning av anställda som erbjuder lösningar för övervakning av anställda i realtid och omfattande loggning av användaraktivitet. Den erbjuder funktioner som tangenttrycksspårning, blockering av webbplatser och övervakning av applikationer. iMonitorSoft hjälper organisationer att upptäcka interna hot, förbättra medarbetarnas produktivitet och säkerställa efterlevnad av företagets policyer.

iMonitorSofts bästa funktioner

Övervaka och spåra tangenttryckningar och onlineaktivitet

Realtidsvarningar meddelar chefer om potentiellt otillåten aktivitet.

Skärmdumpar och videouppspelning från anställdas enheter

Filtrera och blockera webbplatser

Övervaka och kontrollera datorer på distans

Begränsningar för iMonitorSoft

Utvecklad för småföretag, inte storföretag.

Priser för iMonitorSoft

Agentlicens: 5,27 USD/användare för de första 15 användarna, med rabatter för större volymer.

Managerlicens: 125 USD/användare

iMonitorSoft betyg och recensioner

G2: 2,5/5 (1+ recensioner)

Capterra: N/A

Lär dig mer om den bästa programvaran för övervakning av anställda för Mac -användare!

Främja transparens med programvara för övervakning av anställda

För att effektivt implementera programvara för medarbetarövervakning måste viktiga intressenter, inklusive medarbetarna, involveras i beslutsfattandet. Genom att öppet kommunicera syftet och fördelarna och betona transparens och delaktighet kan du skapa en kultur präglad av förtroende och ansvarstagande.

Dessutom kommer tydliga policyer att säkerställa att medarbetarna förstår sina rättigheter och vilken information som samlas in. Medarbetarnas feedback är avgörande för att hantera problem och visa engagemang för deras välbefinnande och utveckling.

Dessa proaktiva åtgärder kommer att främja en miljö där transparens och produktivitet går hand i hand. Utnyttja möjligheterna med programvara för medarbetarövervakning och påbörja en resa mot en förvandlad organisation.

Med öppen kommunikation och fokus på medarbetarstöd kan du skapa en arbetsplats där individer känner sig engagerade, motiverade och stärkta att nå sin fulla potential. Börja denna resa idag och se den positiva inverkan på din organisations framgång med ClickUp!