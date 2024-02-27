16 av de bästa ClickUp-integrationerna

Minns du en tid, för inte så länge sedan, när det bara fanns ett fåtal arbetsverktyg att välja mellan?

Snabbspola fram till idag... du har hundratals alternativ, och ändå kanske du fortfarande känner att du inte har hittat "den rätta". ☝️👀

Gå in på ClickUp för att äntligen hitta din perfekta match.

ClickUp skapades som ett allt-i-ett -verktyg för projektledning för att öka produktiviteten och minska frustrationen och ineffektiviteten som uppstår när man använder flera olika appar.

Vi förstår att det kanske inte är det mest produktiva sättet att tillbringa arbetsdagarna på att växla mellan olika appar, så vi har tagit fram den perfekta lösningen som gör det möjligt för alla typer av team inom olika branscher att anpassa sitt arbetsflöde och samla allt sitt arbete på ett ställe.

Men vi förstår. När ett företag växer ökar också behovet av mjukvarulösningar.

Det är bra att ClickUp har kraftfulla integrationsfunktioner! ⚡️

I den här artikeln har vi valt ut de 16 bästa apparna som hjälper dig att spara massor av tid, organisera ditt arbetsflöde, skala upp din verksamhet och återfå glädjen i din vardag. 😌

Fördelar med programvaruintegration

ClickUp är i sig tillräckligt kraftfullt för att ersätta många av de andra arbetsverktyg du använder, men genom att integrera det med andra appar kan du effektivisera ditt arbetsflöde på ett ställe.

ClickUp kan faktiskt anslutas till över 1000 verktyg, helt gratis! 🤯

Att integrera ClickUp med andra appar kan hjälpa dig att:

🟢 Underlätta informationsutbytet mellan olika system

🟢 Minska antalet fel som uppstår när data matas in manuellt i flera fristående system.

🟢 Förbättra insynen i din verksamhet genom att samla alla databaser i ett enda system.

🟢 Spara tid genom att utföra uppgifter i ett enda gränssnitt istället för att växla mellan olika system.

Bästa ClickUp-integrationerna

Oavsett vilket team du tillhör eller vilket projekt eller vilka uppgifter du arbetar med kan du använda integrationer för att förenkla ditt arbetsflöde och få ut mesta möjliga av ClickUp. 🚀

Slack

Slack är ett verktyg för meddelanden och kommunikation på arbetsplatsen som för samman människor så att de kan arbeta som ett enat team.

Ersätt enkelt e-post, textmeddelanden och chatt med denna enda app och skapa flera kanaler för att organisera olika konversationer eller grupper i dedikerade utrymmen.

Det innebär att du slipper hoppa mellan olika kommunikationsverktyg och förlora trådar i din e-postinkorg!

Ta detta kraftfulla och användarvänliga kommunikationsverktyg till nästa nivå och integrera det med ClickUp för att göra mer än bara chatta med dina teammedlemmar. När du ansluter Slack till ClickUp frigör du åtgärder som kan hjälpa dig att öka din produktivitet och effektivitet tiofaldigt!

Integrera Slack med ClickUp för att utföra följande åtgärder:

Ändra status, ansvariga, prioriteringar, taggar, förfallodatum

Anpassa vilka uppgiftsmeddelanden som ska skickas till Slack

Flytta uppgift

Omvandla Slack-meddelanden till ClickUp-kommentarer

Omvandla Slack-meddelanden till ClickUp-uppgifter

Lägg till Slack-meddelanden i ditt anteckningsblock

Och mycket mer!

⭐️ Proffstips: Använd slashkommandon för att snabbt använda ett av de tillgängliga genvägarna för att effektivt justera uppgiftsdetaljer, komma åt formateringsalternativ utan att klicka, bifoga eller bädda in filer och mycket mer! Skapa uppgifter i Slack med kommandot ”/clickup new”.

➡️ Anslut Slack till ClickUp

Skapa en ny uppgift i Slack med hjälp av slashkommandon i ClickUp

Hubspot

Hubspot är en global ledare inom CRM och har blivit en viktig del av kundorienterade team och företag över hela världen.

Denna omfattande plattform för kundrelationshantering (CRM) förser företag med olika verktyg för att effektivisera deras marknadsföring, försäljning och kundservice.

Dra nytta av deras hubbar för marknadsföring, försäljning, service, CMS och drift för att hjälpa dig att attrahera, engagera, glädja och växa ditt företag.

Så vad får du egentligen när du kombinerar kraften hos Hubspot och ClickUp?

Med denna Hubspot ClickUp-integration får teamen tillgång till följande:

Tvåvägssynkronisering: Håll data mellan de båda plattformarna synkroniserade så att den senaste informationen är tillgänglig i båda systemen utan att någon manuell inmatning krävs.

Sömlös automatisering: Med möjligheten att trigga arbetsflöden från den ena plattformen till den andra kan aktiviteter som äger rum under hela kundresan, inklusive sådana som spänner över flera team, automatiseras.

Använd över 20 olika sätt att automatisera arbetet mellan ClickUp och HubSpot så att projekten går snabbare och informationen når de team som behöver den mest tidigare.

Anslut ClickUp till Hubspot idag för att öka hastigheten på dina projektleveranser, automatisera dina kundreseprocesser och ge teamen den översikt de behöver för att arbeta optimalt och leverera resultat.

Gör

Make är en automatiseringsplattform som låter dig visualisera, designa och automatisera ditt arbete på några minuter.

Detta verktyg, som kallas för ”internets lim”, gör att du kan få mer gjort genom att koppla ihop dina arbetsverktyg och automatisera komplexa processer med sitt dra-och-släpp-gränssnitt – inga tekniska kunskaper krävs!

När du integrerar Make med ClickUp kan du säga adjö till repetitiva, manuella arbetsuppgifter och välkomna en helt ny nivå av produktivitet och arbetseffektivitet! 👋 😄

Integrera enkelt över 1000 arbetsverktyg som Slack, Github, Gmail, Trello och många fler med din ClickUp-arbetsyta för att förenkla ditt arbetsflöde och effektivisera dina arbetsprocesser.

Allt du behöver göra är att ställa in dina unika scenarier med triggers för att starta en händelse i en av dina appar och actions för att slutföra arbetsflödet. Det är allt!

Integrera Integromat med ClickUp för att uppleva följande:

Spara timmar varje vecka genom att automatisera repetitiva uppgifter.

Förbättra din datahantering och organisation

Förbättra medarbetarnas effektivitet

Snabba upp slutförandet av uppgifter

Minska fel, dubbla inmatningar och förbisedda poster.

Och mycket mer!

⭐️ Proffstips: Få en flygande start med hundratals gratis automatiseringsmallar för ClickUp och andra appar och lär dig hur du automatiserar arbetsflöden i företaget här.

➡️ Anslut Integromat till ClickUp

Konfigurera ClickUp-triggers i Integromat

Gmail

Gmail är en intuitiv, säker och effektiv e-postapp som används för personlig och affärsmässig kommunikation av miljarder människor över hela världen. Den hjälper dig att hålla kontakten, vara organiserad och produktiv genom att du kan komma åt appen från vilken enhet som helst, när som helst.

Okej, nu ska vi prata om integration. 😎

Effektivisera din kommunikation, öka din produktivitet och glöm aldrig att svara igen genom att integrera ClickUp i ditt Gmail-arbetsflöde. Installera bara ClickUp Chrome-tillägget och använd Zapier, en automatiseringsapp, för att göra det möjligt för ClickUp och Gmail att enkelt överföra information och synkronisera alla åtgärder som sker i någon av plattformarna.

Denna integration gör att du kan:

Skapa ClickUp-uppgifter från e-postmeddelanden

Bifoga e-postsvar till uppgifter

Samla alla uppgifter på ett ställe

Markera åtgärdspunkter för att automatiskt skapa nya uppgifter (endast Business Gmail-konton)

Och mycket mer!

⭐️ Proffstips: Anslut ditt Gmail-konto till ClickUp för att skicka och ta emot e-postmeddelanden från en uppgiftstråd med funktionen E-post i ClickUp ClickApp.

➡️ Anslut Gmail till ClickUp

E-post i ClickUp ClickApp-funktionen

Zoom

Zoom är en videokonferensplattform som låter dig virtuellt vara värd för och delta i möten med andra Zoom-kontoinnehavare från hela världen.

Under det senaste året har Zoom blivit ett av de mest populära och mest använda verktygen för videomöten för både personliga och affärsmässiga ändamål, och har för alltid förändrat hur vi genomför arbetsmöten, särskilt för dem som arbetar på distans.

Kan det integreras med ClickUp? Ja, det kan det definitivt!

När du integrerar Zoom med ClickUp kan du:

Starta ett Zoom-möte inom uppgifter med hjälp av Zoom-mötesknappen.

Delta i ett möte via en länk som automatiskt publiceras i en kommentar för alla inblandade.

Visa inspelningslänkar i dina uppgifter när det inspelade mötet är slut.

⭐️ Proffstips: Använd slashkommandot /zoom för att öppna Zoom-appen på ett ögonblick. ⚡️

➡️ Anslut Zoom till ClickUp

Starta och delta i Zoom-möten inom en ClickUp-uppgift

Harvest Time Tracking

Harvest är en molnbaserad app för tidrapportering och utgiftshantering som låter dig planera och uppskatta projekt med verkliga data, hantera teamets kapacitet och arbetsflöde samt fakturera smidigt med hjälp av spårbara data. Detta tidrapporteringsverktyg erbjuder rapportering, tidrapporter, fakturering och stöd för integration med appar.

Tre stora fördelar med Harvest för tidrapportering:

Strukturerad datainsamling

Enkel och bekväm tidrapportering

Behörighetskontroll

När det gäller integrationer gör Harvest det enkelt att ansluta till dina favoritverktyg, inklusive ClickUp!

Det är dags att vi pratar om att integrera Harvest med ClickUp: ⏰

Det tar bara några sekunder att ansluta Harvest till ClickUp.

När du är ansluten aktiverar du tidsspårning för att hantera tiden som läggs på projekt och synkronisera tiden automatiskt med dina ClickUp-uppgifter.

Med en Harvest + ClickUp-integration kan du hantera din tid, hålla koll på tiden du lägger på uppgifter och alltid veta exakt var tiden tar vägen.

➡️ Anslut Harvest Time Tracking till ClickUp

Starta Harvest-timern inom en uppgift i ClickUp

Unito

Unito är en kodfri integrationslösning som låter dig skapa och anpassa arbetsflöden mellan olika verktyg. Den håller freelancers och stora företagsteam samordnade genom att tillhandahålla detaljerad, dubbelriktad, live-synkronisering av uppgifter och projekt mellan verktyg.

I grunden är Unito en lösning för arbetsflödeshantering som integreras med flera verktyg och möjliggör djupgående tvåvägssynkronisering, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för att frigöra verklig samverkan. Det minskar och eliminerar inte bara hinder mellan dina arbetsverktyg, utan förvandlar dem också till mer kraftfulla verktyg.

Låt oss säga att du vill öka din produktivitet genom att integrera det med ClickUp.

Goda nyheter: det kan du absolut. 😉

Unitos tvåvägsintegration med ClickUp kan hjälpa dig att skapa djupa kopplingar mellan ClickUp och dina andra arbetsverktyg. Det bästa av allt är att eftersom Unitos flöden är dubbelriktade och synkroniseras i realtid kan du vara säker på att informationen i dina verktyg alltid är uppdaterad!

Här är vad du kan göra med Unitos ClickUp-integration:

Anslut ClickUp till Unitos hela integrationsportfölj

Spåra kundinteraktioner på ett och samma ställe

Definiera hur och vilken information som ska synkroniseras

Live-synkronisering i båda riktningarna av uppgifter, listor, projekt, förfallodatum, status och mer.

Anpassa fältmappning, filter och fler inställningar för att kontrollera informationsflödet.

➡️ Anslut Unito till ClickUp

Unitos tvåvägs ClickUp-integration

Google Kalender

Google Kalender är en kalender- och schemaläggningstjänst som utvecklats av Google och används av över 500 miljoner människor världen över. Den finns tillgänglig på 41 olika språk.

Oavsett om du använder den för personliga eller affärsmässiga ändamål kommer du troligen att tycka att den här appen är enkel att använda tack vare dess mycket intuitiva och användarvänliga gränssnitt. Lägg enkelt till, ändra och dela evenemang, och skicka till och med inbjudningar till vänner, familj och kollegor.

Eftersom Google Kalender är utformat för team har det aldrig varit enklare att dela scheman med andra och skapa flera kalendrar som teamen kan använda tillsammans. Förutom sina synkroniseringsfunktioner kan Google Kalender integreras med andra arbetsverktyg, som ClickUp, för att hjälpa dig att effektivisera och hantera dina fullspäckade scheman!

Är du redo att öka din produktivitet och ha full kontroll över dina dagar?

Det trodde vi väl! 😊

Här är vad du kan uppnå genom att koppla din Google Kalender till ClickUp:

Tvåvägssynkronisering mellan ClickUp och din kalender

Synkronisera dina ClickUp-uppgifter med Google Kalender med kalendervyn i ClickUp.

Få omedelbart en översikt över din uppgiftslista för dagen, veckan eller månaden.

Gör ändringar i dina ClickUp-uppgifter och få automatiska uppdateringar i din Google Kalender som återspeglar de ändringar som gjorts.

Anslut flera ClickUp-arbetsytor till en Google Kalender

➡️ Synkronisera din Google Kalender med ClickUp 📆 💕

Visa synkroniserade händelser från Google Kalender i ClickUps kalendervy

Dropbox

Dropbox är en molnlagringstjänst som låter dig lagra och dela dina filer online.

Dropbox används av mer än 400 miljoner användare världen över och är en populär och pålitlig app för filhosting, filsynkronisering och fillagring online. Dropbox hjälper dig att hålla dina filer säkra, från foton och videor till viktiga dokument.

Denna app främjar smidigt teamsamarbete eftersom den låter dig skapa delbara länkar till dina filer, lägga till kommentarer till filer och är lättillgänglig från flera enheter, såsom datorer och smartphones.

Vad händer när ett smart molnlagringsverktyg möter en allt-i-ett-app för uppgiftshantering?

Dropbox stöder integrationer med olika appar, däribland ClickUp. Genom att integrera de två apparna blir det enklare att hantera båda kontona på samma konto, samtidigt som du får andra viktiga fördelar för uppgiftshantering.

Här är vad du kan göra genom att ansluta Dropbox till ClickUp:

Bifoga Dropbox-filer till ClickUp-uppgifter

Förbättra produktiviteten genom att minska flaskhalsar, hantera uppgifter och projekt på ett och samma ställe.

Förbättra teamsamarbetet genom att låta teamen arbeta med projekt samtidigt, oavsett var de befinner sig.

Se till att data som lagras i båda apparna förblir säkra

➡️ Anslut Dropbox till ClickUp

Ladda upp och bifoga Dropbox-filer i en uppgift i ClickUp

Loom

Loom är ett skärminspelningsverktyg som låter användare spela in sin skärm, webbkamera och mikrofon. Dela enkelt inspelade videomeddelanden till en person, grupp eller ett team med en offentlig eller privat länk för att få fram ditt budskap snabbare än att behöva skriva ett långt e-postmeddelande med förklaringar och detaljer.

I denna videoinspelningsplattform kan du introducera nya medarbetare, felsöka problem, granska och ge feedback, dela uppdateringar och mycket mer!

Loom har förtroendet hos miljontals användare världen över och fortsätter att förändra hur team kommunicerar och samarbetar på jobbet. Nu behöver du inte längre oroa dig för tidszonsskillnader och behöva förklara detaljer om och om igen!

På tal om arbete, låt oss ta en titt på vad integrationen mellan Loom och ClickUp kan göra för dig:

Öppna Loom och spela in en video inom en uppgift i ClickUp.

Spela in en video utan vattenstämpel

Klistra in länken till en Loom-skärminspelning i en uppgiftsbeskrivning eller en ny kommentar för att bädda in en video direkt i ClickUp

➡️ Anslut Loom till ClickUp

Skärminspelning och presentation i Loom

Bugsnag

Bugsnag är en kraftfull programvara för felövervakning, rapportering och felsökning som är utvecklad för webb-, server- och mobilapplikationer.

Detta är en omfattande app för felsökning som förser mjukvaruutvecklingsteam med diagnostiska data och verktyg som behövs för att identifiera och lösa fel snabbare. Bugsnag gör det enklare för användare att få felmeddelanden i realtid, hitta felets ursprung, prioritera och replikera fel samt analysera möjliga lösningar genom noggrann övervakning.

Använd Bugsnag för att hålla dina appar fria från buggar och koppla den till ClickUp för att samla all din bugghantering på ett ställe!

ClickUps inbyggda automatisering stöder arbetsflöden med externa applikationer som Bugsnag. En Bugsnag-automatiseringsintegration gör att du kan övervaka buggar och vidta åtgärder inuti ClickUp, vilket sparar tid och gör att dina team kan fokusera på den mer tekniska delen av arbetet.

Ta en titt på vad du kan göra när du konfigurerar Bugsnag i ClickUp:

Automatisera ditt arbetsflöde med triggers och åtgärder för att enkelt övervaka och lösa buggar.

Anpassa var och hur informationen visas i ClickUp genom att mappa dina data från en Bugsnag-trigger och koppla dem till ett fält i ClickUp.

Dynamisk datakartläggning inom nya uppgifter

➡️ Konfigurera en Bugsnag-automatisering i ClickUp

Ställa in automatiserat arbetsflöde i Bugsnag

Zendesk

Zendesk är en molnbaserad kundsupportplattform och CRM-system för försäljning som är utformat för att hjälpa till att lösa kundärenden och förbättra kundrelationer.

Detta kraftfulla och flexibla kundserviceverktyg låter dig kommunicera med kunder via telefon, chatt, e-post, sociala medier och andra kanaler. Zendesk erbjuder funktioner som hjälper dig att hantera kundkommunikation via olika kanaler, automatisera kundsupporten och skapa autosvar, kunskapsbaser och mycket mer för att effektivisera din kundkommunikation.

Det erbjuder också anpassningsbara verktyg för att bygga anpassningsbara kundtjänstportaler, livechatt och integreras med hundratals andra applikationer, inklusive ClickUp!

Se vad du kan göra med Zendesk i ClickUp:

Omvandla snabbt ärenden till uppgifter

Lägg till ticketinformation till uppgifter, ange ansvariga och förfallodatum på ett och samma ställe.

Undvik att växla mellan olika uppgifter genom att koppla flera ClickUp-uppgifter till ett Zendesk-ärende för att enkelt kunna se uppgiftsstatus och ID.

Visa länkar i ClickUp och Zendesk med statusuppdateringar i realtid

➡️ Anslut Zendesk till ClickUp

Omvandla ett Zendesk-ärende till en ClickUp-uppgift

GitHub

GitHub är en molnbaserad plattform för kodhosting som främjar samarbete och kommunikation mellan utvecklare. Detta samarbetsverktyg gör det möjligt för utvecklare att dela idéer och metoder samt enkelt hantera open source-programmeringsprojekt.

Det är en av de mest populära plattformarna för Git-arkiv, som är en virtuell lagringsplats för projekt och en populär webbplats för kodare. Utvecklare kan enkelt ladda ner en ny version av programvaran, göra ändringar och bidrag och ladda upp den nya versionen så att andra kodare i communityn också kan arbeta med den.

Github är utmärkt för förgrening, pull-förfrågningar, sociala nätverk, förgrening och för att hålla ändringsloggar.

Vill du effektivisera och öka effektiviteten i dina interna processer?

Integrera det med ClickUp.

Så här kan integrationen mellan GitHub och ClickUp gynna dig:

Använd Github utan att lämna ClickUp

Spåra automatiskt commit, sammanslagningar och pull-förfrågningar – allt inom aktivitetsflöden för uppgifter.

Se all Github-aktivitet relaterad till en uppgift direkt i ClickUp.

Få ClickUp-meddelanden när nya GitHub-aktiviteter läggs till i uppgifter.

Bifoga automatiskt (eller manuellt) GitHub-aktivitet till ClickUp-uppgifter

Ändra automatiskt uppgiftsstatus från GitHub

➡️ Anslut Github till ClickUp

Ta emot Github-aktivitetsmeddelanden i ClickUp

Intercom

Intercom är en plattform för konversationsrelationer som hjälper företag att bygga bättre kundrelationer genom messenger-baserade upplevelser.

Detta kommunikationsverktyg är utmärkt för sälj-, produkt-, marknadsförings-, support- och kundframgångsteam. Intercom gör det möjligt för dem att se vilka deras kunder är och vad de gör i appen och på webbplatserna.

Intercom gör det enkelt att samla allt ditt team behöver för att kommunicera och ge support till dina kunder på en enda, användarvänlig plattform.

Vill du effektivisera din kommunikation och arbetshantering?

Integrera Intercom med ClickUp för att förbättra din inkorg och förenkla ditt arbetsflöde!

Ta en titt på vad du kan göra med en Intercom-ClickUp-integration:

Skapa och länka ClickUp-uppgifter snabbt direkt från din inkorg.

Länka en eller flera ClickUp-uppgifter till en konversation i Intercom för att snabbt hoppa till uppgiften eller spåra dess framsteg.

Skapa eller länka en uppgift till ett ärende, så läggs automatiskt en länk till Intercom-konversationen till din ClickUp-uppgift.

➡️ Anslut Intercom till ClickUp

Skapa en ny ClickUp-uppgift i Intercom

Miro

Miro är en onlinebaserad plattform för samarbete som fungerar som en whiteboard för att skapa, samarbeta och centralisera kommunikationen mellan team.

Detta intuitiva samarbetsverktyg gör det möjligt för team att brainstorma tillsammans och visualisera koncept, idéer och lösningar med digitala klisterlappar. Du kan också använda Miros mind mapping-funktion för att organisera idéer, samt för att hjälpa dig att planera och hantera agila arbetsflöden.

Förenkla ditt arbetsflöde ännu mer genom att integrera Miro med ClickUp!

ClickUps Miro-integration gör att du kan göra följande:

Redigera Miro-tavlor i ClickUp och minska den tid du slösar på att växla mellan appar.

Skapa whiteboard-idéer var som helst i ClickUp

Lägg till en ny eller befintlig Miro-tavla till ClickUp Docs och uppgifter genom att helt enkelt använda slash-kommandot (/miro)

➡️ Integrera Miro med ClickUp

Använd ett slashkommando för att öppna Miro och lägga till en Miro-tavla i ett dokument i ClickUp.

Front

Front är en plattform för kundkommunikation och ett kommunikationsnav som gör det möjligt för teammedlemmar att samarbeta mer effektivt.

Det hjälper till att effektivisera kommunikationen, öka effektiviteten och produktiviteten genom att dela en teaminkorg och tillhandahålla en central plats för både interna och externa meddelanden. Dina team kan dela e-postmeddelanden utan att behöva vidarebefordra dem, ha interna konversationer inom ett e-postmeddelande, snooza meddelanden och mycket mer med detta robusta e-postverktyg.

Förutom fördelarna inom kommunikation erbjuder Front även inbyggda analysverktyg som hjälper dig att övervaka prestanda, spåra KPI:er och mätvärden och mycket mer, tillsammans med omfattande integrationer som ökar funktionaliteten.

Integrera Front med ClickUp för att öka din produktivitet och hålla koll på din inkorg!

Här är vad du kan göra med Front och ClickUp tillsammans:

Skapa ClickUp-uppgifter – lägg snabbt till ticketinformation i dina ClickUp-uppgifter, tilldela medlemmar och ange förfallodatum, allt inom Front.

Bifoga valfritt antal ClickUp-uppgifter till en biljett i Front för att enkelt kunna se uppgiftens status och ID.

Visa länkar i båda apparna – när du skapar eller länkar en biljett till en uppgift läggs automatiskt en länk tillbaka till Front-biljetten i din ClickUp-uppgift.

➡️ Integrera Front med ClickUp

Skapa en ClickUp-uppgift i Front

Figma

Sist men inte minst är Figma en annan lättanvänd ClickUp-integration som hamnar på vår lista. Team som behöver kommunicera snabbt fram och tillbaka mellan olika multimedia- eller designprojekt kommer att ha nytta av Figma-integrationen.

Figma är ett webbaserat prototyp- och designverktyg som gör det enklare att samarbeta med ditt team vid utformningen av ett projekt. Tack vare funktionen för versionshistorik är det enkelt att hålla koll på feedback från hela teamet.

Dessutom kan ClickUp-användare dra nytta av denna integration med inbäddade funktioner som låter dig zooma och bläddra igenom alla Figma-design som lagts till i en uppgift, kommentar, dokument eller vy.

Ta en titt på vad en integration mellan Figma och ClickUp kan göra:

Anslut enkelt dina designer och prototyper för att samarbeta eller granska i ClickUp.

Ge dina ClickUp-projekt mer kontext med zoombara Figma-inbäddningar.

Undvik statiska skärmdumpar som skapar förvirring när du kommunicerar om designspecifikationer.

➡️ Börja automatisera ditt arbete med Figma ➕ ClickUp

Exempel på Figma-plattformen

Få ut det mesta av ClickUp

Alla företag behöver ett pålitligt verktyg för uppgiftshantering som ClickUp.

Med massor av användbara funktioner kan ClickUp hjälpa alla organisationer att hantera tid, prioritera uppgifter och slutföra projekt effektivt – allt på ett och samma ställe.

När du kopplar ClickUp till andra arbetsverktyg kan du förvänta dig en drastisk och positiv förändring av ditt arbetsflöde.

Lägg till dina favoritappar för kommunikation, samarbete, automatisering och mycket mer i ClickUp för att få ut det mesta av denna superkraftfulla plattform. ⚡️