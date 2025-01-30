De 10 bästa projektledningsprogrammen för frilansare 2025

Att arbeta som frilansare är oftast ren lycka. Men om du inte har ett system för att hantera alla dina kunder och frilansprojekt riskerar du att drabbas av många frustrationer och eventuellt missade deadlines.
Men det vet du redan. Det är därför du letar efter den bästa projektledningsprogramvaran för frilansare. Tur för dig, idag utforskar vi 10 projektledningsprogramvaror för frilansare.
Dessa verktyg kan hjälpa dig att hantera flera kunder, schemalägga projekt och följa upp framsteg. Innan vi går in på detaljerna, låt oss dock klargöra några saker:
Vad ska du leta efter i projektledningsverktyg för frilansare?
Kostnaden är en av de viktigaste aspekterna att tänka på innan du bestämmer dig för ett projektledningsverktyg för frilansare. Du är ju troligen ensam om att driva verksamheten och vill hålla dina omkostnader låga.
Men detta är inget stort problem eftersom du kan få tillgång till många projektledningsprogram gratis.
(TIPS: Det första verktyget i listan är gratis och har alla nödvändiga projektledningsfunktioner. )
Kvalitet 1: Flera vyer
Du vill ha ett projektledningsprogram som gör det enkelt att planera projektets omfattning och tidsplan. Det verktyg du väljer bör ha flera vyer, till exempel ClickUps Kanban-vy, kalender, lista och uppgiftsvy, för att nämna några.
Kvalitet 2: Spårning av framsteg
Frilansare vet att kunderna gärna vill se hur projektet fortskrider. Därför är det bäst att använda ett verktyg som gör det enkelt att dela projektets framsteg.
Din projektledningsprogramvara för frilansare bör ha en rapporteringsfunktion för att kartlägga dina framsteg för alla dina unika kunder. Att kunna dela upp dem i specifika portföljer hjälper dig att hålla ordning.
Kvalitet 3: Anpassningsbar och samarbetsinriktad
Låt oss vara ärliga – frilansare är unika och hanterar flera olika typer av projekt. Det är viktigt att använda projektledningsprogram för frilansare som kan anpassas efter dina specifika behov.
Ännu viktigare är att det valda verktyget måste stödja fler än en medlem när du behöver lägga till en extra medlem eller kund till din projektpanel. Men framför allt bör den bästa projektledningsprogramvaran för frilansare vara enkel att installera och använda.
Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi dyka in i 10 verktyg som du kan överväga för projektledning som frilansare.
De 10 bästa projektledningsprogrammen för frilansare
1. ClickUp
Det finns en god anledning till att vi listade ClickUp som det bästa projektledningsprogrammet för frilansare. Till att börja med har ClickUp ett gratisabonnemang med alla viktiga funktioner som du någonsin kan behöva som frilansare.
ClickUp lovar tre saker: planering, samarbete och uppföljning av projekt. Denna praktiska projektledningsprogramvara ger dig tillgång till flera vyer, inklusive Gantt, lista, kalender, tavla och ruta. Du kan också skapa en mer personlig vy från någon av ClickUps över 10 vyer.
Med ClickUp kan du chatta med kunder i realtid i projektets kontrollpanel. Kunderna kan lämna kommentarer eller tilldela ändringar genom @-kommentarer. Du kan dela bilagor, oavsett om det är bilder, dokument eller kodfiler, allt inom ClickUp.
Du behöver inte missa något tack vare realtidsnotifieringar och en central plattform där allt är lätt att komma åt och dela.
ClickUp-funktioner
- Prioriteringar för att organisera uppgifter i brådskande, höga, normala eller låga prioriteringar
- Behörighet och åtkomsträttigheter för att kontrollera vem som får tillgång till vad
- Tilldela kommentarer och lämna anteckningar på bildfiler för att arbeta mer samarbetsinriktat
- ClickUp Mål för att definiera vad du vill uppnå inom en viss tidsram
- ClickUp Mind Maps för att brainstorma projektidéer och få input från kunderna
Fördelar med ClickUp
- Massor av gratis projektmallar som hjälper dig att komma igång snabbt
- Collaborative ClickUp Docs för att organisera och dela information för alla dina kunder
- Kraftfulla integrationer med Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira, etc.
- En global tidsspårningsfunktion för att mäta hur lång tid du lägger på ett projekt
- En praktisk mobilapp för att hantera projekt när du är på språng
Nackdelar med ClickUp
- Det breda utbudet av funktioner kan vara överväldigande.
- Sökfunktionerna kunde vara snabbare (uppdateringar kommer snart! 😉)
Priser för ClickUp
ClickUp erbjuder ett kostnadsfritt paket med många funktioner och prisvärda premiumpaket enligt följande:
- Obegränsat: 7 dollar per medlem och månad
- Business: 12 dollar per medlem och månad
- Enterprise: Pris tillgängligt på begäran
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)
2. Monday. com
Om du letar efter en projektledningslösning för frilansare har du säkert hört talas om Monday. Denna projektledningsprogramvara är robust och ett vanligt val för frilansare med många kunder eller komplexa projekt.
Monday fokuserar på att tillhandahålla projektdata, samarbete och omfattande projektuppföljning.
Monday.com har följande funktioner
- Kanban, kalender, lista och diagramvyer
- Automatisering av arbetsbelastning i premiumplanerna
- Privata anslagstavlor och dokument
- Högst anpassningsbara projektpaneler och arbetsflöden
- Meddelanden om ändringar i uppgiftsstatus
Moday.com – fördelar
- Över 200 mallar för frilansare
- Android- och iOS-appar för att planera och följa upp frilansprojekt på språng
- Du kan skapa en projektpanel för varje uppgiftstavla eller kombinera flera tavlor.
- Milstolpar för att följa projektets framsteg
- Avancerade integrationer med andra populära verktyg
Moday.com nackdelar
- En mycket begränsad gratispaket (endast 3 Kanban-tavlor och 2 teammedlemmar i gratispaketet)
- Premium-abonnemangen är ganska dyra jämfört med de flesta verktyg vi har granskat.
- Behörigheter på flera nivåer är endast tillgängliga i företagsplanen.
- Det kan verka komplicerat när man börjar
Moday.com prissättning
Monday.com har ett gratisabonnemang och fyra andra betalda abonnemang, som visas nedan:
- Grundläggande: 8 dollar per månad per användare
- Standard: 10 dollar per månad per användare
- Pro: 16 dollar per månad per användare
- Enterprise-plan: Tillgänglig på begäran
Moday.com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)
3. Trello
Om du nämner kanban-tavlor för en frilansare kommer de omedelbart att tänka på Trello. Denna projektledningsprogramvara fungerar huvudsakligen på kanban-tavlor. Trello passar utmärkt för frilansare som gillar att visualisera projekt på tavlor.
Trellos funktioner
- Tavlor, listor och kort för att dela upp och organisera projektuppgifter
- Butler-automatisering för att förenkla arbetsflöden
- Mallar för de flesta projektledningsfunktioner
- Central instrumentpanel för att visualisera ett projekt, deadlines, uppgifter och milstolpar
- Plugins för att utöka funktionaliteten
Fördelar med Trello
- Bästa Kanban-tavlor
- Pålitlig dra-och-släpp-funktionalitet
- Många anpassningsalternativ
- Obegränsat antal användare i gratispaketet
- Obegränsad lagringskapacitet
Nackdelar med Trello
- Endast 10 tavlor i gratisversionen
- Begränsad filstorlek för bilagor
- Det går inte att tilldela uppgifter till andra medarbetare i gratisversionen.
- Ingen inbyggd tidrapportering
- Svårt att komma igång med
Priser för Trello
Trello erbjuder ett gratisabonnemang och tre betalda abonnemang.
- Gratis
- Standard: 5 dollar per månad per användare
- Premium: 10 dollar per månad per användare
- Enterprise: 17,50 dollar per månad per användare
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)
4. Asana
Asana är ett kraftfullt projektledningsprogram, även om det inte är specifikt inriktat på frilansare. Med det sagt är Asana utmärkt om du vill ha ett verktyg utan många krusiduller för att hantera komplexa projekt.
Med Asana kan du visualisera projekt i en tavla, tidslinje och listvy. Denna projektledningsapp kan också hjälpa dig att automatisera uppgiftshanteringen, till exempel genom att automatiskt ställa in förfallodatum.
Asanas funktioner
- Formulär för att begära och skicka in projektförfrågningar
- Mål för att beskriva vad du behöver göra och när
- Uppgifter och deluppgifter för att planera allt ditt projektarbete
- Milstolpar för att visualisera och dela framsteg med kunder
- Avsnitt för att hålla ordning på projekten
- Dashboards och anpassade diagram för en översikt över alla projekt
- Behörighets- och sekretesskontroller för att definiera vem som har åtkomst till vad
Fördelar med Asana
- Många funktioner i gratisversionen
- Över 200 integrationer med kraftfulla verktyg som Slack, Google Kalender, Harvest, DropBox, Google Drive etc.
- Professionella men intuitiva och lätta att använda
Nackdelar med Asana
- Betalda abonnemang är lite dyra
- Det kan vara överväldigande att använda
Asanas prissättning
Asana har ett gratisabonnemang och två betalda abonnemang, som visas nedan.
- Premium: 10,99 $ per månad per användare
- Business: 24,99 dollar per månad per användare
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,5 (över 11 000 recensioner)
5. Notion
Notion kan främst ses som ett verktyg för anteckningar, men det kan också fungera som en app för uppgiftshantering för frilansare. Notion fungerar bäst för frilansare inom kreativa yrken, till exempel frilansskribenter, tack vare dess funktioner för anteckningar och dokumentation.
Det är också ett av få robusta gratisprogram för projektledning i denna lista.
Notion-funktioner
- Antecknings- och dokumentationsfunktioner
- Tavla-, lista- och kalendervyer för att visualisera projekt
- Rikt innehåll bäddas in när du planerar uppgifter i projektledningsverktyget
- Filter för snabb åtkomst till uppgifter och projekt
- Samarbete i realtid
- Meddelanden om statusändringar, slutförda uppgifter och kommentarer
Fördelar med Notion
- Massor av communitymallar som hjälper dig att komma igång
- Enkel användargränssnitt
- Säker tack vare SOC2-kompatibilitet och SAML-enkel inloggning
- Detaljerade roll- och behörighetsnivåer
- Exportera arbetsytan, inklusive projekt, uppgifter och andra detaljer
Notion nackdelar
- Begränsade funktioner för projekt- och uppgiftshantering
- Dyra premiumabonnemang
Notion-priser
Notion har ett gratisabonnemang och tre premiumabonnemang enligt följande:
- Plus: 8 dollar per månad per användare
- Business: 15 dollar per månad per användare
- Enterprise: prisuppgifter tillgängliga på begäran
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)
6. Hive
Hive är projektledningsappen för dig som letar efter ett verktyg för både uppgiftshantering och möteshantering i ett. Detta projektledningsverktyg är också utmärkt för att använda sina anpassade mallar och för detaljerade tidsregistreringsfunktioner.
Hive-funktioner
- Flera vyer (Gantt, tabell, kalender, kanban, portfölj) för att planera och visualisera ditt projekt
- Mallar för projektledning
- Tidsspårning
- Samarbetsanteckningar
- Delbara formulär för att samla in och skicka in projektförfrågningar
- Kalender i appen
Hive pros
- Kraftfulla integrationer med branschledande verktyg
- Inbyggda chattar i realtid
- Obegränsat antal projekt
- Obegränsade samarbetsmötesanteckningar
- Anpassade emojis i projektledningsappen
Hive-nackdelar
- Vissa rapporterar att den mobila projektledningsappen är långsam.
- Användarna kan tycka att det är lite dyrt för deras behov.
Hive-priser
Hive finns i tre olika paket: ett gratis och två betalda.
- Solo: 0 dollar
- Teams: 12 dollar per månad per användare
- Enterprise: Priserna är endast tillgängliga på begäran.
Hive-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
7. Todoist
Todoist är en populär app för att skapa att göra-listor för personliga och arbetsrelaterade uppgifter. Som uppgiftshanterare utmärker sig Todoist genom sin enkelhet, organisation och förmåga att se till att du har full kontroll över alla dina frilansuppdrag för komplett projektledning.
Dessutom förenklar Todoist inmatningen av uppgifter genom naturlig språkanalys och funktioner för återkommande uppgifter. Om du till exempel skriver ”slutför uppgift XYZ imorgon” känner Todoist igen morgondagens datum och ställer in en påminnelse.
Dessutom sorteras alla dina uppgifter automatiskt i relevanta kategorier (idag, kommande eller en anpassad filtervy) för att avlasta din mentala belastning. På så sätt visar appen bara det du bör fokusera på just nu.
Du kan också bjuda in kunder och andra medarbetare att diskutera ett projekt i kommentarerna och dela din projektpanel eller specifika uppgifter.
Todoist-funktioner
- Prioritetsbetyg för alla dina uppgifter i flera projekt
- Deluppgifter för att förenkla planering och framstegskontroller
- Projektmallar
- Tillägg och widgets för att utöka Todoists funktionalitet
- Påminnelser för tidsbegränsade uppgifter
- Meddelanden som varnar dig när medarbetare kommenterar, slutför en uppgift eller lämnar en kommentar
- Kanban-tavlor och kalendervyer
- Vidarebefordra dina e-postmeddelanden till Todoist som uppgifter
- Aktivitetshistorik för att spåra framsteg
Todoist pros
- Integreras med över 70 verktyg
- Produktivitetsrekommendationer baserade på styrkor och egenskaper
- Favoriter för snabb åtkomst till viktiga uppgifter och projekt
- Etiketter och filter för snabba sökningar
- Teman med över 10 färger som passar din personlighet och stil
Todoist nackdelar
- Begränsad gratisversion (du får max 5 användare per projekt)
- Meddelanden kan vara repetitiva och irriterande
- Du måste betala för att få tillgång till användarroller.
Todoist-priser
Todoist har tre olika abonnemang:
- Gratis
- Pro: 4 dollar per månad per användare
- Business: 6 dollar per månad per användare
Todoist-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 1 900 recensioner)
8. Basecamp
Basecamp är ett verktyg för online-samarbete och projektledning. Det är det enda verktyget på denna lista som inte har något gratisabonnemang. De betalda abonnemangen har dock viktiga projektledningsfunktioner som frilansare behöver.
För de flesta frilansare är Basecamp centraliserat, lättanvänt och stöder många integrationer.
Basecamp-funktioner
- En sida med översikt över alla dina projekt, scheman och uppgifter
- Meddelanden och chattar i realtid för att förenkla kommunikationen med kunder och andra samarbetspartners
- Att göra-listor med deadlines och påminnelser
- Kanban-vyer för snabb översikt över flera projekt
- Molnfilstöd för Notion, DropBox och mer
Basecamp-proffs
- Fullspäckade med funktioner
- Inga lagringsbegränsningar
- Dagliga sammanfattande e-postmeddelanden om projektets framsteg
Nackdelar med Basecamp
- Ingen gratisversion
- Begränsade integrationer
- Att byta från en produkt till en annan är ganska hektiskt när man ska slutföra uppgifter.
Basecamp-priser
- Basecamp kostar 11 dollar per månad per användare.
Basecamp-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)
9. nTask
En av de saker som kan locka dig till nTask som frilansare är dess prisvärda betalda abonnemang, som börjar på endast 3 dollar. Och även om du väljer det kostnadsfria abonnemanget erbjuder nTask många viktiga funktioner för uppgiftshantering. Tyvärr har nTask, jämfört med andra projektledningsappar i denna lista, inte Kanban-tavlor i det kostnadsfria abonnemanget.
nTask är lätt att använda för frilansprojekt, och de betalda abonnemangen begränsar inte antalet teammedlemmar du kan lägga till.
nTask-funktioner
- Dra och släpp kanban-tavlor
- Färdiga mallar för kanban-tavlor för enkel planering och visualisering av projekt
- Prioritetsbetyg och uppgiftsstatus
- Flera uppdragstagare och medarbetare till uppgifter
- Kommentera uppgifter
- Deluppgifter och uppgiftsberoenden
- Teamchatt för att kommunicera i realtid med kunder
- Automatisk timer för att spåra uppgiftens varaktighet
- Mötesagenda och diskussion för att snabbt fånga upp kundens instruktioner
nTask-proffs
- Omfattande verktyg för uppgifts- och projektledning för att hantera projekt
- Checklista för att hantera dina uppgifter
- Lätt att installera och använda
- Robusta framstegsrapporter
nTask nackdelar
- Den kostnadsfria versionen har ingen kanban-tavla.
- Ibland laddas det långsamt även med en stark internetanslutning
nTask-priser
nTask har ett gratisabonnemang och tre andra premiumabonnemang.
- Premium: 3 dollar per månad per användare
- Business: 8 dollar per månad per användare
- Enterprise: Tillgängligt på begäran
nTask-betyg och recensioner
- G2:4. 4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 90 recensioner)
10. TickTick
TickTick är en app för checklistor, uppgiftshantering och att göra-listor. Detta verktyg för uppgiftshantering må vara enkelt, men det fungerar perfekt för frilansare med några få återkommande kunder.
Appens enkla gränssnitt gör att du snabbt kan komma igång med dina projekt utan problem eller fördröjningar. TickTicks kalender är en av appens starkaste sidor. Du kan visa kalendern i fem olika lägen, till exempel dagligen, veckovis och månadsvis, beroende på vad som passar dig bäst.
Du kan också dela avbockade uppgifter och att göra-listor med kunder och andra medarbetare med ett enkelt klick. När det gäller projektledningsverktyg fungerar TickTick bättre som en app för att göra-listor.
TickTick-funktioner
- Taggar för att kategorisera dina projektuppgifter efter kund eller ämne
- Anpassade påminnelser för alla dina uppgifter och projekt
- Synkroniseras mellan mer än 10 plattformar, inklusive
- Röstinmatning (för dina uppgifter)
- Omvandla kundens e-postmeddelanden till uppgifter med några få klick
- Organisera uppgifter i mappar, listor, kontrollera och uppgiftsposter
- Pomodoro-timer för att hålla dig fokuserad på ett projekt
Fördelar med TickTick
- Den betalda versionen är relativt prisvärd jämfört med de flesta verktyg på denna lista.
- Immersivt och lättanvänt gränssnitt
- Möjligheten att schemalägga återkommande uppgifter kan avlasta dig en hel del.
- Anpassade filter och anpassning av prioritetsnivåer
- Funktion för vitt brus som hjälper dig att fokusera även när du arbetar hemifrån
- Lista och aktivitetshistorik, sammanfattning och statistik för att mäta framsteg
- Analyserar datum i naturligt språk
Nackdelar med TickTick
- Irriterande popup-fönster i gratisversionen
- Begränsade anpassningsmöjligheter för projektledningsprogram
- Tick Ticks enkelhet innebär att man får offra den robusthet som krävs för projektledningsprogram, särskilt när man arbetar med många projekt eller kunder.
Priser för TickTick
- TickTick erbjuder ett gratis- och premiumabonnemang från 27,99 dollar per år.
TickTick-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)
ClickUp: Det enda projektledningsverktyget för frilansare du någonsin kommer att behöva
Som frilansare vill du ha något enkelt men robust för att hantera de uppgifter och den arbetsbelastning som följer med att vara frilansare. Du vill också öka din produktivitet och upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.
ClickUp kan bli en pålitlig partner för allt ditt frilansarbete.
Frilansande skribenter kommer till exempel att uppskatta ClickUp Docs och ClickUps inbyggda integrationer med Google Drive, Gmail och Slack. Frilansande utvecklare kommer å sin sida att uppskatta hur enkelt ClickUp integreras med Jira och andra utvecklingsverktyg.
Med ClickUp får du tillgång till alla funktioner du behöver för att hantera kunder, projekt och en mängd andra frilansuppgifter.