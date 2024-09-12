10 gratis mallar för verksamhetsplaner i Excel och Word

Alla företag börjar med en idé, men det krävs disciplinerad genomförande för att förverkliga den. Därför är verksamhetsplaner oumbärliga – de tvingar dig att tänka igenom de steg och resurser som behövs för att förverkliga din vision. Genom att skriva ner dessa processer skapar du en färdplan för din organisation och ger dina team möjlighet att arbeta tillsammans mot samma mål.

En verksamhetsplan består av många olika delar – från dina affärsmål och marknadsanalyser till din verksamhetsstrategi och budget. Du måste lägga till tydliga detaljer, uppgifter och uppdrag för att din plan ska vara användbar.

Den goda nyheten är att du inte behöver börja från scratch. Använd en mall för verksamhetsplan för att beskriva och hantera de dagliga aktiviteterna och processerna i ditt företag, så att du kan utföra uppgifterna effektivt och i tid. Med rätt verktyg, som mallar i Word eller ClickUp, kan företag av alla storlekar skapa effektiva verksamhetsplaner som är anpassade efter deras individuella behov.

I den här artikeln går vi igenom 10 anpassningsbara och enkla mallar för verksamhetsplaner.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa mallarna som du kan använda för att skapa effektiva verksamhetsplaner: ClickUp årsplanmall ClickUp-mall för affärsplan ClickUp-mall för affärskrav ClickUp-mall för kontinuitetsplan ClickUp-mall för affärsutvecklingsplan ClickUp-mall för affärsplan ClickUp-mall för projektplan för regelefterlevnad ClickUp-mall för beredskapsplan ClickUp-mall för handlingsplan Microsoft Word-mall för verksamhetsplan

Vad är en mall för verksamhetsplan?

En mall för verksamhetsplan är ett dokument som är utformat för att hjälpa dig att omsätta din affärsstrategi i handling. Den innehåller fördesignade sidor, listor och tabeller som du kan fylla i med detaljer som:

De dagliga aktiviteter som måste genomföras för att nå dina affärsmål

Vad du behöver i form av utrymme, personal och utrustning

Roller, ansvarsområden och arbetsomfång

Operativ budget och finansiella begränsningar

Projektets tidsplan

Mätvärden och nyckeltal (KPI) för framgång

Beroende på storleken och omfattningen av din organisation kan verksamhetsplaner variera i komplexitet och längd. Därför behöver du hitta en mall som ger dig flexibilitet att anpassa den efter dina behov – och vi är här för att hjälpa dig med just det.

Vad kännetecknar en bra mall för verksamhetsplan?

En bra mall för verksamhetsplan kan anpassas efter dina specifika behov. Den erbjuder flera sätt att visa, sortera och organisera dina data och gör det enkelt för dig att spåra ansvar och framsteg. Den ger visuella ledtrådar och tydliga och koncisa instruktioner om hur du fyller i varje avsnitt och sida.

De bästa mallarna för verksamhetsplaner erbjuder en intuitiv och användarvänlig upplevelse så att även den som använder dem för första gången enkelt kan navigera i dem. Tänk på hur människor i din organisation kommer att använda planen: Vill de kunna se dina framsteg med ett ögonkast? Behöver de se arbetsfördelningen inom ditt team? Välj en mall med funktioner som stödjer dessa behov.

Kom igång med ClickUp Whiteboards Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mycket mer.

Du vill också att din mall för verksamhetsplan ska kunna skalas upp i takt med att din organisation växer. Välj en mall som låter dig justera och uppdatera dina planer utan att behöva börja om från början varje gång.

10 mallar för affärsplaner

Oavsett om du letar efter en mall för en årlig verksamhetsplan eller ett enkelt projektverktyg finns det många alternativ att välja mellan. Här har vi samlat 10 av de bästa mallarna i Word och ClickUp som du kan använda för att skapa effektiva verksamhetsplaner.

1. ClickUp årsplanmall

Få gratis mall Skissa, mät och uppnå dina operativa mål med ClickUps mall för verksamhetsplan.

Denna mall för verksamhetsplan från ClickUp hjälper dig att planera din verksamhet strategiskt genom att beskriva processer, tydligt definiera individuella ansvarsområden och följa dina framsteg mot dina mål. Den är utformad för att hjälpa dig att övervaka alla rörliga delar i uppstarten av ett företag.

Med denna mall för verksamhetsplan från ClickUp får du en rad olika visningsalternativ. Använd listvyn för maximal flexibilitet när det gäller att gruppera och sortera uppgifter samt ordna uppgifter efter prioritet.

Växla till tavelvy för att granska planfaserna: planering, implementering, övervakning och hantering. Använd andra vyer som Gantt, tidslinje och arbetsbelastning för att visualisera beroenden, hålla koll på scheman och fördela arbetet mellan teammedlemmarna.

Gör mer med den här mallen genom att använda anpassade fält. Med dessa fält kan du tilldela ansvar till ett team, lägga till information och resurser till en uppgift och uppdatera ett projekts framsteg.

2. ClickUp-mall för affärsplan

Få gratis mall Kom igång med din nya verksamhet med denna affärsplanmall.

ClickUps affärsplanmall är ett utmärkt verktyg som hjälper entreprenörer att gå från idé till lansering. Börja dokumentera din affärsstrategi genom att gå igenom ämnena i ämneslistan. Lägg till anteckningar, filer och uppgifter i avsnitten om ditt företags bakgrund, marknadsanalys, försäljnings- och marknadsföringsstrategi, operativ strategi och milstolpar.

Varje avsnitt har förifyllda uppgifter med korta beskrivningar som hjälper dig att fylla i detaljerna i din affärsplan. Under avsnittet Företagets bakgrund har du till exempel fyra ”uppgifter” att fylla i: Teamet, Översikt, Mission och Vision.

Att starta ett företag blir snabbt hektiskt, så använd vyerna Board och Timeline för att hålla koll på uppgifter och deadlines. Och när du är redo att zooma ut och se vad du har skrivit, gå till vyn Business Plan Doc, som presenterar resultaten från varje avsnitt och uppgift i ett överskådligt, professionellt dokument.

3. ClickUp-mall för affärskrav

Få gratis mall Skapa en enkel BRD på nolltid

Mallen för affärskrav från ClickUp beskriver de nödvändiga stegen och resurserna för en slutlig lösning som uppfyller dina affärsbehov. Om du till exempel letar efter en byrå som kan hjälpa dig att bygga en app, kan du använda ett dokument med affärskrav (BRD) för att förklara vad du behöver, varför du behöver det och hur byrån kan hjälpa dig. Detta hjälper dig att få stöd från företagets beslutsfattare, fastställa projektets omfattning och få alla parter att enas om tidsplaner, budgetar, mål och förväntningar.

Denna användbara mall för affärskrav börjar med en lista över undersidor, och varje undersida har korta instruktioner för hur den ska fyllas i. Undersidan Projektmål har till exempel en anteckning där du ombeds att ange projektets syfte, aktuella processer, utmaningar och skäl för projektet.

Det rekommenderas att använda SMART-målsättningsformatet (specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och tidsbundna). Andra undersidor har också tabeller som du enkelt kan fylla i.

4. Mall för affärskontinuitetsplan från ClickUp

Få gratis mall Förbered dig för alla eventualiteter med denna kontinuitetsplan.

När det oväntade inträffar ska du inte stå utan en plan. ClickUps mall för kontinuitetsplan hjälper dig att planera hur du ska hantera risker i händelse av störningar i din verksamhet. Detta inkluderar att kartlägga de åtgärder du behöver vidta i händelse av naturkatastrofer, strömavbrott, cyberattacker eller andra oförutsedda (och olyckliga) händelser.

Denna mall täcker de viktigaste delarna av ett system för affärskontinuitet – prioriteringar, kontinuitetsbevakning och vägledande principer. Fördjupa dig i detaljerna i din plan med en prioriteringslista, en konsoliderad lista och en tavla. Hitta snabbt uppgifter i olika kategorier och framstegsstadier med hjälp av tydlig färgkodning.

Med denna malls intuitiva och minimalistiska design kan du fokusera på de viktigaste stegen och resurserna för att hålla ditt företag på rätt kurs genom stormar (bokstavliga eller bildliga!).

5. ClickUp-mall för affärsutvecklingsplan

Få gratis mall Definiera dina affärsmål oavsett hur mycket erfarenhet du har.

Spåra dina kortsiktiga och långsiktiga affärsmål med denna ClickUp-mall för affärsutvecklingsplan för nybörjare. Mallen har en undersida för respektive verksamhet, marknadsföring, ekonomi och personal, samt en sammanfattning.

Varje undersida ger dig en struktur som hjälper dig att skriva ner dina planer. Undersidan Drift innehåller till exempel tabeller för kostnader för lokaler och utrustning samt ett exempel på en processkarta. Undersidan Finansplan ger dig en mall för att prognostisera kassaflödet, göra en balansräkningsprognos och genomföra en break-even-analys.

Anpassa mallen efter dina behov, oavsett om du planerar för ett kortsiktigt eller långsiktigt affärsutvecklingsmål.

6. ClickUp-mall för affärsplan

Få gratis mall Visa ditt företags strategiska färdplan i ClickUps tidslinjevy

Undvik att falla offer för otydliga strategier genom att dokumentera din affärsplan. Använd denna affärsplanmall från ClickUp för att dokumentera din strategi, fokusera på ditt mål och säga nej till taktiker som inte stämmer överens med din vision.

Mallen för affärsplan från ClickUp hjälper dig att skapa ett strategiskt dokument på hög nivå som kommunicerar ditt mål och hur du planerar att nå det. Den fastställer förväntningar för varje team i ditt företag och kartlägger projektinitiativ i förhållande till strategiska mål. Ditt team kan samarbeta i projekt i list-, Gantt- och tidslinjevyer, vilket bidrar till att effektivisera kommunikation och samarbete.

När du är redo att dyka in i detaljerna i din färdplan kan du använda mallens anpassade fält för att lägga till långa textbeskrivningar och ladda upp filer. Och varje gång du slutför en deluppgift, checklista eller kommentar uppdateras mallens förloppsindikator automatiskt och visar hur nära du är att nå ditt mål.

Få gratis mall Använd denna mall för att planera och hantera efterlevnad, inklusive utvärdering av krav, mätning av framsteg och korrigerande åtgärder.

För att följa lagar, regler och branschstandarder måste man hålla reda på en mängd dokument och uppgifter. Denna mall för ClickUp-projektplan för regelefterlevnad säkerställer att ingenting faller mellan stolarna när du arbetar med ditt regelefterlevnadsprojekt.

Mallen är indelad i avsnitt för regelverk, HR och datakompatibilitet. Börja med att använda formulär för att samla in information om olika kompatibilitetskrav. Du kan använda formulärets förinställda frågor och lägga till eller ta bort poster efter behov. Svaren visas i listvyn, där du kan gruppera, sortera, förklara och tilldela varje krav. Spåra prioriteringar, uppgiftsstatus, kontaktpersoner och förfallodatum i tavelvyn allteftersom ditt kompatibilitetsprojekt fortskrider.

För att ge mer kontext till varje krav kan du använda anpassade fält för att fylla i detaljer som prestationsmått och konsekvenser av bristande efterlevnad. Mallen har också rullgardinsmenyer med förifyllda alternativ, till exempel fält för kategori av efterlevnadshot och grad av efterlevnad.

8. Mall för beredskapsplan från ClickUp

Få gratis mall Se till att alla dina reservplaner är på plats.

Inget projekt går precis som du tänkt dig – även om du följer din plan till punkt och pricka. En anställd blir akut sjukskriven, din webbplats kraschar och WiFi slutar fungera. För sådana situationer behöver du en plan B. Och du kan skapa den med hjälp av ClickUps mall för beredskapsplan.

ClickUps mall för beredskapsplan erbjuder tre vyer som låter dig lista händelser, prioritera dem utifrån risknivå och spåra framsteg i olika planeringsstadier. När du lägger till en uppgift skapar mallen automatiskt anpassade fält, såsom händelsens risknivå, sannolikhet och potentiella inverkan på din organisation. Det finns också fält där du kan beskriva de förberedelser du har gjort för att minska risken internt och ge detaljer om din åtgärdsplan.

Bonus: Mallar för beredskapsplanering!

9. ClickUp-mall för handlingsplan

Få gratis mall Att sätta ihop en enkel handlingsplan är till stor hjälp när du börjar med ClickUps whiteboardmall.

ClickUp Action Plan Template är en färgglad whiteboardmall för att granska en handlingsplan dagligen, veckovis, månadsvis och kvartalsvis. Du kan lägga till filer från ClickUp eller från din enhet, eller importera dem från G Suite eller Figma. Du kan också bädda in YouTube-videor och ClickUp-uppgifter, vilket gör denna mall interaktiv, samarbetsinriktad och allt annat än tråkig!

Denna mediarika mall ger dig det utrymme och den flexibilitet du behöver för att skapa handlingsplaner med mycket kontextuell information. Zooma ut för att få en överblick över dina framsteg eller zooma in för att dela upp handlingsplanerna i små steg. Du kan också använda denna mall för handlingsplaner för att tilldela uppgifter, spåra framsteg, sätta deadlines och lägga till anteckningar.

10. Mall för verksamhetsplan i Microsoft Word

Via Microsoft

Skapa ett professionellt dokument med en mall för verksamhetsplan i Microsoft Word, till exempel denna mall för affärsplan som ger dig steg-för-steg-instruktioner för att skapa en omfattande plan. Den har formaterad text och enkla layouter så att du kan fokusera mer på innehållet än på presentationen.

Om du vill ha mer kreativ kontroll kan du dessutom anpassa mallen helt efter dina behov. Dessutom kan du lägga till animationer och övergångar, samt foton, videor och grafik. När du är klar kan du dela och publicera dokumentet med några snabba klick.

Effektivisera din årliga operativa planeringsprocess

Öka dina chanser att nå dina operativa mål genom att skapa en effektiv verksamhetsplan. Med rätt verktyg och mallar kan du enkelt skapa ett skräddarsytt dokument som hjälper dig att följa din operativa planeringsprocess och dina projekt.

Vi hoppas att vår lista med 10 enkla mallar för verksamhetsplaner har hjälpt dig att hitta den perfekta mallen för dina behov!

Prova dem genom att skapa ett gratis ClickUp-arbetsutrymme!