En guide till operativa mål: 50 exempel och mallar som hjälper dig att sätta upp dem

Operativa mål är tidsbegränsade mål eller nyckeltal (KPI) som organisationer regelbundet följer upp för att uppnå kortsiktiga och strategiska mål. Organisationer använder olika termer, såsom operativa mål och planer, för att hänvisa till sådana mål.

Varje organisation har en tydlig vision och strategiska mål för hållbar tillväxt. Operativa mål bryter ner dina strategiska planer i realistiska mål för medarbetarna och är hörnstenen i ditt arbetsflöde. Att sätta upp operativa mål är det första steget för att uppnå långsiktiga mål.

Den här artikeln förklarar komplexiteten i operativa mål och ger exempel på operativa mål som hjälper dig att komma igång.

Typer av operativa mål

Operativa mål kontra strategiska mål

Ett operativt mål är ett kortsiktigt mål som en organisation vill uppnå inom ett eller två år. Ett e-handelsföretags operativa mål kan till exempel vara att minska andelen övergivna kundvagnar med 5 % inom sex månader.

Strategiska mål är långsiktiga, ambitiösa mål som du vill uppnå inom tre till fem år.

Det strategiska målet för samma e-handelsföretag kan till exempel vara att öka marknadsandelen till 10 % på den amerikanska e-handelsmarknaden fram till 2028.

Strategiska och operativa mål är alltså sammankopplade. Ett varumärke definierar först sina strategiska mål, beroende på sin mission och vision. Därefter fastställs operativa mål som är i linje med de strategiska målen.

I exemplet ovan med ett strategiskt mål måste e-handelsvarumärket förbättra kundanskaffningen och öka intäkterna för att öka sin marknadsandel.

En minskad andel övergivna kundvagnar leder direkt till högre konverteringsgrad och ökade intäkter. Att uppnå det operativa målet hjälper varumärket att sträva mot sina strategiska mål.

Operativa måls roll i strategisk planering

Ett företag kan ha 10 till 15 strategiska mål, till exempel att öka marknadsandelen, öka onlineförsäljningen, minska kundbortfallet och/eller bygga ett organiskt varumärke.

Alla dessa är dock långsiktiga mål och hållbara mål som kräver tid och ansträngning. För att uppnå dessa strategiska företagsmål måste chefer och avdelningschefer dela upp dem i flera operativa mål, planera uppgifter för varje kortsiktigt mål och tilldela varje uppgift till relevanta teammedlemmar.

Ett strategiskt mål är en sammanställning av flera operativa mål.

Se tabellen nedan för att förstå rollerna för strategiska och operativa mål.

Strategiskt mål Nå 200 000 följare på Instagram senast 2025 Operativa mål – Publicera innehåll regelbundet (2 stories/dag och 3 inlägg/vecka) och var aktiv på plattformen – Samarbeta med 50 influencers under ett kvartal för att nå 100 000 nya konton – Gör Instagram-tävlingar och skaffa 50 000 nya följare under Q3

Att koppla en operativ plan till ett strategiskt mål är som att bygga ett hus. Strategiska mål är ritningen och grunden, medan operativa planer är de enskilda rummen och komponenterna som utgör hela strukturen.

Precis som du inte kan ha ett komplett hus utan att bygga varje rum, kan du inte uppnå din strategiska vision utan att uppnå de mindre operativa målen.

För att koppla dina operativa mål till strategiska mål och skapa en strömlinjeformad affärsstrategi, utforma dina strategiska mål, dela upp dem i mindre specifika uppgifter och lägg till tidsplaner för att följa framstegen över tid.

Därefter bör taktiska och operativa mål skapas och anpassas till de strategiska målen. Se också till att dessa mål är tidsbundna.

Typer av operativa mål

Det finns tre typer av mål: kvalitetsrelaterade, kostnadsrelaterade och effektivitetsrelaterade.

Kvalitetsrelaterade operativa mål

De kvalitetsrelaterade målen kretsar kring följande:

Förbättra produktens egenskaper och funktioner

Förbättra kvaliteten på kundsupporten

Identifiera möjligheter att förbättra kundnöjdheten

Kostnadsrelaterade operativa mål

De kostnadsrelaterade målen är kopplade till följande mål:

Minska produktionskostnaderna

Minska kostnaderna för kundanskaffning

Minska marknadsförings- och operativa kostnader

Minimera svinn

Effektivitetsrelaterade operativa mål

Effektivitetsrelaterade organisationsmål fokuserar vanligtvis på följande parametrar:

Skapa organisatoriska processer och system för önskade resultat i olika avdelningar

Minska produktions- och leveranstider

Följa servicenivåavtal

Öka produktiviteten hos enskilda medarbetare och teammedlemmar

50 exempel på SMART operativa mål

Genom att sätta upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbaserade (SMART) operativa mål och arbeta konsekvent mot dem kan du säkerställa att ditt företag går framåt och ligger steget före.

Vi har sammanställt 50 exempel på SMART-operativa mål som du kan använda för att förbättra din B2B-verksamhet. De är följande:

Kvalitetsrelaterade mål

Öka programvarans drifttid till 99,99 % inom andra kvartalet. Förbättra måtten på medarbetarnas engagemang med 20 % under andra kvartalet. Minska programvarufel och -misstag med 15 % inom tredje kvartalet. Förbättra noggrannheten i fakturering till 98 % inom tredje kvartalet. Förbättra användarnas nöjdhet med 20 % inom andra kvartalet. Förbättra processen för insamling av kundfeedback för att uppnå en svarsfrekvens på 75 % inom andra kvartalet. Minska driftstopp för programvara med 20 % inom tredje kvartalet. Förbättra personalens utbildning och utbildningsresurser för att uppnå 100 % slutförande inom andra kvartalet. Förbättra svarstiden för användarfeedback till under 24 timmar inom Q3. Förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen för att uppnå en nöjdhetsgrad på 95 % inom Q3. Förbättra programvarudokumentationen och kunskapsbasen för att uppnå en nöjdhetsgrad på 98 % inom andra kvartalet. Förbättra mjukvaruanalys och rapporteringsfunktioner inom Q3 Förbättra anpassningsmöjligheterna för programvaran för att uppnå en nöjdhetsgrad på 95 % inom andra kvartalet. Öka effektiviteten i kundkommunikationen via programvaran med 15 % inom fjärde kvartalet. Förbättra processen för meddelanden om programuppdateringar och implementering under andra kvartalet.

Kostnadsrelaterade mål

Minska kostnaderna för programvaruunderhåll med 15 % inom tredje kvartalet. Minska rekryteringskostnaderna med 15 % under nästa kvartal.

Effektivitetsrelaterade mål

Minska den genomsnittliga svarstiden för kundsupportärenden till under 2 timmar senast under tredje kvartalet. Minska kundernas onboardingtid med 20 % inom tredje kvartalet. Öka laddningshastigheten för webbplatsens startsida och lösningssidor med 30 % inom andra kvartalet. Minska tiden för att implementera nya funktioner med 15 % inom andra kvartalet. Förbättra programvarans prestanda för att hantera 20 % fler samtidiga användare inom andra kvartalet. Minska andelen avbrutna onboardingprocesser med 15 % före slutet av tredje kvartalet. Öka användningsgraden för nya produktfunktioner med 25 % under andra kvartalet. Minska tiden för att avsluta supportärenden med 15 % inom Q3 Öka mjukvarans skalbarhet för att hantera 30 % mer data inom tredje kvartalet. Öka integrationsmöjligheterna med 50 nya tredjepartsapplikationer under tredje kvartalet. Minska tiden för leverans av programuppdateringar med 20 % inom andra kvartalet. Öka effektiviteten i mjukvarutestningsprocesserna med 15 % inom fjärde kvartalet. Minska svarstiden för kundtjänsten till under 2 timmar inom Q3. Öka antalet framgångsrika programvarumigreringar med 5 % under tredje kvartalet. Öka effektiviteten för utrullningen av programuppdateringar med 10 % inom de närmaste sex månaderna. Öka användningen av avancerade programvarufunktioner med 20 % under andra kvartalet. Minska tiden för mjukvaruinstallation med 20 % under andra kvartalet. Öka effektiviteten i användarutbildningsprogrammen med 15 % inom andra kvartalet. Minska implementeringstiden för ny programvara för nya kunder med 15 % inom andra kvartalet. Öka antalet framgångsrika programuppgraderingar med 10 % under andra kvartalet. Minska tiden för mjukvaruintegration med kundsystem med 20 % inom andra kvartalet. Öka det genomsnittliga antalet användare per konto med 10 % under andra kvartalet. Minska tiden för att lösa problem med programvarans prestanda med 15 % inom tredje kvartalet. Öka andelen kunder som använder avancerade funktioner till 30 % inom fjärde kvartalet. Minska tiden för att generera anpassade rapporter för kunder med 20 % inom Q3. Minska tiden för att implementera kundspecifika önskemål med 20 % under fjärde kvartalet. Öka andelen kunder som använder automatiserade arbetsflöden till 40 % inom nästa kvartal.

Tillväxtrelaterade mål

Öka användarretentionen med 15 % före slutet av tredje kvartalet. Öka den genomsnittliga affärsstorleken med 10 % under fjärde kvartalet. Öka kundernas livstidsvärde med 10 % inom tredje kvartalet. Minska kundbortfallet med 10 % under fjärde kvartalet. Öka antalet rekommendationer från befintliga kunder med 20 % under tredje kvartalet. Öka det sammanlagda antalet följare på LinkedIn, Instagram och X till 30 000 under fjärde kvartalet.

Utmaningarna med att uppnå operativa mål

Flera faktorer kan leda till att en operativ plan inte uppnås. De vanligaste orsakerna är medarbetarnas motstånd mot förändring, kulturella barriärer, felaktig datainsamling och otillräckliga resurser.

Låt oss förstå varför dessa utmaningar uppstår och hur de påverkar dina mål.

1. Anställdas motstånd mot förändring

När en ny uppsättning operativa mål lanseras anpassar sig inte nödvändigtvis medarbetarna spontant till dessa förändringar. Ibland motsätter de sig dem, visar motvilja och trotsar dem individuellt eller i grupp.

Anställda kan motsätta sig en operativ plan på grund av följande:

Bristande tydlighet om företagets långsiktiga vision

Bristande förtroende för sin egen och teamets förmåga att uppnå målen

Otillräcklig utbildning eller resurser

Orealistiska tidsplaner

Kommunikationsbrister

Motstånd mot förändring kan påverka på många sätt, till exempel genom minskad produktion och bristande produktivitet, hög personalomsättning, frekventa konflikter som påverkar organisationskulturen och strejker som omfattar hela organisationen.

2. Felaktig datainsamlingsprocess

Om projektledare förlitar sig på resurser som tidrapporter och oorganiserade projektverktyg kan deras datainsamlingsprocess för att följa upp framstegen mot målen bli opålitlig.

Det kan till exempel hända att anställda inte fyller i sina tidrapporter korrekt eller i tid. Dessutom kan ett oorganiserat kalkylblad vara utsatt för mänskliga fel vid registrering av data. Allt detta leder till felaktig datainsamling och att chefer inte kan följa upp mål och anställdas bidrag.

3. Brist på tillräckliga resurser

Att ha ett litet team säkerställer att medarbetarna tar ansvar för sina uppgifter. Men ofta inser arbetsgivare inte att det är en hårfin gräns mellan att ha ett litet team och att nå en punkt där teamet inte är tillräckligt starkt för att uppnå operativa mål.

Håll dina mål realistiska så att ett litet team kan uppnå dem, eller anställ fler medarbetare till ditt team. Annars kommer dina befintliga teammedlemmar att bli utbrända av extrem arbetspress, vilket leder till hög personalomsättning.

Se också till att ditt team har de verktyg, material och andra resurser som krävs för att utföra uppgiften. Om du till exempel ger ditt marknadsföringsteam målet att genomföra ett visst antal virtuella evenemang under året, behöver de en plattform för onlineevenemang, resurser för design och innehåll (internt eller extern leverantör), ett CRM-system för att hantera kommunikationen före och efter evenemanget osv.

4. Kulturella barriärer inom organisationen

Kulturella barriärer kan orsaka allvarliga kommunikationsproblem om de inte åtgärdas i tid. Tänk dig följande: en anställd i Europa förväntar sig strikta kontorstider och uppskattar inte jobbsamtal efter kontorstid.

På grund av tidsskillnaden kan dock deras kollegor i Asien förvänta sig att de deltar i möten utanför kontorstid. Detta kan orsaka allvarliga konflikter i ditt team, vilket kan leda till dålig produktivitet och att de operativa målen inte uppnås.

Som chef måste du hitta en gemensam grund. Lär dig mer om båda kulturerna och skapa ett öppet utrymme där dessa två medarbetare kan kommunicera och lösa sina meningsskiljaktigheter, samarbeta och hjälpa ditt team att uppnå sina mål.

Strategier för att övervinna dessa utmaningar

Vi rekommenderar följande strategier för att övervinna ovanstående utmaningar på vägen mot att uppnå operativa mål:

1. Ledare bör vara de första att omfamna en förändring.

Det är naturligt att anställda motsätter sig förändringar, ofta på grund av den osäkerhet det medför för deras roller. Som ledare är du ansvarig för att kommunicera de strategiska och operativa planerna och deras betydelse för dina teammedlemmar.

Hur gör man det? Svaret är att själv omfamna förändringen.

Att anamma nya operativa mål är som att lära sig en ny färdighet. I början kan det kännas främmande och obekvämt, men med övning och tålamod blir det en självklarhet. Precis som en tränare guidar idrottare genom inlärningsprocessen måste ledare stödja medarbetarna genom övergången, ta itu med deras farhågor och tillhandahålla nödvändiga resurser.

Om du sätter upp en rad operativa mål för teamen, visa dem att du också försöker uppnå samma mål. Förklara hur målet stämmer överens med det strategiska målet och hur deras insatser kommer att driva organisationens tillväxt.

Att använda en mall för målsättning hjälper också till att sätta upp realistiska tidsplaner, så att alla medarbetare är överens om vad som ska levereras och kan följa tidsplanerna för att uppnå dessa mål.

Följ dina framsteg mot målen med ClickUp Dashboards.

Att övervaka operativa mål som ingår i en strategisk plan är som att navigera ett fartyg genom okända farvatten. Du behöver exakta instrument för att följa dina framsteg, identifiera potentiella hinder och korrigera kursen vid behov.

Precis som en kapten förlitar sig på navigationsverktyg måste chefer ha tillförlitliga data och målspårningssystem för att säkerställa att de håller kursen mot sina mål.

Projektledare måste vara uppmärksamma på datavisibiliteten för att kunna avgöra om ett operativt mål har uppnåtts. Använd en app för måluppföljning för att bryta ner datasilos, få detaljerad insikt i uppgifternas status och deras slutförandegrad, och fatta beslut om resursfördelning samtidigt som du minskar driftskostnaderna.

3. Utvärdera din nuvarande resurskapacitet

Ladda ner den här mallen Omfördela och visualisera resurser på ett smidigt sätt med hjälp av ClickUps mall för resursplanering.

Använd ClickUps mall för resursplanering för att se om du har optimala resurser för att uppnå dina operativa mål.

Denna mall hjälper dig att visualisera uppgifter och resurser på ett och samma ställe för att identifiera arbetsbelastningen. Använd dessa data för att avgöra vilka anställda som är överarbetade, förutse utbrändhet i förväg och anställa ny personal om det behövs för att uppnå dina mål. Oavsett om det handlar om att spåra arbetstimmar, hantera underleverantörer eller organisera personalens tillgänglighet, hjälper denna mall dig att få allt gjort på rätt sätt.

4. Utveckla en mångsidig kommunikationsplan för att hantera kulturella barriärer

Det enklaste sättet att hantera kulturella barriärer är att sätta sig ner och prata. Men dessa möten måste vara välstrukturerade så att ingen av intressenterna känner sig försummad. Som chef är det ditt jobb att vara opartisk gentemot dina teammedlemmar, och för detta kan du använda ClickUps mall för kommunikationsplan.

Ladda ner den här mallen Skapa en effektiv kommunikationsplan för ditt team med ClickUps mall för kommunikationsplan.

Denna mall säkerställer att dina kommunikationsmål är på plats, att de föreslagna kommunikationsmetoderna beskrivs och att du regelbundet mäter initiativets framsteg. Den hjälper dig att förbättra intern och extern kommunikation, fastställa tidsplaner för kommunikationsmål, kommunicera konsekvent mellan team och samordna intressenter.

5. Förlita dig på förhandlingar och empowerment i denna process

Förhandlingar och att stärka medarbetarna är två bra sätt att balansera motstånd mot förändring, bristande kommunikation och otillräckliga resurser.

Syftet med ”förhandling” här är att diskutera och interagera med medarbetarna, förstå deras områden av intresse, förklara organisationens vision och strategiska plan och slutligen nå en balans där både medarbetaren och ledaren är överens, deras förväntningar är i linje med varandra och medarbetaren känner sig stärkt att uppnå sina mål.

Några tips för att förhandla med medarbetarna för att uppnå de operativa målen och därmed bredare strategiska mål är:

Öva på öppen kommunikation och aktivt lyssnande där ledaren bryter ner målen och syftet med att tilldela dem till en viss anställd, och den anställde kommunicerar sina farhågor och tvivel.

När en medarbetare fastnar, arbetar ledaren tillsammans med denne för att hitta en hållbar lösning istället för att bara ge instruktioner.

När du ger medarbetarna ansvar känner de sig uppskattade och tenderar att ta ansvar för sina uppgifter. Ansvarsöverföring förändrar deras tankesätt från ”Jag vill inte göra det här” till ”Jag ska få det här gjort”. Kort sagt, det gör medarbetarna ansvarstagande.

Några enkla sätt att få medarbetarna att känna sig delaktiga är:

Uppmuntra medarbetarna att tänka utanför boxen. Hjälp dem att tänka i nya banor och utveckla nya perspektiv som motiverar dem att anta nya utmaningar.

Istället för att undanhålla viktig information från dina anställda, få dem att känna sig delaktiga genom att dela med dig av det mesta och hjälpa dem att se helheten. Det kan handla om en finansiell nedgång, hot från konkurrenter eller kundrelaterade utmaningar.

Se till att erkänna och uppskatta medarbetarnas hårda arbete så att de fortsätter att anstränga sig.

Hur man övervakar och utvärderar operativa mål

Målsättningsprocessen slutar inte med att identifiera mål. Du måste också följa upp resultatet mot dessa mål och ändra processer om du upptäcker att något inte går enligt plan. Dessutom finns det intressenter som behöver hållas uppdaterade om framstegen regelbundet.

Verktyg och mallar kan hjälpa dig att göra detta på ett strukturerat och skalbart sätt. Vi rekommenderar följande mallar:

1. Mall för operativ plan

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för verksamhetsplan för att kartlägga alla aspekter av din verksamhet.

ClickUps mall för verksamhetsplan hjälper dig att sätta upp dina affärsmål, identifiera och följa upp KPI:er (nyckeltal) och samarbeta effektivt med teammedlemmarna. Den effektiviserar kommunikationen mellan tvärfunktionella team och intressenter. Mallen har anpassningsbara fält, status och vyer för att följa upp målen.

2. Mall för dagliga mål

Ladda ner den här mallen Dela upp stora mål i dagliga åtgärder och håll dig produktiv varje dag med ClickUps mall för dagliga mål.

Istället för att sätta upp orealistiska operativa mål som ditt team inte kan uppnå, hjälper Daily Goal Template från ClickUp dig att sätta upp realistiska, mätbara mål. Det underlättar uppföljningen av framstegen för varje operativt mål med anpassade statusar, håller teammedlemmarna fokuserade och stressfria genom att kommunicera helhetsbilden och ger ledarna en tydlig riktning.

3. Mall för SMART-mål

Ladda ner den här mallen Organisera dina SMART-mål, lägg till detaljer för tydlighetens skull och visualisera hur regelbundna åtgärder driver dig och ditt team mot framgång med ClickUps SMART-målmall.

ClickUps SMART Goal Template hjälper dig att dela upp viktiga mål i mindre, genomförbara uppgifter, identifiera potentiella hinder och mäta framgången eller misslyckandet för de operativa målen med anpassade vyer och fält.

Använd ClickUp Goals som din spårbara operativa instrumentpanel för att sätta upp mätbara mål, automatiskt spåra framsteg mot målen och uppnå dina operativa mål inom tidsramarna.

ClickUp Goals hanterar alla dina operativa mål på ett ställe, låter dig organisera dem i lättanvända mappar och upprätthåller veckovisa resultatkort för att övervaka medarbetarnas prestationer.

Läs också: Mallar för operativa planer för målsättning

Optimera ditt företags resultat med operativa mål

Operativa mål hjälper chefer att sätta upp realistiska, uppnåbara mål för att motivera medarbetarna och minska driftskostnaderna utan att kompromissa med kvaliteten för att uppnå strategiska mål. Med verktyg som ClickUp Operations Management Platform kan organisationer öka sin effektivitet med över 80 % genom att eliminera silos och förbättra samarbetet.

I takt med att vi strävar mot en automatiseringsfokuserad affärsmiljö kommer metoderna för att sätta upp operativa mål och följa upp dem att förbättras ytterligare.

Växande företag som ditt behöver programvara för verksamhetshantering som automatiserar arbetsflöden, eliminerar behovet av att växla mellan flera verktyg och hjälper till att skala upp den totala tillväxten för att nå dina strategiska mål.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är ett exempel på ett operativt mål?

Ett operativt mål är ett specifikt, mätbart mål som ett företag strävar efter att uppnå inom en viss tidsram för att förbättra sin dagliga verksamhet. Ett exempel på ett operativt mål är att minska transportkostnaderna med 15 % under nästa räkenskapsår.

Vad är ett operativt mål?

Ett operativt mål är ett tydligt, uppnåeligt och mätbart mål som är i linje med organisationens strategiska mål och driver den dagliga verksamheten.

Ett marknadsföringsteam kan till exempel sätta upp ett operativt mål om att öka trafiken till webbplatsen med 25 % inom de närmaste 6 månaderna genom att implementera en riktad innehållsmarknadsföringsstrategi, optimera SEO och utnyttja reklam i sociala medier.

Detta mål är specifikt, tidsbegränsat och genomförbart, och styr teamets dagliga arbete mot ett gemensamt mål.

Vad är den operativa definitionen av ett mål?

En operativ definition av ett mål är ett specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet (SMART) uttalande som tydligt definierar det önskade resultatet och hur det ska uppnås.

Till exempel: ”Öka kundnöjdheten med 10 % inom de närmaste 6 månaderna genom att införa ett nytt system för kundfeedback och erbjuda personalen ytterligare utbildning i effektiv kommunikation och problemlösningstekniker.”