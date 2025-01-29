De 10 bästa alternativen till ProofHub för smidig projekt- och teamhantering

ProofHub är ett utmärkt verktyg som är utformat för att effektivisera olika aspekter av projekt- och teamhantering. Det är fullspäckat med funktioner som gör samarbete, uppgiftshantering och uppföljning av framsteg till en barnlek.

Men precis som all annan programvara har ProofHub också sina nackdelar. Gränssnittet är lite föråldrat och integrations- och automatiseringsfunktionerna lämnar mycket att önska.

Lyckligtvis finns det många fantastiska programvarulösningar för team- och projektledning som kanske passar dina behov bättre. Men med så många alternativ, där alla påstår sig vara bäst, är det inte lätt att fatta rätt beslut.

Därför har vi gjort grovjobbet åt dig och utforskat dussintals projektledningsverktyg, med fokus på deras viktigaste funktioner, användarrecensioner och prisalternativ. Resultatet är denna praktiska lista över de 10 bästa ProofHub-alternativen för att ta kontroll över dina projekt!

Vad är ProofHub?

ProofHub gör det möjligt för team att samarbeta, kommunicera och hantera projekt och uppgifter på ett effektivt sätt – allt inom en centraliserad plattform.

Plattformen har en rad verktyg, från flera projektvyer och dagliga agendor för att hålla koll på återkommande uppgifter till inbyggda tidsregistreringsalternativ, färdiga mallar och ett praktiskt filhanteringssystem. ?️

Precis som alla andra kvalitativa projektledningsplattformar underlättar ProofHub samarbete i realtid med olika alternativ som trådade diskussioner, korrekturläsnings- och godkännandeverktyg, meddelanden och inbyggd chattfunktion.

Vad ska du leta efter i ProofHub-alternativ?

Integrationer, automatiseringar och användarvänlighet verkar vara ProofHubs svaga punkter. Se därför till att ditt alternativ utmärker sig inom dessa områden och samtidigt minst motsvarar ProofHubs funktionalitet inom andra områden som uppgiftshantering, arbetsflödesoptimering och fildelning.

Här är några av de egenskaper och funktioner du bör tänka på:

Intuitivt gränssnitt: Det skulle vara bra om appen var lätt att navigera utan omfattande utbildning eller tidigare erfarenhet av liknande verktyg. Integrationer: Ditt ProofHub-alternativ bör kunna anslutas, antingen direkt eller via ett API, till praktiskt taget alla andra appar som du använder regelbundet. Var särskilt uppmärksam på integrationer med kommunikations-, Ditt ProofHub-alternativ bör kunna anslutas, antingen direkt eller via ett API, till praktiskt taget alla andra appar som du använder regelbundet. Var särskilt uppmärksam på integrationer med kommunikations-, tidsspårnings- och CRM-verktyg Automatisering: Verktyget ska kunna effektivisera repetitiva eller rutinmässiga uppgifter genom automatisering, vilket frigör tid för aktiviteter som ger mer värde. Effektiv uppgiftshantering: Se till att plattformen låter dig tilldela, organisera, spåra och samarbeta kring uppgifter för att effektivisera arbetsflödena. Färdiga mallar: Appen bör vara utrustad med fördesignade mallar för att påskynda projektets uppsättning och planering. Samarbete: Prioritera verktyg som förbättrar teamsamarbetet och främjar smidig kommunikation och idéutbyte. AI-funktioner: Att använda artificiell intelligens i projektledning är inte ProofHubs starkaste sida, så se till att alternativet erbjuder Att använda artificiell intelligens i projektledning är inte ProofHubs starkaste sida, så se till att alternativet erbjuder AI-driven assistans.

De 10 bästa ProofHub-alternativen att använda 2024 och framåt

Vi har genomsökt marknaden för att handplocka de bästa ProofHub-alternativen – och säkerställt att de inte bara uppfyller de krav som anges ovan, utan också erbjuder några unika funktioner.

Är du redo att ta din projektledning till nästa nivå? Då kör vi! ?

Öka produktiviteten genom att effektivisera uppgifter och använda anpassningsbara ClickUp-vyer för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som är utformad för att effektivisera uppgiftshantering, uppföljning av framsteg och teamsamarbete. Den går utöver traditionella lösningar och erbjuder avancerade automatiserings- och AI-funktioner för att optimera arbetsflöden och öka den totala produktiviteten för team av alla storlekar. ?

ClickUp är ett kraftfullt verktyg med sin uppsättning projektledningsfunktioner, som omfattar branschledande lösningar för att organisera, prioritera och övervaka arbetet till perfektion. Dessa inkluderar mer än 15 vyer för att visa dina uppgifter och projekt på det sätt du vill.

Realtidssamarbete är där ClickUp verkligen glänser, med olika alternativ som är utformade för att föra tvärfunktionella team närmare sina projektmål.

Med ClickUp Whiteboards kan du brainstorma, sätta prioriteringar och tilldela uppgifter på en oändlig samarbetsyta. Om du inte vill bygga Whiteboard från grunden kan du ta hjälp av några av ClickUps över 1 000 färdiga mallar för alla tänkbara användningsområden.

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

Oavsett om du arbetar med en projektbeskrivning, en SOP eller en produktplan är ClickUp Docs rätt val! Plattformens samarbetsverktyg för textredigering och dokumenthantering gör att hela teamet kan hålla sig uppdaterade, bokstavligt talat. ?

Funktionen ClickUp Comments tar det ett steg längre genom att möjliggöra diskussioner och feedback i realtid direkt i uppgifterna. Du kommer aldrig att missa viktiga uppdateringar, vilket leder till bättre beslutsfattande samtidigt som du uppnår dina kommunikationsmål.

Formatera och samarbeta enkelt med dokument tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

Slutligen fungerar ClickUp Dashboards som kommandocentraler för ditt teams verksamhet. Allt du behöver göra är att navigera bland de anpassningsbara korten, och voilà! Du kan enkelt spåra uppgifter, övervaka framsteg och mäta teamets prestanda, vilket gör samarbetet enkelt och ökar teamets effektivitet.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

På grund av en uppsjö av funktioner behöver nya användare tid för att lära sig appen.

Ändringar i en vy återspeglas inte alltid i andra vyer.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta : Kontakta säljteamet för en prissättningsplan som är anpassad efter dina behov.

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Monday.com

Monday.com är omtyckt för sitt användarvänliga gränssnitt och sina robusta anpassningsalternativ. Det är en utmärkt kundorienterad projektledningslösning med funktioner som förbättrar teamsamarbete och produktivitet.

Bland dess starkaste sidor finns anpassningsbara arbetsflöden och instrumentpaneler, som ger teamen skräddarsydda lösningar för deras specifika behov. Dess kvartalsvisa färdplan säkerställer övervakning av framstegen i realtid, medan Kanban- och Gantt-diagrammen erbjuder flexibilitet när det gäller att organisera och visualisera uppgifter.

Slutligen erbjuder plattformens sandbox-miljö teamen ett unikt utrymme för experiment och kreativa idéer. Den är också integrerad med färgkodade mallar för att förbättra den visuella tydligheten och enkelheten.

Monday.com bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden och instrumentpaneler

Sömlös uppgiftsuppföljning

Projektledning i Kanban- och Gantt-diagramstil

Färgkodade mallar för bättre överskådlighet och enkelhet

Sandbox-miljö för att främja teamsamarbete

Begränsningar för Monday.com

Vissa av integrationerna och automatiseringarna kan vara svåra att navigera i.

Dåliga alternativ för att anpassa instrumentpanelen

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 9 $/månad per användare

Standard: 12 $/månad per användare

Fördel: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

3. Confluence

Confluence från Atlassian är ett kraftfullt projektledningsprogram som effektiviserar kommunikationen och förbättrar teamets produktivitet och arbetsflödeshantering. Det gör det möjligt för användare att skapa, redigera och samarbeta på dokument i realtid och snabbt dela och förfina idéer. Därför kallas det ofta för Wikipedia för företagsledning.

Plattformens anpassningsbara mallar och avancerade sökfunktioner gör det enkelt att snabbt söka igenom information, vilket säkerställer att alla hålls informerade och samordnade kring projektledningsmålen. ?

Confluence kanske inte kan mäta sig med dedikerade projektledningsverktyg som ClickUp och Monday.com, men dess integration med andra Atlassian-produkter som Jira och Trello garanterar en sammanhängande projektledningsupplevelse, vilket gör det till en omfattande lösning för team av alla storlekar.

Confluence bästa funktioner

Effektiv hantering av stora mängder dokumentation

Dokumenthantering, redigering och teamsamarbete i realtid

Integration med andra Atlassian-produkter som Jira och Suite

Behörighetskontroller för teamets dataintegritet

Enkel omordning och skapande av en hierarki av sidor

Begränsningar i Confluence

Det kan vara svårt att spåra skapade utrymmen

Dålig integration med verktyg från tredje part

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 6,05 $/månad per användare

Premium: 11,55 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Confluence

G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

4. Basecamp

Basecamp används av över 75 000 organisationer och marknadsföringsbyråer och har alla verktyg du behöver för att effektivisera dina projektledningsarbetsflöden. Det har funktioner som att göra-listor, fildelning och dokumentsamarbete som hjälper team att hålla ordning och följa planen. ✅

Basecamp erbjuder en centraliserad instrumentpanel där teammedlemmarna enkelt kan få tillgång till projektuppdateringar och deadlines. Med gruppchattfunktionen kan teammedlemmarna kommunicera i realtid och diskutera projektdetaljer utan att behöva externa meddelandeplattformar.

Dessutom kan Basecamp-användare konfigurera automatiska incheckningar och framstegsrapporter för att säkerställa att alla är på samma sida och ansvarar för sina uppgifter.

Basecamps bästa funktioner

Effektiv teamkommunikation

Automatiska incheckningar och framstegsrapporter

Centraliserad instrumentpanel för enkel samordning av teamet

Intuitivt gränssnitt

Inbyggda samarbetsverktyg för fildelning och dokumenthantering

Basecamps begränsningar

Begränsade integrationer med appar från tredje part

Chatboten eller meddelandeforumet fryser ibland

Basecamp-priser

Grundläggande: 15 USD/månad per användare

Pro Unlimited: 299 $/månad för obegränsat antal användare (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

5. Nuclino

Nuclino är ett annat intuitivt projektledningsverktyg som fungerar som din organisations kollektiva hjärna. Det effektiviserar ditt teams arbetsflöde genom att organisera dokument och kunskap, hantera uppgifter samt visualisera och bearbeta data. ?

En utmärkande egenskap hos Nuclino är dess förmåga att visualisera projektstrukturer genom olika lägen, såsom diagramlägen, tabeller, listor eller allmänna tavlor. Detta gör det möjligt för team att välja det format som är mest lämpligt för att förstå och presentera sin projekthierarki.

Nuclinos bästa funktioner

Funktioner för samarbete, dokumenthantering och uppgiftshantering

Visualisera projektstrukturer

Lätt att lägga till och organisera instrumentpaneler med unika mallar

Gör det möjligt för användare att spåra ändringar, återgå till tidigare versioner och förbättra befintliga versioner.

Integrationer med produktivitetsverktyg som Airtable

Nuclinos begränsningar

Begränsade integrationer och widgetfunktioner

Formateringsalternativen är inte så bra

Nuclino-priser

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

6. Asana

Från att skapa och tilldela uppgifter till att sätta deadlines och projektplaner erbjuder Asana en omfattande plattform för effektiv projektledning. Med tanke på dess mångsidighet är det inte konstigt att det har blivit ett populärt verktyg för över 135 000 användare världen över. ?

Förutom att underlätta uppgiftshantering förbättrar Asana teamsamarbetet genom chatt och fildelning för att säkerställa smidig kommunikation. Det erbjuder också anpassningsbara projektmallar och automatiserade kampanjer, vilket gör det möjligt för team att effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten.

Det som verkligen skiljer Asana från sina konkurrenter är dess personliga funktioner. Detaljerad uppgiftsuppföljning ger teamen detaljerad information, medan färgmarkeringar ger visuella ledtrådar för enkel organisering och prioritering, vilket förbättrar projektledningsupplevelsen för små team.

Asanas bästa funktioner

Automatiserade kampanjer för ett mer effektivt arbetsflöde

Detaljerad spårning för att säkerställa att uppgifter slutförs i tid

Att göra-listor med förfallodatum och påminnelser

Färgmärken och etiketter

Integreras sömlöst med populära verktyg som Google Drive och Slack

Asanas begränsningar

Begränsad uppgiftshierarki

Komplex installation för avancerad automatisering

Asanas prissättning

Gratis

Starter: 10,99 $/månad per användare

Avancerat: 24,99 $/månad per användare

Enterprise och Enterprise+: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 12 000 recensioner)

7. Zoho Projects

Zoho Projects effektiviserar projektledning genom funktioner för uppgiftshantering, såsom Gantt-diagram som visualiserar projektets tidslinjer och uppgiftsberoenden. Det möjliggör också kommunikation i realtid mellan teammedlemmar via chatt och dokumentdelning.

Plattformens främsta försäljningsargument är dess fördefinierade mallar som gör det möjligt för användare att skapa standardiserade strukturer och arbetsflöden för olika uppgifter och projekt. Detta sparar inte bara tid utan säkerställer också konsekvens och effektivitet i arbetet med att uppnå teamets mål.

Zoho Projects bästa funktioner

Anpassningsbara projekt- och uppgiftsmallar

Bekväm delegering av teamuppgifter och uppdrag

Kraftfull analys och rapportering

Samarbetsverktyg som chatt, forum och dokumentdelning

Integration med andra Zoho-appar för att optimera arbetsflöden

Zoho Projects begränsningar

Begränsade integrationer med appar från tredje part

Det är krångligt att ställa in projektmallar

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium: 4 $/månad per användare

Enterprise: 9 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

8. Teamwork.com

Teamwork.com lever upp till sitt namn genom att främja smidigt samarbete i realtid. Med funktioner som fildelning och chattar i realtid kan teammedlemmarna arbeta effektivt tillsammans oavsett plats eller tidszon.

Plattformens milstolpsfunktion gör det möjligt för team att sätta upp mål, följa framsteg och dela uppdateringar i realtid. Denna funktion skapar en dynamisk miljö där alla, inklusive kunder, kan ge feedback, förslag och specifika projektkrav via intagsformulär.

Teamwork.com bästa funktioner

Enkla list-, tabell- och Kanban-vyer för flexibel uppgiftshantering

Tidsloggmallar med noggrann spårning och rapportering

Dropbox-integration för effektiv fildelning och dokumenthantering

Milstolpar för att sätta upp teammål och följa framstegen

Intagningsformulär för att samla in förfrågningar, feedback och information från kunder och teammedlemmar

Begränsningar för Teamwork.com

Komplext gränssnitt för nya användare

Klusterbaserade administratörskontroller

Priser för Teamwork.com

Gratis

Starter: 5,99 $/månad per användare

Leverans: 9,99 $/månad per användare

Grow: 19,99 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Teamwork.com betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. Trello

Trello från Atlassian är ett av de mest populära och användarvänliga projektledningsverktygen som prioriterar organisation och förenklar uppgiftshantering. Denna plattform använder funktioner som kommentarer, bilagor och checklistor för att förbättra kommunikationen och samordningen mellan teammedlemmarna.

Trellos styrka ligger i dess intuitiva gränssnitt baserat på Kanban-tavlor, som ger en visuell representation av uppgifter och deras framsteg. Teammedlemmar kan enkelt spåra och ändra status för varje uppgift med hjälp av en enkel dra-och-släpp-redigerare.

Trellos bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt

Använder Kanban-tavlor med en dra-och-släpp-redigerare för att förenkla och organisera projekt.

Kommentarer, bilagor och förfallodatum effektiviserar teamsamarbetet

Inbyggda mallar för att påskynda projektkonfigurationen för nya användare

Över 100 integrationer med andra produktivitetsverktyg

Trellos begränsningar

Begränsade projektuppföljningsfunktioner jämfört med vissa Trello-alternativ

Inga inbyggda funktioner som Gantt-diagram eller resurshantering

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)

10. Wrike

Wrike är en app för uppgiftshantering och schemaläggning som hjälper team att samarbeta och hålla ordning. Den har en robust projektpanel för att spåra framsteg, fördela resurser och samla all relevant information på ett ställe.

Plattformens OKR-mall underlättar registreringen av mål och utformningen av optimala strategier för framgång, medan dess flödesschema gör att du kan visualisera dina arbetsflöden och upptäcka områden som kan förbättras.

Wrikes bästa funktioner

Robusta funktioner för uppgiftshantering och schemaläggning

Projektpaneler för visualisering av arbetsflöden och prestationsindikatorer

Flödesschema för enkel visualisering av arbetsflödet

Mall för veckolista med uppgifter

OKR-mall för att registrera mål

Wrike-begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för projektarbetsflöden

Brist på avancerade rapporterings- och analysfunktioner

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,80 $/månad per användare

Enterprise och Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

Klara dina projekt och öka produktiviteten med det bästa ProofHub-alternativet

ClickUp är mer än bara ett verktyg; det är ett kraftfullt projektledningsverktyg som gör det möjligt för hela team att arbeta tillsammans och göra mer på kortare tid – allt inom en och samma plattform. Från uppgiftshantering och tidrapportering till resursallokering och teamsamarbete erbjuder ClickUp en heltäckande lösning för alla aspekter av projektledning.

Med denna plattform hanterar du inte bara projekt utan förvandlar också ditt teams arbetsflöde och ökar produktiviteten över hela linjen. Så varför inte prova ClickUp idag? ⏭️