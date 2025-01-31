De 10 bästa gratisprogrammen för Gantt-diagram för Mac 2025

Gantt-diagram är idealiska för projektledning eftersom de ger en visuell översikt över tidsplanen och omfattningen av ett projekt. De gör det enkelt att uppskatta projektets tidsplan och identifiera potentiella flaskhalsar i ditt arbetsflöde.

När Gantt-diagram integreras i projektledningsprogram får de superkrafter – de kan länkas till uppgifter och ansvariga, flytta relaterade uppgifter när deadlines ändras och visa projektets framsteg i realtid.

Tyvärr fungerar många program för Gantt-diagram endast (eller bättre) på Windows-system. Men om du är Mac-användare behöver du inte oroa dig – det finns verktyg som fungerar på din enhet. Läs mer i denna lista över 10 program för Gantt-diagram för Mac-användare.

Vad ska du leta efter i ett program för Gantt-diagram för Mac?

När du väljer ett program för Gantt-diagram för Mac bör du ta hänsyn till följande funktioner:

Användargränssnitt: Ett användargränssnitt ska vara enkelt att använda och förstå. Det ska göra det enkelt att komma åt alla funktioner du behöver. Automatisering: Du bör kunna automatisera rutinmässiga steg och enkla arbetsflöden för att spara tid på att Du bör kunna automatisera rutinmässiga steg och enkla arbetsflöden för att spara tid på att skapa Gantt-diagram. Samarbete: Programvara för Gantt-diagram bör underlätta samarbete genom att låta teammedlemmar tilldela, visa och kommentera uppgifter. Prestandaövervakning: Prestandaövervakning är ett måste för alla programvaror för Gantt-diagram. Med den här funktionen kan du spåra framstegen för olika uppgifter och analysera hur de påverkar Prestandaövervakning är ett måste för alla programvaror för Gantt-diagram. Med den här funktionen kan du spåra framstegen för olika uppgifter och analysera hur de påverkar projektets övergripande tidsplan.

Läs vidare för att lära dig mer om de 10 bästa verktygen för att skapa Gantt-diagram på en Mac.

De 10 bästa programvarorna för Gantt-diagram för Mac

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är en molnbaserad produktivitetssvit med en Gantt-diagramvy för projektledning. Den gör Gantt-diagrammen snygga med ett överskådligt gränssnitt och anpassningsbara element.

Precis som resten av plattformen är ClickUps Gantt-diagramverktyg för Mac ett nöje att använda, med ett responsivt dra-och-släpp-gränssnitt och stöd för flera medarbetare som arbetar samtidigt på samma diagram.

Utforska vårt Gantt-diagramverktyg genom att ladda ner ClickUp för MacOS och börja med denna enkla Gantt-mall.

ClickUps bästa funktioner

Identifierar automatiskt potentiella flaskhalsar med intelligent spårning av kritiska vägar

Dynamisk tidslinjevy, inklusive automatisk omplanering av alla länkade uppgifter när du flyttar en uppgift med beroenden.

Sortering med ett klick efter förfallodatum, prioritet, ansvariga, skapandedatum och andra sorteringsalternativ.

Spåra projektets framsteg i realtid med dynamiska framstegsprocenttal.

Få en översikt över alla pågående projekt i ett Gantt-diagram med tydlig färgkodning.

Responsivt dra-och-släpp-gränssnitt för flera medarbetare som vill göra ändringar i diagrammet

Begränsningar för ClickUp

Användare med gratisabonnemang kan inte exportera Gantt-diagram som PDF- eller PNG-filer.

Nya användare kan tycka att anpassningsmöjligheterna är överväldigande (något du kan mildra genom att börja med Gantt-diagrammallar istället för ett tomt dokument).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Toggl Plan

via Toggl

Toggl Plan är ett verktyg för projektplanering och projektledning som erbjuder en Gantt-diagramvy. Du kan skapa Gantt-diagram för alla projekt och enkelt se status för uppgifter och framsteg. Toggl fungerar även som teamkalender och projektplanerare.

Om du efter att ha läst om Toggl Plans funktioner och begränsningar inte är säker på om du vill prova det, kolla in denna lista över alternativ till Toggl.

Toggl Plans bästa funktioner

Segmenterad Gantt-vy gör det enkelt att identifiera långsiktiga uppgifter

Lägg till sammanhang med bifogade filer, kommentarer och checklistor

Responsiv design säkerställer att diagrammet anpassar sig när fönstren ändras i storlek.

Har integrationer med populära appar som Asana, Trello, Jira, Zendesk och Basecamp.

Begränsningar i Toggl Plan

Kan endast lägga till en bifogad fil per uppgift

Du kan inte dölja "klarade" uppgifter om du inte har det dyrare Business-abonnemanget.

Priser för Toggl Plan

Gratis provperiod

Team: 9 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Toggl Plan-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

3. TeamGantt

via TeamGantt

TeamGantt är ett kraftfullt program för Gantt-diagram för Mac med ett snyggt gränssnitt och fokus på teamsamarbete. Det innehåller funktioner som uppgiftsspecifika chattar, automatiserade uppgifter och projektplanering samt ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

TeamGantts bästa funktioner

Samarbete i realtid, oavsett hur många personer som deltar i projektet

Vackra färgkodade Gantt-diagram och tidslinjer

Dra-och-släpp-gränssnitt för enkel omplanering av uppgifter

Automatiserad uppgiftsplanering för att spara tid (ingen manuell justering av förfallodatum behövs)

Begränsningar för TeamGantt

Ibland långsam att ladda

(kolla in dessa TeamGantt-alternativ!) Mindre, tillfälliga problem som att milstolpar inte visas

Priser för TeamGantt

Gratis

Lite: 24 $/månad per chef + 5 medarbetare per chef

Pro: 59 $/månad per användare + obegränsat antal medarbetare

Företag: 99 $/månad per användare + obegränsat antal medarbetare

TeamGantt-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

4. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet är ett populärt program för Gantt-diagram för Mac-användare. Det erbjuder funktioner som uppgiftsberoenden, dra-och-släpp-kontroller för tidslinjer och automatiska aviseringar som hjälper dig att hålla koll på projektets framsteg. Smartsheet stöder också samarbete med flera intressenter för effektivare kommunikation och enklare uppgiftsfördelning.

Observera att många konkurrenter erbjuder liknande funktioner, så se till att jämföra Smartsheet med alternativa programvaror innan du bestämmer dig för ett betalt abonnemang.

Smartsheets bästa funktioner

Ger dig detaljerad kontroll över åtkomstbehörigheter, säkerhet och datahantering

Ändringar och uppdateringar i realtid för att hålla alla teammedlemmar informerade

Låter dig automatisera arbetsflöden, såsom återkommande feedbackförfrågningar vid fördefinierade intervall.

Har en aktiv community av experter som delar med sig av bästa praxis och programvarurelaterade lösningar.

Begränsningar för Smartsheet

Begränsade formateringsmöjligheter

Vissa användare tycker att programvaran kan bli klumpig när man hanterar flera underordnade uppgiftsnivåer.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 32 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

5. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är en projektledningsplattform med ett Gantt-diagramverktyg för Mac. Det låter dig spåra flera projekt och arbeta på samma diagram samtidigt med dina teammedlemmar.

Dessutom erbjuder den en rad rapporteringsverktyg för att mäta projektets prestanda.

Teamworks bästa funktioner

Uppgiftsberoenden för att snabbt identifiera flaskhalsar

Ställ in uppgiftsprioriteringar för att hjälpa teamet att fokusera på det viktigaste arbetet.

Balanserar funktionalitet med användarvänlighet

Integreras med programvara som ofta används av virtuella team, såsom Google Workspace, Databox, Toggl Track och olika verktyg för utvecklare, redovisning och marknadsföring.

Begränsningar för teamarbete

Begränsade anpassningsfunktioner

Dyrare än de flesta verktygen på denna lista.

Priser för Teamwork

Gratis

Startpaket: 8,99 $/användare per månad

Leverans: 13,99 $/användare per månad

Grow: 24,99 $/användare per månad

Teamwork-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

6. Monday.com

Monday.com är ett ”arbets-OS” som syftar till att hjälpa dig att effektivisera dina arbetsflöden och appar. Förutom en Gantt-diagramfunktion ger Monday dig projektöversikter samt instrumentpanel- och Kanban-vyer.

Du kan hålla koll på varje teammedlems arbetsbelastning för att fördela arbetet jämnt över teamet.

Som alla programvaror har även Monday sina begränsningar. Vi har sammanställt en lista över alternativ till Monday för att hjälpa dig att avgöra om detta är rätt programvara för dig.

Måndagens bästa funktioner

Ett underhållsfritt verktyg för uppgifts- och projektledning

Stöder snabb och smidig import av Excel-kalkylblad (CSV-filer) och konverterar dem till smarta tavlor som kan visas som Gantt-diagram.

Enkla att installera automatiseringar för att eliminera repetitiva, manuella uppgifter

Integreras med verktyg för samarbete, produktivitet och design

Begränsningar på måndagar

Har inte kraftfulla funktioner för uppgiftsberoende

Ingen möjlighet att tilldela kommentarer på Gantt-diagram till teammedlemmar

Måndagspriser

Gratis

Grundläggande: 8 $/användare per månad

Standard: 10 $/användare per månad

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

7. SmartDraw

Exempel på Pert-diagram från SmartDraw

SmartDraw är ett program för Gantt-diagram och diagram för Mac-enheter. Det är idealiskt för mycket tekniska användningsområden som ingenjörer och apputveckling.

Dessutom tycker många användare att det passar bra för företag, eftersom det kan erbjuda enkel inloggning för tusentals användare inom en organisation.

SmartDraws bästa funktioner

Har en intelligent formateringsmotor som hjälper dig att skapa dina diagram

Levereras med mallar för över 70 visuella format, inklusive Gantt-diagram.

Integreras med MS Office, G Suite, Jira och mer

Importerar Visio - och Lucidchart-filer

Begränsningar för SmartDraw

Programvaran kraschar ibland

Vissa användare tycker att navigeringen är förvirrande.

SmartDraw-priser

Enskild användare: 9,95 $ per månad, faktureras årligen

5+ användare: 5,95 $/användare per månad, faktureras årligen

SmartDraw-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (107+ recensioner)

8. GanttPRO

via GanttPRO

GanttPRO skiljer sig från många andra alternativ på denna lista eftersom det är ett projektledningsverktyg som baseras på Gantt-diagram. Inga krusiduller – du planerar, uppskattar och spårar arbetet med hjälp av Gantt-diagram, enkelt och smidigt. Tack vare denna fokusering tycker många användare att GanttPRO är lätt att lära sig och använda.

GanttPRO:s bästa funktioner

Låter dig gruppera uppgifter, deluppgifter och milstolpar inom ett projekt

Användbart för resurshantering: Beräknar automatiskt uppgifts- och projektkostnader baserat på resurser som du har kopplat till uppgifter och resursens kostnad per timme.

Har separata arbetsytor för personliga diagram och teamdiagram

Ger dig alternativ för att bevilja teammedlemmar visnings- och redigeringsbehörigheter

Begränsningar för GanttPRO

I gratisversionen placerar programvaran en vattenstämpel på dina exporterade diagram.

Saknar smidighet vid zoomning och vid användning av skjutreglaget.

Priser för GanttPRO

Gratis provperiod

Basic: 7,99 $/användare per månad

Pro: 12,99 $/användare per månad

Företag: 19,99 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

GanttPRO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

9. nTask

via nTask

nTask är ett projektledningsprogram med interaktiva Gantt-diagram. Det är användbart för att prioritera uppgifter, hantera risker och spåra framsteg. nTasks Gantt-diagramverktyg är integrerat med resten av plattformen, vilket innebär att du kan hämta projektinformation från olika vyer och instrumentpaneler till ditt diagram.

nTasks bästa funktioner

Skickar realtidsmeddelanden när projektstatus uppdateras

Låter dig tilldela problem och risker till teammedlemmar utan att lämna Gantt-diagramvyn.

Visar länkade deluppgifter med ett enda klick i rullgardinsmenyn för överordnade uppgifter.

Integreras med hundratals program, inklusive kalendrar, kalkylblad, molnlagring och kommunikationsappar som Slack.

Begränsningar för nTask

Kan vara långsamt att ladda projekt, diagram och sökresultat

Gantt-diagram är inte tillgängliga i gratispaketet.

Priser för nTask

Gratis

Premium: 4 dollar per månad för 1 användare (differentierad prissättning beroende på antalet användare)

Företag: 12 dollar per månad för 1 användare (differentierad prissättning beroende på antalet användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (17 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

10. Workzone

via Workzone

Workzone är ett projektledningsprogram som är känt för sin stödjande kundservice och överskådliga användargränssnitt. Trots att det har många funktioner är det lätt att lära sig, särskilt med hjälp av de handledningar som Workzone-teamet tillhandahåller.

Workzones bästa funktioner

Workzone-teamet erbjuder obegränsad utbildning och support till kunderna.

Hög anpassningsbarhet så att du kan skapa arbetsflöden och diagram som passar ditt arbetssätt.

Många recensenter säger att de fick snabba och vänliga svar från kundsupportteamet.

Låter dig skapa personliga att göra-listor och ställa in automatiska påminnelser via e-post.

Begränsningar i arbetszonen

Endast Enterprise-planen har en kritisk väg-funktion.

Vissa användare tycker att det är svårt att skapa och anpassa mallar.

Priser för Workzone

Ingen kostnadsfri provperiod

Team: 24 $/användare per månad

Professional: 34 $/användare per månad

Företag: 43 $/användare per månad

Workzone-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Få viktig information med den bästa programvaran för Gantt-diagram för Mac

Gantt-diagram ger dig insikter som en enkel tidslinje eller till och med en Kanban-tavla inte kan ge. De visar vilka uppgifter som kommer att utföras vid vilken tidpunkt under ett projekts löptid, vilket hjälper dig att planera, prioritera och hantera dina resurser mer effektivt. De hjälper dig att upptäcka och åtgärda potentiella förseningar innan de inträffar.

Med rätt programvara kan du maximera värdet du får från Gantt-diagram. Börja skapa Gantt-diagram för Mac på nolltid genom att skapa ett gratis arbetsutrymme på ClickUp.