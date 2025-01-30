De 10 bästa programvarorna och verktygen för resurshantering 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är programvara för resurshantering?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Programvara för resurshantering används för att optimera, övervaka och jämföra användningen av dina tillgängliga resurser för ett projekt – oavsett om det gäller personal, verktyg, budgetar eller tid. Denna typ av plattform förser projektledare med den information som behövs för att korrekt identifiera, använda och fördela resurser så effektivt som möjligt för att undvika flaskhalsar eller missade deadlines. " } } ] }

Om du är projektledare vet du att din verktygslåda inte är komplett utan en ordentlig lösning för resurshantering.

Att spåra ett projekt – inklusive alla kostnader, resursutjämning och kapacitetsplanering som hör till – hjälper dig att få mer gjort på kortare tid.

Uppgifterna slutförs i tid. ⏰

Projekten slutförs inom budget. 💸

Alla firar när de når mållinjen. 🏆

Men detta fungerar bara med rätt resurshanteringsverktyg. Det är ett av de bästa sätten att effektivisera resursfördelningsprocessen och få fram ditt teams sanna potential!

Om du har hamnat här är det för att du är på jakt efter det bästa resurshanteringsverktyget för ditt teams behov, och det är här den här guiden kommer in. Nedan dyker vi ner i de bästa resurshanteringsverktygen, lyfter fram deras funktioner och vad tredjepartsrecensionssajter säger om varje alternativ.

Vad är programvara för resurshantering?

Programvara för resurshantering används för att optimera, övervaka och jämföra användningen av dina tillgängliga resurser för ett projekt – oavsett om det gäller personal, verktyg, budgetar eller tid. Denna typ av plattform ger projektledare den information som behövs för att korrekt identifiera, använda och fördela resurser så effektivt som möjligt för att undvika flaskhalsar eller missade deadlines.

Detta gör det möjligt för teamen att räkna med bästa möjliga projektresultat på kortast möjliga tid. Med andra ord finns resurshanteringsverktyg till för att maximera effektiviteten och höja teamets produktivitet från början till slut.

De 10 bästa programvarorna för resurshantering

Vilka är de bästa verktygen för att hantera dina tillgängliga resurser? Lyckligtvis finns det många bra alternativ som du bör känna till.

Så luta dig tillbaka och slappna av, för vi erbjuder den absolut bästa programvaran för resurshantering som du kan använda i praktiskt taget alla projekt.

Tidslinjevyn i ClickUp ger en översikt över dina resurser och uppgifter.

Om du letar efter den bästa programvaran för resurshantering som är mycket anpassningsbar, behöver du inte leta längre än ClickUp. Det är det perfekta tillskottet till alla projektledares arsenal tack vare dess många funktioner.

Oavsett om du hanterar resurser, utarbetar de inledande delarna av ett projekt eller vill hålla hela teamet uppdaterat med tilldelade dokument och uppgifter, är ClickUp tillräckligt flexibelt för att klara det. 📝

Med rollbaserade vyer kan du till exempel använda ClickUp för att anpassa resursplaneringsuppgifter och projekt genom att tilldela uppgifter till lämpliga teammedlemmar. Och med dess rapporterings- och analysverktyg kan du enkelt spåra framsteg, omfördela resurser efterhand och hålla koll på den totala användningen.

Har du problem med din resursplanering? Med hjälp av många anpassningsbara regelbaserade automatiseringar och möjligheten att skapa anpassade instrumentpaneler med diagram och kalendervyer i din resursplaneringstidlinje kommer du aldrig att missa något. 📈

Funktioner

Anpassade instrumentpaneler: Analysera resursprestanda med specialanpassade instrumentpaneler

Rapportering: Skapa rapporter för att identifiera resurseffektivitet, Skapa rapporter för att identifiera resurseffektivitet, resursbegränsningar och mycket mer .

Kalendrar och tidslinjer: Visualisera resursplanering och dina uppgifter i realtid med interaktiva tidslinjer och Visualisera resursplanering och dina uppgifter i realtid med interaktiva tidslinjer och resurskalendrar.

Resursplanering: Identifiera snabbt resursanvändningen med Identifiera snabbt resursanvändningen med intuitiva verktyg för arbetsplanering och kapacitetsplanering, inklusive färdiga mallar.

Anpassningsbara automatiseringar: Automatisera resursfördelning och projektstatusuppdateringar för att spara tid.

Fördelar

Skapat för teamsamarbete: Dela dokument och använd Dela dokument och använd ClickUps Whiteboard med ditt team i realtid för att utveckla idéer eller öka effektiviteten i projektledningen.

Enkel att använda: ClickUp har ett intuitivt gränssnitt som är enkelt att använda och navigera jämfört med andra resurshanteringsprogram i denna lista.

Mycket anpassningsbart: ClickUp erbjuder kraftfulla anpassningsalternativ, vilket gör det möjligt för projektledare att skapa en unik upplevelse och anpassa verktyget efter varje projekts behov och deras resursplaneringsprocess.

Nackdelar

Inga avancerade budgeteringsverktyg: ClickUps budgeteringsverktyg är inte lika detaljerade som vissa verktyg för finansiell resursplanering.

Begränsad inbyggd tidrapportering: Vissa kunder säger att ClickUps manuella inbyggda tidrapportering kan vara svår att hålla reda på.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 5 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Använd ClickUps mall för resursallokering för att hålla reda på organisationens material, arbetskraft och liknande för varje projekt.

SPÅRA RESURSER SNABBARE MED EN FÄRDIGMÖJLIG MALLVill du ha ännu mer hjälp med att få kontroll över dina resurser med ClickUp? Använd vår fantastiska mall för resursallokering för att få en flygande start på hur du bäst kan spåra, hantera och visa dina tillgängliga resurser på ClickUp!

2. Monday. com

Via Monday

Monday.com är en gedigen resurshanteringslösning som är utformad för att hjälpa projektledare att snabbt hantera arbetet tillsammans med funktioner för resursplanering för att se helheten.

Med intuitiva dra-och-släpp-verktyg kan projektledare enkelt tilldela uppgifter, prioritera scheman och spåra alla resurser som de har tilldelats i flera projekt som de hanterar.

Detta resurshanteringsverktyg är mindre flexibelt än vissa av de andra bästa programvarorna för resurshantering i denna lista, men det erbjuder i stort sett alla viktiga projektledningsfunktioner som man kan förvänta sig.

Jämför Monday.com med ClickUp!

Bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnitt: Dra och släpp enkelt uppgifter och resurser för effektivare projektledning

Mycket visuella instrumentpaneler: Monday tvekar inte att skapa projektledningsvyer för uppgiftsuppföljning, resursallokering och projektinsikter med många färger.

Tidsspårning: Övervaka tids- och Övervaka tids- och resursanvändningen med hjälp av inbyggda timers och mätningar för effektiv resursplanering.

Flera projektvyer: Tidslinje, kanban, kalendervyer och mer gör det enklare att Tidslinje, kanban, kalendervyer och mer gör det enklare att växla mellan olika sammanhang och spåra projektets framsteg för resursplanering.

Fördelar

Integrationer: Monday är bra på att tillhandahålla tredjepartsintegrationer för ett smidigt arbetsflöde med ytterligare verktyg.

Inbyggda e-postmeddelanden: Teamen håller sig uppdaterade med automatiska e-postmeddelanden i projektledningsverktyget.

Nackdelar

Se dina teammedlemmars framsteg: Vissa teammedlemmar gillar inte att du kan se varje teammedlems framsteg i de uppgifter de tilldelats – vilket är bra för chefer som vill utnyttja resurserna på bästa sätt, men inte idealiskt för allmän resurshantering för teammedlemmarna.

Inte lika anpassningsbart som andra alternativ: Monday erbjuder ett komplett ramverk för att hantera alla typer av projekt, men vissa användare önskar att det var ett lite mer flexibelt projektledningsverktyg.

Prissättning

Individuellt : Gratis för alltid

Grundläggande : 8 dollar per plats och månad

Standard : 10 dollar per plats och månad

Pro : 16 dollar per plats och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Monday.com!

3. Mosaic

Om vi skulle sammanfatta Mosaic som ett resurshanteringsverktyg, skulle orden intuitivt och omfattande komma att tänka på. Detta resursplaneringsverktyg ger användarna möjlighet att hantera sina resurser, få tillgång till analyser och fatta datadrivna beslut.

Mosaic erbjuder många verktyg för resursplanering, vilket gör det möjligt för projektteam att tilldela uppgifter, spåra tillgänglighet och hantera resurstillgång. Mosaic använder en kombination av funktioner, inklusive AI-funktioner, för att säkerställa att ditt team är både samordnat och centraliserat för projektplanering.

Det bästa av allt är att detta resurshanteringsverktyg bygger på idén att allas arbetsbelastning är synlig så att teammedlemmarna förblir engagerade och når milstolpar enligt schemat. ⌛

Bästa funktioner

Projektsamarbete: Resurshanteringsverktyget gör det möjligt för team att samarbeta i projekt i realtid, vilket möjliggör smidig och sömlös kommunikation för bättre resursplanering.

Resurs- och projektanalys: Mosaic tillhandahåller analyser som hjälper användarna att få insikt i prestanda, resursutnyttjande och projektets framsteg.

Meddelanden: Plattformen skickar meddelanden via e-post och SMS för att säkerställa att användarna håller sig uppdaterade om projektinformationen.

Fördelar

Utmärkt supportteam: Mosaics supportteam svarar snabbt på alla dina supportfrågor om uppgiftshantering, resurshantering eller hinder i projektledningen.

Hjälper till att minska administrativa uppgifter: Tillsammans med sina automatiseringsfunktioner hjälper Mosaic team att automatisera repetitiva uppgifter, vilket minskar tiden som läggs på manuella projektledningsuppgifter.

Undvik utbrändhet: Visualisera ditt teams kapacitet så att du aldrig överbelastar någon enskild medlem och undviker utbrändhet genom välgrundad resursfördelning.

Nackdelar

Plattformsfel: Vissa användare har rapporterat att uppgifter försvinner efter att de har slutförts.

Inkonsekvent exportfunktion: Ibland ändras dokumentformatet och blir oorganiserat vid export av CSV-filer.

Prissättning

Team Plan : 9,99 dollar per användare och månad

Affärsplan : 14,99 dollar per användare och månad

Enterprise Plan: Kontakta teamet

Betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

4. Runn

Via Runn

Runn.io är ett kraftfullt program för resurshantering som erbjuder användarna en omfattande uppsättning funktioner som hjälper dem att effektivt planera, hantera och följa upp projekt. Med det kan användarna maximera resursutnyttjandet, förbättra beslutsfattandet och påskynda projektgenomförandet med bättre resursplanering. 🏎️

Dess interaktiva gränssnitt och fördefinierade rapporter gör det möjligt för användarna att snabbt och enkelt få insikt i projektledningens framsteg. Detta resursplaneringsverktyg har solida analysfunktioner och hjälper också användarna att identifiera trender och hitta områden som kan förbättras.

Dessutom integreras Runn med många populära projektledningsverktyg för att säkerställa smidig samverkan mellan teamen och ge den bästa resurshanteringsupplevelsen.

Bästa funktioner

Automatiserade instrumentpaneler: Visualisera data för bättre Visualisera data för bättre projektuppföljning och resurshantering

Självbetjäningsfunktioner för rapportering: Teammedlemmarna kan skapa anpassade projektledningsrapporter på nolltid.

Byggt för maximering: Maximera resursallokeringen genom att identifiera användningstrender och flaskhalsar

Fördelar

Prognosverktyg: Planera framtida projekt i förväg med hjälp av prognosverktyg för att skapa projektscenarier och uppskatta budgetar.

Bäst för tjänstebaserade team: IT, arkitektur, konsultföretag och byråer är de typer av team som har mest att vinna på att använda Runn för sina resurshanteringsbehov.

Nackdelar

Ingen mobilapp: Run gör det inte möjligt för team att enkelt hantera resurser när de är på resande fot.

Inget inbyggt samarbetsverktyg

Kostsamt: Projektplaneringsverktyget kan vara dyrt för mindre team beroende på vilka specifika funktioner de är ute efter.

Ytterligare funktioner Kan vara för komplexa och funktionsrika för grundläggande Kan vara för komplexa och funktionsrika för grundläggande resurshanteringsbehov

Prissättning

Gratis : 0 dollar per person för upp till fem personer

Pro: 10 dollar per person och månad

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (25 recensioner)

5. Hive

Via Hive

Om överbokning är ett ständigt problem när du fördelar resurser mellan projekt, erbjuder Hive verktyg som är utvecklade för att förhindra att detta sker. Dessutom får du anpassade roller, så att du inte bara har kontroll över din resursfördelning utan också över vem som bestämmer vem som ska kontrollera arbetsbelastningshanteringsfunktionerna.

Användargränssnittet för resurshantering och projektplanering erbjuder ett enkelt men effektivt sätt att visualisera resursfördelningen utifrån projektfas, teamroller och milstolpar. Det gör det möjligt för användarna att snabbt bedöma fördelningar, resursplanering, total kapacitet och framsteg.

Precis som andra resurshanteringsverktyg erbjuder Hive de funktioner du kan förvänta dig, från ledighetshantering till automatiska aviseringar för förbättrad projektplanering. Om du som projektledare värdesätter enkelhet och överskådlighet bör du överväga Hive som ett alternativ för resurshantering och resursplanering.

Bästa funktioner

Tidrapportering: Spåra tid manuellt, lägg till tid och registrera möten som en del av din tidrapporteringsprocess så att resursplaneringen sker i realtid.

Samarbete och meddelanden: Skicka meddelanden och samarbeta med teammedlemmar direkt på instrumentpanelen utan att behöva hoppa fram och tillbaka mellan ditt resurshanteringsverktyg.

Hive för Zoom: Hive integreras med Zoom så att du kan göra anteckningar och spåra uppgifter för bättre uppgiftshantering.

Fördelar

Hive Forum: Ge enkelt feedback på funktioner i Hive Forum och få användbara tips om resurshantering.

Anpassningsbara arbetsflöden: Hive är ganska flexibelt när det gäller att skapa arbetsflöden som passar din befintliga resurshanteringsprocess.

Två-i-ett-verktyg: Projektledare använder Hive för både allmän projektledning och resursallokering.

Nackdelar

Felaktigt meddelandeverktyg: Vissa användare rapporterar om en felaktig meddelandepanel där det blir svårt att hitta äldre meddelanden.

Grundläggande mobilapp: Jämfört med andra mobilappar för resurshantering erbjuder Hives app ganska grundläggande funktioner för projektledning.

Saknade viktiga inbyggda integrationer: Hive gör det inte enkelt att integrera med andra projektledningsverktyg och CRM-system i ditt arbetsflöde, såsom HubSpot.

Prissättning

Solo : Gratis för alltid

Teams : 12 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta teamet

Betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

6. Resurshantering av Smartsheet

Via Smartsheet

Det som utmärker Resource Management by Smartsheet är funktioner som verktygen för projektprognoser. Med dess resursplaneringsverktyg kan du inte bara planera för dina aktuella resursbehov, utan också prognostisera hur många resurser du behöver budgetera för framtida projekt.

Resurshantering med Smartsheet ger dig en omfattande översikt över alla resurser i projektet, inklusive deras tillgänglighet och arbetsbelastning, så att du smidigt kan hantera alla projekt som kommer din väg utan att hamna efter.

Med automatiska aviseringar och uppdateringar håller du dig alltid uppdaterad med denna programvara för resurshantering, så att du kan samordna och hålla tidsplanen.

Bästa funktioner

Fullständig insyn i arbetsbelastningen: Ger intressenterna tillgång till översikter över arbetsbelastningen och projektledningsfunktioner som framstegsrapporter.

Automatiska aviseringar och uppdateringar: Håller resursplaneringschefer informerade om alla ändringar i projektet för omedelbara resursplaneringsbehov.

Verktyg för prognoser och analyser: Hjälper projektledare med resursplanering att ligga steget före och optimera resursanvändningen.

Visuell representation av tillgängliga resurser: Programvara för resurshantering hjälper till att snabbt bedöma resurstillgänglighet och hantera kapacitet.

Fördelar

Anpassningsbara mallar och ark: Börja inte från scratch med Smartsheets mallar som är tillräckligt flexibla för att anpassas efter dina projektbehov.

Avancerad filtrering: Förlora aldrig några uppgifter eller anteckningar med avancerade filteralternativ för optimal resurshantering.

Nackdelar

Ingen desktop-app: Du kan inte ladda ner en desktop-app med Resource Management by Smartsheet.

Fungerar på samma sätt som Excel: Om du letar efter ett resurshanteringsverktyg som går utöver vad ett Excel-ark med rader och kolumner kan göra, kan det vara värt att titta på alternativ.

Prissättning

Pro : 7 dollar per användare och månad

Företag : 25 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta teamet

Betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 60 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Smartsheet!

7. Hub Planner

Via Hub Planner

Om du kombinerar en schemaläggare, massor av tidrapporter och rapporteringsfunktioner får du Hub Planner. Som resurshanteringsprogramvara är den enkel och rakt på sak för bättre projektledningsfunktioner.

Även om du kanske inte kan anpassa det på en mer detaljerad nivå som du skulle kunna med ett verktyg som ClickUp, erbjuder det ändå solida funktioner för mindre team för projektledning, resursplanering och resursfördelning.

Den bästa funktionen är förmodligen de dynamiska budgeteringsverktygen. Verktyget har en intuitiv budgeteringsguide som hjälper till att skapa en anpassad budget för varje projekt och spårar faktiska utgifter jämfört med prognostiserade utgifter. 💰💰💰

Hub Planner innehåller också en interaktiv kostnadsanalyspanel som ger en visuell översikt över budgetanvändning och kostnader. Med automatiserad budgetering och spårningsvarningar får cheferna ett meddelande när ett projekt överskrider eller underskrider budgeten, vilket gör detta till ett utmärkt verktyg för finansiell resursplanering.

Bästa funktioner

Dra-och-släpp-schemaläggare: Det är enkelt att skapa Det är enkelt att skapa projektscheman med en tillgänglig dra-och-släpp-schemaläggare.

Lätt att lära sig och hantera: Hub Planner har inte en brant inlärningskurva som andra resurshanteringsprogram, så det är enkelt att komma igång och integrera i ditt teams arbetsflöde.

Dynamiska faktureringspriser: Har du en komplex faktureringsprocess? Med Hub Planner kan du spåra interna och externa faktureringspriser så att du vet hur mycket du tjänar på varje projekt.

Fördelar

Enkel att navigera: Hub Planner-användare uppskattar denna programvara för resurshantering på grund av dess användarvänlighet snarare än dess funktioner.

Automatisk ifyllning av projekttimmar: Spara tid genom att låta Hub Planner fylla i dina timmar automatiskt och arbeta som ett snabbare verktyg för resursplanering.

Nackdelar

Avancerade funktioner: Team som använder Hub Planner fungerar bäst när de behöver ett grundläggande verktyg för projekt- eller resursplanering för enklare arbetsflöden.

Spårar resursanvändningen genom nedladdningsbara rapporter: Behöver du se hur väl din resursallokering fungerar? Du måste ladda ner en rapport för att ta reda på det.

Prissättning

Plus & Play : 7 dollar per resurs och månad

Premium : 18 dollar per resurs och månad

Business Leader: Kontakta teamet

Betyg och recensioner

G2 : 4/5 (17+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

8. nTask

via nTask

Med nTask kan du samarbeta, planera och analysera alla dina projekt tillsammans med ditt team. Precis som andra programvaror för projektledning och resurshantering erbjuder nTask grundläggande funktioner för att sätta upp milstolpar, budgetera, hantera resurser och en drag-and-drop-planeringstavla som gör alla projekt mer överskådliga. 🔎

Så, vad är det som gör nTask så speciellt?

Med nTask ligger detaljerna i detaljerna. Du kan till exempel skapa mallar själv för att arbeta med framtida projekt. Det erbjuder också en inbyggd lösning för tidsspårning som visar kostnads-till-färdigställande-mått vid varje steg i ditt projekt.

Bästa funktioner

Anpassade statusar: nTask är tillräckligt flexibelt för att team ska kunna skapa anpassade statusar för projekt med ytterligare nyanser.

Länka projekt: Har du flera sammanlänkade projekt som pågår samtidigt? nTask gör det möjligt för team att länka relaterade projekt så att det inte uppstår några missöden när du uppnår milstolpar och deadlines enligt schemat.

Anpassningsbara förfallodatum: Det är inte ovanligt att ett projekt inte blir klart till det förväntade förfallodatumet, därför har nTask små men kraftfulla funktioner som att ställa in planerade kontra faktiska förfallodatum – perfekt för resursplanering.

Fördelar

Skapa team: nTask gör det möjligt för projektledare att skapa team som ett sätt att hålla ordning på projekt och resursplanering.

Prisvärt: nTask är prisvärt, vilket gör det perfekt för små till växande team som inte behöver programvara för resurshantering för att slutföra ett projekt.

Nackdelar

Långsam laddning: Beroende på hur du har konfigurerat ditt arbetsflöde kan nTask vara långsamt att ladda jämfört med andra programvarualternativ för resurshantering i denna lista.

Begränsade integrationer: Att arbeta med en stor teknikstack kan bli ett problem om nTask inte integreras med något av dina verktyg för uppgiftshantering.

Brant inlärningskurva: Användare har rapporterat en något brantare inlärningskurva eftersom plattformen inte är lika intuitiv som andra programvarualternativ för resurshantering.

Prissättning

Premium : 3 dollar per månad, faktureras årligen

Företag : 8 dollar per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta teamet

Betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (17+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

9. Celoxis

Via Celoxis

Ce loxis är en blandning av smidiga resurshanteringsverktyg och funktioner för automatisering av arbetsflöden. Det erbjuder kraftfulla rapporterings- och affärsanalysfunktioner som ger projektledare en fullständig bild av sina projekt.

Celoxis erbjuder också anpassningsbara visualiseringar, så att projektledare snabbare kan förstå sina projektdata. Det förser också ditt team med externa verktyg för att hantera kunder med kundportalfunktioner. 💡

Tänk på att Celoxis har en bit kvar när det gäller att utveckla ytterligare funktioner för att göra sin produkt mer robust för olika projektbehov. 🧠

Bästa funktioner

Anpassningsbara portföljdashboards: Håll dig uppdaterad med projektinformation i realtid inom portföljer.

Anpassningsbara visualiseringar: Gör det möjligt för användare att få en bättre förståelse för sina projektdata.

Automatisering: Erbjuder massor av anpassningsbara automatiseringar

Fördelar

Schemalägger automatiserade resurs- och projektrapporter: Programvara för resurshantering hjälper dig att få en projektrapport som innehåller detaljer om projektets framsteg i din inkorg. Programvara för resurshantering hjälper dig att få en projektrapport som innehåller detaljer om projektets framsteg i din inkorg.

Fungerar utmärkt för mindre team: Du behöver inte vara väl insatt i avancerad programvara för resurshantering för att börja arbeta med Celoxis och få ut det mesta av det.

Nackdelar

Begränsade användningsplaner: Till skillnad från andra programvaror för resurshantering erbjuder Celoxis inte så många planer att välja mellan, vilket kanske inte passar dig om du har en begränsad budget.

UX behöver förbättras: Beroende på vad du gör med Celoxis instrumentpanel är navigeringen inte alltid smidig.

Prissättning

Moln : 22,50 dollar per år

Lokalt: Kontakta teamet

Betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

10. Forecast

Via Forecast

Arbetar du med kunder? Forecast har många verktyg för resurshantering och projektledning som hjälper dig att uppnå maximal kundnöjdhet. Du kan hålla intressenterna uppdaterade samtidigt som du behåller översikten över resurserna i bakgrunden. 🔎

När det gäller programvara för resurshantering lämnar Forecast inget övrigt att önska, vilket är utmärkt för din projektplanering. Tidrapporter, rapporter och den mycket visuella instrumentpanelen säkerställer att du fördelar din bandbredd optimalt över alla pågående projekt för optimal resursplanering. Om du har ett tjänstebaserat företag kan Forecast vara ett bra alternativ att överväga.

Bästa funktioner

Faktureringsfunktioner Skapa och skicka enkelt kundfakturor från plattformen

Allt-i-ett-verktyg för byråer: Byråer hanterar kunder, projekt och resurser från en central plats

Fördelar

Konsekventa produktuppdateringar: Forecasts team är duktiga på att tillhandahålla konsekventa produktuppdateringar.

Visar allas tillgänglighet för projekt: Teamen kommer överens genom att öka synligheten för projektplaneringens tillgänglighet när den förändras.

Nackdelar

Inte det bästa på mobilen: Forecasts instrumentpanel är inte utformad med mobilvisning i åtanke.

Automatiserar inte många repetitiva uppgifter: Många uppgifter som Forecast skulle kunna automatisera för att Många uppgifter som Forecast skulle kunna automatisera för att effektivisera processer måste upprepas manuellt.

Anpassat för byråliknande team: Forecast är utmärkt för tjänstebaserade företag som byråer, så dess funktioner kanske inte passar andra Forecast är utmärkt för tjänstebaserade företag som byråer, så dess funktioner kanske inte passar andra affärsmodeller fullt ut

Prissättning

Lite : 29 dollar per användare och månad

Pro : Kontakta teamet

Plus: Kontakta teamet

Betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Börja resursplaneringen med programvara för resurshantering

Lyssna – den bästa programvaran för resurshantering är inte alltid så självklar som den verkar. Du behöver ett alternativ som kan göra mer än enkel projektplanering eller upptäckt av dina tilldelade resurser.

Programvara för resurs- och projektplanering som ClickUp ger dig allt du behöver för att på bästa sätt övervaka, spåra, schemalägga, organisera och omprioritera dina resurser så effektivt som möjligt.

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och enkelt dra och släppa uppgifter för att omfördela resurser.

Funktioner för arbetsbelastningshantering ger teamledare direkt insikt i vem som hanterar vad, så att du undviker att vissa i teamet blir utbrända medan andra får för lite att göra. Tilldela uppgifter, kommentarer eller användare till projekt och dra och släpp deras arbete för en verkligt effektiv resurshantering och projektplanering.

Ta kontrollen redan idag och skaffa ClickUp gratis!