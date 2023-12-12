Ett ramverk för att utforma en effektiv verksamhetsstrategi

Varför lyckas vissa företag anpassa sig efter strategiska prioriteringar och arbeta med maximal effektivitet, medan andra har en hög med misslyckade projekt?

Det korta svaret är att en verksamhetsstrategis livslängd beror på den dagliga implementeringen.

I en global undersökning som ClickUp genomförde 2023 bland hundratals företagsledare svarade 35 % av de tillfrågade att operativ effektivitet är deras främsta fokus för att nå framgång i verksamheten. Detta är en uppmaning till handling för Outcome Champions – professionella inom verksamhetsledning som samordnar resurser, processer och människor för att uppnå operativ excellens. ✨

Den grundläggande frågan du måste ställa dig innan du vidtar några åtgärder består av två delar: Vilka är din organisations logistiska och kulturellt relevanta strategier, och hur upprätthåller du ett förstklassigt samarbete mellan alla ledningsnivåer och team för att nå framgång?

Att bygga strategier handlar inte bara om att lösa problem. Istället bör det utnyttja teknikens möjligheter och skapa en arbetsplats som eliminerar rädsla för att prova nya idéer. Och den typen av innovation är bränsle för både strategiskt arbete och produktion.

Vad är en verksamhetsstrategi?

Operativ strategi är den genomförbara plan som styr hur ett företag hanterar sina processer och resurser i linje med sina övergripande organisatoriska mål. Dessa processer omfattar produktion och leverans av de produkter eller tjänster som företaget erbjuder.

Bortom jargongen finns ett koncept som formar arbetsplatsens kultur, produktivitet och affärsmål. Alla företag – små, medelstora och stora – gör detta för att anpassa sig till vad de gör, var de gör det och hur de vill skilja sig från andra inom sitt område.

Även om det kan uppfattas som en överlappning med strategisk planering, finns det en skillnad att tänka på när vi utforskar denna guide: Strategisk planering fastställer den övergripande visionen och inriktningen för organisationen, ofta på års- eller halvårsbasis. Verksamhetens huvudmål beskriver de processer och arbetsflöden som kommer att användas för att slutföra arbetet. ⚙️

Låt oss ta en titt på exempel på verksamhetsstrategier för specifika funktionsområden inom organisationen:

Typer av verksamhetsstrategier för förbättring, effektivitetsvinster och innovation

Strategityp Prestationer Strategier för kärnkompetenser Utnyttja företagets unika styrkor för att skaffa konkurrensfördelar, med fokus på särskilda färdigheter eller tekniker som avgör företagets framgång. Strategier för kostnadsledarskap Strävar efter att vara branschens lägsta kostnadsleverantör och erbjuda kvalitetsprodukter eller tjänster till lägre priser än konkurrenterna. Kunddrivna strategier Integrera teknik för effektivitet, flexibilitet och kundupplevelse genom att använda molntjänster, dataanalys, automatisering och digitala rapporteringsverktyg. Differentierings-/konkurrensstrategier Skiljer ut en produkt eller tjänst genom att sträva efter upplevd kvalitet, unika egenskaper och kundlojalitet för att motivera premiumpriser. Strategier för digital transformation Driver tillväxt genom kontinuerlig förbättring, främjar kreativitet och investerar i forskning och utveckling för att förbli konkurrenskraftig och relevant. Strategier för medarbetarengagemang Främjar en motiverad och engagerad personal genom att skapa en positiv kultur, möjliggöra tillväxt och involvera medarbetarna i beslutsfattandet. Strategier för lagerhantering Inkluderar olika aspekter av lagerhantering (inköp, lagring, distribution och optimering) så att rätt mängd varor finns tillgängliga vid rätt tidpunkt, på rätt plats och till rätt kostnad. Strategier för operativ excellens Optimerar processer för effektivitet, kostnadseffektivitet och kvalitet, driven av kontinuerliga förbättringsmetoder som Lean Six Sigma. Outsourcingstrategier Kontraktera uppgifter till externa leverantörer, minska kostnaderna, få tillgång till expertis och låt interna team fokusera på kärnverksamheten. Produkt- eller tjänstestrategier Fokuserar på att skapa produkter eller tjänster som överträffar förväntningarna genom att optimera hela livscykeln, från koncept till support efter lansering. Riskhanteringsstrategier Skyddar verksamheten genom att identifiera, bedöma och minska potentiella risker med hjälp av kontrollåtgärder och beredskapsplaner.

Dessa verksamhetsstrategier utesluter inte varandra. Och det är goda nyheter! Ingen vill vara låst till en enda affärsstrategi. En integrerad strategi gör det möjligt för organisationer att optimera sin verksamhet för olika produkter/tjänster, kundsegment och marknader. 🎯

När en organisation investerar i verksamhetsstrategi och implementering investerar den i medarbetarnas produktivitet. Med en direkt inblick i varför och hur bakom sina uppgifter tvingas de inte navigera i hög grad av oklarhet.

Istället förbereds de med tydliga instruktioner för att utföra rätt uppgifter.

Om du är ivrig att börja med process mining och skissa på dina operativa mål redan nu, ladda ner mallen för operativ planering från ClickUp. Det är dags att rensa upp i ditt mentala garage för att göra plats för spännande, tillväxtorienterade projekt.

Bjud in dina närmaste medarbetare och anordna en workshop om systemarkitektur, antingen i realtid eller asynkront! 📧

Organisera, genomföra och övervaka komponenterna i den operativa strategiska planen på en ClickUp-lista.

Hittills har vi lärt oss hur en verksamhetsstrategi fungerar inifrån. Låt oss se hur det fungerar i praktiken.

Hur man bygger in elementen i en operativ strategi i projektplaner

Denna kompakta guidebok är utformad för att operationschefer ska kunna implementera de bästa kärnprocesserna och arbetsflödena i projektplaner.

Så varför är den här guiden så kompakt? Ansvarsfriskrivning: Vi befinner oss alla i samma sitcom, men läser olika manus. Även om det finns affärsmodeller och branscher som vi kan sortera oss in i, har varje företag olika kärnvärden som speglar dess syfte och vägledande principer.

Av denna anledning är de system du kommer att läsa om nedan de viktigaste framgångsfaktorerna som alla operativa strategier behöver. Team kan nå sin högsta prestanda genom att omsätta bara en insikt i handling!

Steg 1: Definiera vad verksamhetsstrategin kommer att påverka eller förändra

Tänk kortsiktigt (konkurrensprioriteringar) och långsiktigt (avvägningar).

Kortsiktig planering uppfyller kundernas omedelbara behov, hjälper till att fördela resurser på rätt plats och vid rätt tidpunkt och ger riktmärken för att utvärdera teamets prestationer.

Långsiktig planering gör det möjligt för organisationer att investera i moderna tekniklösningar, styra marknadsexpansionsmöjligheter och omforma logistiken.

Din operativa plan bör ha ett snävare omfång och fokusera på de dagliga aktiviteter och åtgärder som krävs för att genomföra den strategiska planen. Nyckeln till att säkerställa ledningens godkännande och stöd är att tydligt formulera planens värde, genomförbarhet och anpassning.

Här är det viktigt att tillsammans med teamen och ledningen på alla nivåer skapa lätt mätbara KPI:er för att ge varje teammedlem en känsla av ägarskap över sina uppgifter. 🔑

Analysera affärsstrategier på en ClickUp-whiteboard

Steg 2: Identifiera och säkra de resurser som krävs för en framgångsrik strategigenomförande

Att sätta ihop en arbetsgrupp för verksamhetsstrategin är ett grupparbete, särskilt när man samarbetar med andra team. Medarbetare inom ekonomi, marknadsföring, personal och andra områden hjälper till att fylla kunskapsluckor och förespråkar ökad effektivitet, minskade kostnader och ökat värde.

Varje avdelning har sina vanliga arbetsuppgifter som håller verksamheten igång. Om din verksamhetsstrategi kräver mycket tid måste du diskutera med avdelningscheferna om det bästa sättet att minimera störningarna. 💬

Eftersom verksamhetschefer har en komplex och mångfacetterad roll är dessa diskussioner lärorika tillfällen som kan påverka projektens resultat.

Tre värdefulla verktyg – kapacitetsplanering, resursplanering och processkartläggning – gör detta steg enkelt och smidigt.

Kapacitetsplanering ger insyn i om du har tillräckligt med företagsresurser för att möta ett projekts behov. Resursplanering svarar på frågan: Vilka projekt arbetar våra resurser med just nu? Processdesignkartläggning beskriver sekvensen av händelser, uppgifter och aktiviteter som ingår i en affärsprocess.

Steg 3: Skapa gemensamt en handlingsplan för att säkerställa flödet av material, information och resurser

Denna handlingsplan kommer att ta flera omgångar att slutföra, men den kommer inte att vara komplett ens då, eftersom prioriteringarna kan förändras när omständigheterna förändras. Det bästa sättet att säkerställa transparens vid varje förändring i strategin är att ha en enda källa till sanning som man kan återkomma till och göra små justeringar utifrån. ⚖️

Innehållet i din handlingsplan kommer att variera beroende på ditt företags affärsmodell och operativa processer. Handlingsplanen bör minst innehålla följande:

Avsnitt Innehåll Titel Börja med ett minnesvärt namn som återspeglar verksamhetsstrategins inverkan eller fokus. Introduktion Ge en kort översikt över den operativa strategin, dess mål och varför den är relevant för företagets strategiska mål. Sammanfattning Sammanfatta de viktigaste punkterna i handlingsplanen, inklusive prioriterade mål, uppgiftsägare/bidragsgivare, tidsplaner och förväntade resultat. Högnivåuppgifter och initiativ Dela upp omfattningen och räckvidden för de uppgifter eller initiativ som krävs för implementeringen. Ansvariga team Utse ansvariga avdelningschefer/enskilda medarbetare som ska ansvara för alla uppdateringar, granskningar och godkännanden av projektkommunikation. Tidsplaner och milstolpar Skissera specifika tidsplaner för viktiga aktiviteter, leveranser och kvalitetskontroller som visar den faktiska framstegen. Beroenden Markera uppgifter som måste slutföras innan andra kan påbörjas och ta itu med hur beroenden ska hanteras för att förhindra förseningar. Resursallokering Beskriv fördelningen av resurser, inklusive budget, personal, teknik och material. Ange eventuella resursbegränsningar, om det finns några! Riskbedömning och riskminimering Identifiera potentiella risker och utmaningar med beredskapsplaner Kommunikation och engagemang från intressenter Beskriv kommunikationsplanen för att hålla alla intressenter informerade och nivån på intressenternas engagemang. Bilagor Bifoga eventuella stöddokument, forskning och relevanta projekt. Rapportering och övervakning Specificera de mått och KPI:er som ska användas för att mäta framsteg och framgång. Budget och finansiell planering Lägg till de finansiella resurser som tilldelats varje uppgift eller initiativ

Om det känns som om universum blir uttråkat och börjar få saker att hända på egen hand eftersom det tar dig över en vecka att utarbeta en handlingsplan, prova ClickUp AI. Vi har täckt dig med över 100 verktyg som använder forskningsbaserade uppmaningar anpassade till specifika roller! 🤖

Använd uppmaningar med ClickUp AI för att snabbt skapa dokument.

Steg 4: Utnyttja tekniken och var drivkraften bakom strategins genomförande

Känner teamen sig bekväma med att dela med sig av sina idéer, farhågor och feedback? Har antalet försenade projekt ökat på grund av bristande ansvarstagande? Frågar teammedlemmarna: ”Vad ska jag göra idag?”

Dina ledarskaps-, kommunikations- och problemlösningsfärdigheter är avgörande för att verksamhetsstrategin ska lyckas. Eftersom du arbetar mellan olika team måste du organisera olika typer av information som kommer till dig från olika kanaler. 👨‍💻

Du behöver rätt verktyg för uppgiftshantering för att förbereda alla för framgång och kommunicera förväntningarna för genomförandet av projekt. Om du tror att den handlingsplan du skrev i steg 3 är "tillräckligt bra", tänk på följande:

Att hantera uppgifter genom en statisk handlingsplan kan överväldiga större team eller komplexa projekt. Det blir för mycket brus och rörighet att bläddra igenom varje dag. Dedikerad programvara för uppgifts- och projektledning skapar förutsättningar för individuell och teamproduktivitet i stor skala.

Manuella modeller kan inte hålla jämna steg med kraven från en agil arbetsstyrka, och att vara agil är ett måste på dagens marknad då branschspecifika användningsfall för AI fortsätter att öka. Din tid och uppmärksamhet bör ägnas åt högvärdiga uppgifter och aktiviteter som för teamen närmare sina mål.

Skapa effektiva system för att spåra alla uppgifter och aktiviteter i ClickUp

Ta en kort vattenpaus och ladda sedan ner mallen för daglig handlingsplan från ClickUp. Denna mall innehåller alla ingredienser för att organisera uppgiftsfördelning, milstolpar, deadlines och bidragsgivare.

Som ClickUp-användare har dina team och intressenter alla uppgifter och all dokumentation inom räckhåll för att noggrant övervaka framstegen under hela implementeringsfasen!

Varning: De dolda kostnaderna för genvägar

Det är lätt att underskatta effekten av små, till synes vardagliga uppgifter som ackumuleras över tid. Men dessa uppgifter som man sparar till senare kan snabbt växa till ett betydande problem för hela teamet.

Låt oss titta närmare på de dolda kostnaderna för genvägar:

Kulturell skuld på arbetsplatsen : Kulturell skuld på arbetsplatsen avser de negativa konsekvenserna av att försumma företagets kultur och kärnvärden, såsom låg personalmoral, hög personalomsättning och minskad produktivitet, vilket kan skada deras långsiktiga framgång.

Teknisk skuld : Teknisk skuld uppstår när mjukvara eller tekniska lösningar utvecklas snabbt eller med suboptimala kodningsmetoder för att tillgodose omedelbara behov.

Processkuld : Processkuld avser ackumulerade ineffektiviteter och brister i en organisations arbetsflöden och rutiner över tid.

Kunskapsskulden: Kunskapsskulden uppstår när organisationer underlåter att investera i kontinuerlig Kunskapsskulden uppstår när organisationer underlåter att investera i kontinuerlig utbildning och utveckling för sina anställda.

Att hantera skulder är ett lagarbete. Här är några snabba metoder som du kan ta fram ur din produktivitetsverktygslåda och använda för att hantera små uppgifter med minimal påverkan på dina produktionsinitiativ:

Prioritera uppgifter : Prioritera uppgifter med hjälp av Eisenhower-matrisen (brådskande och viktiga uppgifter kommer först, följt av viktiga men inte brådskande uppgifter).

Blockera tid för teamet : Planera in : Planera in fokuserade tidsblock för små uppgifter och undvik multitasking för att minimera distraktioner.

Uppgiftsgruppering : Gruppera liknande uppgifter och hantera dem i grupper för att minska behovet av att byta kontext.

Delegera när det är lämpligt: Delegera åtgärder och uppgifter som andra i ditt team kan hantera.

Nu tillbaka till vårt ordinarie program! 🎬

Steg 5: Ställ in checklistor och beslutsregler för kontinuerlig förbättring

Med tanke på att andra rutinuppgifter och specialprojekt pågår samtidigt i din arbetsbelastning, hur upprätthåller du gruppens momentum i verksamhetsplanen?

Börja med frågor som hjälper verksamhetsledningen att systematiskt samla in och analysera data på en centraliserad instrumentpanel. Detta minskar den kognitiva belastningen och gör det möjligt för teammedlemmarna att fatta säkra beslut.

Dessa checklistor och regler kan vara så detaljerade som du behöver för internt bruk. Om det hjälper att bedöma deras verkliga användbarhet, kör dem genom ett mottagartest. Ge dem till projektledare, intressenter och ledande befattningshavare för att bekräfta om de fokuserar på rätt frågor för att utvärdera den dagliga implementeringen. 📊

Få tillgång till projektrelaterade uppgifter och aktiviteter från en ClickUp-instrumentpanel.

Så, hur kan verksamhetschefer tillämpa checklistor och beslutsregler på taktisk nivå när de står inför snäva tidsramar?

Ge ditt team en enhetlig upplevelse med en schemalagd rutin.

Här är en översikt över operativa strategiuppgifter i olika intervall. Finns det något du märker som kan läggas till i din personliga eller teamets schema? 🗓️

Ta itu med problem eller hinder på ett noggrant sätt för att förhindra att de eskalerar till allvarligare problem.

Granska dagliga framsteg och kontrollera om det finns några kritiska problem eller flaskhalsar.

Granska resursfördelningen och arbetsbelastningen så att teamen är balanserade och ingen blir överbelastad.

Utvärdera nya risker som har uppstått under veckan och uppdatera riskhanteringsplanerna.

Samla in feedback från teammedlemmarna om uppgifternas framsteg och deras upplevelser.

Anordna projektgenomgångar eller retrospektiva möten för att dokumentera lärdomar från avslutade projekt för framtida referens.

Beakta långsiktig resursplanering och personalutvecklingsbehov baserat på den föränderliga projektportföljen.

Kontrollera att pågående och kommande projekt överensstämmer med organisationens övergripande strategiska mål och prioriteringar.

Samla in och analysera feedback från kunder och intressenter om projektresultat och prestanda.

Utvärdera om projekten är på rätt väg för att uppnå sina mål och gör nödvändiga justeringar av projektplanerna.

Granska projektbudgetar och finansiella resultat

Vad händer härnäst?

Med ditt nyförvärvade ramverk för verksamhetsstrategi i handen kan du tillämpa det i ditt företags verksamhet och processer. Från supply chain management till mjukvara och allt däremellan har du verktygen för att samordna även de tuffaste verksamhetsstrategierna. 💪

Slutligen, om du någonsin har upplevt flyktiga framsteg i dina ansvarsområden, kan det bero på att du inte fokuserar på rätt saker vid rätt tidpunkt. Det är okej – nej, det är tillåtet – att be dina kollegor att ifrågasätta dina observationer när du fastnar.

Räkna med teamet på ClickUp som en av dina kollegor och hör av dig om du behöver hjälp med att ta dig ur en ond cirkel av misslyckade implementeringar. Lycka till med planeringen! ✍️