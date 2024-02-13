10 gratis mallar för budgetförslag i Excel och ClickUp

När du letar efter en mall för budgetförslag för att begära pengar från intressenter, investerare, donatorer eller interna finansieringskällor, hjälper en bra mall dig att göra rätt från början.

Här i vår recension av 10 kostnadsfria mallar för budgetförslag har vi samlat allt du behöver veta om hur du väljer rätt mall. Kolla in våra rekommendationer nedan!

Vad är en mall för budgetförslag?

En mall för budgetförslag är ett fördesignat dokument som hjälper dig att skapa en strategisk presentation för att begära finansiering eller godkännande för projektutveckling eller företag. Dessa presentationer beskriver de beräknade kostnaderna, intäktsprognoserna och de resurser som krävs.

En detaljerad mall för budgetförslag ger intressenter, investerare eller beslutsfattare en omfattande bild av ett projekts ekonomiska genomförbarhet.

Om budgetförslag används effektivt kan de bidra till att säkra nödvändig finansiering och underlätta en effektiv resursfördelning.

Vad kännetecknar en bra mall för budgetförslag?

Bra budgetförslag ska vara välorganiserade, lätta att anpassa och möjliggöra granskningar och revideringar. Uppdateringar i realtid och samarbetsfunktioner är också användbara, särskilt när man arbetar i team.

Här är några viktiga egenskaper att leta efter i en mall för budgetförslag:

Tydlighet: Mallen för budgetförslag bör utformas så att läsarna enkelt kan förstå projektets mål, omfattning, budget och direkta kostnader (eller indirekta kostnader).

Lätt att anpassa: Välj en mall som kan anpassas efter din bransch och den typ av finansiell information du behöver dokumentera

Omfattande: Ta inga genvägar när det gäller att presentera viktig information. Leta efter en mall som täcker alla viktiga detaljer i ett visst projekt, inklusive indirekta och direkta kostnader för ditt budgetförslagsexempel.

Revidering och granskning: En bra mall för budgetförslag bör möjliggöra regelbundna revideringar och granskningar för att anpassa sig till förändrade omständigheter eller mål.

Gratis eller låg kostnad: Varför betala för en budgetförslagsmall när det finns så många högkvalitativa mallar tillgängliga?

Genom att införliva dessa element blir din budgetförslagsmall ett värdefullt verktyg för att presentera en välstrukturerad och övertygande finansiell plan.

10 mallar för budgetförslag att använda

Det är mycket enklare att skapa en budgetförslag med rätt affärsmalar. Här är tio kostnadsfria mallar för budgetförslag som hjälper dig att komma igång!

1. ClickUp-mall för budgetförslag

Ladda ner denna mall ClickUps mall för budgetförslag

Den fantastiska budgetförslagsmallarna från ClickUp är det ultimata verktyget som hjälper dig att säkra finansiering för framtida projekt samtidigt som du imponerar på intressenter och potentiella investerare.

Med den här mallen hittar du allt överskådligt presenterat. Först och främst täcker sidan ”Personalsammanfattning” alla personalrelaterade utgifter, så att alla får sin rättmätiga andel.

Därefter tar sidan ”Material och utrustning” hand om de nödvändiga material och den utrustning som behövs för att projektet ska fungera smidigt.

Naturligtvis får vi inte glömma ”Logistik”! Den hanterar alla transportkostnader så att allt kommer fram dit det ska, så att du känner till alla direkta och indirekta kostnader.

På sidan "Evenemang" spåras alla utgifter som uppstår under genomförandet av ett evenemang!

Sist men inte minst har vi sidan "Sammanfattning". Det är här all magi samlas, med en budgetfördelning presenterad i ett snyggt cirkeldiagram. Dessutom hittar du "Villkor" och "Undertecknare" för det slutgiltiga godkännandet!

Med ClickUps kostnadsfria mall för budgetförslag har det aldrig varit enklare att presentera och föreslå budgetar. Gör dig redo att få dina intressenter, investerare, donatorer och beslutsfattare att le! ?

2. ClickUp enkel budgetmall

Ladda ner denna mall ClickUps enkla budgetmall

Registrera och dela grundläggande inkomster och utgifter med ClickUps enkla budgetmall, en gratis mall som hjälper dig att hantera en enkel budget.

Mallen innehåller vyer och anpassade fält som hjälper dig att uppskatta dina inkomster och utgifter månadsvis och årsvis.

Den enkla budgetmallen kan användas för ett förslag på många olika sätt:

Utgiftshantering : Registrera de beräknade utgifterna för dina projektkostnader eller affärsförslag, specificera utgifterna och håll ordning på din budgetplan.

Intäktsprognos : Prognostisera den potentiella intäkten för att presentera ditt förslag för potentiella investerare eller intressenter

Samarbete : Flera användare kan uppdatera och övervaka budgeten i realtid, eller lära : Flera användare kan uppdatera och övervaka budgeten i realtid, eller lära sig att delegera med hjälp av samarbetsverktyg

Statusuppdateringar : Spåra statusen för uppgifter så att du kan övervaka framstegen och se till att du håller dig inom budgeten, och ställ in aviseringar för att uppdatera teammedlemmarna om förändringar.

Anpassningsbarhet: Den mycket anpassningsbara mallen låter dig skräddarsy intäkter och utgifter efter kraven i ditt affärsförslag och lägga till eller ta bort avsnitt efter behov.

För att använda den matar du bara in dina data i relevanta fält i mallen. Den är också lätt att dela med andra intressenter för ökad transparens och samarbete.

3. ClickUp-mall för evenemangsbudget

Ladda ner denna mall ClickUps mall för evenemangsbudget är utformad för att hjälpa dig att planera, hantera och spåra dina evenemangskostnader

Event Budget Template från ClickUp är ett kraftfullt verktyg som är utformat för att effektivisera och förenkla din evenemangsplanering och budgeteringsprocess. Oavsett om du organiserar en liten sammankomst eller ett storskaligt evenemang, så har denna mall allt du behöver! ?

Med mallen för evenemangsbudget kan du enkelt registrera alla dina evenemangsrelaterade utgifter och se till att inget faller mellan stolarna. Den gör det möjligt för dig att uppskatta och fördela kostnader för olika aspekter av ditt evenemang, inklusive totalkostnader som lokal, catering, dekorationer, marknadsföring, underhållning och mycket mer.

Den mycket anpassningsbara mallen hjälper dig att skapa detaljerade och övertygande förslag. Du kan presentera en tydlig bild av evenemangets kostnader, intäkter och övergripande genomförbarhet för potentiella investerare eller intressenter, vilket ökar dina chanser att få godkännande eller finansiering.

4. ClickUp-mall för personlig budget

Ladda ner denna mall ClickUps mall för personlig budget

Vill du ta kontroll över ditt personliga bankkonto? Med ClickUps mall för personlig budgetering lär du dig konsten att hantera pengar utan ansträngning!

Upptäck kraften i en välplanerad budget när du prioriterar dina mål, sparar för framtiden och fattar bättre ekonomiska beslut. Med ClickUps användarvänliga mall kan du enkelt registrera dina inkomster, utgifter och besparingar, vilket gör budgeteringen till en barnlek.

Följ våra enkla steg för att skapa din personliga budget, fördela medel på ett klokt sätt och justera efter behov. Med spårning i realtid har du full kontroll över dina finanser som ett proffs!

Undvik vanliga budgeteringsfallgropar genom att sätta upp realistiska mål, regelbundet följa upp dina utgifter och bygga upp en reservfond.

Även om den inte är specifikt utformad för affärsförslag, kan ClickUp Personal Budget Template utan tvekan anpassas för detta ändamål, särskilt för mindre företag eller nystartade företag där privata och affärsmässiga finanser kan vara nära sammanflätade.

5. ClickUp-mall för företagsbudget

Ladda ner denna mall ClickUps mall för företagsbudget

ClickUps mall för företagsbudget är ett utmärkt verktyg som hjälper dig att skapa mer effektiva presentationer, förslag och finansieringsansökningar.

Den mycket anpassningsbara kostnadsfria mallen för budgetförslag ger en tydlig finansiell översikt som tydligt visar detaljerade utgifter, förväntade intäkter, prognoser och beräknade vinster.

Mallen för företagsbudget innehåller många översiktsvyer, mappar och listor som hjälper dig att registrera viktiga företagsutgifter.

Du kan till exempel spåra din totala budget med mappen ”Business Budget Folder”. Den innehåller vyerna ”Overall Budget” och ”Budget Tracker by Store” som hjälper dig att analysera utgifter, identifiera kostnadsdrivare och maximera vinsten.

Mappen "Försäljningslista" ger dig en omfattande översikt över ditt företags försäljning, grupperad efter produkttyp och butik. "Kostnader för sålda varor" hjälper dig att effektivt hantera direkta arbetskraftskostnader, råvaror och allmänna omkostnader.

Och tack vare vyerna "Driftskostnader" och "Lönelista" kommer du utan problem att kunna hålla koll på dina driftskostnader och anställdas löner!

ClickUp Business Budget Template hjälper dig att registrera företagsutgifter och kan vara ett utmärkt gratisverktyg som hjälper dig att förbereda affärsförslag!

6. ClickUp-mall för budgetrapport

Ladda ner denna mall ClickUps mall för budgetrapport

Skapa tydliga och koncisa budgetförslag med budgetrapportmallen från ClickUp. Den innehåller flera fördefinierade fält som du kan använda för att sammanfatta din föreslagna budget, till exempel intäkter, utgifter och vinst. Dessutom kan du anpassa fälten i mallen efter de specifika behoven i ditt förslag.

Budgetrapportmallen kan också hjälpa dig att följa din budget över tid så att du kan visa potentiella kunder eller partners att ditt företag är finansiellt stabilt och att du har en plan för att hantera dina utgifter.

Slutligen kan mallarna för budgetförslag hjälpa dig att automatisera din budgetprocess, vilket sparar tid och säkerställer att din budget alltid är uppdaterad.

Potentiella kunder och partners kommer att uppskatta den organisation och tydlighet du erbjuder tack vare budgetrapportmallen från ClickUp.

7. ClickUp-mall för filmbudget

Ladda ner denna mall ClickUps mall för filmbudget

När du är redo att söka finansiering för din film kan Film Budget Template från ClickUp hjälpa dig att hantera projektbudgetar och utarbeta detaljerade förslag.

Filmbudgetmallen är mycket anpassningsbar och gör det möjligt för dig att inkludera alla utgifter relaterade till din film, såsom löner, serveravgifter, kontorslokaler, arbetskraftskostnader, kostym, catering, inspelningsplats och resekostnader.

Tryck på valfri kostnad för att öppna en detaljerad vy där du kan lägga till uppgifter och deluppgifter, checklistor och bifogade filer som underlagsdokument.

När din budgetförslag har godkänts hjälper ClickUps allt-i-ett-programvara för projektledning dig att komma igång med allt du behöver för att hantera uppgifter, projektleveranser, personal, budgetar, förslag och projekt för din film.

Oavsett om det gäller stora eller små filmer hjälper den kostnadsfria filmbudgetmallen dig att hålla koll på dina utgifter och dela dem med beslutsfattare.

8. Enkel månadsbudgetmall i Excel från Microsoft

Denna enkla månadsbudgetmall använder Excel för att jämföra dina månatliga inkomster med dina månatliga utgifter och hjälpa dig att visualisera hur de förhåller sig till varandra.

Den kostnadsfria mallen Simple Monthly Budget Template från Microsoft ger en visuell jämförelse mellan dina månatliga inkomster och utgifter.

Det är en användarvänlig mall som du kan anpassa till nästan alla finansiella scenarier och som låter dig anpassa text, bilder och mycket mer.

Den roliga och användarvänliga mallen uppmuntrar kreativitet med ett helt bibliotek av foton, grafik och typsnitt som du kan lägga till i din budget.

Ska du skapa en presentation eller ett förslag? Med den här mallen kan du lägga till engagerande element som animationer, övergångar eller videor för att göra dina presentationer mer övertygande. Dessutom gör de snabba delningsfunktionerna det enkelt att dela och publicera din finansiella planering på flera plattformar.

9. Sheets Personal Monthly Budget Template av Vertex42

Denna mall kan anpassas för Google Sheets, Excel och Open Office och låter dig spåra och jämföra dina inkomster och utgifter.

Google Sheets-fans kan njuta av den kostnadsfria mallen för personlig månadsbudget från Vertex42.

Denna mall kan anpassas för Google Sheets, Excel och Open Office och låter dig spåra och jämföra dina inkomster och utgifter.

Du kan använda den här mallen för att förbereda förslag eller presentationer för personliga ändamål, i nästan vilket format som helst som du redan är bekväm med.

10. Mall för månatlig affärsbudget från Vertex42

Denna mall är användbar för att budgetera kvartalsvisa utgifter och andra affärsutgifter som uppstår vid specifika tidpunkter under året.

När du har fått ordning på din personliga budget kan du gå tillbaka till källan igen och organisera din företags ekonomi med hjälp av Business Budget Template från Vertex42.

Med denna enkla mall kan du lista inkomster och utgifter, varefter din nettoinkomst beräknas automatiskt så att du vet var du står ekonomiskt.

Vertex42 erbjuder ett kalkylblad för tjänsteleverantörer och återförsäljare, så det är organiserat utifrån ditt företags behov oavsett vilken bransch du är verksam i.

Bonus: Verktyg för hantering av förslag och budgetmallar i Excel

Välj den bästa budgetförslagsmall för ditt team

Där har du det! 10 gratis mallar för budgetförslag i Excel och ClickUp att välja mellan.

En bra presentation eller ett bra förslag kräver en så bra ekonomisk presentation som möjligt, och det är där en gratis mall för budgetförslag kommer väl till pass. De täcker alla kostnadsposter du kan tänka dig, från resekostnader, indirekta kostnader, direkta kostnader och mer för att registrera och visa utgifter för kommande projekt.

När du väljer den bästa budgetmallen för ditt projektbudget, leta efter mallar som är mycket anpassningsbara och som möjliggör många granskningar och revideringar.

Om du arbetar med ett stort team vill du också hitta en mall med uppdateringar i realtid och funktioner för teamsamarbete som gör att ni kan arbeta tillsammans för att säkerställa bästa möjliga förslag. Mallar för kontoplanering, mallar för verksamhetsplaner och programvara för kontorshantering är också bra verktyg att ha i din verktygslåda när du skapar effektiva förslag.

Att sammanställa ett budgetförslag är enkelt med ClickUp, och du kan övervaka projektet från samma plattform.

ClickUp är ett kraftfullt projektledningsverktyg som kan hjälpa dig att hantera din budgetförslagsprocess från början till slut.

För att börja effektivisera din budgetförslagsprocess, gå till ClickUps plattform och utforska vårt breda utbud av budgetmallar.

Prova ClickUp idag!