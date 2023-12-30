Effektiva exempel på feedback till medarbetare för att ge objektiv input och höja moralen

Att ge feedback till dina medarbetare är ett av de bästa sätten att främja deras utveckling, lyfta fram deras styrkor och motivera dem att vidta korrigerande åtgärder om det behövs. Samtidigt kan det kännas som det mest obekväma i världen, särskilt om du har negativ feedback. 🫣

Sanna ledare inser att konstruktiv feedback och en positiv feedbackkultur hjälper medarbetarna att förbättra sina prestationer och finslipa sina färdigheter inför framtida projekt.

I den här artikeln diskuterar vi vikten av meningsfull feedback för medarbetarnas utveckling. Vi ger också några positiva och konstruktiva exempel på feedback till medarbetare som hjälper dig att hantera olika situationer utan att det blir pinsamt.

Varför är feedback från medarbetarna viktigt?

Att ge regelbunden feedback till dina medarbetare kan vara avgörande – särskilt om den ges med rätt avsikt och i rätt tid. Här är några fördelar du kan bygga vidare på:

Håller medarbetarna på rätt spår : En sund feedbackkultur säkerställer att dina medarbetare strävar efter att uppnå : En sund feedbackkultur säkerställer att dina medarbetare strävar efter att uppnå teamets mål och förstår hur de bidrar till helheten.

Visar att du bryr dig : Att ge positiv feedback, och även negativ feedback när den ges på ett genomtänkt sätt, kan hjälpa medarbetarna att känna sig sedda och omhändertagna i en positiv arbetsmiljö.

Förbättrar affärsresultaten : Genom att vägleda medarbetarna i rätt riktning säkerställer du att de gör vad de behöver göra, vilket resulterar i optimal : Genom att vägleda medarbetarna i rätt riktning säkerställer du att de gör vad de behöver göra, vilket resulterar i optimal resurshantering och bättre projektresultat.

Främjar lärande : Kritisk feedback betonar att misstag inte är det värsta som kan hända och kan användas som lärdomar, vilket stimulerar professionell utveckling när de accepteras med omsorg.

Förbättrar flexibiliteten: Kontinuerlig feedback fungerar som en ledstjärna när dina medarbetare tar på sig nya ansvarsområden, byter position eller team eller står inför nya utmaningar ⭐

När ska du ge feedback till dina medarbetare?

Det är slut med tiden då feedback till medarbetarna endast gavs under de årliga prestationsutvärderingarna. Enligt en studie som genomfördes på 234 organisationer leder feedback till positiva ekonomiska och organisatoriska resultat – så varför inte ge feedback oftare?

Tidpunkten för feedback kan vara intuitiv och bero på företagets policy eller din arbetsstil. Kom ihåg att medarbetarna längtar efter information som kan förbättra deras prestationer, så utnyttja kraften i feedback för att ge dem den kunskap de längtar efter. Du behöver alltså inte alltid hålla dig till formell feedback – det är helt okej att ge informell feedback när situationen kräver det.

Här är fem möjliga scenarier där du kan ge feedback till dina medarbetare:

Prestationsutvärderingar : Den årliga prestationsutvärderingen (vissa företag kan ha halvårs- eller kvartalsutvärderingar) är ett formellt tillfälle att diskutera en medarbetares övergripande prestation. Efter specifika uppgifter: Att ge konstruktiv feedback till en medarbetare direkt efter att hen har slutfört en uppgift är mycket effektivt. : Att ge konstruktiv feedback till en medarbetare direkt efter att hen har slutfört en uppgift är mycket effektivt. Realtidskommunikation gör det möjligt att precisera vad som gick bra eller ta upp misstag som bör undvikas i framtiden. Efter att ha nått projektets milstolpar : Har en medarbetare lyckats nå en milstolpe? Använd detta som en möjlighet att ge feedback. Planerade enskilda möten : Använd planerade enskilda möten för att ge kontinuerlig feedback och diskutera olika aspekter av arbetsglädje på ett mer öppet sätt. Dessa möten är inte obligatoriska, men de kan vara användbara för att ta bort stigmatiseringen kring feedback i en mer avslappnad miljö. Exceptionella prestationer: Har en teammedlem hanterat en uppgift på ett professionellt sätt? Tveka inte att ge positiv feedback och berömma medarbetarens goda egenskaper.

20 exempel på feedback till medarbetare som förbättrar dina kommunikationsfärdigheter

Vi har sammanställt en lista med exempel på feedback till medarbetare som hjälper dig att kommunicera tydligt och taktfullt. Se dessa exempel som mallar för att bygga upp en robust feedbackkanal – du kan anpassa dem efter din bransch, teamdynamik och det mål du vill uppnå.

För att göra listan lättare att navigera i kommer vi att undersöka två typer av feedback till medarbetare: positiv (stärkande) och konstruktiv (omdirigerande) feedback. Varje grupp innehåller 10 effektiva exempel på feedback för olika situationer, så att du är väl förberedd för alla scenarier. 🎬

10 positiva exempel på feedback till medarbetare

Positiv feedback uppmuntrar dina medarbetare att fortsätta sitt goda arbete, erkänner och berömmer deras insatser och bidrar till att höja moralen. Ta del av dessa beprövade exempel för att få dina medarbetare att känna sig uppskattade.

Exempel 1

Jag vill tacka dig för det fantastiska arbete du har gjort med projekt X. Du har hanterat dina uppgifter med största professionalism och lagt ner en insats som inte har gått obemärkt förbi!

Ge denna feedback efter att en medarbetare har slutfört ett projekt framgångsrikt.

Exempel 2

Jag uppskattar den extra tid du har lagt ner på ditt arbete under de senaste ... veckorna. Jag vet att det inte har varit lätt, men jag vill att du ska veta att hela teamet uppskattar din insats och positiva inställning.

Om ditt företag har haft en särskilt hektisk period och dina medarbetare har haft mycket att göra men lyckats hantera allt utan problem, är detta utmärkt feedback att ge.

Exempel 3

Din konsekvens är beundransvärd. Ditt sätt att hantera kundrelationer och leda teammöten är imponerande, och jag ser hur mycket du investerar i ditt arbete.

Detta är ett genuint sätt att berömma en medarbetare som ständigt presterar på hög nivå.

Exempel 4

Jag ville bara säga att du har varit fantastisk den senaste tiden! Tack vare din kreativitet och ditt nytänkande har vi kunnat leverera jämn kvalitet och hålla våra kunder nöjda. Du har förbättrats enormt sedan du började, och jag är mycket stolt över dig.

Denna feedback är ett fantastiskt sätt att höja moralen hos relativt nya medarbetare som visar stor potential och engagemang i arbetet. 🔥

Exempel 5

När Mary var bortrest tog du över och ledde hela teamet till att slutföra projektet framgångsrikt! Jag är mycket imponerad av dina ledaregenskaper och tror att du skulle trivas i en chefsposition. Om du håller med kan vi diskutera olika alternativ!

Ett utmärkt sätt att berömma en medarbetares specifika färdigheter eller talanger – i detta fall ledarskap – är att lyfta fram deras pålitlighet i en krissituation och föreslå en befordran.

Exempel 6

Du hanterade kundmötet i morse som en riktig proffs! Vi har en tight deadline och kunden var stressad, men du lyckades lösa konflikten och hjälpa till att lösa problemet. Dina kommunikationsförmågor räddade verkligen dagen!

Denna typ av feedback berömmer en medarbetares förmåga att förhandla och hantera konflikter.

Exempel 7

Jag vill tacka alla för ett fantastiskt arbete under detta kvartal! Ni har hanterat några komplexa projekt under de senaste tre månaderna och gjort ett utmärkt jobb. Det teamarbete ni har visat prov på är beundransvärt.

Detta är lämplig feedback för att uttrycka din tacksamhet till hela teamet.

Exempel nr 8

Sedan din senaste prestationsutvärdering har du förbättrats enormt. Din entusiasm, positiva inställning och hängivenhet går inte obemärkt förbi! Jag är tacksam över att du är en del av detta team. Jag ser fram emot att se dig växa med oss.

Det är ett smidigt sätt att uppmärksamma en medarbetares förbättringar och motivera dem att fortsätta.

Exempel nr 9

Du har varit här länge, men jag är fortfarande lika imponerad av det engagemang du lägger ner i varje projekt. Du är ett utmärkt föredöme för dina teammedlemmar, och jag är glad att ha dig ombord.

Denna feedback visar en långvarig medarbetare att du uppskattar deras arbetsmoral och inte tar dem för givet.

Exempel nr 10

Jag tyckte mycket om din presentation om den nya marknadsföringskampanjen! Den var tydlig, direkt och engagerande, och jag skulle vilja se dig presentera oftare.

Det framgår tydligt att du vill att dina medarbetare ska våga lämna sin komfortzon för att visa sina styrkor.

10 konstruktiva exempel på feedback till medarbetare

Att ge negativ feedback eller konstruktiv kritik är en knepig uppgift – du vill guida dina medarbetare i rätt riktning, inte få dem att känna sig demotiverade, skamfulla eller stressade. Därför är det viktigt att vara noga med ditt ordval och din timing.

Många chefer använder gärna feedback-sandwich-metoden, som innebär att man mildrar konstruktiv kritik med positiv feedback för att skapa balans i samtalet. Här är 10 exempel på olika situationer som du kan använda när du ger konstruktiv feedback eller korrigerar negativt beteende.

Exempel 1

Dina utgiftsrapporter är omfattande och välorganiserade. För att gå ett steg längre skulle jag vilja att du inkluderade fler diagram och grafer i dem för att bättre presentera den information du förmedlar.

Denna feedback visar att du uppskattar dina medarbetares insatser och på ett varsamt sätt styr dem mot förväntade krav.

Exempel 2

Du hanterar flera komplexa projekt samtidigt, och jag uppskattar det! Med det sagt skulle det vara en bra idé att alltid fokusera på de uppgifter som har störst inverkan. På så sätt kan du ta hand om de mest brådskande eller högprioriterade uppgifterna utan att bli överväldigad.

Detta är ett bra sätt att uppmuntra en tydligt stressad medarbetare att utveckla och förbättra sin förmåga att prioritera och hålla sig på rätt kurs.

Exempel 3

Jag skulle vilja prata med dig om gårdagens möte. Det är okej att vara oense med sina kollegor, men det är inte okej att tvinga på andra sin åsikt. Nästa gång bör du överväga ett mer samarbetsinriktat tillvägagångssätt och acceptera ditt teams åsikter, även om de inte alla är positiva.

Exemplet visar hur du kan uppmuntra medarbetarna att undvika negativt beteende mot kollegor och kommunicera bättre i framtiden.

Exempel 4

Jag har märkt att du inte varit lika engagerad i ditt arbete de senaste veckorna. Är det något som har hänt? Hur kan jag stödja och uppmuntra dig att återfå din motivation?

Detta är det mest diplomatiska sättet att närma sig en medarbetare vars prestationer har försämrats. Håll en empatisk ton i följande samtal och öva på aktivt lyssnande för att identifiera orsaken till problemet.

Exempel 5

Dina forsknings- och projektlednings färdigheter är beundransvärda. Med det sagt tror jag att du skulle ha nytta av att arbeta med dina samarbetsfärdigheter för att maximera din potential.

Denna feedback erkänner dina medarbetares befintliga färdigheter och styr dem försiktigt i riktning mot områden som kan förbättras.

Exempel 6

Jag har märkt att du inte har kunnat hålla några deadlines den senaste månaden. Eftersom detta påverkar hela företaget skulle jag vilja fråga dig vad som har hänt och om det finns något problem vi bör arbeta med. Låt mig veta hur jag kan hjälpa till.

Feedbacken tar upp din medarbetares tvivelaktiga tidshantering på ett stödjande sätt, vilket kan hjälpa till att upptäcka eventuella flaskhalsar i teamet.

Exempel 7

Din analysrapport innehåller en hel del fel. Misstag är en del av alla jobb, men jag tycker att det är viktigt att erkänna dem och se till att vi inte upprepar dem i framtiden. Jag skulle vilja veta vad som gick fel så att de andra teammedlemmarna kan lära sig av detta missöde.

Detta är ett effektivt sätt att ta itu med en medarbetares misstag och lägga till en för-det-större-goda twist.

Exempel 8

Vi måste prata om ditt beteende vid förra veckans teammöte. Du får gärna uttrycka dina åsikter och attityder passionerat, men vi tolererar inte ohövlighet. Nästa gång ber vi dig hitta ett mer lämpligt sätt att uttrycka din oenighet med andra.

Denna feedback pekar ut dina anställdas problematiska beteende, förstärker organisationens värderingar och uttrycker att du har nolltolerans mot respektlöst beteende.

Exempel nr 9

Jag vet att du är upptagen och jag uppskattar dina insatser, men du har missat flera viktiga uppgifter den senaste månaden. För att säkerställa att inget faller mellan stolarna föreslår jag att du använder att göra-listor, schemaläggningsappar eller något annat praktiskt verktyg för att skriva ner dina uppgifter och hålla koll på dem.

Här tar du upp medarbetarens brist på en viss färdighet, och eftersom du erbjuder konkreta lösningar framstår det hela som moget och stödjande.

Exempel nr 10

Det har gått två månader sedan du började arbeta här, och jag tycker att du har anpassat dig bra. Det enda jag är bekymrad över är din bristande deltagande i möten. Var inte rädd för att säga vad du tycker – vi värdesätter din åsikt och vill höra dina tankar.

Denna uppmuntrande feedback kan hjälpa nya medarbetare att komma in i den nya arbetsplatsen och inte känna sig osynliga.

Genomför effektiva medarbetarfeedbackcykler med ClickUp

Många chefer föredrar att ge feedback till sina medarbetare genom personliga möten. Men dessa möten är kanske inte möjliga för distansarbetande eller stora team. Eller så har du kanske inte tillräckligt med tid för att planera in individuella möten.

Om du vill skapa en berikande feedbackkultur kan en allt-i-ett produktivitetsplattform som ClickUp vara en livräddare. Den erbjuder funktioner som stöder hela feedbackprocessen och hjälper till att förbättra medarbetarnas prestationer över tid! 💝

Dokumentera din feedback med ClickUp Docs.

Använd ClickUp Docs för att ge feedback till dina medarbetare i skriftlig form.

Om du vill ge skriftlig feedback till dina medarbetare finns det inget bättre alternativ än ClickUp Docs! Med den här funktionen kan du skapa, redigera, dela och lagra dokument, inklusive feedback och prestationsutvärderingar.

Eftersom ClickUp Docs stöder redigering i realtid kan du lägga till relevanta chefer i ditt feedbackdokument och arbeta tillsammans för att skapa en omfattande översikt över en medarbetares prestationer. Varje person får en markör med sitt namn ovanför, så att flödet av åsikter är transparent.

Tack vare imponerande anpassningsalternativ kan du lägga till bilder och filer i dina dokument, skapa tabeller och listor och till och med koppla dina dokument till arbetsflöden för att skapa omfattande feedbackrapporter. Du kanske vill skapa mappar för att centralisera medarbetarfeedback efter arbetsplats eller avdelning.

När du har fyllt i dokumentet kan du dela det med din medarbetare eller spara det som referens inför de årliga prestationsutvärderingarna.

Skriv taktfull feedback med ClickUp AI

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att generera feedback från medarbetare, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

Är det tidskrävande att skriva formell feedback till medarbetarna? Inga problem – ClickUp AI kommer till undsättning! 🦸

ClickUp AI är en AI-baserad skrivassistent som finns inbyggd i ClickUp. Den kan generera skriftligt innehåll som projektplaner, e-postmeddelanden, mötesdagordningar, presentationer och testplaner med enkla uppmaningar.

Verktyget kan rädda dagen när du har svårt att hitta rätt ton för att ge feedback. Be ClickUp AI att:

Kontrollera och justera tonen i din konstruktiva feedback.

Korrigera grammatik och struktur för tydlighetens skull.

Sammanfatta tidigare medarbetarrapporter för att snabbt få en överblick när du skriver feedback.

Skapa välformaterad feedback baserat på angivna diskussionspunkter.

Utnyttja informell feedback med ClickUp Chat-vyn.

Lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta med ClickUp Chat på ett och samma ställe så slipper du hoppa mellan olika program.

Feedback behöver inte alltid vara formell. Om företagskulturen tillåter det kan du ha informella feedbackkonversationer med dina medarbetare via chatt. I sådana fall kan du använda ClickUp Chat-vyn.

Denna vy låter dig kommunicera med dina medarbetare i realtid och hantera arbetsflöden genom trådar utan att behöva hoppa mellan olika appar och plattformar. Välj den eller de personer du vill chatta med och skriv helt enkelt informell feedback. Det kan vara en uppmuntrande text eller en vänlig påminnelse om att åtgärda ett problem. Lägg till bilder, videor och till och med kalkylblad för att ge mer detaljer.

Förutom att effektivisera kommunikationen med dina medarbetare kan du med ClickUp Chat-vyn tilldela åtgärder till konversationen och därmed skapa förutsättningar för uppföljningsuppgifter efter feedbacken.

Lägg till teammedlemmar i dina konversationer genom att helt enkelt @nämna dem och utforska nya dimensioner av realtidssamarbete och transparent kommunikation på arbetsplatsen.

Se till att dina kommentarer syns genom att tilldela kommentarer till användare direkt i uppgifter och få en snabb överblick över tilldelade kommentarer i en checklista.

Om du vill ge snabb feedback till en medarbetare är ClickUp-kommentarer det rätta valet! Låt oss säga att en teammedlem har gjort ett utmärkt jobb med en specifik uppgift och du vill berömma hen för det – allt du behöver göra är att tilldela en ClickUp-kommentar till uppgiften, nämna personen du vill ge feedback till och skriva något i stil med: Fantastiskt jobb!

Du kan lägga till emojis om det fungerar för ditt team. 😇

En annan funktion värd att nämna är korrekturläsningsfunktionen i ClickUp. Den är idealisk för att ge feedback på filer som PNG, GIF, JPEG, WEBP, video och PDF.

Samarbeta enkelt med teammedlemmar och ge feedback på filer med anteckningar, korrekturläsning och kommentarfunktioner i ClickUp 3. 0

Utforska ClickUp-mallar för att spara tid

Vill du ge dina medarbetare omfattande feedback men har inte tillräckligt med tid för att skriva den från grunden? ClickUp-mallarna hjälper dig! 🦸

Det finns över 1 000 mallar med färdiga avsnitt som hjälper dig att spara tid, standardisera rutiner och ge värdefull feedback till dina teammedlemmar. För feedback till medarbetare rekommenderar vi att du utforskar mallar för prestationsutvärdering – där hittar du flera alternativ för att dokumentera dina medarbetares prestationer och arbetsglädje. Till exempel har mallen ClickUp 30-60-90 Day Plan en färgglad layout som gör det enkelt att få en känsla för nyanställda.

Använd denna ClickUp-mall för att planera framtida uppföljningar med nyanställda.

Dra nytta av ClickUp-integrationer

Arbetar du på distans men vill inte ge feedback till dina medarbetare i skriftlig form? Då kommer du att uppskatta att ClickUp integreras med över 1 000 plattformar, inklusive appar för videomöten som Zoom.

Starta ett Zoom-möte direkt från ClickUp för att chatta live med dina teammedlemmar. Efter mötet kan du se inspelningslänkar i dina uppgifter för att skapa en sammanfattning och samla informationen på ett ställe.

Få feedback med ClickUp

Feedback är en tvåvägskommunikation. Förutom att ge feedback till dina medarbetare bör du också uppmuntra dem att säga sin mening om arbetet på ditt företag. Medarbetarnas synpunkter hjälper dig att förstå ditt teams perspektiv, identifiera problem på arbetsplatsen, främja en hälsosam och trevlig arbetsmiljö och förbättra dina ledaregenskaper.

Du kan utbyta feedback med dina medarbetare med hjälp av några av de alternativ vi diskuterat ovan, till exempel ClickUp Docs och kommentarer. Men det finns också utmärkta verktyg som är perfekta för dessa situationer – ClickUp Forms och mallar för feedbackformulär.

Skapa detaljerade formulär i ClickUp 3.0 med dra-och-släpp-funktioner för att infoga fält och lägga till villkorslogik för att samla in bättre feedback.

Anpassa och distribuera formulär till dina teammedlemmar för undersökningar om medarbetarengagemang. Det är superenkelt att skapa ett formulär – välj bland olika uppgifts- och anpassningsbara fält på vänster sida av skärmen för att skapa den perfekta kombinationen. Tack vare dra-och-släpp-designen kan du skapa högkvalitativa formulär på nolltid.

Skicka det färdiga formuläret till ditt team och be dem fylla i det. ClickUp analyserar omedelbart de insamlade svaren och omvandlar dem till spårbara uppgifter. 🥳

Lär dig hur du kan skapa kontakt med medarbetarna genom möten över hierarkinivåer!

Implementera exempel på feedback från medarbetare med ClickUp

De listade exemplen på feedback till medarbetare ska hjälpa dig att förbereda dig för olika kommunikationssituationer på arbetsplatsen.

Om du behöver hjälp med att ge och hantera feedback kan ClickUp hjälpa dig. 🤝

Dess AI-drivna funktioner låter dig främja tydlig kommunikation, transparens och samarbete inom ditt team och hålla koll på allas arbete. Registrera dig för ClickUp idag gratis och optimera din feedbackprocess. 💗