De 10 bästa programvarorna för hantering av marknadsföringsresurser (MRM) 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är programvara för hantering av marknadsföringsresurser (MRM)?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Programvara för hantering av marknadsföringsresurser är utformad för att effektivisera processen för att spåra och samordna alla rörliga delar i dina marknadsföringskampanjer. Detta inkluderar hantering av allt från dina marknadsföringsresurser till skapande av tillgångar och prestationsanalys. " } } ] }

När det gäller marknadsföring är mer inte alltid bättre.

Fler människor, varumärkestillgångar och kampanjer innebär exponentiellt mer planering och hantering om din marknadsföringsbudget ska ge effektiva resultat.

För att ha koll på allt detta behöver du ett program för hantering av marknadsföringsresurser (MRM) som kan hålla jämna steg med dina behov. Detta verktyg måste kunna göra allt från att vara en enda källa till information om vilka uppgifter som ska utföras denna månad till att göra det enkelt att hitta specifika varumärkesbilder i din databas.

Lyckligtvis finns det idag flera MRM-verktyg på marknaden som kan hjälpa dig att möta utmaningen att hantera din marknadsavdelning. Denna lista över de 10 bästa verktygen som finns tillgängliga just nu ger dig en översikt över branschen och hjälper dig att hitta exakt den programvara som ditt företag behöver för att bli en effektiv marknadsföringsmaskin.

Vad är programvara för hantering av marknadsföringsresurser (MRM)?

Programvara för hantering av marknadsföringsresurser är utformad för att effektivisera processen för att spåra och samordna alla rörliga delar i dina marknadsföringskampanjer. Detta inkluderar hantering av allt från dina marknadsföringsresurser till skapande av tillgångar och prestationsanalys.

Med ett bra MRM-system kan marknadsförare enkelt skapa kampanjer över flera kanaler, avdelningar, team och leverantörer för att maximera effektiviteten i sina insatser.

Vad ska du leta efter i ett program för hantering av marknadsföringsresurser?

När du letar efter rätt programvara för hantering av marknadsföringsresurser finns det massor av funktioner och möjligheter att ta hänsyn till. Här är några av de viktigaste att tänka på när du letar efter ett verktyg som hjälper dig att hantera dina marknadsföringsresurser mer effektivt:

Uppgiftshantering: För att kunna hantera projekt på ett effektivt sätt är det viktigt att kunna hantera marknadsföringsuppgifter och fördela dem mellan teammedlemmarna. Programvara för resurshantering : Med ett omfattande resursbibliotek kan du enkelt lagra, hitta och återanvända digitala resurser som grafik, videor, bilder, dokument och mycket mer. Automatisering av arbetsflöden: Genom att automatisera rutinmässiga marknadsföringsuppgifter kan du fokusera på mer komplexa och kreativa aspekter av ditt arbete och minska risken för mänskliga fel. Rapportering: Automatiserade rapporter för att följa upp resultatet är avgörande för att optimera marknadsföringsaktiviteterna och säkerställa deras framgång. Användarhantering: Möjligheten att hantera användare, roller och behörigheter gör det enklare att delegera och tilldela uppgifter till rätt personer. Samarbetsverktyg: Kommunikation inom teamet är avgörande för att uppgifterna ska kunna utföras effektivt. Verktyg som gör det möjligt för alla att samarbeta i realtid bidrar till att påskynda projektets slutförande, särskilt om du leder ett : Kommunikation inom teamet är avgörande för att uppgifterna ska kunna utföras effektivt. Verktyg som gör det möjligt för alla att samarbeta i realtid bidrar till att påskynda projektets slutförande, särskilt om du leder ett agilt marknadsföringsteam Säkerhet: Eftersom känslig kundinformation hanteras är det viktigt att ha ett säkert system med krypterade anslutningar.

Beroende på ditt företags behov kan du behöva mer eller mindre. Men dessa sju punkter är en bra utgångspunkt.

De 10 bästa programvarorna för hantering av marknadsföringsresurser

Låt oss börja med att skilja det bästa från resten. Här är våra favoritprogram för hantering av marknadsföringsresurser för 2023.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett mångsidigt projekt- och uppgiftshanteringssystem som är utformat för team av alla storlekar. Det kan organisera och hantera marknadsföringsuppgifter och projekt med interaktiva tavlor, automatiserade arbetsflöden, Gantt-diagram och mycket mer.

Dessutom kan ClickUp göra det enklare att organisera och fördela dina resurser för effektiva marknadsföringskampanjer. När alla dina marknadsföringsresurser är utformade och lagrade i ClickUp kan hela ditt team snabbt komma åt allt de behöver för att slutföra sina tilldelade uppgifter.

Räcker det inte med ClickUp? Ingen fara – vi erbjuder även en rad integrationer med populära programvarulösningar som Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox och många fler.

ClickUps bästa funktioner:

Använd vår arbetsbelastningsvy för att se hur mycket (eller hur lite) någon arbetar med för tillfället.

Ta kontroll över fördelningen av dina marknadsföringsresurser med personliga instrumentpaneler och analyser.

Smarta och anpassningsbara mallar hjälper dig att skapa, spåra och anpassa dina marknadsföringsresurser.

Begränsningar för ClickUp:

Det tar tid att gå igenom alla våra utbildningsvideor för att förstå allt som ClickUp kan göra.

Vissa funktioner har ännu inte kommit med i appen.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Adobe Campaign

Via Adobe

Adobe Campaign är ett kampanjhanteringsverktyg som är utformat för att ingå i det större Adobe-ekosystemet. Det erbjuder kraftfulla funktioner för dynamisk innehållsskapande, multikanalkampanjer och analysdata från Adobe Analytics som hjälper ditt företag att fatta mer välgrundade beslut.

Med sitt dra-och-släpp-system gör Adobe Campaign det enkelt att skapa komplexa kampanjer på ett och samma ställe. Dessutom kan du med sitt centrala arbetsflödeshanteringssystem alltid hålla koll på vad din marknadsavdelning gör.

Adobe Campaigns största brist är att det främst är utformat för större företag som redan använder andra Adobe-lösningar. Om detta stämmer in på dig har du kanske hittat din perfekta MRM-lösning.

Adobe Campaigns bästa funktioner:

Skapa automatiskt personligt anpassat innehåll för din målgrupp med funktionen Dynamic Content.

Skapa multikanalkampanjer på ett och samma ställe med ett dra-och-släpp-system.

Hämta analysdata från Adobe Analytics för att använda i dina marknadsföringskampanjer.

Begränsningar för Adobe Campaign:

För dyrt för mindre företag eller nystartade företag

Otroligt komplex, vilket gör det svårt att installera och använda effektivt.

Resursintensivt, vilket kan orsaka systemkrascher.

Priser för Adobe Campaign:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Adobe Campaign:

G2 : 4,1/5 (331 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (165 recensioner)

3. Miro

via Miro

Miro är en visuell samarbetsplattform som är utformad för att göra arbetet med ditt team roligare och effektivare.

För små team kan Miro också vara ett budgetvänligt alternativ till MRM. Miro erbjuder team ett enkelt system för att organisera uppgifter, skapa dokument och lagra tillgångar på ett och samma ställe. Det har också en inbyggd programvara för videokonferenser som kan användas för distansmöten.

Miro var dock aldrig avsett att vara ett specialutvecklat MRM-program. Av denna anledning saknar det de mer sofistikerade lösningarna på denna lista sina funktioner för automatisering av arbetsflöden och rapportering.

Miros bästa funktioner:

Mallar möjliggör snabba och effektiva brainstorming- eller planeringssessioner.

Den interaktiva whiteboardtavlan är enkel att använda.

Integreras med många av de vanligaste verktygen i din teknikstack.

Miro-begränsningar:

Dess projektledningsverktyg är något begränsade.

Större företag skulle troligen ha svårt att hålla alla sina data och resurser organiserade i detta system.

Miro-priser:

Gratis

Startpaket : 8 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner:

G2 : 4,8/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

4. Papirfly

Via Papirfly

Papirfly är en MRM-plattform med fokus på tillgångshantering. Den är utformad för att användas av team i alla storlekar, från småföretag till stora koncerner.

Papirfly är mest känt för sitt resursbibliotekssystem, men det kan göra mycket mer än så. Det har också verktyg för uppgiftshantering, projektplanering och analysrapportering. Du kan till exempel använda Papirfly för att skapa arbetsflöden som hjälper dig att uppnå dina viktigaste marknadsföringsmål.

Den största nackdelen med denna plattform är dess branta inlärningskurva, som kan vara svår att övervinna för vissa användare. Om du letar efter en snabbare lösning för ett litet team är detta kanske inte rätt verktyg för dig.

Papirflys bästa funktioner:

Papirflys bibliotek för digital tillgångshantering gör det möjligt för dig att lagra och organisera alla dina varumärkestillgångar på ett och samma ställe.

Interaktiva arbetsflöden förenklar skapandet och tilldelningen av uppgifter inom ditt team.

Taggsystemet gör det enklare än någonsin att hitta en specifik resurs.

Papirfly-begränsningar:

Innehåller inga verktyg för tidshantering eller spårning.

Mallar är inte lätta att anpassa på egen hand.

Priser för Papirfly:

Kontakta oss för prisuppgifter

Papirfly-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (41 recensioner)

Capterra: 43,6/5 (96 recensioner)

Bonus: ERP-programvara!

5. Kantata

via Kantata

Kantata är en lösning för hantering av marknadsföringsresurser som fokuserar på att hjälpa team att samarbeta bättre. Kantata har ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt som snabbt kan skapa arbetsflöden, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

Dessutom har Kantata ett inbyggt resursbibliotek och versionshanteringssystem, vilket gör det enkelt att lagra, hitta och samarbeta kring kreativa resurser. Kantata är ett särskilt bra val för företag som behöver hjälp med att prognostisera personalbehov.

Dess avancerade prognosverktyg kan hjälpa dig att se till att du alltid har tillräckligt med personal för att betjäna dina kunder.

Kantatas bästa funktioner:

Inkluderar ett stort antal integrationer och automatiseringar av arbetsflöden.

Prognosera personalbrist eller personalöverskott så att du kan anpassa dig därefter.

Avancerad programvara för kompetensmatchning gör det enklare att placera rätt personer på rätt jobb.

Kantatas begränsningar:

Föråldrad användargränssnitt gör att det känns långsamt

Det kommer så många nya funktioner online att det kan vara svårt att veta vad Kantata egentligen kan göra.

Kantatas prissättning:

Kontakta oss för prisuppgifter

Kantata-betyg och recensioner:

G2 : 4,1/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (584 recensioner)

6. Monday.com

Monday.com är en allt-i-ett-plattform för arbetshantering som effektiviserar dina marknadsföringsprocesser. Team kan använda den för att spåra projekt, prioritera uppgifter, visa deadlines och mycket mer.

I grunden är Monday ett samarbetsverktyg som förenklar kommunikationen mellan team och avdelningar, men det innehåller också många funktioner som behövs för att vara ett bra MRM-verktyg. Dessa inkluderar automatiserade arbetsflöden, rapportering och tillgångshantering.

Den största nackdelen med Monday är att det snabbt kan bli svårt att hantera för större företag. Men för små och medelstora företag är Monday en övertygande MRM-lösning.

Måndagens bästa funktioner:

Flera tavelvyer gör det enkelt att hantera tid och uppgifter för att använda dina marknadsföringsresurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Anpassningar av tavlan hjälper dig att organisera dina marknadsföringsresurser och uppgifter på ett och samma ställe.

Anpassade instrumentpaneler och rapporter visar hur väl dina nuvarande marknadsföringsstrategier fungerar.

Begränsningar på måndagar:

Det kan vara svårt att skala upp ett system när dina marknadsföringsinsatser växer i omfattning och komplexitet.

Det kan vara svårt att få tag på teknisk support om du har problem med någon av deras funktioner.

Priser på måndagar:

Individuell : Gratis

Basic : 8 $/månad per användare

Standard : 10 $/månad per användare

Pro : 16 $/månad per användare

Företag: Avtal om prissättning

Måndagens betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

7. Wrike

via Wrike

Wrike är ett molnbaserat verktyg för arbetshantering och samarbete som kombinerar projektledning, uppgiftsfördelning, tidrapportering, dokumentdelning och mycket mer i en och samma plattform.

Wrike är också mycket anpassningsbart. Du kan till exempel skapa anpassade mallar för återkommande processer eller ställa in automatiska aviseringar för när uppgifter är försenade. Det innebär att team som investerar tid i Wrike belönas med en bättre och mer skräddarsydd upplevelse överlag.

Wrikes bästa funktioner:

Korsmarkera dina uppgifter och deluppgifter i Wrike så att alla avdelningar kan hitta och använda de tillgångar de behöver.

Onlinekorrektur påskyndar godkännandeprocessen för nya marknadsföringsresurser.

Anpassade förfrågningar är ett snabbt sätt för chefer att få igång projekt eller automatisera processer.

Begränsningar för Wrike:

Wrikes mobilapp är begränsad och svår att använda för projektledning.

Det tar ett tag för anställda och nya användare att verkligen uppskatta vad Wrike kan göra, om du inte har en egen intern onboarding-process.

Priser för Wrike:

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner:

G2 : 4,2/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

8. HubSpot Marketing Hub

Via Hubspot

HubSpot Marketing Hub är en omfattande uppsättning verktyg som hjälper dig att hantera dina marknadsföringskampanjer, spåra dina resultat och analysera data från dessa kampanjer.

Marketing Hub innehåller olika verktyg för innehållsskapande, SEO-optimering, webbplatsspårning, automatiserade arbetsflöden, leadgenerering och leadvård med mera.

Allt detta gör det till ett utmärkt val för företag som behöver mer än bara en grundläggande uppgiftshanterare eller tidrapportering.

HubSpot Marketing Hubs bästa funktioner:

Integreras sömlöst med resten av HubSpots CRM.

Kraftfulla automatiseringsverktyg gör det möjligt för dig att skapa e-postmarknadsföringskampanjer med färre resurser.

Med hjälp av multi-touch-intäktsattribution vet du vilka marknadsföringsaktiviteter som ger dig verklig avkastning på investeringen.

Begränsningar för HubSpot Marketing Hub:

Full funktionalitet är egentligen bara möjlig om du prenumererar på hela HubSpot-ekosystemet.

Det begränsade antalet instrumentpaneler kan vara en begränsning för vissa företag.

Priser för HubSpot Marketing Hub:

Professional : 890 $/månad

Enterprise: 3600 $/månad

Betyg och recensioner av HubSpot Marketing Hub:

G2 : 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

Kolla in dessa CRM-verktyg för marknadsföring!

9. Brandfolder

Via Brandfolder

Brandfolder är en plattform för hantering av tillgångar och samarbete som är utformad för marknadsförare som vill lagra, dela, organisera och skydda sitt innehåll. Den används av några av världens största varumärken för att hantera sina marknadsföringstillgångar, från logotyper och foton till videor och dokument.

Brandfolder-systemet täcker alla grundläggande MRM-funktioner, inklusive uppgiftsfördelning och hantering, spårning av tillgångar, automatisering av arbetsflöden, analysrapportering och mycket mer.

Brandfolders verkliga stjärna är dock dess AI-innehållstaggare, som gör det enkelt för team med stora resursbibliotek att hålla ordning. Om ditt team inte har detta problem kan det finnas bättre lösningar för dig.

Brandfolders bästa funktioner:

AI-innehållstaggaren kategoriserar automatiskt alla dina tillgångar, så det är enkelt att hitta det du behöver.

Inkluderar ett smart CDN som lagrar dina bilder och gör att du kan leverera dem snabbare i e-postmeddelanden, blogginlägg och mer.

Brandfolders centraliserade arbetsyta är perfekt för planering och genomförande av marknadsföringskampanjer.

Begränsningar för Brandfolder:

Lång installationsprocess kan avskräcka mindre team

Det tar tid att vänja sig vid hur AI kategoriserar olika tillgångar.

Priser för Brandfolder:

Kontakta oss för prisuppgifter

Brandfolder-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (436 recensioner)

10. MarcomCentral

Via MarcomCentral

MarcomCentral är en molnbaserad lösning för hantering av marknadsföringsmaterial som är utvecklad för företag. MarcomCentral gör det enkelt för team att lagra, komma åt och samarbeta kring alla sina kreativa tillgångar på ett och samma ställe.

MarcomCentral erbjuder även omfattande analysrapportering och automatiserade arbetsflöden för uppgifter som godkännandeförfrågningar, projektuppföljning och varumärkesöverensstämmelse.

Den största nackdelen med MarcomCentral är dess komplexitet. Att få detta allt-i-ett-system att fungera för dig kommer att kräva tid eller resurser som vissa team kanske inte har.

MarcomCentrals bästa funktioner:

Med hjälp av heltäckande arbetsflödeshantering kan du optimera hela din marknadsföringsprocess, från godkännande till leverans.

Meddelanden om tillgångars utgångsdatum är praktiska för att hålla koll på marknadsföringsresurser som snart kommer att bli inaktuella.

Interna analys- och insiktsplattformar utvärderar om dina marknadsföringsresurser används på ett effektivt sätt.

Begränsningar för MarcomCentral:

Det kan vara svårt att anpassa MarcomCentral efter dina unika behov, särskilt om du inte har någon i ditt team som har erfarenhet av denna programvara.

Att skapa mallar är mer tidskrävande än det borde vara.

Priser för MarcomCentral:

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av MarcomCentral:

G2 : 4,1/5 (87 recensioner)

Capterra: 4/5 (84 recensioner)

Vanliga frågor om programvara för hantering av marknadsföringsresurser

Hur hjälper MRM-programvara företag att effektivisera sina marknadsföringsprocesser?

MRM-programvara hjälper företag att spara tid genom att automatisera uppgifter som budgetuppföljning, projektledning och tillgångshantering. Den möjliggör också samarbete mellan teammedlemmar och ger realtidsinsyn i kampanjresultat.

Vilka är några viktiga funktioner i MRM-programvara?

Några viktiga funktioner i MRM-programvara är budgetuppföljning, projektledning, tillgångshantering, automatisering av arbetsflöden, kampanjplanering och uppföljning samt analys och rapportering.

Vilka är fördelarna med att använda MRM-programvara för ett företag?

MRM-programvara kan hjälpa företag att förbättra sin marknadsföringsavkastning genom att optimera marknadsföringsprocesserna, minska kostnaderna och öka effektiviteten. Den kan också hjälpa team att samarbeta bättre och fatta datadrivna beslut baserade på insikter i realtid.

Rätt programvara för hantering av marknadsföringsresurser för ditt team

Verktyg för hantering av marknadsföringsresurser är ovärderliga för företag som vill öka sin marknadsföringsnärvaro. Dessa lösningar erbjuder en rad funktioner, från automatiserade arbetsflöden och uppgiftshantering till analysrapportering och spårning av tillgångar.

Varje MRM-plattform har sina egna unika styrkor och svagheter, så det är viktigt att ta sig tid att undersöka var och en innan du fattar ditt beslut.

Ett sätt att påbörja denna forskningsprocess är att faktiskt prova dessa MRM-program. Med ClickUp får du tillgång till vårt omfattande bibliotek med marknadsföringsmallar, vårt uppgiftshanteringssystem och mycket mer.

Registrera dig gratis idag och börja hantera dina marknadsföringsresurser som ett proffs.