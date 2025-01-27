De 10 bästa programvaruverktygen för strategisk planering 2025

Att utforma en strategi kräver mycket arbete och tid. Du måste skapa en vision för verksamheten, sätta upp mål i enlighet med denna och beskriva hur du ska nå dit. Antalet variabler och osäkerhetsfaktorer, tillsammans med den långa planeringshorisonten, kan snabbt göra utformningen av den strategiska planen till en huvudvärk.

Den goda nyheten är att det inte behöver vara så. Med rätt programvara för strategisk planering blir det enklare för teamen att prioritera rätt arbete genom att registrera och följa upp viktiga nyckeltal.

Vad är strategisk planering?

En strategisk planeringsprocess innebär att man skisserar visionen för organisationens framtid tillsammans med den riktning som alla måste ta för att nå dit. Det slutgiltiga målet är en formell strategisk plan som gör att alla vet exakt vad de arbetar mot.

Varje bransch och organisation har olika sätt att planera och följa upp framsteg. Men strategisk planering innehåller alltid några centrala komponenter.

För att komma igång behöver du en framtidsvision. Det är precis där ledningen ser din organisation hamna i framtiden, och det hjälper intressenterna att visualisera framstegen över tid.

Sedan måste du identifiera de mer specifika mål som organisationen behöver uppnå på vägen mot att förverkliga visionen. Det är fortfarande högnivåmål som alla använder för att prioritera sitt arbete, följa upp prestationer och dagliga uppgifter.

Slutligen behöver du en handlingsplan, det tillvägagångssätt du kommer att använda för att genomföra din strategiska plan. Detta sista steg kan bli komplicerat eftersom det berör de dagliga taktiska planerna för varje organisationsenhet.

Vad ska du leta efter i strategiprogramvara?

När du går igenom vår lista över de bästa programvarorna för strategisk planering nedan kommer du snabbt att märka hur olika de är i sina försök att hjälpa dig att planera mer effektivt och strategiskt. Varje komplett lösning du undersöker bör dock innehålla åtminstone några centrala funktioner för strategisk planering på en centraliserad instrumentpanel:

Organisation: Funktioner och verktyg för datavisualisering för att organisera komplexa tidslinjer med hjälp av verktyg som Funktioner och verktyg för datavisualisering för att organisera komplexa tidslinjer med hjälp av verktyg som Gantt-diagram eller flödesscheman

Flexibilitet: Mer flexibla instrumentpaneler och gränssnitt, till exempel whiteboardmallar, som möjliggör brainstorming och kreativt tänkande tidigt i processen.

Anpassning: Anpassningsbara funktioner som gör att du kan anpassa programvaran till din strategiska planeringsprocess och följa framstegen.

Flexibilitet: Det är viktigt att kunna anpassa sig snabbt och ha potentiella Det är viktigt att kunna anpassa sig snabbt och ha potentiella beredskapsplaner i åtanke.

Teamfokuserat: Samarbetsverktyg som gör det möjligt för flera användare att bidra till projektet, särskilt i virtuella miljöer där strategiska planeringsteamet kan vara utspritt på olika platser.

Integration: Integrationsalternativ med andra verktyg, inklusive de du använder för Integrationsalternativ med andra verktyg, inklusive de du använder för projektgenomförande eller sekundära planer, såsom produktplaner ; detta lägger grunden för en komplett produktledningslösning.

Rapportering: Anpassade prestationsrapporter som hjälper dig att övervaka viktiga prestationsindikatorer och optimera resurshanteringen i alla dina strategiska initiativ.

Alla verktyg du hittar kommer inte att vara lika starka när det gäller dessa funktioner och fördelar. Nyckeln är därför att hitta strategisk planeringsprogramvara som passar just din specifika affärsplan, situation och miljö.

Det är svårt att argumentera för att något annat än strategisk planering är den viktigaste processen i din organisation. Taktik utan en strategi bakom kommer sannolikt inte att lyckas. Dessa verktyg kan förenkla skapandet av den strategin och effektivisera processen för alla inblandade.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är den perfekta programvaran för strategisk planering för alla organisationer. Den erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som hjälper team att organisera planer, prioritera uppgifter och hantera projekt. Dessutom ger de visuella mallarna för strategisk planering projektledare en flygande start i skapandeprocessen.

Och om du letar efter en komplett produktledningslösning kan ClickUp integreras med tusentals andra arbetsappar för att effektivisera portföljhanteringen i en central hubb!

ClickUps bästa funktioner

Ett enormt bibliotek med mallar, inklusive Gantt-diagram, visuella tidslinjer, whiteboards, tavelvyer och ClickUps mall för strategisk färdplan

ClickUp Goals -funktionen som låter dig omvandla din organisations vision till mätbara och intuitiva mål som du kan spåra och arbeta med direkt i programvaran.

Interaktiva instrumentpaneler som gör det möjligt för nyckelanvändare att visa organisationsanalyser och justera sina strategiska planer

Ett visuellt och användarvänligt gränssnitt som till stor del fungerar med rullgardinsmenyer och dra-och-släpp-funktioner, vilket gör det möjligt för alla som är involverade i planeringen att bidra.

Integrerad dokumenthantering som kan lagra resultatet av den strategiska planeringsprocessen – den skriftliga planen – på en centraliserad och lättillgänglig plats.

Kommunikationsverktyg som gör det möjligt för flera medlemmar i organisationen att samarbeta i planeringsprocessen från början till slut.

Begränsningar för ClickUp

Programvarans omfattande karaktär och dess många funktioner kan göra inlärningskurvan längre för nya användare.

Detta är en strategisk planeringsprogramvara som främst är avsedd för stationära datorer. Även om den har vissa mobila funktioner och en mobilapp, fungerar den alltid bäst på stationära enheter.

Den förkonfigurerade automatiseringen kan ibland vara begränsande, vilket gör att vissa användare efterfrågar mer anpassade automatiseringsmöjligheter.

ClickUps prisplaner

Gratis för alltid: En kostnadsfri tjänst för användare

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Visualisera ditt teams strategiska färdplan och planera bättre för ditt teams framgång med denna mall.

2. AchieveIt

Via AchieveIt

AchieveIt är det första dedikerade verktyget för strategisk planering på vår lista och fokuserar på att automatisera och digitalisera planeringsprocessen. Det innefattar inte bara att skapa planer utan också att övervaka dem i hela organisationen och mot långsiktig framgång.

Planeringsprocessen blir mer synlig och transparent i hela organisationen. Med den intuitiva instrumentpanelen är alla på samma sida när det gäller målen, vad de har uppnått och vad de fortfarande behöver göra.

AchieveIts bästa funktioner

Planeringsmallar optimerade för olika branscher, inklusive hälso- och sjukvård, offentlig sektor, utbildning, bankväsende, tillverkningsindustri och mer.

En visuell instrumentpanel där användarna kan hålla koll på både planerings- och genomförandeprocessen i hela organisationen.

Ett poängsystem för att mäta pågående framsteg mot specifika strategiska mål

En omfattande kunskapsbas med både video- och skriftligt innehåll för att förenkla introduktionen och starta din planeringsprocess.

Skapa nära relationer mellan leverantör och kund som leder till stark kundsupport och större chans att använda programvaran framgångsrikt.

AchieveIt-begränsningar

Begränsad möjlighet att anpassa vissa fält i mallarna och instrumentpanelerna beroende på vilken anpassning som behövs.

Färre integrationer än vissa ledande programvaruverktyg på denna lista, vilket gör det svårare att planera och spåra utanför plattformen.

De fördefinierade rapporteringsfunktionerna kan vara något begränsande, vilket kräver tid för att skapa anpassade rapporter i många branscher.

AchieveIt-prissättningsplaner

Kärnfunktion: Kontakta oss för prisuppgifter

Plus: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

AchieveIt-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (45 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (21 recensioner)

3. Elate

Via Elate

Elate har utvecklats av tidigare strategiska organisationsledare och hjälper andra att effektivisera sina strategimöten och sin planering. Liksom de flesta av de bästa verktygen för strategisk planering fokuserar det på tre steg: planering, genomförande och uppföljning av framgångar.

Varje steg fokuserar på kontinuerlig samordning och optimering mellan olika enheter för att hålla ditt företag på rätt spår.

Elates bästa funktioner

Sätt upp mål och strategiska målsättningar i plattformen och kommunicera dem sedan till dina större team via integrationer, såsom Slack och Microsoft Teams.

Skapa en enhetlig översiktsvy av din strategiska plan som användare och alla andra i organisationen enkelt kan se och referera till.

Övervaka statusen för planens genomförande genom realtidsrapporter om framsteg och framgångar i plattformen.

Använd det intuitiva gränssnittet för enkel planering utan att tappa fokus.

Elate-begränsningar

Produktens avsiktliga enkelhet kan ibland vara en begränsning för mer komplexa planeringsprocesser.

Det kan vara svårt att importera externa data till programvaran, som inte alltid kan läsa vanliga filtyper.

Det finns för närvarande ingen integration med projektledningsverktyg, såsom ClickUp, Asana eller Monday, vilket kan leda till mer komplexa genomförandeprojekt.

Elates prisplaner

Kontakta oss för prisuppgifter

Elate-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (11 recensioner)

Capterra: Inga recensioner registrerade

4. ChartHop

Via ChartHop

Som ett verktyg för personalhantering erbjuder ChartHop en digital lösning för effektiv spårning, analys och förståelse av din personalstyrka. Det centraliserar data såsom medarbetarinformation, roller, kompetens och prestationsmått, vilket ger en helhetsbild av din organisation.

Genom att ha tillgång till denna omfattande dataset kan du få värdefull insikt om din personalstyrka och fatta välgrundade beslut om resursfördelning, kompetensutveckling och organisationsstrategi.

ChartHops bästa funktioner

Ett omfattande verktyg för personal- och medarbetarhantering som ger dig all den djupgående information och insikt du behöver för strategisk planering.

Integrationsmöjligheter med andra webbplatser, till exempel din organisations intranät

En utmärkt kombination av användarupplevelse och anpassningsbarhet som skapar ett enkelt verktyg för både anställda och ledning.

Begränsningar för ChartHop

Det finns så många funktioner att det kan vara lätt att tappa överblicken över vad som är viktigast när det gäller att hantera dina medarbetare och planer.

Sökfunktionen inom plattformen har några buggar och ger inte alltid fullständiga resultat.

Rapporterna skulle kunna ha bättre segmenteringsmöjligheter för att analysera enskilda anställda och datagrupper mer detaljerat.

Prisplaner för ChartHop

ChartHop Basic: Gratis för upp till 150 anställda

ChartHop Standard: 8 $/månad per anställd

ChartHop Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

ChartHop-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (98 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (65 recensioner)

5. Lucidspark

Via Lucidspark

Strategisk planering måste nästan alltid börja med kreativ brainstorming och idéskapande. Det är där ett verktyg som Lucidspark, som utmärker sig med sina virtuella whiteboardfunktioner, verkligen kommer till sin rätt. Företag som Google, General Electric och NBC Universal använder det i sin strategiska planeringsprocess.

Lucidsparks bästa funktioner

Kraftfulla funktioner för stationära och mobila enheter som förenklar whiteboard-användning och samarbete i alla situationer.

En integrerad chattfunktion som gör det möjligt för flera användare som arbetar på samma whiteboard att hålla kontakt i realtid.

Mallar från beslutsträd till färdplaner som gör det enkelt att komma igång med planeringsprocessen.

Begränsningar för Lucidspark

Något begränsade funktioner och mallar för alla planeringsprocesser med flera lager

Priserna är inte offentligt angivna, och vissa recensioner har påpekat att det är dyrare än andra whiteboardverktyg.

Lucidsparks prisplaner

Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidspark-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

6. Empiraa

Via Empiraa

Empiraa är särskilt utformat för småföretag och använder ett etablerat strategiskt ramverk som är enkelt att integrera i din organisation och planera efter. Enkelhet står i centrum för alla inblandade användare, oavsett om du skapar en vision eller samarbetar för att uppnå den visionen.

Empiraas bästa funktioner

Enkelhet är genomgående ett medvetet val, vilket gör Empiraa till ett av de enklaste verktygen för att komma igång med din planeringsprocess.

Effektiviserad funktionalitet för att byta riktning eller ändra inriktning för att ta hänsyn till föränderliga affärsmiljöer.

Integrationer med artificiell intelligens (AI) som använder branschtrender och data för att föreslå både affärsmål och strategier hjälper till att uppnå dessa mål.

Empiraas begränsningar

Enkelheten är dess svaghet i situationer där mer komplexa verktyg och integrationer, såsom grundläggande uppgiftshantering eller kalenderfunktioner, blir nödvändiga.

Saknar en klonfunktion för att snabbt duplicera innehåll, funktioner eller inställningsalternativ när du skapar mer komplexa eller flera planer och rapporter.

Empiraas prisplaner

Empiraa Starter: 4,90 $/månad per användare

Empiraa Pro: 13,90 $/månad per användare

Empiraa Max: 23,90 $/månad per användare

Empiraa-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 5/5 (1 recension)

7. Hive

Via Hive

I likhet med ClickUp integrerar Hive strategisk planering med mer uppgiftsorienterad projektledning. Det har funktioner för mål och milstolpar, visualiseringsverktyg och en enkel möjlighet att gå direkt från de mer övergripande målen och strategin till att hantera enskilda projekt som är kopplade till dem. Hive Pages är en instrumentpanel som är särskilt utformad för strategisk spårning.

Hives bästa funktioner

Robusta mallar som är helt anpassningsbara, så att du kan skapa repeterbara processer som underlättar planeringsprocessen.

Centraliserad och automatiserad rapportering och uppföljning av dina mål för att hålla alla som behöver vara informerade involverade.

Automatiska aviseringar för alla aspekter av den strategiska planeringsprocessen, vilket maximerar synligheten när du skapar eller justerar planen.

Begränsningar i Hive

Chatfunktionen är i teorin ett utmärkt samarbetsverktyg, men vissa användare rapporterar att meddelanden går förlorade, vilket gör det mindre tillförlitligt än andra samarbetsverktyg.

Mobilappen finns främst till för att kontrollera uppgifter och aviseringar och har inte samma funktionalitet som webbplatsen och datorappen.

Hive-prissättningsplaner

Gratis: En kostnadsfri tjänst för användare

Teams: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

8. Envisio

Via Envisio

Envisio är utformat för att hantera komplexa situationer. Det som gör det särskilt unikt är dess fokus på planeringstransparens när det gäller externa intressenter, som spelar en viktigare roll i dessa branscher jämfört med de flesta andra.

Envisios bästa funktioner

En anpassningsbar planstruktur som gör det möjligt för varje organisation att ta hänsyn till sina nyanser och komplikationer i processen.

Möjligheten att skapa flera planer på ett enda konto, vilket gör det möjligt för särskilt komplexa vård- och ideella organisationer att bättre hantera sin strategiska planeringsinfrastruktur.

Helt anpassningsbara offentliga instrumentpaneler som kan generera automatiska rapporter till e-postlistor och registrerade användare som är intresserade av genomförandet av planerna.

Envisios begränsningar

Plattformen utvecklas fortfarande, vilket innebär att nya funktioner eller layoutändringar kan dyka upp oväntat för användarna.

En enda plan med anpassad prissättning gör det svårt att planera exakt hur mycket du kommer att behöva spendera på denna programvara utan ett djupgående engagemang.

Envisios prisplaner

Kontakta oss för prisuppgifter

Enivisio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (26 recensioner)

9. ClearPoint Strategy

Via ClearPoint Strategy

ClearPoint Strategy bygger sin affärsmodell på AI-automatisering, och deras lösning för strategisk planering är inget undantag. En AI-assistent hjälper organisationer med alla typer av strategisk planering, inklusive balanserade styrkort, GTSM-planeringsmekanismer och mycket mer. Programvaran automatiserar också genomförandet av planeringsprocessen genom automatiserade uppgifter, aviseringar, rapportering och mycket mer.

ClearPoint Strategy – bästa funktioner

En AI-baserad budgetprognos som tillför en konkret komponent till den strategiska planeringsprocessen utan att några beräkningar behövs.

En helt anpassningsbar instrumentpanel som hjälper alla ledningsnivåer med både planering och genomförande av planen.

Många anpassningsmöjligheter, inklusive anpassade fält och rapporter, som möjliggör en mer personlig planeringsprocess.

ClearPoint Strategy begränsningar

En relativt lång inlärningskurva, delvis tack vare funktioner som AI, som inte alltid är intuitiva att konfigurera i början jämfört med andra strategiska planeringslösningar.

Relativt rigida tidsramar med en standardmässig månatlig kadens som är svår att ändra i programvaran.

Prisplaner för ClearPoint Strategy

Kontakta oss för prisuppgifter

ClearPoint Strategy-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (38 recensioner)

10. Peoplebox

Via Peoplebox

Hur hänger din personalstrategi ihop med din affärsstrategi? Ta reda på det med Peoplebox. Det är en plattform för prestationshantering som kombinerar traditionella strategiska planeringsverktyg med verktyg som förbättrar medarbetarnas engagemang och prestationshantering.

Peoplebox bästa funktioner

Verktyg för prestationshantering som gör att du kan se var och hur dina team presterar, och som du kan koppla till dina strategiska prognoser.

Programvara med fokus på mål och nyckelresultat (OKR) som är särskilt fördelaktig för organisationer som använder OKR-metoden för strategisk planering.

Automatiska aviseringar om eventuella varningssignaler som kan hindra företagets utveckling eller medarbetarnas prestationer

Begränsningar för Peoplebox

Användarrollerna är inte alltid tydligt definierade, eftersom alla användare kan skapa företagsövergripande mål, vilket kan skapa förvirring i rapporteringen.

Integrationerna är fortfarande under utveckling, vilket för närvarande begränsar programvaran till en relativt fristående planeringsplattform.

Prisplaner för Peoplebox

Professional: 7 $/månad per användare

Premium: 15 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Peoplebox-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Är du redo att börja bemästra din affärsstrategi?

ClickUp erbjuder funktioner som samarbetsverktyg, måluppföljning och dataanalys i realtid. Detta gör att du kan övervaka framstegen och göra justeringar efter behov. Du kan också bjuda in intressenter och tilldela uppgifter för att säkerställa att alla arbetar mot samma slutmål. Med hjälp av ClickUp kommer ditt team att nå sina mål snabbare än tidigare.

Börja med ett gratis ClickUp Workspace och utnyttja funktionerna för strategisk planering för ditt nästa projekt!