De 10 bästa programvarorna för verksamhetshantering 2025

Utmaningar som arbetskraftsbrist, störningar i leveranskedjan, tekniska förändringar, hållbarhet och globalisering har gjort det svårare än någonsin att hantera affärsverksamheten.

Företag av alla storlekar måste anpassa sig och reagera snabbt för att förbli konkurrenskraftiga. En viktig komponent i ett framgångsrikt företag är att ha rätt strategier, processer och verktyg på plats för att hantera dessa utmaningar.

För att hjälpa dig att välja den bästa programvaran för verksamhetshantering för ditt företag granskar vi de bästa på marknaden nedan.

Vad ska du leta efter i programvara för verksamhetshantering?

I affärsvärlden är programvara för verksamhetshantering en game changer för att effektivisera dina processer och driftskostnader.

Men med otaliga alternativ tillgängliga, hur hittar du det rätta? Och vad är en rimlig kostnad för programvara för verksamhetshantering?

Här är en checklista för verksamhetschefer och företagare att tänka på när de letar efter programvara för verksamhetshantering:

Allt-i-ett-plattform: Med programvara för verksamhetshantering måste du hantera många rörliga delar. Undvik besväret och tidsåtgången med att byta mellan appar och upprepa arbetsflöden genom att leta efter en allt-i-ett-lösning som låter dig integrera de appar som är viktigast.

Omfattande uppgiftshantering : Anpassningsbara arbetsflöden, beroenden och uppdateringar i realtid för att hålla alla på rätt spår.

Effektiv resursfördelning : Leta efter verktyg som hjälper dig att maximera produktiviteten genom effektiv resursplanering.

Datavisualisering och rapportering : Tydliga diagram och grafer möjliggör datadrivna beslut.

Samarbete och kommunikation : Centraliserade kanaler och dokumentdelning främjar teamwork och ökar produktiviteten.

Skalbarhet och flexibilitet : Välj programvara som anpassar sig efter dina förändrade behov i takt med att ditt företag växer.

Integrationskompatibilitet : Sök efter sömlös integration med dina befintliga appar för smidigare funktion av dina lösningar för verksamhetshantering.

Personalhantering, engagemang och utbildning: Leta efter verktyg som underlättar personalhantering, engagemang och utbildning för att skapa en produktiv och motiverad personalstyrka.

Genom att ta hänsyn till dessa viktiga funktioner hittar du den perfekta programvaran för verksamhetshantering som optimerar din verksamhet och driver den mot framgång!

De 10 bästa programvarorna för verksamhetshantering

I listan nedan tittar vi på de bästa programvaruverktygen för verksamhetshantering 2024. Vi tar hänsyn till faktorer som funktioner, prissättning och skalbarhet när vi ger våra rekommendationer.

Vi ger dig också en kort översikt över varje programvara så att du enkelt kan jämföra och kontrastera de olika alternativen.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som erbjuder omfattande programvarulösningar för verksamhetshantering för företag av alla storlekar.

Organisera, utveckla och skala upp ditt företag effektivt med alla verktyg du behöver, inklusive programvara för kontorshantering, arbetsflödeshantering och automatisering, mallar för strategisk planering och funktioner för teamhantering.

Få kontroll över din företagsledning med uppgiftshantering, medarbetarengagemang och ledning, lagerhantering, personalhantering, SOP-mallar, dokumenthantering, produktledning och mycket mer.

Med mer än 15 anpassningsbara vyer erbjuder ClickUp ett stabilt system för verksamhetshantering för alla aspekter av ditt företag.

ClickUps bästa funktioner

Kraftfull allt-i-ett-lösning med över 1 000 integrationer

Kan hantera alla aspekter av verksamhetshantering, från lager till HR till KPI:er för projektledning.

Anpassningsbara verktyg för uppgiftshantering för olika affärsfunktioner

Begränsningar för ClickUp

Har en brant inlärningskurva på grund av alla tillgängliga funktioner.

Frekventa påminnelser kan bli irriterande för vissa användare.

Begränsad funktionalitet på mobila enheter

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Stora företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (8 334+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 739+ recensioner)

2. Connecteam

via Connecteam

Connecteam är en allt-i-ett -lösning för personalhantering som hjälper företag att samordna personalrelaterade uppgifter för team utan fasta arbetsplatser.

Programvaran för verksamhetshantering erbjuder ett brett utbud av funktioner såsom kommunikation med anställda, tidrapportering, schemaläggning, checklistor och formulär, hantering av anställdas uppgifter samt HR- och personalhantering.

Connecteam är en molnbaserad programvara som är prisvärd och enkel att använda! Det kan vara ett utmärkt val för företag som vill förbättra sin övergripande operativa effektivitet.

Connecteams bästa funktioner

Mycket intuitivt användargränssnitt som är enkelt att använda

Utmärkt mobil chattkommunikation i realtid

Hjälpsamma automatiskt genererade rapporter, till exempel rapport vid skiftets slut.

Begränsningar för Connecteam

Uppgraderingar krävs för fullständiga funktioner och egenskaper

Många recensenter anser att prissättningen kunde vara mer transparent och logisk.

Priser för Connecteam

Småföretag : Gratis

Grundläggande : 29 $/månad

Avancerad : 49 $/månad

Expert : 99 $/månad

Stora företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (39+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (294+ recensioner)

3. Netsuite

via Netsuite

Om du letar efter ett programvarusystem för verksamhetshantering med fokus på ekonomi kan NetSuite ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) vara ett bra val för dig. Den molnbaserade plattformen hjälper företag att hantera sin ekonomi, verksamhet och kundrelationer.

Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive redovisning, CRM, lagerhantering, e-handel och mycket mer. NetSuite är en skalbar och flexibel programvara som kan användas av företag i alla storlekar.

NetSuite kan vara ett bra val för företag som letar efter ett molnbaserat system eller programvara för verksamhetshantering i en allt-i-ett-ERP-programvara som hjälper dem att hantera ekonomi, verksamhet och kundrelationer. NetSuite kan vara ett bra alternativ om du letar efter verktyg för verksamhetshantering och hantering av leveranskedjan hos samma leverantör.

Netsuites bästa funktioner

Realtidsdata och insyn i din verksamhet som hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Kan skalas för att anpassas till tillväxt

Kan hantera finansiell planering, rapportering och konsolidering

Begränsningar i Netsuite

Vissa recensenter rapporterar problem med långsam prestanda.

Kräver formella utbildningssessioner på grund av programvarans komplexitet.

Anpassning kan kräva avancerad utbildning eller avancerade kunskaper.

Priser för Netsuite

Kontakta oss för prisuppgifter

Netsuite-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (2 618+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1 346+ recensioner)

4. SafetyCulture

via SafetyCulture

SafetyCulture, tidigare iAuditor, är en programvara för inspektion och rapportering.

Det breda utbudet av funktioner inkluderar inspektionshantering, riskidentifiering, incidenthantering, utbildningshantering, kommunikationsverktyg och robusta rapporteringsfunktioner.

Som en molnbaserad lösning garanterar SafetyCulture tillgänglighet var du än befinner dig, och den är förberedd för skalbarhet i takt med att ditt företag växer. Den fokuserar på ökad säkerhet, förbättrad kvalitetskontroll, förbättrad efterlevnad, bättre kommunikation och datadrivet beslutsfattande.

SafetyCultures bästa funktioner

Fungerar på flera enheter

Skapar inspektionsrapporter på plats

Enkel och lättanvänd

Begränsningar för SafetyCulture

I huvudsak begränsat till hälso- och säkerhetsverksamhet

Recensenter rapporterar om enstaka buggar och tekniska problem.

Vissa recensenter önskar sig alternativet If/And istället för endast If/Then.

Priser för SafetyCulture

Gratis

Premium : 24 $/månad per användare

Stora företag: Kontakta oss för prisuppgifter

SafetyCulture-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (47+ recensioner)

Capterra (iAuditor):4,6/5 (193+ recensioner)

5. Scoro

via Scoro

Arbetshanteringsprogramvaran Scoro är en allt-i-ett-lösning för verksamhetshantering.

Dess programvara för företagsledning samlar alla verktyg du behöver för att effektivisera din verksamhet. Oavsett om du behöver hantera flera projekt eller spåra allt från försäljning till ekonomi, så har Scoro det du behöver.

Med sitt användarvänliga gränssnitt och kraftfulla funktioner ger Scoro team möjlighet att samarbeta effektivt och fatta datadrivna beslut.

Håll koll på dina projekt, öka produktiviteten och uppnå bättre affärsresultat med Scoros allt-i-ett-lösning.

Scoro bästa funktioner

Scoro:s onboarding-experter hjälper dig att komma igång, optimera och utbilda dig.

Användargränssnittet är fräscht, rent och användarvänligt.

Även utmärkt för budgetering och framtidsplanering.

Scoro-begränsningar

Kan bli dyrt för företag med många användare

Kräver utbildning på grund av inlärningskurvan

Begränsade funktioner i mobilappen

Scoro-priser

Essential : 26 $/månad per användare

Standard : 37 $/månad per användare

Pro : 63 $/månad per användare

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (386+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (223+ recensioner)

6. Odoo

via Odoo

Odoo är en öppen källkodsmodell som specialiserar sig på verksamhetshantering genom att tillhandahålla en komplett svit av affärshanteringsapplikationer.

Den täcker olika funktionsområden, inklusive försäljning, CRM, lager, tillverkning, redovisning, personal, projektledning och mycket mer.

Odoos modulära och anpassningsbara upplägg gör det möjligt för företag att välja och integrera de specifika moduler de behöver, vilket gör det till en mångsidig lösning som passar företag i alla storlekar och branscher.

Genom att erbjuda en allt-i-ett-plattform effektiviserar Odoo affärsprocesser, förbättrar effektiviteten och möjliggör datadrivna beslut, vilket i slutändan hjälper företag att uppnå tillväxt och framgång.

Odoos bästa funktioner

Stöd för flera språk och valutor gör den lämplig för företag som är verksamma i olika regioner och marknader.

Den modulära designen gör det möjligt för användarna att välja och integrera specifika applikationer som är anpassade efter deras affärsbehov.

Passar ett brett spektrum av företag, inklusive nystartade företag, små och medelstora företag och stora företag.

Odoos begränsningar

Modulär design kan göra anpassningar svåra

Användare rapporterar att repetitiva uppgifter kan vara tidskrävande.

Brant inlärningskurva

Odoo-priser

Gratis

Standard : 25 $/månad per användare

Anpassad: 37 $/månad per användare

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (98+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (703+ recensioner)

7. Pipefy

via Pipefy

Pipefy är en kodfri programvara för automatisering av arbetsflöden som kan hjälpa företag att effektivisera sina processer och förbättra effektiviteten. Det är en molnbaserad programvara som kan användas av företag av alla storlekar.

Pipefy kan användas för att automatisera en rad olika verksamhetshanteringsuppgifter, inklusive inköp, IT-kundtjänst, HR och försäljning.

Drag-and-drop-gränssnittet, fördefinierade mallar, integrationer och säkerhetsfunktioner gör Pipefy till ett bra val för småföretag som vill hantera sin verksamhet.

Pipefys bästa funktioner

Funktioner för teamsamarbete i realtid

Tidskrävande registreringsprocess

Mycket användarvänligt, särskilt för lageruppföljning.

Pipefys begränsningar

Inget centraliserat globalt arbetsflöde innebär lite extra arbete med godkännanden

Recensenterna säger att inte alla fält är sökbara.

Vissa användare tycker att verktygen är för svåra att konfigurera.

Pipefy-priser

Starter: Gratis

Företag : 25 USD/månad per användare

Stora företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Obegränsad: Kontakta oss för prisuppgifter

Pipefy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (212+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (304+ recensioner)

8. Zoho Creator

via Zoho Creator

Om du är på jakt efter en apputvecklingsplattform med låg kodnivå som hjälper dig att skapa anpassad programvara kan Zoho Creator vara ett utmärkt val!

Zoho Creator kan användas för att skapa anpassade programvaruverktyg för verksamhetshantering.

Den erbjuder ett brett utbud av funktioner som hjälper företag att digitalisera och hantera drift och arbetsflöden, och kan även integreras med befintlig programvara och data.

Från formulärskapare till automatisering av arbetsflöden, rapportering och samarbete – Zohos verktyg för verksamhetshantering erbjuder de funktioner som de flesta företag behöver för ökad effektivitet, förbättrad kundservice och bättre beslutsfattande.

Zoho Creators bästa funktioner

Lär dig att bygga anpassade applikationer på mindre än en timme med hjälp av vårt bibliotek med handledningar.

Solid automatisering och enkla arbetsflöden

Utmärkt integration med andra Zoho-verktyg

Begränsningar i Zoho Creator

Många recensenter klagar på långsam kundservice.

Begränsade hjälpresurser för att komma igång

Administration tar tid att lära sig

Priser för Zoho Creator

Standard : 8 $/månad per användare

Professional : 20 $/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Anpassad: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Zoho Creator

G2: 4,3/5 (155+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (149+ recensioner)

9. Hubspot Operations Hub

via Hubspot Operations Hub

Om du är HubSpot-användare kanske du vill kolla in HubSpot Operations Hub för programvara för verksamhetshantering. Det är en verktygssvit kopplad till HubSpots CRM-plattform som team kan använda för att koppla ihop appar, synkronisera och rensa kunddata samt automatisera processer.

Programvaran för verksamhetshantering är utformad för att hjälpa företag av alla storlekar att förbättra sin datahantering, automatisera arbetsflöden och skala upp sin verksamhet. Den ingår i HubSpots programvara för kundrelationshantering, så du måste använda CRM-systemet tillsammans med den.

Om du letar efter ett sätt att förbättra datahanteringen, automatisera dina arbetsflöden och skala upp din verksamhet kan HubSpot Operations Hub vara ett bra alternativ att överväga.

Hubspot Operations Hub – de bästa funktionerna

Kundsupport dygnet runt via chatt, telefon eller e-post

Integreras med över 1 400 appar från tredje part

Webhooks och programmerbar automatisering och bots

Begränsningar för Hubspot Operations Hub

Du måste också använda Hubspots plattform för kundrelationshantering.

Erbjuder ett gratisabonnemang, men den fullständiga plattformen är kostsam.

Kräver betydande tidsinvestering för installation

Priser för Hubspot Operations Hub

Gratis

Startpaket : 45 $/månad

Professional : 720 $/månad

Företag: 2 000 USD/månad

Hubspot Operations Hub – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (365+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (263+ recensioner)

10. ProofHub

via ProofHub

Med ett användarvänligt gränssnitt och intuitiva samarbetsverktyg erbjuder ProofHubs programvara för projektledning och samarbete en användarvänlig plattform för verksamhetshantering.

Gantt-diagram och Kanban-tavlor hjälper till med projektplanering och genomförande, och anpassade arbetsflöden och automatisering förenklar repetitiva uppgifter. Dessutom främjar dess verktyg för fildelning och korrekturläsning samarbete.

ProofHubs centraliserade plattform säkerställer uppdateringar i realtid, vilket främjar transparent kommunikation och smidig drift.

Med robust rapportering och analys får företag värdefull insikt i prestationsmått, vilket gör ProofHub till en bra lösning för effektiv verksamhetshantering och framgångsrika projekt.

ProofHubs bästa funktioner

Intuitiv och enkel att använda

Utmärkt organisation av uppgiftshantering

Allt-i-ett-lösning för team av alla storlekar

Begränsningar för ProofHub

Användarna säger att det saknar avancerade anteckningsfunktioner, projektledning och teamsamarbete jämfört med mer omfattande plattformar.

Begränsade faktureringsfunktioner om du inte använder integrationer

Recensenterna säger att mobilappen har begränsad prestanda.

Priser för ProofHub

Essential : 45 $/månad

Ultimate Control: 150 USD/månad per användare

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (82+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (82+ recensioner)

När du väljer driftledningssystem för ditt team bör du leta efter en skalbar allt-i-ett-plattform med omfattande uppgiftshantering, effektiv resurshantering, datavisualisering och rapportering samt kraftfulla samarbetsverktyg.

Oavsett om du är ett nystartat företag som fortfarande lär sig att delegera eller ett stort företag med flera team kan rätt programvara för verksamhetshantering hjälpa dig att öka produktiviteten och tillväxten.

Om du letar efter skalbara, allt-i-ett-programvarusystem för verksamhetshantering, bör du överväga ClickUp! Dess fullfjädrade projektledningsprogramvara och verktyg för uppgiftshantering, effektiv resursallokering, datavisualisering och rapportering samt kraftfulla samarbetsverktyg gör ClickUp till ett utmärkt val.

