10 gratis mallar för projektplaner i Excel och ClickUp

Mallar för projektplaner är avgörande för alla projektledare som vill hålla sina projekt på rätt spår. Dessa mallar hjälper dig att planera och hantera projektets tidsplaner, uppgifter, budgetar och resurser.

Att skapa en projektplan från grunden är dock ett enormt och tidskrävande arbete. Planen måste hjälpa dig att hantera tiden, lägga till alla viktiga aspekter och kartlägga uppgiftsberoenden i varje fas.

Den goda nyheten är att du har hjälp av experter.

Genom att använda färdiga mallar för projektplanering kan du organisera uppgifter och deadlines, visualisera framstegen och använda automatiska aviseringar för att hålla alla uppdaterade.

Om du har ont om tid och vill starta ditt nästa projekt eller avsluta jobbet snabbt, prova de 10 mallarna för projektplaner i ClickUp och Excel.

Vad är en mall för projektplanering?

En mall för projektplanering är en färdplan för hela projektet som du kan dela upp i lättförståeliga delar. Med mallen kan du planera och kommunicera alla uppgifter som måste slutföras från start till mål. Projektplanen innehåller en översikt på hög nivå, start- och slutdatum, projektbudget, resursfördelning, arbetsfördelningsstruktur samt månads- och veckoplaner.

För ledningen hjälper projektplaneringsmallen att följa projektets framsteg. För projektledare är projektets tidslinjemall avgörande för planeringen av ett nytt projektschema. De kommer att använda den för att uppskatta projektkostnader, tilldela varje teammedlem individuella uppgifter och ge en översikt över hur uppgiften passar in i de större projektmålen.

Mallen för projektplanering är en ledstjärna för teammedlemmarna. Organisera alla aspekter i mallen, från projektuppgifter, milstolpar och tidsplaner till att samordna alla kring viktiga mål.

Vad kännetecknar en bra mall för projektplanering?

Din projektschemamall ska göra det enkelt för teamen att se uppgifter och tidslinjer genom anpassade fält.

Mallen måste ha en intuitiv instrumentpanel, anpassningsbara fält, utrymme för att anteckna uppgiftsbeskrivningar, utrymme för oförutsedda händelser, möjliggöra teamsamarbete, ha att göra-listor och inbyggd chatt.

Definiera och ordna aktiviteter, uppskatta resurser och varaktighet och planera projektets tidsplan med en mall för projektledning.

Låt oss ta ett exempel på ett mjukvaruutvecklingsteam som har fått i uppdrag att utforma en webbplats.

Den framåtblickande projektledaren använder en anpassad mall för projektplanering för att visa utvecklare bredare områden, såsom projektfasen för wireframing, kodning och testning.

För att förbättra synligheten i projektet för andra berörda avdelningar lägger de till ytterligare beroenden, såsom innehållsskapande, optimering av bilder för SEO, design av användargränssnitt och tidslinjer till uppgiftslistan.

När du har flera uppgifter att ta itu med och undrar hur du ska prioritera ditt arbete har vi ett tips.

Använd ClickUps riskregister för att förstå konsekvenserna av ditt teams uppgifter om de inte slutförs och de potentiella risker som skulle påverka den totala produktiviteten.

10 gratis mallar för projektplaner att använda

Excel-mallen för projektledning är effektiv för enkla projekt som innebär att man skapar och följer upp projektplaner. Men för att hantera komplexa projekt som involverar flera intressenter, avancerat samarbete, skapande av beroenden och projektledningsfunktioner behöver du avancerade funktioner.

Det är där ClickUp kommer till undsättning. Projektledningsprogramvaran har anpassade mallar för projektplaner med funktioner för att hantera det tunga arbetet.

ClickUps projektmall hjälper dig att hantera alla dina resurser, från automatisering av arbetsflöden till schemaläggning, uppföljning av leveranser och organisering av uppgifter och dokument.

Låt oss utforska våra favoritmallar för projektplanering i ClickUp.

1. Mall för projektplanering i ClickUp

Idag kräver projektledning att du är kreativ när det gäller idéer och organiserad när det gäller deadlines.

Projektplaneringsmallen från ClickUp är avsedd för projektledare som jonglerar med olika prioriteringar. Använd denna mall för att sätta upp projektmål, dela upp dem i uppgifter och tilldela dem till teammedlemmarna.

Dessutom kan du visualisera och hantera prioriteringar med Gantt-diagram eller Kanban-tavlor och få meddelanden om potentiella risker eller budgetöverskridanden.

Chefer kan spåra projektstatus, analysera och justera mål, ställa in återkommande uppgifter och optimera resurser på språng.

Anta att du befinner dig i planeringsfasen för ditt nästa projekt. Med hjälp av tidsregistreringsfunktioner, taggar och beroenden kan du samordna teamet kring uppgifter, möjliga projektrisker, prioriteringar och milstolpar i en visuell tidslinje.

Se till att alla teammedlemmar känner till deadlines för projektuppgifterna och skapa anpassade uppdateringar för att informera alla om framstegen.

2. ClickUp Gantt-tidslinjemall

Att hantera dina projekt utan en Gantt-diagrammall är som att spendera en hel del tid på att söka igenom röran innan du hittar det du letar efter.

ClickUps mall för Gantt-tidslinje används ofta för att visa dina uppgifter i förhållande till den tid som avsatts för att slutföra dem.

Med denna mall för projektets tidsplan kan du enkelt kommunicera överlappningar mellan uppgifter och projektfaser. Sprid information om alla uppgifter som ingår i det nya projektet, viktiga deadlines, uppgiftens varaktighet samt start- och slutdatum.

Skapa uppgifter inom projektschemana som uppdateras automatiskt medan du arbetar. Dessutom kan du organisera uppgifter i projekt, justera tidsplanen för varje projekt och spåra framstegen med färgkodade uppgiftsstatusar.

Låt oss ta ett exempel på ClickUps enkla Gantt-diagrammall för en övergripande översikt av ditt projekt. Projektledare använder projektledningsmallar för att visualisera beroenden och förebygga hinder innan de uppstår.

Denna projektplanmall i ClickUp hämtar omedelbart uppgifter från din lista till ett enkelt diagram. Se om projektuppgiften är öppen, pågående eller slutförd genom att färgkoda Gantt-diagrammet. Med flera användningsfall för projektmallar med Gantt-diagram är möjligheterna oändliga när det gäller olika sätt att använda arbetsplanmallen.

3. Mall för projektledningsschema i ClickUp

När ett projekt involverar flera resurser, till exempel ett byggprojekt, är integrationen av ClickUps kostnadsfria projektplanmall med projektledningsverktyget din livräddare.

Det är komplicerat att ha koll på flera projekt samtidigt, och du behöver en projektledningsmall som skapar balans och ansvarstagande i teamet.

Använd ClickUps mall för projektledningsschema för att visualisera, organisera och strukturera projektets milstolpar. Utnyttja uppgiftslistor för att säkerställa att ditt team slutför allt i tid och inom budget.

Det första steget för att skapa en projektledningsplan är att beskriva projektet i termer av projektmål, tilldela uppgifter och identifiera de viktigaste intressenterna. Använd Mål i denna kostnadsfria mall för projektledningsplanering för att tilldela mål, fastställa tydliga tidsplaner och mätbara mål samt automatisera uppföljningen av framstegen.

Visualisera projektaktiviteter med hjälp av en lista, tavla eller tidslinje.

Listvyn är en flexibel vy för att gruppera, sortera och filtrera uppgifter.

Använd tavelvyn för att gruppera uppgifter efter ansvarig, prioritet, förfallodatum och beroenden.

Utnyttja tidslinjevyn för resurshantering, färdplaner och projektplanering.

Proffstips för chefer: Om du letar efter en teknik för tidshantering för att arbeta igenom uppgifter i ordning efter hur brådskande de är, prova ClickUps Eisenhower Matrix-mall.

4. Mall för projektarbetsplan i ClickUp

Oavsett hur vi fastställer projektets tidsplan eller omfattning måste du ta hänsyn till oförutsedda händelser, såsom brist på resurser mot slutet av projektet.

Det är viktigt att förbereda sig för och ta hänsyn till oförutsedda faktorer under projektets genomförande.

Det är här ClickUps mall för projektarbetsplan blir avgörande för att planera för nödsituationer och risker som säkerställer projektets framgång.

Låt oss titta på hur man använder denna enkla mall för projektplanering.

Vid utvecklingen av en offentlig hälsovårdsportal är efterlevnad och data av yttersta vikt. Du behöver projektledningsmallar med företagssäkerhet för att säkerställa att patientens personuppgifter är säkra.

Med ClickUps mall för projektplanering kan du dela upp din lista över design- och utvecklingsuppgifter i flera miljöer med fem anpassade fält: Varaktighet, Förseningar, Fas, Insats och Framsteg.

Mallen för produktionsschema eliminerar gissningar i varje steg, från förplanering till efterproduktion. Det finns utrymme för projektmål, utvecklingsuppgifter, resursallokering och framstegsspårning.

5. ClickUp-mall för projektets tidslinje på whiteboard

Tvärfunktionella partnerskap kräver en högre grad av samarbete. Den komplexa dynamiken mellan projektteam kräver tydlig kommunikation, visualisering av projektplaner och flexibilitet för att kunna göra ändringar under arbetets gång.

ClickUps mall för projektets tidslinje på whiteboard stöder allt detta. Olika team drar och släpper anteckningar som referens och omvandlar idéer till samordnade åtgärder, allt på ett och samma ställe.

Whiteboard är en perfekt yta för team att brainstorma, strategisera, kartlägga och bygga agila arbetsflöden för att spåra uppgifter. ClickUp Chat samlar all teamkommunikation under ett tak, så att du inte behöver jonglera mellan flera verktyg och spridda konversationer.

Oavsett om du planerar en produktlansering eller lägger grunden för en marknadsföringskampanj hjälper denna kostnadsfria mall dig att identifiera potentiella hinder och hålla ordning på arbetet.

Produktchefer drar nytta av en översikt över projektet genom Project Timeline Whiteboard. Å andra sidan kommer teamen att ställa in Automation i ClickUp för att tilldela uppgifter, lägga upp kommentarer, flytta statusar och bifoga filer direkt så att andra team kan komma åt dem.

6. Mall för utvecklingsschema i ClickUp

ClickUps mall för utvecklingsschema är avgörande för att alla utvecklingsteam ska kunna hålla sig på rätt spår och nå sina projektmål.

Från att utveckla nya produkter till att uppdatera befintliga – det har aldrig varit enklare att se till att dina projekt slutförs i tid. Börja med ett projektnamn, fyll i tabellen med produktutvecklingsaktiviteter i listvyn och följ framstegen med interaktiva tidslinjer.

Definiera utvecklingsaktiviteter såsom att namnge eller byta namn på uppgifter, använda anpassade fält för detaljer eller beskrivningar, eller uppdatera uppgiftsstatus och projektscheman.

Dessutom är dokumenten i ClickUp perfekta för chefer som vill skapa en projektlista med mål och integrera kunskapsbaser med projektledningsverktyget för att snabbt kunna slå upp tekniska detaljer.

ClickUps integration med arbetsplaneringsappar hjälper till att tilldela uppgifter till teammedlemmar baserat på deras befintliga arbetsbelastning för att maximera produktiviteten.

7. ClickUp Creative Schedule Timeline Template

Kreativa projekt är roliga. Men du behöver en projektledningsmall för att kunna följa projektets status och hålla dig på rätt kurs. ClickUps mall för kreativ tidsplan delar upp projekt i mindre steg så att ditt team kan prioritera varje genomförbar uppgift och hålla koll på det som är viktigast.

Anta att du är projektledare på en digital marknadsföringsbyrå och vill ta dina kreativa projekt till nästa nivå genom att införa ansvarsskyldighet i dina processer.

Med ClickUps kostnadsfria mall för projektplanering kan du spåra och hantera framstegen för dina team inom innehåll, grafik och sociala medier med flexibla vyer. Använd dra-och-släpp-funktionen för att prioritera uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar för att tillfredsställa dina bästa kunder med leveranstiderna.

När du hanterar flera kunder integreras denna mall för projektplaner med projektledningen så att du får en tydlig överblick över projektets tidsplaner och nästa steg i processen.

Denna nybörjarvänliga mall är en utmärkt utgångspunkt för nyblivna projektledare som vill få saker gjorda snabbt.

8. Mall för ClickUp-teamets tidsplan

Som uppgiftshanterare eller teamledare är det en utmaning att hantera de dagliga arbetsbelastningarna för olika team inom företaget. Du vill se till att alla är organiserade, håller sig till planen och är motiverade.

Team Schedule Template från ClickUp hjälper dig att planera och visualisera ditt teams arbetsbelastning utifrån dagliga kalendrar, så att du slipper detaljstyra ditt team.

Genom att skapa ett teamschema med hjälp av denna mall kan du:

Eliminera förvirring i kommunikationen om uppgifter

Få bättre överblick över uppgifterna med fullständig transparens

Motivera teammedlemmarna att hålla sig på rätt spår

Få ett strömlinjeformat och flexibelt arbetsflöde för att kunna göra ändringar när behovet uppstår.

Denna projektledningsmall förenar dina team mot ett gemensamt affärsmål och anpassar dina mål efter varje uppgift.

9. Excel-mall för projektplanering från Vertex42

Om du vill ha en mall för projektplanering som hanterar projektöversikten och uppgiftsbeskrivningarna på ett enkelt och visuellt tilltalande sätt är Excel-mallen för projektplanering från Vertex42 rätt val. Denna kostnadsfria mall fungerar utmärkt för att skapa och dela framstegsrapporter med intressenter.

Excel-alternativet är perfekt för enkel hantering av enkla operativa uppgifter, till exempel ett universitetsprojekt mellan studenter, som inte går att automatisera. Du kan till exempel lista dina vecko- eller månadsuppgifter och skapa projektplaneringsark.

Men när du behöver mer komplexa förslag, såsom mallar för projektbudgetar, kanske denna mall för projektplanering inte är till någon hjälp, eftersom den saknar budgetark för att spåra och uppskatta utgifter.

10. Excel-mall för projektplanering från TeamGantt

Med TeamGantts kostnadsfria Excel-mall för projektplaner behöver du inte oroa dig för att viktiga uppgifter faller mellan stolarna.

Om du är evenemangsarrangör kan du använda den här mallen för att hålla koll på dina uppgifter, ställa in tidslinjer baserat på startdatum och uppgiftens varaktighet samt få realtidsuppdateringar från talare, marknadsavdelningen, säljorganisationen och ledningen allteftersom projektet fortskrider.

Anta att du har ett branschevenemang nästa månad. Denna projektschemamall beskriver vem som behöver göra vad under de kommande två veckorna. I den vänstra kolumnen anger du datumintervallen för vecka ett och två. Lägg till resurser som kommer att bidra till projektet i den tilldelade kolumnen. Anpassa projektmallen, färgkoda mallen efter uppgift och lägg till rader och kolumner för att utöka tidslinjen.

Flexibel projektplanering börjar med att fokusera på uppgifter som gör skillnad. Sätt igång din projektplan på några minuter och se hur ditt team snabbare levererar ett framgångsrikt projekt.

