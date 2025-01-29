De 10 bästa alternativen till ProofHub för smidig projekt- och teamhantering

ProofHub är ett utmärkt verktyg som är utformat för att effektivisera olika aspekter av projekt- och teamhantering. Det är fullspäckat med funktioner som gör samarbete, uppgiftshantering och uppföljning av framsteg till en barnlek.
Men precis som all annan programvara har ProofHub också sina nackdelar. Gränssnittet är lite föråldrat och integrations- och automatiseringsfunktionerna lämnar mycket att önska.
Lyckligtvis finns det många fantastiska programvarulösningar för team- och projektledning som kanske passar dina behov bättre. Men med så många alternativ, där alla påstår sig vara bäst, är det inte lätt att fatta rätt beslut.
Därför har vi gjort grovjobbet åt dig och utforskat dussintals projektledningsverktyg, med fokus på deras viktigaste funktioner, användarrecensioner och prisalternativ. Resultatet är denna praktiska lista över de 10 bästa ProofHub-alternativen för att ta kontroll över dina projekt!
Vad är ProofHub?
ProofHub gör det möjligt för team att samarbeta, kommunicera och hantera projekt och uppgifter på ett effektivt sätt – allt inom en centraliserad plattform.
Plattformen har en rad verktyg, från flera projektvyer och dagliga agendor för att hålla koll på återkommande uppgifter till inbyggda tidsregistreringsalternativ, färdiga mallar och ett praktiskt filhanteringssystem. ?️
Precis som alla andra kvalitativa projektledningsplattformar underlättar ProofHub samarbete i realtid med olika alternativ som trådade diskussioner, korrekturläsnings- och godkännandeverktyg, meddelanden och inbyggd chattfunktion.
Vad ska du leta efter i ProofHub-alternativ?
Integrationer, automatiseringar och användarvänlighet verkar vara ProofHubs svaga punkter. Se därför till att ditt alternativ utmärker sig inom dessa områden och samtidigt minst motsvarar ProofHubs funktionalitet inom andra områden som uppgiftshantering, arbetsflödesoptimering och fildelning.
Här är några av de egenskaper och funktioner du bör tänka på:
- Intuitivt gränssnitt: Det skulle vara bra om appen var lätt att navigera utan omfattande utbildning eller tidigare erfarenhet av liknande verktyg.
- Integrationer: Ditt ProofHub-alternativ bör kunna anslutas, antingen direkt eller via ett API, till praktiskt taget alla andra appar som du använder regelbundet. Var särskilt uppmärksam på integrationer med kommunikations-, tidsspårnings- och CRM-verktyg.
- Automatisering: Verktyget ska kunna effektivisera repetitiva eller rutinmässiga uppgifter genom automatisering, vilket frigör tid för aktiviteter som ger mer värde.
- Effektiv uppgiftshantering: Se till att plattformen låter dig tilldela, organisera, spåra och samarbeta kring uppgifter för att effektivisera arbetsflödena.
- Färdiga mallar: Appen bör vara utrustad med fördesignade mallar för att påskynda projektets uppsättning och planering.
- Samarbete: Prioritera verktyg som förbättrar teamsamarbetet och främjar smidig kommunikation och idéutbyte.
- AI-funktioner: Att använda artificiell intelligens i projektledning är inte ProofHubs starkaste sida, så se till att alternativet erbjuder AI-driven assistans.
De 10 bästa ProofHub-alternativen att använda 2024 och framåt
Vi har genomsökt marknaden för att handplocka de bästa ProofHub-alternativen – och säkerställt att de inte bara uppfyller de krav som anges ovan, utan också erbjuder några unika funktioner.
Är du redo att ta din projektledning till nästa nivå? Då kör vi! ?
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som är utformad för att effektivisera uppgiftshantering, uppföljning av framsteg och teamsamarbete. Den går utöver traditionella lösningar och erbjuder avancerade automatiserings- och AI-funktioner för att optimera arbetsflöden och öka den totala produktiviteten för team av alla storlekar. ?
ClickUp är ett kraftfullt verktyg med sin uppsättning projektledningsfunktioner, som omfattar branschledande lösningar för att organisera, prioritera och övervaka arbetet till perfektion. Dessa inkluderar mer än 15 vyer för att visa dina uppgifter och projekt på det sätt du vill.
Realtidssamarbete är där ClickUp verkligen glänser, med olika alternativ som är utformade för att föra tvärfunktionella team närmare sina projektmål.
Med ClickUp Whiteboards kan du brainstorma, sätta prioriteringar och tilldela uppgifter på en oändlig samarbetsyta. Om du inte vill bygga Whiteboard från grunden kan du ta hjälp av några av ClickUps över 1 000 färdiga mallar för alla tänkbara användningsområden.
Oavsett om du arbetar med en projektbeskrivning, en SOP eller en produktplan är ClickUp Docs rätt val! Plattformens samarbetsverktyg för textredigering och dokumenthantering gör att hela teamet kan hålla sig uppdaterade, bokstavligt talat. ?
Funktionen ClickUp Comments tar det ett steg längre genom att möjliggöra diskussioner och feedback i realtid direkt i uppgifterna. Du kommer aldrig att missa viktiga uppdateringar, vilket leder till bättre beslutsfattande samtidigt som du uppnår dina kommunikationsmål.
Slutligen fungerar ClickUp Dashboards som kommandocentraler för ditt teams verksamhet. Allt du behöver göra är att navigera bland de anpassningsbara korten, och voilà! Du kan enkelt spåra uppgifter, övervaka framsteg och mäta teamets prestanda, vilket gör samarbetet enkelt och ökar teamets effektivitet.
ClickUps bästa funktioner
- Förstklassig uppgiftshantering med anpassade fält och statusar
- 15+ ClickUp-vyer för att närma sig arbetet från alla vinklar
- ClickUp Automations och ClickUp AI för att optimera arbetsflöden och öka produktiviteten
- Verktyg för samarbete i realtid som whiteboards, dokument, tankekartor etc.
- Målsättning och uppföljning för att hålla teamen fokuserade och motiverade
- ClickUp Dashboards för att övervaka alla aspekter av ditt teams arbetsflöde
- Integrationer med över 1 000 appar och produktivitetsverktyg från tredje part
- Över 1 000 färdiga mallar
- Mobilapp för offlineåtkomst till projekt och uppgifter när du är på språng
Begränsningar med ClickUp
- På grund av en uppsjö av funktioner behöver nya användare tid för att lära sig appen.
- Ändringar i en vy återspeglas inte alltid i andra vyer.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 5 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljteamet för en prissättningsplan som är anpassad efter dina behov.
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)
2. Monday.com
Monday.com är omtyckt för sitt användarvänliga gränssnitt och sina robusta anpassningsalternativ. Det är en utmärkt kundorienterad projektledningslösning med funktioner som förbättrar teamsamarbete och produktivitet.
Bland dess starkaste sidor finns anpassningsbara arbetsflöden och instrumentpaneler, som ger teamen skräddarsydda lösningar för deras specifika behov. Dess kvartalsvisa färdplan säkerställer övervakning av framstegen i realtid, medan Kanban- och Gantt-diagrammen erbjuder flexibilitet när det gäller att organisera och visualisera uppgifter.
Slutligen erbjuder plattformens sandbox-miljö teamen ett unikt utrymme för experiment och kreativa idéer. Den är också integrerad med färgkodade mallar för att förbättra den visuella tydligheten och enkelheten.
Monday.com bästa funktioner
- Anpassningsbara arbetsflöden och instrumentpaneler
- Sömlös uppgiftsuppföljning
- Projektledning i Kanban- och Gantt-diagramstil
- Färgkodade mallar för bättre överskådlighet och enkelhet
- Sandbox-miljö för att främja teamsamarbete
Begränsningar för Monday.com
- Vissa av integrationerna och automatiseringarna kan vara svåra att navigera i.
- Dåliga alternativ för att anpassa instrumentpanelen
Priser för Monday.com
- Gratis
- Grundläggande: 9 $/månad per användare
- Standard: 12 $/månad per användare
- Fördel: 19 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Monday.com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)
3. Confluence
Confluence från Atlassian är ett kraftfullt projektledningsprogram som effektiviserar kommunikationen och förbättrar teamets produktivitet och arbetsflödeshantering. Det gör det möjligt för användare att skapa, redigera och samarbeta på dokument i realtid och snabbt dela och förfina idéer. Därför kallas det ofta för Wikipedia för företagsledning.
Plattformens anpassningsbara mallar och avancerade sökfunktioner gör det enkelt att snabbt söka igenom information, vilket säkerställer att alla hålls informerade och samordnade kring projektledningsmålen. ?
Confluence kanske inte kan mäta sig med dedikerade projektledningsverktyg som ClickUp och Monday.com, men dess integration med andra Atlassian-produkter som Jira och Trello garanterar en sammanhängande projektledningsupplevelse, vilket gör det till en omfattande lösning för team av alla storlekar.
Confluence bästa funktioner
- Effektiv hantering av stora mängder dokumentation
- Dokumenthantering, redigering och teamsamarbete i realtid
- Integration med andra Atlassian-produkter som Jira och Suite
- Behörighetskontroller för teamets dataintegritet
- Enkel omordning och skapande av en hierarki av sidor
Begränsningar i Confluence
- Det kan vara svårt att spåra skapade utrymmen
- Dålig integration med verktyg från tredje part
Priser för Confluence
- Gratis
- Standard: 6,05 $/månad per användare
- Premium: 11,55 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Betyg och recensioner av Confluence
- G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
4. Basecamp
Basecamp används av över 75 000 organisationer och marknadsföringsbyråer och har alla verktyg du behöver för att effektivisera dina projektledningsarbetsflöden. Det har funktioner som att göra-listor, fildelning och dokumentsamarbete som hjälper team att hålla ordning och följa planen. ✅
Basecamp erbjuder en centraliserad instrumentpanel där teammedlemmarna enkelt kan få tillgång till projektuppdateringar och deadlines. Med gruppchattfunktionen kan teammedlemmarna kommunicera i realtid och diskutera projektdetaljer utan att behöva externa meddelandeplattformar.
Dessutom kan Basecamp-användare konfigurera automatiska incheckningar och framstegsrapporter för att säkerställa att alla är på samma sida och ansvarar för sina uppgifter.
Basecamps bästa funktioner
- Effektiv teamkommunikation
- Automatiska incheckningar och framstegsrapporter
- Centraliserad instrumentpanel för enkel samordning av teamet
- Intuitivt gränssnitt
- Inbyggda samarbetsverktyg för fildelning och dokumenthantering
Basecamps begränsningar
- Begränsade integrationer med appar från tredje part
- Chatboten eller meddelandeforumet fryser ibland
Basecamp-priser
- Grundläggande: 15 USD/månad per användare
- Pro Unlimited: 299 $/månad för obegränsat antal användare (faktureras årligen)
Basecamp-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)
5. Nuclino
Nuclino är ett annat intuitivt projektledningsverktyg som fungerar som din organisations kollektiva hjärna. Det effektiviserar ditt teams arbetsflöde genom att organisera dokument och kunskap, hantera uppgifter samt visualisera och bearbeta data. ?
En utmärkande egenskap hos Nuclino är dess förmåga att visualisera projektstrukturer genom olika lägen, såsom diagramlägen, tabeller, listor eller allmänna tavlor. Detta gör det möjligt för team att välja det format som är mest lämpligt för att förstå och presentera sin projekthierarki.
Nuclinos bästa funktioner
- Funktioner för samarbete, dokumenthantering och uppgiftshantering
- Visualisera projektstrukturer
- Lätt att lägga till och organisera instrumentpaneler med unika mallar
- Gör det möjligt för användare att spåra ändringar, återgå till tidigare versioner och förbättra befintliga versioner.
- Integrationer med produktivitetsverktyg som Airtable
Nuclinos begränsningar
- Begränsade integrationer och widgetfunktioner
- Formateringsalternativen är inte så bra
Nuclino-priser
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Nuclino-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)
6. Asana
Från att skapa och tilldela uppgifter till att sätta deadlines och projektplaner erbjuder Asana en omfattande plattform för effektiv projektledning. Med tanke på dess mångsidighet är det inte konstigt att det har blivit ett populärt verktyg för över 135 000 användare världen över. ?
Förutom att underlätta uppgiftshantering förbättrar Asana teamsamarbetet genom chatt och fildelning för att säkerställa smidig kommunikation. Det erbjuder också anpassningsbara projektmallar och automatiserade kampanjer, vilket gör det möjligt för team att effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten.
Det som verkligen skiljer Asana från sina konkurrenter är dess personliga funktioner. Detaljerad uppgiftsuppföljning ger teamen detaljerad information, medan färgmarkeringar ger visuella ledtrådar för enkel organisering och prioritering, vilket förbättrar projektledningsupplevelsen för små team.
Asanas bästa funktioner
- Automatiserade kampanjer för ett mer effektivt arbetsflöde
- Detaljerad spårning för att säkerställa att uppgifter slutförs i tid
- Att göra-listor med förfallodatum och påminnelser
- Färgmärken och etiketter
- Integreras sömlöst med populära verktyg som Google Drive och Slack
Asanas begränsningar
- Begränsad uppgiftshierarki
- Komplex installation för avancerad automatisering
Asanas prissättning
- Gratis
- Starter: 10,99 $/månad per användare
- Avancerat: 24,99 $/månad per användare
- Enterprise och Enterprise+: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 12 000 recensioner)
7. Zoho Projects
Zoho Projects effektiviserar projektledning genom funktioner för uppgiftshantering, såsom Gantt-diagram som visualiserar projektets tidslinjer och uppgiftsberoenden. Det möjliggör också kommunikation i realtid mellan teammedlemmar via chatt och dokumentdelning.
Plattformens främsta försäljningsargument är dess fördefinierade mallar som gör det möjligt för användare att skapa standardiserade strukturer och arbetsflöden för olika uppgifter och projekt. Detta sparar inte bara tid utan säkerställer också konsekvens och effektivitet i arbetet med att uppnå teamets mål.
Zoho Projects bästa funktioner
- Anpassningsbara projekt- och uppgiftsmallar
- Bekväm delegering av teamuppgifter och uppdrag
- Kraftfull analys och rapportering
- Samarbetsverktyg som chatt, forum och dokumentdelning
- Integration med andra Zoho-appar för att optimera arbetsflöden
Zoho Projects begränsningar
- Begränsade integrationer med appar från tredje part
- Det är krångligt att ställa in projektmallar
Priser för Zoho Projects
- Gratis
- Premium: 4 $/månad per användare
- Enterprise: 9 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Betyg och recensioner av Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)
8. Teamwork.com
Teamwork.com lever upp till sitt namn genom att främja smidigt samarbete i realtid. Med funktioner som fildelning och chattar i realtid kan teammedlemmarna arbeta effektivt tillsammans oavsett plats eller tidszon.
Plattformens milstolpsfunktion gör det möjligt för team att sätta upp mål, följa framsteg och dela uppdateringar i realtid. Denna funktion skapar en dynamisk miljö där alla, inklusive kunder, kan ge feedback, förslag och specifika projektkrav via intagsformulär.
Teamwork.com bästa funktioner
- Enkla list-, tabell- och Kanban-vyer för flexibel uppgiftshantering
- Tidsloggmallar med noggrann spårning och rapportering
- Dropbox-integration för effektiv fildelning och dokumenthantering
- Milstolpar för att sätta upp teammål och följa framstegen
- Intagningsformulär för att samla in förfrågningar, feedback och information från kunder och teammedlemmar
Begränsningar för Teamwork.com
- Komplext gränssnitt för nya användare
- Klusterbaserade administratörskontroller
Priser för Teamwork.com
- Gratis
- Starter: 5,99 $/månad per användare
- Leverans: 9,99 $/månad per användare
- Grow: 19,99 $/månad per användare
- Skala: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Teamwork.com betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
9. Trello
Trello från Atlassian är ett av de mest populära och användarvänliga projektledningsverktygen som prioriterar organisation och förenklar uppgiftshantering. Denna plattform använder funktioner som kommentarer, bilagor och checklistor för att förbättra kommunikationen och samordningen mellan teammedlemmarna.
Trellos styrka ligger i dess intuitiva gränssnitt baserat på Kanban-tavlor, som ger en visuell representation av uppgifter och deras framsteg. Teammedlemmar kan enkelt spåra och ändra status för varje uppgift med hjälp av en enkel dra-och-släpp-redigerare.
Trellos bästa funktioner
- Användarvänligt gränssnitt
- Använder Kanban-tavlor med en dra-och-släpp-redigerare för att förenkla och organisera projekt.
- Kommentarer, bilagor och förfallodatum effektiviserar teamsamarbetet
- Inbyggda mallar för att påskynda projektkonfigurationen för nya användare
- Över 100 integrationer med andra produktivitetsverktyg
Trellos begränsningar
- Begränsade projektuppföljningsfunktioner jämfört med vissa Trello-alternativ
- Inga inbyggda funktioner som Gantt-diagram eller resurshantering
Priser för Trello
- Gratis
- Standard: 5 $/månad per användare
- Premium: 10 $/månad per användare
- Enterprise: 17,50 $/månad per användare
*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)
10. Wrike
Wrike är en app för uppgiftshantering och schemaläggning som hjälper team att samarbeta och hålla ordning. Den har en robust projektpanel för att spåra framsteg, fördela resurser och samla all relevant information på ett ställe.
Plattformens OKR-mall underlättar registreringen av mål och utformningen av optimala strategier för framgång, medan dess flödesschema gör att du kan visualisera dina arbetsflöden och upptäcka områden som kan förbättras.
Wrikes bästa funktioner
- Robusta funktioner för uppgiftshantering och schemaläggning
- Projektpaneler för visualisering av arbetsflöden och prestationsindikatorer
- Flödesschema för enkel visualisering av arbetsflödet
- Mall för veckolista med uppgifter
- OKR-mall för att registrera mål
Wrike-begränsningar
- Begränsade anpassningsmöjligheter för projektarbetsflöden
- Brist på avancerade rapporterings- och analysfunktioner
Wrike-priser
- Gratis
- Team: 9,80 $/månad per användare
- Företag: 24,80 $/månad per användare
- Enterprise och Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter
Wrike-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)
Klara dina projekt och öka produktiviteten med det bästa ProofHub-alternativet
ClickUp är mer än bara ett verktyg; det är ett kraftfullt projektledningsverktyg som gör det möjligt för hela team att arbeta tillsammans och göra mer på kortare tid – allt inom en och samma plattform. Från uppgiftshantering och tidrapportering till resursallokering och teamsamarbete erbjuder ClickUp en heltäckande lösning för alla aspekter av projektledning.
Med denna plattform hanterar du inte bara projekt utan förvandlar också ditt teams arbetsflöde och ökar produktiviteten över hela linjen. Så varför inte prova ClickUp idag? ⏭️