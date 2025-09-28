De 10 bästa korrekturverktygen för att effektivisera granskningar 2025

Har du någonsin försökt få feedback från fem olika personer på en designfil? Kaos. Motstridiga kommentarer, förlorade trådar och oändliga diskussioner kan störa ditt kreativa flöde.

Undersökningar visar att 83 % av kunskapsarbetare fortfarande förlitar sig på e-post och chatt för teamkommunikation, och att nästan 60 % av deras dag går åt till att växla mellan verktyg eller leta efter information. Inte undra på att feedback känns som ett heltidsjobb.

Resultatet? Missade kommentarer, förväxlade versioner och försenade eller urvattnade inlämningar.

Vad du behöver är ett korrekturläsningsverktyg som samlar in feedback, organiserar revisionsförfrågningar och håller allt på ett ställe. I den här artikeln har vi sammanställt 10 av de bästa korrekturläsningsverktygen som hjälper dig att minska störningarna och slutföra projekt snabbare.

Här är användningsfall, funktioner och priser för varje korrekturläsningsprogram:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Alla teamstorlekar (enskilda personer, småföretag, medelstora företag och storföretag) Samarbetsdokument med feedbackmekanismer och anteckningar, inbyggd chatt, uppgiftshantering och AI-drivna korrekturläsningsförslag. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Marker. io Stora mjukvaruföretag Visuella markeringar och skärmdumpar, direkt rapportering av buggar från livewebbplatser, feedback i trådformat. Ingen gratisplan; tre betalda planer tillgängliga med anpassning för företag. GoVisually Medelstora till stora kreativa byråer Spårning av godkännanden i realtid, omfattande versionskontroll och verktyg för jämförelse före/efter. Ingen gratisplan; tre betalda planer tillgängliga med anpassning för företag. PageProof Små till medelstora kreativa byråer och frilansande designers Beslutströsklar, jämförelseslider, färgseparationsplattor Ingen gratisplan; tre betalda planer tillgängliga med anpassning för företag. Filestage Marknadsföringsbyråer som hanterar flera projekt med höga insatser Automatisering av granskningsprocessen, livefeed av korrekturläsningsuppgifter, avancerade filter och kommandon samt spårning av prestanda och användning. Gratis plan tillgänglig; Premiumplaner med ytterligare funktioner; Anpassning tillgänglig för företag ProofHub Fjärr- och hybriddesignteam Skapande av flera versioner, trådade kommentarer, anteckningar och markeringar Två planer med fast pris; ingen anpassning tillgänglig Ziflow Stora marknadsföringsföretag och koncerner Routing och automatisering, multifaktorautentisering och AI-drivna granskningsförslag Gratis plan tillgänglig; Teamplaner med ytterligare funktioner; Anpassning tillgänglig för företag Wrike Små marknadsföringsbyråer och frilansare Fördefinierade instrumentpaneler för resursallokering, automatisering av e-postuppdateringar och korrekturläsningsmallar. Gratis plan tillgänglig; Pro-planer med ytterligare funktioner; Anpassning tillgänglig för företag Ashore Små till medelstora kreativa byråer Versionskontroll, kontextlänkning, flerspråkigt stöd (engelska och spanska) och Adobe-plugins. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer med ytterligare funktioner ReviewStudio Företag och akademiker Klisterlappar, överstrykningspenna, frihandspenna, korrekturläsning av livewebbplatser och e-postkampanjer samt PDF-granskning Gratis plan tillgänglig; Premiumplaner med ytterligare funktioner; Anpassning tillgänglig för företag

📖 Läs också: De bästa skrivverktygen för alla författares behov

Vad ska du leta efter i ett korrekturverktyg?

Onlineverktyg för korrekturläsning kan påskynda granskningar, stärka samarbetet och hålla projekten igång. Men för att uppnå dessa resultat måste det verktyg du väljer ha några viktiga funktioner, till exempel:

Samarbete i realtid: Låt granskare kommentera, tagga och föreslå ändringar live – inga fler långa e-postkedjor fram och tillbaka.

Versionskontroll: Spårar filversioner automatiskt så att du aldrig tappar bort framsteg eller redigeringar.

Markeringsverktyg: Erbjuder textmarkeringar och frihandsteckning, låter dig fästa kommentarer direkt på designfiler, PDF-filer och videor samt markerar grammatik- och stavfel.

Godkännandeprocesser: Gör det möjligt att tilldela intressenter, fastställa granskningsdeadlines och spåra godkännandestatus för Gör det möjligt att tilldela intressenter, fastställa granskningsdeadlines och spåra godkännandestatus för arbetsflödet för innehållsskapande.

Meddelanden och påminnelser: Skickar automatiska uppdateringar när någon taggas, en ny kommentar läggs till eller en deadline närmar sig.

Stöd för flera format: Stöder flera filtyper som dokument, bilder, videor och till och med webbinnehåll.

Integrationer: Ansluter till Microsoft Word, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, Canva samt kommunikations- och projektledningsverktyg.

Revisionsspår: Loggar alla kommentarer, åtgärder och godkännanden för efterlevnad och dokumentation.

Mobil åtkomst: Gör det möjligt för teammedlemmar att granska och godkänna filer från sina telefoner eller surfplattor.

Säkerhet och behörigheter: Låter dig kontrollera vem som kan visa, kommentera och godkänna varje fil.

Nu när du vet hur ett idealiskt korrekturverktyg ska se ut, här är en lista över korrekturverktyg som uppfyller kraven. Vi kommer att prata om deras funktioner, nackdelar, priser och produktbetyg för att hjälpa dig att välja rätt verktyg för att utvärdera och optimera dina kreativa projekt.

1. ClickUp (Bäst för att hantera uppgifter och granskningar på en och samma plattform)

Spridd feedback är ett stort problem i korrekturläsningsprojekt. En person kommenterar i ett Google Doc-dokument, en annan skickar förslag via e-post och några till lägger sig i via Slack.

Innan du vet ordet av jonglerar du med flera flikar, kopierar och klistrar in kommentarer och försöker lista ut vad som behöver ändras och vem som ska ta hand om det.

Prova ClickUp, den kompletta appen för arbete. Den effektiviserar projektledning från början till slut, inklusive korrekturläsningsprocessen. Utnyttja dess funktioner för filkommentarer, integrerad uppgiftshantering, versionsspårning, smidig teamsamarbete, stöd för flera format (bilder, PDF-filer, videor och live-dokument) och mycket mer. Den inbyggda korrekturläsningsfunktionen fungerar direkt i uppgifter och dokument, vilket eliminerar behovet av externa granskningsverktyg.

Prova ClickUp Docs gratis Granska projekt, lägg till kommentarer och håll all feedback sammankopplad och organiserad med ClickUp Docs.

Håll feedbacken tydlig och projekten igång med ClickUp Docs . Istället för att jaga spridda synpunkter i olika filer och chattar samlas alla kommentarer, revideringar och uppgifter på ett ställe – lätt att granska, agera på och spåra.

Du kan samarbeta i realtid, lägga till kommentarer och markera direkt var ändringar behövs. Dokument kan också fungera som korrekturläsningsguider: organisera dem i mappar för en gemensam kunskapsbas, standardisera granskningsstegen och upprätthåll konsistensen mellan projekten. Med versionshistorik, aktivitetsuppföljning och åtkomstkontroller kan ditt team hålla sig samordnat och ansvarigt.

Håll kontakten med ditt designteam och diskutera feedback och åtgärdspunkter med ClickUp Chat.

Gör feedbacken användbar istället för att låta den försvinna i chattrådar. Med ClickUp Chat håller ditt team kontakten i realtid under granskningar. Nämn teammedlemmar, ställ frågor och ge feedback direkt där arbetet utförs. Inbyggda AI-agenter ger dig sammanhang och sammanfattningar direkt – utan att du behöver hoppa mellan olika verktyg.

När det är dags att omsätta feedbacken i handling, ClickUp Tasks sluter cirkeln. Förvandla alla kommentarer till spårbara uppgifter utan att lämna dokumentet, eller länka meddelanden direkt till uppgifter så att sammanhang, ägarskap och deadlines förblir samordnade.

Omvandla feedback till att göra-listor direkt från dokument med ClickUp Tasks.

Behöver du en designer för att uppdatera en bild eller en copywriter för att skriva om ett avsnitt? Markera texten, skapa en uppgift och tilldela den direkt. Du kan tilldela rätt teammedlemmar, lägga till prioritetsetiketter och anpassade attribut samt bädda in checklistor och deluppgifter för att upprätthålla korrekturens noggrannhet.

Du kan använda ClickUp Clips och bädda in inspelad feedback för att ge ditt team mer sammanhang. ClickUp Clips stöder även skärminspelningar med anteckningar, vilket gör det enklare att ge detaljerade korrekturinstruktioner.

Dessutom tar ClickUp Brain korrekturläsningen bortom bara kommentarer. Det kan samla spridd feedback i en överskådlig revisionslista, visa vilka anteckningar som fortfarande behöver uppmärksammas, upptäcka stavfel och omvandla anteckningar till uppgifter så att arbetet faktiskt blir gjort.

Se hur ClickUp Brain omedelbart upptäcker stavfel, samlar in feedback och skapar praktiska revisionsuppgifter – allt på ett och samma ställe!

Och med ClickUp Brain MAX blir korrekturläsningen ännu smidigare. Du kan diktera ändringar live med Talk to Text , så att AI kan rensa upp och redigera automatiskt medan du talar. Du behöver inte pausa för att skriva – dina tankar omvandlas direkt till praktiska uppdateringar. Perfekt för kreativa granskningar där nyanser är viktiga och tidspressen är stor.

ClickUps bästa funktioner

Integrera med Microsoft Teams, Adobe Creative Cloud (via inbyggd tillägg), Figma och andra verktyg för ett centraliserat korrekturverkssystem för projekt.

Spåra projektversioner i aktivitetsverktyget för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Planera projektets tidsplan med Gantt-diagram för att hålla deadlines.

Övervaka uppgiftsberoenden med ClickUp Whiteboards

Schemalägg korrekturläsningsuppgifter med rätt sammanhang i ClickUp-kalendern.

Använd ClickUp AI Notetaker för att transkribera diskussioner och kommentera feedback med automatisk och exakt taligenkänning.

Korrekturläs direkt i uppgifterna med markeringsverktyg för bilder, PDF-filer och videor.

AI-assisterade korrekturläsningssammanfattningar för att snabbt identifiera olösta synpunkter

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att de omfattande funktionerna är lite överväldigande i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager på Lulu Press, säger:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Forms för att samla in medarbetarnas åsikter om hur din feedback hjälper dem att förbättras och vad du kan göra bättre. Detta kommer att öka produktiviteten och medarbetarnas tillfredsställelse och ytterligare förbättra ditt granskningssystem.

2. Marker. io (Bäst för snabb, utvecklarvänlig felrapportering direkt från livewebbplatser. )

36 % av utvecklarna uppger att det tar för lång tid att hitta all nödvändig information för att åtgärda buggar och fel. Detta händer när din feedback är spridd över olika plattformar. Marker.io löser detta genom att låta team rapportera buggar direkt från vilken webbplats som helst, komplett med skärmdumpar, metadata, anteckningar och konsolloggar.

Konsolen registrerar automatiskt fel på klientsidan så att ditt team snabbt kan åtgärda dem. Det är särskilt värdefullt för korrekturläsning av webbplatsens UI/UX-element före lansering, så att alla visuella och funktionella buggar kontextualiseras.

Du kan till och med styra rapporteringswidgeten med JavaScript SDK och skicka anpassade metadata som är anpassade efter dina användare och din tekniska miljö.

Marker. io bästa funktioner

Använd visuella markeringar och högupplösta skärmdumpar för mer precis feedbackhantering.

Spola tillbaka och se kundernas åtgärder och skicka feedback därefter.

Utvärdera problem med webbläsare, operativsystem, webbsidor och skärmstorlek automatiskt.

Håll kundkommunikationen kontextuell och organiserad med trådbaserad kommunikation för varje ärende.

Visa dina kunder och externa utvecklare tidigare rapporterade problem med gästportalen.

Spela in korta skärmdumpar med kommentarer för tydligare korrekturfeedback

Integreras direkt med verktyg som Jira, Trello, Asana, ClickUp och GitHub, så att korrekturfeedback omedelbart blir en spårad uppgift

Begränsningar för Marker.io

Du kan stöta på några stora problem när du integrerar med andra verktyg.

Plattformen har en brant inlärningskurva – särskilt när det gäller att konfigurera widget- och metadatainställningarna.

Priser för Marker.io

Startpaket: 59 $/månad

Team: 199 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Marker. io betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (över 50 recensioner)

👀 Visste du att? 86 % av anställda anser att bristande samarbete är den främsta orsaken till misslyckanden på arbetsplatsen. Genom att skicka korrekturfeedback direkt till ditt uppgiftshanteringssystem hjälper Marker.io till att förhindra denna bristande kommunikation.

3. GoVisually (Bäst för kreativa byråer som behöver effektiviserad visuell feedback och videokorrektur)

via GoVisually

Om du driver en kreativ byrå vet du hur svårt det är att få tydlig och snabb feedback från kunderna. Mellan flera uppföljningar och vaga kommentarer som ”Jag gillar det inte” blir dina projekt försenade och hela schemat rubbas.

GoVisually gör precis vad namnet antyder, genom att erbjuda dig ett fullfjädrat visuellt korrekturverktyg. Du kan jämföra dina kreativa tillgångar sida vid sida, markera exakt vilka områden som behöver förbättras och hålla intressenterna informerade med kommentarer. Det stöder också ett obegränsat antal granskare utan extra kostnad och versionsspårning i realtid, vilket hjälper byråer att hantera flera intressenter utan att öka omkostnaderna.

Du kan till och med köra kontroller med en AI-driven compliance guardian och markera ändringar direkt i videoprojekt.

GoVisuallys bästa funktioner

Förenkla godkännandeprocessen med tydliga beslutsverktyg och automatiska aviseringar.

Involvera rätt intressenter med @mentions

Se vilka filer som är godkända, färdigställda och behöver ändras direkt med spårning i realtid.

Kommentera direkt på valfri del av din design, video eller dokument med visuell feedback för att uppmärksamma brådskande korrekturläsning.

Använd omfattande versionskontroll för dokument för att köra flera revisioner, jämföra ändringar och återgå till tidigare versioner.

Visualisera ändringar och framsteg med det intuitiva verktyget för jämförelse före/efter.

Tidsstämplade markörer för precis feedback på videoinnehåll

Begränsningar för GoVisually

De strikta projektbegränsningarna i prisplanen är ett hinder för team som hanterar flera stora projekt.

Hastigheten för PDF-uppladdning är långsam

GoVisually-priser

Lite: 20 USD/användare per månad

Pro: 40 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

GoVisually-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (115+ recensioner)

🧠 Rolig fakta: Ett stavfel i en NASA-kod orsakade att rymdfarkosten Mariner 1 exploderade, ett fel som kostade 18,5 miljoner dollar! Det kallas ofta för ”historiens dyraste bindestreck”.

4. PageProof (Bäst för företagsteam som behöver avancerade korrekturarbetsflöden och godkännanden på flera nivåer)

via PageProof

Många korrekturverktyg erbjuder korrekturläsning av dokument och bilder, men få låter dig granska livewebbplatser och lägga till markeringar i realtid. PageProof är ett sådant verktyg.

Från bilder, broschyrer och förpackningar till sociala medier, livewebbplatser och e-postkopior – du kan korrekturläsa alla dina kreativa tillgångar, ge korrekt feedback och spåra versionsändringar på en och samma plattform.

Den smarta jämförelsefunktionen beräknar automatiskt skillnader mellan versioner. Du kan lägga till checklistor och standarder för korrekturprocessen för att upprätthålla konsekvens. Dess företagsfokus inkluderar multifaktorautentisering, kryptering och säkra revisionsspår, vilket gör det idealiskt för branscher med höga krav på efterlevnad.

PageProofs bästa funktioner

Ställ in ett beslutströskelvärde för att ange antalet beslut som krävs innan korrekturläsningen går vidare till nästa steg, vilket minimerar förseningar.

Kontrollera versionshistoriken för att få tillgång till en omfattande revisionsspår av beslut och åtgärder.

Använd färgseparationsplattor för att bedöma bläcktäckning och färgfördelning.

Använd den smarta jämförelsen och skjutreglaget för att automatiskt beräkna skillnaderna och se de visuella förändringarna sida vid sida.

Ställ in automatiska påminnelser för att hålla projekten på rätt spår och klara deadlines.

Stöder live-korrekturläsning av webbplatser med anteckningar för både visuella och funktionella granskningar

Begränsningar för PageProof

Automatiseringsfunktionerna är inte tillräckligt robusta när man hanterar flera projekt.

Du kan inte använda funktionen för smart jämförelse för filer med olika dimensioner.

Priser för PageProof

Team: 249 USD/användare per månad per team

Team Plus: 399 USD/användare per månad per team

Företag: Anpassad prissättning

PageProof-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 stjärnor (320+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om PageProof?

En recension på G2 lyder:

Jag älskar att mitt team enkelt kan markera korrektur för redaktören/designern och granska tidigare korrektur sida vid sida. Jag älskar att jag kan spåra flera vägar och se var de alla befinner sig i processen.

Jag älskar att mitt team enkelt kan markera korrektur för redaktören/designern och granska tidigare korrektur sida vid sida. Jag älskar att jag kan spåra flera vägar och se var de alla befinner sig i processen.

📮 ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden dagligen. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments, är dina konversationer alltid kopplade till rätt uppgifter, vilket förbättrar synligheten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

5. Filestage (Bäst för marknadsföringsbyråer som hanterar flera projekt med höga insatser)

via Filestage

Ditt team kanske tror att de har granskat ett projekt noggrant innan det godkänns, men vissa detaljer som rör efterlevnad kan ha förbisetts. Om någon till exempel glömmer att ersätta en föråldrad ansvarsfriskrivning kan det förstöra hela projektet, orsaka efterlevnadsproblem för din kund och skada ditt rykte.

Filestage utmärker sig med inbyggda AI-assistenter som omedelbart flaggar innehåll som inte uppfyller kraven baserat på dina varumärkesriktlinjer och branschregler, vilket minskar granskningstiderna och kostsamma fel. Det stöder alla vanliga filtyper och håller feedbacken centraliserad och spårbar.

Med smarta anteckningar, automatiserade arbetsflöden och djup integration förenklar denna programvara för versionshantering av dokument även de mest komplexa godkännandekedjorna.

Filestages bästa funktioner

Använd automatiseringar för att ändra granskningsstatus och flytta filer från en grupp till en annan.

Lägg till automatiseringar i dina projektmallar för att minska det manuella arbetet när du skapar nya projekt.

Få en livefeed av allt som händer i alla dina projekt

Hitta tidigare projekt enkelt med avancerade filter och kommandon

Spåra ändringar, användning och prestanda för att optimera din granskningsprocess.

AI-kompatibilitetsskanning för varumärkes- och juridiska riktlinjer

Filestages begränsningar

Användargränssnittet är inte nybörjarvänligt och kan kräva introduktion för nya korrekturläsningsanvändare.

Denna onlinekorrekturprogramvara har strikta datagränser, vilket gör det svårt att granska videor.

Priser för Filestage

Gratis för alltid

Grundläggande: 129 USD/användare per månad

Professional: 369 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Filestage-betyg och granskningar

G2: 4,6/5 stjärnor (över 240 recensioner)

Capterra: 4,7/5 stjärnor (över 100 recensioner)

6. ProofHub (Bäst för team som vill ha inbyggd korrekturläsning i ett robust projektledningsverktyg)

via ProofHub

Ineffektiv kommunikation är en bidragande faktor i 56 % av misslyckade projekt. Även om en pålitlig arbetsflödesprogramvara för projektkorrekturläsning kan lösa detta problem, kan de flesta av dem vara för dyra för små designbyråer.

ProofHub erbjuder en omfattande uppsättning användbara funktioner för korrekturläsningsprogramvara till ett överkomligt fast pris. Du kan diskutera projekt med teammedlemmar, ge feedback via trådade chattar och visa tidslinjer med Gantt-diagram.

Det erbjuder också ganska detaljerade rapporter och integreras med verktyg som Slack, Google Workspace och Dropbox. Dessutom täcker korrekturläsningen dokument, bilder och PDF-filer, med markeringsverktyg och trådade kommentarer för kontextrika granskningar.

ProofHubs bästa funktioner

Skapa flera versioner av samma dokument för att dela med specifika team och spåra versionshistoriken.

Dela kontextuell feedback genom trådade kommentarer

Bjud in externa medarbetare att arbeta med korrekturläsningen av ditt projekt.

Kommentera, markera och lägg till kommentarer direkt i filerna och implementera godkännanden med ett klick för att spara tid.

Begränsningar för ProofHub

E-postmeddelanden kommer inte alltid fram i tid

Funktionerna för återkommande uppgifter är inte tillräckligt avancerade för korrekturläsning av komplexa projekt.

Priser för ProofHub

Essential: 50 $/månad

Ultimat kontroll: 99 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 stjärnor (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 stjärnor (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ProofHub?

En recension på G2 lyder:

Oavsett storleken på min uppgift eller komplexiteten i mitt projekt, erbjuder ProofHub de verktyg jag behöver för att hålla ordning, prioritera och spåra viktiga steg i min marknadsföringskampanj. Det har hjälpt mitt team att hålla sig på rätt spår och åstadkomma mer än vi någonsin kunnat föreställa oss. Det är intuitivt och kräver minimal utbildning, så alla i mitt team kan använda det.

Oavsett storleken på min uppgift eller komplexiteten i mitt projekt, erbjuder ProofHub de verktyg jag behöver för att hålla ordning, prioritera och spåra viktiga steg i min marknadsföringskampanj. Det har hjälpt mitt team att hålla sig på rätt spår och åstadkomma mer än vi någonsin kunnat föreställa oss. Det är intuitivt och kräver minimal utbildning, så alla i mitt team kan använda det.

7. Ziflow (Bäst för snabbrörliga marknadsföringsteam som behöver avancerad automatisering av granskningar).

via Ziflow

Får du fel feedback på grund av pressen från projekt som avlöser varandra och snäva deadlines? Ziflow är skapat för snabbrörliga marknadsförings- och innehållsteam för att hjälpa dem att skala upp produktionen utan att kompromissa med innehållskvaliteten.

Det säkerställer att rätt personer ser rätt innehåll vid rätt tidpunkt med hjälp av aviseringar, felsignaler och automatiserad uppgiftsflyttning. Dessutom upptäcker de AI-drivna granskningsverktygen fel i ett tidigt skede, innan de förstör en lansering. Korrekturverktyget stöder över 1 200 medietyper och djup integration med Adobe, Slack och Asana, vilket gör samarbetet smidigt.

Ziflows bästa funktioner

Ställ in routing och automatisering för att styra varje korrektursteg och spara tid.

Arbeta tillsammans med interna och externa team i realtid med anteckningar, markeringar och kommentarer.

Implementera multifaktorautentisering för gästgranskare

Anpassa arbetsflöden med olika granskningssteg för copy-, design-, marknadsförings- och kundteam.

Få förslag och support för granskningsprocessen med en AI-driven chatbot.

Villkorlig dirigering för olika typer av tillgångar (t.ex. kopia vs design)

Begränsningar för Ziflow

De avancerade korrekturläsningsfunktionerna har en brant inlärningskurva.

Du kan uppleva viss fördröjning när du arbetar med stora filer under högtrafik.

Priser för Ziflow

Gratis för alltid

Standard: 249 $/månad

Pro: 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Ziflow-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 stjärnor (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (över 400 recensioner)

👀 Visste du att? 55 % av alla anställda lägger upp till två timmar om dagen på att reda ut vilken information de behöver för att kunna slutföra sina uppgifter.

8. Wrike (Bäst för team som hanterar kreativ korrekturläsning tillsammans med projektledning)

via Wrike

Nästan 42 % av kunskapsarbetare föredrar e-post för teamkommunikation. Men det har ett pris. Eftersom de flesta e-postmeddelanden endast når utvalda teammedlemmar förblir kunskapen fragmenterad, vilket hindrar samarbete och snabba beslut. Detta kan påverka produktiviteten negativt och fördröja dina projekt. För att förhindra detta bör du implementera en korrekturläsningslösning som visar exakt var dina teammedlemmar behöver förbättras.

Wrike är en sådan lösning som integrerar feedback i realtid och versionskontroll direkt i sin projektledningsplattform. Du kan få tillgång till jämförelser sida vid sida, markera områden som ska ändras och till och med be chatboten om förslag.

Wrikes bästa funktioner

Börja korrekturläsa och organisera kreativa projekt snabbt med korrekturläsningsmallar

Planera och fördela resurser genom fördefinierade instrumentpaneler med snabbt laddade data och rapporter i realtid.

Bjud in medarbetare att jämföra tillgångar sida vid sida, redigera i sitt sammanhang och lagra alla versioner på ett ställe.

Automatisera e-postuppdateringar och fildelning för snabba godkännandeprocesser

Koppla korrekturläsningsprocessen direkt till projektets milstolpar för bättre spårning.

Wrike-begränsningar

Du kan uppleva fördröjningar i detta korrekturverktyg när flera användare samarbetar på olika projekt.

Mappvisningen och navigeringen kan verka förvirrande till en början.

Wrike-priser

Gratis för alltid

Team: 10 $/månad

Företag: 25 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 stjärnor (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 stjärnor (över 2 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar verkligen hur Wrike hjälper vårt team att hålla sig samordnat över flera projekt och deadlines. De anpassningsbara instrumentpanelerna och uppgiftsvyerna gör det enkelt att se vem som arbetar med vad, och de inbyggda samarbetsverktygen (som kommentarer och fildelning) minskar behovet av ändlösa e-posttrådar. Det är också mycket hjälpsamt att vi kan spåra tid och ställa in arbetsflöden som matchar hur vårt team faktiskt arbetar – mindre hoppande mellan verktyg, mer gjort.

Jag gillar verkligen hur Wrike hjälper vårt team att hålla sig samordnat över flera projekt och deadlines. De anpassningsbara instrumentpanelerna och uppgiftsvyerna gör det enkelt att se vem som arbetar med vad, och de inbyggda samarbetsverktygen (som kommentarer och fildelning) minskar behovet av ändlösa e-posttrådar. Det är också mycket hjälpsamt att vi kan spåra tid och ställa in arbetsflöden som matchar hur vårt team faktiskt arbetar – mindre hoppande mellan verktyg, mer gjort.

9. Ashore (Bäst för byråer som behöver korrekturportaler för kunder)

via Ashore

Ashore erbjuder ett korrekturverktyg för att skicka filer för godkännande, samla in feedback via granskningsskärmar med varumärkesprofilering och ställa in automatiska påminnelser och aktivitetsuppföljning.

Du kan lägga till textfeedback eller bifoga videoklipp med förslag för bättre sammanhang. Det låter dig också spåra vem som gjorde vilka ändringar före godkännandet för att säkerställa ansvarsskyldighet. White-label-branding gör det möjligt för byråer att presentera en professionell granskningsportal riktad mot kunder.

Ashore bästa funktioner

Samarbeta med dina granskare i realtid eller markera dem för att följa deras åtgärder.

Koppla alla korrekturkommentarer till det specifika sammanhanget i projektet.

Sätt ditt företags logotyp på din korrekturläsningspanel för att upprätthålla en professionell varumärkesimage hos kunderna.

Lägg till videomeddelanden med Loom för att tydligt kommunicera sammanhanget och din vision.

Ställ in språkinställningar mellan engelska och spanska

Använd plugins för att skapa korrektur, ladda upp nya versioner och visa feedback från Adobe Creative Cloud.

Begränsningar på land

Språkstödet för korrekturläsning är begränsat till endast ett fåtal språk, vilket kan vara svårt för globala team.

Användargränssnittet kan vara överväldigande för team som arbetar med enkla projekt.

Ashore-prissättning

Gratis för alltid

Standard: 18 USD/användare per månad

Premium: 33 USD/användare per månad

Betyg och recensioner på land

G2: Inte tillräckligt med granskningar

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: En sällsynt förstaupplaga av Harry Potter och de vises sten såldes nyligen för 90 000 dollar på auktion tack vare ett sällsynt tryckfel på titelsidan.

10. ReviewStudio (Bäst för granskningar över flera avdelningar med sekventiella arbetsflöden)

via ReviewStudio

Kreativa projekt kräver ofta input från designers, copywriters, jurister och kunder, särskilt om du erbjuder heltäckande marknadsföringstjänster. Flertrinsarbetsflöden säkerställer att varje person ser arbetet när det är deras tur, vilket undviker förvirring, och ReviewStudio kan hjälpa dig att skapa ett sådant.

Du kan centralisera och samla obegränsat antal versioner för en sekventiell och organiserad teamgranskning. Förutom designkorrektur kan du ladda upp URL:er från livewebbplatser för granskning och spara sidorna som bilder eller live-HTML-innehåll för framtida referens.

ReviewStudios bästa funktioner

Använd klisterlappar, överstrykningspenna, frihandspenna och former för att lägga till feedback.

Lägg till granskningsdeadlines, filnedladdningar, projektetiketter, team och mer med projektledningsverktyg.

Granska videor med markeringar i bildrutan, looping, val av intervall, helskärmsvisning och kontroll av uppspelningshastighet.

Granska e-postkampanjer, webbannonser och till och med hela webbplatser, antingen genom att ange URL:en eller genom att ladda upp filer.

Granska akademiska artiklar med hjälp av anteckningar, grammatik- och stavningskontroll via inbyggda eller integrerade verktyg.

Begränsningar för ReviewStudio

Det är inte särskilt intuitivt att konfigurera arbetsflöden.

Det är också svårt att lägga till nya användare och betalningsprocesser.

Priser för ReviewStudio

Starter: Gratis för alltid

Pro: 15 USD/användare per månad

Avancerat: 25 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

ReviewStudio-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 stjärnor (över 130 recensioner)

Capterra: 4,8/5 stjärnor (85+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ReviewStudio?

En recension på G2 lyder:

Jag använder ReviewStudio för att samordna över 10 medlemmar i vårt team när vi skapar flygblad som används i hela vår organisation. Tidigare använde vi PDF-filer i e-postmeddelanden, men detta har verkligen effektiviserat vår process och gjort det möjligt för flera personer att använda programvaran samtidigt. Det har drastiskt minskat den tid det tar oss att genomföra denna process.

Jag använder ReviewStudio för att samordna över 10 medlemmar i vårt team när vi skapar flygblad som används i hela vår organisation. Tidigare använde vi PDF-filer i e-postmeddelanden, men detta har verkligen effektiviserat vår process och gjort det möjligt för flera personer att använda programvaran samtidigt. Det har drastiskt minskat den tid det tar oss att genomföra denna process.

📖 Läs också: Effektiva exempel på feedback från anställda för att ge objektiva synpunkter och höja moralen

Sluta jaga godkännanden och börja korrekturläsa smartare med ClickUp

Vissa verktyg är utmärkta för visuell markering men brister i automatisering. Andra erbjuder smidiga feedbacktrådar men missar målet när det gäller integrationer. Några är utmärkta för frilansare, medan företagsteam kanske tycker att de är för lätta.

Om du inte vill kompromissa, välj bara ClickUp. Här kan du hantera alla dina projekt, granska inlämningar, ge feedback och hålla kontakten med dina teammedlemmar från ett och samma ställe.

Skapa arbetsflöden i flera steg, automatisera påminnelser, tilldela feedback och spåra godkännanden direkt där ditt team redan arbetar. Dessutom finns ClickUp Brain där för att guida dig genom granskningsprocessen!

Registrera dig för ClickUp idag och hantera alla dina projekt med precision!