10 gratis mallar för insamlingar till evenemang och välgörenhet 2025

Att organisera en insamling är mycket mer än att bara be människor att öppna sina plånböcker. Det innebär vanligtvis alla möjliga typer av marknadsföringsevenemang och aktiviteter för att potentiella stödjare ska lära känna din sak. Och det kräver noggrann planering – om du stressar igenom det kan du framstå som för ivrig eller ge en felaktig bild av dina motiv.

Därför måste du sätta på dig tänkarhatten och skapa förstklassigt material och strategier som får människor att säga: ”Räkna med mig. ” 💳

Lyckligtvis behöver du inte göra detta ensam, inte när du har mallar för insamlingar till ditt förfogande! Med dem kan du planera varje steg i din kampanj för att effektivt sprida budskapet och locka generösa donatorer.

I den här artikeln presenterar vi de 10 bästa mallarna för insamling som hjälper dig att boosta din kampanj och nå dina mål.

Vad är en mall för insamling?

Insamling är att söka ekonomiskt stöd för en välgörenhetsorganisation eller ett affärsföretag genom evenemang, middagar, konserter och kampanjer. Förutom att samla in pengar handlar insamling oftast om att öka medvetenheten om en viss fråga eller idé.

En mall för insamlingar utgör grunden för att organisera aktiviteter som får människor att prata om din sak och så småningom bidra till den. Den färdiga strukturen lägger grunden för att skapa informativa och lättförståeliga flygblad, affischer, presentationer, evenemangsplaner och marknadsföringskampanjer.

Vad kännetecknar en bra mall för insamlingar?

En bra mall för insamlingar måste ha följande egenskaper:

Användarvänlighet : Mallen ska ha välorganiserade avsnitt som alla som är involverade i projektet lätt kan förstå och följa.

Anpassningsbarhet: Du ska kunna justera dess sektioner och element för att skapa personligt anpassat material som förmedlar det önskade budskapet till punkt och pricka ✉️

Flera teammedlemmar redigerar ett dokument samtidigt i ClickUp Docs

Samarbetsfunktioner : Det bör finnas alternativ som redigering i realtid, enkel delning och hantering av uppgifter. Du bör kunna arbeta med det tillsammans med dina kollegor eller andra personer som är involverade i insamlingen.

Mångsidighet: Mallen ska kunna anpassas till olika insamlingsändamål.

10 mallar för insamlingar

Vi har undersökt hundratals mallar för insamlingar och valt ut de 10 bästa från ClickUp, Template.net, Adobe och Slidesgo. De har en perfekt balans mellan praktisk användbarhet och estetisk tilltalande design, vilket gör planering och teamarbete till en barnlek.

Låt oss sätta igång och få din kampanj på rätt spår mot framgång! 💪

1. ClickUp-mall för insamlingsplan

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för insamlingsplan

ClickUp Fundraising Plan Template är ett viktigt verktyg för att organisera din insamlingskampanj på ett enkelt sätt. Denna innovativa Doc-mall fungerar som en omfattande guide för att formulera en utmärkt insamlingsstrategi, hjälpa dig att sätta upp tydliga mål, detaljera insamlingsevenemang eller aktiviteter och spåra potentiella donatorer. Dess anpassningsbara aspekter säkerställer en perfekt anpassning till din kampanjs specifika behov, så att du kan ändra varje detalj enligt din vision.

De är utformade efter dina behov för att perfekt omfatta information om din målgrupp, plan för marknadsföringsmaterial och mycket mer – allt organiserat systematiskt i ett användarvänligt format.

2. ClickUp-mall för planering av insamlingsevenemang

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för planering av insamlingsevenemang

Planerar du ett evenemang för att öka medvetenheten och samla in pengar till ett specifikt ändamål? Oavsett om du organiserar en stor konsert, auktion eller grannskapsgrillfest kan ClickUps mall för planering av insamlingsevenemang vara din personliga planeringsassistent! ✅

Denna mall är i huvudsak en att göra-lista över alla uppgifter och aktiviteter som du måste slutföra för att säkerställa att din insamling blir framgångsrik. Innan listan visas en sammanfattning av insamlingen, inklusive dess syfte, målsättning, datum och framsteg.

Som standard innehåller mallen en lista med 15 deluppgifter som täcker alla aspekter av evenemangsplanering, från att samla ihop de personer som ska hjälpa dig till att skapa en rapport efter evenemanget. Dessa är endast riktlinjer – du kan anpassa, utöka, ta bort och lägga till nya deluppgifter för att skapa en personlig att göra-lista som passar dina mål.

Mallens charm ligger i att lägga till uppgiftsrelationer. Du kan skapa uppgiftsberoenden och se till att planerings- och organisationsprocessen löper smidigt och att ingenting faller mellan stolarna.

Du kan också lägga till bilagor till mallen eller koppla specifika deluppgifter till ClickUp Docs för att centralisera informationen. Delegera ansvar och kommunicera planer genom att tilldela uppgifter till dina teammedlemmar. Oavsett om det gäller en ideell organisation eller en välgörenhetsauktion kan du hålla kontakten med ditt team.

3. ClickUp-mall för insamlingshandlingsplan

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för insamlingshandlingsplan

Utan en tydlig plan och noggrann organisation kan insamlingsprocessen snabbt förvandlas till kaos. Lyckligtvis kan du förhindra sådana scenarier med ClickUps mall för insamlingshandlingsplan!

Mallen är som en fyr som styr din insamlingsbåt i rätt riktning. Den hjälper dig att sätta upp insamlingsmål, bestämma målgrupp och budget samt skapa genomförandeplaner.

Att använda en mall som denna gör stor skillnad när man försöker samordna insamlingsinsatser mellan styrelseledamöter eller medlemmar i samhället som vill engagera sig.

För att börja använda mallen, gå till Action Steps View och ange dina uppgifter och aktiviteter. Du kan ställa in prioriteringar och status, lägga till ansvariga, ange start- och slutdatum, specificera avdelningar, bedöma uppgiftens komplexitet och lämna kommentarer. ClickUp sorterar automatiskt uppgifterna efter slutdatum, vilket ger dig en tydlig översikt över vad du måste ta itu med först.

Målvyn är en Kanban-tavla som visar dina uppgifter som kort och grupperar dem efter vilken avdelning som ansvarar för dem.

Tidslinjevyn är ett Gantt-diagram som visar schemalagda aktiviteter och uppgifter i en kalender, så att du kan granska och optimera arbetsbelastningen och se till att det inte uppstår några överlappningar. Denna vy är också utmärkt för att skapa och granska uppgiftsberoenden.

Mallen innehåller ett exempel på hur man organiserar ett program för gåvor. Använd det som en illustration av hur du kan utnyttja mallens fulla potential och skräddarsy den perfekta handlingsplanen för insamling. 🎁

4. ClickUp-mall för projektplan för insamlingar

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för projektplan för insamlingar

Oavsett storlek innebär insamlingsprojekt ofta mycket stress. En gedigen plan kan lindra spänningen och hjälpa dig att hålla fokus på målet – så att din kampanj går smidigt.

Det är här ClickUps mall för insamlingsprojekt kommer in. Den gör att du kan:

Mallen har flera vyer som låter dig se ditt insamlingsprojekt från olika vinklar. Din utgångspunkt är vy för projektplanmallen. Här lägger du till beskrivningen av ditt insamlingsprojekt och skapar de uppgifter och aktiviteter du behöver slutföra för att nå målet. 🏁

Förutom att ange uppgiftsnamn kan (och bör) du ange detaljer om dem, inklusive förfallodatum, status, sektion, avdelning, påverkan och bilaga. Om du arbetar med ett projekt tillsammans med ett team kan du tilldela dem specifika uppgifter, som ClickUp grupperar beroende på deras angivna sektion (om du har angett den).

I dessa avsnitt beskrivs de aktiviteter som du och ditt team måste genomföra för varje del av projektet.

Planeringsförloppsvyn är en Kanban-tavla där alla uppgifter från föregående vy grupperas efter status. Du kan klicka på ett kort för att få mer information om en viss uppgift och flytta korten med hjälp av den intuitiva dra-och-släpp-redigeraren.

5. ClickUp-mall för välgörenhetsprojekt

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för välgörenhetsprojekt

Vänta, är det här ett misstag? Den här mallen är ju samma som den förra! Det stämmer, men en mall kan ha flera syften. I det här fallet kan du använda den för att planera, organisera och genomföra ett välgörenhetsprojekt.

ClickUps mall för välgörenhetsprojekt kan underlätta processen genom att dela upp ditt projekt i mindre, lättare hanterbara delar. Den låter dig definiera välgörenhetsprojektets mål och se till att dina teammedlemmar arbetar mot samma mål.

Mallens två noggrant utformade vyer ger dig allt du behöver för att hantera välgörenhetsprojekt av alla typer och storlekar.

Det första steget är att dela upp projektet i aktiviteter och lägga till dem i projektplanmallen. Denna listvy har flera fördefinierade fält som status, förfallodatum och ansvarig, vilket eliminerar osäkerheter och spekulationer.

Planeringsförloppsvyn omvandlar uppgifterna från projektplanmallen till kort och sorterar dem efter status. Det finns tre standardstatusar: Att göra, Pågående och Klar. Du kan dock anpassa dem efter ditt välgörenhetsprojekts specifika behov.

6. ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföring

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för evenemangsmarknadsföring

När du organiserar en insamling finns det otaliga detaljer att tänka på, från att hitta den perfekta lokalen till att bjuda in gäster och ordna catering. Situationen blir ännu mer komplicerad om du har flera evenemang samtidigt, och kan bli ännu värre om alla evenemang äger rum samtidigt.

Lyckligtvis har du ett hemligt vapen – ClickUp Event Marketing Template. Med den kan du:

Övervaka alla evenemangsrelaterade uppgifter och aktiviteter Enhetliggör ditt team och arbeta som en enhet Spara tid Kontrollera arbetsbelastningen

Mallen har två avsnitt: Evenemangsmarknadsföring och evenemangsspårning. Börja med att ange information om dina evenemang i evenemangsvyn i avsnittet Evenemangsmarknadsföring. Här anger du evenemangens namn, viktiga datum, ansvariga, typer, faser och platser. Evenemangskalendervyn hjälper dig att planera din tid och undvika överlappningar, medan styrelsevyn visar dina evenemang som kort grupperade efter status (öppet, pågående och avslutat).

Med hjälp av Event Tracking-delen i denna mall kan du fördjupa dig i detaljerna för varje evenemang. Använd den för att följa evenemangets framsteg, sätta upp och övervaka ledande mål och planera budgeten. Du kan också bifoga räkningar och kvitton och skapa en centraliserad hubb där du och dina teammedlemmar kan hitta all information om ett evenemang.

7. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för evenemangsplanering

Oavsett om det är en liten middag med bara några få gäster eller en exklusiv fest i stor skala kan det krävas en hel by för att planera ett evenemang. 🏘️

ClickUp Events Planning Template är precis vad du behöver för att hålla din båt på rätt kurs mot destinationen – så att gästerna är nöjda och evenemanget blir en succé. 🚢

Mallen är indelad i fyra avsnitt:

Allmän information Inställningsdetaljer Inbjudningslista Leverantörslista

Avsnittet Allmän information fokuserar på evenemangets datum, tid och plats. Om du vill kan du också inkludera vägbeskrivningar till evenemangsplatsen.

Avsnittet Inställningsdetaljer innehåller tre underavsnitt: Registreringsinställningar, Cocktailinställningar och Mottagningsinställningar, och varje underavsnitt innehåller en lista över vad du behöver ta hand om. Naturligtvis kan du anpassa underavsnitten och listorna efter dina behov.

Om du till exempel organiserar en insamlingsauktion måste du bestämma hur många personer som ska delta, hur många föremål som ska auktioneras ut, anlita en auktionsförrättare och förbereda skriftligt material. Du kan dela upp dessa aktiviteter i deluppgifter för att göra dem lättare att följa och hantera.

Avsnittet Inbjudningslista innehåller en tabell med alla dina gäster och deras postadresser. I avsnittet RSVP kan du sätta en bock bredvid de som har bekräftat sin närvaro.

I delen Leverantörslista listar du de företag du anlitat för catering, dekoration och underhållning.

8. ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för planering av ideella evenemang

En ideell evenemang kan inte bli framgångsrik om du inte planerar varje detalj in i minsta detalj. Ett enda misstag och ditt evenemang kan snabbt förvandlas till ett episkt misslyckande. ❌

ClickUps mall för planering av ideella evenemang hjälper dig att dela upp evenemangsrelaterade uppgifter och aktiviteter, övervaka deadlines och se till att allt går enligt plan.

Den största fördelen med denna mall är dess enkelhet. Vid första anblicken är det inget mer än en kort beskrivning av evenemanget och en att göra-lista. Men om du gräver djupare kommer du att upptäcka mallens verkliga charm.

Du kan lägga till ansvariga och förfallodatum för varje uppgift på din att göra-lista, vilket underlättar samarbete och lagarbete avsevärt. Du kan prioritera brådskande eller viktiga uppgifter och hålla koll på deras framsteg för att minimera problem och hinder längs vägen.

En annan anmärkningsvärd funktion som denna mall erbjuder är skapandet av uppgiftsrelationer. Du kan länka två eller flera uppgifter och skapa en tidslinje som gör utförandet av aktiviteter mer effektivt och håller ditt team på rätt spår.

Med mallen kan du lägga till bilagor, vilket innebär att du kan samla all dokumentation som rör evenemanget, såsom räkningar, kvitton och leverantörskontrakt, på ett och samma ställe.

9. Google Docs-mall för insamlingsfest från Template.net

Använd mallen Google Docs Fundraising Fest från Template.net för att skapa fantastiska inbjudningar till ditt evenemang.

Du behöver inte vara designer för att skapa engagerande inbjudningar till din insamlingsevenemang! Mallen Google Docs Fundraising Fest från Template.net är allt du behöver för att presentera ditt evenemang på bästa sätt, imponera på gästerna från första stund och uppmuntra dem att delta.

Låt oss klargöra en sak direkt – även om mallen har Google Docs i namnet kan du spara den i andra format, inklusive Word, Illustrator och PSD. Du kan också redigera mallen online i Template.nets redigeringsprogram.

Låt inte namnet ”Fundraising Fest” förvirra dig. Ja, exemplet är en inbjudan till en insamlingsfest. Men du kan anpassa den efter ditt evenemang, oavsett om det är en tyst auktion, middag eller karneval. 🎎

Det bästa med den här mallen är att den går att anpassa. Alla element du ser kan ändras i storlek, raderas eller redigeras. Du kan ändra färger, lägga till bakgrunder, infoga tabeller, ladda upp videor och filer och skapa animationer (om du skapar en digital inbjudan). Exemplet är bara till för att visa vad mallen kan göra – tveka inte att släppa loss din kreativa sida och skapa ett mästerverk till inbjudan.

10. Mall för presentation av insamlingar på sociala medier från Slidesgo

Använd Slidesgos presentationsmall för insamlingar på sociala medier för att beskriva alla detaljer i din insamlingskampanj.

Att samla in pengar via internet ( sociala medier ) blir mer och mer populärt för varje dag. Men hur övertygar du människor att donera pengar till din sak bland så många onlinekampanjer? Du måste komma på ett övertygande och engagerande sätt att presentera dina intentioner.

Istället för att skapa en presentation från grunden kan du prova Slidesgos mall för presentationer för insamlingar på sociala medier.

Denna kostnadsfria mall för insamlingar innehåller 56 bilder som du kan spara och redigera i Google Slides eller PowerPoint. Varje bild innehåller detaljerade instruktioner om vilken information du bör inkludera. Den tredje bilden fokuserar till exempel på innehållsförteckningen och föreslår möjliga avsnitt som Om oss, Mål och strategi samt Budget.

Beroende på ditt mål kan du uppdatera avsnitt, ta bort bilder, lägga till nya och infoga bilder som foton, grafer och diagram.

Låt oss säga att du samlar in pengar till ett lokalt djurhem. Du kan inkludera bilder på djurhemmets invånare och beskriva deras beteenden och egenheter, vilket kommer att väcka läsarnas intresse. Du kan också beskriva hur du kommer att fördela de insamlade pengarna och visa människor att det är ett bra beslut att donera till din sak.

Mallar för insamlingar: Uppnå dina mål med lätthet

Oavsett om du ansvarar för att skapa inbjudningar till ett evenemang, presentera en insamlingskampanj eller planera och samordna hela projektet, kan mallar för insamlingar vara till stor hjälp. 🤝

De ger dig det stöd du behöver för att förverkliga dina insamlingsdrömmar, ett steg i taget!