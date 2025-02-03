De 11 bästa Jotform-alternativen att prova 2025

Funderar du på att byta från Jotform?

Nu är det perfekt läge att utforska Jotform-alternativ som passar dina behov.

Jotform har varit ett populärt val för skapande av onlineformulär, men det finns många nya alternativ – vissa med bättre funktioner, enklare gränssnitt och mer flexibla priser. Faktum är att det är enklare än någonsin att skapa engagerande, datadrivna formulär med detta växande utbud av kraftfulla verktyg för formulärskapande som tillgodoser olika behov.

Oavsett om du är en marknadsförare som behöver avancerad anpassning, ett litet företag som håller koll på kostnaderna eller bara letar efter ett enklare verktyg, kan rätt alternativ förbättra din upplevelse av formulärskapande.

Här har jag samlat de bästa alternativen som kan mäta sig med Jotform när det gäller funktioner, användarvänlighet och värde, så att du kan hitta det som passar bäst för dina projekt.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Jotform?

När du väljer ett alternativ till Jotform är det viktigt att identifiera de funktioner som passar dina mål. Här är en snabbguide om vad du bör prioritera för att hitta den perfekta formulärskaparen för dina behov.

Anpassningsfunktioner: Välj en formulärskapare som låter dig skapa anpassade formulär för alla behov. Den bör också ha tillräckligt med funktioner för att stödja flera formulärformat, såsom kontaktformulär, Välj en formulärskapare som låter dig skapa anpassade formulär för alla behov. Den bör också ha tillräckligt med funktioner för att stödja flera formulärformat, såsom kontaktformulär, kundfeedback och registrering.

Säkerhet: Välj ett formulärverktyg med en stark datalagringspolicy för att skapa säkra onlineformulär. Detta skyddar all känslig information som respondenterna delar när de fyller i formulär och onlineenkäter.

Användarvänlighet: Välj en intuitiv Välj en intuitiv formulärskapare som låter dig skapa formulär med avancerade funktioner utan komplexa kodningskrav eller inlärningskurva. En dra-och-släpp-redigerare är ett plus.

Kostnadseffektivitet: Välj formulärskapare som låter dig skapa formulär i bulk utan att det kostar skjortan.

De 11 bästa alternativen till Jotform

Här är 11 av de bästa Jotform-alternativen för att skapa formulär, perfekta för både privat och professionellt bruk:

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbar formulärskapande och datainsamling)

ClickUp är ett kraftfullt arbetshanteringsprogram med avancerade funktioner – det framstår utan tvekan som ett av de bästa alternativen till Jotform.

Här är några av de funktioner som jag använder för att skapa formulär och samla in data:

Skapa formulär med funktioner som villkorslogik med ClickUp Form View

Med ClickUp Form View kan jag skapa fantastiska formulär för alla ändamål – samla in feedback från anställda, få kundinsikter, genomföra marknadsundersökningar och mycket mer.

Det låter mig också anpassa enkäter och formulär efter mina behov. Från färger till teman kan jag ändra även de minsta detaljerna för att skapa dokument som passar mitt företag och mina målgruppers behov.

ClickUp Form View har också villkorslogik, vilket gör att jag kan utforma formulär och enkäter som på ett intelligent sätt anpassar sig efter användarnas svar. Detta gör det till ett avancerat formulärverktyg som är lämpligt för komplex formulärskapande.

Automatisera allt från analys av formulärdata till att skicka uppgiftsmeddelanden med ClickUp Automations

Efter enkel formulärskapande kommer enkätsvar och datahantering. Jag litar på ClickUp Automations för detta.

Med en svit av över 100 automatiseringar använder jag den här funktionen för att eliminera det tråkiga manuella arbetet med att samla in och analysera svar från enkäter. Jag tilldelar uppgifter och lägger upp kommentarer på formulären för att säkerställa att rätt teammedlem vidtar åtgärder.

Utöver allt detta har ClickUp AI-driven analys som ger en noggrann analys av varje svar, vilket underlättar välgrundade beslut.

Använd ClickUp Brain för att skapa personliga formulär, generera detaljerade analyser, tilldela åtgärdspunkter och mycket mer

När jag har ont om tid för manuell anpassning eller analys av formulärets prestanda använder jag ClickUp Brain.

Detta smarta AI-verktyg gör allt – skapar personliga och dynamiska formulär, tilldelar uppgifter till teammedlemmar, analyserar formulärdata och allt däremellan – på bara några minuter! En riktig räddare i nöden!

ClickUps bästa funktioner

Implementera ClickUp Custom Fields för att anpassa formulärfält efter dina behov för datainsamling.

Samla in formulärsvar automatiskt i ClickUp Tasks för att enkelt spåra, hantera och tilldela inlämningar inom din arbetsyta.

Använd ClickUp-formulärmallar för att snabbt skapa standardformulärformat som feedbackformulär, förfrågningsformulär och enkäter.

Visa och analysera inlämnade data direkt från ClickUp Dashboards för att få insikter och fatta beslut i realtid.

Använd ClickUp Integrations för att smidigt integrera formulär med tredjepartsappar som Google Sheets, Slack och Zapier.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en lätt inlärningskurva.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Google Forms (bäst för att skapa enkla formulär inom Googles ekosystem)

via Google Forms

Google Forms är ett molnbaserat formulärverktyg. Det är intuitivt, användarvänligt och perfekt för nybörjare.

Med dess omfattande samarbetsfunktioner kan du skapa enkäter och formulär som kräver input från olika teammedlemmar.

Jag tycker också att verktygets anpassningsfunktioner är ganska solida. De låter dig anpassa viktiga varumärkeselement som färger, bilder, typsnitt etc. Google Forms stöder också villkorslogik.

Google Forms bästa funktioner

Ger obegränsad formulärskapande och svar

Erbjuder en mängd fördesignade mallar för feedbackformulär , ansökningsformulär etc. , så att du kan komma igång från grunden.

Genererar automatiska diagram och grafer för realtidsdataanalys

Google Forms integreras sömlöst med Google Workspace-verktyg som Google Analytics, Sheets och så vidare.

Begränsningar i Google Forms

Erbjuder endast grundläggande funktioner

Begränsade integrationer med tredje part

Priser för Google Forms

Gratis för alltid

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Google Forms

Capterra: 4,7/5 (över 10 800 recensioner)

3. Typeform (bäst för att skapa interaktiva, konversationsbaserade formulär och enkäter)

via Typeform

Om du vill skapa effektiva formulär som speglar ditt varumärke rekommenderar jag Typeform.

Med detta undersökningsverktyg kan användarna skapa formulär som är mycket anpassade och interaktiva. Lägg till varumärkeselement, videoinnehåll, uppföljningar – vad du vill.

En annan sak jag gillar med Typeform är dess teknik för datahantering och analys. Den inbyggda AI-funktionen analyserar automatiskt alla svar, så du slipper det hårda arbetet.

Typeforms bästa funktioner

Hjälper till att skapa engagerande konversationsformulär med ett användarvänligt gränssnitt.

Stöder multimedia element som bilder och videor

Erbjuder inbyggd analys för att spåra svar och slutförandegrader.

Integreras med över 300 viktiga appar och verktyg som Zapier, Google Sheets och Mailchimp.

Begränsningar för Typeform

Inkluderar viss inlärningskurva.

Gratisplanen har begränsade funktioner.

Typeform-priser

Gratis för alltid

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Growth Essentials: 199 $/månad

Growth Pro: 349 $/månad

Growth Custom: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Typeform

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

4. Wufoo (bäst för att skapa lättanvända formulär och rapporter)

via Wufoo

Nästa på min lista över de bästa Jotform-alternativen är Wufoo, skapat av SurveyMonkey. Denna formulärskapare är mycket mångsidig.

Du kan använda det för att skapa enkla registreringsformulär, kontaktformulär, medarbetarundersökningsformulär och anpassade rapporter – allt utan kodning. Det låter dig också skapa betalningsformulär för att acceptera virtuella betalningar via Stripe, PayPal etc.

Eftersom verktyget är helt molnbaserat lagras alla dina formulärdata och enkätsvar säkert på en central plats.

Wufoos bästa funktioner

Erbjuder över 400 färdiga mallar för olika formulärtyper.

Erbjuder anpassningsalternativ med CSS för varumärkesprofilering.

Har intuitiv villkorslogik för att anpassa användarupplevelsen.

Integreras med verktyg som Asana, Mailchimp och WordPress.

Wufoos begränsningar

Gratisplanen har mycket grundläggande funktioner.

Avancerad anpassning kan kräva CSS-kunskap.

Wufoo-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 19 $/månad

Professional: 39 $/månad

Avancerat: 99 $/månad

Ultimate: 249 $/månad

Wufoo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

5. SurveyMonkey (bäst för att skapa formulär och enkäter med kraftfulla analysverktyg)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey är ett av de mest kompletta verktygen på denna lista.

Detta alternativ till Jotform är användbart för team som hanterar stora mängder undersökningsdata dagligen. Dess AI-funktionalitet erbjuder detaljerad analys av svaren, vilket underlättar databehandlingen och därmed beslutsfattandet.

Det är inte allt – med verktyget kan du också bädda in formulär direkt i webbsidor, e-postmeddelanden osv. , så att din målgrupp snabbt kan fylla i dem utan att omdirigeras till en annan sida.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa, anpassningsbara mallar för att skapa formulär och enkäter.

Stöder funktioner som avancerad logik och förgreningslogik för att samla in rätt data.

Möjliggör olika frågetyper som betygsskala och matrisfrågor.

Integreras med över 200 plattformar, inklusive Salesforce och HubSpot.

SurveyMonkeys begränsningar

Det komplexa gränssnittet kan vara överväldigande för nya användare.

Samma funktioner finns tillgängliga till mer rimliga priser i andra verktyg.

SurveyMonkey-priser

Gratis för alltid

Premier Annual: 1 428 $/år

Advantage Annual: 468 $/år

Standard månadsavgift: 99 $/månad

Team Advantage: 25 $/månad (faktureras årligen)

Team Premier: 75 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Läs mer: Upptäck de perfekta alternativen till SurveyMonkey för ditt nästa undersökningsprojekt.

6. Cognito Forms (bäst för att skapa formulär med komplexa beräkningar)

via Cognito Forms

Cognito Forms är ett alternativ till Jotform som förenklar komplexiteten i att skapa formulär och bearbeta deras data.

Speciellt utformat för att hantera komplexa beräkningar, är det lämpligt för att skapa kvitton, ta emot betalningar och andra liknande uppgifter.

Eftersom Cognito Forms också har villkorslogik är det användbart för att utveckla dynamiska undersökningar som tilltalar en bred publik. Jag gillar också Cognitos övergripande användbarhet och prestanda.

Cognito Forms bästa funktioner

Innehåller olika färdiga mallar som är särskilt utformade för olika branscher som IT, HR etc.

Erbjuder en lättanvänd dra-och-släpp-redigerare för att skapa formulär och enkäter.

Integreras med ditt arbetsflöde för maximal effektivitet.

Integrerar betalningsalternativ direkt med Stripe och PayPal

Begränsningar för Cognito Forms

Saknar omfattande rapporteringsverktyg för att analysera enkätsvar.

Det innebär en viss inlärningskurva.

Priser för Cognito Forms

Individuellt: Gratis för alltid

Pro: 15 $/månad

Team: 35 $/månad

Företag: 99 $/månad

Cognito Forms betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

7. Formstack (bästa Jotform-alternativet för att skapa automatiserade formulär som uppfyller HIPAA-kraven)

via Formstack

Letar du efter ett verktyg för att skapa säkra onlineformulär? Jag rekommenderar Formstack.

Denna AI-formulärgenerator har säkerhet som sin grundsten. Den är GDPR-, HIPAA-, WCAG- och PCI-kompatibel, vilket gör den perfekt för känsliga uppgifter som betalningsinsamling.

Utöver detta kan du också skapa professionella och visuellt tilltalande anpassade dokument och rapporter. En annan aspekt som jag gillar med Formstacks är dess rena användargränssnitt, vilket är en betydande fördel.

Formstacks bästa funktioner

Tillhandahåller fördefinierade mallar för olika kategorier som bransch, formulärtyp etc.

Har stark villkorslogik för anpassade upplevelser

Ger användbara insikter från formulärets data genom att vidarebefordra den till centrala affärssystem.

Erbjuder integrationer med över 260 verktyg som Salesforce, HubSpot och Mailchimp.

Formstacks begränsningar

Kan vara dyrt, särskilt för småföretag.

Grundpaketet ger inte full tillgång till alla funktioner.

Formstack-priser

Formulär: 99 $/månad (faktureras månadsvis)

Paket: 299 $/månad (faktureras månadsvis)

Företag: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 100 recensioner)

8. Zoho Forms (Bäst för team som använder Zoho-appar för att automatisera formulärskapandet)

via Zoho Forms

Zoho Forms är ett av de mer kända alternativen till Jotform, av alla rätta skäl.

Oavsett om du behöver skapa registreringsformulär för dina kunder, ansökningsformulär för att anställa nya medarbetare eller feedbackformulär för att förbättra kompetensen, är detta verktyg tillräckligt mångsidigt för att uppfylla alla krav.

Dessutom är de fördesignade mallarna redan så omfattande – med över 30 fälttyper – att du inte behöver anpassa formuläret särskilt mycket.

Dessutom låter Zoho dig bädda in formulär för enkel åtkomst och datainsamling.

Zoho Forms bästa funktioner

Inkluderar ett enkelt dra-och-släpp-verktyg för formulärskapande.

Uppfyller viktiga säkerhetsstandarder som HIPAA för säker datainsamling.

Genererar automatiska realtidsmeddelanden för formulärinlämningar

Integreras sömlöst med Zohos programpaket som CRM och Mail.

Begränsningar för Zoho Forms

Anpassningsmöjligheterna är kanske inte lika omfattande som hos andra verktyg.

Integrationer utanför Zoho-ekosystemet kan vara begränsade.

Gratisplanen fungerar inte som ett bra gratisalternativ till Jotform.

Priser för Zoho Forms

Gratis för alltid

Grundläggande: 10 $/månad (faktureras årligen)

Standard: 25 $/månad (faktureras årligen)

Professional: 50 $/månad (faktureras årligen)

Premium: 90 $/månad (faktureras årligen)

Zoho Forms betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. Microsoft Forms (bäst för att utveckla formulär integrerade med Office 365)

via Microsoft Forms

Välj Microsoft Forms om du vill ha ett lättanvänt verktyg för formulärskapande utan onödig komplexitet.

Verktyget stöder grundläggande funktioner som formulärskapande, anpassning, mallar, integrationer etc. Det hjälper också till att analysera svar och låter dig hantera data via en intuitiv formulärhanteringspanel.

Det jag gillar mest med MS Forms är att det stöder flera språk för att underlätta räckvidden – en funktion som inte är vanlig i många nya verktyg för formulärskapande.

Microsoft Forms bästa funktioner

Stöder realtidssamarbete mellan teammedlemmar

Erbjuder olika frågetyper, inklusive frågesporter och undersökningar.

Möjliggör datavisualisering med automatiska diagram och grafer

Integreras fullt ut med Microsoft 365-verktyg som Excel och OneNote.

Begränsningar i Microsoft Forms

Erbjuder färre avancerade funktioner

Stöder inte direkt betalningsinsamling.

Priser för Microsoft Forms

Gratis för alltid

Betyg och recensioner för Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (361 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (181 recensioner)

10. Paperform (Bäst för att skapa formulär för att samla in onlinebetalningar)

via Paperform

Paperform är perfekt för användare som söker ett formulärverktyg för att smidigt ta emot onlinebetalningar .

Från digitala signaturer och beräkningar till mycket säkra betalningar med anpassningsbara betalningsformulär – detta verktyg garanterar effektivitet i varje steg i processen.

Dessutom hjälper Paperform till att skapa grundläggande formulär och enkäter, hantera schemaläggning och bokningar samt underteckna dokument.

Jag gillar också verktygets övergripande användargränssnitt – intuitivt och väl utformat.

Paperforms bästa funktioner

Möjliggör skapandet av visuellt tilltalande formulär med över 700 anpassningsbara layouter.

Låter dig skapa webbformulär, schemaläggningsformulär, landningssidesformulär, frågesporter etc.

Möjliggör inbäddning av formulär på webbplatser med anpassad CSS.

Integreras med över 2 000 appar och verktyg som Slack, Asana och Dropbox.

Begränsningar för Paperform

Det är svårt att anpassa mallar

Priserna är höga för avancerade funktioner.

Priser för Paperform

Essentials: 29 $/månad

Pro: 59 $/månad

Företag: 129 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Paperform

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (90+ recensioner)

11. ProProfs Survey Maker (bäst för att utveckla formulär och enkäter med frågesporter och feedback)

via ProProfs Survey Maker

Om du vill ha ett verktyg som är avsett enbart för att skapa enkäter bör ProProfs Survey Maker vara intressant för dig.

Verktygets dra-och-släpp-redigerare gör det enkelt att skapa formulär, enkäter, frågesporter, tester och utvärderingar som samlar in värdefull feedback från användarna.

Verktyget har olika anpassningsalternativ för att personifiera formulärelement som färger och logotyper. En annan fördel är verktygets flexibilitet – du kan dela formuläret som en länk på sociala medier eller bädda in det på din webbplats.

ProProfs Survey Makers bästa funktioner

Erbjuder anpassningsbara mallar för att skapa registreringsformulär som är skräddarsydda för olika branscher.

Stöder olika frågetyper, inklusive flervalsfrågor och betygsskala.

Erbjuder samarbetsfunktioner för teamåtkomst och inmatning

Integreras med verktyg som Mailchimp och Google Analytics.

Begränsningar för ProProfs Survey Maker

Användargränssnittet kan kännas föråldrat.

Den kostnadsfria planen har begränsningar vad gäller svar och funktioner.

Priser för ProProfs Survey Maker

Gratis för alltid

Företag: 19,99 $/månad per 100 svar

ProProfs Survey Maker – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Läs mer: Effektiva exempel på medarbetarfeedback för att ge objektiv input och höja moralen

Skapa onlineformulär med det bästa alternativet till Jotform – ClickUp!

Onlineundersökningar samlar in viktig intern och extern data, vilket gör det möjligt för ett företag att rikta sina insatser i rätt riktning och betjäna sin målgrupp på ett mer effektivt sätt.

Men för att säkerställa detta behöver du tillgång till formulärskapare som matchar dina effektivitetsmål.

Jotform har många funktioner, men brister på vissa områden som kan hindra din framgång.

Med ClickUp maximerar du effektiviteten i formulärskapandet och informationsinsamlingen. ClickUp är byggt med hjälp av AI och är din kompletta lösning för att automatisera alla uppgifter relaterade till formulär och enkäter.

Registrera dig hos ClickUp och designa anpassade formulär som alltid träffar rätt!