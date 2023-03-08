Resursbegränsningar som projektledare måste identifiera

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är resursbegränsningar?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Resursbegränsningar är en uppsättning restriktioner eller begränsningar som projektledare måste följa eller ta hänsyn till när de hanterar ett projekt. För projektledare är det viktigt att vara medveten om dessa begränsningar för att kunna slutföra ett projekt framgångsrikt i tid och inom budget" } } ] }

Det är en sak att arbeta med massor av resurser. Men det är en helt annan sak att veta hur man får ut mesta möjliga av dessa resurser när det finns resursbegränsningar.

Hur hanterar du de vanligaste resursbegränsningarna – tid, kostnad och projektomfattning – när du är begränsad av alla tre? Vad händer om du dessutom arbetar med ett team med ojämna kompetenser?

Även om det inte finns någon universallösning för alla team när det gäller resursbegränsningar, finns det många principer, strategier och verktyg som kan hjälpa dig att hantera de begränsningar du stöter på.

Låt oss dyka djupare in i ämnet.

Vad är resursbegränsningar?

Resursbegränsningar är en uppsättning restriktioner eller begränsningar som projektledare måste följa eller ta hänsyn till när de hanterar ett projekt. För projektledare är det viktigt att vara medveten om dessa begränsningar för att kunna slutföra ett projekt framgångsrikt inom tidsramen och budgeten.

Exempel på vanliga resursbegränsningar

I allmänhet delas företagsresurser in i två kategorier:

Immateriella resurser: idéer, processer, färdigheter och immateriella rättigheter Materiella resurser: Programvara, material, fastigheter och arbetskraft

Varje team kommer att hantera en liknande lista över resurser, oavsett om det gäller arbetade timmar, medarbetarnas kompetens, föreslagna budgetar, material eller total arbetskraft. Du kommer sannolikt att behöva hantera olika typer av begränsningar för specifika resurser, till exempel:

Tänk på att projektresurser är de verktyg du arbetar med för att nå ett mål. Begränsningarna är de restriktioner som gäller för dessa verktyg.

De fyra typerna av resursbegränsningar

I de flesta fall faller resursbegränsningar inom fyra olika variationer för företag och inom projektledning. Låt oss ta en titt på var och en av projektledningsbegränsningarna för att förstå de vanligaste hindren:

1. Tid

Skapa tidrapporter och övervaka tid som spåras i ClickUp

Tidshantering är en av de vanligaste resursbegränsningarna. Dessa tidsbegränsningar begränsar antalet dagar, timmar och minuter som ett projekt tar att slutföra, antingen på grund av externa faktorer som deadlines som fastställts av kunden eller interna faktorer som hur mycket av varje resurs som faktiskt är tillgänglig.

EXEMPEL PÅ TIDSBEGRÄNSNINGEtt mjukvaruutvecklingsföretag har fått i uppdrag att utveckla en mobilapp för en kund inom en strikt tidsram. Två utvecklare är dock lediga under den tidsperioden. På grund av bristen på utvecklare kan projektledaren prioritera uppgifter inom teamet, hantera sprints och föra en noggrann logg över arbetade timmar, så att det är lätt att se vems arbete som kan flyttas och hur projektet kan delas upp med det begränsade teamet.

2. Kostnad

Spåra projektkostnader för olika uppgifter och deluppgifter i ClickUp med anpassade fält för att fastställa monetära värden.

Kostnadsbegränsningar är också en viktig faktor att beakta när det gäller resurstillgång, eftersom de sätter en gräns för hur mycket pengar som kan avsättas till varje projekt. Denna begränsning kommer vanligtvis antingen från kunden eller projektledaren, beroende på ditt initiala affärsavtal eller planerade projektomfång.

EXEMPEL PÅ KOSTNADSBEGRÄNSNING En ideell organisation behöver anordna en välgörenhetsevenemang med en begränsad budget. Projektledaren kan outsourca vissa uppgifter till volontärer och förlita sig på gratis eller lågkostnadsresurser. Med ClickUp kan de spåra utgifter och se till att de håller sig inom budgeten – så projektledaren prioriterar de viktigaste aspekterna av evenemanget för att säkerställa framgång och undvika potentiella resursbegränsningar.

3. Resurser

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och dra och släpp enkelt uppgifter för att omfördela resurser.

Resursbegränsningar är begränsningar av de resurser, såsom personal och material, som är tillgängliga för projektledaren. Denna typ av begränsning kan också påföras av externa projektresurser, såsom kunden eller leverantören, eller av interna resursers tillgänglighet, såsom ditt eget företag.

EXEMPEL PÅ RESURSBEGRÄNSNINGEtt byggföretag som anlitats för att riva ett gammalt garage kanske vill begränsa sina resurser för större projekt och rivningar. Projektledaren kan använda resursprognoser och kapacitetsplaneringsmodeller för att uppskatta hur mycket material och personal som krävs för det lilla jobbet utan att ta bort personal från ett större projekt.

4. Kvalitet

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framstegen.

Kvalitetsbegränsningar fastställs för att säkerställa att kvaliteten på ett projekt uppfyller vissa standarder. De vanligaste kvalitetsbegränsningarna är kvalitetsmål som fastställs av kunden, men projektledaren kan också fastställa interna kvalitetsbegränsningar för att säkerställa att projektet uppfyller deras egna standarder.

EXEMPEL PÅ KVALITETSBEGRÄNSNING En digital marknadsföringsbyrå behöver utveckla en ny webbplats för en kund. Projektledaren måste balansera kundens kvalitetsmål med byråns tillgängliga resurser. Genom att använda kvalitetskontrollistor och mallar för målsättning för att fördela resurser kan de snabbt följa webbplatsprojektets framsteg och säkerställa att det uppfyller kundens förväntningar.

Hur man identifierar resursbegränsningar

Det finns flera sätt att identifiera resursbegränsningar, men det viktigaste steget är att leta efter potentiella problem tidigt i projektet som en del av din övergripande resurshanteringsstrategi. För att identifiera dessa begränsningar krävs en grundlig förståelse av projektet och dess mål, samt kundens förväntningar (särskilt om det är en tjänstebaserad produkt) och de resurser som finns tillgängliga för projektet.

Ett sätt att identifiera resursbegränsningar är att titta på de uppgifter som måste slutföras och sedan göra en uppskattning av inte bara vilka projektresurser du har, utan också hur mycket av varje resurs du kommer att behöva i värsta och bästa fall.

Det är här resurshanteringsverktyg – särskilt sådana som är mycket anpassningsbara, som ClickUp – spelar en viktig roll i planerings- och projektledningsprocessen. När du ser ett projekt från början till slut är det viktigt att ha ett centraliserat och enkelt sätt att följa dina framsteg och projektresurser. Det innebär att du måste notera uppgifter som:

Spåra och tilldela uppgifter

För noggrann logg över nedlagda timmar

Spåra budgetutgifter

Uppdatera milstolparna för projektledningen

Hantera sprintar

Visualisera projektkapacitet

Centralisera och lagra projektdokument

Projektledare måste också ta hänsyn till potentiella hinder som kan bromsa framstegen eller förändringar i projektets omfattning som kan påverka hur de hanterar resursbegränsningar. Att lägga till kontrollpunkter som regelbundna granskningar av dessa projektledningsbegränsningar bör vara standardpraxis för att säkerställa att ditt team har allt de behöver i varje steg på vägen.

Exempel på projektmilstolpar inom ClickUp

Vissa projekt (och framtida projekt) kräver specifika resurser som inte är lättillgängliga, så det kan vara nödvändigt att hitta alternativa lösningar eller planera projektets tidsplan utifrån när dessa resurser blir tillgängliga.

Att identifiera projektets omfattning, milstolpar och beroenden hjälper till att belysa eventuella resursbegränsningar som kan uppstå.

6 Lösningar på resursbegränsningar

Det är viktigt att känna till möjliga lösningar på resursbegränsningar i ett projekt – på så sätt är du förberedd om saker och ting inte går som planerat. Oavsett om du gör prognoser, vill förstå din kapacitetsplanering eller analysera din nuvarande status har vi en lösning för dig!

Här är sex lösningar för att hantera dina resurser på ett bättre sätt:

1. Mallar

Mallprocesser kan användas för att förenkla och effektivisera projektledningens tidsplan och resursbehov. Använd ClickUp-mallar!

Allt från mallar för resursplanering till färdiga matrisanalyser hjälper projektledare att snabbt identifiera var resurser behövs för att projektet ska hålla tidsplanen. Lyckligtvis finns det gott om färdiga mallar för projektledning som du kan använda för att komma igång med din analys så att du kan hantera resurserna på ett bättre sätt.

Några av våra favoritmallar är:

ClickUp-mall för resursallokering

Använd ClickUps mall för resursfördelning för att hålla reda på organisationens material, arbetskraft och liknande för varje projekt.

Denna mall för resursallokering är ett utmärkt verktyg som hjälper dig att hantera de resurser som behövs i dina team. Oavsett om det gäller material, utrustning eller personal, håller ClickUps mall för resursallokering reda på de resurser du behöver för att slutföra projektet.

Dessutom kan du använda projektledningsmallen för att hantera resursbegränsningar och få reda på vilka resurser du behöver och när de behövs.

Det hjälper dig att säkerställa att du har allt du behöver för att slutföra projektet i tid och inom budget.

ClickUp 2X2 prioriteringsmatris whiteboardmall

Använd 2×2-prioriteringsmatrisen på whiteboardtavlan för att organisera dina uppgifter efter vikt och prioritetsnivå.

Med ClickUps 2×2 Priority Matrix Whiteboard Template kan du kategorisera uppgifter utifrån deras vikt och brådskande karaktär. Med Whiteboard-projektledning kan du och ditt team enkelt visualisera vilka uppgifter som kräver omedelbar uppmärksamhet och vilka som kan vänta.

Genom att prioritera uppgifter kan du fatta mer välgrundade beslut om hur du ska fördela dina resurser och se till att de viktigaste uppgifterna får den uppmärksamhet de förtjänar.

ClickUp-mall för resursplanering

Visualisera din resursplanering och se snabbt saker som återstående tid, budget och arbetskraft som behövs för att slutföra ett projekt.

ClickUps mall för resursplanering hjälper dig att hantera och fördela resurser inom ditt team eller din avdelning mycket snabbare. Med den här mallen kan du enkelt se kapaciteten hos dina resurser med hjälp av arbetsbelastningsvyn, som ger en visuell representation av varje teammedlems arbetsbelastning.

Med denna översikt kan du bättre balansera arbetsbelastningen i ditt team och se till att alla arbetar med optimal kapacitet. Genom att använda denna projektledningsmall kan du fatta bättre beslut om hur du ska fördela dina resurser.

Detta säkerställer att ditt team arbetar effektivt och ändamålsenligt.

ClickUp-mall för projektresursmatris

Skapa anpassade fält baserat på ditt projekts resursmatrisbehov för att specificera typerna av resurser och tilldelade budgetar till varje

Effektiv resursplanering är avgörande för dina framtida projekt eftersom det direkt påverkar den totala kostnaden för nödvändiga resurser. Med ClickUp Project Resource Matrix Template har du all nödvändig information för att planera dina resurser effektivt.

Med denna projektledningsmall kan du enkelt fördela och spåra resurser som tid, arbetskraft och material, vilket hjälper dig att fatta bättre beslut om hur du ska fördela resurser och minimera kostnaderna.

2. Schemaläggning

För att optimera schemaläggningen använder projektledare flera schemaläggningsmetoder. Till exempel är det redan ett steg i rätt riktning att helt enkelt identifiera uppgifter, gruppera dem och prioritera dem för att minska den tid som läggs på att slutföra projektet.

Om du upptäcker att det inte finns tillräckligt med resurser för att slutföra projektet enligt tidsplanen kan det vara nödvändigt att justera projektets deadlines. Detta kan innebära att deadlines skjuts upp eller förlängs bortom det ursprungliga slutdatumet, vilket kan innebära att du också behöver justera schemalagda beroenden.

Omplanera beroenden för att visualisera effekten av ändrade förfallodatum på uppgifter i Gantt-vyn i ClickUp.

Projektberoenden avser uppgifter eller aktiviteter inom ett projekt som är beroende av varandra. Med andra ord är ett projektberoende ett förhållande mellan uppgifter där en uppgift måste slutföras innan en annan uppgift kan påbörjas i ditt specifika schema.

Saker som en tidslinjevy, Gantt-diagram eller helt enkelt att utföra resursutjämning hjälper dig avsevärt att förstå hur schemat ser ut och hur du kan uppnå det. Dina projektresurser bör inte alltid behöva förändra ditt schema drastiskt.

3. Delegering

Att delegera uppgifter till teammedlemmar handlar om att matcha uppgifter med kompetens och tillgänglighet. Om det fastställs att det inte finns tillräckligt med resurser för att slutföra projektet kan det vara nödvändigt att anlita ytterligare resurser.

Lägg till flera ansvariga, delegera kommentarer och skapa beräkningar med hjälp av anpassade fält, allt från dina ClickUp-uppgifter.

Detta kan innebära att man rekryterar nya teammedlemmar eller lägger ut tjänster på entreprenad. Å andra sidan, om det inte finns tillräckligt med resurser för att slutföra projektet enligt plan, kan projektledare också begränsa projektets omfattning.

Att minska antalet uppgifter eller skära ned på projektets mål är två exempel på detta. Därför är förmågan att delegera projektuppgifter en viktig funktion i din resurshanteringsprogramvara.

4. Uppskattning

Uppskattningstekniker innebär att man förutsäger hur lång tid projektet kommer att ta, vad det kommer att kosta och vilka resurser som behövs för att slutföra projektet. Ju bättre dina uppskattningar är, desto färre hinder kommer du att stöta på under processen.

Enkelt visa och spåra tidsuppskattningar för ClickUp-uppgifter för bättre resurshantering.

Den bästa programvaran för resurshantering låter dig inte bara spåra tidsuppskattningar, utan också göra det på ditt sätt. Med ClickUps tidsregistreringsfunktioner kan du starta och stoppa tiden från vilken enhet som helst, så att du enkelt kan hoppa mellan olika projektuppgifter.

5. Automatisering

ClickUp hjälper till med uppskattningar genom att tillhandahålla anpassningsbara mallar, centraliserad datalagring och visualiseringar av projektkapacitet och milstolpar, så att det är enkelt att göra ändringar och automatiskt hålla alla uppdaterade.

Automatiseringsverktyg minskar den tid och de kostnader som är förknippade med att slutföra uppgifter och förenklar projektledningen. Genom att använda tekniker som att ställa in och automatisera påminnelser om milstolpar, automatisera ändringar i projektstatus och anpassa och ställa in prioritetsändringar kan projektledare arbeta snabbt och spara tid.

För automatiseringsbehov finns ClickUp – där kan du ställa in automatiska triggers och uppgiftsfördelningar med olika komplexitetsnivåer.

Outsourcing används för att minska kostnaderna för att slutföra ett projekt och öka tillgången på resurser. Metoder som att använda outsourcade resurser från en extern leverantör eller en extern resurspool (t.ex. bemanningsföretag) är till stor hjälp för att hantera resursbegränsningar när du har personalbrist eller saknar specifik kompetens.

ClickUp hjälper till med outsourcing genom att tillhandahålla verktyg som diagram och anpassningsbara instrumentpaneler för att spåra entreprenörer. Dessutom kan du ge specifika behörigheter eller aktivera begränsad konto skapande för att undvika oönskade ändringar.

Gör allt med ClickUp

Projektplaneringsverktyg är ett måste när du försöker optimera din strategi för resursbegränsningar. Resursbegränsningar är en vanlig utmaning inom projektledning och påverkar projektets tidsplan, budget och kvalitet.

Genom att tidigt identifiera och hantera resursbegränsningar, använda lämpliga strategier och verktyg samt dra lärdom av tidigare erfarenheter kan projektledare övervinna resursbegränsningar och få ut mesta möjliga av det de har att arbeta med.