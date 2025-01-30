De 15 bästa programvaruverktygen för projektplanering 2025

Distansarbete är det som gäller idag – och det kommer inte att förändras.

Vi har alla fått prova på hur det är att delta i möten från bekvämligheten av våra pyjamasbyxor, och vi har aldrig ångrat oss!

Men vi är inte ensamma om detta. Faktum är att tre fjärdedelar av den globala arbetskraften anser att distansarbete är det nya normala, och företagen har följt efter, eftersom cirka 85 % av företagen nu erbjuder flexibla arbetsvillkor.

Med denna ökning av spridda team följer ett större behov av kraftfull och samarbetsinriktad projektledningsprogramvara för att samordna medlemmarna kring viktiga mål och effektivisera dagliga processer.

Oavsett om du arbetar hemifrån, på kontoret eller lite av båda, är projektplaneringsprogramvara ett måste. Projektledningsprogramvara är utformad för att hjälpa dig i varje steg av ditt arbetsflöde och minskar den tidskrävande naturen hos projektplanering med funktioner för att hantera uppgifter, team, kommunikation och produktivitet var som helst och när som helst.

Frågan är inte om vi behöver projektledningsprogramvara. Frågan är vilken vi ska välja. Av de hundratals verktyg som finns på marknaden har vi gjort vår hemläxa för att kunna presentera de allra bästa för dig.

Här hittar du allt du behöver veta om den bästa projektledningsprogramvaran, inklusive de 15 bästa verktygen för ditt företag, viktiga funktioner, för- och nackdelar, prisplaner, kundbetyg och mycket mer. ??

Vad du ska leta efter i ett projektplaneringsverktyg

Vilket projektplaneringsverktyg som är rätt för dig beror helt på ditt teams unika behov. Detta inkluderar storleken på ditt team eller företag, den produkt eller tjänst du tillhandahåller, om ditt team samarbetar i realtid, budget och mycket mer.

Men det är inte allt.

Det är viktigt att inte bara hitta ett verktyg som kan göra allt, utan att investera i programvara som ditt team faktiskt kommer att använda, vilket gör användargränssnitt, användarvänlighet och bekvämlighet till viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Så, hur påverkar dessa faktorer egentligen ditt beslut på lång sikt och vad mer bör du tänka på innan du bestämmer dig för din nästa projektledningsprogramvara? Vi visar dig!

Användarvänlighet: Effektiv programvara för projektplanering bör ha ett intuitivt och överskådligt användargränssnitt utan att kompromissa med funktionaliteten. Ju mer tillgängligt och lättnavigerat verktyget är, desto mer attraktivt blir det för varje teammedlem. Dessutom blir det mindre huvudbry! Även om rätt programvara inte bör kräva timmar av teknisk utbildning, bör du ändå se till att det finns gott om kundsupportresurser som webbseminarier, hjälpdokument och YouTube-kanaler för snabba lösningar.

Funktioner och funktionalitet: Tänk på programvarans förmåga att stödja viktiga projektplaneringsstrategier och verktyg som Gantt-diagram, flera projektvyer, automatisering av arbetsflöden, arbetsbelastningshantering och mycket mer.

Samarbete: Särskilt om ditt team arbetar asynkront bör du se till att din projektledningsprogramvara stöder chatt i appen, kan integreras med kommunikationsverktyg som Slack och har möjlighet att lägga till kommentarer.

Publicera enkelt uppdateringar, dela länkar, reagera och samla viktiga konversationer med Chat-vyn i ClickUp.

Anpassning: Projektledningsprogramvara fungerar för dig – inte tvärtom. Välj ett verktyg som är tillräckligt flexibelt för att kunna skalas upp efter dina behov och smidigt anpassas till dina nuvarande processer och projektplaner. Detta hjälper inte bara teamet att snabbare ta till sig verktyget, utan ger dig också en ny syn på dina arbetsflöden.

Integrationer: Integrationer utökar funktionaliteten hos alla projektledningsprogram och hjälper dig att effektivisera dina processer snabbare. Kombinera kraften i projektledningsprogram med verktyg som du redan använder för att hantera e-post, schemaläggning, möten, data och mycket mer.

Pris: Med så många verktyg till ditt förfogande finns det ingen anledning att tömma bankkontot för att köpa det projektplaneringsverktyg du drömmer om. Du behöver inte en budget som passar ett stort företag för att få avancerade funktioner utan kompromisser, lita på oss.

Kundnöjdhet: Att köpa programvara utan att läsa användarrecensioner är som att beställa skaldjur på en restaurang utan att kolla upp den på Yelp – det kommer att straffa sig. Visst, ett verktyg kan låta bra på papperet, men vad tycker dess bästa kunder? Kolla in officiella recensionssajter som G2 eller Capterra för att se hur väl produkterna lever upp till sina löften.

Det kan låta som mycket att begära av ett enda program, men det är fullt möjligt! Vi har gått igenom alla konkurrenter för att presentera de 10 bästa projektledningsverktygen för alla team.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en produktivitetsplattform som är utformad för att samla team och arbete på ett och samma ställe. Från dagliga uppgifter till komplexa projekt skapar ClickUps intuitiva gränssnitt en smidig upplevelse där alla kan hålla kontakten. Oavsett om ditt team arbetar asynkront eller i realtid har du den kontext och de verktyg som behövs för att hålla projekten igång.

Ta din produktivitet till nya höjder genom att integrera ClickUp med dina favoritappar och programvaror så att du alltid har en enda källa till information. Dessutom integreras ClickUp med över 1 000 andra arbetsverktyg, inklusive Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams och mycket mer!

ClickUp-funktioner

Användarroller och behörigheter som underlättar samarbetet med interna och externa partners.

Delbara skärminspelningar som kan konverteras direkt till en uppgift

Automatiseringar som förenklar dina arbetsflöden

Projektplaneringsmallar för alla användningsfall i ClickUp Template Center

Ladda ner den här mallen En mall för projektplanering kan vara ett utmärkt sätt att hantera ett kommande projekt.

Fördelar med ClickUp

Board View är uppdelat i statuskolumner så att du kan visualisera var du befinner dig i arbetsflödet för varje uppgift (användbart för Sprint-planering ).

Trådade kommentarer som du kan delegera till teamet från valfri uppgift, dokument eller whiteboard.

Kapacitetsplaneringsverktyg som projektbeskrivningar för resurshantering

Verktyg för uppgiftshantering, såsom global tidrapportering och tidsberäkningar.

Nackdelar med ClickUp

Graden av anpassningsbarhet och antalet tillgängliga funktioner kan leda till en inlärningskurva.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Bonus: Ladda ner ClickUps mall för projektplanering för webbutveckling, ideella organisationer eller till och med för att skriva en bok.

2. Hive

via Hive

Hive är en projektledningsprogramvara som är utformad med fokus på teamsamarbete, vilket syns i dess många kommunikationsfunktioner. Projektteam kan samarbeta med Hive Chat, Hive Mail, kommentarer, projektåtkomst och flera delade inkorgar.

Med Hive kan du välja mellan flera olika sätt att få ditt team att fokusera på det ni arbetar med, till exempel genom meddelanden, kortprioriteringsnivåer för att uppmärksamma dem på brådskande uppgifter och genom att tagga dem i kommentarerna.

Hive-funktioner

Flexibla vyer

Funktion för snabbmeddelanden

Mallar för sammanfattningar

Portföljhantering

Tidsspårning

Fördelar med Hive

Kanban-tavlor, Gantt-diagram, tabeller och kalendrar för enkel planering

Utmärkta kommunikationsfunktioner

Intuitivt och trevligt användargränssnitt

Lätt att integrera med olika verktyg

Nackdelar med Hive

Brant inlärningskurva på grund av de omfattande funktionerna

Begränsad funktionalitet för mobilversioner

Begränsad visning

Hive-priser

Solo : Gratis

Teams : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta Hive för mer information

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 370 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

3. Monday.com

via Monday

Monday.com är ett av de populäraste projektledningsprogrammen som hjälper projektledare att hantera både enkla och komplexa projekt. Plattformen gör det möjligt för användare att enkelt samarbeta, anpassa arbetsflöden, följa projektets framsteg och analysera information.

Monday är utvecklat för transparens och samarbete och erbjuder funktioner som gör att du kan hantera alla dina uppgifter. Team kan visa data via mycket visuella instrumentpaneler och hantera flera projekt på ett effektivt sätt.

Måndagens funktioner

Resurshantering

Samarbete med tredje part

Rapporteringspaneler

Många anpassade integrationer

Monday pros

Möjlighet att lägga till anpassade integrationer med Open API-arkitektur

Du kan lägga till frilansare och externa agenter.

Möjliggör detaljerad rapportering

Måndag nackdelar

Integration med butikens lager kan vara förvirrande.

Ingen nedladdnings- eller exportknapp

Måndagspriser

Gratis: Rymmer upp till 2 användare

Basic: 12 USD per användare/månad (36 USD faktureras månadsvis)

Standard: 14 USD per licens/månad (42 USD faktureras månadsvis)

Pro: 24 USD per användare/månad (72 USD faktureras månadsvis)

Måndagsbetyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

4. nTask

via nTask

Detta är en annan ledande, kostnadsfri projektledningsapp som är utvecklad för team och frilansare inom olika branscher. nTask erbjuder ett förenklat användargränssnitt i en robust mjukvarulösning med sofistikerade och kraftfulla funktioner för att hantera projekt i alla faser.

nTask erbjuder många funktioner som hjälper dig att övervaka flera projekt samtidigt. Det låter dig lägga grunden för ett effektivt projektledningssystem med sin transparenta och lättanvända samarbetskanal.

nTask-funktioner

Flera arbetsytor

Visuell projektledning för att följa projekt

Möjlighet att lägga till kommentarer eller konvertera kommentarer till uppgifter

Gantt-diagram för att övervaka projektets framsteg

Fördelar med nTask

Effektiv spårning

Optimerar uppgifter och planering med kanban-tavlor

Anpassade statusar för ett personligt arbetsflöde

nTask nackdelar

Saknar avancerade rapporteringsfunktioner

Inte avsett för stora team

nTask-priser

Gratis plan

Premium : 3 $/månad per användare

Företag : 8 $/månad per användare

Företag: Kontakta nTask för mer information

nTask-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (10+ recensioner)

5. TeamGantt

via TeamGantt

TeamGantt är en programvara för projektplanering och projektledning som hjälper projektledare, team och organisationer att visualisera projektplaner i ett lättanvänt Gantt-diagram online.

Det hjälper team att sätta upp milstolpar för projekt, hantera projekt, skapa beroenden och få uppdateringar i realtid. Det erbjuder också funktioner för att dela projektplaner med kunder, leverantörer eller andra intressenter, så att alla hålls informerade och samordnade kring projektmålen.

TeamGantt-funktioner

Lättillgänglig flik för resurshantering

Portföljvyer och rapporter

Planerad tidsplan jämfört med faktisk tidsplan

Fördelar med TeamGantt

TeamGantt nackdelar

Komplex beroendefunktionalitet

Inga aviseringar i appen

Synpunkter ligger ofta bakom förändringar

Priser för TeamGantt

Begränsad gratis plan

Lite: 19 $/månad

Pro: 49 $/månad

Enterprise: Från 99 $/månad

TeamGantt-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (189+ recensioner)

6. MeisterTask

via MeisterTask

MeisterTask är en projektledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa team av alla storlekar och inom olika branscher att samarbeta kring projektplanering, uppgifter och deadlines. Det är ett agilt planeringsverktyg som erbjuder intuitiva uppgiftstavlor för projektplanering och uppgiftsuppföljning.

MeisterTask-funktioner

Aktivitetsflöde på varje tavla för teamsamarbete

Anpassningsbara projektpaneler med uppdateringar i realtid

Kommentartaggar hjälper alla att hålla sig informerade

Användarvänligt

Fördelar med MeisterTask

Möjliggör många integrationer med lösningar som Slack, Microsoft Teams och GitHub.

Möjlighet att anpassa projektpaneler

Enkel teamsamarbete

MeisterTask nackdelar

Mobilappen är inte lika kraftfull som datorappen (fördröjda aviseringar).

Ingen särskild funktion för uppgiftsprioritering

MeisterTask-priser

Gratis plan

Pro-plan: 14,50 $/månad per användare

Affärsplan: 29 $/månad per användare

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

7. ProofHub

via Proofhub

ProofHub är en projektledningsprogramvara som gör det möjligt för team att slutföra tidsbegränsade projekt. Det är en mycket anpassningsbar plattform som projektledare använder för att anpassa rapporter, arbetsflöden, instrumentpaneler och förfrågningsformulär.

ProofHubs visuella gränssnitt låter dig snabbt fastställa prioriteringar genom att växla mellan kraftfulla Kanban-tavlor, tabellvyer och interaktiva Gantt-diagram med dra-och-släpp-funktion för att hålla koll på läget.

ProofHub-funktioner

Bra teamsamarbete

Resursallokering

Kalendrar för korrekt schemaläggning

Interaktiva Gantt-diagram

Anpassningsbar instrumentpanel

Fördelar med ProofHub

Anpassningsbara funktioner

Effektiva säkerhetsfunktioner såsom anpassade åtkomsträttigheter

Kraftfull mobilapp för Android och iOS

Nackdelar med ProofHub

Inga ytterligare funktioner som budgetering.

Inte avsett för komplicerad projektledning

ProofHub-priser

Essential: 45 $/månad

Ultimate Control: 89 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

8. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är ett av de bästa projektledningsprogrammen tack vare sina kärnmoduler som fokuserar på uppgiftshantering och, i synnerhet, projektplanering. Teamworks Gantt-diagram, milstolpsfunktion, skrivbordstimer för tidrapportering och rena användargränssnitt gör detta program till ett vinnande val.

Teamwork-funktioner

Intuitiva uppgiftstavlor

E-postintegration

Färgade projektmallar och teman

Budgethantering med faktureringsfunktioner

Teamwork-proffs

Många anpassningsmöjligheter

Många inbyggda funktioner, till exempel ett faktureringsverktyg för användare med inbyggda tidrapporter.

Funktionella mobilappar

Nackdelar med Teamwork

Gratisplanen är begränsad till endast små team som arbetar med högst två projekt.

Inte avsett för komplex projektledning.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket: 5,99 $/användare per månad

Leverans: 9,99 $/användare per månad

Grow: 19,99 $/användare per månad

Företag: Kontakta Teamwork för mer information

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

9. Toggl

via Toggl

Toggl är ett projektledningsverktyg som hjälper projektledare att hålla koll på projektets uppgifter och prioritera arbetsbelastningen. Det har kraftfulla funktioner för projekt-, uppgifts- och tidshantering som gör det enkelt att följa projektet och samarbeta.

Toggl-funktioner

Enkelt dra-och-släpp-gränssnitt för obegränsade tidslinjer för projektplaner

Backlog för att spara oplanerade projektuppgifter

Färgkodade milstolpar

Mycket visuellt

Fördelar med Toggl

Tillåter obegränsade projekt tidslinjer

Bäst för tidrapportering

Hantera arbetsbelastningar visuellt

Spara oplanerade uppgifter till senare

Nackdelar med Toggl

Saknar omfattande funktioner

Gratisplanen är begränsad till enskilda användare.

Toggl-priser

Gratis plan

Team plan : 9 $/användare per månad

Företag: 15 USD/användare per månad

Enterprise plan: Kontakta Toggl för mer information.

Toggl-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

10. Trello

via Trello

Ett annat enkelt men fantastiskt projektledningsverktyg på listan är Trello. Denna applikation, som är känd för sina ikoniska kort, fungerar som superladdade klisterlappar. Det är ett utmärkt verktyg för att hantera projekt och olika uppgifter och funktioner som är kopplade till projektet med hjälp av Trello-tavlor.

Trello-tavlorna visar all information som projektledaren behöver för att organisera alla aktiviteter som teammedlemmarna måste utföra.

Trellos funktioner

Enkel dra-och-släpp-funktionalitet

Enkel lösning för uppgiftshantering

Tillåt power-ups för ytterligare funktionalitet

Påminnelser om deadlines

E-postmeddelanden

Fördelar med Trello

Användarvänligt, enkelt gränssnitt

Enkel schemaläggning och uppgiftshantering

Enkelt att ladda upp filer och bilagor

Möjlighet att arkivera kortposter

Nackdelar med Trello

Inga vyer förutom Kanban-vyer

Saknar rapporteringsfunktioner

Det bygger på olika externa integrationer.

Inga avancerade funktioner som Gantt-diagram, tankekartor och dokument.

Trellos prissättning

Gratis plan

Standard : 5 $/användare per månad

Premium : 10 USD/användare per månad

Enterprise: 17,50 $/användare per månad

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

11. Wrike

via Wrike

Wrike är ett kraftfullt projektledningsverktyg som erbjuder en omfattande lösning för planering, uppföljning och hantering av projekt i alla storlekar. Med funktioner som Gantt-diagram, uppgiftsberoenden och uppdateringar i realtid hjälper Wrike team att hålla ordning och vara produktiva.

Wrike-funktioner

Gantt-diagram för visuell projektplanering och tidslinjehantering

Anpassningsbara arbetsflöden som passar olika projektbehov

Uppgiftsberoenden för att säkerställa effektiv uppgiftssekvensering

Tidrapportering och rapportering för bättre projektledning

Fördelar med Wrike

Robusta projektledningsfunktioner för planering och uppföljning av uppgifter

Samarbetsverktyg för smidig teamkommunikation och fildelning

Automatiseringsfunktioner för att effektivisera repetitiva uppgifter

Integration med populära verktyg som Google Workspace, Microsoft Teams och mer.

Nackdelar med Wrike

Brantare inlärningskurva för nya användare jämfört med enklare projektledningsverktyg.

Priserna kan vara i den högre skalan för mindre team eller enskilda personer.

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter och instrumentpaneler

Wrike priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 24,80 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

12. Asana

Via Asana

Asana är ett populärt projektledningsverktyg som är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och omfattande funktioner för uppgiftshantering, teamsamarbete och projektuppföljning. Med alternativ för både enkla att göra-listor och komplexa projektarbetsflöden passar Asana för team i alla storlekar och branscher.

Asanas funktioner

Uppgiftsfördelning och deadlines för effektiv uppgiftshantering

Projektets tidslinjer och kalendervyer för bättre planering

Anpassningsbara projektmallar för återkommande arbetsflöden

Integration med populära verktyg som Slack, Dropbox och mer.

Fördelar med Asana

Intuitivt gränssnitt för enkel introduktion och snabb implementering

Olika projektvyer för att passa olika arbetsvanor

Samarbetsfunktioner som kommentarer och bifogade filer för smidig kommunikation inom teamet.

Nackdelar med Asana

Begränsade anpassningsmöjligheter för projektvyer och instrumentpaneler

Grundläggande automatiseringsfunktioner jämfört med andra projektledningsverktyg

Högre prisnivåer för avancerade funktioner som anpassningsbara fält och portföljhanteringsfunktioner.

Asanas prissättning

Basic : Gratis för alltid

Premium : 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

13. Miro

Via Miro

Miro är ett mångsidigt projektplaneringsverktyg som gör det möjligt för team att samarbeta visuellt i realtid. Med ett intuitivt gränssnitt och ett brett utbud av mallar är Miro ett självklart val för projektplanering, brainstorming och agila arbetsflöden.

Miro-funktioner

Samarbete i realtid för smidig teaminteraktion

Omfattande bibliotek med mallar för olika projektplaneringsbehov

Integration med populära verktyg som Jira, Trello, Slack och mer.

Anpassningsbara tavlor för att organisera uppgifter, idéer och arbetsflöden

Fördelar med Miro

Användarvänligt gränssnitt för enkel implementering i alla team

Perfekt för fjärrsamarbete och brainstorming-sessioner.

Stöder agila metoder med funktioner som Kanban-tavlor och sprintplanering.

Erbjuder omfattande integrationer för att effektivisera arbetsflöden

Miro nackdelar

Ibland förekommer fördröjningar och prestandaproblem när man arbetar med stora tavlor.

Priserna kan vara något höga för mindre team eller enskilda personer.

Inlärningskurva för att använda avancerade funktioner som automatisering och integrationer

Miro-priser

Gratis : 0 $

Starter : 8 $/månad per användare

Företag : 16 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

14. Jira

Via Jira

Jira är ett av de mest populära projektledningsverktygen och är känt för sina robusta funktioner och flexibilitet vid hantering av komplexa projekt. Med sina smidiga projektledningsfunktioner, anpassningsbara arbetsflöden och integration med populära utvecklingsverktyg är Jira ett kraftfullt verktyg för team som vill implementera smidiga metoder och effektivt följa projektets framsteg. Även om Jira kan ha en inlärningskurva för nya användare, gör dess omfattande rapporteringsfunktioner och aktiva community-support det till ett självklart val för många organisationer.

Jira-funktioner

Agila projektledningsfunktioner för scrum, kanban och andra metoder.

Funktioner för problemspårning och felrapportering

Anpassningsbara arbetsflöden och tavlor för teamsamarbete

Integration med utvecklingsverktyg som GitHub och Bitbucket

Fördelar med Jira

Mycket anpassningsbara för att passa en mängd olika projektledningsbehov.

Omfattande rapporterings- och analysfunktioner för djupgående projektinsikter

Skalbart för både små team och stora företag.

Aktivt community-stöd och resurser för användarhjälp

Nackdelar med Jira

Brant inlärningskurva för nya användare som inte är bekanta med agila metoder

Högre pris jämfört med vissa andra projektplaneringsverktyg

Begränsade alternativ för visuell anpassning av projektpaneler

Jira priser

Gratis

Standard: 8,15 $/månad per användare för 10 användare

Premium: 16 USD/månad per användare för 10 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 700 recensioner)

15. Paymo

Via Paymo

Paymo är ett mångsidigt projektplaneringsverktyg som erbjuder en rad funktioner för enkel projektledning och samarbete. Med sitt intuitiva gränssnitt och robusta funktioner gör Paymo det möjligt för team att spåra uppgifter, hantera tiden effektivt och effektivisera arbetsflöden. Från anpassningsbara projektmallar till djupgående rapportering och analys är Paymo utformat för att hjälpa team av alla storlekar att hålla ordning och följa sina projektmål.

Paymo-funktioner

Funktioner för uppgiftshantering och tidrapportering

Verktyg för teamsamarbete, såsom fildelning och meddelanden

Anpassningsbara projektmallar för att effektivisera arbetsflödet

Rapportering och analys för att följa projektets framsteg

Fördelar med Paymo

Användarvänligt gränssnitt för enkel navigering

Integration med populära verktyg som Slack, Google Apps och QuickBooks.

Prisvärda prisplaner för team av alla storlekar

Mobilapp för projektledning på språng

Nackdelar med Paymo

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa andra projektplaneringsverktyg.

Vissa användare kan tycka att rapporterings- och analysfunktionerna saknar djup.

Avancerade funktioner kan kräva uppgradering till en högre prisnivå.

Paymo-priser

Gratis

Startpaket: 5,9 $/månad

Litet kontor: 10,9 $/månad

Företag: 16,9 $/månad

Alla angivna priser avser årsabonnemang*

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Det ultimata projektplaneringsverktyget? Du behöver inte leta längre.

Att hitta den mest effektiva projektledningslösningen för ditt team låter enkelt, men med alla tillgängliga alternativ och den stora variationen i funktionalitet finns det mycket att tänka på innan du gör ditt köp.

Dessa 15 alternativ ger din sökning den kickstart den behöver för att du ska hitta önskad programvara så snabbt som möjligt. Men om du letar efter ett verktyg som är utformat för att öka produktiviteten och samarbetet oavsett teamets storlek, bransch eller budget – behöver du inte leta längre än ClickUp. ?

Övervaka projektuppdateringar, hantera uppgifter och arbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp är den enda programvaran på denna lista som är tillräckligt kraftfull för att samla ditt arbete i olika appar, vilket sparar tid och viktiga resurser som annars skulle ha spenderats på att hoppa mellan flikar, navigera i andra verktyg eller vänta på uppdateringar.

Med sin omfattande uppsättning funktioner och stora mallbibliotek för alla användningsområden hjälper ClickUp team att effektivisera sina planeringsprocesser och ger dem möjlighet att arbeta på det sätt de vill. Dessutom kan det göra allt detta till en bråkdel av kostnaden.

Få tillgång till massor av dynamiska projektplaneringsfunktioner, obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal medlemmar, över 1 000 integrationer och mycket mer när du registrerar dig för någon av ClickUps prisplaner, inklusive den kostnadsfria planen Free Forever Plan!

Få den anpassningsbarhet du letat efter i projektplaneringsprogramvara utan att kompromissa med funktionaliteten när du registrerar dig för ClickUp idag.