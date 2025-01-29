Vi testade de 10 bästa programvarorna och spårningssystemen för entreprenörshantering 2025

Slösar du fortfarande tid på att hantera dina entreprenadtjänster med tråkigt pappersarbete och repetitiva uppgifter?

Om så är fallet är detta ett tecken på att du bör sluta – det finns ett bättre sätt att göra detta. ?

Dagens verktyg för entreprenörshantering är flexibla, intuitiva och kraftfulla. De sköter allt det tunga arbetet åt dig, så att du kan springa cirklar runt dina konkurrenter och få saker gjorda snabbare.

Men hur vet du att du investerar i rätt programvara? Det är där vi kommer in!

Använd denna lista som din personliga guide till de 10 bästa verktygen för entreprenadhantering för 2024. Vi har gjort jobbet åt dig och samlat all information du behöver för att fatta det bästa och mest välgrundade beslutet. Vi går igenom viktiga funktioner, priser, recensioner, begränsningar och mycket mer.

Vad ska du leta efter i programvara för entreprenörshantering?

Som nästan allt i den moderna arbetsmiljön gör rätt programvara för entreprenörshantering hela skillnaden. Men låt oss vara ärliga – du vill inte spendera timmar på att gå igenom dussintals alternativ. Du är här för att du vill ha en effektiv HR-programvara som underlättar ditt liv.

Hoppa gärna vidare till det intressanta om du vet vad du behöver! Men om du är osäker finns här några saker att tänka på för att hitta rätt verktyg för entreprenadhantering:

De 10 bästa programvarorna för entreprenörshantering

Låt oss dyka in i det intressanta och jämföra de 10 bästa programvarorna för entreprenörshantering för att effektivisera dina arbetsdagar.

Låt dina entreprenörer spåra tid, ange uppskattningar och lägga till anteckningar var som helst med den globala timern i ClickUp.

ClickUp är en heltäckande programvara för projektledning, CRM och ERP med alla verktyg du behöver för att få jobbet gjort (och lite till).

Dess användarvänliga gränssnitt är flexibelt och passar både stora och små företag. Det har den funktionalitet som behövs för att övervaka och kommunicera med specialentreprenörer, underentreprenörer, intressenter, kunder och mer. Så det finns där för dig oavsett om du arbetar med generalentreprenörer och byggprojekt på plats eller frilansare och IT-projekt.

Du kan använda ClickUp Project Time Tracking för att budgetera din tid, ställa in uppskattningar, visa rapporter och lägga till anteckningar var som helst och när som helst. Du kan också kickstarta dina processer i ClickUp med fördefinierade arbetsflöden, vyer och mer med hjälp av en av dess färdiga mallar! Vi föreslår mallen ClickUp Resource Management People för att matcha din tillgängliga arbetskraft med rätt uppdrag för ett strömlinjeformat system för hantering av entreprenörer.

Dessutom kan organisationer som outsourcar projektledning använda ClickUp-verktyg för att övervaka implementering, fakturering, riskhantering och finansiella mått för varje kund. ?️

ClickUps bästa funktioner:

Ladda ner den här mallen Håll koll på alla dina kontrakt genom varje steg, från utveckling och godkännande till inlämning!

Begränsningar för ClickUp:

Dess rollbaserade AI-funktion, ClickUp AI , erbjuds endast till Free Forever-användare som en gratis provperiod. Men du kan lägga till den till valfri betald plan för så lite som 5 dollar per månad.

Vissa användare upplever en viss inlärningskurva när de anpassar sig till så många kraftfulla funktioner.

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Worksuite

via Worksuite

Worksuite är en projektledningsprogramvara för hantering av frilansare. Den är utformad för att hantera en global arbetsstyrka med anpassningsbara alternativ för att organisera och utöka ditt nätverk.

Detta praktiska SaaS-verktyg hjälper dig att automatisera onboarding, centralisera personalinformation, betala entreprenörer och minimera administrativt arbete som hantering av kalkylblad. Det kan till och med hjälpa dig att hitta dina bästa talanger för att påskynda entreprenörshanteringsprocessen. ?

Worksuites bästa funktioner:

Optimera din projektledning för frilansare i alla operativsystem med moln-, SaaS- och mobilapplikationsfunktioner.

Få en översiktlig bild av jobbkostnaderna för alla dina projekt med valutaomräkning för internationella entreprenörer.

Förenkla dokumenthanteringen med automatiserade kalkylblad och administrativa uppgifter.

Håll allt organiserat under hela projektets livscykel med anpassningsbara lösningar för kontraktshantering.

Begränsningar för Worksuite:

Gränssnittet känns föråldrat och saknar ibland nödvändig funktionalitet.

Det kan vara svårt att ladda upp affärsavtal och kontrakt manuellt.

Priser för Worksuite:

Essentials: 500 $/månad

Vision: 1 000 dollar/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Worksuite:

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

3. Rippling

via Rippling

Rippling är en global plattform för personalhantering som erbjuder en samlad översikt för HR-, IT- och ekonomiavdelningar. Den samlar system som utgifter, förmåner och löner, så att du kan hantera alla aspekter av medarbetarnas livscykel.

Denna kraftfulla lösning för entreprenörshantering kan hjälpa dig att implementera säkerhetsprotokoll som krävs för entreprenörers efterlevnadsstandarder och hämta all nödvändig revisionsdata med bara några få klick. Dessutom kan du övervaka projektanalyser, policyer, arbetsflöden och behörigheter med hjälp av en enkel medarbetargraf för snabb och enkel tillgång till personalinformation.

Ripplings bästa funktioner:

Samla allt med hundratals integrationer med dina befintliga verktyg som Brex, Nectar, Checkr och Guideline, eller få rekommenderade mjukvarulösningar från appbutiken.

Det moderna gränssnittet gör det enkelt för anställda och entreprenörer att navigera bland förmånsplaner, löner och mycket mer.

Det snabba och enkla introduktionssystemet gör att du kan anpassa upplevelsen för nya medarbetare.

Håll koll på dina finanser med budgeterings- och prognosfunktioner för varje anställd, entreprenör och frilansare ?

Begränsningar för Rippling:

Detaljerad prisinformation är inte tillgänglig utan anpassade kostnadsfria offertjänster.

Saknar projektlednings-, CRM- eller ERP-funktionalitet

Rippling-prissättning:

Anpassad plan: Från 8 $/månad

Rippling-betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Rippling!

4. Deel

via Deel

Deel är en molnbaserad lösning för HR- och efterlevnadshantering. Den hjälper dig att anställa, introducera och betala heltidsanställda och oberoende entreprenörer samtidigt som den ger en central överblick över din arbetsplats i en enda instrumentpanel.

Chefer, anställda, entreprenörer och ledare kan använda Deels självbetjäningsgränssnitt för att utföra dussintals löne- och uttagsuppgifter. Många av Deels viktigaste funktioner finns tillgängliga i ett gratisabonnemang som är användbart för företag med upp till 200 anställda. ?

Deels bästa funktioner:

Effektivisera lönehanteringen för internationella anställda och entreprenörer med automatiserad betalningshantering.

Minska arbetsbelastningen för din HR-avdelning genom att låta anställda och entreprenörer logga in och se sina kommande betalningar när som helst.

Förenkla introduktionsprocessen för utländska anställda och entreprenörer så att de känner sig som en del av ditt globala team.

Denna programvara för entreprenörshantering automatiserar HR-administration och rapportering för entreprenörer och anställda i småföretag med hjälp av ett globalt HR-system.

Begränsningar för Deel:

Deel är en molnbaserad lösning och kan inte användas på Android-, iOS-, Windows- eller Linux-enheter.

Brist på kundsupport och svårigheter att boka samtal med kundtjänstrepresentanter

Deel-priser:

Deel HR: Gratis

Entreprenörer: 49 $/månad

EOR: 599 $/månad

Global Payroll: Kontakta oss för prisuppgifter

Deel-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Deel!

5. Lusha

via Lusha

Lusha är en plattform för marknadsinformation och teamhantering som underlättar rekrytering och upphandling för B2B-företag. Den fungerar också som en prospekteringshub som använder försäljningsinformation för att visa företag som sannolikt kommer att investera i dina tjänster. ?

Som rekryterings- och kandidatsökverktyg erbjuder Lusha en pool av kvalificerade kandidater som gör dina anställningar mindre kostsamma och tidskrävande. Programvaran är utformad för att hjälpa dig att anställa snabbare med en strömlinjeformad integrations-, registrerings- och spårningsprocess. Och du kan prova den gratis!

Lushas bästa funktioner:

Förenkla dina onboardingprocesser för att skapa en enkel installationsupplevelse utan att slösa bort någons tid.

Håll databasen uppdaterad och dra nytta av automatiska uppdateringar för ditt CRM-system, vilket effektiviserar dina B2B-verksamheter.

Håll dig uppdaterad om förändringar i säkerhets- och integritetsbestämmelser för att undvika problem med efterlevnad från alla håll.

Hitta exakt de entreprenörer och kandidater du behöver utan ansträngning tack vare Lushas exakta kontaktdatabas.

Lushas begränsningar:

Saknar stöd för mobilappar, Linux och Chromebook.

Gratisplanen är begränsad till fem krediter per månad och en enda användare, vilket gör den till en opraktisk långsiktig lösning för de flesta företag.

Lusha-priser:

Gratis: 0 $/månad för en användare

Pro: 39 $/månad per användare

Premium: 69 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Lusha-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 300 recensioner)

6. Atlas

via Atlas

Atlas tillhandahåller programvara för entreprenörshantering som hjälper företag att expandera över gränserna och samarbeta med entreprenörer över hela världen. Det eliminerar behovet av flera tredjepartsleverantörer, vilket gör det enkelt att hantera efterlevnad och betala din globala personal från en enda plattform. ?

Till skillnad från många andra verktyg för entreprenörshantering kan Atlas också hjälpa dig att få visumsponsring och rörlighet för dina anställda och entreprenörer. De hjälper till och med till med flytt och bostad för familjer, så att dina talanger kan fokusera på att ge dig sitt bästa arbete utan att behöva oroa sig för småsaker.

Atlas bästa funktioner:

Få heltäckande visumsponsring och mobilitetsstöd för dina talanger och deras familjer, inklusive hjälp med bostad, kontorslokaler, flytt och mycket mer.

Hantera din globala personalstyrka från en enda plattform och gör lönehanteringen till en barnlek oavsett plats.

Gör onboardingprocessen snabb och se till att den följer gällande regler utifrån var dina talanger befinner sig med hjälp av lokala experter.

Få tillförlitlig HR-expertis och juridisk information för över 160 länder

Atlas begränsningar:

Dyra betalda abonnemang och avsaknaden av en gratisversion kan göra Atlas för dyrt för små och medelstora företag.

Långsammare svarstider från lokala HR- och kundtjänstrepresentanter

Atlaspriser:

Arbetsgivare: 450 USD/månad per anställd

Visum- och mobilitetssponsring: 1 500 USD/visum

Atlas betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (5+ recensioner)

Capterra: N/A

7. Avetta

via Avetta

Avetta är en programvara för entreprenörshantering som är utformad för att hjälpa kunder och leverantörer att hantera risker, säkerhet och hållbarhet i leveranskedjan. Den fungerar också som ett globalt nätverk och tillhandahåller verktyg för allt från cybersäkerhet till hållbarhet.

Förutom att tillhandahålla verktyg för entreprenörshantering kopplar Avetta dig till ett nätverk av globala entreprenörer och underentreprenörer, vilket gör det enkelt att hitta den kompetens du behöver.

Avetta bästa funktioner:

Gör säkerhetshanteringen i leveranskedjan enklare genom att hantera alla entreprenörer, arbetare och arbetsplatser från en enda plattform.

Hantera relationer med entreprenörer och leverantörer från instrumentpanelen för att göra det enklare att skydda dina medarbetare (och ditt rykte).

Förvandla dina kontrakt till transparenta, förtroendefulla relationer för att skapa meningsfulla kontakter med både entreprenörer och kunder.

Öka synligheten för säkerhetsrutiner för alla entreprenörer för att minska antalet säkerhetsrelaterade incidenter.

Avetta-begränsningar:

Prisinformation finns inte tillgänglig på Avettas webbplats eller populära recensionsplattformar.

Vissa svårigheter att få kontakt med och få lösningar från kundsupporten.

Avetta-priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

Avetta-betyg och recensioner:

G2: 2,9/5 (15+ recensioner)

Capterra: 1. 8/5 (40+ recensioner)

8. Remote

via Remote

Remote är en global anställningslösning som gör det enkelt för företag att anställa entreprenörer och medarbetare från hela världen. Den är utformad för att underlätta hanteringen av skatter, löner, förmåner och efterlevnad i flera länder, så att du kan fokusera på det som är viktigt. ?

Oavsett om du behöver hjälp med att hantera förmåner eller fördela ersättningar för utgifter kan Remote hjälpa dig. Verktyget är utformat för skalbarhet och hjälper företag att expandera och öppna filialer i nya länder.

Bästa funktioner för fjärrarbete:

Sluta oroa dig för dina skatter genom att låta Remote hantera dina skatteberäkningar och automatiska skattebetalningar.

Låt automatisering förenkla löneinmatning, avdrag före skatt, godkännande av betalningar, ersättning av utgifter, direktinsättningar och andra administrativa uppgifter.

Använd Remote via webbportalen eller mobilapparna på de flesta operativsystem så att du kan hantera dina entreprenörer var du än befinner dig.

Gör det enklare för dina entreprenörer och anställda att förstå sina förmåner med Remote Benefits Manager.

Begränsningar för fjärranvändning:

Vissa recensioner nämner bristen på tydlig information om betalningar i olika länder och regioner.

Kundtjänstens svar är inte alltid snabba.

Priser för fjärrstyrning:

Entreprenörshantering: 29 $/månad per entreprenör

Employer of Record: 599 USD/månad per anställd

Global Payroll: Kontakta oss för prisuppgifter

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner på distans:

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

9. Fiverr Enterprise

via Fiverr Enterprise

Fiverr Enterprise (även känt som Fiverr Business) är ett SaaS-verktyg för entreprenadhantering som är utformat för att effektivisera alla aspekter av din frilansande personalstyrka. Det hjälper dina team att arbeta snabbare och påskynda företagets tillväxt genom att hantera alla små uppgifter som rör anställning av kontrakterade yrkesutövare.

I stället för att betala flera fakturor varje månad betalar du till exempel en enkel månadsfaktura till Fiverr, som omedelbart betalar enskilda fakturor till varje entreprenör eller frilansare du har arbetat med.

Fiverrs bästa funktioner:

Förenkla administrationen genom att eliminera de ekonomiska, rutinmässiga och juridiska uppgifterna när du arbetar med oberoende entreprenörer och frilansare.

Håll fullständig koll på de entreprenörer som ditt team arbetar med för att göra projekt och kommunikation mer effektiva.

Hantera juridiska dokument, systemåtkomst och bakgrundskontroller från en enda plattform.

Bearbeta och betala fakturor för frilansare i över 190 länder direkt.

Begränsningar för Fiverr:

Procentbaserad prisstruktur kan göra att månadsavgifterna varierar kraftigt, vilket kan vara problematiskt för vissa småföretag.

Saknar stöd för offline- och mobilapplikationer.

Fiverr-priser:

Kärnfunktion: 3 % avgift/månad

Premium: 5 % avgift/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Fiverr-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

10. Plane

via Plane

Plane är en internationell programvara för hantering av uppdragstagare som gör det möjligt att anställa, introducera och betala uppdragstagare i över 240 länder med hjälp av en säker, molnbaserad plattform. Den gör det också möjligt att hantera förmåner och efterlevnad för uppdragstagare och anställda, vilket underlättar arbetet med en global arbetsstyrka.

Dina internationella entreprenörer och anställda kommer att tacka dig, eftersom Plane anser att de förtjänar samma smidiga lönehantering som amerikanska anställda åtnjuter, utan extra kostnad för dig! På tal om anställda, Plane är inte bara för entreprenörer – du kan också anställa och hantera amerikanska och internationella anställda.

Plane bästa funktioner:

Slipp extra avgifter och låt Plane hjälpa dig att skicka betalningar till entreprenörer i över 240 länder med optimala växelkurser.

Gör livet enklare för dina globala entreprenörer genom att låta Plane hantera din löneadministration och skicka betalningar direkt till deras bankkonton utan uttagsavgifter från en e-plånbok.

Låt ditt administrativa team fokusera på det viktiga och använd Plane för att hantera dina skatteavdrag och anställningsdokument ?

Arbeta med ett expertteam för att avgöra om du vill anställa en ny medarbetare som entreprenör eller anställd.

Begränsningar för flygplan:

Användargränssnittet och mobilappen är inte intuitiva och kan vara svåra att använda.

Begränsade anpassningsfunktioner och personliga lönepreferenser

Plana priser:

Anställda i USA: 19 USD/månad per anställd

Internationella entreprenörer: 39 $/månad per entreprenör

Internationella anställda: 499 USD/månad per anställd

Planbetyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: N/A

Spåra entreprenörer med entreprenadhanteringssystem

Dessa fantastiska programvaruverktyg skapar en bättre framtid för projektledare och entreprenörer. Möjligheterna är oändliga med dessa förstklassiga system för entreprenadhantering. Allt som återstår är att välja det som passar dig bäst. ✨

När du har automatiserat tidskrävande uppgifter och samlat allt du behöver i en lättanvänd plattform får du mer tid över till saker du verkligen vill göra. Och du kan använda ClickUp för att hantera alla dina arbets- och personliga att göra-listor och projekt för att utnyttja den tiden på bästa sätt!

Är du redo att ta din entreprenörshantering till nästa nivå? Gå till ClickUp och kom igång med vårt gratisabonnemang Free Forever för att se vad det handlar om, helt utan kostnad. ?