De 10 bästa Microsoft Form-mallarna för att samla in data

Som chef eller företagare är det viktigt att samla in feedback. Den information du samlar in hjälper dig att förbättra dina produkter, tjänster, företagskultur och övergripande affärsprocesser.

Är dina kunder till exempel nöjda med kvaliteten på dina produkter? Vad ser dina anställda fram emot och vad oroar de sig för?

Du kan samla in feedback på frågor som dessa genom att utforma ett formulär från grunden eller använda färdiga mallar.

Med färdiga mallar för feedback och enkäter, som Microsoft Forms, kan du komma igång direkt utan att behöva lägga tid på att utveckla mallen. Baserat på mallens rekommendationer kan du använda frågor från experter och inkludera dem.

Många företag använder Microsoft Forms-mallar, men dessa har begränsningar när det gäller anpassning, omfattning och varumärkesfunktioner.

Låt oss börja med att titta på vad Microsoft Form-mallar är, de olika mallarna för dina affärsbehov och begränsningarna för MS Form. Vi delar med oss av 10 alternativ till Microsoft Form-mallar.

Vad är en Microsoft Forms-mall?

En Microsoft Form-mall (MS Forms) är ett verktyg för att skapa och hantera enkäter, omröstningar, formulär och frågesporter.

Dessa mallar täcker olika kategorier, inklusive evenemangsregistrering, medarbetarfeedback, marknadsundersökningar, lanseringar av nya produkter etc.

Använd dessa för att skapa enkäter med flervalsfrågor, Likert-skalor och NPS-frågor (Net Promoter Score) och be om svar och feedback.

Med den kostnadsfria versionen av MS Forms kan du skapa formulär för allmänna ändamål och samla in feedback. För att få tillgång till avancerade funktioner som automatisk utskick av enkäter baserat på triggers och avancerad svarsanalys behöver du dock ett Microsoft 365-abonnemang.

Här är några kostnadsfria Microsoft Forms-mallar som hjälper dig att komma igång.

5 Microsoft-formulärmallar

1. Enkät om evenemang

via Microsoft Forms

Om du anordnar ett marknadsföringsrelaterat evenemang kan du använda mallen för evenemangsenkäter före, efter eller till och med under evenemanget för att samla in feedback från deltagarna.

Använd denna formulärmall för att formulera frågor som flervalsfrågor, textfrågor, betygsfrågor och frågor med Likert-skala.

Microsoft Forms-mallarna är ett bra alternativ för snabba enkäter med rekommenderade frågor i varje mall.

2. Undersökning om utvärdering av nya produkter

Tänk dig att du nyligen har lanserat en ny produkt och är ivrig att höra vad dina kunder tycker om den. Mallen för produktutvärdering hjälper dig att samla in kundfeedback – oavsett om den är utmärkt, genomsnittlig eller dålig.

Med detta formulär kan respondenterna ladda upp skärmdumpar av sina problem när de använder produkten, vilket gör det enklare för deltagarna att dela med sig av sin feedback.

3. Mall för kundundersökning

Med en kundundersökning får du direkt feedback från kunderna om deras nöjdhet (eller missnöjdhet) med dina produkter och tjänster.

Med denna MS Form-mall kan deltagarna betygsätta sin produktnöjdhet utifrån specifika faktorer som påverkar deras beslut att välja just din produkt.

4. Mall för feedbackenkät för chefer

Alla behöver feedback för att förbättra sina prestationer, och chefer är inget undantag. En feedbackenkät för chefer hjälper till att utvärdera ledarnas prestationer.

Denna MS-formulärmall kombinerar öppna frågor där medarbetarna kan dela med sig av sina erfarenheter till chefen och frågor med Likert-skala för att förstå styrkor och förbättringspotential.

5. Marknadsundersökningsenkät

Oavsett storlek och bransch använder alla organisationer marknadsundersökningar för att bättre förstå sin målgrupp. Undersökningen ger viktig demografisk information, deras problemområden och vilken typ av produkt din marknad behöver.

Denna MS Form-mall har ett avsnitt om konkurrentanalys för att förstå hur nöjda dina potentiella kunder är med konkurrenternas produkter.

Begränsningar vid användning av Microsoft Forms-mallar

Om du funderar på att använda Microsoft Form-mallar för att samla in feedback och analysera data finns det några begränsningar med MS-formulär som du inte kan ignorera.

För att utnyttja dess fulla potential måste du investera i ytterligare Microsoft-verktyg som kräver extra investeringar. Du måste till exempel exportera formuläret och frågesortsresultaten till Excel, List eller SharePoint.

MS Form integreras med Microsoft-produkter, men icke-Microsoft-produkter har begränsade integrationsmöjligheter. Om du till exempel använder ett kundkommunikationshanteringssystem (CCM) för att hantera kommunikationen med dina kunder, men det inte har några integrationsmöjligheter med MS Forms, blir det svårt att exportera information.

MS Form tillåter inte användaren att spara formuläret eller uppdatera en del av ett inlämnat svar. Deltagaren måste skicka in formuläret i ett steg.

MS Form har begränsade möjligheter till designanpassning, vilket innebär att användare inte kan lägga till anpassad CSS eller HTML i enkäten.

MS Form är kanske inte det bästa alternativet om du behöver logiska hopp och beräkningar för att skapa interaktiva formulär.

Det finns inga mappar, vilket gör det svårt att organisera svar och formulär, särskilt när du kör flera undersökningar samtidigt.

Det finns ingen MS Form-app som hjälper dig att skapa enkätformulär när du är på språng eller via din mobiltelefon.

MS Forms är ett mindre känt program i Microsofts produktserie.

Vi har en bättre lösning om du letar efter mer interaktiva och dynamiska formulärmallar.

10 alternativ till Microsoft Forms-mallar

Efter att ha studerat användarsegmentets behov och utvärderat olika alternativ utifrån användarvänlighet, automatisering, integrationer och övergripande lämplighet har vi valt ClickUp.

Vad gör ClickUp till ett bra alternativ till MS Forms?

Du behöver inte prenumerera för att skapa formulär på ClickUp, det är gratis.

En annan viktig fördel med att använda ClickUp är att man kan integrera onlineformulärskaparen med ett projektledningssystem för att samla in och analysera feedback i realtid för datadrivna beslut.

Här är några av de bästa ClickUp-formulärmallarna som gör det till ett kraftfullt alternativ till Microsoft Forms-mallar.

1. Klicka upp rapportformulärmall

Om du är projektledare med ansvar för att hålla teamet på rätt spår i flera projekt är ClickUp-rapportformulärmallen något för dig.

Den delar upp viktiga milstolpar i mindre uppgifter så att ditt team kan prioritera rätt uppgifter dagligen/veckovis/månadsvis.

Med rapportformuläret slipper du manuellt mata in, organisera och analysera data om alla projekts framsteg, vilket gör det till ett revolutionerande verktyg för den upptagna chefen.

För team som hanterar flera projekt är formulärmallen en praktisk lösning för:

Standardiserad formatering och organisation som gör rapporterna lätta att läsa

Möjlighet att uppdatera formuläret med nya data när det behövs för att upprätthålla datans aktualitet

Ett enhetligt utseende och känsla i alla rapporter

Det första steget för att skapa ett rapportformulär är att brainstorma idéer, ämnen och frågor som du vill inkludera i rapporten. ClickUp Whiteboards är en kreativ canvas där du kan samla dina bästa idéer och lägga till anteckningar för processkartläggning.

MS Forms brister här eftersom det inte tillåter användare att skapa uppgifter, samarbeta i realtid eller komma med idéer med agila arbetsflöden.

2. ClickUp-formulärmall

Använd ClickUp-formulärmallen för att samla in feedback från ditt team, dina kunder och potentiella kunder.

Vad är bättre? Det integreras med projektledningsplattformen ClickUp så att du kan hålla koll på ditt arbete på ett och samma ställe.

Den här färdiga formulärmallen för din teamenkät har till exempel anpassade statusar som slutförd, nekad, under granskning och nya registreringar för att spåra framsteg. Använd de sex anpassade fälten för att kategorisera och lägga till attribut som ID-bild och kontraktsnummer. Slutligen kan du organisera respondentuppgifterna på ett logiskt sätt med hjälp av fyra visningstyper.

Formulärmallen förbättrar formulärsvaren med e-postpåminnelser och möjliggör samarbete med andra teammedlemmar, vilket gör den till ett mer effektivt alternativ till MS-formulär. Gå ett steg längre och automatisera publiceringen och distributionen av ditt formulär med fördefinierad automatisering, en funktion som saknas i Microsoft Forms-appen.

3. ClickUp-mall för feedbackformulär

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för feedbackformulär

Oavsett om det gäller produktfeedback, medarbetarfeedback eller en kundnöjdhetsundersökning, så har ClickUps nybörjarvänliga feedbackformulärmall allt du behöver.

Använd feedbackformuläret för att få produktfeedback om nya funktioner efter forsknings- och testfasen. Skapa en omfattande feedbackloop med anpassade statusar för att spåra feedback, anpassade attribut för att visualisera kunddata och formulärvyer för att hålla informationen organiserad.

ClickUps feedbackformulär gör det enkelt att samla in svar snabbt och noggrant, identifiera områden där processer kan förbättras och analysera användarnas svar för att fatta välgrundade beslut.

Här är vad som skiljer ClickUps feedbackformulärmall från MS Forms.

ClickUp-formulär är lätta att dela. Kopiera den direkta länken från formuläret och dela den med dina deltagare. Alternativt kan du bädda in formuläret på din startsida via HTML-koden i avsnittet Bädda in kod.

Möjligheten att bädda in detta formulär var du vill gör ClickUp till ett bättre alternativ till MS Forms.

4. Mall för prenumerationsformulär från ClickUp

För alla företag är det viktigt att vårda kunder och leads för att skapa lojalitet.

ClickUps prenumerationsformulärmall förenklar registreringsprocessen för dina kunder och potentiella kunder.

Oavsett om du säljer ditt företags prenumerationer på bloggar, tidskrifter eller produkter är den här mallen lätt att anpassa och hjälper dig att öka din prenumerationsförsäljning.

Till skillnad från MS Form-mallar ger ClickUps prenumerationsformulär en 360-graders vy av dina prenumeranter, deras status, e-postadresser och intressen, så att du kan skicka personliga e-postmeddelanden.

Designa och organisera dina formulär med tavelvyn. Den anpassningsbara Kanban-tavlan är utmärkt för att visualisera dina arbetsflöden.

Genom att kombinera prenumerationsformuläret med CRM-rapportering får du en fullständig översikt över nya prenumerationer, inaktiva prenumeranter och öppningsfrekvens för e-post.

5. ClickUp-formulärmall för förfrågningar

Ladda ner den här mallen ClickUp-formulärmall för förfrågningar

Från kundservice och marknadsföringsförfrågningar till HR-introduktioner – alla avdelningar behöver förfrågningsformulär för att samla in information snabbt och korrekt.

ClickUp-formulärmallen för förfrågningar effektiviserar hanteringen av förfrågningar för nystartade företag, små och medelstora företag och större organisationer.

Tänk på det som en central plats för att organisera förfrågningar, där avdelningar kan skicka in förfrågningar om resurser och visualisera framstegen för varje förfrågan i ett interaktivt format.

ClickUp låter användare lägga till villkorslogik för smartare, dynamiska formulär för komplexa arbetsflöden.

Låt oss ta ett exempel.

Med hjälp av ClickUp Request Forms kan ditt IT-team förse medarbetarna med ett enda formulär för alla deras teknikförfrågningar. Med hjälp av villkorslogik kan du fråga dina anställda om de använder Mac eller PC och, baserat på deras svar, visa dem MacOS- eller Windows OS-versioner i nästa fält.

Om du letar efter ett mycket anpassningsbart men ändå användarvänligt sätt att samla dina "Kontakta oss"-meddelanden rekommenderar vi ClickUp Contact Form Template för att organisera alla kundförfrågningar.

Välj mellan två typer av uppgiftsvyer: listvy och formulärvy.

Listvyn hjälper dig att gruppera, sortera och filtrera och finns tillgänglig i både gratis- och betaltjänster.

Tabellvyn hjälper dig att samla in information och effektivisera skapandet av uppgifter. Du behöver ett betalt abonnemang för att kunna använda formulärvyn.

Varför gillar användarna ClickUps kontaktformulär?

Det synkroniseras med besökarens webbläsares autofyllningsfunktion, vilket gör det enkelt att fylla i formuläret med några få klick.

När du har bäddat in formuläret på önskad sida kan du ställa in ett automatiskt svar för personer som fyller i formuläret med hjälp av ClickUp-automatisering. Meddelandet kan vara enkelt: ”Tack för ditt meddelande, vårt team kommer att kontakta dig snart. ”

Låt dina mest värdefulla kunder veta att du alltid finns där för dem.

7. ClickUp-mall för kreativa förfrågningar

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kreativa förfrågningar

Om du är frilansare eller arbetar i ett designteam och vill arbeta mer effektivt med dina kunder eller andra avdelningar, kommer ClickUp Creative Request Form Template att vara din livlina. Samarbeta kring designförfrågningar och skapa ett arbetsflöde för förfrågningar för att få rätt information i ett enhetligt format.

Organisera och lagra alla kreativa förfrågningar på en central plats och samarbeta i realtid kring kreativa briefs med hjälp av formuläret för kreativa förfrågningar.

Recensioner är avgörande för att optimera arbetsflödet. När du har skapat förfrågningsformuläret är nästa steg att upprätta en granskningsprocess och tidsplaner för granskningen av förfrågan samt utse den person som ansvarar för granskningen.

Använd Gantt-diagram för att planera tidslinjer för granskning av kreativa förfrågningar.

ClickUps dokumentredigerare hjälper dig att skapa replikerbara, enhetliga förfrågningsformulär för alla team och avdelningar.

8. Mall för ansökningsformulär för ClickUp

ClickUps ansökningsformulärmall är utformad för att hjälpa rekryterare och organisationer att skapa formulär som är anpassade efter dina rekryteringsbehov. Granska och jämför snabbt kandidater, följ deras framsteg, rapportera KPI:er och lagra viktig information med hjälp av anpassade vyer.

MS Form-mallarna har begränsade designmöjligheter, men med ClicKUp:s tabellvy kan du redigera data i bulk med responsiva och intuitiva tabeller. Ytterligare funktioner som robusta filter och grupperingsalternativ hjälper dig att sortera och spåra information.

9. Mall för registreringsformulär för ClickUp

Ladda ner den här mallen Mall för registreringsformulär för ClickUp

Det enkla och praktiska ClickUp-formuläret för gästregistrering kräver ingen kodning och gör det enkelt att lägga till all information du behöver om dina gäster. Du kan använda den färdiga mallen eller utforma ditt eget formulär för att spåra gästernas ankomst- och avresedatum, boendeinformation och besökarreservationer.

Låt oss anta att du organiserar en branschkonferens. Med registreringsformuläret för volontärer kan du samla in information om alla volontärer och gäster, vilket säkerställer och effektiviserar registreringsprocessen.

De kan ladda upp sina dokument och andra bilagor. ClickUp-automatisering möjliggör tvåvägssynkronisering med tredjepartsappar som hotellbokningar, och administratörsteamet lagrar denna information säkert med kryptering.

Om du tar betalt för evenemanget kan du använda anpassade fält i formuläret för att lägga till ytterligare information, till exempel vilka betalningsmetoder som accepteras och tillämpliga skatter.

10. ClickUp-mall för internt anställningsformulär

Ladda ner den här mallen ClickUp Intern anställningsformulärmall

Fråga din HR-avdelning vilka uppgifter som toppar listan över de mest tråkiga, och interna anställningsformulär skulle vara en av dem.

Att samla in information om anställda, verifiera referenser och lagra relevanta dokument är ingen lätt uppgift. Att göra detta i kalkylblad är felbenäget, tidskrävande och resurskrävande.

ClickUps interna anställningsformulärmall förenklar insamling och hantering av information om nya medarbetare samtidigt som relevanta regler och lagar följs.

Mallen har anpassade statusar för att spåra rekryteringsprocessen och anpassade vyer för att komma igång direkt. Den gör det också möjligt att lägga till fält som taggar, prioritetsetiketter och flera ansvariga för att hantera den komplexa rekryteringsprocessen.

Använd Docs i ClickUp för att samarbeta kring idéer, tilldela uppgifter till dina kollegor, ändra projektstatus och uppdatera arbetsflöden innan du skapar mallen för det interna anställningsformuläret. Clickups programvara för dokumentautomatisering gör det enkelt att organisera undersidor relaterade till anställningsformuläret inom en enda kommentar.

Börja skapa dina feedbackformulär med ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för att skapa onlineformulär som överträffar Microsoft Forms när det gäller villkorslogik, flexibilitet och anpassningsfunktioner.

ClickUp-formulärmallar är den bästa plattformen för att skapa interaktiva feedbackenkäter, samarbeta med teammedlemmar om specifika avsnitt och få värdefulla insikter från realtidsanalyser.

Dessutom hjälper ClickUps integration med andra verktyg och appar dig att använda denna information för att förbättra din verksamhet.

Registrera dig på ClickUp, skapa din första enkätmall och kom igång gratis.