11 gratis mallar för affärsmodeller i Word och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en affärsmodellscanvasmall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Affärsmodellskabeloner är färdiga och anpassningsbara verktyg för att beskriva och visualisera din affärsmodell på en enda sida. Dessa dokument definierar snabbt ditt företags unika värdeerbjudande, målgrupp, intäkter, kostnader, resurser, viktiga partnerskap och mycket mer. " } } ] }

Grunden för ett framgångsrikt företag är en effektiv affärsmodell – utan en sådan kommer din organisation inte att kunna komma igång!

Samtidigt är det inte helt enkelt att skapa en affärsmodell, och du kommer sannolikt att behöva utnyttja några eller alla dina resurser i utvecklingsprocessen. En av de mest tillgängliga och tidsbesparande resurserna inom detta område är en affärsmodell-canvasmall, och om du ännu inte har någon eller letar efter en ny har du kommit till rätt ställe!

Följ med när vi dyker in i de vanligaste frågorna, fördelarna och funktionerna hos de bästa mallarna för affärsmodeller och 11 nedladdningsbara exempel för alla typer av företag.

⏰ 60-sekunderssammanfattning En affärsmodellskanvasmall underlättar planeringen genom att samla viktiga affärselement på ett ställe. Här är 11 BMC-mallar som är perfekta för att utforma affärsidéer: Affärsmodellskabelon från ClickUp

Mall för affärsmodell för nystartade företag från ClickUp

Lean Canvas-mall från ClickUp

Affärsplaneringsmall från ClickUp

Mall för affärsplaneringsdokument från ClickUp

Lean Business Plan Template från ClickUp

Mall för affärsutvecklingsplan från ClickUp

Mall för affärsidéer från ClickUp

ClickUp-mall för affärsidéer

Microsoft Word-mall för affärsmodell av Neos Chronos

Microsoft Work Blank Business Model Canvas Template av The Business Model Analyst

Vad är en affärsmodellscanvasmall?

Affärsmodellskabeloner är färdiga och anpassningsbara verktyg för att beskriva och visualisera din affärsmodell på en enda sida. Dessa dokument definierar snabbt ditt företags unika värdeerbjudande, målgrupp, intäkter, kostnader, resurser, viktiga partnerskap och mycket mer.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Utan en mall kan det vara en lång och svår process att utveckla din affärsmodell. Dessutom minskar mallar för affärsmodeller risken för fel och säkerställer att du tänker strategiskt, arbetar effektivt och uppfyller dina intressenters förväntningar.

Affärsmodellskabeloner är också utmärkta resurser att dela med hela teamet och se till att alla är överens om organisationens långsiktiga mål.

Vad du ska leta efter i en affärsmodellscanvasmall

Det finns massor av enkla, tillgängliga och kostnadsfria mallar för affärsmodeller för praktiskt taget alla programvaror för företagsledning – men alla mallar är inte lika bra! Här är fem funktioner som du bör leta efter innan du laddar ner:

Flera vyer för att anpassa strukturen på din affärsmodellplan och hur du visualiserar den.

Samarbetsfunktioner för att involvera teamet, intressenter och andra avdelningar

Användarvänlighet och enkelhet för att säkerställa att du använder mallen korrekt.

Flexibilitet för att passa olika företagsstorlekar, branscher och affärsmodeller

Flera integrationer för att föra in sammanhang och information från andra arbetsverktyg i din mall. för att föra in sammanhang och information från andra arbetsverktyg i din mall.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

11 mallar för affärsmodeller i Word och ClickUp

Att hitta den perfekta BMC-mallen kan vara en överväldigande process.

Istället för att bläddra igenom sidor med länkar eller pröva dig fram med trial-and-error-metoden, börja här med 11 av de bästa mallarna för affärsmodeller för ClickUp och Microsoft.

1. Mall för affärsmodell från ClickUp

Ladda ner denna mall Affärsmodellskabelon från ClickUp

Affärsmodellskanvasmallen från ClickUp gör det möjligt för team att enkelt skapa nya och prova olika affärsmodeller på en gemensam whiteboard. Mallen börjar med nio huvudsakliga färgkodade segment för att strukturera din affärsmodellskanvas:

Viktiga partners

Nyckelaktiviteter

Värdeerbjudande

Kundrelationer

Kundsegment

Kanaler

Viktiga resurser

Kostnadsstruktur

Intäktsström

Att definiera dessa segment hjälper dig att utveckla alla delar av din affärsmodell och ger din organisation en grund att växa på. Denna mall uppmanar dig också att ange vilket företag du skapar affärsmodellen för, tillsammans med den designer som är involverad och datumet för skapandet. Du kan också ange versionsnamn och nummer om du planerar att skapa flera iterationer av en affärsmodell med hjälp av denna mall. Och eftersom ClickUp Whiteboards erbjuder en oändlig arbetsyta kommer du aldrig att få slut på utrymme för att utveckla dina affärsidéer.

2. Mall för affärsmodell för nystartade företag från ClickUp

Ladda ner denna mall Startup Canvas Whiteboard Template från ClickUp

Startups har unika planeringsbehov och behöver ett verktyg som kan skapa en solid grund för det nya företaget. Startup Canvas Whiteboard Template från ClickUp har utformats med detta i åtanke, och därför är ClickUp ett av de bästa verktygen för startups i planeringsfasen.

Denna mall innehåller allt du behöver för att bedöma genomförbarheten för ditt nystartade företag utifrån olika parametrar. Mallen innehåller 13 segment som täcker nästan alla aspekter av ditt nystartade företag för att hjälpa dig att fullt ut förverkliga din vision för verksamheten. Ange enkelt din organisations viktigaste partners, det problem som ditt företag eller din produkt ska lösa, din målmarknad, mätbara mål, utrustningskostnader, nyckelfaktorer för din framgång och mycket mer.

Denna nybörjarvänliga whiteboardmall gör det möjligt för dig att skapa en kortfattad sammanfattning av ditt företag, vad du vill uppnå med det och hur du kan lyckas. Den kan också fungera som en grundläggande färdplan för en mer omfattande affärsplan när ditt företag växer.

3. Lean Canvas-mall från ClickUp

Ladda ner denna mall Lean Canvas-mall från ClickUp

Lean Canvas Template från ClickUp hjälper företagsledare att identifiera de viktigaste och farligaste antagandena i sin organisation. Den är särskilt användbar när man lanserar en ny produkt eller tjänst, eftersom den presenterar alla idéer och potentiella problem i en organiserad, lättförståelig lista. Denna mall är en annan utmärkt resurs för nystartade företag och är inte bara avsedd för planeringsfasen – du kan använda den flera gånger för att organisera alla delar av ditt företag under hela dess livscykel.

Denna mall skiljer sig något från de whiteboarddiagram vi såg ovan, eftersom den tillämpar en förberedd lista på ditt arbetsområde med tre fem vyer, inklusive ClickUps unika formulärvy, Kanban-liknande tavelvy och tabellvy. Med hjälp av dessa vyer kan chefer välja hur de vill visualisera aktuella frågor och kategorisera dem utifrån faktorer som kundsegment, kostnad, mätvärden, kanaler och mer.

I den här mallen hittar du också en detaljerad startguide, ClickUp Doc, som hjälper dig med installationsprocessen, tre anpassade statusar och åtta anpassade fält för att snabbt och direkt få tillgång till viktig information från dina uppgifter.

4. Mall för affärsplanering från ClickUp

Affärsplanmall från ClickUp

Om du startar ett nytt företag kan affärsplaneringsmallen från ClickUp hjälpa dig att utveckla en grundlig affärsplan som inte lämnar några områden åt slumpen. Den beskriver alla uppgifter som du och teamet måste utföra och håller allt organiserat i en tydlig tidsplan.

Denna mall uppmanar dig omedelbart att fylla i din organisations information, deadlines och projekt i färdiga uppgifter som är ordnade i en interaktiv lista, Kanban-tavla eller tabell. Med fyra anpassade statusar och tre anpassade fält för att lägga till referenser, godkännanden och avsnitt till varje uppgift är denna mall något enklare att lära sig än den föregående, men innehåller en omfattande affärsplan ClickUp Doc för att bygga upp din strategi.

Är du redo att lära dig mer om affärsstrategi? Använd denna mall tillsammans med en annan mall för strategisk planering för att säkerställa att du vidtar rätt åtgärder.

5. Mall för affärsplaneringsdokument från ClickUp

Ladda ner denna mall Affärsplan-dokumentmall från ClickUp

Om du inte är redo att sätta dina affärsmodellplaner i verket kan du börja med ClickUps mall för affärsplanering för att fullständigt beskriva och visualisera din affärsstrategi. Det unika med denna mall är att den är specifikt och endast avsedd för ClickUp Docs. Och även om den är intuitiv att lära sig och snabbt komma igång med, är den inte på något sätt en enkel ensidig mall!

Det formaterade dokumentet guidar dig från toppen och ner. Du börjar med ditt företagsnamn, översikt, bakgrund och team, och snart uppmanas du att definiera viktiga mått och undersökningar, inklusive:

Din marknadsanalys

Försäljnings- och marknadsföringsstrategi

Operativ strategi

Milstolpar

Och mycket mer! Dessutom kan du länka uppgifter direkt i ditt affärsplan-dokument och omvandla vilken text som helst till en åtgärd, vilket hjälper dig att agera på nya idéer så fort de dyker upp. Och med en automatiskt sparad versionshistorik, samarbetsredigering i realtid och tilldelade kommentarer kommer ditt dokument att hållas uppdaterat och fungera som en referenskälla under hela utvecklingen av ditt affärsförslag och din affärsmodell.

6. Mall för lean affärsplan från ClickUp

Ladda ner denna mall Lean Business Plan Template från ClickUp

Om du vill ha något som är lite mindre omfattande än våra andra affärsplan- och whiteboardmallar kan du utnyttja dina resurser på bästa sätt med denna Lean Business Plan-mall från ClickUp.

I den här mallen har du tillgång till flera vyer beroende på vilken layout du föredrar, inklusive en dynamisk lista, en förkonfigurerad Kanban-tavla och flera hjälpdokument. I varje vy hittar du praktiska avsnitt för all viktig information, inklusive din planöversikt, affärsmodell, prioriterade uppgifter eller anteckningar.

I din planöversikt kan du kategorisera dina uppgifter efter fem olika anpassade statusar, lägga till flera ansvariga för tvärfunktionella team, ange deadlines, bifoga dokument och mycket mer. Denna mall utgör grunden för en traditionell affärsplan som du och ditt team kan använda när ni arbetar mot era affärsmål.

7. Mall för affärsutvecklingsplan från ClickUp

Ladda ner denna mall ClickUps mall för affärsutvecklingsplan är utformad för att hjälpa dig att skapa en omfattande plan för att utveckla ditt företag.

ClickUps mall för affärsutvecklingsplan erbjuder en omfattande färdplan som är skräddarsydd för framgång. Med sitt användarvänliga gränssnitt underlättar denna mall mätbara mål och målsättningar, identifiering av viktiga milstolpar för att följa framsteg samt skapandet av tydliga handlingsplaner och strategier.

Genom att använda denna mall kan entreprenörer effektivt planera sin väg mot hållbar tillväxt och utveckling, och säkerställa att deras företag förblir flexibelt och responsivt i dagens dynamiska marknadslandskap.

8. Mall för affärsidéer från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för affärsidéer från ClickUp

Behöver du det perfekta verktyget för att öva och utveckla dina idéskapande tekniker? Använd affärsidé-mallen från ClickUp för att börja kartlägga nya koncept. Den är också ett utmärkt hjälpmedel att ha till hands under gruppdiskussioner eller brainstorming-sessioner.

Mallen presenterar användarna ett idédigram som innehåller olika segment för att hjälpa till att kategorisera och organisera idéer. Du kan skriva ner alla idéer baserat på om de är affärsprocess-, produkt- eller personorienterade. Legenden anger varje kategori, och segmentet Idépool gör det möjligt för dig och andra att lägga till vissa allmänna idéer som du kan kategorisera senare.

Hela diagrammet är mycket visuellt och organiserat med hjälp av ClickUps digitala whiteboard-programvara för att fånga upp och utveckla idéer så fort de dyker upp.

Ladda ner denna mall Mall för affärsidéer från ClickUp

Särskilt om du använder ClickUp som brainstormingprogramvara kan affärsbrainstormingmallen från ClickUp hjälpa dig att utveckla nya idéer.

Med den här mallen kan du kategorisera idéer utifrån:

Vad du älskar

Vad du vet

Vad människor behöver

Vad människor är villiga att betala för

Inkludera flera personer i ditt whiteboard-diagram och använd samarbetsdetektering för att se och redigera ert arbete tillsammans utan att överlappa varandra.

Detta unika visuella hjälpmedel gör att alla känner att de aktivt bidrar till diskussioner och brainstorming-sessioner, även om ni arbetar asynkront. Du kan också ta denna mall ett steg längre och använda ditt färdiga diagram för att prioritera nyare idéer och avgöra vad som är värt att utforska vidare.

10. Microsoft Word-mall för affärsmodell av Neos Chronos

via Neo Schronos Template Library

Ett annat alternativ som kan hjälpa dig att utveckla din affärsmodell är Microsoft Word Business Model Canvas Template. Den liknar ClickUps mallar för affärsmodeller och gör det enkelt att organisera de olika delarna av ditt företag.

Med hjälp av denna grundläggande mall kan du fastställa flera viktiga detaljer om din affärsmodell, inklusive viktiga partners och leverantörer, ditt värdeerbjudande och relationer. Identifiera de kanaler du behöver använda för att nå dina kunder, tillsammans med de resurser som krävs för varje aktivitet. Dessutom kan du lägga till information om intäktsströmmar och kostnadsstruktur.

Verktyget är gratis att ladda ner och kan användas direkt i Microsoft Word. Om du letar efter en enkel affärsmodell-canvasmall är detta ett bra ställe att börja.

11. Microsoft Work Blank Business Model Canvas Template av The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

Letar du efter en annan Word-mall för att skapa din nästa affärsplan? Denna tomma affärsmodellscanvasmall är lite mer komplex och flexibel än det tidigare dokumentet – och den är dessutom gratis att ladda ner!

Denna mall ger dig och dina teammedlemmar en centraliserad översikt över er affärsmodell, så att alla är på samma sida, både bokstavligt och bildligt talat. Den tar segmenten från mallen ovan och presenterar dem i diagramformat. Du kan se alla viktiga partners, aktiviteter och mer i organiserade sektioner och lägga till detaljer i form av klisterlappar. Välj mellan olika formateringsalternativ, inklusive färger, teckensnitt och arrangemang för att optimera hur du presenterar dina data.

Element i en affärsmodell

Det är viktigt att förstå de viktigaste komponenterna i en affärsmodell för att kunna tillämpa den effektivt i din affärsstrategi. Varje element spelar en viktig roll för att presentera en heltäckande bild av din affärsmodell. Här är de viktigaste elementen i en affärsmodellmall:

Viktiga partners

Nyckelpartner är externa företag eller individer som bidrar till ditt företags framgång. Det kan vara leverantörer, tillverkare och affärspartners som stöder din verksamhet eller dina marknadsinträdesstrategier och hjälper dig att minska risker eller skaffa resurser.

Nyckelaktiviteter

Nyckelaktiviteter omfattar de åtgärder som ditt företag måste vidta för att framgångsrikt leverera sitt värdeerbjudande. Detta kan vara allt från produktion och problemlösning till leverans, vilket är avgörande för att din affärsmodell ska lyckas.

Värdeerbjudande

Värdeerbjudandet definierar det unika värde som din produkt eller tjänst erbjuder kunderna. Det är det som skiljer dig från konkurrenterna och tillgodoser specifika kundbehov eller problem, vilket gör ditt erbjudande attraktivt.

Kundrelationer

Kundrelationer beskriver de typer av relationer du etablerar med dina kundsegment. Oavsett om det är personligt, automatiserat eller självbetjäning, beskriver detta element hur du interagerar och upprätthåller engagemanget med dina kunder.

Kundsegment

Kundsegment identifierar de olika grupper av människor eller organisationer som ditt företag riktar sig till. Olika segment kan ha olika behov, och genom att anpassa din strategi till varje segment kan du optimera kundnöjdheten och värdet du levererar.

Kanaler

Kanaler avser de metoder genom vilka ditt företag kommunicerar med och når sina kundsegment för att leverera värdeerbjudandet. Effektiva kanaler säkerställer att rätt produkter och tjänster når kunderna vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Viktiga resurser

Viktiga resurser är tillgångar som är avgörande för att ett företag ska kunna skapa och leverera sitt värdeerbjudande, nå marknader, upprätthålla kundrelationer och generera intäkter. Detta inkluderar fysiska, intellektuella, mänskliga och finansiella resurser.

Kostnadsstruktur

Kostnadsstrukturen belyser de betydande kostnader som är förknippade med att driva affärsmodellen. Att förstå dessa kostnader hjälper till att utforma strategier för värdeoptimering, kostnadsminskning och övergripande ekonomisk förvaltning.

Intäktsström

Intäktsströmmar utgör de olika källor från vilka företaget tjänar pengar från varje kundsegment. Detta kan inkludera direktförsäljning, prenumerationer, licensiering eller andra intäktsgenererande mekanismer.

Nå dina mål med affärsmodellmallar

Att välja rätt affärsmodellmall är avgörande för att utveckla en framgångsrik plan som stämmer överens med dina affärsmål och målsättningar. Med en mängd olika alternativ tillgängliga kan det vara överväldigande att hitta den perfekta mallen som passar just dina behov.

ClickUps omfattande mallbibliotek erbjuder en rad anpassningsbara mallar som hjälper dig att effektivisera din affärsplanering och uppnå dina mål. Dessutom får du gratis tillgång till alla mallar, hundratals produktivitetsfunktioner och över 1 000 integrationer när du registrerar dig för ClickUp idag.