37 SaaS-exempel du behöver känna till 2025

Allt handlar om " SaaS " nuförtiden.

Med den digitala transformationen som går i ljusets hastighet vänder sig fler företag till online-lösningar och driver sina verksamheter med Software as a Service (SaaS). Enligt den senaste Statista-rapporten om SaaS-organisationer 2024 finns det faktiskt cirka 17 000 SaaS-företag i USA och 25 000 världen över (och antalet ökar!).

Oavsett om du vill lägga till fler SaaS-applikationer till din teknikstack, ersätta dina nuvarande appar, starta ett SaaS-företag eller helt enkelt lära dig mer om SaaS, har du kommit till rätt ställe!

De 37 SaaS-exemplen som vi har sammanställt innehåller en beskrivning av varje verktyg, samt citat och tips från branschexperter för att ge dig så mycket information som möjligt om dessa SaaS-produkter. Lär dig hur SaaS-modeller, både etablerade och nya, fortsätter att revolutionera mjukvarulandskapet genom att hjälpa företag och kunder över hela världen.

Vad är Software as a Service (SaaS)?

Software as a Service (SaaS) är en mjukvarudistributionsmodell som låter kunder och företag interagera via webbaktiverade enheter som bärbara datorer, smartphones och andra internetaktiverade enheter, vilket gör det extremt bekvämt att komma åt och lagra molndata.

Kort om SaaS:

Kan även kallas webbaserad programvara, on-demand-programvara och hostad programvara.

Software as a Service (SaaS) är en av de tre huvudsakliga nivåerna inom molntjänster – de andra nivåerna är Platform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS).

Fördelarna med SaaS inkluderar ökad effektivitet, kostnadseffektivitet, tillgänglighet och skalbarhet.

SaaS-företag är vanligtvis antingen en business-to-business (B2B) eller business-to-consumer (B2C) organisation.

De vanligaste typerna av SaaS-lösningar är kundrelationshantering (CRM), resursplanering för företag (ERP), innehållshanteringssystem (CMS), projektledningsprogramvara , försäljning, marknadsföring och e-handel.

Okej, nu ska vi prata om varför SaaS-plattformar är framtiden för programvara.

Senaste statistik och trender för SaaS-tillväxt

SaaS-programvara är en av de snabbast växande marknaderna idag, med en tillväxt från 31,5 miljarder dollar 2015 till 171,9 miljarder dollar 2022 – det är ungefär en femfaldig tillväxt på sju år!

För närvarande ligger USA i täten med flest SaaS-företag i världen, cirka 17 000, följt av Storbritannien som är den näst största marknaden med 2 000 SaaS-leverantörer. Det förutspås att USA kommer att behålla sin ledande position som världens största SaaS-marknad, och andra marknadsledare som den europeiska marknaden, Latinamerika och Asien kommer att fortsätta att uppleva exponentiell tillväxt samtidigt som kapplöpningen om att skapa nästa stora SaaS-app fortsätter!

Användningsstatistik: På väg mot en SaaS-driven arbetsplats

Enligt Harvey Nash Group Technology and Talent Study uppgav 73 % av 1 724 teknikexperter från 69 länder att SaaS-applikationer anses vara den viktigaste tekniken för affärsframgång.

Organisationer vänder sig till SaaS-appar för att effektivisera sin verksamhet, skala upp sina växande företag och förbättra kundförvärv, kundbehållning och kundnöjdhet. Faktum är att cirka 99 % av företagen och 78 % av småföretagen är beroende av minst ett SaaS-verktyg för att implementera datadriven hantering, automatisera rutinmässigt arbete och ge dem den flexibilitet de behöver för att möta olika krav.

Bilden nedan visar den senaste statistiken över användningen av SaaS-appar (tillväxttakt per appkategori) – detta bör ge dig en uppfattning om vilken typ av appar företag implementerar i sin verksamhet.

Med all denna dynamik och positiva tillväxt på marknaden är vi glada att kunna presentera några av de ledande och mest anmärkningsvärda SaaS-leverantörerna idag!

37 SaaS-exempel du behöver känna till

Från marknadsledarna till kommande utmanare och från projektledningsverktyg till CRM-programvara har vi valt ut 37 av de mest anmärkningsvärda SaaS-företagen.

Lär dig mer om vad varje verktyg handlar om, vad det används till och vad som gör det till ett av de bästa SaaS-företagen 2024 – ska vi?

Kom igång med ClickUp Övervaka projektuppdateringar, hantera risker och arbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är ett av de ledande SaaS-verktygen och den högst rankade projektledningsprogramvaran på marknaden idag.

Företag i alla storlekar, från ensamföretagare till företagsteam, använder denna molnbaserade plattform för att samla allt sitt arbete i en centraliserad hubb.

Denna allt-i-ett-plattform för arbetsplatsproduktivitet erbjuder hundratals helt anpassningsbara funktioner för att tillgodose alla projekt- och arbetsflödespreferenser och integreras med över 1 000 SaaS-applikationer. Möjligheten att anpassa varje del av plattformen är det som gör ClickUp till ett perfekt SaaS-exempel.

Viktiga funktioner

Helt anpassningsbar plattform

15+ anpassningsbara vyer

Arbetsflöden för automatisering av förvaltning

Samarbetsdokument och whiteboards

Dashboards med rapportering i realtid

Målspårning

Anpassningsbara mallar

ClickUp Brain , den inbyggda AI-assistenten

Gratis plan och prisvärda prisplaner

Tillgängligt på mobila enheter och de mest använda operativsystemen.

Integrationsmöjligheter

ClickUp Prissättning

En annan viktig funktion i denna SaaS-applikation är dess förmåga att konsolidera dina appar, organisera och automatisera komplexa arbetsflöden, enkelt hantera projekt och mycket mer, vilket ersätter traditionell programvara med en modernare lösning för projektledning.

📮ClickUp Insight: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Få en gratis rapport Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 📥 Ladda ner rapporten The State of Workplace Communication Report by ClickUp för att få mer information – och ta reda på vad du kan göra för att överbrygga klyftorna.

Fördelarna med att använda ClickUp går utöver att öka arbetseffektiviteten och skapa konsekventa och skalbara processer – bland många andra fördelar erbjuder ClickUp även kundsupport dygnet runt för att hjälpa dig att få ut det mesta av plattformen.

2. HubSpot (CRM-programvara för försäljning, marknadsföring och kundsupport)

via HubSpot

HubSpot är en ledande molnbaserad svit för försäljning, marknadsföring och kundrelationshantering (CRM). Dess förmåga att fungera som en one-stop-shop för alla dina affärsbehov gör Hubspot till ett fantastiskt SaaS-företag.

Viktiga funktioner

Automatiserad CRM-databas och arbetsflöden

Marknadsföringsrapportering och mätvärden

SaaS CRM med djupgående insikter om kontakter

E-postanalys

Dashboards

Med mer än 113 925 kunder (och fler blir det) i över 120 länder är HubSpot fortfarande en av de främsta SaaS-leverantörerna, eftersom de erbjuder hubbar för marknadsföring, försäljning, service, CMS och drift på ett och samma ställe.

Dessa hubbar hjälper till att effektivisera affärsverksamheten, maximera försäljningen, vårda leads, förbättra verksamheten och leverera den bästa kundupplevelsen. Mer information om dess funktionalitet finns i denna HubSpot-recension.

Min favoritfunktion är HubSpot CMS, som möjliggör datasynkronisering mellan CMS-plattformen och resten av allt-i-ett-CRM-systemet. Det svåraste med att bygga en webbplats är att se till att dina marknadsförings- och leadgenereringskampanjer matchar varandra. En osammanhängande kampanj är extremt synlig och störande för en ny eller potentiell kund. Att alla dessa verktyg hanteras av HubSpot innebär att alla dina webbformulär, e-postmarknadsföring, kundtjänstverktyg och allt däremellan skapas tillsammans för att skapa en harmonisk kundupplevelse och kundresa.

Min favoritfunktion är HubSpot CMS, som möjliggör datasynkronisering mellan CMS-plattformen och resten av allt-i-ett-CRM-systemet.

Det svåraste med att bygga en webbplats är att se till att dina marknadsförings- och leadgenereringskampanjer matchar varandra.

En osammanhängande kampanj är extremt synlig och störande för en ny eller potentiell kund.

Att alla dessa verktyg hanteras av HubSpot innebär att alla dina webbformulär, e-postmarknadsföring, kundtjänstverktyg och allt däremellan skapas tillsammans för att skapa en harmonisk kundupplevelse och kundresa.

3. Salesforce (CRM-plattform för företag)

via Salesforce

Salesforce är ett ledande SaaS-verktyg som specialiserar sig på kundrelationshantering (CRM). Det är utvecklat för att hjälpa företag att komma i kontakt med befintliga och potentiella kunder, avsluta fler affärer och leverera förstklassig kundservice.

Viktiga funktioner

Processautomatisering

Konto- och kontaktadministration

Leadhantering

Rapporter och instrumentpaneler

Pipeline- och prognoshantering

Denna SaaS-applikation är en av de mest framgångsrika CRM-plattformarna och lockar företag över hela världen tack vare sina molnbaserade funktioner. De senaste undersökningarna visar att över 150 000 företag använder Salesforce för att samordna sina avdelningar och vårda kundrelationer. ?

Team som sälj, marknadsföring och support kan använda Salesforce CRM för att enkelt hålla koll på sina leads, få en djupare inblick i sin konsumentmarknad och hålla kontakten med kunderna under hela deras kundresa.

Vårt företag har sett före och efter SalesForce. På ytan ser detta SaaS-verktyg ut som vilken annan CRM-leverantör som helst (och det finns hundratals bra sådana). Salesforce har dock överträffat de andra av flera skäl, bland annat flexibilitet, fokus på kundupplevelsen, mobila funktioner och strategiska förvärv. Detta CRM-verktyg har förvärvat kompletterande företag och tjänster som gör att de ligger steget före konkurrenterna. Från AI-analys och e-postmarknadsföringsverktyg till automatiserings- och statistikverktyg. Med Salesforce kan vi vara säkra på att vårt CRM aldrig blir föråldrat, och vi ser fram emot deras funktionsuppdateringar varannan till var tredje månad.

Vårt företag har sett före och efter SalesForce. På ytan ser detta SaaS-verktyg ut som vilken annan CRM-leverantör som helst (och det finns hundratals bra sådana).

Salesforce har dock överträffat de övriga av flera skäl, bland annat flexibilitet, fokus på kundupplevelsen, mobila funktioner och strategiska förvärv.

Detta CRM-verktyg har förvärvat kompletterande företag och tjänster som gör att de ligger steget före konkurrenterna. Från AI-analysverktyg och e-postmarknadsföringsverktyg till automatiserings- och statistikverktyg.

Med Salesforce kan vi vara säkra på att vårt CRM aldrig blir föråldrat, och vi ser fram emot deras funktionsuppdateringar varannan till var tredje månad.

4. Donorbox (programvara för ideella organisationer/programvara för donationshantering)

via Donorbox

Donorbox är en molnbaserad programvara för insamlingar till ideella organisationer som är utvecklad för att effektivisera dina insamlingsinsatser.

Viktiga funktioner

Appintegration

Kampanjhantering

Betalningshantering

Spårning av bidrag

Hantering av gåvomatchning

CRM

Mallar för kapitalanskaffning

Denna SaaS-applikation har ökat donationerna med upp till 400 %, hjälpt till att samla in över 1 miljard dollar i donationer och har blivit det ledande valet för onlineinsamlingar för över 50 000 organisationer, såsom Make A Wish, The Boys and Girls Club och många fler i 96 länder!

Med detta SaaS-verktyg kan donatorer och volontärer enkelt och säkert komma i kontakt med ideella organisationer och individer, vilket kopplar samman fler människor världen över.

Ideella organisationer kan använda den här appen för att enkelt skapa, lansera och hantera onlinekampanjer för insamlingar och säkert ta emot online-donationer via PayPal eller Stripe – direkt, vilket gör det till en bekymmersfri och hälsosam upplevelse för donatorerna och ett effektivt sätt för ideella organisationer att skapa större genomslag i sitt samhälle.

5. Slack (programvara för företagsmeddelanden)

via Slack

Slack är ett av de ledande företagen och ett molnbaserat kommunikationsverktyg för arbetsplatsen som förändrar hur organisationer kommunicerar genom att centralisera teamkommunikationen och möjliggöra snabb informationsdelning – vilket gör det till ett av de bästa SaaS-produkterna och en game changer i dagens samarbetsmiljö.

Denna kanalbaserade meddelandeplattform används av miljontals företag för att samordna sina team, förena sina system och växa sin verksamhet.

Viktiga funktioner

Appintegrationer

Offentliga och privata kanaler

Inbyggd röst- och videokonferens

@mentions

Fildelning

Mobil åtkomst

Realtidsmeddelanden

Emoji-reaktioner

Säker miljö i företagsklass

Integration med projektledningsverktyg

Med Slack som huvudsaklig kommunikationsplattform på jobbet kan teamen kommunicera med varandra direkt, skapa och gå med i kanaler som är relevanta för deras roll, ta emot uppdateringar för teamet eller hela företaget, skicka filer via chatt och mycket mer.

? Bonus: Du kan ladda upp och lägga till anpassade emojis till ditt tangentbord, vilket gör onlinekonversationer roligare och mer interaktiva, och integrera Slack med ClickUp för att ytterligare förbättra ditt teams samarbete och arbetsflöde (enbart det gör detta till en av de bästa SaaS-apparna enligt min mening ?).

6. Buffer (programvara för hantering av sociala medier)

via Buffer

Buffer är en plattform för hantering av sociala medier som är utvecklad för att hjälpa småföretag att bygga upp sitt varumärke, engagera kunder på sociala medier och öka sin publik på ett organiskt sätt.

Med hjälp av Buffers produktpaket kan användarna förbättra sin marknadsföringsstrategi på sociala medier genom tre enkla steg: Analysera, publicera och engagera – analysera resultat, planera och schemalägg ditt innehåll och engagera din publik.

Viktiga funktioner

Innehållshantering

Hantering av flera konton

Multikanalkampanjer

Rapportering, statistik, analys

Övervakning av sociala medier

ROI-spårning

Schemaläggning av inlägg

Denna SaaS-applikation har gjort avtryck i många olika branscher i över 10 år och betjänar över 140 000 användare, inklusive Shopify, Intercom och många andra i 15 länder.

7. Hypercontext (programvara för medarbetarengagemang)

via Hypercontext

Hypercontext är en programvara för medarbetarengagemang som är utvecklad för att hjälpa chefer att genomföra mer produktiva enskilda möten och teammöten.

Denna SaaS-plattform hamnade på vår lista över de bästa SaaS-exemplen eftersom vi alla är för att skapa effektiva system och processer!

Dess uppdrag är att hjälpa chefer att förvandla möten till effektiva och produktiva möjligheter med stor genomslagskraft och att jonglera teamaktiviteter samtidigt som de coachar goda ledarskapsvanor.

Enligt en färsk undersökning om högpresterande team inom teknikbranschen är det bara 16 % av cheferna som instämmer helt i att deras företag har gett dem rätt verktyg och resurser för att leda personal.

Med detta verktyg kan chefer och team skapa gemensamma mötesdagordningar, ta mötesanteckningar, samla in feedback och tilldela åtgärdspunkter att följa upp – allt på ett och samma ställe, vilket gör mötena mer ändamålsenliga och handlingsinriktade och håller alla fokuserade på målen.

Viktiga funktioner

Spårning av åtgärdspunkter

Aktivitetsdashboard

Agendahantering

Målhantering

Diskussioner och forum

Åtkomstkontroller och behörigheter

Fildelning

Några av mina favoritfunktioner och de funktioner jag använder mest i Hypercontext-appen är de gemensamma dagordningarna, Chrome-tillägget och möjligheten att kopiera objekt från ett möte till ett annat! Samarbetsagendor är appens huvudsakliga funktion – jag kan lägga till en agenda till vilket möte som helst i min kalender, med diskussionspunkter, anteckningar, bilagor osv. Dessutom kan alla andra i mötet också komma åt och lägga till punkter på dagordningen efter behov. När mötet är över får alla automatiskt mötesanteckningarna och dagordningarna från tidigare möten, som är lätta att komma åt när som helst. Detta hjälper alla att komma väl förberedda, säkerställer att mötet har en riktning och håller alla ansvariga. När du är osäker på vad du ska prata om eller hur du ska ta upp något kan du utnyttja Hypercontext databas, som har över 500 samtalsämnen och över 80 mötesagendor.

Några av mina favoritfunktioner och de funktioner jag använder mest i Hypercontext-appen är de gemensamma dagordningarna, Chrome-tillägget och möjligheten att kopiera objekt från ett möte till ett annat!

Samarbetsagendor är appens huvudsakliga funktion – jag kan lägga till en agenda till vilket möte som helst i min kalender, med diskussionspunkter, anteckningar, bilagor osv.

Dessutom kan alla andra i mötet också komma åt och lägga till punkter på dagordningen efter behov. När mötet är över får alla automatiskt mötesanteckningarna och dagordningarna från tidigare möten, som är lätta att komma åt när som helst.

Detta hjälper alla att komma förberedda, säkerställer att mötet har en riktning och håller alla ansvariga. När du är osäker på vad du ska prata om eller hur du ska ta upp något kan du utnyttja Hypercontexts databas, som har över 500 samtalsämnen och över 80 mötesagendor.

8. DocuSign (programvara för digital signatur)

via DocuSign

DocuSign är en molnbaserad programvara för digital signatur som ersätter det traditionella sättet att underteckna pappersdokument genom att göra det möjligt för organisationer att göra alla affärsavtal helt digitala för att fånga e-signaturer, vilket påskyndar processen tiofaldigt.

Detta SaaS-exempel har förändrat hur människor förbereder, undertecknar, agerar på och hanterar avtal. Dess eSignature-funktion gör det möjligt för båda parter som är involverade i processen att underteckna praktiskt taget från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst – vilket påskyndar affärsprocessen och förenklar människors liv.

Viktiga funktioner

Omfattande stöd för filtyper

Konvertering av PDF-formulär

Standard- och anpassade taggar och fält

Integration av molnlagring

PowerForms

Kommentarer

Ritning

DocuSign är en av de säkraste och mest pålitliga SaaS-applikationerna på marknaden, vilket är anledningen till att den används av mer än en miljard användare i över 180 länder, inklusive några av de mest säkerhetsmedvetna Fortune 500-företagen.

9. OpenPhone (programvara för företagstelefonsystem)

via OpenPhone

OpenPhone är en programvara för företagstelefonsystem som erbjuder en telefonapp som låter användare få ett företagsnummer utan en andra telefon eller ett andra SIM-kort – och ersätter din kontortelefon med en app.

Viktiga funktioner

Samtalsdirigering

Röstigenkänning

Callcenterhantering

Samtalsloggning och inspelning

Bädda in OpenPhone i ClickUp och integrera med andra arbetsverktyg

Denna SaaS-applikation har kraftfulla funktioner för samtal, meddelanden och lättviktig CRM och gör det möjligt för användarna att använda ett dedikerat företagsnummer för att ta emot sms och meddelanden i appen, oavsett var i världen de befinner sig – vilket gör den till en effektiv lösning för att hantera all din arbetsrelaterade telefonkommunikation.

Hur fungerar det? OpenPhone-appen använder Voice over Internet Protocol ( VoIP ) för att dirigera samtal och sms via internetanslutningen, vilket innebär att alla samtal och sms sker via en internetansluten enhet.

Appen hjälper dig att skilja på professionell och personlig kommunikation, hålla kontakten med dina kunder på ett enklare sätt och anpassa ditt nummer så att det speglar ditt eget varumärke.

OpenPhone hanterar för närvarande över 10 miljoner samtal och meddelanden varje månad och är på väg att bygga djupare integrationer med andra produktivitetsverktyg som dess kunder redan använder.

Istället för att placera samtalsloggar, röstmeddelanden och textmeddelanden på separata sidor samlar OpenPhone dem alla i en enda, strömlinjeformad vy. Detta ger arbetsplatsägare ett snabbt och enkelt sätt att se hela konversationshistoriken för alla kontakter. Du kan lägga till egenskaper till alla kontakter för att återkomma till specifika företag eller andra anpassade segment. Alla som har delad åtkomst till ett nummer kan se hela konversationshistoriken, vilket innebär att olika teammedlemmar kan hjälpa samma kund vid olika tillfällen – alla med fullständig kontext från alla tidigare konversationer. Under ett samtal, i en röstmeddelande, ett meddelande eller en anteckning kan teammedlemmar starta en tråd, tagga varandra och ha en fullständig diskussion bakom kulisserna direkt i konversationskontexten. Detta leder till snabbare och smidigare lösningar eftersom det hjälper till att undvika förseningar och tidskrävande överlämningar.

Istället för att placera samtalsloggar, röstmeddelanden och textmeddelanden på separata sidor samlar OpenPhone dem alla i en enda, strömlinjeformad vy.

Detta ger arbetsplatsägare ett snabbt och enkelt sätt att se hela konversationshistoriken för alla kontakter. Du kan lägga till egenskaper till alla kontakter för att återkomma till specifika företag eller andra anpassade segment.

Alla som har delad åtkomst till ett nummer kan se hela konversationshistoriken, vilket innebär att olika teammedlemmar kan hjälpa samma kund vid olika tillfällen – alla med fullständig kontext från alla tidigare konversationer.

Under ett samtal, i en röstmeddelande, ett meddelande eller en anteckning kan teammedlemmar starta en tråd, tagga varandra och ha en fullständig diskussion bakom kulisserna direkt i konversationssammanhanget.

Detta leder till snabbare och smidigare lösningar, eftersom det hjälper till att undvika förseningar och tidskrävande överlämningar.

10. Pumble av COING (programvara för teamkommunikation)

via Pumble av COING

Med teamkommunikationsprogramvaran Pumble kan ditt team diskutera ämnen i trådar, samarbeta via kanaler och skicka meddelanden till teammedlemmar.

Precis som Slack och Microsoft Teams förbättrar denna SaaS-app teamkommunikationen genom att erbjuda en chattfunktion med röst- och videosamtal.

Viktiga funktioner

Kanaler och trådar

Direktmeddelanden och aviseringar

Videochatt och konferenssamtal

Fildelning av kunskap och organisation

Fullständigt sökbar historik

Sökfunktion för filer och information

Anslut till andra appar

”En av mina funktioner måste vara 1:1-video- och ljudsamtal. Jag har ofta 1:1-feedbacksessioner med översättarna och skribenterna, och med Pumble är dessa sessioner lätta att genomföra. Jag måste också lyfta fram den kostnadsfria obegränsade meddelandehistoriken. Jag kan söka i alla konversationer jag någonsin haft i appen, till och med en konversation jag hade med en kollega för ett par år sedan, med bara några få klick. Just nu ser jag särskilt fram emot grupp-audio- och videosamtal, som kommer snart. Jag kan knappt vänta med att flytta mitt teams veckomöten med våra skribenter och översättare till Pumble!

”En av mina funktioner måste vara 1:1-video- och ljudsamtal.

Jag har ofta 1:1-feedbacksessioner med översättarna och skribenterna, och med Pumble är dessa sessioner lätta att genomföra.

Jag måste också lyfta fram den kostnadsfria obegränsade meddelandehistoriken. Jag kan söka i alla konversationer jag någonsin haft i appen, till och med en konversation jag hade med en kollega för ett par år sedan, med bara några få klick.

Just nu ser jag särskilt fram emot grupp-audio- och videosamtal, som kommer snart.

Jag kan knappt vänta med att flytta mitt teams veckomöten med våra skribenter och översättare till Pumble!

11. Culture Amp (programvara för medarbetarengagemang)

via CultureAmp

Culture Amp är en allt-i-ett-programvara för medarbetarengagemang som hjälper HR-personal och ledare att förbättra medarbetarnas upplevelse och skapa en konkurrensfördel genom att sätta kulturen i första rummet – oavsett vad som händer.

Viktiga funktioner

360-graders feedback

Anonym feedback

Ersättningshantering

Anpassningsbara mallar

Målsättning och uppföljning

Individuella utvecklingsplaner

Kompetensbedömning

Rapporter och analyser

Och mer

Denna app förenar den unika kraften i modern psykologi, en on-demand-plattform och kollektiv intelligens och erbjuder funktioner för prestationsutvärderingar, måluppföljning, kontinuerlig utveckling och mycket mer, vilket gör den till ett utmärkt SaaS-exempel!

Med över 6 000 företag, från nystartade företag till Fortune 500-företag, har Culture Amp erkänts som ett av världens främsta privata molnföretag av Forbes och ett av de mest innovativa arbetsplatsföretagen av Fast Company.

Företag är mycket positiva till detta SaaS-verktyg på grund av dess förmåga att driva prestationshantering, medarbetarengagemang och utveckling för att skapa högpresterande team.

12. Tableau (helhetslösning för analys)

via Tableau

Tableau är en av världens ledande molnbaserade analysplattformar. Den gör det möjligt för personer med alla kunskapsnivåer att arbeta med och omvandla data till praktiska insikter som är lätta att förstå, vilket leder till smartare, mer effektiva och datadrivna affärsbeslut varje dag.

Från privatpersoner och ideella organisationer till myndigheter och Fortune 500-företag – organisationer över hela världen använder detta datavisualiseringsverktyg och denna självbetjäningsplattform för analys för att få djupare insikter snabbare än någonsin tidigare och skapa företag med en datakultur.

Viktiga funktioner

Beteendeanalys

Aktivitetsdashboard

Ad hoc-rapportering

Kartläggning av kundresan

ROI-spårning

Prestationsmått

Prediktiv analys

Modellering och simulering

Och mer

När organisationer anammar en datakultur får de möjlighet att fatta välgrundade beslut varje dag med hjälp av data och utnyttja sina data fullt ut. Använd denna SaaS-verksamhet för att förbättra din relation till data och börja använda den till din fördel.

13. Kinsta (webbhotellprogramvara)

via Kinsta

Kinsta är en molnbaserad programvara som tillhandahåller hanterade WordPress-hostingtjänster och hostar alla typer av webbplatser, från frilansbloggar till bloggar skapade av Fortune 500-företag.

Denna app används av utvecklare, webbdesigners och frilansare över hela världen och låter dig designa, utveckla och distribuera WordPress-webbplatser från din lokala dator. Den kan förbättra din webbplats prestanda med den snabbaste infrastrukturen som bygger på Google Cloud Platforms premiumnätverk och snabbaste C2-virtuella maskiner, utformade för att minimera avstånd och hopp, vilket resulterar i snabb och säker transport av dina data.

Viktiga funktioner:

Varningar/meddelanden

Prestationsmått

Övervakning i realtid

WordPress-användare kan välja mellan över 28 datacenter runt om i världen.

Kinsta strävar efter att erbjuda hosting med större flexibilitet – våra kunder har upplevt upp till 200 % förbättrad prestanda, 30 % förbättrad latens eller 50 % bättre bandbredd sedan de implementerade Kinsta. Och som ett företag med målet att skapa kraftfulla verktyg för utvecklare, entreprenörer och webbskapare kommer vi snart att lansera nya tilläggstjänster för webbhotell som är utformade för att driva nästan alla webbtjänster, allt med den välbekanta Kinsta-upplevelsen.

Kinsta strävar efter att erbjuda hosting med större flexibilitet – våra kunder har upplevt upp till 200 % förbättrad prestanda, 30 % förbättrad latens eller 50 % bättre bandbredd sedan de implementerade Kinsta.

Och som ett företag med målet att skapa kraftfulla verktyg för utvecklare, entreprenörer och webbskapare kommer vi snart att lansera nya ytterligare värdtjänster som är utformade för att driva nästan alla webbtjänster, allt med den välbekanta Kinsta-upplevelsen.

Gå med i den växande klubben med över 24 300 företag i 130 länder som har bytt till bättre och snabbare webbhotell.

⭐️ Bonusinnehåll: Lär dig hur Kinsta har hjälpt våra ClickUp-team att stödja och öka våra blogginsatser i denna fallstudie!

14. Quip (dokumenthanteringsprogram)

via Quip

Quip är en plattform för teamsamarbete och produktivitet från Salesforce som erbjuder en modern inbyggd samarbetslösning och tillhandahåller CRM-data i realtid för att hjälpa användarna att nå framgång snabbare.

Viktiga funktioner:

Denna SaaS-leverantör erbjuder några av de mest använda arbetsverktygen inom Salesforce – använd dokument, kalkylblad, chatt och mer för att hjälpa till med försäljningsplanering i realtid utan att lämna Salesforce. Istället för att kommunicera via e-post kan användarna använda dess kommenterings- och chattfunktion och kommunicera direkt med andra teammedlemmar inom ett dokument, vilket sparar tid och skapar utrymme för ett mer effektivt samarbete.

15. Apty (programvara för digital adoption)

via Apty

Apty är en heltäckande plattform för digital adoption som är utvecklad för att hjälpa företag att optimera sina affärsprocesser, inklusive onboarding, utbildning och processefterlevnad.

Viktiga funktioner:

Användarintroduktion/utbildningshantering

Datakvalitetskontroll

Asynkron inlärning

Flerspråkigt

Självbetjäningsportal

Mobilt lärande

Modellering och simulering

Undersökningar

Cirka 70 % av alla digitala transformationsinitiativ misslyckas på grund av olika faktorer, såsom begränsade resurser, motstånd mot förändring, bristande samordning eller bristande engagemang från intressenterna. Apty hanterar dessa vanliga utmaningar genom att tillhandahålla verktyg såsom onboarding, validering och analys för att lösa alla problem med digital adoption.

Denna SaaS-leverantör hjälper dig att maximera avkastningen på din företags teknikstack och minskar kostnaderna för utbildning och support med upp till 80 %.

16. Crowdcast (programvara för livestreaming)

via Crowdcast

Crowdcast är en livestreaming-programvara som användare kan använda för att hålla webbseminarier, workshops, intervjuer, onlinekonferenser och mycket mer.

Viktiga funktioner:

Schemaläggning och hantering av evenemang

Livechatt

Flera värdar

Flera kameraflöden

Omröstningar/röstning

Moderation

Publikanalys

Denna SaaS-produkt erbjuder ett enkelt, lättanvänt och roligt användargränssnitt som gör det till en smidig upplevelse för både värdar och deltagare. Oavsett om du är värd för en informativ försäljningspresentation eller ett gemensamt webbinarium med varumärkespartners, ger Crowdcast dig en pålitlig plattform för att nå ut till din publik och skala upp din verksamhet.

17. MailChimp (programvara för leadhantering)

Via MailChimp

MailChimp är ett utmärkt SaaS-exempel på en leverantör av programvara för leadhantering och e-postmarknadsföring – öka din publik och dina intäkter med denna allt-i-ett-marknadsföringsplattform.

Med detta verktyg kan användare skicka marknadsföringsmejl, ställa in automatiska meddelanden, bygga landningssidor, skapa riktade annonskampanjer, sälja online och underlätta rapportering och analys.

Viktiga funktioner:

Automatiserad schemaläggning

Beteendemässig inriktning

Konverteringsspårning

Kartläggning av kundresan

Leadgenerering och leadvård

Multikanalmarknadsföring

Mallhantering

Kampanj, segmentering, hantering och analys

År 2022 använder mer än 667 680 företag världen över MailChimp för att nå och överträffa sina försäljnings- och marknadsföringsmål.

18. Zapier (automatiseringsplattform/molnintegrationsprogramvara)

Zapier är en molnbaserad integrations- och automatiseringsprogramvara som gör det möjligt för användare att automatisera sitt arbete i över 5 000 appar för att förbättra arbetseffektiviteten och effektivisera arbetsflöden.

Viktiga funktioner:

Regelbaserad arbetsflödeshantering

Automatisering av affärsprocesser

Dashboard

Ingen kodFörkonfigurerade anslutningar

Integrationshantering

API

ETL

Enligt Zapier State of Business Automation Report uppgav 94 % av de tillfrågade anställda i små och medelstora företag att de utför repetitiva, tidskrävande uppgifter i sitt arbete. Dessutom uppgav 88 % av små och medelstora företag att automatisering har gjort det möjligt för dem att konkurrera med större företag.

Detta SaaS-exempel är värdefullt för användarna eftersom det låter dem automatisera inlägg på sociala medier, kontrakt, datainmatning, försäljningskontakter, leadflöde och teamuppdateringar. Det automatiserar också dina mest tidskrävande arbetsuppgifter, såsom datainmatning och fakturahantering, vilket hjälper dig att spara mental energi och tid för de viktigare delarna av verksamheten.

Zapier är det ultimata kraftfulla verktyget för att automatisera ditt rutinarbete. Det låter dig skapa helt automatiserade flöden mellan verktyg som utbyter data och meddelanden mellan Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, SQL-databaser och många andra plattformar. Vår verksamhet på Salesflare drivs för närvarande av mer än 125 så kallade ”zaps”, vilket gör det möjligt för oss att hantera en enorm arbetsmängd med ett litet team. Vi arbetar för närvarande med att automatisera de tidiga stadierna av vår försäljningsprocess ännu mer, genom att mata in data om nya kunder i Salesflare och trigga e-postmeddelanden där, så att vi kan ge våra kunder den uppmärksamhet och uppföljning de förtjänar.

Zapier är det ultimata kraftfulla verktyget för att automatisera ditt rutinarbete. Det låter dig skapa helt automatiserade flöden mellan verktyg som utbyter data och meddelanden mellan Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, SQL-databaser och många andra plattformar.

Vår verksamhet på Salesflare drivs för närvarande av mer än 125 så kallade ”zaps”, vilket gör det möjligt för oss att hantera en enorm arbetsmängd med ett litet team. Vi arbetar för närvarande med att automatisera de tidiga stadierna av vår försäljningsprocess ännu mer, genom att mata in data om nya kunder i Salesflare och trigga e-postmeddelanden där, så att vi kan ge våra kunder den uppmärksamhet och uppföljning de förtjänar.

19. Front (Helpdesk- och teamkommunikationsprogram)

via Front

Front är en plattform för kundkommunikation och teamkommunikation som gör det möjligt för användare att förbättra sin operativa effektivitet och skapa starkare kundrelationer. Denna SaaS-leverantör erbjuder en smidig plattform för kommunikation – en kombination av ett automatiserat ärendehanteringssystem med en personlig touch i form av e-post.

Denna SaaS-leverantör har hjälpt support-, kontohanterings- och framgångsteam på över 8 000 företag att eliminera avbrott i systemen genom att samla alla deras kanaler på en enda plattform, skapa personliga svar och hantera problem snabbare utan att kompromissa med effektiviteten.

För att effektivisera ditt arbete ännu mer genom att koppla Front till dina mest använda arbetsverktyg – integrera Front med ClickUp, HubSpot, Salesforce och mycket mer! ?⚡️

Viktiga funktioner:

Aktivitetsdashboard och spårning

Chat/meddelanden/kommentarer

Spårning av kundens slutförande

Kundsegmentering

E-postövervakning/hantering

Rapportering/analys

Tredjepartsintegrationer

Videokonferenser

Delade inkorgar

Ur ett individuellt användarperspektiv är kommentarfunktionen i Front min absoluta favoritfunktion. För alla komplexa kundscenarier kan jag med hjälp av kommentarer snabbt och enkelt koppla in rätt teammedlemmar och få de resurser jag behöver för att skicka det bästa möjliga svaret. I slutändan kan jag med hjälp av kommentarer kommunicera mer effektivt och bygga djupare relationer med mina kunder. När det gäller vår automatisering är jag mest entusiastisk över de komplexa, tidsbesparande arbetsflöden som vi har på vår roadmap. Vi har haft så många kunder som utnyttjar möjligheterna med Front, och jag har sett så många framgångsrika exempel där teamen kan lägga mindre tid på att hantera meddelanden och istället investera mer tid i att kommunicera med sina kunder.

Ur ett individuellt användarperspektiv är kommentarfunktionen i Front min absoluta favoritfunktion.

För alla komplexa kundscenarier kan jag med hjälp av kommentarer snabbt och enkelt koppla in rätt teammedlemmar och få de resurser jag behöver för att skicka det bästa möjliga svaret. I slutändan kan jag med hjälp av kommentarer kommunicera mer effektivt och bygga djupare relationer med mina kunder.

När det gäller vår automatisering är jag mest entusiastisk över de komplexa, tidsbesparande arbetsflöden som vi har på vår roadmap.

Vi har haft så många kunder som utnyttjar möjligheterna med Front, och jag har sett så många framgångsrika exempel där teamen kan lägga mindre tid på att hantera meddelanden och istället ägna mer tid åt att kommunicera med sina kunder.

⭐️ Bonusinnehåll: Mathilde Collin, grundare och VD för Front, gästade vår podcast When It Clicked! Lyssna för att höra om hennes When It Clicked-ögonblick när hon byggde upp företaget! ??

20. Editor X (Webbskapande plattform)

via Wix Editor X

Editor X är en avancerad plattform för webbskapande som är utvecklad exklusivt för designers och webbproffs.

Viktiga funktioner:

Flytande design

Frihet med CSS-rutnätslayouter

Innehållet anpassas automatiskt till alla skärmar

Hundratals komponenter skapade av designers

Dra-och-släpp-gränssnitt

Detta SaaS-exempel har en banbrytande responsiv design och ett smidigt dra-och-släpp-gränssnitt som förbättrar användarupplevelsen. Användare kan lägga till anpassade koder, skapa komplexa webbplatser med ledande design- och layoutfunktioner och kodfria användarinteraktioner.

Detta verktyg har också ett kraftfullt inbyggt CMS för att bygga datadrivna webbplatser och komplexa webbapplikationer, och gör det möjligt för medarbetare att uppdatera och hantera webbplatsens innehåll. Detta hjälper till att förhindra oönskade ändringar från andra än de godkända medarbetarna.

Plattformen gör det möjligt för mig att skapa komplexa anpassade webbplatser med ledande design- och layoutfunktioner med hjälp av verktyg som grid, Layouters och Repeaters. Jag kan också skapa anpassade kodfria användarinteraktioner. Det inbyggda CMS-systemet gör det möjligt för mig eller mina medarbetare att uppdatera och hantera webbplatsens innehåll bakom kulisserna, så jag slipper stressen med att någon rör min webbplatsdesign. Om jag vill använda kod kan jag med Velo (vår öppna utvecklingsplattform) lägga till ytterligare ett lager av kontroll och funktionalitet till min webbplats. Som någon med erfarenhet av att bygga webbplatser med kod vet jag hur tråkigt och repetitivt det kan vara – att ha ett verktyg som förvandlar denna upplevelse till ett visuellt medium med ett dra-och-släpp-gränssnitt gör webbplatsbyggandet mycket snabbare och effektivare. Jag ser fram emot att bygga mycket mer komplexa projekt, som webbapplikationer och hela plattformar på Editor X.

Plattformen gör det möjligt för mig att skapa komplexa anpassade webbplatser med ledande design- och layoutfunktioner med hjälp av verktyg som grid, Layouters och Repeaters. Jag kan också skapa anpassade kodfria användarinteraktioner. Det inbyggda CMS-systemet gör det möjligt för mig eller mina medarbetare att uppdatera och hantera webbplatsinnehållet bakom kulisserna, så jag slipper stressen med att någon rör min webbplatsdesign.

Om jag vill använda kod kan jag med Velo (vår öppna utvecklingsplattform) lägga till ytterligare ett lager av kontroll och funktionalitet till min webbplats.

Som någon med erfarenhet av att bygga webbplatser med kod vet jag hur tråkigt och repetitivt det kan vara – att ha ett verktyg som förvandlar denna upplevelse till ett visuellt medium med ett dra-och-släpp-gränssnitt gör webbplatsbyggandet mycket snabbare och effektivare.

Jag ser fram emot att bygga mycket mer komplexa projekt, som webbapplikationer och hela plattformar på Editor X.

21. Deskera (Integrerad programvara för redovisning, CRM och HR)

via Deskera

Deskera är en prisbelönt allt-i-ett-affärsprogramvara som hjälper små och medelstora företag (SMB) att växa snabbare med färre verktyg.

Viktiga funktioner:

Hantering av företags tillgångar

Integrerade affärsverksamheter

Rapportering/analys

Ekonomisk förvaltning

Hantering av leveranskedjan

HR-hantering

Lagerhantering

CRM

Med sina kunders problem i åtanke erbjuder Deskera tre huvudsakliga produktmoduler för att optimera de kritiska behoven hos alla småföretag: Bokföring, CRM och Personal. Företag kan effektivisera sin verksamhet genom att hantera fakturering, bokföring, lager, löner, CRM, HR, e-postmarknadsföring och mycket mer på ett och samma ställe med detta SaaS-verktyg.

Vi har utformat Deskera för att användas av småföretagare i olika branscher och hjälpa dem att växa. Vi vill uppmuntra digital transformation bland små och medelstora företag världen över med vår prisvärda och lättanvända produkt. Företag kan också anpassa och konfigurera sin egen försäljningspipeline för att säkerställa att alla affärer effektivt går mot avslut, ansluta befintliga appar via Zapier eller andra API:er, bygga egna appar med det medföljande utvecklingskit och hantera e-postmarknadsföringskampanjer.

Vi har utformat Deskera för att användas av småföretagare inom olika branscher och hjälpa dem att växa. Vi vill uppmuntra digital transformation bland små och medelstora företag världen över med vår prisvärda och lättanvända produkt.

Företag kan också anpassa och konfigurera sin egen försäljningspipeline för att säkerställa att alla affärer effektivt går mot avslut, ansluta sina befintliga appar via Zapier eller andra API:er, bygga egna appar med det medföljande utvecklingskit och hantera e-postmarknadsföringskampanjer.

22. UserGuiding (Programvara för användarintroduktion)

via UserGuiding

UserGuiding är en plattform för användarintroduktion som skapats för att förbättra produktens acceptansgrad och minska kundbortfallet genom att tillhandahålla interaktiva introduktionsguider som inte kräver någon kodning.

Detta SaaS-exempel är perfekt för dig som snabbt vill skapa steg-för-steg-genomgångar av produkter, interaktiva guider, checklistwidgets, verktygstips, resurscenter och mycket mer. Tack vare dra-och-släpp-funktionen krävs ingen teknisk expertis.

Viktiga funktioner:

Självbetjäningsverktyg

Produktlanseringshantering

Utbildning i appen

Kontextuell vägledning

Målgruppsinriktning

Rapportering/analys

Aktivitetsdashboard

Dessutom erbjuder Userguilding fantastiska analysverktyg som hjälper dig att skapa personliga upplevelser genom att spåra prestandan för genomgångar, turer, popup-fönster med handledning och mycket mer.

När företag går mot digitalisering och distansarbete måste de se till att alla anställda, kunder och användare enkelt kan anpassa sig och komma igång med nya digitala plattformar. Vi använder till exempel UserGuiding för att skapa onboarding-flöden för våra kunder och användbart interaktivt innehåll för våra nya medarbetare som behöver lära sig nya verktyg snabbt. Verktyget har funktioner för användaridentifiering och spårning, vilket är avancerade sätt att analysera dina användares eller anställdas beteende när de går igenom ditt interaktiva innehåll. Det kan vara ett utmärkt sätt att öka engagemanget och skapa segmentering för att se till att alla får en personlig upplevelse.

När företag går mot digitalisering och distansarbete måste de se till att alla anställda, kunder och användare enkelt kan anpassa sig och komma igång med nya digitala plattformar.

Vi använder till exempel UserGuiding för att skapa onboarding-flöden för våra kunder och användbart interaktivt innehåll för våra nya medarbetare som behöver lära sig nya verktyg snabbt.

Verktyget har funktioner för användaridentifiering och spårning, vilket är avancerade sätt att analysera dina användares eller anställdas beteende när de går igenom ditt interaktiva innehåll. Det kan vara ett utmärkt sätt att öka engagemanget och skapa segmentering för att säkerställa att alla får en personlig upplevelse.

23. Loio av Lawrina (Programvara för juridisk dokumentation)

via Loio av Lawrina

Loio effektiviserar upprättandet och granskningen av avtal för advokater, jurister, chefer och företagare med AI-driven Microsoft Word-programvara.

Viktiga funktioner:

Kontraktsmallar

Textgranskning/redigering

Stilkontroll

Fulltextsökning

Kontrakts-/licenshantering

Dokumentinsamling och lagring

Automatiserad klausulanalys

Sammanfattning av avtal

Detta SaaS-exempel fungerar som en modern juridisk hjälte, eftersom det automatiskt upptäcker problem i kontrakt i Microsoft Word och sedan guidar användarna genom att åtgärda dem. Detta säkerställer att juridiska dokument är korrekta och uppdaterade.

Min favoritfunktion i Loio är den snabba och detaljerade sammanfattningen av dina kontrakt – Loio granskar automatiskt dina kontrakt och ger ett detaljerat hälsobetyg. Du har friheten att acceptera en rekommendation eller lämna ditt kontrakt oförändrat. Automatiserad klausulanalys är också användbart eftersom det underlättar skapandet av kontrakt och alltid hjälper till att hitta en saknad klausul på några sekunder, vilket gör kontraktsutformningen snabb, rolig och effektiv. När det gäller nya funktioner ser jag fram emot att testa funktionen Bilingual Contract Support, som hjälper till att granska och jämföra tvåspråkiga kontrakt och omedelbart korrigera fel i kontrakten.

Min favoritfunktion i Loio är den snabba och detaljerade sammanfattningen av dina kontrakt – Loio granskar automatiskt dina kontrakt och ger ett detaljerat hälsobetyg. Du har friheten att acceptera en rekommendation eller lämna ditt kontrakt oförändrat.

Automatiserad klausulanalys är också användbart eftersom det underlättar skapandet av kontrakt och alltid hjälper till att hitta en saknad klausul på några sekunder, vilket gör kontraktsutformningen snabb, rolig och effektiv.

När det gäller nya funktioner ser jag fram emot att testa funktionen Bilingual Contract Support, som hjälper till att granska och jämföra tvåspråkiga kontrakt och omedelbart korrigera fel i kontrakten.

24. PickFu (Konsumentundersökningsplattform)

via PickFu

PickFu är en konsumentundersökningsplattform som gör det möjligt för användare att samla in djupgående konsumentfeedback och ersätter gissningar med tydlighet.

Viktiga funktioner:

Split-testning

Onlineomröstningar och frågesporter

Klicka på testerna

Marknadsundersökning

Detta SaaS-exempel är utmärkt för marknadsundersökningar. Det kopplar samman användare med riktiga människor som ger sin ärliga åsikt för att omedelbart få de insikter som behövs för smartare och datadrivna affärsbeslut. Optimera enkelt dina idé-, design-, utvecklings- och lanseringsfaser.

Oavsett om du bygger en app, testar en ny webbplatslayout, skapar en ny företagslogotyp eller förbereder lanseringen av en ny produkt eller kampanj kan PickFu hjälpa dig att samla in opartiska åsikter. Tjänsten använder sig av omedelbara omröstningar, A/B-testning och andra funktioner för att få demografiska uppdelningar av dina respondenter. Detta hjälper dig att bättre förstå din marknad.

”Som senior produktchef anser jag att feedback är avgörande i vår produktutvecklingsprocess – därför använder jag PickFu för marknadsundersökningar och användartester. Några av mina favoritfunktioner i detta verktyg är: Hur snabbt du får feedback: du kan få feedback inom några minuter, vilket är mycket bättre än traditionella användartester. Det är enkelt att sortera demografiska data; alla demografiska data är förinställda i SaaS-gränssnittet, så du kan välja kön, ålder, inkomst, etnicitet, karriär och mycket mer. Äkta feedback från riktiga människor; dessa människor finns, de är riktiga människor från hela världen. Möjlighet att testa informationsarkitektur med PickFu; om människor föredrar en viss struktur för navigeringslänkar framför en annan. I slutändan kan detta hjälpa ditt arbetsflöde och din övergripande marknadsstrategi, eftersom du enkelt kan testa idéer med en demografisk grupp på bara några minuter!

”Som senior produktchef anser jag att feedback är avgörande i vår produktutvecklingsprocess – därför använder jag PickFu för marknadsundersökningar och användartester.

Några av mina favoritfunktioner i detta verktyg är:

Hur snabbt du får feedback: du kan få feedback inom några minuter, vilket är mycket bättre än traditionella användartester.

Det är enkelt att sortera demografiska data; alla demografiska data är förinställda i SaaS-gränssnittet, så du kan välja kön, ålder, inkomst, etnicitet, karriär och mycket mer.

Äkta feedback från riktiga människor; dessa människor finns, de är riktiga människor från hela världen.

Möjlighet att testa informationsarkitektur med PickFu; om människor föredrar en viss struktur för navigeringslänkar framför en annan.

I slutändan kan detta hjälpa ditt arbetsflöde och din övergripande marknadsstrategi, eftersom du enkelt kan testa idéer med en demografisk grupp på bara några minuter!

25. Planable (Programvara för hantering av sociala medier)

via Planable

Planable är ett heltäckande verktyg för arbetsflöden och sociala medier som har utvecklats för att hjälpa marknadsföringsbyråer, frilansare och marknadsföringsteam att förbättra planering, samarbete och godkännandeprocesser.

Viktiga funktioner:

En centraliserad hubb för kampanjer i sociala medier

Samarbete i realtid – utbyt feedback och iteration i realtid

Rutnätvy för att ordna och förhandsgranska innehåll innan publicering

Schemalägg inlägg på olika sociala mediekanaler (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Kalender för sociala medier

Detta SaaS-verktyg gör det möjligt för skapare och kunder att planera inlägg, visualisera innehåll och samarbeta inom plattformen i realtid, vilket skapar en effektiv process för kundfeedback och implementering. I sin tur får du hjälp med att påskynda godkännandeprocessen.

Sociala medier förändras ständigt: många algoritmuppdateringar, funktioner och nya plattformar. Som marknadsföringsteam måste vi hänga med i utvecklingen och samtidigt hålla oss till våra mål. Planable hjälper oss med våra processer för att skapa innehåll genom att säkerställa ett smidigt samarbete inom vårt team.

Sociala medier förändras ständigt: många algoritmuppdateringar, funktioner och nya plattformar. Som marknadsföringsteam måste vi hänga med i utvecklingen och samtidigt hålla oss till våra mål. Planable hjälper oss med våra processer för att skapa innehåll genom att säkerställa ett smidigt samarbete inom vårt team.

26. Databox (Dashboard- och rapporteringsprogramvara)

via Databox

Databox är en plattform för affärsanalys som samlar all din affärsdata i en centraliserad instrumentpanel, vilket gör det möjligt för användare att spåra prestanda och få insikter i realtid.

Viktiga funktioner:

Aktivitetsdashboard

Anpassningsbara rapporter

Dra-och-släpp-funktionalitet

Trattanalys

Rapportering/analys

Prognoser

Intäktsspårning

Trendanalys

Tredjepartsintegrationer

Mallar

Det som gör detta verktyg till ett utmärkt SaaS-exempel är dess förmåga att samla in en blandning av data från olika källor och projicera dem på en enda instrumentpanel, vilket ger en fullständig översikt över din prestanda på ett ögonblick.

På grund av min marknadsföringsroll måste jag dagligen hämta data från flera verktyg som Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs och Hubspot Marketing, och att logga in på varje verktyg separat skulle ta mycket av min tid. Med Databox kan jag spåra mätvärden från flera källor i en enda instrumentpanel och enkelt dra slutsatser, identifiera trender och göra justeringar snabbt. Detta verktyg har hjälpt mig och mitt team att konsekvent nå våra kvartalsmål. Databox har nyligen lanserat en rapportfunktion. Nu behöver jag inte längre skapa rapporter eller presentationer utanför Databox-appen, utan rapportfunktionen hjälper mig med hela processen – från datainsamling till presentation. Med Reports hoppas jag kunna automatisera mer av min allmänna rapporteringsprocess och berätta en bättre och mer övertygande historia om vad som gjorts, hur detta påverkade prestandan och resultaten av dessa insatser för verksamheten.

På grund av min marknadsföringsroll måste jag dagligen hämta data från flera verktyg som Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs och Hubspot Marketing, och att logga in på varje verktyg separat skulle ta mycket av min tid.

Med Databox kan jag spåra mätvärden från flera källor i en enda instrumentpanel och enkelt dra slutsatser, identifiera trender och göra justeringar snabbt. Detta verktyg har hjälpt mig och mitt team att konsekvent nå våra kvartalsmål.

Databox har nyligen lanserat en rapportfunktion. Nu behöver jag inte längre skapa rapporter eller presentationer utanför Databox-appen, utan rapportfunktionen hjälper mig med hela processen – från datainsamling till presentation.

Med Reports hoppas jag kunna automatisera mer av min allmänna rapporteringsprocess och berätta en bättre och mer övertygande historia om vad som gjorts, hur detta påverkade prestandan och resultaten av dessa insatser för verksamheten.

27. Ahrefs (SEO/webboptimeringsprogram)

via ClickUp/ Ahrefs

Ahrefs är en av världens ledande och mest pålitliga SEO-programvaror. Den erbjuder verktyg för marknadsförare som hjälper dem att optimera sitt innehåll och maximera tillväxtmöjligheterna.

Med SEO-verktyg för länkbyggande, webbplatsgranskningar, sökordsforskning, rankningsspårning och konkurrentanalys kan digitala marknadsförare samla in viktig information om bakåtlänkar för att effektivisera alla sina marknadsföringsinsatser och få högre Google-rankningar.

Viktiga funktioner:

Sökordsforskning för sökmotorer

Klickdata

Total uppskattning av söktrafik

Tillväxt eller nedgång i bakåtlänkar över tid

SERP-historik

Övervakning av utgående länkar

Varningar om sökordsrankning

Analysera interna bakåtlänkar direkt

Ahrefs är ofta min första och sista anhalt när jag arbetar – det ger en snabb översikt över hur vår organiska trafik utvecklas och fungerar som grund för all SEO-forskning och spårning. De funktioner jag använder mest är Rank Tracker och Site Explorer. Den förstnämnda låter mig se alla förändringar i våra sökordsrankningar, och den senare ger en bra översikt över en webbplats eller en specifik sida med flera alternativ för att fördjupa sig ytterligare. Ahrefs håller på att bli ett schweiziskt armékniv när det gäller digital marknadsföringsforskning och jag ser fram emot att se dem ge sig in på områden som betald annonsinformation och integrationer. Jag ser också fram emot att testa deras Google Sheet-anslutning för att bättre visualisera och analysera data.

Ahrefs är ofta min första och sista anhalt när jag arbetar – det ger en snabb översikt över hur vår organiska trafik utvecklas och fungerar som grund för all SEO-forskning och spårning.

De funktioner jag använder mest är Rank Tracker och Site Explorer. Den förstnämnda låter mig se alla förändringar i våra sökordsrankningar, och den senare ger en bra översikt över en webbplats eller en specifik sida med flera alternativ för att fördjupa sig ytterligare.

Ahrefs håller på att bli ett schweiziskt armékniv när det gäller digital marknadsföringsforskning och jag ser fram emot att se dem ge sig in på områden som betald annonsinformation och integrationer. Jag ser också fram emot att testa deras Google Sheet-anslutning för att bättre visualisera och analysera data.

28. Karma Bot (Programvara för medarbetarengagemang)

via Karma Bot

Karma Bot är ett roligt och engagerande sätt att belöna dina anställda och deras kollegor.

Viktiga funktioner:

Målhantering

Prestationshantering

Erkännande av anställda

Rapportering/analys

Benchmarking

Med detta verktyg för medarbetarengagemang och belöningssystem kan teammedlemmarna ge Karma-poäng till sina chefer och kollegor som ett tecken på uppskattning för deras hårda arbete. Med hjälp av poängen som de fått från sina kollegor kan teammedlemmarna sedan använda dessa poäng för att lösa in priser som fastställts av företaget – vilket fantastiskt sätt att skapa en rolig och givande arbetskultur!

Distansarbete är svårt, och som SaaS-skapare och företagare känner jag smärtan av att arbeta 100 % på distans. Eftersom jag vet hur det känns att vara borta från kollegorna insåg jag att det måste finnas ett bättre sätt att hålla människor engagerade och få dem att känna sig uppskattade på jobbet, oavsett var de befinner sig – det är Karmas mission. Det hjälper team att hålla reda på födelsedagar, skapa ett belöningssystem och mycket mer för att skapa en rolig och positiv arbetskultur.

Distansarbete är svårt, och som SaaS-skapare och företagare känner jag smärtan av att arbeta 100 % på distans.

Eftersom jag vet hur det känns att vara borta från kollegor insåg jag att det måste finnas ett bättre sätt att hålla människor engagerade och få dem att känna sig uppskattade på jobbet, oavsett var de befinner sig – det är Karmas mission. Det hjälper team att hålla reda på födelsedagar, skapa ett belöningssystem och mycket mer för att skapa en rolig och positiv arbetskultur.

29. Appy Pie (programvara för utveckling utan kod)

via Appy Pie

Appy Pie är en kodfri utvecklingsprogramvara med flera affärslösningar. Med dess webbplatsbyggare kan du skapa väl utformade webbplatser som har hög funktionalitet och är fyllda med meningsfulla och relevanta funktioner.

Viktiga funktioner:

Lätta och snabba webbplatser

Offline-funktioner

Säker och trygg

Uppdateringar i realtid

Mer än 200 funktioner

Obegränsade anpassningsmöjligheter

Gratis domän med varje webbplats

Gratis professionell e-postadress

Användare som arbetar inom alla typer av verksamheter, inklusive salonger, fastighetsmäklare och vårdinrättningar, kan dra nytta av Appy Pie och dess kodfria webbplatsbyggare.

30. TrustMary (Undersökningsprogramvara)

via Trustmary

Trustmary är ett verktyg för kundfeedback för leadgenerering som hjälper till att optimera webbplatser och öka konverteringsgraden.

Viktiga funktioner:

Rekommendationsformulär och videor

Formulär och popup-fönster för leadgenerering

Popup-fönster med sociala bevis

A/B- och multivariata tester

Nettopromotorscore

Enkätverktyg

Automatisering

Integration

Användare kan samla in vittnesmål, öka konverteringsgraden och samla in feedback. De kan också utnyttja social proofing genom att lyfta fram sin befintliga nöjda kundbas på olika plattformar som Google, G2, Capterra, Facebook och så vidare.

När du låter dina befintliga nöjda kunder tala för dig ökar det verkligen förtroendet för ditt varumärke hos nya besökare. Alla vet att en bra kundupplevelse leder till nöjdare kunder och entusiastiska recensioner. Om vi inte fick recensioner dagligen från befintliga kunder skulle vi sakna möjligheten att utvecklas i enlighet med detta och uppmuntra medarbetarnas engagemang. Vi använder för närvarande vårt beta-verktyg för A/B-testning för att testa vilken widget för kundomdömen som fungerar bäst. Med denna information kan vi optimera våra konverteringsgrader ytterligare och även dela våra insikter med våra kunder. Dessutom växer Trustmarys widgetbibliotek för närvarande i takt med att nya designer läggs till. Vi är spända på att se hur de presterar i allmänhet och mot varandra!

När du låter dina befintliga nöjda kunder tala för dig ökar det verkligen förtroendet för ditt varumärke hos nya besökare.

Alla vet att en bra kundupplevelse leder till nöjdare kunder och entusiastiska recensioner. Om vi inte fick recensioner dagligen från befintliga kunder skulle vi sakna möjligheten att utvecklas i enlighet med detta och uppmuntra medarbetarnas engagemang.

Vi använder för närvarande vårt beta-A/B-testverktyg för att testa vilken widget för kundrecensioner som fungerar bäst. Med denna information kan vi optimera våra konverteringsfrekvenser ytterligare och även dela våra insikter med våra kunder.

Dessutom växer Trustmarys widgetbibliotek för närvarande i takt med att nya designer läggs till. Vi ser fram emot att se hur de presterar i allmänhet och mot varandra!

31. TaskClone (Produktivitetsprogramvara)

TaskClone är ett webbaserat produktivitetsverktyg som låter användare synkronisera och tagga anteckningar från anteckningsappar som OneNote och Evernote och skapa uppföljningsåtgärder i din favoritapp för uppgifter eller Google Kalender för genomförande.

Den organiserar de steg som behövs för att du enkelt ska kunna slutföra ditt projekt och dina uppgifter – du behöver inte längre växla mellan SaaS-appar och duplicera uppgifter. Skriv bara in dina uppgifter i Evernote, OneNote, Google Docs eller TaskCam och lägg till en triggertagg för att synkronisera dina anteckningar automatiskt.

Viktiga funktioner:

Att göra-lista skickad till en specifik destination

Händelser och påminnelser skickas till kalendern

Länk till anteckningen som lagts till varje uppgift

Arbeta offline och synkronisera nya ändringar med en internetanslutning

Fungerar med ClickUp, Todoist och över 40 andra uppgiftsappar.

TaskClone är bokstavligen det enda sättet att få mina uppgifter från mina anteckningar till ClickUp. Oavsett om du fortfarande använder Evernote, OneNote, Google Docs eller till och med handskrivna anteckningar, gör TaskClone det enkelt att skriva ner uppgifter när jag tar anteckningar och ser till att jag aldrig glömmer dem genom att skicka dem till Clickup, där jag får mitt arbete gjort. Det gör både Evernote och Clickup mer värdefulla för mig.

TaskClone är bokstavligen det enda sättet att få mina uppgifter från mina anteckningar till ClickUp.

Oavsett om du fortfarande använder Evernote, OneNote, Google Docs eller till och med handskrivna anteckningar, gör TaskClone det enkelt att skriva ner uppgifter när jag tar anteckningar och ser till att jag aldrig glömmer dem genom att skicka dem till Clickup, där jag får mitt arbete gjort.

Det gör både Evernote och Clickup mer värdefulla för mig.

32. PomoDone (Programvara för tidrapportering)

via PomoDone

PomoDone-appen är ett verktyg som ökar prestanda och produktivitet och hjälper användare att hantera sitt arbetsflöde, spåra tid som läggs på uppgifter och hålla fokus på uppgiften.

Den använder sig av en tidshanteringsmetod som kallas Pomodoro-tekniken, utvecklad i slutet av 1980-talet av universitetsstudenten Francesco Cirillo, för att dela upp komplexa projekt i hanterbara och tidsbestämda arbetsmoment, med fokus på endast en uppgift åt gången.

Viktiga funktioner:

Blockera vissa webbplatser medan du arbetar

Avbrottsanteckningar

Logghantering

Chrome-tillägg

Anpassning av taggar

Snabbtangenter

Integrationer med ClickUp och andra SaaS-produkter

Använd detta SaaS-verktyg för att förbättra din tidshantering och minska mental trötthet från att byta mellan olika sammanhang hela dagen.

Nedräkningstimer för att tillämpa Pomodoro™-tekniken, inbyggd direkt i ClickUp-appen. Det gör att jag kan köra fördefinierade och anpassade timers och pauser medan jag fokuserar på att utföra ClickUp-uppgifter, det sparar alla timer-poster i sin egen logg och synkroniserar dem tillbaka till ClickUp-tidrapporter, och det hjälper också till att blockera vissa webbplatser medan jag fokuserar på uppgiften. Jag kan se vad jag arbetar med just nu, vilket hjälper mig att behålla fokus och undvika distraktioner och avbrott. Det är en livräddare för min ADHD, och bakgrundsljudet hjälper mig att fokusera ännu bättre.

Nedräkningstimer för att tillämpa Pomodoro™-tekniken, inbyggd direkt i ClickUp-appen.

Det gör att jag kan köra fördefinierade och anpassade timers och pauser medan jag fokuserar på att utföra ClickUp-uppgifter, det sparar alla timer-poster i sin egen logg och synkroniserar dem tillbaka till ClickUp-tidrapporter, och det hjälper också till att blockera vissa webbplatser medan jag fokuserar på uppgiften.

Jag kan se vad jag arbetar med just nu, vilket hjälper mig att behålla fokus och undvika distraktioner och avbrott. Det är en livräddare för min ADHD, och bakgrundsljudet hjälper mig att fokusera ännu bättre.

33. Colorcinch (tidigare Cartoonize) (Programvara för redigering av foton och text)

via DP Preview / Colorcinch (tidigare Cartoonize)

Colorcinch är ett intuitivt fotoredigeringsprogram som låter användare förädla foton till personliga konstverk med bara några få klick.

Viktiga funktioner:

AI-bakgrundsborttagning

Textmaskering och redigerare

Frihandsteckning

Exportera och dela

Effekter, filter och överlägg

Bildbibliotek och samlingar

Släpp loss din kreativitet – använd de lättanvända redigeringsverktygen och effekterna för att skapa fascinerande och anpassade grafik för alla typer av behov, inklusive sociala medier och blogginlägg.

Colorcinch har viktiga redigeringsverktyg som beskärning, storleksändring, ljusare, textredigerare, bakgrundsborttagning, bildkonverterare och kreativa verktyg som fotokombinerare, färgväljare, överlagringsbilder – allt du behöver för en fotoredigerare. Det här verktyget är enkelt att använda och du behöver inte vara en professionell designer för att skapa fantastisk grafik! Lek dig fram med den otroliga samlingen av stockfoton och handplockade kreativa tillgångar (vektorer, ikoner, masker och överlägg).

Colorcinch har viktiga redigeringsverktyg som beskärning, storleksändring, ljusare, textredigerare, bakgrundsborttagning, bildkonverterare och kreativa verktyg som fotokombinerare, färgväljare, överlagringsbilder – allt du behöver för en fotoredigerare.

Det här verktyget är enkelt att använda och du behöver inte vara en professionell designer för att skapa fantastisk grafik! Lek dig fram med den otroliga samlingen av stockfoton och handplockade kreativa tillgångar (vektorer, ikoner, masker och överlägg).

34. Sprinto (Compliance management)

via Sprinto

Sprinto är en programvara för hantering av regelefterlevnad som har utvecklats för att ersätta det långsamma, mödosamma och felbenägna sättet att uppnå regelefterlevnad med en teknikbaserad upplevelse.

Viktiga funktioner:

Anpassningsbara policydokument

Säkerhetsgranskning och efterlevnad utan manuell hantering

Spårning av efterlevnad

Revisionshantering

100 % automatisering

Live-vägledning med experter

Centraliserad övervakning i realtid

SaaS-företag använder denna tjänsteleverantör för att uppnå efterlevnad på kortare tid.

Bli snabbt redo för regelefterlevnad genom att automatisera övervakningen med hjälp av integrationer och arbetsflöden, automatiskt skapa skräddarsydda säkerhetsdokument, få tillgång till livesessioner med experter på regelefterlevnad och möjliggöra centraliserad övervakning.

Med Sprinto kan compliance-processen förkortas till bara 15 dagar istället för 90–120 dagar, beroende på organisationens storlek. Verktyget skapar en ny kategori av SaaS-verktyg, och med detta har efterlevnad blivit mer spelifierad än någonsin. Dashboard är bara en checklista med poäng på en skala från 0 till 100 – få 100 poäng och du är redo för efterlevnad!

Med Sprinto kan compliance-processen förkortas till bara 15 dagar istället för 90–120 dagar, beroende på organisationens storlek.

Verktyget skapar en ny kategori av SaaS-verktyg, och med detta har efterlevnad blivit mer spelifierad än någonsin. Dashboard är bara en checklista med poäng på en skala från 1 till 100 – få 100 poäng och du är redo för efterlevnad!

35. SonarCloud (Programvara för hantering av källkod)

via SonarCloud

SonarCloud är ett verktyg för hantering av källkod som är utvecklat för att upptäcka buggar och säkerhetsproblem i dina pull-förfrågningar och i hela kodarkivet – upptäck, förstå och åtgärda kodproblem tidigare i ditt arbetsflöde.

Viktiga funktioner:

Felspårning

Kodgranskning

Kontinuerlig integration

API

Detta mjukvaruutvecklingsverktyg hjälper dig att bygga robusta och säkra applikationer genom att ge dig snabb tillgång till din kods hälsa. Detta hjälper dig att veta var din kod befinner sig i varje steg av utvecklingscykeln.

Det gör det också möjligt för dig att fixa koder, lära dig nya regler längs vägen och integrera med andra arbetsverktyg, som Github, för att ytterligare förbättra ditt utvecklingsflöde.

Chekk. io är ett mjukvaruutvecklingsföretag och vi använder SonarCloud i vår CI/CD (integrations- och distributionspipeline) för att hjälpa mjukvaruutvecklare att hålla kodkvaliteten på en mycket hög nivå. Eftersom SonarCloud är integrerat i vår bygg- och distributionspipeline görs analysen automatiskt när en utvecklare lägger in sina nya kodändringar i arkivet. Det innebär att våra utvecklare får omedelbar feedback om det finns några problem i koden, och varje problem som upptäcks beskrivs vanligtvis utförligt med kodexempel. Nästa steg är att tillämpa de nya kodkvalitetsmått som SonorCloud nyligen publicerat för att förbättra våra utvecklingsprocesser. Jag tror särskilt att dessa mått kommer att hjälpa oss att identifiera tekniska skulder och vidta lämpliga åtgärder för att minska dem.

Chekk. io är ett mjukvaruutvecklingsföretag och vi använder SonarCloud i vår CI/CD (integrations- och distributionspipeline) för att hjälpa mjukvaruutvecklare att hålla kodkvaliteten på en mycket hög nivå.

Eftersom SonarCloud är integrerat i vår bygg- och distributionspipeline görs analysen automatiskt när en utvecklare lägger in sina nya kodändringar i arkivet. Det innebär att våra utvecklare får omedelbar feedback om det finns några problem i koden, och varje problem som upptäcks beskrivs vanligtvis utförligt med kodexempel.

Nästa steg är att tillämpa de nya kodkvalitetsmått som SonorCloud nyligen publicerat för att förbättra våra utvecklingsprocesser. Jag tror särskilt att dessa mått kommer att hjälpa oss att identifiera tekniska skulder och vidta lämpliga åtgärder för att minska dem.

36. VoilaNorbert (E-postmarknadsföringsprogram)

via VoilaNorbert

VoilaNorbert är en e-postmarknadsföringsprogramvara som gör det enkelt för användare att hitta e-postadresser online med sitt verktyg för att söka efter e-postadresser i bulk.

Viktiga funktioner:

Domänkontroll

Allomfattande serverdetektering

Verifiering av mass- och enskilda e-postmeddelanden

Detta verktyg har röstats fram som ett av de mest exakta verktygen för att hitta stora mängder av Ahrefs med en framgångsgrad på 98 % – allt du behöver är ditt prospekts fullständiga namn och deras webbadress, så hämtar appen e-postadressen och verifierar den med sitt intelligenta verifieringsverktyg.

Jag arbetar med outreach och länkbyggande partnerskap på VoilaNorbert och använder detta verktyg för att hitta och verifiera e-postadresser från min lista över potentiella kunder. Det är ett mycket användbart verktyg för att genomföra kall outreach, för affärsutveckling, HR och PR. Den har många användbara funktioner som är fördelaktiga för småföretag: en funktion för att skicka senare, e-postpåminnelser, anpassade signaturer, e-postmallar, e-postsekvenser och e-postspårning. Min favoritfunktion är utan tvekan funktionen för e-postfusion. Den gör det möjligt för mig att skala upp mina kalla marknadsföringskampanjer genom att skicka personliga e-postmeddelanden till ett stort antal personer samtidigt. Det har hjälpt mig att genomföra marknadsföringskampanjer och nå fler personer som kan vara intresserade av marknadsföringssamarbeten.

Jag arbetar med outreach och länkbyggande partnerskap på VoilaNorbert och använder det här verktyget för att hitta och verifiera e-postadresser från min lista över potentiella kunder. Det är ett mycket användbart verktyg för att genomföra kall outreach, för affärsutveckling, HR och PR.

Den har många användbara funktioner som är fördelaktiga för småföretag: en funktion för att skicka senare, e-postpåminnelser, anpassade signaturer, e-postmallar, e-postsekvenser och e-postspårning.

Min favoritfunktion är utan tvekan funktionen för massutskick. Den gör det möjligt för mig att skala upp mina kalla marknadsföringskampanjer genom att skicka personliga e-postmeddelanden till ett stort antal personer samtidigt. Det har hjälpt mig att genomföra marknadsföringskampanjer och nå fler personer som kan vara intresserade av marknadsföringssamarbeten.

37. TimeJam (Programvara för tidrapportering för anställda)

via TimeJam

TimeJam gör tidrapportering till ett spel genom att lägga till en lekfull touch och använda element från sociala medier för att rapportera tid.

Viktiga funktioner:

Gör tidsregistrering socialt och engagera dig i vänskapliga tävlingar på Slack eller MS Teams

Teamen tjänar poäng för att följa tidrapporteringen och tävlar om ett månatligt pris.

Integrationer med dina befintliga arbetsverktyg för tidrapportering, inklusive ClickUp, Harvest och mer.

Enkelt att installera och få ditt team att engagera sig i att registrera sina tidrapporter.

Detta bidrar till att förbättra teamets produktivitet och stärker teamets moral. Med TimeJam registreras timmarna dagligen och kunderna ser en ökning på 10 % i fakturerbara timmar tack vare bättre datakvalitet.

Att gamifiera tidshantering kan vara ett enkelt sätt för ett företag att öka sina intäkter. TimeJam använder en rad olika taktiker för att få ditt team att engagera sig i att spåra tiden dagligen: gamification, sociala medier, humor och prestation. Vi implementerade Timejam för Kolme Group och såg att den genomsnittliga tiden för en tidsregistrering minskade från nästan en vecka till mindre än en dag, och i processen ökade våra intäkter med nästan 9 %.

Att gamifiera tidshantering kan vara ett enkelt sätt för ett företag att öka sina intäkter. TimeJam använder en rad olika taktiker för att få ditt team att engagera sig i att spåra tiden dagligen: gamification, socialt, humor och prestation.

Vi implementerade Timejam för Kolme Group och såg att den genomsnittliga tiden för en tidsregistrering minskade från nästan en vecka till mindre än en dag, och i processen ökade våra intäkter med nästan 9 %.

Hur du väljer rätt SaaS-lösning för dina behov

När du väljer ut ett SaaS-verktyg för din organisation bör du ta hänsyn till följande viktiga faktorer:

Passar verksamheten och kraven : Välj ett verktyg som passar din organisations specifika behov och användningsområden och som kan skalas upp i takt med att verksamheten växer. Det måste också stödja integration med dina befintliga verktyg och system.

Funktioner och funktionalitet: Rätt SaaS-plattform täcker alla viktiga funktioner som krävs för ditt arbetsflöde. Den är också anpassningsbar och erbjuder automatisering och effektivitetshöjande funktioner.

Säkerhet och efterlevnad: Se till att programvaran uppfyller branschens säkerhetsstandarder (t.ex. SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA) och erbjuder transparens när det gäller datalagring, säkerhetskopiering och sekretesspolicyer. Kontrollera datakryptering, åtkomstkontroller och åtgärder för användarautentisering.

Användarvänlighet och införande : Prioritera en SaaS-app med ett intuitivt användargränssnitt och enkel navigering så att anställda snabbt kan komma igång. Den bör också erbjuda support och dokumentation för onboarding.

Pris och valuta för pengarna : Gör en kortlista över SaaS-verktyg som passar din budget och samtidigt erbjuder god avkastning. De bör ha transparent prissättning utan dolda kostnader, med ett gratisabonnemang samt alternativ för företag.

Prestanda och tillförlitlighet : Du bör välja en SaaS-programvara med hög drifttidsgaranti (t.ex. 99,9 % eller bättre) och tydliga SLA:er (servicenivåavtal).

Kundsupport och service : Kontrollera om den valda programvaran erbjuder flera supportkanaler (e-post, chatt, telefon, kunskapsbas) och har snabba svarstider och support dygnet runt för kritiska problem.

Leverantörens rykte och recensioner: Välj ett väletablerat företag med ett gott rykte när det gäller tillförlitlighet. Kontrollera om det finns positiva kundrecensioner och omdömen, samt fallstudier eller referenser från företag som liknar ditt.

SaaS-spridning avser spridningen av SaaS-verktyg (Software-as-a-Service) inom en organisation. Även om dessa verktyg är utformade för att förbättra produktiviteten kan för många fristående verktyg leda till ineffektivitet, högre kostnader, datasilos och bristande översikt mellan teamen. Anställda slösar ofta tid på att växla mellan appar, duplicera arbete eller kämpa för att hitta rätt information. 😧 ClickUp löser detta problem! ClickUp är utformat som en enhetlig plattform som kombinerar uppgiftshantering, dokumentsamarbete, chatt, mål, instrumentpaneler och mycket mer. Genom att samla flera verktyg i ett enda minskar ClickUp behovet av separata appar för projektledning, kommunikation och dokumentation. Denna konvergens eliminerar redundanser och förenklar arbetsflöden. Fördelarna för dig: Kostnadseffektivitet

Förbättrat samarbete mellan team

Högre produktivitet

Centralisering och synlighet av all data

Där har du det – 37 exempel på programvara som tjänst (SaaS) som är ledande och gör avtryck i branschen!

I takt med att den digitala eran utvecklas snabbare än någonsin förväntas den totala SaaS-marknaden och den globala molnanvändningen växa snabbt, eftersom allt fler organisationer väljer SaaS-lösningar för olika affärsfunktioner, och denna utveckling kommer inte att avta inom den närmaste framtiden. Med dessa SaaS-exempel, inklusive projektledningsverktyg, förbättrar vi ständigt vårt sätt att arbeta och hantera våra företag.

Oavsett om du funderar på att starta ett eget SaaS-företag och letar efter inspiration till en affärsmodell eller är på jakt efter nya verktyg för att förbättra din produktivitet och stödja ditt växande företag, kan dessa SaaS-exempel verkligen hjälpa dig att nå dit! Använd de programvaruverktyg och experttips som nämns ovan för att fatta välgrundade beslut.

Eftersom det finns tusentals alternativ och inte alla SaaS-tjänster är likadana, bör du studera deras SaaS-modell och unika erbjudande och prova dem för att se hur de passar in med din vision och dina mål. Du kanske upptäcker ditt nya favoritverktyg för att hantera dina projekt och accelerera din verksamhet – allt på ett och samma ställe.