15 bästa gratis Excel-budgetmallar för bättre penninghantering

Att skapa en budget är det första steget i pengahantering, oavsett om du överväger företagsutgifter eller utvärderar dina personliga utgifter.

Microsoft Excel är ofta det verktyg som föredras för att hantera ekonomi. Med några få formler kan du göra en kostnads-nyttoanalys för att lansera en ny produkt, spåra inkomster och utgifter eller beräkna ditt pensionskapital.

Det bästa är att du inte alltid behöver börja från scratch. Med gratis budgetmallar behöver du bara fylla i dina uppgifter för att få en översikt över din ekonomiska situation. Vi har sammanställt en lista med 15 gratis budgetmallar i Excel och ClickUp för att underlätta ditt arbete.

Vad ska man leta efter i Excel-budgetmallar?

Leta efter följande funktioner i Excel-budgetmallarna för att avgöra om de uppfyller dina behov:

Användarvänligt gränssnitt : Microsoft Excel är ett mycket användarvänligt kalkylbladsprogram, och mallen bör behålla dessa egenskaper. Den bör ha en tydlig och intuitiv layout som gör det enkelt att mata in siffror och förstå finansiella data.

Specificitet : Eftersom olika användare har olika behov måste budgetmallarna matcha dina specifika krav och tillämpningar för att vara så praktiska som möjligt.

Omfattande : Leta efter en mall som täcker alla aspekter av ekonomisk förvaltning. Kontrollera att finansiella mått som inkomster, utgifter, sparande, investeringar, skulder, marginaler etc. stämmer överens med dina behov.

Anpassningsbarhet : Den måste erbjuda en hög grad av anpassningsbarhet och göra det möjligt för användarna att ändra kategorier, lägga till eller ta bort avsnitt, justera formler efter sina unika ekonomiska behov och mycket mer.

Automatisering : Leta efter mallar med inbyggda formler, funktioner och makron som utför alla beräkningar med liten eller ingen manuell inblandning för att spara tid och minska fel.

Datavisualisering : Överväg mallar som visuellt representerar dina finansiella data genom interaktiva diagram och grafer för att göra det enklare att analysera finansiella trender eller fatta välgrundade, datadrivna beslut. : Överväg mallar som visuellt representerar dina finansiella data genom interaktiva diagram och grafer för att göra det enklare att analysera finansiella trender eller fatta välgrundade, datadrivna beslut.

Finansiell rapportering : Välj en mall som genererar detaljerade finansiella rapporter, eftersom det hjälper dig att upprätthålla efterlevnad och transparens genom en granskbar logg.

Kompatibilitet : Se till att mallen är kompatibel med den version av Microsoft Excel som du använder. Kontrollera också att den är kompatibel med andra program, mjukvaror eller enheter som du kan integrera den med för ekonomisk hantering.

Tillgänglighet : Välj en mall som är lättillgänglig på olika enheter. Titta inte bara på kompatibiliteten, utan kontrollera också hur den visas på olika skärmar för att se om den är lätt att använda.

Säkerhet: Eftersom du kommer att lagra känslig finansiell information i dina Excel-budgetmallar vill du att den ska vara säker och skyddad. Leta efter funktioner som kryptering eller lösenordsskydd för att skydda din viktiga information från obehörig åtkomst.

Bästa gratis Excel-budgetmallar (månads-, vecko-, personlig budget och mer)

Nu när vi vet vad vi ska leta efter, här är fem utmärkta Excel-kalkylbladsmallar som hjälper dig att hantera din budget:

1. Månadsvis Excel-mall för familjebudget

via Microsoft

Hantera din familjs ekonomi enkelt med denna Excel-mall för familjens budget.

Det ger dig kontroll över din familjs ekonomiska välbefinnande. Ange bara dina utgifter i rätt flik i denna månatliga budgetmall och låt den göra sitt jobb. Familjebudgetplaneraren hjälper dig att spåra din månatliga inkomst, få insikt i ditt utgiftsbeteende och hålla koll på dina sparmål.

Anpassa kategorierna under fliken Månadsutgifter efter din familjs behov och utgifter. Fliken Utgiftsöversikt ger en detaljerad översikt över ditt kassaflöde och dina finansiella mål.

Perfekt för: Att skapa en enkel budget för din familjs ekonomi.

2. Enkel månadsbudgetmall för Excel

via Microsoft

Med Excel Simple Monthly Budget Template har du full kontroll över din budget.

Denna lättanvända månadsbudgetmall är utformad för att göra budgeteringen enkel. Använd den för att jämföra din månadsinkomst med dina utgifter och motsvarande överskott eller underskott. Den ger dig insyn i var dina pengar går och hur du kan optimera din budget för att uppnå dina mål.

Oavsett om du hanterar din månadsbudget eller planerar för framtiden kan detta verktyg enkelt anpassas efter dina ekonomiska mål. Använd det för att fatta smarta och välgrundade beslut om dina pengar.

Perfekt för: Månadsbudgetering för privatpersoner och familjer.

3. Excel-mall för utgiftsrapport

via Microsoft

Excel-mallen för utgiftsrapporter förenklar ekonomisk uppföljning. Det är ett kraftfullt verktyg för att följa upp utgifter och jämföra budgeterade kostnader med faktiska värden. Anpassa denna utgiftsuppföljare efter dina behov genom att lägga till eller ta bort kolumner eller ändra utgiftskategorierna i olika rubriker.

Denna utgiftsrapportmall är mycket mångsidig, flexibel och praktisk och gör det möjligt för dig att övervaka företagets utgifter och dina personliga finanser. Håll dig inom budgeten och fatta bättre beslut om utgifter med denna kostnadsfria budgetmall.

Perfekt för: Att spåra utgifter och identifiera fall av överkonsumtion.

4. Excel-mall för personlig budget

via Microsoft

Prioritera din ekonomiska hälsa och välbefinnande med denna Excel-mall för personlig budget. Det är ett omfattande verktyg för att spåra dina månatliga utgifter och skulder, såsom resekostnader, bostadslån etc.

Denna personliga budgetmall automatiserar finansiella beräkningar och ger dig större kontroll över dina finanser eftersom du snabbt får en översikt över vad du gör med dina pengar.

Oavsett om du vill maximera dina inkomster genom sparande eller överbrygga klyftan mellan beräknade kostnader och faktiska utgifter, passar denna budgetmall dina personliga ekonomiska mål.

Perfekt för: Att hålla koll på månatliga utgifter i förhållande till uppsatta finansiella mål.

5. Excel-mall för budgetöversikt

via Microsoft

Håll dig uppdaterad om ditt företags ekonomi med denna Excel-mall för budgetöversikt.

Det är ett kraftfullt verktyg för kostnadshantering som gör att du kan spåra inkomster och utgifter, prognostisera intäkter och mycket mer. Det har olika kategorier för företagsutgifter och ett praktiskt diagram som sammanfattar budgetdetaljerna.

Använd den för att övervaka ditt företags finansiella resultat och hälsa genom att jämföra prognostiserade och faktiska utgifter, spåra personalkostnader och identifiera förbättringsområden. Denna affärsbudgetmall effektiviserar den finansiella förvaltningen för att göra ditt företag mer lönsamt.

Perfekt för: Att få en snabb överblick över olika typer av företagsutgifter

Begränsningar vid användning av Excel-budgetmallar

Excel-budgetmallar erbjuder många fördelar, men de har också sina begränsningar. Här är en översikt över några utmaningar du kan stöta på när du använder Excel-budgetmallar:

Manuell datainmatning : Även om Excel-budgetmallar är ett kraftfullt verktyg för komplexa beräkningar måste du fortfarande mata in dina finansiella data manuellt. Manuell datainmatning är benägen att innehålla fel och felaktigheter som kan påverka användbarheten av den kostnadsfria budgetmallen.

Begränsat samarbete : Om du inte använder Microsoft 365 online är dina möjligheter att samarbeta i Excel-budgetmallarna mycket begränsade. Din vanliga Excel-fil lagras lokalt, så du kan inte dela och synkronisera filen med ditt team eller dina familjemedlemmar.

Versionskontroll : På tal om kopior, att hantera flera versioner av Excel-filer kräver mycket arbete. Bristen på samarbete och versionskontroll leder till förvirring och inkonsekvenser i data, vilket resulterar i felaktigheter eller föråldrade data.

Brist på integration : Microsoft Excel integreras inte nödvändigtvis med din befintliga teknikstack, mjukvaruplattformar eller andra finansiella verktyg. Som ett resultat måste du importera och exportera data manuellt, vilket leder till datasilos och ineffektiva arbetsflöden.

Begränsade rapporteringsfunktioner : Excel har visserligen grundläggande rapporteringsfunktioner och verktyg för datavisualisering, men dessa kan vara otillräckliga om du letar efter en heltäckande lösning. Med dessa begränsade funktioner, jämfört med lösningar för ekonomisk förvaltning, måste du lägga ner manuellt arbete på att skapa rapporter, analysera trender osv.

Risken för datasäkerhet : Eftersom Excel förhindrar centralisering av data måste du spara flera lokala kopior och dela dem via e-post, vilket utsätter filerna för säkerhetsrisker. Dessa filer är mer utsatta för korruption, oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, dataintrång och andra liknande risker.

Skalbarhet: Skalbarhet är en viktig fråga i Excel, särskilt i affärsapplikationer. Även om programmet kan hantera stora datamängder och komplexa finansiella scenarier i liten skala, kanske dess kapacitet inte växer i samma takt som företagets budgetbehov.

10 gratis alternativ till Excel-budgetmallar

De fem bästa gratis budgetmallarna i Microsoft Excel är attraktiva alternativ, men ovanstående begränsningar kan göra att du letar efter ”något mer”. Lyckligtvis har vi 10 ytterligare budgetmallar som är övertygande alternativ till Excel.

Från hantering av projektbudgetar till budgetering för evenemang – här är vår lista med 10 kostnadsfria mallar som du kan prova:

1. ClickUp enkel budgetmall

Ladda ner den här mallen Förenkla din ekonomihantering med ClickUps enkla budgetmall.

ClickUp Simple Budget Template gör budgeteringen enkel. Den erbjuder tydlighet, organisation och effektivitet i ekonomihanteringen utan den kognitiva belastningen som hanteringen av flera variabler innebär.

Använd den som en personlig budgetmall eller ett affärsverktyg för att spåra utgifter. Denna mångsidiga budgetplanerare anpassar sig efter dina individuella behov. Bakom denna mångsidighet ligger en intuitiv struktur och ett användarvänligt gränssnitt som hjälper dig att spåra transaktioner, kassaflöden och budgetar.

Förutom att göra ekonomin datadriven omvandlar den finansiell information till visuella illustrationer.

Genom att grafiskt illustrera olika budgetkategorier kan privatpersoner och företag identifiera trender, optimera budgetar och uppnå finansiella mål.

Perfekt för: Att spåra individuella inkomster och utgifter i ett lättläst format.

2. ClickUp-mall för företagsbudget

Ladda ner den här mallen ClickUps budgetmall för företag styr organisationens framgång och hållbarhet.

Boosta ditt företag med denna ClickUp-budgetmall för företag som förenklar penninghanteringen för företag av alla former och storlekar. Oavsett om du driver ett nystartat företag eller ett konglomerat, avlastar denna budgetplanerare finansiella och administrativa uppgifter så att du och din personal kan fokusera på företagets tillväxt.

Mallen tar emot grundläggande uppgifter om dina finansiella mål, medan budgeten beräknas automatiskt med absolut detaljrikedom och noggrannhet.

Använd denna balansräkning för att följa ditt företags faktiska resultat jämfört med de planerade målen och genomföra kostnadsbesparande strategier eller optimera utgifterna för långsiktig tillväxt. Den organiserar också finansiella data, vilket gör den till en historisk dokumentation som kan användas för att jämföra finansiella resultat.

Perfekt för: Att följa upp ditt företags ekonomiska resultat mot planerade mål.

3. ClickUp-mall för budgetförslag

Ladda ner den här mallen Skapa vinnande förslag med ClickUps mall för budgetförslag

Att skapa ett budgetförslag är en svår uppgift. Det är dock nödvändigt för företag, organisationer, konsulter och frilansare som söker finansiering och projektgodkännanden.

Lyckligtvis underlättar ClickUps budgetförslagsmall processen genom att upprätthålla finansiell datakvalitet, konsistens och tydlighet för att skapa ett övertygande förslag som ger nya möjligheter.

För att uppnå sådana resultat delas projektets kostnadskomponenter upp för att skapa en robust och datadriven grund. All information presenteras också i ett visuellt, lättförståeligt format, vilket ökar dina chanser att säkra finansiering och godkännanden. Dessa insikter gör det möjligt för intressenterna att fatta välgrundade beslut om projektets genomförbarhet.

Dess användbarhet sträcker sig bortom att lägga fram förslag, eftersom du kan använda den som en färdplan för att spåra framsteg, engagera intressenter och identifiera områden som kan förbättras.

Perfekt för: Att förbereda budgetförslag för projekt

4. ClickUp personlig månadsbudgetmall

Ladda ner den här mallen Anpassa ClickUp-mallen för personlig budget efter dina personliga behov.

ClickUp Personal Budget Template är en pålitlig följeslagare på din finansiella resa. Oavsett om du vill beräkna din nettoförmögenhet eller hantera din hushållsbudget är denna månatliga budgetplanerare ett mycket anpassningsbart verktyg för att uppnå finansiell självständighet och kontroll.

Denna mall för ekonomihantering spårar dina personliga utgifter och hushållskostnader för att tydliggöra dina utgiftsmönster och statusen på ditt sparkonto. När du är medveten om dessa parametrar blir det enklare att planera och prioritera dina kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska mål.

Oavsett om du planerar en semester eller bygger upp en nödfond kan du fatta välgrundade beslut med hjälp av denna mall.

Perfekt för: Att hålla koll på personliga utgifter i förhållande till budgeterade kostnader.

5. ClickUp-mall för evenemangsbudget

Ladda ner den här mallen Hantera budgetar för flera evenemang med ClickUp Event Budget Template.

Att budgetera för evenemang är ganska utmanande. För att lyckas krävs noggrann planering och organisation, följt av dynamisk och praktisk genomförande.

Att hantera evenemangsbudgetar kan dock vara en barnlek med ClickUp Event Budget Template. Denna omfattande mall passar för olika evenemang, från företagswebbinarier till mässor.

Det fungerar som en centraliserad hubb för att sätta mål, spåra utgifter och fördela eller omfördela budgetar. Det håller reda på de fasta kostnaderna samtidigt som det bibehåller flexibiliteten för oförutsedda men kritiska utgifter.

Genom att hantera evenemangsbudgeten kan du planera oförglömliga evenemang och samtidigt vara säker på att spara pengar där det är möjligt.

Perfekt för: Central hantering av budgeten för ett evenemang med alla relaterade kostnader.

6. ClickUp-budgetmall för projektledning

Ladda ner den här mallen Budgeten är inget hinder med ClickUp Project Management Budget Template.

ClickUp är specialiserat på projektledning, så hur kan vi missa projektbudgetmallar? Budgeten är trots allt en av de viktigaste begränsningarna som påverkar alla projekt.

ClickUp Project Management Budget Template är din inofficiella CFO för att hantera projekt utan att spränga budgeten. Den gör det möjligt för projektledare att spåra utgifter och balansera prioriteringar, resurser och tidsplaner.

Det organiserar ett projekt i sekventiella faser, vilket gör det möjligt för chefer att hantera ömsesidiga beroenden, budgetbegränsningar och resursbehov. En sådan logisk organisation av projektet möjliggör också spårning av kostnader och framsteg i realtid för maximalt utnyttjande av budgeten.

Anpassa denna mall efter dina olika projektbehov så är du på väg mot framgång.

Perfekt för: Effektiv budgetprognosering och hantering av företagsprojekt.

7. ClickUp-projektbudget med WBS-mall

Ladda ner den här mallen Skapa en uppgiftsbaserad budget med ClickUp Project Budget med WBS-mallen.

Det är relativt enkelt att hantera budgetar i småskaliga projekt, men det kan bli komplicerat när det gäller större projekt. För att lösa detta problem använder projektledare verktyg som arbetsfördelningsstruktur (WBS) för att hantera komplexitet och ömsesidiga beroenden.

ClickUp Project Budget med WBS-mall gör just det – den delar upp monolitiska uppgifter i mindre, hanterbara aktiviteter och kartlägger motsvarande budgetkrav. Du kan till exempel fördela årsbudgeten på 12 månatliga budgetplanerare för att få bättre kontroll över din budget.

Även om detta exempel illustrerar WBS över en tidslinje, kan projektbudgetprogramvaran dela upp budgetar över olika aktiviteter, milstolpar, funktioner eller specifikationer. Oavsett vilket hjälper mallen dig att hålla dig på rätt spår och inom budgeten, från planering till genomförande.

Perfekt för: Hantering av budgetar för komplexa projekt med flera aktiviteter och faser.

8. ClickUp-mall för marknadsföringsbudget

Ladda ner den här mallen Bildtext: Maximera avkastningen på investeringen med ClickUp-mallen för marknadsföringsbudget.

Att hantera en marknadsföringsbudget är ett knepigt jobb. Ett enda felsteg kan utlösa en lavin av marknadsföringskostnader. Å andra sidan kan ett rätt beslut föröka dina investeringar och ge mångdubbla avkastningar.

Med ClickUp Marketing Budget Template kan du fatta datastödda, strategiska beslut. Den ger en helhetsbild av alla dina omnikanalmarknadsföringsaktiviteter och beräknar kostnaderna per kanal. Den identifierar också områden som kan förbättras och underlättar intelligenta beslut om omfördelning av resurser.

Mallen erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter för att tillgodose dina specifika marknadsföringsbehov online och offline. Denna funktion stöds av prestationsspårning i realtid, vilket hjälper dig att övervaka olika marknadsföringsmått och KPI:er.

Öka synligheten, effektiviteten och verkningsgraden i dina marknadsföringskampanjer med denna intuitiva mall.

Perfekt för: Att säkerställa maximal avkastning på pengar som spenderas på olika marknadsföringsaktiviteter.

9. ClickUp-mall för filmbudget

Ladda ner den här mallen Skapa din nästa filmklassiker med ClickUp Film Budget Template

Vi är inte alla Steven Spielberg eller James Cameron som har tillgång till praktiskt taget oändliga budgetar för våra kreativa projekt. Därför kommer du att vara tacksam för ClickUps filmbudgetmall.

Denna lättanvända mall gör det möjligt för filmskapare att utforska djupet i bildkonst och kreativitet utan att snubbla på budgetens gränser. Den erbjuder en detaljerad uppdelning av kostnaderna genom förproduktions-, produktions- och efterproduktionsfaserna så att investerare kan analysera filmens ekonomiska lönsamhet.

Oavsett om du hanterar engångskostnader för uthyrning av utrustning, proportionella avgifter till skådespelare och filmteam eller till och med oförutsedda utgifter, kan du behålla kontrollen över budgeten.

Lämna sifferknåpandet till dessa budgetkalkylblad och fokusera på att fängsla och glädja din publik.

Perfekt för: Hantering av en films budget under förproduktion, produktion och efterproduktion.

10. ClickUp-mall för collegebudget

Ladda ner den här mallen ClickUp College Budget Template gör collegelivet roligt och ekonomiskt ansvarsfullt.

Det är svårt att hantera en budget som student – det förstår vi. Att balansera studierna, privatlivet och det sociala livet kan leda till att du växlar mellan lyxiga måltider, snabbmat och ramen från studentkorridoren.

Av denna anledning har vi skapat ClickUp College Budget Template för att underlätta livet på college. Mallen täcker alla aspekter av collegeupplevelsen och förenklar budgeteringen för att ge större klarhet i din ekonomiska situation.

Från att spåra studieavgifter och studielån till att hantera dagliga levnadskostnader kan du fatta välgrundade beslut som stämmer överens med dina budgetar. Du får bättre kontroll över hur mycket pengar du spenderar på vad och hur du kan spara pengar utan att kompromissa med din livsstil.

Mallen lär dig finansiell disciplin och ansvarstagande även när du går vidare från studierna och börjar arbeta, vilket gör den till ett oumbärligt verktyg för personlig utveckling.

Perfekt för: Effektiv spårning och hantering av utgifter som student.

Bästa praxis för användning av en budgetmall

Innan du bestämmer dig för att använda en specifik mall för att hantera din budget, se till att du kan lita på källan. Använd endast kända verktyg och webbplatser så att du kan undvika skadlig programvara och nätfiske.

Hitta något som passar dina behov och passar in i dina befintliga rutiner och appar, till exempel den programvara för utgiftshantering som du kanske använder.

Ange exakta siffror istället för att göra gissningar för att få ett så realistiskt resultat som möjligt. Om det behövs kan du hänvisa till kreditkorts- och bankutdrag, månadsfakturor, tidigare års utgifter och så vidare. Verktyg som ClickUp kan hämta dina data från länkade appar, vilket minskar risken för fel.

Granska din budget regelbundet för att se vad som fungerar och vad som behöver ändras. Se till att uppdatera den efter större förändringar i din ekonomiska situation.

Skapa separata budgetar för företags- och privata utgifter.

Spåra dina finanser med Excel-budgetmallar

Microsoft Excel har länge varit ett självklart verktyg för budgetering, vilket vår lista över gratis Excel-budgetmallar visar. Dessa mallar erbjuder grundläggande funktioner för inkomstspårning, utgiftsanalys och dynamisk budgetering, men deras begränsningar är oundvikliga.

Vi rekommenderar att du använder ClickUp istället för dina budgetbehov. De tio budgetmallarna från ClickUp ger dig en bättre förståelse för dina finanser och fungerar som ett robust ramverk för att skapa detaljerade budgetar, optimera utgifter och spara tid och resurser.

Kom igång med ClickUp för att komma flera steg närmare dina finansiella mål! Registrera dig gratis idag!