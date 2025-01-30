De 10 bästa alternativen till Rippling för lönehantering

Lönesystem bör passa ditt företags behov, preferenser och budget. Ibland räcker populära HR-program som Rippling inte till. ?

Visst, det kan hjälpa dig att hantera alla HR-uppgifter du har på ditt bord – från rekrytering och introduktion till utbildningshantering och löneadministration – men det kanske inte uppfyller alla dina krav.

Kanske är det för dyrt för din smak, eller så är du frustrerad över att Rippling inte erbjuder support dygnet runt via direkt telefonsamtal. Kanske föredrar du helt enkelt ett system med färre finesser som är enklare att installera och navigera i.

Oavsett dina skäl har vår lista över de 10 bästa Rippling-alternativen något för dig.

Vad ska du leta efter i alternativ till Rippling?

När du letar efter rätt alternativ till Rippling, fokusera på vad som är viktigt för ditt företags lönehantering och HR. Låt oss gå igenom de viktigaste sakerna att tänka på, så att du kan välja den programvara som passar ditt företag bäst.

Användarvänlighet: Plattformen ska vara enkel och intuitiv så att du och ditt team kan hantera HR-uppgifter utan en brant inlärningskurva.

Funktioner: Välj en HR-lösning som täcker alla dina behov, såsom automatiserad lönehantering, skattedeklarationer, administration av personalförmåner, rekrytering och introduktion av nya medarbetare. Det är ännu bättre om du kan anpassa den efter dina unika processer.

Pris: Rätt lösningar för prestationshantering och löneadministration bör balansera de viktigaste funktionerna du behöver med prisplaner som passar din budget ?

Rapportering och analys: Leta efter mjukvarulösningar som gräver djupare i HR-insikter för Leta efter mjukvarulösningar som gräver djupare i HR-insikter för att optimera affärsprocesser (som rekrytering och onboarding) och medarbetarnas prestationer.

Integrationer : Kontrollera om verktyget kan integreras med andra system som du använder, till exempel molnlagring, videokonferenser, bokföring och tidrapporteringsprogram.

Support: Pålitlig och tillgänglig kundsupport är viktigt, särskilt när det gäller komplicerade lönefrågor. Prioritera verktyg med dokumenterad erfarenhet av utmärkt kundsupport.

De 10 bästa alternativen till Rippling att använda 2024

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi ta en titt på de 10 bästa Rippling-alternativen som ger dig mest valuta för pengarna. ?

Vi går igenom varje verktygs styrkor, begränsningar och prisplaner. Tänk bara på att ha dina affärsbehov i åtanke för att hitta det som passar bäst.

Är du redo? Då kör vi! ?

De som tilldelats en uppgift kan enkelt spåra den tid de lagt ner på uppgiften, som samlas i en enkel rullgardinsmeny.

ClickUp är en produktivitetsplattform för att driva alla delar av ditt företag. Detta inkluderar hantering av medarbetardatabaser och personalprocesser som rekrytering, introduktion, medarbetares prestationer och nöjdhet.

Det som är så bra med ClickUp är att du kan anpassa det efter just ditt företags behov. Använd de över 15 anpassningsbara fälten – som text, nummer, datum, betyg och framsteg – för att hålla ordning på dina anställdas och processers detaljer.

Du kan också visualisera data med anpassade vyer. Oavsett om du vill lagra medarbetardata i en tabellvy, spåra statusen för arbetsflöden på en Kanban-tavla eller schemalägga händelser i kalendervyn, så har ClickUp allt du behöver. ✨

Och om det låter komplicerat att konfigurera detta, oroa dig inte – det finns en rad HR-mallar, som ClickUps mall för löneprojektplanering, som gör det enkelt. Och för att göra livet ännu mer effektivt kan du konfigurera automatiseringar för att flytta uppgifter mellan olika steg, tilldela deadlines och ge ditt team en påminnelse om att sätta igång med dem.

Det bästa av allt? ClickUp är tillgängligt från din webbläsare, dator och mobila enheter.

Om du letar efter ett alternativ till Rippling som anpassar sig efter dina unika behov kan ClickUp vara precis det du har saknat.

ClickUps bästa funktioner

Spåra arbetstid och lägg till den i tidrapporter

Kommunicera med anställda och nyanställda i uppgiftskommentarer och chattkanaler

Lagra och samarbeta kring personalhandböcker, företagswikis och SOP:er i ClickUp Docs.

Övervaka uppgiftsförlopp, medarbetarnas arbetsbelastning och prestanda samt KPI:er på anpassade instrumentpaneler ?

Anslut ClickUp till över 1 000 externa appar via inbyggda integrationer, Zapier och API.

Begränsningar för ClickUp

Saknar avancerade HR-funktioner som lönehantering, skattehantering och PEO-tjänster.

Installationen kan ta lång tid på grund av omfattande anpassningsmöjligheter.

ClickUp prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Isolved

via Isolved

Isolved är en omfattande HR-lösning för små till medelstora företag. Den har allt du behöver för att förenkla lönehanteringen och hantera dina anställdas livscykel. Detta inkluderar rekrytering, introduktion, förmåner, utbildning och tidshantering.

Till skillnad från de flesta HR-lösningar baseras prissättningen på en modell per anställd och månad, som justeras utifrån de individuella funktioner du väljer. På så sätt betalar du bara för det du behöver.

Isolveds bästa funktioner

Be kollegor och chefer att täcka in för dig

Låt anställda donera till välgörenhetsorganisationer som de bryr sig om

Få tillgång till flera betalningsalternativ, inklusive direktinsättning, betalkort och betalning på begäran.

Jämför din prestation med konkurrenternas genom att analysera genomsnittlig lön, förmåner, anställningstid och mer.

Isolveds begränsningar

Det finns få inbyggda integrationer

Plattformen krånglar ibland

Kundsupporten kan vara långsam att svara på komplexa frågor.

isolved prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

isolved betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (870+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (460+ recensioner)

3. Paychex

via Paychex

Paychex är ett molnbaserat system för lönehantering och HR-administration som är värt att nämna i denna sammanställning av alternativ till Rippling. Det hålls uppdaterat med skattelagstiftningen, beräknar och drar av skatter och ser till att alla får sin lön i tid. Det hanterar också onboarding, utbildningsadministration, tids- och närvaroregistrering, förmåner, företagsförsäkringar och PEO.

En viktig funktion i Paychex är dess modularitet, vilket innebär att varje betald plan har några grundläggande funktioner och att resten finns tillgängliga som tillägg. Detta är utmärkt för att anpassa plattformen efter dina behov, men det ökar dina kostnader avsevärt. ?

Paychex bästa funktioner

Minimera lönefel med förhandsgranskning och godkännande av anställda

Betala anställda via olika kanaler, inklusive direktinsättning, lönekort, papperscheckar och e-checkar.

Skapa över 160 rapporter som täcker rekrytering och personalomsättning, lönekostnader, jobbkostnader och arbetsfördelning.

Tillgång till kundsupport dygnet runt via telefon och livechatt (för kunder i USA)

Paychex begränsningar

Grundläggande funktioner som sökandehantering, tid och närvaro, integrationer och prestationshantering finns tillgängliga som tillägg.

Kundsupport kan vara en hit eller miss

Paychex prissättning

Essentials: 39 $/månad + 5 $ per anställd

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Paychex betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (1 480+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (1 460+ recensioner)

4. BambooHR

via BambooHR

På vår lista över de bästa alternativen till Rippling finns också BambooHR, ett personalinformationssystem (HRIS) för små och medelstora företag. Det har ett enkelt användargränssnitt som gör det enkelt att hantera HR-uppgifter som rekrytering, introduktion, löner, utbildning och avgångar.

Ditt team får en självbetjäningsportal för anställda där de kan se organisationsscheman, uppdatera sina personuppgifter, begära ledighet (PTO) och mycket mer. Portalen stöder även målsättning och uppföljning. På så sätt kan anställda sätta upp mål och dela dem med chefer och kollegor för att följa upp framstegen. ?

BambooHR bästa funktioner

Genomför undersökningar för att mäta hur anställda känner sig i sitt arbete

Få tillgång till över 100 rapporter i kategorier som medarbetarinformation, rekrytering, prestation, omsättning och tidrapportering för bemanningsföretag

Skicka digitala dokument till anställda för att samla in deras uppgifter och signaturer ?️

Anslut till över 120 SaaS-appar, inklusive Slack, Checkr, Lattice, Tray och Zapier.

BambooHR begränsningar

Blir långsammare vid hantering av stora datamängder

Lönetjänsterna är endast tillgängliga för anställda i USA.

Funktioner för tidrapportering, lönehantering, förmåner och prestationshantering medför en extra kostnad.

BambooHR prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

BambooHR betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 650 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 650 recensioner)

5. Gusto

via Gusto

Gusto är en fullserviceprogramvara för lönehantering för små företag baserade i USA. Den hanterar alla delar av lönehanteringen, från skatteberäkningar till utbetalningar.

Till skillnad från de flesta Rippling-alternativ innehåller Gusto många funktioner för personalhantering i sitt startpaket – rekrytering och introduktion, löneavdrag, administration av sjukförsäkring och integrationer. Så om du letar efter ett prisvärt Rippling-alternativ kan Gusto vara precis vad du söker. ?

Gusto bästa funktioner

Kör obegränsat antal löneutbetalningar utan extra kostnad på alla planer

Ställ in förmåner för anställda som 401(k)-pensionsplaner, HSA- och FSA-konton, pendlarförmåner och arbetsskadeersättning.

Integrera med över 180 appar från tredje part, inklusive QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom och Slack.

Skaffa appen Gusto Wallet så att dina anställda kan hålla koll på sina inkomster, utgifter och besparingar.

Gusto begränsningar

Det finns ingen gratis provperiod, endast en demo tillgänglig.

Har ingen mobilapp för HR-administratörer att hantera löner på språng

Gusto prissättning

Enkelt: 40 $/månad + 6 $ per person

Plus: 80 $/månad + 12 $ per person

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

Endast för företag med underleverantörer: 35 USD/månad + 6 USD per underleverantör

Gusto betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 760+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 810+ recensioner)

6. Paylocity

via Paylocity

Paylocity är en annan HR-programvara för hantering av löner, förmåner, tid och närvaro, talang och medarbetarupplevelse. Om ditt team är spritt över olika länder är det inget problem – Paylocity hanterar löner i över 100 länder.

Community-hubben i Paylocity handlar om att förbättra teamprocesser och medarbetarnas engagemang. Skapa diskussionsgrupper där alla kan chatta, be om hjälp eller dela uppdateringar med foton, videor och filer. Och när en teammedlem gör något fantastiskt kan andra visa sin uppskattning med märken och belöningar. ?

Paylocitys bästa funktioner

Spåra fakturerbara arbetstimmar med en tidsklocka, kiosktablett, mobilapp eller digital tidrapport.

Godkänn utgiftsrapporter och ersätt anställda via din föredragna betalningsmetod.

Betala ut en del av lönen i förskott (vid akuta situationer) och resten på lönedagen.

Skapa anpassade enkäter från grunden eller utifrån en mall för att samla in feedback från anställda, uppdragstagare och potentiella nyanställda.

Paylocitys begränsningar

Det finns ingen gratis provperiod, endast en demo.

Supportteamets svar är långsamma och kanske inte till någon hjälp.

Kunskapsbasen uppdateras inte alltid med systemändringar.

Paylocity prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Paylocity betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 380 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 800 recensioner)

7. TriNet

via TriNet

TriNet är en PEO för små och medelstora företag som vill outsourca sin personalhantering. I grund och botten fungerar det som en medarbetsgivare som hanterar HR-uppgifter som rekrytering, utbildning, lönehantering, efterlevnad och medarbetarsupport. På så sätt kan du fokusera på att driva ditt företag utan att behöva bekymra dig om HR-administration.

En av de viktigaste fördelarna med modellen för gemensam anställning är att du kan ge ditt team stora företagsförmåner med en liten företagsbudget. Detta inkluderar sjukförsäkring, 401(k)-pensionsplaner, pendlarförmåner och arbetsskadeersättning.

TriNets bästa funktioner

Anslut TriNet till redovisningsappar som NetSuite, QuickBooks, Intacct och Xero.

Anmäl dina anställda till någon av TriNets över 500 utvecklingskurser om arbetsplatsetik, affärsskrivande, redovisning och mycket mer.

Visualisera KPI:er som omsättning, personalstyrka och inkomstfördelning samt uppsägningar.

Öppna TriNet på dina Android- och iOS-mobila enheter

TriNets begränsningar

Det finns få inbyggda integrationer

Den hanterar inte betalningar till entreprenörer.

Minst fem anställda krävs för att få tillgång till plattformen.

TriNet prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

TriNet-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (580+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (35+ recensioner)

8. Connecteam

via Connecteam

Connecteam är en användarvänlig plattform för personalhantering för kontors- och fältteam. Den har allt du behöver för att utbilda ditt team, kommunicera med dem, schemalägga arbetspass och se till att arbetet blir gjort. ✅

Även om den inte hanterar löner och skattekrav, kan den anslutas till löneprogram som Gusto, QuickBooks, Paychex och Xero för att få jobbet gjort. För tjänstebaserade företag inom städning, byggnation eller konsultverksamhet kan Connecteam vara det bästa alternativet till Rippling för att organisera ditt team och hålla kunderna nöjda.

Connecteams bästa funktioner

Stämpla in var du än befinner dig med hjälp av mobilappens tidsklocka och geolokaliseringsfunktioner.

Kommunicera med ditt team i realtid via enskilda chattar, gruppchattar eller företagschattar.

Lägg till anställda i smarta grupper för att kontrollera deras åtkomst till innehåll och funktioner.

Beröm och uppmärksamma anställda eller ett team med en badge och en personlig kommentar.

Begränsningar för Connecteam

Det kan bli dyrt om du vill ha tillgång till alla moduler.

Det finns begränsade inbyggda integrationer.

Connecteam prissättning

Planen Small Business (för varje modul): 0 $ (10 användare)

Operationsmodul: Från 29 $/månad (30 användare) + 0,50 $/månad för varje ytterligare användare

Kommunikationsmodul: Från 29 $/månad (30 användare) + 0,5 $/månad för varje ytterligare användare

HR- och kompetensmodul: Från 29 $/månad (30 användare) + 0,5 $/månad för varje ytterligare användare

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (310+ recensioner)

9. ADP Workforce Now

via ADP Workforce Now

ADP Workforce Now är en lösning för personalhantering (HCM) för snabbt växande företag och stora organisationer. Detta alternativ till Rippling samlar alla HR-funktioner under ett tak – onboarding, lönehantering, talanghantering, förmåner, tid och närvaro samt PEO-tjänster.

Dessutom hanterar den global löneadministration och efterlevnad i över 140 länder. Så om ditt team är spritt över hela världen är du täckt. Och med ADP:s mobilapp kan du hantera HR-uppgifter och hålla kontakten med ditt team var du än befinner dig. ?

ADP Workforce Now bästa funktioner

Spåra tid och närvaro med ansiktsigenkänning och fingerskanning på en ADP Kiosk (ADP:s tidrapporteringsenhet) eller ADP Time Kiosk-appen.

Upptäck fel i lönehanteringen för att upprätthålla efterlevnaden av automatiserade skatteberäkningar

Få tillgång till hundratals inbyggda rapporter som täcker rekrytering, talangprofiler, ledighet och förmåner.

Koppla ADP till programvara för bokföring, rekrytering, produktivitet och CRM , såsom QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle och Salesforce.

ADP Workforce Now-begränsningar

Det finns ingen kostnadsfri provperiod.

Vissa användare tycker att priset är högt.

Kundsupporten är ibland inte särskilt responsiv.

ADP Workforce Now prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

ADP Workforce Now betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 350 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6 350 recensioner)

10. Workday

via Workday

Workday är en plattform för personal- och ekonomihantering för medelstora till stora företag. Den hjälper dig att hantera heltidsanställda, timanställda och kontraktsanställda över hela världen.

Förutom HR hanterar Workday även ekonomiärenden som inköp, lager, kostnadsuppföljning och redovisning. Med tillgång till över 600 integrationer och ett API kan du anpassa Workday för att effektivisera affärsprocesser och dataflöden.

Workdays bästa funktioner

Förbättra medarbetarnas kompetens med utbildningsprogram

Använd Employee Voice för att samla in feedback från anställda och övervaka deras hälsa och välbefinnande.

Köp varor och tjänster från flera leverantörer och övervaka deras prestanda för framtida inköpsbeslut.

Spåra företagets KPI:er med någon av de över 125 anpassningsbara instrumentpanelerna och över 2 000 rapporterna.

Workdays begränsningar

Det finns ingen gratisplan eller provperiod.

Nya användare kan behöva en brant inlärningskurva.

Workday prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Workdaybetyg och recensioner

G2: 4,0/5 (1 475+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Det är dags att uppgradera ditt lönesystem

Rippling har sina styrkor, men andra löneplattformar och HR-verktyg kan vara bättre lämpade för att förbättra processeffektiviteten i ditt företag.

Ta till exempel ClickUp. Dess projektledningsplattform kan anpassas för att hantera dina HR-processer och affärsverksamhet. Du kan anpassa den ytterligare genom att ansluta den till din befintliga teknikstack och ställa in automatiserade arbetsflöden så att din verksamhet fungerar som ett urverk. ⏱️

Redo att prova? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!