De 10 bästa marknadsföringsverktygen för nystartade företag 2025 (gratis och betalda)

Att driva ett nystartat företag är både spännande och stressigt. Det finns en värld av möjligheter framför dig, men också en enorm hög med saker att ta itu med på ditt skrivbord.

Några av punkterna på din att göra-lista handlar säkert om marknadsföring. Från att förbättra din sökmotorranking till att välja projektledningsprogramvara – det finns mycket att göra.

Lyckligtvis finns det många marknadsföringsverktyg för nystartade företag som underlättar vardagen.

I det här inlägget delar vi med oss av våra 10 bästa marknadsföringsverktyg för nystartade företag och hur du kan använda dem för att skjuta din verksamhet i höjden. ☄️

Alla marknadsföringsverktyg för nystartade företag är inte likadana. Vissa är utmärkta för teknikorienterade SaaS-företag, medan andra passar bättre för livsstilsvarumärken.

Oavsett vilket verktyg du behöver, här är vad du ska tänka på när du väljer ett marknadsföringsverktyg för ditt nystartade företag:

Samarbete : Inget är värre än att arbeta med ett splittrat team. Välj ett verktyg som erbjuder : Inget är värre än att arbeta med ett splittrat team. Välj ett verktyg som erbjuder samarbete i realtid så att alla håller sig uppdaterade och är på samma sida i den snabbt föränderliga startup-miljön.

Anpassning: Startups måste anpassa sig och agera snabbt. Leta efter verktyg som erbjuder anpassningsmöjligheter så att du kan göra justeringar och skapa lösningar som är specifika för dina behov.

Samarbeta mer effektivt med kunder eller interna team med virtuella whiteboardtavlor för att stimulera innovation.

Integrationer : Dina verktyg bör fungera bra tillsammans. Hitta marknadsföringsverktyg som kan integreras med dina andra dagliga administrations- och designprogram.

Mallar: Effektiva marknadsföringsverktyg sparar tid och pengar. Välj en plattform som erbjuder mallar för att utföra återkommande uppgifter snabbare.

Här är vår lista över de bästa verktygen för marknadsföringsteam och nystartade företag. Från sökordsanalys till inlägg på sociala medier finns det ett betalt eller gratis verktyg för varje nystartat företag och marknadsföringsstrategi.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en projektledningsprogramvara för nystartade företag som gör det enklare än någonsin att schemalägga uppgifter, fördela ansvar och hantera den dagliga verksamheten. Marknadsföringsteam använder ClickUp för att skapa redaktionella och marknadsföringskalendrar och hantera publiceringsscheman.

Använd ClickUp för att anpassa din vy och visualisera och planera marknadsföringsmaterial som innehåll och media i hela din organisation.

Men vänta, det finns mer. ?

Du kan samarbeta i realtid med allt från engagemang i sociala medier till betalda annonser. Brainstorma med ditt team för att utveckla nya kampanjer eller använd de olika vyerna för att fördjupa dig i analyserna. Automatisera uppgifter för att omedelbart tilldela projekt till relevanta teammedlemmar och minska tiden som läggs på tidskrävande arbete.

ClickUp AI ger ditt team större självförtroende i sin kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller utforma e-postmeddelanden.

En av de mest spännande funktionerna är ClickUp AI, en skrivassistent som är utformad för att göra marknadsföringen mer effektiv. Den är specialutvecklad för olika användningsområden och kan användas för att skapa e-postkampanjer, skriva innehållsbeskrivningar, producera blogginlägg eller generera idéer under sökordsforskning. Det bästa av allt är att du kan anpassa den efter ditt varumärkes specifika röst.

ClickUps bästa funktioner:

Automatisering gör att du kan arbeta snabbare genom att omedelbart skapa återkommande uppgifter och tilldela dem till ansvariga teammedlemmar.

Det här allt-i-ett-verktyget underlättar kommunikationen och effektiviserar arbetsflödena för smidigare drift.

Tusentals mallar underlättar livet för nystartade företag, oavsett om du utarbetar en marknadsföringsplan eller genomför en aktieägaranalys för kommande projekt.

Begränsningar för ClickUp:

Vissa användare tycker att den omfattande funktionaliteten kan vara lite skrämmande i början, men det finns massor av support för att guida nya användare.

Den kostnadsfria planen inkluderar inte tillgång till det nya AI-verktyget , men det kostar bara 5 dollar om du väljer en betald plan.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare, betalas årligen

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. KWFinder

via KWFinder

Som nystartat företag är det ett måste att bygga upp din närvaro online. Ett av de bästa sätten att etablera ditt varumärke är att göra sökmotoroptimering (SEO) på din webbplats landningssidor och blogg. Det första steget i den processen är att göra en sökordsanalys. ?

KWFinder är ett marknadsföringsverktyg för nystartade företag som hjälper dig att rikta in dig på rätt sökord för att nå din målgrupp. Använd detta verktyg för att se vilka termer dina konkurrenter rankas för, få sökvolym för specifika sökord och identifiera termer som du snabbt kan börja rankas för.

KWFinders bästa funktioner:

Funktionen SERPWatcher ger dig insikt i sökordsrankningen över tid så att du inte behöver lägga värdefulla resurser på övervakningsverktyg.

SiteProfiler övervakar din varumärkesauktoritet och håller koll på viktiga SEO-mått som bakåtlänkar och innehåll som genererar mest trafik.

SERP Volatility Checker hjälper dig att hålla koll på Google Core Updates och andra förändringar som direkt påverkar trafiken till din webbplats.

KWFinder-begränsningar:

Det finns begränsningar för relaterade sökord för alla planer, vilket är begränsande för nystartade företag som vill växa snabbt.

Det finns inget verktyg för analys av sökordsluckor, så du behöver ett annat verktyg, till exempel Google Analytics, för att identifiera områden där du kan sakna värdefullt innehåll.

KWFinder-priser:

Mangools Entry : 29 $/månad

Mangools Basic : 49 $/månad

Mangools Premium : 69 $/månad

Mangools Agency: 129 $/månad

KWFinder-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (5+ recensioner)

Capterra: N/A

3. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite är ett verktyg för hantering av sociala medier som gör det enkelt att publicera innehåll på ditt startups sociala mediekanaler. Använd det för att nå ut och bygga relationer med dina kunder, marknadsföra innehåll från din blogg och lansera nya produkter.

Hootsuites bästa funktioner:

Schemalägg inlägg på alla dina sociala mediekonto på ett och samma ställe

Spårningsfunktioner låter dig se vilka typer av innehåll som fungerar bäst för din målgrupp.

I kalendervyn kan du se hela ditt publiceringsschema och justera tidpunkten för när dina användare mest sannolikt är inloggade.

Hootsuite-begränsningar:

Vissa användare som föredrar separata vyer tycker att den omfattande instrumentpanelen är lite rörig.

Många funktioner innebär en större inlärningskurva; nybörjare inom marknadsföring och nystartade företag kan behöva tid för att komma igång.

Hootsuite-priser:

Professional : 99 $/månad

Team : 249 $/månad

Företag : 739 $/månad

Enterprise Custom: Skräddarsydda priser

Hootsuite-betyg och recensioner:

G2 : 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

4. Canva

via Canva

Digital marknadsföring handlar inte bara om skriftligt innehåll – du behöver grafik och video för att nå dagens föränderliga målgrupper. Designverktyg som Canva gör det enklare än någonsin att skapa allt från betalda annonser till banners för sociala medier.

Den kostnadsfria versionen ger tillgång till tusentals bilder, grafik och mallar, medan den betalda versionen ger dig fler anpassningsmöjligheter och alternativ. Använd Canva för att skapa varumärkestillgångar, samarbeta med andra medlemmar i ditt designteam och publicera eller ladda ner dina skapelser med bara några få klick.

Canvas bästa funktioner:

Med mallar är det enkelt att skapa marknadsföringsmaterial som inbjudningar till produktlanseringar, försäljningsannonser och infografik för bloggar.

Funktioner för samarbete i realtid – inklusive mappar, scheman och inbyggda kommenteringsverktyg – gör att du kan involvera hela teamet i designprocessen.

Videoredigeraren och de inbyggda animationerna gör det enkelt att skapa engagerande innehåll för målgrupper med kortare uppmärksamhetsspann.

Canvas begränsningar:

Vissa användare upplever att gränssnittet har buggar där innehållet inte visas perfekt eller att dra-och-släpp-funktionerna fungerar sporadiskt.

Andra användare tycker att kvaliteten på de kostnadsfria mallarna är begränsad, vilket gör det svårt att skapa varierat innehåll utan att uppgradera till en betald plan.

Canva-priser:

Gratis

Pro : 119,99 $/år för en person

Teams: 149,90 $/år för de första fem personerna

Canva-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 4 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 300 recensioner)

5. Buffer

via Buffer

Buffer är ett annat digitalt marknadsföringsverktyg som är utformat för att göra marknadsföring i sociala medier snabbare och effektivare. Från att skapa en marknadsföringskalender till att spåra analyser är detta verktyg användbart för nystartade företag och influencers som vill förbättra hur de delar med sig till sin publik.

Verktyget integreras med olika sociala mediekanaler, inklusive Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok och Shopify.

Buffers bästa funktioner:

Inbyggd AI hjälper dig att avgöra när och vad du ska publicera baserat på din målgrupp.

Automatiserade rapporter sparar tid när det gäller att ta reda på vilket innehåll som fungerar bra.

Olika behörighetsnivåer gör det enkelt att ge teammedlemmar åtkomst så att ni kan arbeta tillsammans.

Buffertbegränsningar:

Vissa användare upplever att inlägg inte publiceras – ibland på grund av problem med sociala medieplattformar och inte Buffer i sig – vilket innebär att de ändå måste publicera manuellt.

Marknadsanalyserna ger en grundläggande översikt, men du behöver ett annat verktyg om du vill ha mer djupgående insikter.

Buffer-prissättning:

Gratis

Essentials : 6 $/månad för en kanal

Team : 12 $/månad för en kanal

Agency: 120 $/månad för 10 kanaler

Buffer-betyg och recensioner:

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

6. Hemingway Editor

Via Hemingway

Hemingway Editor är ett pålitligt verktyg för innehållsmarknadsföring för småföretag och nystartade företag. Med den kostnadsfria online-redigeraren kan du kontrollera innehållet för vanliga grammatiska fel och rensa upp det på nolltid. Den förbättrar också läsbarheten genom att markera meningar som använder passiv form istället för aktiv form.

Gör ändringar direkt i appen och använd formateringsverktygen för att lägga till rubriker, punktlistor och länkar för att göra ditt innehåll mer engagerande och informativt. ✍️

Hemingway Editors bästa funktioner:

Den kostnadsfria onlineversionen använder olika färgade markeringspennor så att det är lätt att se vilket innehåll som bör behandlas.

Läsbarhetsgraden och ordräkningen hjälper dig att bedöma om det är idealiskt för din målgrupp.

Begränsningar för Hemingway Editor:

Redigeringsfeedbacken är ganska grundläggande, så du bör använda en stil- och användningsguide för mer komplexa innehåll.

Onlineversionen har ingen sparfunktion.

Du kan inte ange en viss röst eller stilpreferens.

Priser för Hemingway Editor:

Gratis : Onlineverktyg för redigering

19,99 $: Engångsbetalning för appen

Hemingway Editor – betyg och recensioner:

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

7. Slack

Via Sl ack

Om ditt startup-företag kräver daglig samverkan och kommunikation, vänd dig till Slack. Denna app är den gyllene standarden för att chatta med teammedlemmar och få jobbet gjort.

Med Slack kan du skapa olika kanaler för olika grupper. Skapa en kanal för roliga chattar utanför arbetet eller utrymmen för diskussioner om specifika projekt som innehållsmarknadsföring.

Skicka meddelanden till hela team eller grupper, eller välj direktmeddelanden för att hålla kommunikationen privat. Hoppa på "Huddles" – ljud- och videosamtal – för att snabbt diskutera en ny fråga eller svara på frågor om hantering av marknadsföringsresurser.

Slacks bästa funktioner:

Med Slack Connect kan du lägga till personer utanför din organisation och begränsa deras åtkomst till vissa kanaler.

Skapa anpassade aviseringar för att omedelbart få varningar om de mest brådskande frågorna eller stäng av uppdateringar för att kunna fördjupa dig i arbetet utan distraktioner.

Integrationer med CRM-system för nystartade företag och verktyg som Google Drive gör det enkelt att arbeta plattformsoberoende.

Slack-begränsningar:

Vissa användare tycker att Slack är störande, men genom att anpassa aviseringarna kan detta problem minimeras.

Andra användare önskade att det fanns en funktion för att se när någon var aktiv senast, istället för bara deras aktuella status.

Priser för Slack:

Pro: 8,75 $/person/månad

Business+: 15 $/person/månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 31 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

8. GetResponse

via GetResponse

Som nystartat företag skickar du mycket kommunikation. Oavsett om du kontaktar investerare, sponsorer eller kunder tar det mycket av din tid att hålla kontakten. Ett e-postmarknadsföringsverktyg som GetResponse kan automatisera vissa av dina e-postkampanjer.

Använd registreringsformulär, popup-fönster på landningssidor och nyhetsbrev för att öka leadgenereringen och samla in kontakter. Utnyttja mallar för autosvar för att vårda dina prenumeranter och få nya kunder. Med e-postmarknadsföringsplattformen kan du också spåra engagemang och dela över olika kanaler för att öka din räckvidd.

GetResponses bästa funktioner:

Mer än 100 integrationer, inklusive Gmail, Hubspot, Shopify och WordPress

Den nya AI-e-postgeneratorn sparar tid genom att automatiskt skapa innehåll baserat på nyckelord, typ av verksamhet och specifik målgrupp.

Begränsningar för GetResponse:

Vissa användare tyckte att gränssnittet för marknadsföringsmejlen var föråldrat och behövde anpassas.

Mer avancerade verktyg som landningssidesdesignern har en brant inlärningskurva.

GetResponse-priser:

Gratis

E-postmarknadsföring: 19 $/månad

Marknadsföringsautomatisering: 59 $/månad

E-handel Marknadsföring: 119 $/månad

GetResponse-betyg och recensioner:

G2 : 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

9. ClickFunnels

via ClickFunnels

ClickFunnels är ett verktyg som nystartade företag använder för A/B-testning och för att få insikter om kundrelationshantering (CRM). Verktyget är utformat för att leda användare från sociala medier och organiska sökningar till din webbplats och hjälpa dem att hitta rätt produkter. ?

ClickFunnels bästa funktioner:

Den anpassningsbara drag-and-drop-sidbyggaren kan öka konverteringarna och skapa en användarvänlig webbplats.

Ingen kodningserfarenhet krävs för att skapa landningssidor och trattar.

Begränsningar för ClickFunnels:

E-postmarknadsföringsverktyg finns inte tillgängliga i alla planer.

Vissa användare tyckte att det var svårt att lära sig eller att vissa funktioner inte fungerade smidigt.

Priser för ClickFunnels:

Grundläggande: 147 $/månad

Pro: 197 $/månad

Funnel Hacker: 497 $/månad

Betyg och recensioner av ClickFunnels:

G2 : 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

10. Hotjar

via Hotjar

Hotjar erbjuder värdefulla insikter om kundresan och konverteringsgraden. De flesta andra analysverktyg visar vad som händer, men ger ingen insikt i varför.

Hotjhar använder värmekartor för att visa hur användarna interagerar med din webbplats och var de konverterar – eller var de lämnar din webbplats. Med hjälp av denna kunddata kan du skräddarsy dina produkter för att möta deras behov och anpassa ditt innehåll för att förbättra konverteringarna.

Hotjars bästa funktioner:

Du kan genomföra marknadsundersökningar och få insikter från riktiga kunder för att hantera marknadsföringskampanjer på ett bättre sätt.

Med inspelningar kan du titta på riktiga användarsessioner för att identifiera friktionspunkter.

Med funktionen Ask kan du kommunicera direkt med kunderna för att få feedback om vad de gillar och ogillar med ditt innehåll.

Hotjars begränsningar:

Du kan inte dela upp data baserat på datumintervall, vilket gör det svårt att följa kundresan om du nyligen har gjort ändringar.

Hotjar är inte kompatibelt med mobilappar, så du får endast insikter om hur användarna använder desktopversionen av din webbplats.

Hotjar-priser:

Basic: Gratis för alltid

Företag: 99 $/månad

Skala: 213 $/månad

Hotjar-betyg och recensioner:

G2 : 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Ta dina marknadsföringsinsatser till nästa nivå

Med dessa gratis och betalda marknadsföringsverktyg för nystartade företag har du garanterat det du behöver för att nå din målgrupp.

Vill du ha marknadsföringsverktyg som effektiviserar publiceringen av innehåll? Programvara som förbättrar organisationen och kommunikationen? Oavsett vad som driver dig finns det en lösning.

Dessa verktyg är fantastiska, men det är ännu bättre när du kan hantera all din marknadsföring och projektledning på en enda praktisk plattform. Det är där ClickUp kommer in. ?

ClickUp förbättrar samarbete, kommunikation och produktivitet för att uppnå dina marknadsföringsmål. Välj bland tusentals mallar för att hitta det marknadsföringsmaterial du behöver för att bygga ett varumärke, skapa auktoritet och öka konverteringarna. Kom igång med ClickUp idag – det är gratis för alltid!