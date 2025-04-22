11 gratis mallar för projektuppföljning för projektledning

Att skapa en projektplan är bara halva jobbet – det riktiga arbetet börjar när du sätter din plan i verket!

Det finns inget värre än att lägga ner hela sin själ i förberedelserna för ett projekt, bara för att se det gå i stöpet på grund av dålig uppföljning. Det är därför effektiv projektspårning i projektledning är så viktigt! Men det är lättare sagt än gjort.

Du övervakar inte bara genomförandet av din projektplan, utan hanterar också teammedlemmar, uppgifter, beroenden, intressenter, resurser, budget och mycket mer. 😵‍💫

Även erfarna projektledare behöver all hjälp de kan få på detta område, och därför är mallar för projektuppföljning en sådan tids- (och liv)räddare när det gäller att leverera högkvalitativa projekt med enkelhet och effektivitet.

Precis som inga två projekt eller team är likadana, har varje mall för projektuppföljning sina egna unika fördelar. På många sätt är detta en bra sak! Det säkerställer att det finns en mall för alla där ute. Utmaningen är då att hitta den som faktiskt passar just dig.

Funktioner, pris, programvara, bransch och krav är alla avgörande faktorer när det gäller att välja din projektledningsmall. Och lyckligtvis har vi tagit hänsyn till allt detta när vi sammanställt denna lista åt dig!

Följ med för att lära dig mer om fördelarna och de viktigaste egenskaperna hos de bästa mallarna för projektuppföljning och få tillgång till 11 av de bästa exemplen för alla team.

Vad är en mall för projektförloppsbevakning?

Även för erfarna projektledare är projektledningsmallar viktiga för att spara värdefull tid utan att kompromissa med projektets integritet.

En mall för projektuppföljning är en färdig ritning som hjälper chefer att effektivt övervaka arbetsflöden och projektets framsteg. De bästa mallarna kompletterar din projektledningsprogramvara och hjälper teamen att få ut det mesta av den med redan anpassade funktioner som uppgiftsstatus, automatisering av arbetsflöden, instrumentpaneler och flera vyer för att säkerställa att allt slutförs enligt plan.

Visualisera din projekttidslinje med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Det krävs mycket för att se till att ditt projekt löper smidigt. Särskilt när det gäller slutliga checklistaobjekt, godkännande från intressenter och snabbt närmande deadlines är det lätt att vissa saker faller mellan stolarna.

Även om detta är vanligt i alla projekt kan det också vara dödsstöten för din ursprungliga tidsplan. Strategier för att komprimera tidsplanen, såsom snabbspårning och projektkraschning, kan hjälpa dig att ta igen en del av den förlorade tiden, men det varierar från fall till fall och bör aldrig vara din första utväg. 😳

Det är därför projektledare lägger så mycket energi på att skapa och effektivisera projektledningsprocesser. Saken är den att det kan vara extremt tidskrävande.

Mallar är den ultimata lösningen på denna utmaning – men vilka funktioner bör du leta efter innan du laddar ner din nästa mall för projektuppföljning?

Funktioner som måste finnas i en mall för projektföljaren

Storleken på ditt team, budget, teknikstack och projektets komplexitet avgör i slutändan vilken projektledningsmall som passar dig bäst. Men några viktiga egenskaper säkerställer att du får mest valuta för pengarna. 💸

Flera vyer : Oavsett om det är ett : Oavsett om det är ett Gantt-diagram , en lista, en kalender eller en Kanban-tavla, hjälper flera vyer projektledare att visualisera sina tidslinjer, uppgifter och arbetsflöden på det mest produktiva sättet.

Anpassade fält : Särskilt för mer komplexa projekt hjälper anpassade fält chefer att snabbt och när som helst få tillgång till viktig information. Beroende på din projektledningsprogramvara kan anpassade fält också hjälpa dig att sortera och filtrera ditt arbetsflöde för att hitta specifika uppgifter eller grupper mer effektivt.

Rapportering och insikter : En viktig del av att spåra ditt projekt är att hålla koll på dess framsteg. Din projektledningsmall bör ha fördefinierade formler, tabeller eller instrumentpaneler för att påskynda denna process. Dessutom är omedelbara och tillförlitliga : En viktig del av att spåra ditt projekt är att hålla koll på dess framsteg. Din projektledningsmall bör ha fördefinierade formler, tabeller eller instrumentpaneler för att påskynda denna process. Dessutom är omedelbara och tillförlitliga rapporteringsfunktioner avgörande för varje möte med intressenterna.

Intuitiv : Vad är poängen med att ha en kraftfull mall för projektuppföljning om du inte vet hur du ska använda den? Din mall ska vara lätt att navigera, konfigurera och distribuera till teamet.

Integrationer: Integrationer utökar funktionaliteten hos alla programvaror och gör din mall mer värdefull. Särskilt om du ständigt växlar mellan flikar kan en mall som möjliggör flera integrationer hjälpa dig att konsolidera ditt arbete.

Nu när du har lärt dig grunderna är det dags att sätta dem i praktiken! Använd dina nyvunna kunskaper om mallar för att gå igenom 10 av de bästa mallarna för projektuppföljning och hitta den som passar dig bäst. 👠

11 gratis mallar och exempel för projektuppföljning

Istället för att lämna dig med 14 miljoner sökresultat för projektledningsmallar har vi noggrant valt ut våra 11 favoriter för ClickUp, Excel och Google Sheets så att du kan komma igång på rätt sätt. ✅

Var och en av dessa 11 mallar hjälper ditt projekt att hålla takten på flera sätt! Oavsett om du spårar framsteg, resurser, budgetar eller tid, bör dessa mallar vara ditt första val.

Dessutom kan du komma åt dem alla direkt från den här bloggen!

1. ClickUp-mall för projektföljare

Ladda ner den här mallen Projektföljarmall från ClickUp

ClickUp-mallen för projektuppföljning kan anpassas för alla typer av projekt, inklusive stora organisatoriska initiativ eller små personliga projekt!

Det är en nybörjarvänlig mall som är utformad för att hjälpa dig att organisera uppgifter, hantera resurser och övervaka framsteg, allt inom din arbetsyta.

Med hjälp av tidsregistreringsfunktionerna i ClickUp kan du se hur hela teamet presterar i förhållande till förväntningarna vid varje tidpunkt i projektets livscykel. Det gör det enklare för chefer och ledning att göra justeringar vid behov för att säkerställa att projekten håller sig inom budget och når sina viktigaste mål under resans gång!

Med dessa element, som alla fungerar harmoniskt tillsammans, blir det enklare att framgångsrikt hantera ditt nästa projekt från start till mål – vilket resulterar i ökad effektivitet för alla som är involverade i processen. ✨

Proffstips: Använd den här mallen som utgångspunkt för att skapa flera trackers för återkommande projekt! Det sparar tid efter projektets uppstartsmöten så att du kan komma igång direkt.

2. ClickUp Agency Client Health Tracker av Zenpilot

Ligg steget före kundernas behov och öka kundnöjdheten med denna anpassningsbara mall från ZenPilot och ClickUp.

Om du är byråägare eller projektledare och vill ta kundnöjdheten till nästa nivå är ClickUp Agency Client Health Tracker från ZenPilot den perfekta lösningen. Denna helt anpassningsbara mall är utformad för att hjälpa dig att ligga steget före kundernas behov, öka kundnöjdheten och effektivisera din verksamhet – allt på ett och samma ställe.

Med ClickUp Agency Client Health Tracker kan du enkelt spåra hälsan i dina kundrelationer, hantera kontouppgifter och mycket mer. Mallen levereras komplett med anpassningsbara fält som gör att du kan lägga till specifika detaljer om varje kund, inklusive deras kontaktuppgifter och eventuella utestående uppgifter eller problem som behöver lösas.

Detta är ett måste för alla byråer eller projektledare som vill förbättra kundnöjdheten och ligga steget före kundernas behov.

3. ClickUp-mall för projektföljare med Gantt-diagram

Visa alla projektscheman i ett Gantt-diagram i ClickUp.

De flesta projektledare föredrar ett Gantt-diagram för att spåra projekt. Gantt-diagram ger en lättförståelig visuell representation av projektresurser, uppgifter, milstolpar och tidslinjer.

ClickUp-mallen i Gantt-vy ger dig dessa verktyg – och mer – för att hålla koll på framstegen och statusen för dina projekt:

Gantt-vyens sidofält : Expandera sidofältet för att visa tidslinjen för schemalagda uppgifter och deluppgifter från valfritt utrymme, mapp eller lista i din arbetsytans hierarki.

Beroenden : Rita linjer mellan uppgifter för att automatiskt ställa in och visualisera beroenden.

Omplanering : Flytta ett helt utrymme, en mapp eller en lista i diagrammet för att omplanera start- och slutdatum för alla uppgifter som ingår.

Färgschema : Identifiera enkelt en uppgifts status med färgkodade indikatorer.

Massredigering: Gör stora ändringar i bulk utan att lämna Gantt-vyn.

Denna mall är perfekt för chefer som vill ha ett gratis, intuitivt Gantt-diagram som hjälper dem att uppdatera och spåra sina projekt – utan att behöva lägga timmar på att omdesigna hela schemat!

4. ClickUp-mall för projektverktyg med Kanban-tavla

Övervaka projektfaser på en ClickUp-tavla

Om du föredrar Kanban-tavlor kan du lägga till en tavelvy från ClickUp-projektverktygsmallen för att spåra statusen för dina projekt och uppgifter! Denna vy hjälper dig att se var uppgifterna hopar sig och om du behöver justera teammedlemmarnas arbetsflöden.

Minimera antalet klick genom att gruppera och sortera din projektpanel för att visa ansvariga, förfallodatum, prioritet och mer. För ytterligare struktur och organisation kan du aktivera swimlanes och WIP-gränser (Work in Progress):

Swimlanes organiserar uppgifter i rader baserat på ett andra fält.

WIP Limits visas automatiskt när du är under, nära, vid eller över kapacitet.

Kolla in de bästa programvarorna för uppgiftshantering!

5. ClickUp-mall för kampanjprojektuppföljning

Ladda ner den här mallen ClickUp-kampanjmall för projektuppföljning

När du driver kampanjprojekt är det viktigt att hålla reda på alla detaljer. Ett av de mest effektiva sätten att göra detta är att skapa ett sammankopplat system och kategorisera olika typer av kampanjresultat.

I ClickUp kan du skapa mappar och listor för att stödja olika teamarbetsflöden (marknadsföring, design, ekonomi och socialt) som arbetar med samma kampanj. 🤝

Mallen för projektuppföljning av kampanjer från ClickUp ger dig verktygen för att effektivisera dina processer och optimera planeringen och genomförandet av dina kampanjer. Mallen har olika vyer för att följa upp dina projekt, bland annat:

Nätverkskälla, pågående kampanjer, kostnader och konverteringsstatistik Listvyer

Kampanjstatus Kanban-tavla

Kampanjens tidslinje

Kampanjkalendervy

Proffstips: Lägg till ClickUp Forms i din marknadsföringsverktygslåda och samla alla kampanjförfrågningar på ett enda formulär!

6. ClickUp-mall för projektuppföljning av politiska kampanjer

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för projektuppföljning av politiska kampanjer

Att organisera politiska kampanjer kräver noggrann projektplanering, en väl definierad strategi och ett team av engagerade individer som kan förverkliga kampanjen.

Det första steget i att organisera en framgångsrik politisk kampanj är att utveckla en effektiv plattform som beskriver din kandidats mål och syften. Därefter kan du inrätta en central kommandocentral med kommunikationspersonal, finansiella resurser och andra viktiga medarbetare.

Här är den: ClickUps mall för projektuppföljning av politiska kampanjer!

Vi har redan beskrivit de grundläggande och nödvändiga stegen för din politiska kandidatur. Spara tid och fokusera på viktigare saker med denna lättanvända och omfattande listmall!

Kolla in guiden Kom igång för att få en snabb eller grundlig översikt över hur du använder din mall. ⚡️

7. ClickUp-mall för produktionsspårning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för produktionsspårning

ClickUp Production Tracking Template fungerar som en färdplan för alla involverade teammedlemmar och partners, och ger alla en tydlig bild av ditt videoprojekts förproduktion, produktion och efterproduktion.

Om du inte redan har en standardiserad videoproduktionsprocess är detta den perfekta mallen för att underlätta projektuppföljningen. Om en nyckelperson lämnar projektet och du måste ta över deras arbete kan du känna dig trygg i vetskapen om att all information om deras uppgifter finns lagrad i ClickUp!

Mallen innehåller ClickUps populära vyer – Lista, Kanban-tavla och Kalender – men det är inte allt. Lägg till andra gratis vyer i ClickUp, som ett Gantt-diagram eller en whiteboard, för att förbättra ditt teams produktivitet!

Lär dig hur du skapar en projektledningskalender!

8. ClickUp-programspårningsmall

ClickUp Program Tracker Template fungerar som en enda källa för att spåra framstegen för varje projekt i ditt program. Oavsett om dina programplaner sträcker sig över några månader (eller till och med år) gör centraliseringen av team, processer och kunskap i ClickUp det enkelt att spåra projekt. 🍃

Dessutom kan detta återanvändas som en mall för uppgiftshantering för att spåra budgetfördelningar och andra finansiella detaljer som är kopplade till varje program.

Proffstips: Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg med Goals i ClickUp!

9. ClickUp-mall för kampanjspårning och analys

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kampanjspårning och analys

Att spåra kampanjstatistik är en viktig del av att förstå framgången för alla digitala marknadsföringsinsatser. Genom att spåra och analysera data kan marknadsförare identifiera mönster, upptäcka möjligheter och fatta välgrundade beslut om var de ska fokusera sina insatser. 🔎

Med ett verktyg som ClickUp Campaign Tracking & Analytics Template får du information som du kan använda för att mäta resultatet av dina kampanjer på olika kanaler och plattformar. Med hjälp av denna typ av data kan du identifiera vilka områden som fungerar bra och anpassa din strategi därefter.

Varje vy i denna projektledningsmall ger en annan visualisering av dina marknadsföringskampanjer:

Board view : Visualisera kampanjens arbetsflöden med Kanban-tavlor som kan grupperas efter status, prioriteringar eller marknadsföringskanal.

Listvy : Hantera dina kampanjer i en lista med anpassade statusar, anpassade fält, ansvariga och mycket mer.

Tidslinjevy : Se dina marknadsföringskampanjer på en justerbar tidslinje med uppgifter om uppgifterna.

Kalendervy: Planera : Planera marknadsföringstidslinjer i en kalender med dra-och-släpp-uppgifter.

10. Excel-mall för projektuppföljning

via Microsoft Excel

Om du letar efter enkla mallar för projektledning kan du använda detta kostnadsfria Microsoft Excel-kalkylblad för att organisera ditt projektteam, projektbudget och projektdatum. Ställ sedan in procent över/under för att starta den inbyggda kalkylatorn.

Mallen lämnar inte mycket utrymme för projektdetaljer eller en att göra-lista. Överväg att använda en ClickUp-mall för att spåra dina projektuppgifter från början till slut!

Kolla in de bästa Excel-alternativen för projektledning.

11. Mall för projektuppföljning i Google Sheets

via Google Workspace

Prova en mall för projektstatusrapport i Google Sheets för att övervaka olika projekt samtidigt. Mallen har ett välorganiserat format för att registrera projektdetaljer, leveranser och ekonomi.

Det finns även färgkodade celler som visar projektets status, så att du enkelt kan kopiera och klistra in utan att lägga för mycket tid på designen!

Relaterat: Mallar för tidrapporter

Håll koll på projektet med mallar för projektuppföljning

Tänk dig din projektledningsmall som en kakform och din projektledningsprogramvara som en degrulle – mallen läggs ovanpå din projektledningsplattform och hjälper ditt projekt att ta form. 🍪

Men inte alla mallar för projektföljare har samma värde, funktioner och flexibilitet.

Istället för att nöja dig med en mall som är tillräckligt bra, välj en som garanterat klarar allt utan någon kostnad. Med andra ord, välj en mall från ClickUp. 🙂

ClickUp är den enda projektledningsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att centralisera allt ditt arbete i olika appar och spåra dina projekt från alla vinklar. Med en rik uppsättning anpassningsbara funktioner, över 1 000 integrationer och ett omfattande mallbibliotek för alla användningsfall är ClickUp den perfekta lösningen för team av alla storlekar och branscher.

Registrera dig på ClickUp idag för att enkelt börja spåra dina projekt. 🏆