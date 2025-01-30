De 15 bästa programvaruverktygen för projektplanering 2025

Distansarbete är det som gäller idag – och det kommer inte att förändras.
Vi har alla fått prova på hur det är att delta i möten från bekvämligheten av våra pyjamasbyxor, och vi har aldrig ångrat oss!
Men vi är inte ensamma om detta. Faktum är att tre fjärdedelar av den globala arbetskraften anser att distansarbete är det nya normala, och företagen har följt efter, eftersom cirka 85 % av företagen nu erbjuder flexibla arbetsvillkor.
Med denna ökning av spridda team följer ett större behov av kraftfull och samarbetsinriktad projektledningsprogramvara för att samordna medlemmarna kring viktiga mål och effektivisera dagliga processer.
Oavsett om du arbetar hemifrån, på kontoret eller lite av båda, är projektplaneringsprogramvara ett måste. Projektledningsprogramvara är utformad för att hjälpa dig i varje steg av ditt arbetsflöde och minskar den tidskrävande naturen hos projektplanering med funktioner för att hantera uppgifter, team, kommunikation och produktivitet var som helst och när som helst.
Frågan är inte om vi behöver projektledningsprogramvara. Frågan är vilken vi ska välja. Av de hundratals verktyg som finns på marknaden har vi gjort vår hemläxa för att kunna presentera de allra bästa för dig.
Här hittar du allt du behöver veta om den bästa projektledningsprogramvaran, inklusive de 15 bästa verktygen för ditt företag, viktiga funktioner, för- och nackdelar, prisplaner, kundbetyg och mycket mer. ??
Vad du ska leta efter i ett projektplaneringsverktyg
Vilket projektplaneringsverktyg som är rätt för dig beror helt på ditt teams unika behov. Detta inkluderar storleken på ditt team eller företag, den produkt eller tjänst du tillhandahåller, om ditt team samarbetar i realtid, budget och mycket mer.
Men det är inte allt.
Det är viktigt att inte bara hitta ett verktyg som kan göra allt, utan att investera i programvara som ditt team faktiskt kommer att använda, vilket gör användargränssnitt, användarvänlighet och bekvämlighet till viktiga faktorer att ta hänsyn till.
Så, hur påverkar dessa faktorer egentligen ditt beslut på lång sikt och vad mer bör du tänka på innan du bestämmer dig för din nästa projektledningsprogramvara? Vi visar dig!
Användarvänlighet: Effektiv programvara för projektplanering bör ha ett intuitivt och överskådligt användargränssnitt utan att kompromissa med funktionaliteten. Ju mer tillgängligt och lättnavigerat verktyget är, desto mer attraktivt blir det för varje teammedlem. Dessutom blir det mindre huvudbry! Även om rätt programvara inte bör kräva timmar av teknisk utbildning, bör du ändå se till att det finns gott om kundsupportresurser som webbseminarier, hjälpdokument och YouTube-kanaler för snabba lösningar.
Funktioner och funktionalitet: Tänk på programvarans förmåga att stödja viktiga projektplaneringsstrategier och verktyg som Gantt-diagram, flera projektvyer, automatisering av arbetsflöden, arbetsbelastningshantering och mycket mer.
Samarbete: Särskilt om ditt team arbetar asynkront bör du se till att din projektledningsprogramvara stöder chatt i appen, kan integreras med kommunikationsverktyg som Slack och har möjlighet att lägga till kommentarer.
Anpassning: Projektledningsprogramvara fungerar för dig – inte tvärtom. Välj ett verktyg som är tillräckligt flexibelt för att kunna skalas upp efter dina behov och smidigt anpassas till dina nuvarande processer och projektplaner. Detta hjälper inte bara teamet att snabbare ta till sig verktyget, utan ger dig också en ny syn på dina arbetsflöden.
Integrationer: Integrationer utökar funktionaliteten hos alla projektledningsprogram och hjälper dig att effektivisera dina processer snabbare. Kombinera kraften i projektledningsprogram med verktyg som du redan använder för att hantera e-post, schemaläggning, möten, data och mycket mer.
Pris: Med så många verktyg till ditt förfogande finns det ingen anledning att tömma bankkontot för att köpa det projektplaneringsverktyg du drömmer om. Du behöver inte en budget som passar ett stort företag för att få avancerade funktioner utan kompromisser, lita på oss.
Kundnöjdhet: Att köpa programvara utan att läsa användarrecensioner är som att beställa skaldjur på en restaurang utan att kolla upp den på Yelp – det kommer att straffa sig. Visst, ett verktyg kan låta bra på papperet, men vad tycker dess bästa kunder? Kolla in officiella recensionssajter som G2 eller Capterra för att se hur väl produkterna lever upp till sina löften.
Det kan låta som mycket att begära av ett enda program, men det är fullt möjligt! Vi har gått igenom alla konkurrenter för att presentera de 10 bästa projektledningsverktygen för alla team.
De 15 bästa programvaruverktygen för projektplanering
1. ClickUp
ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att samla team och arbete på ett och samma ställe. Från dagliga uppgifter till komplexa projekt skapar ClickUps intuitiva gränssnitt en smidig upplevelse där alla kan hålla kontakten. Oavsett om ditt team arbetar asynkront eller i realtid har du den kontext och de verktyg som behövs för att hålla projekten igång.
Ta din produktivitet till nya höjder genom att integrera ClickUp med dina favoritappar och programvaror så att du alltid har en enda källa till information. Dessutom integreras ClickUp med över 1 000 andra arbetsverktyg, inklusive Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams och mycket mer!
ClickUp-funktioner
- Användarroller och behörigheter som underlättar samarbetet med interna och externa partners.
- Delbara skärminspelningar som kan konverteras direkt till en uppgift
- Automatiseringar som förenklar dina arbetsflöden
- Projektplaneringsmallar för alla användningsfall i ClickUp Template Center
Fördelar med ClickUp
- Board View är uppdelat i statuskolumner så att du kan visualisera var du befinner dig i arbetsflödet för varje uppgift (användbart för Sprint-planering ).
- Trådade kommentarer som du kan delegera till teamet från valfri uppgift, dokument eller whiteboard.
- Kapacitetsplaneringsverktyg som projektbeskrivningar för resurshantering
- Verktyg för uppgiftshantering, såsom global tidrapportering och tidsberäkningar.
Nackdelar med ClickUp
- Graden av anpassningsbarhet och antalet tillgängliga funktioner kan leda till en inlärningskurva.
ClickUp-priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per månad per användare
- Företag: 12 dollar per månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
Bonus: Ladda ner ClickUps mall för projektplanering för webbutveckling, ideella organisationer eller till och med för att skriva en bok.
2. Hive
Hive är en projektledningsprogramvara som är utformad med fokus på teamsamarbete, vilket syns i dess många kommunikationsfunktioner. Projektteam kan samarbeta med Hive Chat, Hive Mail, kommentarer, projektåtkomst och flera delade inkorgar.
Med Hive kan du välja mellan flera olika sätt att få ditt team att fokusera på det ni arbetar med, till exempel genom meddelanden, kortprioriteringsnivåer för att uppmärksamma dem på brådskande uppgifter och genom att tagga dem i kommentarerna.
Hive-funktioner
- Flexibla vyer
- Funktion för snabbmeddelanden
- Mallar för sammanfattningar
- Portföljhantering
- Tidsspårning
Fördelar med Hive
- Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tabeller och kalendrar för enkel planering
- Utmärkta kommunikationsfunktioner
- Intuitivt och trevligt användargränssnitt
- Lätt att integrera med olika verktyg
Nackdelar med Hive
- Brant inlärningskurva på grund av de omfattande funktionerna
- Begränsad funktionalitet för mobilversioner
- Begränsad visning
Hive-priser
- Solo: Gratis
- Teams: 12 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta Hive för mer information
Hive-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 370 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)
3. Monday.com
Monday.com är ett av de populäraste projektledningsprogrammen som hjälper projektledare att hantera både enkla och komplexa projekt. Plattformen gör det möjligt för användare att enkelt samarbeta, anpassa arbetsflöden, följa projektets framsteg och analysera information.
Monday är utvecklat för transparens och samarbete och erbjuder funktioner som gör att du kan hantera alla dina uppgifter. Team kan visa data via mycket visuella instrumentpaneler och hantera flera projekt på ett effektivt sätt.
Måndagens funktioner
- Resurshantering
- Samarbete med tredje part
- Rapporteringspaneler
- Många anpassade integrationer
Monday pros
- Möjlighet att lägga till anpassade integrationer med Open API-arkitektur
- Du kan lägga till frilansare och externa agenter.
- Möjliggör detaljerad rapportering
Måndag nackdelar
- Integration med butikens lager kan vara förvirrande.
- Ingen nedladdnings- eller exportknapp
Måndagspriser
- Gratis: Rymmer upp till 2 användare
- Basic: 12 USD per användare/månad (36 USD faktureras månadsvis)
- Standard: 14 USD per licens/månad (42 USD faktureras månadsvis)
- Pro: 24 USD per användare/månad (72 USD faktureras månadsvis)
Måndagsbetyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)
4. nTask
Detta är en annan ledande, kostnadsfri projektledningsapp som är utvecklad för team och frilansare inom olika branscher. nTask erbjuder ett förenklat användargränssnitt i en robust mjukvarulösning med sofistikerade och kraftfulla funktioner för att hantera projekt i alla faser.
nTask erbjuder många funktioner som hjälper dig att övervaka flera projekt samtidigt. Det låter dig lägga grunden för ett effektivt projektledningssystem med sin transparenta och lättanvända samarbetskanal.
nTask-funktioner
- Flera arbetsytor
- Visuell projektledning för att följa projekt
- Möjlighet att lägga till kommentarer eller konvertera kommentarer till uppgifter
- Gantt-diagram för att övervaka projektets framsteg
Fördelar med nTask
- Effektiv spårning
- Optimerar uppgifter och planering med kanban-tavlor
- Anpassade statusar för ett personligt arbetsflöde
nTask nackdelar
- Saknar avancerade rapporteringsfunktioner
- Inte avsett för stora team
nTask-priser
- Gratis plan
- Premium: 3 $/månad per användare
- Företag: 8 $/månad per användare
- Företag: Kontakta nTask för mer information
nTask-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recensioner)
5. TeamGantt
TeamGantt är en programvara för projektplanering och projektledning som hjälper projektledare, team och organisationer att visualisera projektplaner i ett lättanvänt Gantt-diagram online.
Det hjälper team att sätta upp milstolpar för projekt, hantera projekt, skapa beroenden och få uppdateringar i realtid. Det erbjuder också funktioner för att dela projektplaner med kunder, leverantörer eller andra intressenter, så att alla hålls informerade och samordnade kring projektmålen.
TeamGantt-funktioner
- Lättillgänglig flik för resurshantering
- Portföljvyer och rapporter
- Planerad tidsplan jämfört med faktisk tidsplan
Fördelar med TeamGantt
- Flexibel konfiguration för projektuppföljning
- Ingen mottagare loggar in när diagram delas
- Tillgängligt på Mac (kolla in den bästa projektledningsprogramvaran för Mac )
TeamGantt nackdelar
- Komplex beroendefunktionalitet
- Inga aviseringar i appen
- Synpunkter ligger ofta bakom förändringar
Priser för TeamGantt
- Begränsad gratis plan
- Lite: 19 $/månad
- Pro: 49 $/månad
- Enterprise: Från 99 $/månad
TeamGantt-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (189+ recensioner)
Kolla in dessa alternativ till TeamGantt!
6. MeisterTask
MeisterTask är en projektledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa team av alla storlekar och inom olika branscher att samarbeta kring projektplanering, uppgifter och deadlines. Det är ett agilt planeringsverktyg som erbjuder intuitiva uppgiftstavlor för projektplanering och uppgiftsuppföljning.
MeisterTask-funktioner
- Aktivitetsflöde på varje tavla för teamsamarbete
- Anpassningsbara projektpaneler med uppdateringar i realtid
- Kommentartaggar hjälper alla att hålla sig informerade
- Användarvänligt
Fördelar med MeisterTask
- Möjliggör många integrationer med lösningar som Slack, Microsoft Teams och GitHub.
- Möjlighet att anpassa projektpaneler
- Enkel teamsamarbete
MeisterTask nackdelar
- Mobilappen är inte lika kraftfull som datorappen (fördröjda aviseringar).
- Ingen särskild funktion för uppgiftsprioritering
MeisterTask-priser
- Gratis plan
- Pro-plan: 14,50 $/månad per användare
- Affärsplan: 29 $/månad per användare
MeisterTask-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)
7. ProofHub
ProofHub är en projektledningsprogramvara som gör det möjligt för team att slutföra tidsbegränsade projekt. Det är en mycket anpassningsbar plattform som projektledare använder för att anpassa rapporter, arbetsflöden, instrumentpaneler och förfrågningsformulär.
ProofHubs visuella gränssnitt låter dig snabbt fastställa prioriteringar genom att växla mellan kraftfulla Kanban-tavlor, tabellvyer och interaktiva Gantt-diagram med dra-och-släpp-funktion för att hålla koll på läget.
ProofHub-funktioner
- Bra teamsamarbete
- Resursallokering
- Kalendrar för korrekt schemaläggning
- Interaktiva Gantt-diagram
- Anpassningsbar instrumentpanel
Fördelar med ProofHub
- Anpassningsbara funktioner
- Effektiva säkerhetsfunktioner såsom anpassade åtkomsträttigheter
- Kraftfull mobilapp för Android och iOS
Nackdelar med ProofHub
- Inga ytterligare funktioner som budgetering.
- Inte avsett för komplicerad projektledning
ProofHub-priser
- Essential: 45 $/månad
- Ultimate Control: 89 $/månad
ProofHub-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)
8. Teamwork
Teamwork är ett av de bästa projektledningsprogrammen tack vare sina kärnmoduler som fokuserar på uppgiftshantering och, i synnerhet, projektplanering. Teamworks Gantt-diagram, milstolpsfunktion, skrivbordstimer för tidrapportering och rena användargränssnitt gör detta program till ett vinnande val.
Teamwork-funktioner
- Intuitiva uppgiftstavlor
- E-postintegration
- Färgade projektmallar och teman
- Budgethantering med faktureringsfunktioner
Teamwork-proffs
- Många anpassningsmöjligheter
- Många inbyggda funktioner, till exempel ett faktureringsverktyg för användare med inbyggda tidrapporter.
- Funktionella mobilappar
Nackdelar med Teamwork
- Gratisplanen är begränsad till endast små team som arbetar med högst två projekt.
- Inte avsett för komplex projektledning.
Priser för Teamwork
- Gratis för alltid
- Startpaket: 5,99 $/användare per månad
- Leverans: 9,99 $/användare per månad
- Grow: 19,99 $/användare per månad
- Företag: Kontakta Teamwork för mer information
Betyg och recensioner av Teamwork
- G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)
9. Toggl
Toggl är ett projektledningsverktyg som hjälper projektledare att hålla koll på projektets uppgifter och prioritera arbetsbelastningen. Det har kraftfulla funktioner för projekt-, uppgifts- och tidshantering som gör det enkelt att följa projektet och samarbeta.
Toggl-funktioner
- Enkelt dra-och-släpp-gränssnitt för obegränsade tidslinjer för projektplaner
- Backlog för att spara oplanerade projektuppgifter
- Färgkodade milstolpar
- Mycket visuellt
Fördelar med Toggl
- Tillåter obegränsade projekt tidslinjer
- Bäst för tidrapportering
- Hantera arbetsbelastningar visuellt
- Spara oplanerade uppgifter till senare
Nackdelar med Toggl
- Saknar omfattande funktioner
- Gratisplanen är begränsad till enskilda användare.
Toggl-priser
- Gratis plan
- Team plan: 9 $/användare per månad
- Företag: 15 USD/användare per månad
- Enterprise plan: Kontakta Toggl för mer information.
Toggl-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)
10. Trello
Ett annat enkelt men fantastiskt projektledningsverktyg på listan är Trello. Denna applikation, som är känd för sina ikoniska kort, fungerar som superladdade klisterlappar. Det är ett utmärkt verktyg för att hantera projekt och olika uppgifter och funktioner som är kopplade till projektet med hjälp av Trello-tavlor.
Trello-tavlorna visar all information som projektledaren behöver för att organisera alla aktiviteter som teammedlemmarna måste utföra.
Trellos funktioner
- Enkel dra-och-släpp-funktionalitet
- Enkel lösning för uppgiftshantering
- Tillåt power-ups för ytterligare funktionalitet
- Påminnelser om deadlines
- E-postmeddelanden
Fördelar med Trello
- Användarvänligt, enkelt gränssnitt
- Enkel schemaläggning och uppgiftshantering
- Enkelt att ladda upp filer och bilagor
- Möjlighet att arkivera kortposter
Nackdelar med Trello
- Inga vyer förutom Kanban-vyer
- Saknar rapporteringsfunktioner
- Det bygger på olika externa integrationer.
- Inga avancerade funktioner som Gantt-diagram, tankekartor och dokument.
Trellos prissättning
- Gratis plan
- Standard: 5 $/användare per månad
- Premium: 10 USD/användare per månad
- Enterprise: 17,50 $/användare per månad
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)
11. Wrike
Wrike är ett kraftfullt projektledningsverktyg som erbjuder en omfattande lösning för planering, uppföljning och hantering av projekt i alla storlekar. Med funktioner som Gantt-diagram, uppgiftsberoenden och uppdateringar i realtid hjälper Wrike team att hålla ordning och vara produktiva.
Wrike-funktioner
- Gantt-diagram för visuell projektplanering och tidslinjehantering
- Anpassningsbara arbetsflöden som passar olika projektbehov
- Uppgiftsberoenden för att säkerställa effektiv uppgiftssekvensering
- Tidrapportering och rapportering för bättre projektledning
Fördelar med Wrike
- Robusta projektledningsfunktioner för planering och uppföljning av uppgifter
- Samarbetsverktyg för smidig teamkommunikation och fildelning
- Automatiseringsfunktioner för att effektivisera repetitiva uppgifter
- Integration med populära verktyg som Google Workspace, Microsoft Teams och mer.
Nackdelar med Wrike
- Brantare inlärningskurva för nya användare jämfört med enklare projektledningsverktyg.
- Priserna kan vara i den högre skalan för mindre team eller enskilda personer.
- Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter och instrumentpaneler
Wrike priser
- Gratis
- Team: 9,80 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 24,80 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- Pinnacle: Kontakta för prisuppgifter
Wrike-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Wrike!
12. Asana
Asana är ett populärt projektledningsverktyg som är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande funktioner för uppgiftshantering, teamsamarbete och projektuppföljning. Med alternativ för både enkla att göra-listor och komplexa projektarbetsflöden passar Asana för team i alla storlekar och branscher.
Asanas funktioner
- Uppgiftsfördelning och deadlines för effektiv uppgiftshantering
- Projektets tidslinjer och kalendervyer för bättre planering
- Anpassningsbara projektmallar för återkommande arbetsflöden
- Integration med populära verktyg som Slack, Dropbox och mer.
Fördelar med Asana
- Intuitivt gränssnitt för enkel introduktion och snabb implementering
- Olika projektvyer för att passa olika arbetsvanor
- Samarbetsfunktioner som kommentarer och bifogade filer för smidig kommunikation inom teamet.
Nackdelar med Asana
- Begränsade anpassningsmöjligheter för projektvyer och instrumentpaneler
- Grundläggande automatiseringsfunktioner jämfört med andra projektledningsverktyg
- Högre prisnivåer för avancerade funktioner som anpassningsbara fält och portföljhanteringsfunktioner.
Asanas prissättning
- Basic: Gratis för alltid
- Premium: 10,99 $/månad per användare
- Företag: 24,99 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Asana!
13. Miro
Miro är ett mångsidigt projektplaneringsverktyg som gör det möjligt för team att samarbeta visuellt i realtid. Med ett intuitivt gränssnitt och ett brett utbud av mallar är Miro ett självklart val för projektplanering, brainstorming och agila arbetsflöden.
Miro-funktioner
- Samarbete i realtid för smidig teaminteraktion
- Omfattande bibliotek med mallar för olika projektplaneringsbehov
- Integration med populära verktyg som Jira, Trello, Slack och mer.
- Anpassningsbara tavlor för att organisera uppgifter, idéer och arbetsflöden
Fördelar med Miro
- Användarvänligt gränssnitt för enkel implementering i alla team
- Perfekt för fjärrsamarbete och brainstorming-sessioner.
- Stöder agila metoder med funktioner som Kanban-tavlor och sprintplanering.
- Erbjuder omfattande integrationer för att effektivisera arbetsflöden
Miro nackdelar
- Ibland förekommer fördröjningar och prestandaproblem när man arbetar med stora tavlor.
- Priserna kan vara något höga för mindre team eller enskilda personer.
- Inlärningskurva för att använda avancerade funktioner som automatisering och integrationer
Miro-priser
- Gratis: 0 $
- Starter: 8 $/månad per användare
- Företag: 16 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 4 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Miro!
14. Jira
Jira är ett av de mest populära projektledningsverktygen och är känt för sina robusta funktioner och flexibilitet vid hantering av komplexa projekt. Med sina smidiga projektledningsfunktioner, anpassningsbara arbetsflöden och integration med populära utvecklingsverktyg är Jira ett kraftfullt verktyg för team som vill implementera smidiga metoder och effektivt följa projektets framsteg. Även om Jira kan ha en inlärningskurva för nya användare, gör dess omfattande rapporteringsfunktioner och aktiva community-support det till ett självklart val för många organisationer.
Jira-funktioner
- Agila projektledningsfunktioner för scrum, kanban och andra metoder.
- Funktioner för problemspårning och felrapportering
- Anpassningsbara arbetsflöden och tavlor för teamsamarbete
- Integration med utvecklingsverktyg som GitHub och Bitbucket
Fördelar med Jira
- Mycket anpassningsbara för att passa en mängd olika projektledningsbehov.
- Omfattande rapporterings- och analysfunktioner för djupgående projektinsikter
- Skalbart för både små team och stora företag.
- Aktivt community-stöd och resurser för användarhjälp
Nackdelar med Jira
- Brant inlärningskurva för nya användare som inte är bekanta med agila metoder
- Högre pris jämfört med vissa andra projektplaneringsverktyg
- Begränsade alternativ för visuell anpassning av projektpaneler
Jira priser
- Gratis
- Standard: 8,15 $/månad per användare för 10 användare
- Premium: 16 USD/månad per användare för 10 användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Jira-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 13 700 recensioner)
Kolla in dessa Jira-alternativ!
15. Paymo
Paymo är ett mångsidigt projektplaneringsverktyg som erbjuder en rad funktioner för enkel projektledning och samarbete. Med sitt intuitiva gränssnitt och robusta funktioner gör Paymo det möjligt för team att spåra uppgifter, hantera tiden effektivt och effektivisera arbetsflöden. Från anpassningsbara projektmallar till djupgående rapportering och analys är Paymo utformat för att hjälpa team av alla storlekar att hålla ordning och följa sina projektmål.
Paymo-funktioner
- Funktioner för uppgiftshantering och tidrapportering
- Verktyg för teamsamarbete, såsom fildelning och meddelanden
- Anpassningsbara projektmallar för att effektivisera arbetsflödet
- Rapportering och analys för att följa projektets framsteg
Fördelar med Paymo
- Användarvänligt gränssnitt för enkel navigering
- Integration med populära verktyg som Slack, Google Apps och QuickBooks.
- Prisvärda prisplaner för team av alla storlekar
- Mobilapp för projektledning på språng
Nackdelar med Paymo
- Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa andra projektplaneringsverktyg.
- Vissa användare kan tycka att rapporterings- och analysfunktionerna saknar djup.
- Avancerade funktioner kan kräva uppgradering till en högre prisnivå.
Paymo-priser
- Gratis
- Startpaket: 5,9 $/månad
- Litet kontor: 10,9 $/månad
- Företag: 16,9 $/månad
Alla angivna priser avser årsabonnemang*
Paymo-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Paymo!
Det ultimata projektplaneringsverktyget? Du behöver inte leta längre.
Att hitta den mest effektiva projektledningslösningen för ditt team låter enkelt, men med alla tillgängliga alternativ och den stora variationen i funktionalitet finns det mycket att tänka på innan du gör ditt köp.
Dessa 15 alternativ ger din sökning den kickstart den behöver för att du ska hitta önskad programvara så snabbt som möjligt. Men om du letar efter ett verktyg som är utformat för att öka produktiviteten och samarbetet oavsett teamets storlek, bransch eller budget – behöver du inte leta längre än ClickUp. ?
ClickUp är den enda programvaran på denna lista som är tillräckligt kraftfull för att samla ditt arbete i olika appar, vilket sparar tid och viktiga resurser som annars skulle ha spenderats på att hoppa mellan flikar, navigera i andra verktyg eller vänta på uppdateringar.
Med sin omfattande uppsättning funktioner och stora mallbibliotek för alla användningsområden hjälper ClickUp team att effektivisera sina planeringsprocesser och ger dem möjlighet att arbeta på det sätt de vill. Dessutom kan det göra allt detta till en bråkdel av kostnaden.
Få tillgång till massor av dynamiska projektplaneringsfunktioner, obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal medlemmar, över 1 000 integrationer och mycket mer när du registrerar dig för någon av ClickUps prisplaner, inklusive den kostnadsfria planen Free Forever Plan!
Få den anpassningsbarhet du letat efter i projektplaneringsprogramvara utan att kompromissa med funktionaliteten när du registrerar dig för ClickUp idag.