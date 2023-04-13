Smartare formulär med stöd av villkorslogik Stöd för dina mest komplexa arbetsflöden

Det har gått nästan tre år sedan ClickUp introducerade Form View. Sedan dess har det blivit en populär funktion eftersom formulär är det primära sättet för våra användare att samla in information från människor och föra in dessa data i ClickUp.

Alla typer av företag använder formulär, från mjukvaruföretag som samlar in försäljningsleads till bilflottor som skickar in reservdelsbeställningar. Eftersom användningsområdena är oändliga kan det vara svårt att konfigurera ditt formulär så att du får rätt information från rätt personer.

Vi förstår. Det är därför vi har arbetat hårt för att göra ClickUp Forms mer kraftfullt än någonsin.

Idag är vi glada att kunna leverera en av våra mest efterfrågade funktioner, villkorslogik i formulär – en imponerande ny funktion som gör att du kan skapa smartare formulär för dina mest komplexa arbetsflöden.

Villkorslogik i ClickUp Forms gör det möjligt att skapa smartare formulär för att samla in data eller information, till exempel produktfeedback.

Vad är villkorslogik?

Villkorslogik gör det möjligt att skapa ett enda dynamiskt formulär som stöder flera användningsfall, vilket sparar värdefull tid för både dig och den som fyller i formuläret!

Med villkorslogik i formulär kan du:

Skapa ett formulär som anpassas direkt utifrån tidigare fältval för att stödja en mängd olika användningsfall.

Effektivisera ifyllandet av formulär genom att endast visa fält som är relevanta för användarnas behov.

Hantera komplexa processer genom att samla in mer precis information från respondenterna för att utlösa genom att samla in mer precis information från respondenterna för att utlösa specifika arbetsflöden eller automatiseringar.

Skapa smartare formulär i ClickUp med villkorslogik för att effektivisera processen – oavsett hur komplex den är.

Exempel på dynamiska formulär som sparar tid

Behöver du några idéer för att komma igång? Här är några av de vanligaste sätten som vår community använder formulär på:

Produktfeedback: ClickUp Forms gör det enkelt för produktteam att låta användare : ClickUp Forms gör det enkelt för produktteam att låta användare rapportera buggar , skicka in önskemål om funktioner eller föreslå förbättringar av användarupplevelsen. Nu med villkorslogik kan de samla in all denna information med ett enda formulär. Beroende på vilken typ av feedback användaren skickar in kommer formuläret att visa de fält som ska fyllas i. Proffstips: Använd automatiseringar för att vidarebefordra feedback till rätt team eller till och med lägga till den i nästa veckas sprint. Kreativa förfrågningar: Har du svårt att få intressenterna att anamma ditt teams process för kreativa förfrågningar? Med ett formulär med villkorslogik blir det enkelt att få rätt information, till exempel ett manus för en video eller specifikationer för en ny grafik. Du får exakt rätt information, oavsett typ av tillgång, och ditt team : Har du svårt att få intressenterna att anamma ditt teams process för kreativa förfrågningar? Med ett formulär med villkorslogik blir det enkelt att få rätt information, till exempel ett manus för en video eller specifikationer för en ny grafik. Du får exakt rätt information, oavsett typ av tillgång, och ditt team blir mer produktivt än någonsin! Vidarebefordra försäljningsleads: Se till att varje potentiell kund får förstklassig service av ditt : Se till att varje potentiell kund får förstklassig service av ditt säljteam . Med villkorlig logik kan du till exempel ställa olika frågor baserat på den specifika produkt eller tjänst som en potentiell kund är intresserad av och sedan vidarebefordra leads på lämpligt sätt. IT-serviceförfrågningar: IT-team kan nu förse sina kollegor med ett enda formulär för alla deras teknikförfrågningar, oavsett om din kollega behöver tillgång till en ny programvara eller en ny dator. Med villkorslogik kan du till exempel fråga anställda om de : IT-team kan nu förse sina kollegor med ett enda formulär för alla deras teknikförfrågningar, oavsett om din kollega behöver tillgång till en ny programvara eller en ny dator. Med villkorslogik kan du till exempel fråga anställda om de använder Mac eller PC och, baserat på deras val, visa dem en lista över MacOS- eller Windows OS-versioner i nästa fält. Äntligen kan du skapa en strömlinjeformad process som är smidig för alla inblandade!

Effektivisera interna förfrågningar till design- eller IT-team för att samla in exakt den information som behövs i dina formulär.

Effektivisera formulär med automatiseringar

Som du vet är det bara början att skicka in ett formulär! Genom att kombinera formulär med automatisering kan du verkligen börja automatisera processer i hela ditt företag och spara enormt mycket tid.

Här är några av mina personliga favorittrick som hjälper dig att sätta formulär på autopilot:

Tilldela uppgifter : Använd villkorslogik i formulär för att samla in relevant information om ett ämne så att du kan tilldela uppgiften till rätt teammedlem. Du kan till exempel tilldela olika produktfeedbackuppgifter baserat på vilken : Använd villkorslogik i formulär för att samla in relevant information om ett ämne så att du kan tilldela uppgiften till rätt teammedlem. Du kan till exempel tilldela olika produktfeedbackuppgifter baserat på vilken produktchef som ansvarar för den aktuella funktionen.

Lägg till uppgift i flera listor : Minska svarstiden genom att vidarebefordra formulärinlämningar till det team som behöver hantera arbetet. Du kanske till exempel vill skicka den nya datorförfrågan till onboardingteamets lista och vidarebefordra programvaruförfrågan till IT-serviceförfrågningslistan.

Använd en mall : Börja med nycklarna i tändningen och ha alla dina deluppgifter, ansvariga och relationer redan inställda när ett formulär skickas in.

Skicka aviseringar: Lägg till en @mention-kommentar för någon att granska så att arbetet visas i deras aviseringar.

Oavsett om du vill samla in produktfeedback, effektivisera dina intagsprocesser eller öka försäljningseffektiviteten kan villkorslogik i formulär hjälpa dig att göra det. Och det bästa av allt? Denna funktion är live nu!

Uppgradera till Business Plus eller Enterprise och upplev själv kraften i villkorslogik i formulär.