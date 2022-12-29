Resursutjämning: Hur man levererar projekt i tid och inom budget

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är resursutjämning?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Resursutjämning är en projektledningsteknik som används för att hantera tid och tillgänglighet hos interna medarbetare, externa bidragsgivare som byråer och frilansare eller programvara för att slutföra ett projekt inom en överenskommen tidsram och budget. " } } ] }

Tar du på dig mer arbete på grund av dina begränsade resurser?

Eller upplever du att du ständigt stöter på resurskonflikter på grund av att du tilldelar för många uppgifter till ditt team?

Att hantera tillgängliga resurser är inte bara utmanande, utan också en viktig del av arbetet för alla teamledare. När det görs på rätt sätt hjälper projektledningstekniken resursutjämning teamen att arbeta mer effektivt genom att strategiskt fördela arbetet rättvist mellan teammedlemmarna.

Oftast behöver du inte nödvändigtvis ytterligare resurser som personal och programvara. Istället måste du lösa resurskonflikter i planeringsfasen så att du undviker problem från början.

Om du är nyfiken på resursutjämning och undrar hur man gör det, är vi här för att hjälpa dig. Vi går igenom vad resursutjämning är, hur det fungerar och tips du kan använda för att bemästra det.

Låt oss dyka in i ämnet.

Vad är resursutjämning?

Resursutjämning är en projektledningsteknik som används för att hantera tid och tillgänglighet hos interna medarbetare, externa bidragsgivare som byråer och frilansare eller programvara för att slutföra ett projekt inom en överenskommen tidsram och budget.

Målet med resursutjämning är att göra mer med mindre. Vanligtvis kontrolleras resursutjämningen av projektledare eller teamledare som behöver minska förseningar orsakade av motstridiga prioriteringar eller samtidiga krav på samma resurser.

Du kanske också har hört resursutjämning kallas olika saker, såsom resursallokering, arbetsbelastningshantering eller hantering av resursberoenden. I stort sett är alla dessa termer samma sak och har liknande mål – att hantera tillgängliga resurser, förhindra resurskonflikter och säkerställa att teammedlemmarna inte är under- eller överanvända.

Hur resurser definieras

Inom projektledning delas resurser vanligtvis in i två kategorier:

Immateriella resurser : Immateriella rättigheter, processer, kompetens, idéer och tid

Konkreta resurser: Personal- och finansiella resurser, programvara, : Personal- och finansiella resurser, programvara, material, fastigheter

Alla team hanterar inte exakt samma typ av resurser, men i de flesta fall finns det gemensamma nämnare som gäller över hela linjen. Till exempel hanterar majoriteten av projektledarna faktiskt tillgängliga resurser som:

Arbetstid : Antalet tillgängliga eller använda timmar för att slutföra en uppgift och hela projektet.

Kompetenser och färdigheter : Använda kända team- eller individuella kompetenser för att slutföra projekt snabbare

Arbetskraft : Antalet teammedlemmar och deras tillgängliga arbetstid för att slutföra ett projekt.

Budget : Tillgängliga eller använda medel för att slutföra projektet.

Material: Antalet material som finns tillgängliga eller används i ett projekt (ofta en viktig aspekt av : Antalet material som finns tillgängliga eller används i ett projekt (ofta en viktig aspekt av byggledning ).

Det är enkelt att spåra materiella och immateriella resursvärden i anpassade fält för alla dina uppgifter.

Fördelarna med resursutjämning

Fördelarna med resursutjämning beror på typen av resurser och begränsningarna i det övergripande projektet. Utan effektiv resurshantering hamnar du i en av två situationer:

Överallokering : Att tilldela ett projekt fler resurser än vad som finns tillgängligt i ditt team.

Underallokering: Att inte planera in tillräckligt med resurser för att slutföra projektet.

Om du har för lite eller för mycket resurser utnyttjar du inte dina resurser optimalt. Detta minskar naturligtvis din resurseffektivitet och ökar i sin tur dina projektkostnader.

Med rätt resursutjämning blir dina projekt inte bara färdiga snabbare utan också mer effektiva. Och dessa effektivitetsvinster har sina fördelar:

Minskad stress i teamet: Resursutjämning förhindrar överbelastning eller underutnyttjande av ditt team, vilket motverkar utbrändhet och upprätthåller en känsla av balans och rättvisa. Detta hjälper dig att identifiera var ytterligare resurser behövs samtidigt som du får en bättre förståelse för ditt Resursutjämning förhindrar överbelastning eller underutnyttjande av ditt team, vilket motverkar utbrändhet och upprätthåller en känsla av balans och rättvisa. Detta hjälper dig att identifiera var ytterligare resurser behövs samtidigt som du får en bättre förståelse för ditt teams kapacitet att delegera uppgifter på ett lämpligt sätt.

Ökad avkastning på investeringen: Effektiv resursallokering utnyttjar dina tillgängliga resurser till fullo så att du slipper lägga onödig tid eller pengar på fler resurser för att hinna klart med projektet i tid.

Begränsade risker och förbiseenden : Överbelastade teammedlemmar är mycket mer benägna att producera arbete med fel, vilket kommer att korrelera med projektförseningar, flaskhalsar och till och med fullständigt misslyckande av projektet.

Bättre kommunikation: Med rätt verktyg skapar resursutjämning insyn i arbetsbelastningen, vilket förbättrar transparensen, teamkommunikationen och förtroendet för ledningen.

ClickUp Workload View ger insikter i dina projektmått så att du kan ligga steget före.

De vanligaste teknikerna för resursutjämning och exempel

Nu vet du vad resursutjämning är och varför det är viktigt. Men hur går det till i praktiken?

Först är det bäst att förstå varje teknik för resursutjämning så att du vet vad som passar bäst för ditt arbetsflöde! 💡

Snabbspårning

Snabbspårning i projektledning innebär att uppgifter slutförs före utsatt tid. Det gör att du kan dra nytta av eventuell ledig tid i projektets tidsplan, samtidigt som du kan förebygga eventuella resursbegränsningar.

Crashing

Crashing uppstår när du förkortar tidsplanen för en uppgift genom att fördela fler resurser eller öka teamets arbetstid. Detta är ett utmärkt sätt att spara tid i ett projekt när det finns hårda deadlines.

Förstå ditt projekts beroenden genom funktionen för kritisk väg i ClickUp.

Kritisk väg-metoden (CPM) är en teknik som används inom projektledning och som visar vilka uppgifter som måste slutföras först. Genom att känna till den kritiska vägen kan du identifiera vilka uppgifter som kan skjutas upp, så att du kan frigöra resurser för andra uppgifter.

Dessutom är den kritiska vägen i princip det minsta antal uppgifter du måste slutföra för att avsluta ett projekt.

Resursutjämning

Ta din tidshantering ett steg längre med ClickUps arbetsbelastningsvy och se hur din beräknade tid per uppgift står sig mot den totala tiden under din vecka.

Resursutjämning innebär att man använder befintliga resurser för att utföra uppgifter istället för att söka extra hjälp. Denna teknik för resursutjämning är ett utmärkt sätt att undvika att överbelasta teammedlemmarna och säkerställa att varje uppgift slutförs på ett effektivt sätt.

Resursutjämning är också idealiskt att använda när alla dina teammedlemmar har för mycket arbete.

5 viktiga tips för effektiv resursutjämning

Nu är du en proffs på resursutjämning! Men det är fortfarande mycket fördelaktigt för teamledare att veta hur man bäst hanterar resursbehovet. Låt oss ta en titt på de fem bästa metoderna för resursallokering!

1. Gör realistiska uppskattningar av projektets resursbehov

Innan du startar ett projekt bör du göra en realistisk uppskattning av hur många resurser projektet kan komma att behöva. Även om du kan använda tekniker för resursutjämning längre fram i projektet är det alltid bäst att förbereda sig väl inför projektet.

Se och spåra tidsuppskattningar för ClickUp-uppgifter enkelt för bättre resurshantering.

Gissa inte vilt om dina resursers tillgänglighet och teamets kapacitet. Du måste planera för plötsliga flaskhalsar eller sista minuten-uppgifter som kan störa projektets tidsplan. Ju mer realistisk du är när det gäller dina resursers tillgänglighet, desto bättre kan du slutföra ett projekt i tid.

Bonus: Programvara för hantering av marknadsföringsresurser

2. Identifiera alla potentiella brister i projektets resurser

Resursbrist uppstår när oväntade problem eller svårigheter uppstår efter projektstarten som kan hindra projektets tidsplan. Om du till exempel leder ett team av skribenter under en hektisk semestermånad kan du hamna med begränsade tillgängliga resurser om flera teammedlemmar tar ledigt vid samma tidpunkt.

Dela upp projektets omfattning i små delmål och spåra enkelt delmålen för varje steg och fas för det team som är involverat i ClickUp Whiteboards.

Det är upp till projektledaren eller teamledaren att planera i förväg för eventuella resursbrister i projektet. Resursutjämning handlar inte bara om att jämna ut arbetsbelastningen – det beror på om du har tagit hänsyn till resursbrister under den inledande projektplaneringen.

Och för att bäst undvika dessa luckor, se till att du definierar projektets omfattning så att du inte fastnar med två teammedlemmar när du planerat för sex för att slutföra projektet. Det är nästan omöjligt att förhindra alla resursluckor, men lite förberedelse och granskning kan göra stor skillnad.

Bonus: Mallar för gap-analys!

3. Skapa en prioriterad uppgiftslista

Skapa alltid en prioriterad lista över uppgifter och resurser när du hanterar dina projekt. Det är ett enkelt men effektivt sätt att tydligt veta vad som behöver prioriteras i händelse av konflikter eller begränsningar. 📄

Låt oss till exempel säga att du har två pågående utvecklingsprojekt som behöver en extra teammedlem – det första har ett flexibelt schema och det andra har en strikt deadline. Problemet är att du bara har en utvecklare att avvara.

Vilket projekt skulle du tilldela den utvecklaren?

Gruppera uppgifterna på din Kanban-tavla efter status, anpassade fält, prioritet och mer i ClickUps tavelvy.

Du vill tilldela dem till det andra projektet med en strikt deadline. Även om detta är ett enkelt exempel på resursutjämning, säkerställer prioritering av uppgifter att du vet vad som behöver mest uppmärksamhet för projektets tidsplan!

Lär dig att hantera resurser med en resurskalender!

4. Implementera en dedikerad resurshanterare

Om du inte redan har gissat det är det inte lätt att hantera resurser. Det är extremt tidskrävande och involverar massor av variabler.

Därför bör du alltid försöka ha en dedikerad resurschef som tar hand om alla behov av resursutjämning. Denna person ägnar sin tid åt att behärska den kritiska vägen och hantera flera projekt inom deras resursgränser.

När en person ansvarar för denna process centraliserar du ansvaret, vilket gör resursutjämningen mycket enklare att hantera. Dessutom lägger du inte till ansvaret för resurshantering på ditt team, vilket gör att de kan fokusera på den faktiska arbetsbelastningen i projektet.

5. Håll koll på allt du omfördelar

Det kan verka enkelt att flytta några uppgifter, jämna ut resurserna eller flytta projekt till dina ytterligare resurser. Men allt måste spåras. Du måste veta var dina uppgifter ursprungligen tilldelades, annars riskerar du att få stora problem i din resursfördelningsprocess.

Varför?

Utan spårning riskerar du att tilldela dubbelt arbete, hoppa över steg i projektets tidsplan eller missa viktig information om vad som behöver göras härnäst. Om du inte noggrant håller reda på alla dina resurser och var de har omfördelats kommer ditt projekt med all säkerhet att stöta på kostsamma problem. 📈

Använd burndown-diagramwidgeten i ClickUp för att mäta produktionen över projektets tidslinje och upptäcka eventuella resursproblem.

Verktyg för resursallokering kan spåra alla dina uppgifter, och för agila team kan du köra burndown-diagram för att mäta din produktion mot vad som ursprungligen tilldelats. Poängen med allt detta är att säga att du behöver projektledningsprogramvara som är anpassningsbar och som centraliserar dina teams insatser.

Mallar för resursutjämning för framgångsrik projektledning från start till mål

Vill du fördela dina resurser ännu snabbare? Börja med en mall!

Vi har fem av de bästa ClickUp-mallarna som du kan använda – helt gratis – för att börja hantera dina teams arbetsbelastning mer effektivt.

1. ClickUp-mall för resursallokering

Få en översikt över budgetar, ansvariga, leveranstyper, intressenter och ansvariga team i en enkel vy.

Som projektledare måste du veta var dina resurser investeras.

ClickUps mall för resursallokering är ett utmärkt verktyg för resursutjämning. Det beror på att den ger dig en tydlig bild av var dina resurser hamnar och vad som kan behöva omfördelas.

Den här mallen är perfekt för att spåra allt material, all arbetskraft, budget och alla timmar på ett och samma ställe. Använd listvyn för att få en översikt över vad som tilldelats ditt team och hur det passar in i projektets schema.

2. ClickUp-mall för resursplanering

Fördela resurser enkelt med hjälp av resursplaneringsmallen från ClickUp.

ClickUps mall för resursplanering är ett utmärkt verktyg för resursutjämning och resursplanering genom att använda en Kanban-vy med dra-och-släpp-funktioner för omfördelning.

Denna mall hjälper också till att identifiera vilka resurser som finns tillgängliga, vem som har dem och när de är tillgängliga. Se till att resurserna fördelas effektivt och låt cheferna identifiera och hantera potentiella resursbegränsningar innan de uppstår med hjälp av denna mall.

Du kan också prioritera uppgifter och se till att rätt resurser finns på plats när de behövs.

3. ClickUp Enkel mall för Gantt-diagram

Använd dra-och-släpp-funktionerna i ClickUps enkla Gantt-diagrammall för att omfördela uppgifter och förstå deras beroenden.

Gantt-diagram är en visuell representation av projektets uppgifter, resurser och tidsplaner. Mallar för Gantt-diagram hjälper projektledare att identifiera var resurser bör fördelas, övervaka framsteg och identifiera potentiella flaskhalsar.

Med ClickUps enkla Gantt-diagrammall kan du optimera resursanvändningen och se till att uppgifterna slutförs i tid och inom budgeten med hjälp av en visuell tidslinje. Med den här mallen kan du:

Visualisera dina teams uppgiftsframsteg i ClickUps Gantt-vy och se vem som arbetar med vad med ett ögonkast.

Analysera och lär dig hur uppgifterna är kopplade till de övergripande målen och beroendena för att slutföra projektet.

4. ClickUp-mall för projektresursmatris

Få en översikt över statusen för dina resurser för att få information om fas, avdelning, typ, budget, förfallodatum och mer.

Vad är din förväntade totalkostnad för resurser? ClickUps mall för projektresursmatris är ett utmärkt verktyg för att ta reda på det.

Det hjälper också till att säkerställa att resurserna fördelas effektivt, så att projektteamen kan fokusera på de uppgifter som måste slutföras i tid och inom den föreslagna budgeten. Mallen innehåller fem statusar, sex anpassade fält och sju visningstyper.

5. ClickUp-mall för anställdas arbetsbelastning

Visualisera hur mycket arbete som tilldelats enskilda medarbetare och varje team med arbetsbelastningsvyn i ClickUp.

För en mer detaljerad och visuell översikt över varje teammedlems arbetsbelastning är ClickUps mall för medarbetares arbetsbelastning ett måste. Denna mall kan också visa teamets totala arbetsbelastning, vilket är idealiskt för ledare som hanterar poddar eller flera team.

Använd den här mallen för att ta reda på vem som kan ta på sig mer arbete eller nya projekt. Se visuellt hur mycket arbete som för närvarande är tilldelat varje individ eller teamet som helhet. Oavsett om du behöver använda tidsuppskattningar, uppgiftsvolym, sprintpoäng eller anpassade fält för att övervaka arbetsbelastningen, kan den här mallen göra allt.

Starta din resursutjämningsprocess med ClickUp

Resursutjämning behöver inte vara en jobbig uppgift i sig. Du behöver bara rätt verktyg för att spåra, mäta, jämföra och organisera ditt arbete i en visuell instrumentpanel.

Lyckligtvis kan du organisera hela din resursutjämningsprocess med ClickUps anpassningsbara projektledningsverktyg. ClickUp är världens ledande projektledningsprogramvara.

Oavsett om du behöver hjälp med resursfördelning, projektplanering, automatisk utjämning eller resursbegränsad planering – ClickUp har allt du behöver! Och till skillnad från andra projektledningsverktyg anpassar sig ClickUp efter ditt teams behov av resursutjämning – inte tvärtom.

Det är mycket flexibelt, så du är inte begränsad till förutbestämda fält och begränsade instrumentpaneler. Använd en av ClickUps kostnadsfria mallar för att implementera din egen strategi för resursutjämning!