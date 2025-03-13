De 10 bästa gratisprogrammen för att skapa Gantt-diagram 2025

Som visuell lärare har det aldrig varit lätt för mig att förbereda projektplaner på det gamla sättet. Penna och papper blir rörigt och oorganiserat. Whiteboards är bättre, men de passar bättre för kreativa idéer och flödesscheman, inte för komplex projektplanering.

Tack och lov kom digitala verktyg till undsättning, och jag upptäckte programvaran för Gantt-diagram.

I grund och botten visualiserar ett Gantt-diagram dina projektscheman, dvs. alla dina projektuppgifter plottade mot tiden. Att ha allt på en skärm hjälper upptagna projektledare som du att hålla koll på läget.

Jag slösade mycket tid under de första åren på att prova olika lösningar tills jag äntligen hittade något som fungerade för mig. Och jag är här för att se till att du slipper göra det. Tillsammans med teamet här på ClickUp har jag testat en rad gratis Gantt-diagramprogram för att välja ut de bästa. Spänn fast säkerhetsbältet medan vi utforskar tio fantastiska (och gratis) Gantt-diagramverktyg som underlättar ditt liv (och din projektplanering)!

⏰ 60-sekunderssammanfattning De 10 bästa gratisprogrammen för att skapa Gantt-diagram Monday : Bäst för applikationsspecifik anpassning i Gantt-diagram

ClickUp : Bästa allroundprogrammet för att skapa Gantt-diagram med projektledningsfunktioner

GanttProject : Bästa programvaran med öppen källkod för anpassning av Gantt-diagram

Office Timeline Online : Bäst för att skapa Gantt-diagram inom Microsoft PowerPoint-ekosystemet

Online Gantt : Bäst för webbaserad åtkomst för att skapa Gantt-diagram utan registrering.

GanttPRO : Bäst för resursoptimering och hantering

ProjectManager : Bäst för att generera projektinformation i realtid med Gantt-diagram

Smartsheet : Bäst för kalkylbladsfunktioner i kombination med visualisering av Gantt-diagram.

Toggl Plan : Bäst för Gantt-diagram med tidsregistreringsfunktioner

Instagantt: Bäst för projektvisualisering och snabb skapande av Gantt-diagram

Om du, precis som jag, lär dig bäst visuellt, kolla in den här vloggen om Gantt-diagram!

Fördelar med att använda gratis Gantt-diagramskapare

Förutom att det handlar om gratis programvara för Gantt-diagram – där gratis i sig är en stor fördel – finns det några skäl till varför Gantt-diagramskapare rankas så högt på min lista över funktionella verktyg som är ett måste:

Projektvisualisering : Gantt-diagramskapare visualiserar din : Gantt-diagramskapare visualiserar din projekttidslinje och motsvarande färdplan. Detta ger en fullständig bild av projektet och dess olika funktionella och rörliga delar. Detta inkluderar projektscheman, uppgifter, beroenden, prioriteringar, intressenter etc. Projektledare tycker att det är mycket hjälpsamt att kunna få en samlad bild av varje projekt.

Förbättrat samarbete : Gantt-diagramverktyg är inte bara till för projektledare – de gynnar alla inblandade! Teammedlemmarna kan se tilldelade eller väntande uppgifter och hur de påverkar : Gantt-diagramverktyg är inte bara till för projektledare – de gynnar alla inblandade! Teammedlemmarna kan se tilldelade eller väntande uppgifter och hur de påverkar projektets resultat . Detta bidrar till att skapa en känsla av lagarbete och samarbete. På samma sätt kan kunderna följa projektets framsteg – jag menar verkligen alla intressenter. Den gemensamma förståelsen för arbetet som uppstår, som visar hur individuella bidrag hänger samman med övergripande mål, för alla samman.

Skarpare schemaläggning : Gantt-diagramverktyg ger en översiktlig bild av projektet, uppgifterna, milstolparna, tidslinjerna och arbetsflödet. Detta hjälper projektledare att spåra uppgiftsberoenden och deadlines. De lyfter också fram eventuella ineffektiviteter i procedurer eller drift eller avbrott som kan fördröja projektet. Du kan utveckla en mer realistisk och effektiv tidsplan genom att se hur dessa byggstenar passar ihop.

Effektiv resurshantering : Med Gantt-diagramverktyg kan projektledare fördela resurser strategiskt. De visar varje teams eller individs arbetsbelastning så att du kan se till att ingen anställd är överbelastad eller underutnyttjad. Gör samma sak för resurser som mjukvarulösningar, applikationer, enheter, maskiner etc.! En sådan proaktiv hantering hjälper till att få ut det bästa av människor, processer och teknik.

Ökad produktivitet : Gantt-diagram gör att alla är på samma sida när det gäller : Gantt-diagram gör att alla är på samma sida när det gäller projektmålen . De hjälper också till med resurshantering och driver på medarbetarnas engagemang och den totala produktiviteten. Det är en vinn-vinn-situation, med tanke på att de resulterande framstegen kommer att motivera teamen ytterligare – jag kallar det en positiv återkopplingscykel som fortsätter att ge resultat.

Proaktiv riskhantering: Detaljerad insyn i projektet gör det möjligt för projektledare att identifiera problem – vissa proaktivt. Att ha en sådan överblick över potentiella hot gör dig redo att hantera och minska risker. Denna förebyggande strategi undviker förseningar eller haverier senare och håller projektet på rätt spår.

Vad ska du leta efter i programvara för att skapa Gantt-diagram?

Innan jag delar med mig av vår lista över de tio bästa gratisprogrammen för Gantt-diagram, låt mig förklara bakgrunden till varje val. Vi utvärderade de tillgängliga alternativen utifrån många parametrar för att motivera varför de hör hemma på denna lista. När du överväger dem, ställ dig själv följande frågor:

Funktioner : Vilka funktioner förväntar du dig av programvaran för Gantt-diagram? Vill du ha grundläggande funktioner som att kunna skapa diagram genom att dra och släppa, eller något mer avancerat som identifiering av kritiska vägar, : Vilka funktioner förväntar du dig av programvaran för Gantt-diagram? Vill du ha grundläggande funktioner som att kunna skapa diagram genom att dra och släppa, eller något mer avancerat som identifiering av kritiska vägar, resursallokering eller uppgiftshantering?

Användarvänlighet : Vem kommer att använda programvaran för Gantt-diagram? Hur mycket utbildning, introduktion och support kommer de att behöva?

Integrationer : Kan Gantt-diagramprogramvaran integreras med din befintliga teknikstack?

Kompatibilitet : Är Gantt-diagramverktyget kompatibelt med andra verktyg, såsom tidrapporteringsprogram eller projektledningsprogram?

Samarbete : Kommer du att använda verktyget ensam, eller kommer ett team (eller flera team) att arbeta tillsammans med det? Kommer teammedlemmarna att arbeta på samma plats eller på distans?

Anpassning : Vill du kunna anpassa Gantt-diagrammet på något sätt? Till exempel för att ange prioriteringar eller brådskande ärenden?

Budget : Hur stor är din budget för ett program för att skapa Gantt-diagram? Kommer du att göra en engångsinvestering eller betala en prenumerationsavgift?

Rapportering : Vilka dataanalys- och rapporteringsfunktioner förväntar du dig av Gantt-diagrammet? Vill du ha realtidsdashboards eller genererar ditt team statiska rapporter regelbundet?

Mobil tillgänglighet: Behöver du tillgång till verktyget på din telefon när du är på resande fot?

10 kostnadsfria program för att skapa Gantt-diagram i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en kort sammanfattning av allt vi kommer att ta upp:

Namn Bäst för Priser ClickUp Gratis allroundprogram för att skapa Gantt-diagram med projektledningsfunktioner Från 0 till 12 dollar per månad; anpassade priser för företagsplaner GanttProject Anpassa en öppen källkod för specifikt bruk Gratis; accepterar frivilliga bidrag Office Timeline Online Skapa Gantt-diagram från Microsoft PowerPoint Från 0 till 199 dollar för en ettårig programvarulicens. Online-Gantt Skapa Gantt-diagram i webbläsare utan registrering och nedladdning Från 0 till 5 dollar, beroende på distributionssätt. GanttPRO Hantera resurser Från 9,99 $ till 24,99 $ per månad; anpassade priser för företagsplaner. ProjectManager Generera realtidsinsikter från Gantt-diagram Från 13 till 24 dollar per månad; anpassade priser för företagsplaner. Smartsheet Konvertera kalkylblad till Gantt-diagram och vice versa Från 0 till 32 dollar per månad; anpassade priser för företagsplaner. Toggl Plan Spåra tidsanvändning per projekt, team eller individ Från 9 till 15 dollar per användare och månad. Instagantt Skapa Gantt-diagram direkt och inom Asanas ekosystem Från 12 till 24 dollar per månad Monday. com Anpassa Gantt-diagram och utnyttja projektledningsfunktionerna Från 0 till 24 dollar per licens och månad; anpassade priser för företagsplaner.

De 10 bästa gratisprogrammen för att skapa Gantt-diagram

Nu är det dags att spänna fast säkerhetsbältet medan jag analyserar var och en av de tio kostnadsfria programvarorna för Gantt-diagram så att du kan fatta ett välgrundat beslut om vilken du ska välja.

1. ClickUp

Bästa gratisprogram för Gantt-diagram för mångsidigt bruk

Kom igång med Gantt View Visualisera framstegen för alla dina uppgifter med hjälp av vyer som ClickUp Gantt-diagram.

Jag börjar med att säga att ClickUp är ett fullfjädrat projektledningsverktyg, och imponerande Gantt-diagram är bara en av dess många funktioner.

ClickUps Free Forever-plan ger dig (bland annat) obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal användare och 60 användningar av Gantt-diagramvyn. Alla betalda planer ger dig obegränsat antal Gantt-diagram.

ClickUps Gantt-diagramvy har hjälpt mig att visualisera flera projektkrav, vilket gör det enkelt att spåra uppgifter, hantera prioriteringar, hantera beroenden och i princip hålla ihop allt.

Jag älskar att jag enkelt kan rita relationer mellan uppgifter (se bilden). Jag kan också definiera kritiska vägar och ta hänsyn till slacktid för att projektet ska flyta smidigt.

Definiera kritiska vägar i ClickUp i Gantt-diagramvyn

Jag gillar att jag kan färgkoda uppgifter för att snabbt se vad som är på gång, vad som är brådskande, deadlines, uppgiftsägare och alla andra små detaljer. Den kaskadformade vyn visar en kronologisk tidslinje för projektet, medan förloppsindikatorerna hjälper till att mäta färdigställandegraden.

Dessutom erbjuder ClickUp ett rikt bibliotek med Gantt-diagrammallar för olika användningsområden och tillämpningar. Du kommer att hitta en hel del att arbeta med.

Du kan använda ClickUp Simple Gantt Chart-mallen för projektledning och mjukvaruutveckling. Den är färdig att använda, helt anpassningsbar och kan ge dig ett brett perspektiv på ett projekt, visa beroenden och förutse hinder innan de uppstår.

Få gratis mall Få en fullständig översikt över dina uppgifter med ClickUp Simple Gantt Chart Template.

ClickUp har också en mängd andra mallalternativ, till exempel mallar för projektplaner.

Men nu kommer min favoritdel: att konvertera mina data till Gantt-diagram med bara några få klick! I ClickUp är Gantt-diagram en typ av vy. Så oavsett om dina projektdetaljer finns i listform, tabellform eller till och med i kalenderform, kan du konvertera dem till en Gantt-diagramvy med några få klick. Du får ett omfattande Gantt-diagram på nolltid – en omedelbar färdplan för projektgenomförandet!

Och om du har tillämpat någon manuell sorteringsordning på din listvy, oroa dig inte – den synkroniseras också till Gantt-diagrammet!

Proffstips: Om du är ny inom projektledning och inte kan bestämma dig mellan Gantt- och tidslinjevyer för dina projekt, kan det vara bra att titta på vår video där vi jämför Gantt-diagram med tidslinjevy!

Men det är bara Gantt-diagramdelen av paketet. Som jag sa är ClickUp mer än så. Med ClickUp kan du zooma ut och arbeta med andra projektledningsfunktioner som dokument, chatt, mål, uppgiftshantering, AI-assistans och mycket mer.

Att integrera dessa i ditt arbetsflöde kommer att förändra allt, eftersom du kan göra allt – och jag menar allt – från ClickUp-plattformen. Så säg adjö till att jonglera med flera verktyg och ersätt dem med bara ett!

ClickUps bästa funktioner

flera vyer – Gantt-diagram, tidslinjer, listor, kalendrar, Visualisera ditt projekt i– Gantt-diagram, tidslinjer, listor, kalendrar, ClickUp Kanban-tavlor och mer.

Definiera och länka uppgiftsberoenden och schemalägg automatiskt uppgifter i hela kedjan med ett enda klick.

Uppdatera uppgiftsstatus med en enkel dra-och-släpp-funktion; definiera också anpassade uppgiftsstatusar efter dina projektbehov.

Hantera ditt projekt dynamiskt med uppgiftsschemaläggning, projektuppföljning , identifiering av flaskhalsar, hantering av deadlines och mycket mer med ClickUp Project Time-Tracking .

Samla all information i en praktisk hierarki över utrymmen, projekt, listor, uppgifter och deluppgifter, och lägg till anpassade fält för detaljerad information.

Samarbeta med ditt team med hjälp av kommentarer, chatt, @omnämnanden etc.

Använd taggar och prioriteringar för att skilja mellan uppgifter med högt värde, stor påverkan eller brådskande uppgifter och sortera dem med ett enda klick med ClickUp Task Priorities

integrerade AI-assistenten , för att automatisera uppgifter, söka efter vad som helst inom ditt ClickUp-ekosystem på några sekunder och mycket mer. Spara tid och ansträngning genom att använda ClickUp Brain , den, för att automatisera uppgifter, söka efter vad som helst inom ditt ClickUp-ekosystem på några sekunder och mycket mer.

Spåra och dela framsteg med interna och externa intressenter med anpassningsbara med interna och externa intressenter med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler som uppdateras i realtid.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurvan kan vara brant eftersom ClickUp är ett fullfjädrat projektledningsprogram.

Mobilappen är fortfarande under utveckling och har ännu inte nått samma finess som webbversionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Det bästa med ClickUp är dess mångsidiga anpassningsmöjligheter, som erbjuder nästan obegränsade möjligheter till anpassade fält som gör det möjligt att sortera och visualisera information på ett praktiskt och användbart sätt i olika situationer. Dessutom finns det olika typer av vyer som anpassar sig till varje typ av verklighet, allt från enkla vyer, som att kontrollera dina schemalagda aktiviteter för veckan, vilket jag personligen tycker är idealiskt för driftsteamet, till Gantt-diagramvyer för makroprojektledning. Sist men inte minst förbättrar kopplingen till andra automatiseringsverktyg som Make hanteringsdynamiken ytterligare.

Det bästa med ClickUp är dess mångsidiga anpassningsmöjligheter, som erbjuder nästan obegränsade möjligheter till anpassade fält som gör det möjligt att sortera och visualisera information på ett praktiskt och användbart sätt i olika situationer. Dessutom finns det olika typer av vyer som anpassar sig till varje typ av verklighet, allt från enkla vyer, som att kontrollera dina schemalagda aktiviteter för veckan, vilket jag personligen tycker är idealiskt för driftsteamet, till Gantt-diagramvyer för makroprojektledning. Sist men inte minst förbättrar kopplingen till andra automatiseringsverktyg som Make hanteringsdynamiken ytterligare.

2. GanttProject

Bästa gratisprogram för Gantt-diagram som är öppen källkod

via GanttProject

Jag älskar att förespråka öppen källkodslösningar, så jag tycker om att arbeta med GanttProject. Denna kostnadsfria programvara för Gantt-diagram har funnits i över två decennier och upprätthåller absolut transparens genom uppdaterad dokumentation. Den distribueras under GPL3-licensen, och du kan ladda ner, modifiera och vidareförmedla källkoden. Denna anpassningsbarhet gör GanttProject till en prisvärd investering för små och medelstora företag.

Jag gillar också det enkla och retroaktiga användargränssnittet, som förenklar skapandet av Gantt-diagram, tilldelningen av resurser och beräkningen av projektkostnader. Jag förstår dock att det kan vara avskräckande för vissa, särskilt om man vill ha något mer modernt och intuitivt.

GanttProjects bästa funktioner

Få gratis tillgång till programvaran, källkoden och biblioteken.

Distribuera i molnet med GanttProject Cloud till en kostnad baserad på användning.

Lägg till uppgifter och milstolpar i Gantt-diagrammet och definiera beroenden.

Jämför framsteg och gör direkta jämförelser med baslinjer för att kartlägga avvikelser.

Läs och skriv i Microsoft Project-filer och exportera i flera format

Begränsningar för GanttProject

Fungerar bäst för grundläggande användning; du kan inte utföra komplexa analyser.

UI-designen är klumpig och föråldrad (men det är inte konstigt, den är ju över 20 år gammal!).

Priser för GanttProject

Gratis

Frivilliga bidrag från 5 dollar och uppåt.

GanttProject Cloud har en betalningsmodell där du betalar efter användning, med en kreditpoäng som kostar 1 euro.

Betyg och recensioner av GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5,0 (över 150 recensioner)

Vad användarna säger om GanttProject

Jag gillar den enkla designen som gör det möjligt för nybörjare inom projektledning och Gantt-diagram att testa. Menyrutorna högst upp liknar dem som finns i andra program som man kan köpa. Dessutom är det en stor fördel att det är ett gratis program med öppen källkod jämfört med andra program.

Jag gillar den enkla designen som gör det möjligt för nybörjare inom projektledning och Gantt-diagram att testa. Menyraderna högst upp liknar dem som finns i andra program som man kan köpa. Dessutom är det en stor fördel att det är ett gratis program med öppen källkod jämfört med andra program.

3. Office Timeline Online

Bästa gratisprogram för Gantt-diagram för Microsoft PowerPoint-ekosystemet

via Office Timeline

Som någon som praktiskt taget vuxit upp med Microsoft-produkter uppskattar jag den bekanthet som Office Timeline Online erbjuder. Jag har använt detta PowerPoint-tillägg för att snabbt skapa tidslinjer och Gantt-diagram för presentationer. Det har sparat tid och samtidigt genererat bra visuella presentationer för mina projekt. Jag har också upptäckt att man kan använda det med Microsoft Excel, Wrike och Smartsheet för att importera och exportera datamängder.

Användargränssnittet är ganska enkelt och det tar inte lång tid att lära sig. Dessutom har du tillgång till ett bibliotek med grundläggande projektmallar för Gantt-diagram som du kan använda för att komma igång. Även om det har fungerat bra för min sporadiska användning har mitt team haft problem när de har arbetat med komplexa projekt. Därför rekommenderar jag det främst för grundläggande användning.

Office Timeline Onlines bästa funktioner

Konvertera datamängder och information från PowerPoint, Excel etc. till visuellt tilltalande och estetiska Gantt-diagram och tidslinjer.

Aktivera som ett tillägg för Microsoft PowerPoint för smidig integration och inbyggd åtkomst.

Anpassningsbara designelement som pilar, linjer, symboler etc. för en mer skräddarsydd upplevelse.

Begränsningar för Office Timeline Online

Det fungerar endast som ett verktyg för att skapa Gantt-diagram, vilket begränsar dess användbarhet i förhållande till det höga priset.

PowerPoint-tillägget saknar samarbetsfunktioner.

Det blir svårt att hantera Gantt-diagram när ett projekt inte får plats på en enda PowerPoint-sida.

Priser för Office Timeline Online

Gratis

Pro: 149 dollar för ett års licens

Pro+: 199 dollar för ett års licens

Office Timeline Online – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (10+ recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (30+ recensioner)

Vad användarna säger om Office Timeline Online

Det är användarvänligt, ser ut precis som ledningen vill se en tidslinje och är mycket självförklarande.

Det är användarvänligt, ser ut precis som ledningen vill se en tidslinje och är mycket självförklarande.

4. Online Gantt

Bästa onlineprogramvaran för Gantt-diagram för webbaserad åtkomst var som helst

via Online Gantt

Om du vill skapa Gantt-diagram i din webbläsare utan att registrera dig eller ladda ner något, är Online Gantt ett utmärkt val. Jag har använt det i en nödsituation när jag inte har tillgång till andra verktyg och måste arbeta var som helst och när som helst. När jag är nöjd med mitt Gantt-diagram laddar jag ner det i .gantt-format för att importera det till en annan enhet eller webbläsare eller till och med andra kompatibla Gantt-diagramverktyg. Det är en ganska smidig upplevelse.

Dessutom erbjuder Online Gantt även en molnversion av Gantt-diagramprogramvaran, som du kan använda för att koppla samman fjärrteam till ett nominellt pris.

De bästa funktionerna i online-Gantt

Visualisera dina uppgifter i projektvyn och resursvyn

Exportera dina Gantt-diagram för att bädda in dem i presentationer, rapporter eller andra projektledningsverktyg.

Njut av en smidig upplevelse med dess enkla användargränssnitt.

Begränsningar för online-Gantt-diagram

Erbjuder begränsad nedladdningsbandbredd

Anpassningsmöjligheterna är mycket begränsade.

Det går inte att uppdatera beroenden utan att använda redigeringsknappen.

Det går inte att tilldela olika färger för olika uppgifter.

Priser för online-Gantt-diagram

Gratis (webbläsarapplikation)

Online Gantt med moln: 5 $/månad per användare

Online-betyg och recensioner av Gantt-program

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Online Gantt

Med sin enkla tillgänglighet, smidiga funktioner och sömlösa onlineåtkomst är detta Gantt-diagramverktyg det bästa programmet för att skapa Gantt-diagram utan någon installation.

Med sin enkla tillgänglighet, smidiga funktioner och sömlösa onlineåtkomst är detta Gantt-diagramverktyg det bästa programmet för att skapa Gantt-diagram utan någon installation.

5. GanttPRO

Bästa gratisprogram för Gantt-diagram för resursoptimering

via GanttPRO

Precis som ClickUp är GanttPRO ett projektledningsprogram med Gantt-diagramverktyg. ClickUp har dock ett gratisabonnemang, medan GanttPRO är ett betalt verktyg. Det kan vara ganska tråkigt om du vill använda ett Gantt-diagramverktyg för personligt bruk (t.ex. forskning) eller för ditt småföretag eller startup.

Bortsett från det är GanttPRO utmärkt för att göra det möjligt för projektledare att hantera flera resurser. Det ger en överblick över projektet, så att du kan visualisera teamets arbetsbelastning, scheman, kapacitet etc. och optimera resurserna. Jag har funnit det användbart för att förebygga utbrändhet bland teamen och hålla moralen hög. Mitt team har dock haft problem med anpassning, designens smidighet och layouter. Så om du letar efter något som du kan skräddarsy efter dina behov är GanttPRO kanske inte rätt för dig.

GanttPRO:s bästa funktioner

Skapa visuellt tilltalande Gantt-diagram för att spåra dina uppgifter, förfallodatum, deadlines, beroenden, ansvariga osv.

Visa ditt projekt i rutnät-, tavla-, lista- och portföljvy.

Koppla samman uppgifter baserat på beroende för att låsa led- och eftersläpningstider för beroende uppgifter.

Samarbeta med distansarbetande team med datasynkronisering i realtid, fildelning, kommentarer och omnämnanden samt aviseringar.

Hantera resurser dynamiskt genom åtgärdsloggar, teaminformation, översikt över arbetsbelastning och mycket mer.

Begränsningar för GanttPRO

Inlärningskurvan kan vara brant för dem som inte är vana vid avancerade projektledningsverktyg.

Bristen på anpassningsmöjligheter begränsar dess projektledningsfunktioner.

Priser för GanttPRO

Grundläggande: 9,99 $/månad

Pro: 15,99 $/månad

Företag: 24,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

GanttPRO-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5,0 (490+ recensioner)

Capterra: 4,8/5,0 (480+ recensioner)

Vad användarna säger om GanttPRO

GanttPRO bidrar till resurshantering och detaljerade meddelanden som främjar smidig kommunikation och smarta beslut. Det gör projektledning mer mänsklig och gör det enkelt att uppnå mål på ett korrekt och snabbt sätt.

GanttPRO bidrar till resurshantering och detaljerade meddelanden som främjar smidig kommunikation och smarta beslut. Det gör projektledning mer mänsklig och gör det enkelt att uppnå mål på ett korrekt och snabbt sätt.

6. ProjectManager

Bästa gratisprogramvaran för Gantt-diagram för att få insikter i realtid

via ProjectManager

Om du är nybörjare när det gäller Gantt-diagram rekommenderar jag att du börjar med ProjectManager. Det är ett av de projektledningsverktyg som hanterar Gantt-diagram på rätt sätt. Det har en användarvänlig och intuitiv instrumentpanel som förenklar skapandet av Gantt-diagram. Du kan definiera beroenden i Gantt-diagram, få en översikt över projektstatus, mäta projektets hälsa och korrigera kursen, generera rapporter och mycket mer.

ProjectManager erbjuder dock inte någon gratisversion eller freemium-plan. Kapitalinvesteringen är därför ganska avskräckande för dem som arbetar med en tight budget.

ProjectManagers bästa funktioner

Planera ditt projekt online med interaktiva och estetiska Gantt-diagram

Organisera alla dina projektrelaterade detaljer på ett centralt ställe

Se uppgiftsberoenden, milstolpar, projektstatus, kritisk väg etc. på en enda plattform.

Schemalägg uppgifter med dra-och-släpp-funktionen och färgkod dem.

Samarbeta med ditt team genom fildelning, kommentarer och automatiska aviseringar.

Begränsningar för ProjectManager

Integration med tredjepartsapplikationer och tjänster är komplicerat och begränsat.

Rapporteringsfunktionen erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter.

Priser för ProjectManager

Team: 13 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 24 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassad prissättning

Projektledares betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (93 recensioner)

Capterra: 4,1/5,0 (338 recensioner)

Vad användarna säger om ProjectManager

Jag älskar de många visningsalternativen (lista, tavla, Gantt, ark, instrumentpanel osv.), jag älskar hur lätt det är att använda och jag vet att allt uppdateras live mellan mig och mitt team.

Jag älskar de många visningsalternativen (lista, tavla, Gantt, ark, instrumentpanel osv.), jag älskar hur lätt det är att använda och jag vet att allt uppdateras live mellan mig och mitt team.

7. Smartsheet

Bästa gratisprogram för Gantt-diagram med kalkylbladsfunktioner

via Smartsheet

Jag använder normalt Smartsheet för att överbrygga klyftan mellan projektledningsprogram och kalkylblad. Med Smartsheet kan du enkelt växla mellan kalkylblad och Gantt-diagram. Du kan importera befintliga data från dina kalkylblad och konvertera dem till visuella Gantt-diagram med färgkodad information, uppgiftsberoenden, varaktighet etc.

Omvänt kan du exportera Gantt-diagramdata tillbaka till kalkylblad för snabb analys eller datamanipulation. Detta låter dig utnyttja styrkan hos båda – Gantt-diagram och kalkylblad – för datadriven projektplanering och genomförande.

Min enda invändning mot Smartsheet är att AI-funktionen fortfarande är under utveckling. Med tanke på att AI-assistenter är ett måste snarare än en trevlig extrafunktion, har Smartsheet kommit lite sent igång.

Smartsheets bästa funktioner

Fyll i formler eller text automatiskt i kalkylbladsceller med Smartsheet AI

Samordna teamaktiviteter med fildelning, varningar och aviseringar, konversationstrådar och dokumentgranskning.

Arbeta med flera projekt samtidigt med hjälp av portföljhanteringsfunktioner för att kontrollera budgetar, risker och resurser.

Skapa och spåra kritiska vägar för att hantera uppgiftsberoenden, resursallokering och arbetsbelastning.

Begränsningar för Smartsheet

Du kan bara använda ett kalkylblad per fil.

Datalagringskapaciteten över rader och kolumner är begränsad.

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: 32 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 3 200 recensioner)

Vad användarna säger om Smartsheet

Smartsheet erbjuder flexibilitet att skapa anpassade kalkylblad, Gantt-diagram, instrumentpaneler och formulär för att möta specifika behov. Vi kan anpassa plattformen så att den passar vårt unika arbetsflöde.

Smartsheet erbjuder flexibilitet att skapa anpassade kalkylblad, Gantt-diagram, instrumentpaneler och formulär för att möta specifika behov. Vi kan anpassa plattformen så att den passar vårt unika arbetsflöde.

Läs också: Smartsheet-alternativ du kan välja

8. Toggl Plan

Bästa gratisprogram för Gantt-diagram med tidsregistreringsfunktioner

via Toggl Plan

Toggl Plan ger en visuell bild av ditt projekt och samlar interna och externa intressenter på samma sida. Jag har använt kombinationen av Toggl Plan och Toggl Track för att skapa enkla Gantt-diagram med tidsspårningsfunktioner. Det hjälper till att visualisera projektets tidslinjer, spåra tiden som läggs på varje uppgift, optimera resursfördelningen och mycket mer.

Sådana data från tidigare projekt hjälper också till att uppskatta hur mycket tid liknande projekt, uppgifter eller aktiviteter kommer att ta i framtiden. Denna förutseende har förbättrat min förmåga att uppskatta tidsplaner, budgetar och kapacitet.

Jag önskar bara att det erbjöd det där lilla extra som andra Gantt-verktyg i listan har. Det är inte direkt ett klagomål, eftersom det fungerar bra, men eftersom vi har så många alternativ att välja mellan kan vi väl vara kräsna, eller hur?

Toggl Plans bästa funktioner

Spåra ditt teams tidsanvändning, tilldelade uppgifter, uppgiftsstatus, tidslinjer och andra viktiga detaljer.

Samla olika team och intressenter på en central plats och håll koll på projektets framsteg.

Planera uppgifter och resurser för att minimera konflikter och konkurrens

Skapa offentligt delbara, skrivskyddade länkar för externa intressenter

Automatisera återkommande uppgifter för att eliminera manuellt och överflödigt arbete

Begränsningar i Toggl Plan

Mobilappen är inte lika mångsidig som webbapplikationen (den saknar ett antal verktyg).

Begränsad integration med tredjepartsapplikationer

Att lägga till nya personer och tilldela uppgifter till flera användare är besvärligt.

Priser för Toggl Plan

Team: 9 $/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Toggl Plan

G2 : 4,3/5,0 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (110+ recensioner)

Vad användarna säger om Toggl Plan

Toggl Plan har ett riktigt snyggt och överskådligt gränssnitt som gör det enkelt att lägga till och hantera projekt. Gantt-diagrammen är ett utmärkt sätt att hantera projektets tidsplaner.

Toggl Plan har ett riktigt snyggt och överskådligt gränssnitt som gör det enkelt att lägga till och hantera projekt. Gantt-diagrammen är ett utmärkt sätt att hantera projektets tidsplaner.

9. Instagantt

Bästa programvaran för Gantt-diagram för projektvisualisering

via Instagantt

Instagantt lever upp till sitt namn – detta Gantt-diagramverktyg skapar diagram i blixtsnabb hastighet. Det är min favoritlösning för att snabbt och enkelt skapa Gantt-diagram. Det har ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt med enkel dra-och-släpp-funktionalitet, vilket minskar den kognitiva belastningen i samband med användningen av programmet. Detta, i kombination med dess responsivitet, gör att du kan skapa en tydlig visuell representation av projektplaner på bara några minuter.

På grund av dess begränsade funktioner (jämfört med fullfjädrad projektledningsprogramvara) använder jag den främst under planerings- och brainstormingfaserna. När jag har de enkla Gantt-diagrammen färdiga importerar jag dem till andra verktyg för vidare förfining och samarbete. Om du inte vill gå igenom alla dessa steg kan du självklart välja något mer omfattande istället.

Instagantts bästa funktioner

Visa projekt utanför Gantt-vyn – tabell, Kanban-tavla, arbetsbelastning och projektvyer.

Organisera ditt projekt och dess tillgångar på ett logiskt sätt med hjälp av arbetsböcker.

Håll koll på ditt arbete med hjälp av funktioner för uppgiftshantering som att skapa, tilldela, filtrera, sortera och prioritera uppgifter.

Kommunicera med ditt team via inkorg, kommentarer och mycket mer.

Skapa dina Gantt-diagram med CSV-import och inbyggd Asana-integration.

Begränsningar för Instagantt

Ett rörigt användargränssnitt minskar användbarheten hos Gantt-diagramverktyget.

Stöder endast användaråtkomst per arbetsbok

Priser för Instagantt

Instagantt Standalone:

Individuell plan: 12 $/månad

Team Plan: 24 $/månad

Instagantt Asana:

Individuell plan: 12 $/månad

Team Plan: 24 $/månad

Instagantt-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (430+ recensioner)

Vad användarna säger om Instagantt

Instagantts verktyg gör Gantt-visualiseringarna tydligare och mer användarvänliga än Asana-projekt – åtminstone Asanas första versioner av Gantt-diagram. När jag testade Asanas Gantt-funktion ville jag egentligen bara att den skulle vara mer lik Instagantt.

Instagantts verktyg gör Gantt-visualiseringarna tydligare och mer användarvänliga än Asana-projekt – åtminstone Asanas första versioner av Gantt-diagram. När jag testade Asanas Gantt-funktion ville jag egentligen bara att den skulle vara mer lik Instagantt.

10. Monday

Bästa Gantt-diagramprogram för applikationsspecifik anpassning

via Monday

Monday är ett gratis projektledningsprogram för personligt bruk. Det har inte bara imponerande projektledningsfunktioner, utan också en mycket imponerande förmåga att anpassa Gantt-diagram efter mina specifika behov.

Det gör att jag kan anpassa kolumnerna som visas så att jag kan fokusera på de mer kritiska aspekterna av projektdetaljerna. Dessutom kan jag utöka från bara Gantt-diagramvyn till arbetsbelastnings- och resursvyerna. Detta motverkar ibland planeringsutmattning eller belyser ineffektiviteter som kan ha smugit sig in i projektet.

De teleskopiska avgifterna är det enda anmärkningsvärda problemet jag stötte på när jag arbetade på måndagen. Plattformen skalade mycket bra med mitt växande team, men kostnaden nådde ohållbara nivåer på nolltid!

Monday bästa funktioner

Skapa automatisering med hjälp av Monday AI, en AI-driven assistent.

Anpassa dina Gantt-diagram med över 30 widgets som skräddarsyr användarupplevelsen.

Integrera projektledningsfunktioner i dina Gantt-diagram

Visa ditt projekt i olika lägen utöver Gantt-diagram, till exempel listor, Kanban-tavlor etc.

Anpassa mål och strategier till uppgifts- och resurshantering för att lyckas med projektet.

Begränsningar på måndagar

Blir kostsamt när du skalar upp

Den kostnadsfria versionen av projektledningsverktyget har begränsad funktionalitet.

Måndagspriser

För 3 till 49 användare:

Gratis: 0 dollar för 2 platser

Grundläggande: 12 USD/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (10 680+ recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (4 740+ recensioner)

Vad användarna säger om Monday

Monday gör det enkelt att hålla reda på alla mina kunder, deras anteckningar, e-posttrådar och bilagor på ett överskådligt och ordnat sätt. De roliga animationerna som ändras med årstiderna och helgdagarna är så roliga och gör inloggningen trevlig. Det finns många sätt att anpassa kontot och informationen i det, och eftersom jag är en mycket visuell person gör den anpassningen att jag tydligt kan se med hjälp av färger var en lead befinner sig i processen och vem som har gått med på tjänsten etc.

Monday gör det enkelt att hålla reda på alla mina kunder, deras anteckningar, e-posttrådar och bilagor på ett överskådligt och ordnat sätt. De roliga animationerna som ändras med årstiderna och helgdagarna är så roliga och gör inloggningen trevlig. Det finns många sätt att anpassa kontot och informationen i det, och eftersom jag är en mycket visuell person gör den anpassningen att jag tydligt kan se med hjälp av färger var en lead befinner sig i processen och vem som har gått med på tjänsten etc.

Är du osäker på Monday? Vi har några alternativ till Monday åt dig

Vanliga användningsområden för Gantt-diagram

Innan vi sammanfattar vill jag dela med mig av några praktiska tillämpningar och användningsfall för Gantt-diagram för att ge dig en tydligare bild. Här är några exempel på användning av Gantt-diagram i specifika användningsfall:

Projektplanering : Skapa en realistisk och praktisk tidsplan för ditt projekt. Gantt-diagram ger visuell tydlighet åt projektets tidsplan, uppgifter och beroenden så att du kan leverera resultat inom utsatta tidsfrister. : Skapa en realistisk och praktisk tidsplan för ditt projekt. Gantt-diagram ger visuell tydlighet åt projektets tidsplan, uppgifter och beroenden så att du kan leverera resultat inom utsatta tidsfrister.

Resursallokering : Använd Gantt-diagram för att visualisera teamets och individernas arbetsbelastning. Detta förhindrar utbrändhet och hjälper projektledare att tilldela rätt uppgifter eller resurser till rätt personer vid rätt tidpunkt. Kom ihåg att ett nöjt team ger resultat som gör andra nöjda.

Deadlinehantering : Gantt-diagram är praktiska för att följa upp framsteg mot tidsplaner. Att hålla koll på deadlines eller milstolpar hjälper till att förhindra förseningar och ger utrymme att få projekten tillbaka på rätt spår. Du kan kombinera denna applikation med resursallokering, och då är du hemma. : Gantt-diagram är praktiska för att följa upp framsteg mot tidsplaner. Att hålla koll på deadlines eller milstolpar hjälper till att förhindra förseningar och ger utrymme att få projekten tillbaka på rätt spår. Du kan kombinera denna applikation med resursallokering, och då är du hemma.

Teamsamarbete : Som en gemensam färdplan förenar Gantt-diagrammet hela teamet. Att vara på samma sida främjar transparens, avsiktlig kommunikation och ansvarstagande för uppgifterna. Detta håller alla samordnade och ansvariga.

Fastställa kritisk väg: Skapa Gantt-diagram som visar den kritiska vägen. Med denna sekvens av aktiviteter som direkt och i hög grad påverkar projekten kan teamen arbeta med fokus på resultaten.

Hitta det bästa gratisprogrammet för Gantt-diagram för ditt team

Programvaran för Gantt-diagram kommer att vidareutvecklas under de kommande åren. Med tekniker som AI och ML som spelar en transformativ roll kommer verktygen för Gantt-diagram att bli mer intuitiva, exakta och värdefulla.

Föreställ dig ett program som automatiskt schemalägger uppgifter, fördelar resurser, tilldelar uppgifter baserat på arbetsbelastning, tillgänglighet och kompetens, och förutsäger risker innan de uppstår. Vi pratar om intelligens inom projektledning i kombination med Gantt-diagrammens enkelhet, och jag ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda.

Om du letar efter alternativ till Gantt-diagram som också hjälper dig att få mer gjort är projektledningsverktyg rätt val. Om du arbetar på ett medelstort till stort företag kan du titta på ClickUp, Asana och några andra. Vi har faktiskt nyligen sammanställt en lista över de bästa projektledningsverktygen som du kan ha nytta av.

Om jag skulle välja bara ett skulle jag definitivt välja ClickUp, eftersom det ger mig alla funktioner och möjligheter som ett Gantt-diagramprogram har, samt sofistikationen hos ett allt-i-ett-projektledningsverktyg. Dessutom är det gratis, vilket i princip överensstämmer med det primära syftet med denna artikel.

Registrera dig gratis på ClickUp för att utforska!