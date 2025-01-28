De 15 bästa projektledningsprogrammen för Mac (gratis och betalda) 2025

Även om den långvariga striden mellan Apple och alla andra smarta enheter i stort sett har lagt sig, finns det fortfarande flera verktyg som helt enkelt fungerar bättre på en Mac – om de inte är skapade enbart för produkten.

Med över två miljoner appar i Apples App Store kan det kännas överväldigande att välja rätt projektledningsprogramvara för din nya Mac-enhet, särskilt om det är första gången eller om du vill byta programvara. Även om inte alla dessa alternativ är utformade för produktivitet finns det fortfarande massor av projektledningsverktyg att välja mellan. Detta kan vara både en välsignelse och en förbannelse. 😳

Fördelen? Ditt verktyg finns där ute! Det finns ingen anledning att kompromissa med någon av funktionerna på din önskelista eller lägga hela budgeten på att skaffa vilken projektledningsprogramvara som helst. Men nackdelen? Det kan ta ett tag att undersöka och testa alternativen innan du hittar den projektledningslösning du drömmer om.

Men det är där vi kommer in i bilden. 😎

Innan du lägger värdefull tid på att gå igenom App Stores rekommendationer, börja med denna omfattande guide. Projektledning är vårt levebröd, och vi har redan gjort jobbet så att du slipper! Öppna din favoritapp för anteckningar och läs vidare, så ger vi dig allt du behöver veta om de 15 bästa projektledningsprogrammen för Mac.

Nu till det roliga. 🤓

Du känner till fördelarna med att använda projektledningsprogram och vad du ska tänka på när du väljer rätt verktyg för din Mac-enhet. Men istället för att ge dig ut på App Store, ta ett steg i en mer produktiv riktning och börja med denna detaljerade guide.

Vi lever och andas produktivitet och har gjort omfattande undersökningar av marknadens främsta konkurrenter för att kunna erbjuda dig det bästa av det bästa när det gäller projektledningsverktyg för Mac. Här är de 15 bästa Mac-programmen för projektledning.

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

Mac-entusiaster som uppskattar användarupplevelsen och funktionerna i Apples operativsystem kommer att älska ClickUp – den ultimata projektledningsappen för att få saker gjorda. ClickUps heltäckande lösningar för att hantera projekt, arbetsflöden och resurser gör det till en samarbetsplattform för team av alla storlekar och inom alla branscher.

Ta med dig ClickUp när du är på språng från din mobil och Apple Watch. Från dagliga påminnelser till uppdateringar av uppgifter – du kan hantera alla typer av arbete med ClickUps helt anpassningsbara funktioner!

ClickUp-funktioner

ClickUp Apple Watch-appen stöder skapande av uppgifter och påminnelser

Över 100 färdiga mallar eller skapa dina egna för alla användningsområden

Workspace Hierarchy ger dig större flexibilitet att organisera allt från team till projekt.

Inbyggd skärminspelare för att spela in videor från din webbläsare

Fördelar med ClickUp

Privata mål som du tilldelar dig själv för att följa din personliga och professionella utveckling

Sömlös upplevelse mellan webb- och desktop-appen

Arbeta offline var du än befinner dig

Nackdelar med ClickUp

Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och anpassningsbarhet

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Monday.com

via Monday

Monday.com är en plattform för projektledning, uppföljning och samarbete som är anpassad för team av alla storlekar. Det intuitiva användargränssnittet förenklar projektledningen genom att erbjuda användarna funktioner som uppgiftslistor, anpassade arbetsflöden, Gantt-diagram, Kanban-tavlor, projekt tidslinjer och mycket mer.

Genom smidig integration med andra populära verktyg som Slack och Google Drive kan team enkelt hålla koll på sina projektmål när de använder Monday.

Måndagens funktioner

Integrationer med andra populära projektledningsprogram

Intuitivt användargränssnitt med Gantt-diagram, kartor, spårningstavlor, Kanban-vyer och mycket mer.

Rapportering och analys för att följa teammedlemmarnas framsteg och skapa rapporter i realtid.

Monday pros

Utmärkt kundsupport

Visuellt tilltalande

Fokuserar på samarbete

Måndagsnack

Brant inlärningskurva eftersom nya funktioner ständigt läggs till.

Måndagspriser

Gratis för alltid

Grundläggande : 9 $/månad per användare

Standard : 12 USD/månad per användare

Pro : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta Monday för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Bokmärk guiden med projektledningsbegrepp för att nå dina mål!

3. Hive

via Hive

Hive är ett onlineverktyg för projektledning och samarbete som är utformat för att hjälpa team att hålla ordning, kommunicera bättre och arbeta mer effektivt. Det ger användarna en rad funktioner som gör det enklare än någonsin att följa projekt, hantera uppgifter och kommunicera.

Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt för projektledare att tilldela uppgifter till teammedlemmar och sätta deadlines, medan projektanalyser ger insikter i projektets framsteg.

Hive-funktioner

Anpassning av arbetsflödet för att effektivisera projektledningsprocessen och underlätta kommunikationen

Flexibla projekthierarkier med deluppgifter och delåtgärder

Realtidsmeddelanden och projektanalyser

Uppgiftslistor och projektuppföljning

Fördelar med Hive

Förstklassig kundsupport

Många integrationer

Enkel anpassningsbarhet

Nackdelar med Hive

Även om du kan stänga av dem kan aviseringar distrahera dig eftersom de visas som popup-fönster.

Begränsad mobil funktionalitet

Hive-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 5 USD/månad per användare

Teams : 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta Hive för prisuppgifter

Hive-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet är en plattform för projektledning och samarbete som är utformad för att hjälpa team att hålla ordning och få arbetet gjort. Den erbjuder användarna funktioner som projektuppföljning, uppgiftshantering, rapportering, fildelning, Gantt-diagram och mycket mer.

Dessutom integreras Smartsheet med populära produktivitetsverktyg, vilket gör det till ett utmärkt val för både småföretag och större organisationer.

Smartsheet-funktioner

Dynamisk vy

Resurshanteringsfunktioner

Bridge, kalenderapp och pivotapp

Fördelar med Smartsheet

Mycket anpassningsbar

Robust och kraftfull

Avancerad dataskyddsfunktion

Förstklassiga rapporterings- och analysfunktioner

Nackdelar med Smartsheet

Brant inlärningskurva

Resurshantering kräver tillägg

Priser för Smartsheet

Pro : 7 $/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Företag: Kontakta Smartsheet för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Smartsheet

G2: 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

5. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är ett utmärkt val för företag som söker ett omfattande projektledningsprogram som är enkelt att använda men ändå tillräckligt kraftfullt för att hantera komplexa projekt på ett framgångsrikt sätt. Dess breda utbud av funktioner i kombination med dess förmåga att integreras med andra verktyg gör det till ett utmärkt sätt för team att samarbeta effektivt samtidigt som det säkerställer hög effektivitet och produktivitet.

Teamworks mobilapp är perfekt för dig som behöver tillgång till projektuppdateringar när du är på språng. Med sin intuitiva design hjälper den team att hålla sig uppdaterade oavsett var de befinner sig eller vilken enhet de använder.

Teamwork-funktioner

Möjlighet att importera projektdata

Datavisualisering för att ordna uppgifter i sprintar och värden

Tavlor för att välja flera uppgifter och placera dem i kolumner

Uppgiftsrapportering för att skapa visuella rapporter baserade på projektdata

Teamwork-proffs

Inbyggda Teamwork-appar

Rapporter kan delas som Excel-, CSV- eller PDF-dokument.

Brant inlärningskurva

Det tar tid innan ändringarna träder i kraft.

Priser för Teamwork

Gratis Forever-plan : upp till 5 användare/plan

Startpaket: 5,99 $ per användare och månad

Leveransplan : 9,99 $ per användare och månad

Grow-plan : 19,99 $ per användare/månad

Skalanpassad plan: Kontakta Teamwork för mer information.

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

6. TeamGantt

via TeamGantt

TeamGantt är ett projektledningsprogram som hjälper team att organisera och planera sina projekt. Programmet gör det möjligt för användare att skapa och hantera Gantt-diagram, tilldela uppgifter, spåra prestanda och övervaka framsteg. Det möjliggör också samarbete mellan teammedlemmar genom att tillhandahålla en plattform för kommunikation, fildelning och diskussion.

Dessutom kan användarna ställa in olika typer av påminnelser, såsom start-/slutdatum eller försenade uppgifter, samt skapa olika rapporter i både PDF- och Excel-format.

TeamGantt-funktioner

Gantt-tidslinjer, uppgiftslistor, delade teamkalendrar, att göra-listor och tavlor

Konversationsinkorg och uppgiftskommentarer för att dela dokument och samarbeta

Användarvänligt gränssnitt för att hitta menyn, teamdashboards och Gantt-diagram

Visuell uppgiftsrapportering för att övervaka projektets framsteg

Fördelar med TeamGantt

Har ett enkelt och attraktivt användargränssnitt

Enkel fildelning och erbjuder mer än bara projektledning

Lätt att anpassa

Nackdelar med TeamGantt

Bristen på tidrapportering kan vara ett avgörande hinder för projektledare.

Brant inlärningskurva

Priser för TeamGantt

Begränsad gratis plan

Lite: 19 $/månad

Fördel: 49 $/månad

Enterprise: Från 99 $/månad

TeamGantt-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

7. OmniPlan

via OmniGroup

OmniPlan är ett avancerat program för projektplanering, schemaläggning och hantering för macOS. Det ger användarna tillgång till Gantt-diagram, dashboards för flera projekt, resursutjämning och nätverksdiagram. Du kan enkelt samarbeta och utvärdera milstolpar under hela projektet.

Med sitt intuitiva gränssnitt och lättanvända verktyg gör OmniPlan det enklare än någonsin att planera komplexa projekt i förväg och hantera resurser effektivt. Det erbjuder även stöd för molnlagringstjänster som iCloud Drive och Dropbox för att säkerställa att dina data är säkra och alltid tillgängliga.

OmniPlan-funktioner

Funktion för export och import av filer till MS Project

Anpassningsbart gränssnitt för Mac-enheter

Avancerad projektplanering

Fördelar med OmniPlan

Det är möjligt att exportera och importera MS Project-filer.

Ganska lätt att lära sig

Nackdelar med OmniPlan

Programvaran är dyr jämfört med andra projektledningsprogram för Mac på denna lista.

Att importera och exportera projektdata via MS Project kan ibland vara problematiskt.

OmniPlan-priser

Traditionell licens: 399,99 dollar

OmniPlan Pro: 19,99 $/månad per användare

OmniPlan-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

8. Wrike

via Wrike

Wrike har varit det självklara valet för de flesta organisationer som arbetar med kontorsteam eller distansarbetande team. Det är ett molnbaserat projektledningsprogram som gör det möjligt för användare att hantera sina projekt och uppgifter från en central plats. Wrike erbjuder faktiskt en rad olika funktioner, inklusive delegering av uppgifter, tidrapportering, fildelning och mycket mer.

Appen ger ökat fokus på uppgifter, överlägsen kontroll, kompatibilitet och bättre översikt över projektets framsteg än andra grundläggande projektledningsverktyg.

Wrike-funktioner

Enkelt användargränssnitt

Flera instrumentpaneler för att dela informationen med teammedlemmarna

Uppgiftshantering

Över 400 integreringar i appen och molnbaserade integreringar

Fördelar med Wrike

Med gratisversionen kan du skapa ett obegränsat antal projekt.

Du kan enkelt skapa anpassningar för dina marknadsförings- och kreativa avdelningar.

Nackdelar med Wrike

Du kan endast visa Gantt-diagram i de betalda versionerna.

Du kan endast komma åt tidsspåraren i appen med Business- eller Enterprise-abonnemanget.

Priser för Wrike

Gratis för alltid

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Företag: Kontakta Wrike för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 500 recensioner)

9. Trello

via Trello

Trello är ett projektledningsverktyg utvecklat av Atlassian. Programvaran körs på Kanban-ramverket och låter användare hantera projekt med hjälp av en att göra-lista.

Du kan också dela tavlor och kort med teammedlemmar på Trello. De mest attraktiva funktionerna är användarvänligheten och möjligheten att lägga till mer administrativ kontroll med standard-, premium- och företagsversionerna.

Trellos funktioner

Kortkommandon för smidig navigering i appen

Estetiska visualiseringar som anpassningsbara kort- och tavelomslag

Avancerade checklistor för att fördela uppgifter till teammedlemmar, vilket hjälper till att undvika röriga instrumentpaneler.

Automatiseringar för att skapa projektarbetsflöden

Fördelar med Trello

Attraktivt och användarvänligt gränssnitt

Du kan automatisera repetitiva uppgifter

Du kan integrera uppgraderingar och anpassningar från tredje part.

Nackdelar med Trello

De flesta funktionerna är inte tillgängliga i gratisversionen.

Det finns problem med användarbehörigheter

Uppgiftslager kan lätt staplas upp när du hanterar komplexa projekt.

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 USD/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare för 50 användare

Betyg och recensioner av Trello

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

10. Asana

via Asana

Asana är en annan allt-i-ett-plattform för projektledning i molnet med alla viktiga funktioner, såsom en virtuell instrumentpanel som underlättar samarbete, möjligheten att skapa och tilldela uppgifter till teammedlemmar, kommunikationsfunktioner, tavlor, tidslinjer och listor. För uppgiftshantering fungerar Asana bra i denna lista, men det kanske inte har alla de projektledningsfunktioner du önskar – jämfört med andra verktyg som nämns.

Jämför Asana och Smartsheet!

Asanas funktioner

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker, Android och andra integrationer tillgängliga.

Lägg till anpassade fält för att enkelt följa projektets och uppgifternas framsteg

Automatisering som hjälper dig spara tid och minska fel

Hantering av arbetsförfrågningar

Fördelar med Asana

Möjligheten att automatisera arbetsflöden sparar tid och minskar riskerna.

Den kostnadsfria versionen ger tillgång till några av de viktigaste funktionerna.

Nackdelar med Asana

Brant inlärningskurva för nya användare

Avsaknaden av tidrapportering försvårar projektledning

Teammedlemmar kan endast exportera CSV- och JSON-filformat.

Asanas priser

Grundläggande

Premium : 10,99 $/månad per användare

Företag : 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta Asana för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

11. Proofhub

via Proofhub

Proofhub är en intuitiv och omfattande projektledningslösning som gör det möjligt för team av alla storlekar att bättre organisera, samarbeta och hantera sina projekt. Den hjälper organisationer att få kontroll över sina projekt genom att samla människor, uppgifter, konversationer och filer på en centraliserad plattform.

Proofhub-funktioner

Tabellvy för att organisera projekt utifrån vad som är viktigt för dina teammedlemmar.

Board-vy för att identifiera och vidta åtgärder vid utmaningar inom projektledning

Gantt-diagram för att visualisera uppgiftsförloppet

Kalendervy för att se uppgifter och milstolpars framsteg i realtid

Fördelar med Proofhub

Programvaran har alla relevanta verktyg på ett och samma ställe.

När du har betalat den fasta avgiften kan du ha ett obegränsat antal användare.

Plattformen gör det enkelt att kommunicera och samarbeta

Nackdelar med Proofhub

Användare kan inte hantera återkommande uppgifter

Inga ytterligare funktioner som budgetering

Priser för Proofhub

Essential : 45 $/månad i fast avgift

Ultimat kontroll: 89 $/månad i fast avgift

Betyg och recensioner av Proofhub

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Proofhub!

12. NiftyPM

via NiftyPM

NiftyPM är ett gratis projektledningsprogram som gör det enkelt för team att samarbeta, planera och genomföra projekt. Det är utformat för att hjälpa team att hålla koll på sina uppgifter och följa upp framstegen. Med sitt intuitiva och användarvänliga gränssnitt hjälper NiftyPM användarna att hålla ordning och vara effektiva.

NiftyPM-funktioner

Mål och tidsplaner för att sätta upp för att sätta upp projektledningsmål

Milstolpar för att spåra uppgifts- och projektframsteg i Gantt-diagram

Rapportering för att övervaka teamets och uppgifternas prestanda

Projektportföljer för att visa flera projekt på ett och samma ställe

Fördelar med NiftyPM

Attraktivt användargränssnitt

Användare kan importera projektdata från andra projektledningsverktyg, såsom Microsoft Project och ClickUp.

Mallar för projektplanering

NiftyPM nackdelar

Få inbyggda integrationer

Inte lika robust som andra projektledningsprogram för Mac på denna lista.

Priser för NiftyPM

Gratis

Starter : 5 $/månad per användare

Pro : 10 USD/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta NiftyPM för prisuppgifter

NiftyPM-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

13. Jira

via Jira

Jira är ett programvaruutvecklingsverktyg som främst används av agila team för att hantera produktutveckling. Det gör det möjligt för användare att skapa och spåra problem, uppgifter och funktioner, samt planera sprints och samarbeta kring kod. Jira erbjuder även rapporterings- och analysfunktioner som hjälper team att mäta framstegen i sina projekt.

Jira-funktioner

Scrum-tavlor som hjälper teammedlemmar att förenkla komplexa uppgifter

Roadmaps för att spåra framsteg, vilket gör projektledningen smidig

Rapporter och insikter för att skapa visuellt tilltalande rapporter

Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Kalender och fler integrationer erbjuds.

Fördelar med Jira

Användare kan skapa rapporter och utveckla insikter.

Flera integrationer

Regelbundna uppdateringar

Nackdelar med Jira

Det går inte att skicka snabbmeddelanden.

Användarna kan inte bedöma projektrisker eller kostnader, vilket komplicerar projektledningen.

Priser för Jira

Gratis för alltid för 10 användare

Standard : Från 8,15 $/månad per användare

Premium : Från 16 USD/månad per användare

Företag: Kontakta Jira för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Bonus: Flödesschemaprogram för Mac

14. nTask

via nTask

Nästa projektledningsprogram för Mac är nTask, ett verktyg för teamsamarbete som hjälper dig att organisera dig och vara produktiv. Med nTask kan du enkelt hantera dina uppgifter, projekt och teammedlemmar på ett och samma ställe.

Det innehåller även projektmallar som hjälper dig att komma igång snabbt. Dashboarden ger dig en översikt över alla dina projekt och uppgifter på ett och samma ställe.

nTask-funktioner

Visuell projektframsteg med Gantt-diagram och uppgiftsmilstolpar

Anpassade varningar och aviseringar

Färgkodade projekt med hexkod

Dockvy för att växla mellan flera projekt

Fördelar med nTask

Enkel projektledning

Snabb uppgiftsuppföljning

Visuellt tilltalande och lätt att anpassa

nTask nackdelar

Det tar längre tid än normalt att bifoga stora filer när du delar dem.

Endast lämpligt för team med färre än 50 medlemmar.

Priser för nTask

Gratis: I 7 dagar

Premium : 3 $/månad per användare

Företag : 8 $/månad per användare

Företag: Kontakta nTask för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 90 recensioner)

15. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är en projektledningsapp som är utformad för att hjälpa team att hantera projekt och samarbeta mer effektivt. Den har funnits sedan lanseringen 2004 och är ett av de mest populära och mest använda samarbetsverktygen inom projektledning.

Basecamp erbjuder användarna en rad funktioner som gör det enklare för team att dela upp stora projekt i mindre uppgifter och fördela ansvar.

Basecamp-funktioner

Att göra-listor för att skapa och tilldela uppgifter

Chatfunktion för kommunikation i realtid

Rapporter för att spåra framsteg och hantera problem

Separat inkorg för aviseringar hjälper till att minska rörigheten på skärmen.

Fördelar med Basecamp

Perfekt för enkla projekt

Du kan söka efter projekt, filer eller uppgifter med hjälp av nyckelord.

Appen är mycket säker och skyddar din integritet.

Nackdelar med Basecamp

Har begränsade funktioner

Användare kan inte prioritera uppgifter

Bristen på tidsspårning

Priser för Basecamp

Basecamp per användare: 15 USD/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 dollar per år

Betyg och recensioner av Basecamp

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 13 000 recensioner)

Vad du ska leta efter i projektledningsprogram för Mac

Fördelarna med projektledningsprogram gör det till en viktig resurs för alla – inte bara projektledare.

Med funktioner för att bygga upp hela arbetsflöden, övervaka uppgifter, arbeta med ditt team och mycket mer hjälper de bästa projektledningsprogrammen alla medlemmar att enkelt hålla koll på sin arbetsbelastning och öka den totala produktiviteten. Tänk på att inte alla program har alla funktioner du behöver, så det är viktigt att göra en inventering av de funktioner du måste ha innan du tar fram ditt företagskort.

Dessutom öppnar valet av projektledningsprogramvara för Mac-enheter, till skillnad från andra märken, dörren för ytterligare funktioner som förbättrar din upplevelse av produkten.

Här är våra fem viktigaste kriterier för kraftfull projektledningsprogramvara för Mac:

Användargränssnittet (UI): Mac-enheter är kända för sin eleganta design, och ditt projektledningsverktyg bör inte vara annorlunda. Se till att den produkt du väljer är lätt att navigera, anpassningsbar och intuitiv. Detta hjälper alla i teamet att lära sig programvaran snabbare och gör verktyget mer värdefullt på lång sikt. Priser: Ta reda på vad din budget är innan du köper och se till att programvaran du tittar på tydligt anger vad du får för varje prisplan. Vissa verktyg döljer viktiga funktioner bakom betalda tillägg eller månatliga begränsningar – du ska inte behöva kämpa med en betalvägg varje gång du utför enkla processer. Funktioner: Prioritera projektledningsfunktioner som rapportering och analys, : Prioritera projektledningsfunktioner som rapportering och analys, uppgiftshantering , schemaläggning, kommentarer och chattfunktioner, resursallokering och samarbete. Integrationer: En annan sak att tänka på är projektledningsprogrammets förmåga att integreras med andra verktyg som ditt team använder. Detta utökar inte bara funktionaliteten hos det projektledningsprogram du använder, utan gör också övergången mycket smidigare för teamet. Kundnöjdhet och support: Vad säger användarna? Konsultera välrenommerade webbplatser för en opartisk recension av den programvara du är intresserad av. Den projektledningsprogramvara du väljer för din Mac-enhet ska inte bara leva upp till löftena på hemsidan, utan också erbjuda support för sina kunder i form av hjälpdokument, Vad säger användarna? Konsultera välrenommerade webbplatser för en opartisk recension av den programvara du är intresserad av. Den projektledningsprogramvara du väljer för din Mac-enhet ska inte bara leva upp till löftena på hemsidan, utan också erbjuda support för sina kunder i form av webbseminarier videor och mer.

En bra tumregel? Ha denna checklista till hands för att säkerställa att programvaran du överväger täcker grunderna (och mer) för att effektivt hantera projekt, arbetsflöden, team och övergripande produktivitet.

ClickUp: Det bästa projektledningsprogrammet för Mac för ditt team

Även om 15 kan låta som många försök och misstag för att hitta det bästa projektledningsprogrammet för Mac, är det fortfarande en droppe i havet jämfört med de hundratals som mättar marknaden.

Istället för att börja från scratch, börja med det bästa på listan – ClickUp. 🙂

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är den enda produktivitetsplattformen som är tillräckligt kraftfull för att samla allt ditt arbete i ett enda samarbetscenter, som även är tillgängligt på Apple Watch – en enorm fördel för Mac-användare som i stor utsträckning förlitar sig på produkter eller enheter från Apple!

Med en rik uppsättning funktioner, ett omfattande mallbibliotek och mer än 1 000 integrationer är ClickUp det ultimata projektledningsprogrammet för Mac-användare i alla branscher. Team av alla storlekar förlitar sig på ClickUp för att hantera allt från dagliga uppgifter till arbetsflöden på företagsnivå utan att behöva öppna en annan flik – allt till en bråkdel av kostnaden.

Få tillgång till massor av flexibla projektvyer, obegränsat antal uppgifter, medlemmar och mycket mer när du registrerar dig för ClickUps Free Forever Plan. Och få tillgång till mer avancerade funktioner med betalda alternativ från bara 5 dollar.

Få ut mer av din Mac genom att registrera dig för ClickUp idag. 🙌🏼