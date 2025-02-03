De 16 bästa SaaS-verktygen för 2025 (funktioner, priser)

Som någon som har tillbringat år med att navigera i tekniklandskapet kan jag med säkerhet säga att Software as a Service (SaaS)-verktyg är banbrytande. Deras molnbaserade tillvägagångssätt har revolutionerat vårt sätt att interagera med programvara – inga besvärliga nedladdningar eller tråkiga installationer – bara omedelbar åtkomst var som helst. Det är bara en liten del av de otaliga fördelar som SaaS-verktyg erbjuder.

I den här artikeln kommer jag att förklara begreppet SaaS-verktyg, beskriva deras fördelar och dela med mig av min handplockade lista över de 16 bästa SaaS-verktygen för 2024. Oavsett om du är VD för ett nystartat företag eller senior teknikchef på ett globalt företag kommer den här artikeln att vara till nytta. Låt oss dyka in!

SaaS (Software as a Service) är ett molnbaserat datorsystem eller en mjukvarudistributionsmodell där en molnleverantör hostar appar och gör dem tillgängliga för dig via internet.

Här är vår lista över SaaS-applikationer som omfattar de 16 verktyg som ditt företag bör prova:

1. ClickUp – Bäst för projektledning

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

ClickUp är ett av världens högst rankade SaaS-verktyg för projektledning som är populärt bland stora, medelstora och nystartade företag.

Detta allt-i-ett-verktyg kan bygga upp ditt företag för långsiktig framgång.

Från projektplanering till att hålla kunderna informerade – ClickUp finns här för dig.

ClickUps viktigaste funktioner

Låt oss ta en titt på varför ClickUp är en allt-i-ett-plattform:

A. Definiera uppgiftsstadier med anpassade statusar

Med anpassade statusar kan du skapa så många steg (Pågår, Granskning, Väntar, Klar) som du vill för att anpassa dina projektbehov.

Fortsätt uppdatera dina statusar och se hur uppgifterna går från att göra till klar!

B. Lägg till mer information med anpassade fält

Med Custom Fields kan du anpassa alla arbetsflöden genom att lägga till information som är specifik för dina behov.

Planerar du en staycation? Lägg till platser så att du inte glömmer bort dem!

Lägg till valfri information för att spåra, sortera och filtrera med anpassade fält.

Lägg till valfri information för att spåra, sortera och filtrera med anpassade fält.

C. Spåra allt med Dashboards

Dashboards är utmärkta för att spåra varje uppgift, projekt, mål och ansvarig.

Du kan till och med kontrollera om din kollega är på väg att slutföra sina uppgifter så att de inte kan avboka dina helgplaner. ?

Skapa din egen kontrollcentral med anpassade widgets som stapeldiagram, portföljwidgets, cirkeldiagram, beräkningar och mycket mer för att visa dina data.

Lägg till anpassningsbara widgets för att visualisera ditt arbete i Dashboards.

Lägg till anpassningsbara widgets för att visualisera ditt arbete i Dashboards.

Vill du skapa en projektledningspanel?

Kolla in vår guide om hur man skapar en projektledningsdashboard .

D. Ställ in förväntningar med tidsuppskattningar

Lägg till tidsuppskattningar till uppgifter för bättre förutsägbarhet och en tydligare tidsplan.

Det hjälper dig också att hålla dig till schemat, så att du inte behöver leta efter ord under framstegsmöten med dina kunder. Puh!

Undvik projektförseningar genom att lägga till tidsuppskattningar till uppgifterna.

Undvik projektförseningar genom att lägga till tidsuppskattningar till uppgifterna.

E. Hantera uppgifter och arbetsbelastning med Board view

Skapa ett enkelt och smidigt arbetsflöde med vår tavelvy.

Det låter dig använda kanban-met oden, dra och släppa uppgifter från en status till en annan och hantera arbetsbelastningar med Work In Progress (WIP) Limit.

Dra och släpp snabbt uppgifter till nästa steg i tavelvyn.

Dra och släpp snabbt uppgifter till nästa steg i tavelvyn.

F. Hantera resurser med arbetsbelastningsvy

Visualisera ditt teams kapacitet hela tiden för att undvika utmattning. Fördela arbetet rätt, så behöver ingen jobba på helgerna! ?

Mät kapacitet efter timmar, uppgifter, sprintpoäng och anpassade fält.

Identifiera enkelt teammedlemmar som har för mycket arbete och hantera resurser i arbetsbelastningsvyn.

Identifiera enkelt teammedlemmar som har för mycket arbete och hantera resurser i arbetsbelastningsvyn.

G. Visualisera dina idéer och uppgifter med Mind Maps

Fjärrteam använder inte whiteboards, utan tankekartor. Använd ClickUps tankekartor för att skissa på din nästa projektplan, brainstorma en strategi för innehållsmarknadsföring eller planera hur du ska hinna se hela säsongen av Grace and Frankie under helgen.

Förenkla dina brainstorming-sessioner med Mind Maps för att visuellt planera och organisera idéer.

Förenkla dina brainstorming-sessioner med Mind Maps för att visuellt planera och organisera idéer.

Vill du lära dig hur framgångsrika företag använder ClickUp som ett SaaS-verktyg?

Läs hur Vonazon hanterar marknadsföringsprojekt för SaaS-företag med hjälp av ClickUp.

Fördelar med ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Ingen tabellvy i mobilappen (ännu!)

Ta en titt på ClickUps roadmap för att se hur vi strävar efter att åtgärda sådana begränsningar och utveckla ett smartare verktyg för dig.

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag : Kontakta ClickUp för anpassade priser

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-kundbetyg

Capterra : 4,7/5 (över 2200 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 2800 recensioner)

2. Zendesk – Bäst för samarbete i realtid

Behöver du snabbt kunna erbjuda dina kunder livechatt-support i realtid?

Zendesk är verktyget för dig.

Det är en molnbaserad livechattplattform som är utformad för företag av alla storlekar.

Använd denna SaaS-app för att hantera ditt eget kundsupportteam över hela världen.

Med så många nationaliteter på din lönelista kanske du kan lära dig några främmande ord att visa upp!

Zendesk viktigaste funktioner

Flera kanaler för kundkommunikation, såsom e-post, sociala medier etc.

AI-drivna bots för att svara på vanliga kundfrågor

Hantering av kundfeedback

Rapporter och analyser för att förbättra kundservicen

Hundratals Zendesk-integrationer

Zendesk-priser

Zendesks betalda abonnemang börjar på 49 dollar per användare och månad.

Zendesk kundbetyg

Capterra : 4,3/5 (över 2500 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 2500 recensioner)

3. Leadpages – Bäst för leadgenerering

Leadpages är en SaaS-plattform för leadgenerering som gör det möjligt att skapa mobilresponsiva landningssidor utan kod.

Visa upp ditt företag, samla in kvalitativa leads och prospekt, och sälj produkter och tjänster med hjälp av dess drag-and-drop-byggare. Du kan anpassa dina prospekts kundresa och optimera dina konverteringsfrekvenser med A/B-testning, förenklad analys, GDPR-efterlevnad och högsta hastigheter.

Med över 40 integrationer kopplar Leadpages samman ditt företags CRM-system och arbetsflödet för lead nurturing.

Leadpages viktigaste funktioner

Mobilresponsiva sidor och popup-fönster

Högkonverterande mallar som hjälper dig att komma igång snabbt

A/B-split-testning

Gratis webbhotell och e-handelsfunktioner

Leadpages prissättning

Detta SaaS-verktyg erbjuder en kostnadsfri provperiod och betalda abonnemang från 37 dollar per månad.

Leadpages kundbetyg

Capterra : 4,6/5 (över 260 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

4. Whatagraph – Bäst för marknadsföringsautomatisering

via Whatagraph

Whatagraph är ett verktyg för marknadsföringsrapportering som låter dig skapa marknadsföringsrapporter om det arbete du har utfört. Allt du behöver göra är att ansluta dina marknadsföringsverktyg, så kan du skapa rapporter på några minuter istället för timmar.

Om du gör ett bra marknadsföringsarbete behöver du ett bra sätt att visa upp dina resultat. Med detta SaaS-verktyg kan du skapa rapporter från mallar (över 100 tillgängliga) så att du bara behöver ansluta dina data och få dina rapporter färdiga på några minuter. Du kan också skapa dashboards som alltid är uppdaterade med live-data – allt dina kunder behöver är en länk till dashboarden.

Whatagraphs viktigaste funktioner

Över 40 dataintegrationer

Över 100 rapportmallar för en enkel start

White labeling (ta bort all Whatagraph-branding från rapporter och dashboards)

Leverera rapporter automatiskt med önskat intervall (veckovis, månadsvis, kvartalsvis osv.).

Whatagraph-priser

Det finns en kostnadsfri provperiod och priserna börjar från 199 dollar per månad.

Whatagraphs kundbetyg

Capterra: 4,4/5 (över 60 betyg)

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

5. JotForm – Bäst för PDF-anteckningar

JotForm PDF Editor är en enkel lösning för att skapa professionella dokument som kontrakt eller fakturor och automatiskt omvandla insamlade formulärdata till PDF-filer.

Om du arbetar på personal avdelningen kommer du att uppskatta de snabba funktionerna för datainsamling och formulärhantering vid rekrytering.

Är det någon som ser fram emot att sluta jobbet tidigt? nudge-nudge

Verktyget erbjuder också över 600 mallar så att du enkelt kan ändra ett professionellt dokument på några minuter.

JotForm PDF Editor – viktigaste funktionerna

Dra-och-släpp-funktionalitet

Massor av PDF-layouter

Widget för elektronisk signatur

Stöder PDF-anteckningar

Priser för JotForm PDF Editor

Detta SaaS-verktyg har ett gratisabonnemang, och de betalda abonnemangen börjar på 24 dollar per månad.

JotForm PDF Editor kundbetyg

Capterra : 4,6/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Jotform!

6. Time Doctor – Bäst för övervakning av anställda och tidrapportering

Time Doctor är ett utmärkt verktyg för din och ditt teams produktivitet, särskilt för företag med distansarbete.

Det hjälper dig att skapa en korrekt sammanfattning av den tid som spenderats på varje uppgift, kund och projekt.

På så sätt vet du var du gör ett fantastiskt jobb, var du behöver förbättra dig och hur du upprätthåller en balans mellan arbete och privatliv.

Behöver du verkligen tidrapportering?

Hitta svaret i vår guide om hur du använder tidrapportering för att slutföra projekt snabbare .

Time Doctors viktigaste funktioner

Distraktionsvarningar som hjälper dig att hålla fokus

Funktioner för övervakning av anställda

Automatiska skärmdumpar av anställdas skärmar

Övervakning av webbplatser och appar

Priser för Time Doctor

De har inga gratisabonnemang. Deras betalda abonnemang börjar på 7 dollar per användare och månad.

Time Doctor kundbetyg

Capterra : 4,5/5 (över 300 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 150 recensioner)

7. Bit. ai – Bäst för fil- och dokumenthantering

Bit.ai är ett verktyg för dokumentsamarbete och fildelning som hjälper team att skapa, organisera och samarbeta kring dokument på ett och samma ställe, från vilken del av världen som helst.

Detta SaaS-verktygs funktion för samarbetsdokument gör att du kan kommunicera på ett mer intelligent sätt med medieintegrationer som GIF-bilder, videor, musikpodcasts och presentationer.

Letar du efter liknande verktyg?

Kolla in dessa bästa kunskapsbasprogram .

Bit. ai:s viktigaste funktioner

Funktionalitet för innehållshantering

Anpassningsbara formulär för leadgenerering

Stöder dokumentfeedback

Insikter om arbetsytan, till exempel vem som har skapat dokument, bjudit in teammedlemmar etc.

Bit. ai-priser

Detta SaaS-verktyg erbjuder ett gratisabonnemang, och de betalda abonnemangen börjar på 8 dollar per användare och månad.

Bit. ai kundbetyg

Capterra : 5/5 (7 recensioner)

G2: 4,6/5 (4 recensioner)

8. Fyle – Bäst för utgiftshantering

Behöver du realtidshantering av utgifter på kort du redan har?

Fyle kan hjälpa dig att lösa det du letar efter.

Det är ett SaaS-verktyg för utgiftshantering som erbjuder direkt transaktionsflöde till användare av alla Visa-kreditkort.

Det innebär att alla små och medelstora företag nu kan få tillgång till den kraftfulla funktionsuppsättningen i en programvara för utgiftshantering utan att byta kort.

Vad mer? En integration med Mastercard är bara några månader bort.

Fyle – viktigaste funktionerna

Utgiftsrapportering och spårning för appar som G-suite, Slack, Teams, Outlook etc.

Automatiserad efterlevnadskontroll

Sömlös integration med ledande bokföringsprogram

Realtidsaviseringar för Visa-kort

Fyle-priser

Fyles betalda abonnemang börjar på 4,99 $/användare per månad, faktureras årligen.

Fyle kundbetyg

G2: 4,6/5 (885 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (14+ recensioner)

9. Zoom – Bäst för videokonferenser

Google ”Zoom misslyckas”.

Du kommer att tacka oss för ett gott skratt. ?

Zoom-användare kan ha sina oops!-ögonblick, men verktyget är den perfekta molnplattformen för alla distansarbetande team som vill samordna sig och genomföra smidiga online-möten och webbseminarier.

Det bästa är att du kan hålla ett möte med mer än 100 deltagare!

Nyfiken på Zoom?

Läs vår omfattande Zoom-recension .

Zoom – viktigaste funktionerna

Stöder kalenderintegrationer

Erbjuder virtuella bakgrunder

Väntrum för att kontrollera vem som vill delta i mötet

Enkel sökning för att hitta kontakter, meddelanden, filer eller chattkanaler

Zoom-priser

Zoom har ett gratisabonnemang för personliga möten. De betalda abonnemangen för små grupper och större team börjar på 14,99 dollar per användare och månad.

Zoom-kundbetyg

Capterra : 4,6/5 (över 8000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 35 500 recensioner)

10. Salesforce – Bäst för kundrelationshantering

Salesforce är en verklig kraft när det gäller kundrelationshantering (CRM).

Programvaran gör det möjligt för företag att använda molnteknik för att kommunicera med befintliga kunder, potentiella kunder och intressenter.

Låt oss hoppas att molnet inte är fullt av regn! ?

Med denna SaaS CRM-app kan du :

Samla in leads och övervaka dem

Förutse och planera försäljningscyklerna

Interagera direkt med potentiella kunder

I grund och botten hjälper Salesforce dig att spåra varje steg i din försäljning, från de första telefonsamtalen till samarbetet med kollegor. Det låter dig också interagera mer effektivt med potentiella kunder.

Salesforce viktigaste funktioner

Leadgenerering och hantering

Marknadsföringsautomatisering

Spårning av offerter och order

Integreras med ett prospekteringsverktyg som Ring. io

Priser för Salesforce

Priserna börjar från 25 dollar per användare och månad och går upp till 300 dollar per användare och månad.

Kundbetyg för Salesforce

Capterra : 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 11 000 recensioner)

11. Hootsuite – Bäst för marknadsföring på sociala medier

Oavsett om det handlar om att växa ditt företag, attrahera kunder eller köpa en miljon par skor, är sociala medier ett självklart val för allt!

För att hjälpa dig med marknadsföring på sociala medier kan du använda Hootsuite, en förstklassig plattform för hantering av sociala medier. Med detta SaaS-marknadsföringsverktyg kan du planera kampanjer på sociala medier, publicera ditt innehåll och interagera med din publik.

Hootsuite – viktigaste funktionerna

Övervaka meddelanden och inlägg på sociala medier

Stöder marknadsföringsautomatisering på flera sociala medieplattformar

Analys av prestanda i sociala medier

Flera integrationer med populära verktyg, inklusive HubSpot, Airtable , etc.

Hootsuite-priser

Detta marknadsföringsverktyg erbjuder betalda abonnemang från 49 dollar per månad.

Hootsuite kundbetyg

Capterra : 4,3/5 (över 2600 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 3000 recensioner)

12. Google Analytics – Bäst för affärsintelligens

Google – sökmotorn vars algoritm vi helt enkelt inte kan hänga med i. ?

Med Google Analytics, en programvara för affärsanalys, kan du (försöka) slå sökmotorn. Det är nästan som om Google är din bästa vän och fiende på samma gång.

Google Analytics hjälper dig med allt från att mäta alla typer av webbplatstrafik till att kategorisera besökare efter trafiktyp.

Det fungerar också som ett SEO-verktyg för många företag!

Google Analytics viktigaste funktioner

Trafikrapportering

Konverteringsspårning

Anpassade analyspaneler

Publikrapporter

Priser för Google Analytics

Detta analysverktyg erbjuder ett gratisabonnemang och ett premiumabonnemang (anpassade priser).

Kundbetyg för Google Analytics

Capterra : 4,7/5 (över 5800 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 5200 recensioner)

13. Calendly – Bäst för tidsbokning

Glömmer du ofta att delta i Zoom-möten? ?

Inte när du använder Calendly. Denna SaaS-lösning är en lättanvänd programvara för schemaläggning av team som är utformad för att spara tid och se till att du aldrig missar möten eller avtalade tider.

Du och deltagaren behöver bara ställa in tillgänglighetsinställningar.

När du är klar läggs datum och tid automatiskt till i båda era kalendrar. ?

Nu kommer du aldrig att missa ett möte igen!

Calendly lanserade nyligen sin Enterprise-plan, som erbjuder företag säkerhet i företagsklass, ett dedikerat kundframgångsteam och förändringshanteringsplaner. Dess många integrationer, inklusive en ClickUp-integration, gör det möjligt för team att enkelt integrera Calendly i befintliga processer.

Calendlys viktigaste funktioner

Automatiska påminnelser och uppföljningar

Delbar kalender

Evenemangsmallar

Visa rapporter om team, händelser och användaraktivitet

Priser för Calendly

Calendly har ett gratis baspaket, och dess betalda paket börjar från 8 dollar per månad.

Kundbetyg för Calendly

Capterra : 4,6/5 (över 1500 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Behöver du fler schemaläggningsverktyg? Kolla in de bästa schemaläggarna .

14. Slack – Bäst för kommunikation och samarbete

Slack är ett utmärkt SaaS-verktyg för kommunikation för team som arbetar på distans.

Det gör det möjligt för team att skapa meddelandegrupper som kallas kanaler för öppen kommunikation.

Du kommer nog inte behöva e-post längre!

Det stöder också massor av emojis så att du och ditt team kan kommunicera på ert hemliga språk.

Slack integreras med nästan alla arbetsplatsappar, till och med ClickUp!

Slack för projektledning?

Läs vår Slack-projektledningsguide för att få en tydlig bild.

Slacks viktigaste funktioner

Kanaler för att organisera din kommunikation

Workflow Builder för automatisering av uppgifter

Integreras med över 2000 verktyg

Stöder röst- och videosamtal

Slack-priser

Slack erbjuder ett gratisabonnemang, och de betalda abonnemangen börjar på 6,67 dollar per användare och månad.

Slack kundbetyg

Capterra : 4,7/5 (över 9000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 27 000 recensioner)

15. Zapier – Bäst för integrationer och automatiseringar

Det finns många marknadsförings- och försäljningsverktyg på marknaden, men ibland hindrar kreativa skillnader dem från att fungera tillsammans.

Enter: Zapier.

Med Zapier kan du skapa kopplingar som tar en händelse från ett verktyg och utlöser en åtgärd i ett annat verktyg.

Om en kollega ändrar statusen för en uppgift till ”Granska” i ClickUp kan det till exempel trigga ett meddelande till din e-postadress som påminner dig om att ta en titt.

Zapier – viktigaste funktionerna

Lägg till anpassade villkor till dina automatiseringar

Erbjuder zap-mallar

Ansluter till över 3000 appar

Automatiseringar utan kod

Zapier-priser

Zapier har ett gratisabonnemang med fem zaps. De betalda abonnemangen börjar på 19,99 $.

Zapier kundbetyg

Capterra : 4,7/5 (över 1700 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

16. Acquire – Bäst för kundservice

Acquire. io är en multikanal-liveprogramvara eller en SaaS-plattform för konversationsbaserad kundengagemang.

Det hjälper dig att fånga upp kontakter med kunder i realtid och lösa deras problem snabbt. Som ett resultat kan du förbättra kundnöjdheten och din kundretention.

Dess avancerade funktioner som skärmdelning, chattbottar, samsurfningsfunktioner och röstsamtalsfunktioner gör kundservice till en barnlek.

Skaffa viktiga funktioner

Kundens tidslinje för att spåra aktiviteter och historik

Delad inkorg för team

Spårning av prestandamätvärden

Dashboards i realtid

Få prisuppgifter

Acquire erbjuder offerter på begäran.

Få kundbetyg

Capterra : 5/5 (15+ recensioner)

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Letar du efter fler svar? Låt oss kolla in dem.

SaaS-verktyg har fler fördelar än att de inte kräver installation och kan användas hemifrån.

Några av dem är:

Tillgänglighet : eftersom SaaS-leverantörer levererar applikationer via internet kan du komma åt dem från vilken enhet och plats som helst med internetuppkoppling.

Automatiska uppdateringar : istället för att köpa ny programvara eller installera uppdateringar kan du lita på att en SaaS-leverantör automatiskt utför uppdateringar och buggfixar.

Anpassning : en SaaS-produkt eller -app har ofta anpassningsbara funktioner, vilket hjälper användarna att anpassa den efter sina egna önskemål.

SaaS-säkerhet : ansvaret för dataskydd delas av SaaS-leverantörerna.

Flexibla betalningar: du kan teckna ett SaaS-abonnemang utifrån din budget och även säga upp det när du vill.

2. Hur väljer man ett SaaS-verktyg?

Här är några frågor du kan ställa för att välja rätt verktyg:

Vilka verktyg har ditt företag redan?

Kommer verktyget att spara tid åt dig?

Kommer det att förbättra arbetseffektiviteten och kvaliteten?

Är det skalbart?

Finns det iOS- och Android-appar som hjälper dig att komma åt SaaS-applikationen när du är på resande fot?

SaaS för småföretag och nystartade företag kan omfatta:

Projektledningsverktyg

Verktyg för videokonferenser

Kommunikationsverktyg

Outreach-verktyg

Analysverktyg

För att nämna några!

Vi har visat dig de bästa SaaS -verktygen för nystartade företag och stora företag.

Utan installationskostnader eller hårdvarusupport låter de dig arbeta med de bästa talangerna världen över. Dessutom kan de automatisera de flesta av dina affärsprocesser.

Och om det inte är ett komplett erbjudande, vet vi inte vad som är det!

Kom ihåg att hemligheten bakom framgång är att kombinera de bästa SaaS-produkterna, inklusive tidrapportering, analys, kundservice, marknadsföring i sociala medier etc. , i ditt kit.

Men viktigast av allt: en komplett projektledningsprogramvara som hjälper dig att hålla allt synkroniserat och på rätt spår.

Som ClickUp!

Denna SaaS-programvara kan hjälpa till med uppgiftshantering, CRM, PDF-anteckningar, teamsamarbete, tidrapportering, projektrapporter och mycket mer!

Vänta inte! Gå med i ClickUp gratis för att leverera framgångsrika projekt direkt från din soffa.