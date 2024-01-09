De 10 bästa konkurrenterna och alternativen till ServiceNow för tjänstehantering 2025

ServiceNow har varit en viktig aktör inom IT-tjänstehantering (ITSM) under en längre tid. Företaget har ett välförtjänt rykte för att tillhandahålla omfattande servicedesk-lösningar, automatisera affärsprocesser, IT-tjänstehantering och digitala arbetsflöden. Men alla företag anser inte att det passar deras behov perfekt.

Anledningarna till att söka efter alternativ till ServiceNow som service desk-programvara kan variera: det kan bero på priset, programvarans komplexitet eller behovet av funktioner som ServiceNow inte erbjuder.

Oavsett dina skäl har du tur. Vi har sammanställt en lista över de bästa konkurrenterna till ServiceNow, var och en med unika styrkor och svagheter som service desk-verktyg. Vi kommer att fördjupa oss i deras viktigaste funktioner, för- och nackdelar, priser och kundbetyg från G2 och Capterra så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Är du redo? Då kör vi!

Vad ska du leta efter hos en konkurrent till ServiceNow?

Ditt IT-team har ofta flera ansvarsområden, från förändringshantering, felspårning och programuppdateringar till teknisk support för kunder och kollegor. Här är de funktioner du bör leta efter i ett alternativ till ServiceNow:

Omfattande projektledning: Alternativet bör erbjuda robusta funktioner för projekt- och tillgångshantering, såsom Alternativet bör erbjuda robusta funktioner för projekt- och tillgångshantering, såsom tidrapportering resursallokering och uppgiftshantering för att säkerställa smidig support från servicedesk.

Samarbetsverktyg: Smidiga kommunikations- och samarbetsfunktioner är avgörande för Smidiga kommunikations- och samarbetsfunktioner är avgörande för IT-supportteam som hanterar nätverk . Leta efter verktyg som erbjuder funktioner som delade arbetsytor, chatt i realtid och dokumentdelning.

Integrationsmöjligheter: Ditt alternativ till servicedesk bör integreras sömlöst med andra verktyg som teamet använder, såsom plattformar för kunskapshantering, CRM-system, marknadsföringsautomatisering eller kommunikationsappar.

Anpassningsbarhet och skalbarhet: Verktyget ska kunna anpassas efter dina specifika arbetsflöden och vara skalbart så att det kan växa i takt med dina behov när din verksamhet expanderar.

Rapportering och analys: Omfattande rapporterings- och analysfunktioner är nödvändiga för att spåra Omfattande rapporterings- och analysfunktioner är nödvändiga för att spåra supportärenden , identifiera flaskhalsar och fatta datadrivna beslut om servicekvalitet.

Användarvänligt gränssnitt: Ett service desk-verktyg som är lätt att navigera och använda kan öka användningsgraden inom servicekatalogteamet och förbättra produktiviteten.

Priser: Tänk på prisstrukturen för service desk-verktyget. Det ska erbjuda bra valuta för pengarna och passa din budget.

Kundsupport: Ett pålitligt kundserviceteam kan vara ovärderligt när du stöter på problem eller behöver hjälp med ditt servicedeskverktyg.

De 10 bästa konkurrenterna och alternativen till ServiceNow

Kom ihåg att det ideala verktyget kan variera beroende på din teams storlek, bransch och specifika behov. Det är därför bäst att prova några alternativ innan du bestämmer dig. Därför bör du överväga dina alternativ med dina lösningar för tillgångs- och incidenthantering. Kolla in dessa 10 bästa ServiceNow-alternativ:

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

ClickUp toppar vår lista och några andra – som G2:s lista över bästa produktivitets- och samarbetsprogramvara och FastCompanys lista över mest innovativa företag. Med kraftfulla CRM-funktioner, tillgångshanteringsfunktioner och äkta kunskapsbaserad programvara med ClickUp Docs är det lätt att förstå varför det är ett av de mest populära alternativen till ServiceNow.

Dessutom erbjuder ClickUp komplexa formulär med villkorlig logik för att samla in kundkonversationer och feedback. Denna flexibla, intuitiva och anpassningsbara lösning är ett utmärkt alternativ för småföretag eller stora team med betydande affärsbehov för att förbättra kundengagemanget.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är bäst för team som behöver mångsidiga, superanpassningsbara verktyg för att bedöma risker under premortem, hantera projekt mitt i sprint och bygga upp din interna kunskapsbas i post-mortems. Om allt du behöver är ett grundläggande ärendehanteringssystem och enkel mätningsspårning kan ClickUp vara överdimensionerat för det du försöker göra.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 770 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 660+ recensioner)

2. Zendesk

via Zendesk

Zendesk är en plattform för kundservice och kundengagemang som tillhandahåller service desk-verktyg för kundinteraktion, inklusive funktioner för ärendehantering och kunskapsbas. Det är ett robust alternativ till ServiceNow, särskilt för företag som fokuserar på kundsupport.

Zendesk bästa funktioner

Omnikanalig kundsupport och helpdesklösning (e-post, chatt, telefon, sociala medier)

AI-drivna automatiserade svar för förbättrad kundkommunikation

Självbetjäningsalternativ med en inbyggd kunskapsbas

Omfattande integrationsalternativ

Zendesk-begränsningar

En kort gratis provperiod gör det svårt att testa innan du måste binda dig helt.

Avancerade funktioner som Regex saknas

Otillräcklig anpassningsbarhet för avancerade användare

Priset är högre än hos vissa andra konkurrenter.

Zendesk-priser

Team: 49 $/månad per användare

Tillväxt: 79 USD/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Företag: 150 USD/månad per användare

Custom Enterprise: 215 USD/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 590 recensioner)

Capterra: 4,4/ (3 640+ recensioner)

3. SAP

Via SAP

SAP är ett multinationellt mjukvaruföretag som är känt för sin mjukvara för resursplanering (ERP). SAP Service Cloud, en del av företagets Customer Experience-paket, är ett av de bättre alternativen till ServiceNow som fokuserar på kundtjänsthantering och försäljning.

SAP:s bästa funktioner

Inbyggda funktioner för efterlevnad, säkerhet och incidenthantering som uppfyller och överträffar globala standarder.

En behörighetsmatris säkerställer att varje roll i ditt team har rätt åtkomst vid rätt tidpunkt till affärskritisk information på servicedesk.

Incidentövervakning säkerställer att inga IT-problem undgår din uppmärksamhet.

SAP:s begränsningar

Det erbjuder inte den live-support dygnet runt som ServiceNow erbjuder.

Plattformen är endast webbaserad, så den passar inte så bra för IT-proffs som är mycket på resande fot.

SAP-priser

Kontakta SAP för prisuppgifter

SAP-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (1 840+ recensioner)

4. ProProfs Help Desk

Via ProProfs kunskapsbas

ProProfs Help Desk är ett användarvänligt kundserviceverktyg som effektiviserar hanteringen av supportärenden och främjar teamsamarbete. Det erbjuder en delad inkorg som möjliggör effektiv hantering av kundförfrågningar och säkerställer att allt fungerar smidigt.

ProProfs integrerade plattform och robusta rapporterings- och analysfunktioner ger värdefulla insikter för att förbättra kundservicen. Med ProProfs Help Desk kan teamen också skapa en omfattande kundkunskapsbas, vilket minskar deras arbetsbelastning och ger kunderna möjlighet att använda självbetjäningsportaler. Dess enkelhet, effektivitet och kundorienterade tillvägagångssätt gör det till ett av de mest anmärkningsvärda alternativen till ServiceNow.

ProProfs Help Desks bästa funktioner

Spåra och vidarebefordra inkommande samtal automatiskt

Använd delade inkorgar för att förbättra samarbetet

Agenter kan använda fördefinierade svar för att förbättra svarstiderna.

Samla in kundfeedback med NPS, CSAT och andra undersökningar

Alternativ för incidenthantering för intern spårning

Begränsningar för ProProfs Help Desk

Ingen integration med sociala medier

Självbetjäningsportalen kan vara utmanande för vissa

Priser för ProProfs Help Desk

Gratis

Betalt: 20 USD/månad per användare

ProProfs Help Desk-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

5. Jira

Jira släppte nyligen sin nya vy för ärendehantering.

Jira Service Desk, utvecklat av Atlassian, är en populär programvara för uppgiftshantering och kunskapsdelning som är känd för sin flexibilitet och kraftfulla funktioner.

Jira Service Management, som ursprungligen utformades för att spåra buggar och problem i mjukvaruutveckling, har utvecklats för att tillgodose olika behov inom projekt- och uppgiftshantering. Jira Service Management erbjuder anpassningsbara arbetsflöden, smidiga rapporteringsverktyg och avancerade funktioner för problemspårning. Dess integrationsmöjligheter med många andra verktyg, såsom Confluence och Bitbucket, gör Jira Service Management till en omfattande lösning för team som vill planera, spåra och släppa fantastisk mjukvara.

Även om inlärningskurvan kan vara brant för vissa, gör Jiras robusta funktioner det till ett utmärkt val för team som söker en omfattande lösning för automatisering av arbetsflöden.

Jiras bästa funktioner

Begärköer samlar serviceförfrågningar från e-post, chattbottar, servicerepresentanter och mer.

Sortera incidenter automatiskt utifrån brådskandehet, servicenivåavtal och tillgängliga serviceexperter.

Självbetjäningsportalen hjälper anställda att hitta de svar de behöver utan att behöva eskalera sina problem.

Jiras begränsningar

Jira-tjänstehantering kan orsaka långsamma laddningstider

Alltför komplicerat för alla utom de mest tekniskt kunniga användarna

Jira Service Desk UI kan vara svårt att hitta de funktioner du behöver när du behöver dem (kolla in dessa Jira-alternativ)

Jira-priser

Gratis

Standard: 7,75 USD/månad per användare

Premium: 15,25 $/månad per användare

Företag: Ring Jira för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 270 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 200 recensioner)

6. Help Scout

Via Help Scout

Help Scout är en plattform för tjänstehantering som är utformad för att ge kundinteraktioner en mänsklig touch. Dess fokus på enkelhet och personalisering gör den till ett utmärkt alternativ till ServiceNow för företag som prioriterar kundrelationer.

Help Scouts bästa funktioner

Lös supportärenden snabbt med chatt och aviseringar i realtid. Använd makron och mallar för att kommunicera med kunderna direkt.

Missa aldrig en chans igen med automatiserad vidarebefordran och interaktionsspårning.

Help Scout erbjuder white label-tjänstehantering med anpassningsbar branding så att din supporttjänstehantering ser ut och känns precis som du vill.

Begränsningar för Help Scout

Ingen integration med sociala medier gör det svårt att spåra och svara på kunder som vänder sig till Twitter med sina frågor.

Help Scout-rapporterna är inte utformade för att enkelt ge dig detaljerad information om specifika supportärenden.

Help Scout-priser

Standard: 20 USD/månad per användare

Plus: 40 $/månad per användare

Pro: 65 USD/månad per användare

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 190 recensioner)

7. Freshdesk

Via Freshdesk

Freshdesk är en molnbaserad kundsupportplattform med robusta funktioner för ärendehantering, samarbete, problemhantering och automatisering. Det är en stark konkurrent till ServiceNow, särskilt för företag som söker ett intuitivt kundsupportverktyg med många funktioner.

Freshdesks bästa funktioner

Fjärråtkomst gör det möjligt för supportteam att dyka in och hjälpa kunderna på plats.

Biljettsystemet tilldelar och prioriterar supportförfrågningar automatiskt.

Freshdesks samarbetsverktyg gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta tillsammans på samma ärende för att lösa problem.

Freshdesks begränsningar

Inkorgen saknar vissa funktioner som sökfunktion, spara utkast och möjligheten att skicka ett meddelande till flera mottagare.

Det finns inte mycket utrymme för att anpassa rapporter

Mobilappen är inte alls lika intuitiv som desktopplattformen.

Priser för Freshdesk

Gratis

Tillväxt: 15 USD/månad per användare

Pro: 49 USD/månad per användare

Företag: 79 USD/månad per användare

Freshdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 750 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 030 recensioner)

8. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce Service Cloud

Salesforce Service Cloud är en plattform för tjänstehantering och support från Salesforce. Den erbjuder omfattande verktyg för kundservice och tillgångshantering, vilket gör den till ett konkurrenskraftigt alternativ till ServiceNow, särskilt för företag som redan använder Salesforce-produkter.

Salesforce Service Clouds bästa funktioner

SalesForce-systemet integrerar alla aspekter av tjänstehantering och kundsupport i en enhetlig agentupplevelse.

Smidig användarupplevelse på både stationära och mobila enheter

Skapa fält, tabeller och lägg till din egen kod för att anpassa verktyget precis som du vill ha det.

Begränsningar för Salesforce Service Cloud

Ingen WYSIWYG-redigerare, vilket kan göra formateringen besvärlig

Den branta inlärningskurvan för nya användare

Priser för Salesforce Service Cloud

Starter: 25 USD/månad per användare

Professional: 75 USD/månad per användare

Företag: 150 USD/månad per användare

Obegränsat: 300 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Service Cloud

G2: 4,2/5 (över 2 270 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 700 recensioner)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk

Zoho Desk är en webbaserad helpdesklösning som är utformad för att hjälpa företag att leverera förstklassig servicemanagement. Som konkurrent till ServiceNow erbjuder den en rad funktioner för ärendehantering, automatisering och rapportering.

Zoho Desks bästa funktioner

Spåra alla kundinteraktioner från en enda vy, oavsett vilken kanal de använde för att inleda konversationen.

Anpassa verktyget efter dina behov, oavsett om du behöver byta namn på flikar, lägga till avdelningar eller anpassa e-postmallar.

Begränsningar för Zoho Desk

Slutanvändarna får inga aviseringar om ärendets vidarebefordran, vilket gör det svårt att spåra ärenden.

Det är inte enkelt att sortera ärenden efter konto, så det kan vara svårt att hålla en överblick över prioriterade konton.

Ingen direktchatt med Zohos supportteam

Priser för Zoho Desk

Standard: 14 USD/månad per användare

Professional: 23 USD/månad per användare

Företag: 40 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4,4/5 (4 640+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 030 recensioner)

10. SupportBee

Via SupportBee

SupportBee är ett ärendehanteringssystem som är utformat med enkelhet och kundnöjdhet i åtanke. Som ett alternativ till ServiceNow erbjuder det en enkel lösning för hantering av kundsupportmejl.

SupportBees bästa funktioner

Ticket-system i inbox-stil innebär att teamen inte behöver logga in på en separat app för att tilldela eller svara på supportförfrågningar.

En omfattande extern kunskapsbas gör det enkelt för kunderna att hitta svar på sina frågor, vilket minskar antalet förfrågningar. En separat intern kunskapsbas hjälper agenterna att hitta de svar de behöver utan att behöva eskalera ärenden.

SupportBees begränsningar

Den fångar inte upp kundernas feedback om supporten.

Inte optimerad för Safari eller Firefox

Begränsad anpassningsmöjlighet

Ingen automatisk arkiveringsfunktion leder ibland till en rörig inkorg.

Inga formulär tillgängliga

SupportBee-priser

Startup: 13 USD/månad per användare

Företag: 17 USD/månad per användare

SupportBee-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (5+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (25+)

Ta hand om dina kunder – på ClickUp-vis

Att välja rätt programvara för tjänstehantering är avgörande för att kunna leverera utmärkta kundupplevelser. Varje ServiceNow-alternativ som listas ovan erbjuder unika funktioner, fördelar och nackdelar. Ditt val beror på dina specifika behov, budget och preferenser för din självbetjäningsportal och konfigurationshanteringslösningar.

Om du letar efter en heltäckande lösning som utmärker sig inom kundservice och erbjuder robusta funktioner för projektledning, produktledning och uppgiftshantering, bör du överväga ClickUp som den perfekta agila lösningen. Med sin mångsidiga funktionalitet, användarvänliga gränssnitt och konkurrenskraftiga priser är ClickUp ett förstahandsval bland ServiceNows konkurrenter och alternativ.

Kom ihåg att den bästa programvaran är den som passar ditt teams behov perfekt. Utforska därför dina alternativ, prova de som fångar din uppmärksamhet och fatta ett välgrundat beslut. Lycka till!