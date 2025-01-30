De 10 bästa projektledningsprogrammen för frilansare 2025

Att arbeta som frilansare är oftast ren lycka. Men om du inte har ett system för att hantera alla dina kunder och frilansprojekt riskerar du att drabbas av många frustrationer och eventuellt missade deadlines.

Men det vet du redan. Det är därför du letar efter den bästa projektledningsprogramvaran för frilansare. Tur för dig, idag utforskar vi 10 projektledningsprogramvaror för frilansare.

Dessa verktyg kan hjälpa dig att hantera flera kunder, schemalägga projekt och följa upp framsteg. Innan vi går in på detaljerna, låt oss dock klargöra några saker:

Kostnaden är en av de viktigaste aspekterna att tänka på innan du bestämmer dig för ett projektledningsverktyg för frilansare. Du är ju troligen ensam om att driva verksamheten och vill hålla dina omkostnader låga.

Men detta är inget stort problem eftersom du kan få tillgång till många projektledningsprogram gratis.

(TIPS: Det första verktyget i listan är gratis och har alla nödvändiga projektledningsfunktioner. )

Kvalitet 1: Flera vyer

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Du vill ha ett projektledningsprogram som gör det enkelt att planera projektets omfattning och tidsplan. Det verktyg du väljer bör ha flera vyer, till exempel ClickUps Kanban-vy, kalender, lista och uppgiftsvy, för att nämna några.

Kvalitet 2: Spårning av framsteg

Få en översiktlig bild av hur samordnade initiativ fortskrider med Portfolio-widgeten i ClickUp.

Frilansare vet att kunderna gärna vill se hur projektet fortskrider. Därför är det bäst att använda ett verktyg som gör det enkelt att dela projektets framsteg.

Din projektledningsprogramvara för frilansare bör ha en rapporteringsfunktion för att kartlägga dina framsteg för alla dina unika kunder. Att kunna dela upp dem i specifika portföljer hjälper dig att hålla ordning.

Kvalitet 3: Anpassningsbar och samarbetsinriktad

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att få en översiktlig bild av allt ditt arbete.

Låt oss vara ärliga – frilansare är unika och hanterar flera olika typer av projekt. Det är viktigt att använda projektledningsprogram för frilansare som kan anpassas efter dina specifika behov.

Ännu viktigare är att det valda verktyget måste stödja fler än en medlem när du behöver lägga till en extra medlem eller kund till din projektpanel. Men framför allt bör den bästa projektledningsprogramvaran för frilansare vara enkel att installera och använda.

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi dyka in i 10 verktyg som du kan överväga för projektledning som frilansare.

De 10 bästa projektledningsprogrammen för frilansare

Omvandla dina idéer till uppgifter med funktionen ClickUp Whiteboard.

Det finns en god anledning till att vi listade ClickUp som det bästa projektledningsprogrammet för frilansare. Till att börja med har ClickUp ett gratisabonnemang med alla viktiga funktioner som du någonsin kan behöva som frilansare.

ClickUp lovar tre saker: planering, samarbete och uppföljning av projekt. Denna praktiska projektledningsprogramvara ger dig tillgång till flera vyer, inklusive Gantt, lista, kalender, tavla och ruta. Du kan också skapa en mer personlig vy från någon av ClickUps över 10 vyer.

Konvertera kommentarer till ClickUp-uppgifter eller tilldela dem för att omedelbart omvandla tankar till åtgärder.

Med ClickUp kan du chatta med kunder i realtid i projektets kontrollpanel. Kunderna kan lämna kommentarer eller tilldela ändringar genom @-kommentarer. Du kan dela bilagor, oavsett om det är bilder, dokument eller kodfiler, allt inom ClickUp.

Du behöver inte missa något tack vare realtidsnotifieringar och en central plattform där allt är lätt att komma åt och dela.

ClickUp-funktioner

Prioriteringar för att organisera uppgifter i brådskande, höga, normala eller låga prioriteringar

Behörighet och åtkomsträttigheter för att kontrollera vem som får tillgång till vad

Tilldela kommentarer och lämna anteckningar på bildfiler för att arbeta mer samarbetsinriktat

ClickUp Mål för att definiera vad du vill uppnå inom en viss tidsram

ClickUp Mind Maps för att brainstorma projektidéer och få input från kunderna

Fördelar med ClickUp

Massor av gratis projektmallar som hjälper dig att komma igång snabbt

Collaborative ClickUp Docs för att organisera och dela information för alla dina kunder

Kraftfulla integrationer med Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira, etc.

En global tidsspårningsfunktion för att mäta hur lång tid du lägger på ett projekt

En praktisk mobilapp för att hantera projekt när du är på språng

Nackdelar med ClickUp

Det breda utbudet av funktioner kan vara överväldigande.

Sökfunktionerna kunde vara snabbare (uppdateringar kommer snart! 😉)

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder ett kostnadsfritt paket med många funktioner och prisvärda premiumpaket enligt följande:

Obegränsat : 7 dollar per medlem och månad

Business : 12 dollar per medlem och månad

Enterprise: Pris tillgängligt på begäran

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Monday. com

Monday's Board View kan anpassa kortvisningsdetaljer och delas in i grupper.

Om du letar efter en projektledningslösning för frilansare har du säkert hört talas om Monday. Denna projektledningsprogramvara är robust och ett vanligt val för frilansare med många kunder eller komplexa projekt.

Monday fokuserar på att tillhandahålla projektdata, samarbete och omfattande projektuppföljning.

Monday.com har följande funktioner

Kanban, kalender, lista och diagramvyer

Automatisering av arbetsbelastning i premiumplanerna

Privata anslagstavlor och dokument

Högst anpassningsbara projektpaneler och arbetsflöden

Meddelanden om ändringar i uppgiftsstatus

Moday.com – fördelar

Över 200 mallar för frilansare

Android- och iOS-appar för att planera och följa upp frilansprojekt på språng

Du kan skapa en projektpanel för varje uppgiftstavla eller kombinera flera tavlor.

Milstolpar för att följa projektets framsteg

Avancerade integrationer med andra populära verktyg

Moday.com nackdelar

En mycket begränsad gratispaket (endast 3 Kanban-tavlor och 2 teammedlemmar i gratispaketet)

Premium-abonnemangen är ganska dyra jämfört med de flesta verktyg vi har granskat.

Behörigheter på flera nivåer är endast tillgängliga i företagsplanen.

Det kan verka komplicerat när man börjar

Moday.com prissättning

Monday.com har ett gratisabonnemang och fyra andra betalda abonnemang, som visas nedan:

Grundläggande : 8 dollar per månad per användare

Standard : 10 dollar per månad per användare

Pro : 16 dollar per månad per användare

Enterprise-plan: Tillgänglig på begäran

Moday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Monday.com!

3. Trello

Via Trello

Om du nämner kanban-tavlor för en frilansare kommer de omedelbart att tänka på Trello. Denna projektledningsprogramvara fungerar huvudsakligen på kanban-tavlor. Trello passar utmärkt för frilansare som gillar att visualisera projekt på tavlor.

Trellos funktioner

Tavlor, listor och kort för att dela upp och organisera projektuppgifter

Butler-automatisering för att förenkla arbetsflöden

Mallar för de flesta projektledningsfunktioner

Central instrumentpanel för att visualisera ett projekt, deadlines, uppgifter och milstolpar

Plugins för att utöka funktionaliteten

Fördelar med Trello

Bästa Kanban-tavlor

Pålitlig dra-och-släpp-funktionalitet

Många anpassningsalternativ

Obegränsat antal användare i gratispaketet

Obegränsad lagringskapacitet

Nackdelar med Trello

Endast 10 tavlor i gratisversionen

Begränsad filstorlek för bilagor

Det går inte att tilldela uppgifter till andra medarbetare i gratisversionen.

Ingen inbyggd tidrapportering

Svårt att komma igång med

Priser för Trello

Trello erbjuder ett gratisabonnemang och tre betalda abonnemang.

Gratis

Standard : 5 dollar per månad per användare

Premium : 10 dollar per månad per användare

Enterprise: 17,50 dollar per månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Trello!

4. Asana

Exempel på Asanas teamkalenderfunktion

Asana är ett kraftfullt projektledningsprogram, även om det inte är specifikt inriktat på frilansare. Med det sagt är Asana utmärkt om du vill ha ett verktyg utan många krusiduller för att hantera komplexa projekt.

Med Asana kan du visualisera projekt i en tavla, tidslinje och listvy. Denna projektledningsapp kan också hjälpa dig att automatisera uppgiftshanteringen, till exempel genom att automatiskt ställa in förfallodatum.

Jämför Asana och ClickUp!

Asanas funktioner

Formulär för att begära och skicka in projektförfrågningar

Mål för att beskriva vad du behöver göra och när

Uppgifter och deluppgifter för att planera allt ditt projektarbete

Milstolpar för att visualisera och dela framsteg med kunder

Avsnitt för att hålla ordning på projekten

Dashboards och anpassade diagram för en översikt över alla projekt

Behörighets- och sekretesskontroller för att definiera vem som har åtkomst till vad

Fördelar med Asana

Många funktioner i gratisversionen

Över 200 integrationer med kraftfulla verktyg som Slack, Google Kalender, Harvest, DropBox, Google Drive etc.

Professionella men intuitiva och lätta att använda

Nackdelar med Asana

Betalda abonnemang är lite dyra

Det kan vara överväldigande att använda

Asanas prissättning

Asana har ett gratisabonnemang och två betalda abonnemang, som visas nedan.

Premium : 10,99 $ per månad per användare

Business: 24,99 dollar per månad per användare

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5 (över 11 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Asana!

5. Notion

Via Notion

Notion kan främst ses som ett verktyg för anteckningar, men det kan också fungera som en app för uppgiftshantering för frilansare. Notion fungerar bäst för frilansare inom kreativa yrken, till exempel frilansskribenter, tack vare dess funktioner för anteckningar och dokumentation.

Det är också ett av få robusta gratisprogram för projektledning i denna lista.

Notion-funktioner

Antecknings- och dokumentationsfunktioner

Tavla-, lista- och kalendervyer för att visualisera projekt

Rikt innehåll bäddas in när du planerar uppgifter i projektledningsverktyget

Filter för snabb åtkomst till uppgifter och projekt

Samarbete i realtid

Meddelanden om statusändringar, slutförda uppgifter och kommentarer

Fördelar med Notion

Massor av communitymallar som hjälper dig att komma igång

Enkel användargränssnitt

Säker tack vare SOC2-kompatibilitet och SAML-enkel inloggning

Detaljerade roll- och behörighetsnivåer

Exportera arbetsytan, inklusive projekt, uppgifter och andra detaljer

Notion nackdelar

Begränsade funktioner för projekt- och uppgiftshantering

Dyra premiumabonnemang

Notion-priser

Notion har ett gratisabonnemang och tre premiumabonnemang enligt följande:

Plus : 8 dollar per månad per användare

Business : 15 dollar per månad per användare

Enterprise: prisuppgifter tillgängliga på begäran

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Notion!

6. Hive

Via Hive

Hive är projektledningsappen för dig som letar efter ett verktyg för både uppgiftshantering och möteshantering i ett. Detta projektledningsverktyg är också utmärkt för att använda sina anpassade mallar och för detaljerade tidsregistreringsfunktioner.

Hive-funktioner

Flera vyer (Gantt, tabell, kalender, kanban, portfölj) för att planera och visualisera ditt projekt

Mallar för projektledning

Tidsspårning

Samarbetsanteckningar

Delbara formulär för att samla in och skicka in projektförfrågningar

Kalender i appen

Hive pros

Kraftfulla integrationer med branschledande verktyg

Inbyggda chattar i realtid

Obegränsat antal projekt

Obegränsade samarbetsmötesanteckningar

Anpassade emojis i projektledningsappen

Hive-nackdelar

Vissa rapporterar att den mobila projektledningsappen är långsam.

Användarna kan tycka att det är lite dyrt för deras behov.

Hive-priser

Hive finns i tre olika paket: ett gratis och två betalda.

Solo : 0 dollar

Teams : 12 dollar per månad per användare

Enterprise: Priserna är endast tillgängliga på begäran.

Hive-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Bonus: Tidrapporteringsprogram för frilansare!

7. Todoist

Via Todoist

Todoist är en populär app för att skapa att göra-listor för personliga och arbetsrelaterade uppgifter. Som uppgiftshanterare utmärker sig Todoist genom sin enkelhet, organisation och förmåga att se till att du har full kontroll över alla dina frilansuppdrag för komplett projektledning.

Dessutom förenklar Todoist inmatningen av uppgifter genom naturlig språkanalys och funktioner för återkommande uppgifter. Om du till exempel skriver ”slutför uppgift XYZ imorgon” känner Todoist igen morgondagens datum och ställer in en påminnelse.

Dessutom sorteras alla dina uppgifter automatiskt i relevanta kategorier (idag, kommande eller en anpassad filtervy) för att avlasta din mentala belastning. På så sätt visar appen bara det du bör fokusera på just nu.

Du kan också bjuda in kunder och andra medarbetare att diskutera ett projekt i kommentarerna och dela din projektpanel eller specifika uppgifter.

Todoist-funktioner

Prioritetsbetyg för alla dina uppgifter i flera projekt

Deluppgifter för att förenkla planering och framstegskontroller

Projektmallar

Tillägg och widgets för att utöka Todoists funktionalitet

Påminnelser för tidsbegränsade uppgifter

Meddelanden som varnar dig när medarbetare kommenterar, slutför en uppgift eller lämnar en kommentar

Kanban-tavlor och kalendervyer

Vidarebefordra dina e-postmeddelanden till Todoist som uppgifter

Aktivitetshistorik för att spåra framsteg

Todoist pros

Integreras med över 70 verktyg

Produktivitetsrekommendationer baserade på styrkor och egenskaper

Favoriter för snabb åtkomst till viktiga uppgifter och projekt

Etiketter och filter för snabba sökningar

Teman med över 10 färger som passar din personlighet och stil

Todoist nackdelar

Begränsad gratisversion (du får max 5 användare per projekt)

Meddelanden kan vara repetitiva och irriterande

Du måste betala för att få tillgång till användarroller.

Todoist-priser

Todoist har tre olika abonnemang:

Gratis

Pro : 4 dollar per månad per användare

Business: 6 dollar per månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 900 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Todoist!

8. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp är ett verktyg för online-samarbete och projektledning. Det är det enda verktyget på denna lista som inte har något gratisabonnemang. De betalda abonnemangen har dock viktiga projektledningsfunktioner som frilansare behöver.

För de flesta frilansare är Basecamp centraliserat, lättanvänt och stöder många integrationer.

Basecamp-funktioner

En sida med översikt över alla dina projekt, scheman och uppgifter

Meddelanden och chattar i realtid för att förenkla kommunikationen med kunder och andra samarbetspartners

Att göra-listor med deadlines och påminnelser

Kanban-vyer för snabb översikt över flera projekt

Molnfilstöd för Notion, DropBox och mer

Basecamp-proffs

Fullspäckade med funktioner

Inga lagringsbegränsningar

Dagliga sammanfattande e-postmeddelanden om projektets framsteg

Nackdelar med Basecamp

Ingen gratisversion

Begränsade integrationer

Att byta från en produkt till en annan är ganska hektiskt när man ska slutföra uppgifter.

Basecamp-priser

Basecamp kostar 11 dollar per månad per användare.

Basecamp-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Basecamp!

9. nTask

via nTask

En av de saker som kan locka dig till nTask som frilansare är dess prisvärda betalda abonnemang, som börjar på endast 3 dollar. Och även om du väljer det kostnadsfria abonnemanget erbjuder nTask många viktiga funktioner för uppgiftshantering. Tyvärr har nTask, jämfört med andra projektledningsappar i denna lista, inte Kanban-tavlor i det kostnadsfria abonnemanget.

nTask är lätt att använda för frilansprojekt, och de betalda abonnemangen begränsar inte antalet teammedlemmar du kan lägga till.

nTask-funktioner

Dra och släpp kanban-tavlor

Färdiga mallar för kanban-tavlor för enkel planering och visualisering av projekt

Prioritetsbetyg och uppgiftsstatus

Flera uppdragstagare och medarbetare till uppgifter

Kommentera uppgifter

Deluppgifter och uppgiftsberoenden

Teamchatt för att kommunicera i realtid med kunder

Automatisk timer för att spåra uppgiftens varaktighet

Mötesagenda och diskussion för att snabbt fånga upp kundens instruktioner

nTask-proffs

Omfattande verktyg för uppgifts- och projektledning för att hantera projekt

Checklista för att hantera dina uppgifter

Lätt att installera och använda

Robusta framstegsrapporter

nTask nackdelar

Den kostnadsfria versionen har ingen kanban-tavla.

Ibland laddas det långsamt även med en stark internetanslutning

nTask-priser

nTask har ett gratisabonnemang och tre andra premiumabonnemang.

Premium : 3 dollar per månad per användare

Business : 8 dollar per månad per användare

Enterprise: Tillgängligt på begäran

nTask-betyg och recensioner

G2 :4. 4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 90 recensioner)

Bonus: De bästa verktygen för att arbeta hemifrån!

10. TickTick

Via TickTick

TickTick är en app för checklistor, uppgiftshantering och att göra-listor. Detta verktyg för uppgiftshantering må vara enkelt, men det fungerar perfekt för frilansare med några få återkommande kunder.

Appens enkla gränssnitt gör att du snabbt kan komma igång med dina projekt utan problem eller fördröjningar. TickTicks kalender är en av appens starkaste sidor. Du kan visa kalendern i fem olika lägen, till exempel dagligen, veckovis och månadsvis, beroende på vad som passar dig bäst.

Du kan också dela avbockade uppgifter och att göra-listor med kunder och andra medarbetare med ett enkelt klick. När det gäller projektledningsverktyg fungerar TickTick bättre som en app för att göra-listor.

TickTick-funktioner

Taggar för att kategorisera dina projektuppgifter efter kund eller ämne

Anpassade påminnelser för alla dina uppgifter och projekt

Synkroniseras mellan mer än 10 plattformar, inklusive

Röstinmatning (för dina uppgifter)

Omvandla kundens e-postmeddelanden till uppgifter med några få klick

Organisera uppgifter i mappar, listor, kontrollera och uppgiftsposter

Pomodoro-timer för att hålla dig fokuserad på ett projekt

Fördelar med TickTick

Den betalda versionen är relativt prisvärd jämfört med de flesta verktyg på denna lista.

Immersivt och lättanvänt gränssnitt

Möjligheten att schemalägga återkommande uppgifter kan avlasta dig en hel del.

Anpassade filter och anpassning av prioritetsnivåer

Funktion för vitt brus som hjälper dig att fokusera även när du arbetar hemifrån

Lista och aktivitetshistorik, sammanfattning och statistik för att mäta framsteg

Analyserar datum i naturligt språk

Nackdelar med TickTick

Irriterande popup-fönster i gratisversionen

Begränsade anpassningsmöjligheter för projektledningsprogram

Tick Ticks enkelhet innebär att man får offra den robusthet som krävs för projektledningsprogram, särskilt när man arbetar med många projekt eller kunder.

Priser för TickTick

TickTick erbjuder ett gratis- och premiumabonnemang från 27,99 dollar per år.

TickTick-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

ClickUp: Det enda projektledningsverktyget för frilansare du någonsin kommer att behöva

Som frilansare vill du ha något enkelt men robust för att hantera de uppgifter och den arbetsbelastning som följer med att vara frilansare. Du vill också öka din produktivitet och upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

ClickUp kan bli en pålitlig partner för allt ditt frilansarbete.

Dela enkelt uppdateringar, länkar och reaktioner samtidigt som du samlar viktiga konversationer med Chat-vyn i ClickUp.

Frilansande skribenter kommer till exempel att uppskatta ClickUp Docs och ClickUps inbyggda integrationer med Google Drive, Gmail och Slack. Frilansande utvecklare kommer å sin sida att uppskatta hur enkelt ClickUp integreras med Jira och andra utvecklingsverktyg.

Med ClickUp får du tillgång till alla funktioner du behöver för att hantera kunder, projekt och en mängd andra frilansuppgifter.

Prova ClickUp gratis idag.