Hur du använder formulär i ClickUp för att effektivisera datainsamlingen

Du hanterar flera projekt, deadlines närmar sig och data strömmar in från alla håll. Och varje gång du tror att du har kontroll över situationen dyker det upp en ny omgång data som påverkar din analys.

Men tänk om alla data du behöver kunde samlas på ett ställe, organiseras automatiskt och vara redo att användas?

ClickUp Forms eliminerar inkonsekvenser i datainsamlingen. Med anpassade fält, automatiserade arbetsflöden och uppdateringar i realtid går du från att samla in data till att optimera den.

Låt oss utforska hur du skapar formulär i ClickUp och effektiviserar din datainsamlingsprocess! 🎯

⏰ 60-sekunderssammanfattning ClickUp Forms är en funktion inom projektledningsplattformen ClickUp , utformad för att effektivisera datainsamlingen och omvandla mottagna svar till genomförbara uppgifter. De gör det möjligt för användare att skapa anpassningsbara formulär som integreras sömlöst med ClickUps andra funktioner.

Formulären i ClickUp erbjuder anpassningsbara frågor, villkorslogik, smidig integrering i arbetsflödet, enkel delning och förbättrad säkerhet med GDPR- och CCPA-kompatibilitet.

ClickUp Forms kan användas för att samla in feedback, hantera förfrågningar, genomföra undersökningar och samla in data för uppgifter och projekt. Fördefinierade mallar finns tillgängliga för olika användningsområden, såsom insamling av feedback, projektintag, jobbansökningar etc.

Vad är ClickUp-formulär?

ClickUp Forms är en funktion i projektledningsplattformen ClickUp som gör det möjligt för användare att skapa anpassningsbara formulär för datainsamling.

Varje formulärinlämning kan automatiskt generera en uppgift med anpassade detaljer, såsom ansvariga, förfallodatum, prioritetsnivå och bilagor, vilket lägger grunden för effektiv automatisering av arbetsflödet.

Kom igång med ClickUp Forms Samla in, bearbeta och analysera data smidigt med ClickUp Forms – utan behov av en separat app!

Formulärskaparen har ett användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion, där du kan lägga till anpassade fälttyper som textrutor, nummerfält, datumväljare, rullgardinsmenyer, och kryssrutor för att registrera data precis som du behöver.

Vilka är fördelarna med att använda ClickUp Forms?

En bra formulärskapare bör vara tillräckligt flexibel för att anpassas efterhand som ditt projekt utvecklas – och det är precis vad ClickUp Forms erbjuder. Från produktfeedback och IT-förfrågningar till försäljningsleads eller kreativa projekt – ClickUp Forms anpassar sig till alla arbetsflöden.

Och eftersom de integreras direkt med dina uppgifter i ClickUp förblir allt organiserat, från inlämning till utförande.

Varför är det en fördel, undrar du? Dagens arbetsliv är dysfunktionellt. 60 % av vår tid går åt till att dela, söka efter och uppdatera information i olika verktyg. Våra projekt, dokumentation och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket minskar produktiviteten. ClickUp löser detta problem med allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI. Idag använder över 2 miljoner team ClickUp för att arbeta snabbare med effektivare arbetsflöden, centraliserad kunskap och fokuserad chatt som eliminerar distraktioner och frigör organisationens produktivitet. 🚀

Med det sagt, här är några av de största fördelarna med ClickUp Forms:

Omedelbar uppgiftsskapande från svar: Omvandla varje svar till en uppgift automatiskt och tilldela den till rätt person för omedelbar åtgärd.

Anpassningsbara fält: Använd rullgardinsmenyer, kryssrutor, datumväljare och mer för att säkerställa korrekta och strukturerade svar.

Villkorlig logik: Använd formulär som anpassas dynamiskt utifrån svaren, vilket gör dem snabbare och enklare att fylla i.

Sömlös integrering av arbetsflöden: Effektivisera projektledningen och förbättra teamsamarbetet genom att mata in svar direkt i ditt ClickUp-konto.

Enkel delning och inbäddning: Dela ClickUp-formulär via en direktlänk eller bädda in dem på din webbplats för att samla in svar utan ansträngning.

Förbättrad säkerhet: Utnyttja inbyggd efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), California Consumer Protection Authority (CCPA) och kryptering på banknivå för att skydda känsliga data.

💡 Proffstips: Företag som aktivt prioriterar och agerar på kundernas feedback ser ofta en ökad kundlojalitet. När kunderna känner att deras åsikter är viktiga är de mer benägna att återkomma.

Hur man skapar formulär i ClickUp

Vill du förbättra engagemanget och öka svarsfrekvensen för dina formulär? Formulär i ClickUp är det perfekta verktyget för att förfina din process.

Du kan skapa ett formulär från visningsfältet, formulärhubben och sidofältet. När någon skickar in ett formulär skapas en inlämningsuppgift på den plats som valdes när formuläret skapades.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du skapar formulär i ClickUp.

Steg 1: Lägg till en formulärvy

Formulär kallas också ClickUps formulärvy eftersom de kan skapas i visningsfältet.

En formulärvy som skapats i vyfältet kan nås från vyfältet eller formulärhubben på dess plats.

Så här skapar du ett formulär:

Form visningsfältet väljer du

I modalen Skapa ett formulär väljer du en mall eller Börja från scratch för att öppna ett tomt formulär.

Välj listan där dina formulärinlämningar ska sparas

Formuläret öppnas och du kan börja bygga det!

Lägg till en formulärvy i ClickUp för att samla in svar och omvandla dem till genomförbara uppgifter.

⚙️ Bonus: Upptäck kraften i ClickUp Forms för mjukvaruteam för att förstå dess mångsidighet för olika användningsfall.

Ett annat sätt att skapa en formulärvy är från sidofältet.

plusikonen. Eller håll muspekaren över en lista, klicka på ellipsmenyn och välj sedan Skapa nytt. Håll muspekaren över ett utrymme i sidofältet och klicka på. Eller håll muspekaren över en lista, klicka på ellipsmenyn och välj sedan Välj Form I modalen Skapa ett formulär väljer du en mall eller Börja från scratch för att öppna ett tomt formulär. Formuläret öppnas och du kan börja bygga det!

Skapa en formulärvy från din ClickUp-sidomeny

💡 Proffstips: Önskar du att du kunde organisera, söka och skapa formulär från en central plats? Prova Forms Hub i ClickUp. Det är lätt att hitta i din ClickUp-sidomeny. Om du inte ser det, klicka på Mer. Välj Formulär. Och klicka på nålikonen så att du aldrig tappar bort det igen!

Steg 2: Skapa ditt formulär

När du har lagt till formulärvyn kan du börja utforma den med hjälp av ClickUps dra-och-släpp-redigerare.

Överst i varje ClickUp-formulär ser du tre lägen:

Bygg : För att lägga till frågor

Inställningar : För att anpassa inställningar för inlämning och layoutdesign

Förhandsgranska: För att förhandsgranska ditt formulär innan du delar det

I byggläget börjar du med att lägga till:

Ett namn och en beskrivning av ditt formulär så att respondenterna vet vad det är till för.

Fälttyper, inklusive text- och rullgardinsfält, kryssrutor, datumväljare, uppgiftsfält och bilagor

Du kan byta namn på fält genom att klicka på deras titlar. Detta ändrar endast formulärets offentliga vy, inte de interna fältnamnen. Villkorslogik visar eller döljer fält baserat på tidigare svar, vilket gör formuläret dynamiskt.

Skapa anpassade fält i ClickUp-formulär för att samla in exakt den information du behöver

För att lägga till fler frågor klickar du bara på knappen Lägg till fråga längst ned i formuläret. Du kan också hålla muspekaren mellan befintliga frågor för att lägga till nya frågor i rätt ordning.

Lägg enkelt till frågor i ditt ClickUp-formulär med knappen längst ner.

💡 Proffstips: Gör formulären mer kontextuella! Lägg till tydliga instruktioner, beskrivande text och visuella element som stämmer överens med dina frågor med hjälp av informationsblock och frågebeskrivningar i ClickUp Forms.

Steg 3: Anpassa inställningarna för inlämning

Se till att du hanterar formulärsvar effektivt och konfigurera inställningarna för inlämning. Du kan välja var uppgifterna ska skapas och, om det behövs, uppdatera listan där formulärsvaren visas som uppgifter. Ytterligare anpassningsalternativ inkluderar:

Tilldela uppgifter automatiskt: Delegera svar till en specifik teammedlem för att säkerställa snabba uppföljningar

Använda uppgiftsmallar: Använd mallar för att standardisera uppgiftsdetaljer baserat på typen av förfrågan.

Omdirigera användare efter inlämning: Skicka respondenterna till en bekräftelsesida eller en annan URL

Ändra texten på knappen Skicka: Anpassa knaptexten så att den passar ditt arbetsflöde, till exempel ”Skicka begäran” eller ”Skicka feedback”.

Ställ in prioritetsnivåer i dina ClickUp-formulär för att säkerställa att de mest brådskande uppgifterna får den uppmärksamhet de behöver.

🔍 Visste du att? Du kan skräddarsy dina feedbackenkäter efter specifika mål och olika format. Dessa inkluderar kundnöjdhetsindex (CSAT), nettopromotorscore (NPS) och kundinsatsindex (CES).

Steg 4: Utforma och märk din blankett

Gör ditt formulär professionellt och anpassat efter ditt varumärke. Så här gör du:

Välj mellan en layout med en eller två kolumner för bättre organisation

Ändra formulärfärger, bakgrunder och knappstilar så att de matchar ditt varumärke

Ladda upp en anpassad bakgrundsbild för ett mer polerat utseende (tillgängligt i ClickUp Business Plan och högre).

Ta bort ClickUp-branding (endast tillgängligt i ClickUp Enterprise Plan)

Anpassa ClickUp-formulär med ljusa eller mörka teman och dina varumärkesfärger för en personlig touch.

Steg 5: Dela och bädda in ditt formulär

När formuläret är klart är det dags att distribuera det och samla in svar. Du kan enkelt dela formuläret genom att kopiera och klistra in länken i ett e-postmeddelande eller något annat kommunikationsverktyg som ditt team använder.

Om du vill göra det ännu mer tillgängligt väljer du alternativet Bädda in kod för att kopiera formulärkoden och bädda in den direkt på din webbplats eller i din intranätprogramvara.

Gör ClickUp Forms tillgängligt för andra genom att klicka på kopieringslänken och dela den.

💡 Proffstips: För att hålla allt säkert, glöm inte att aktivera reCAPTCHA för att förhindra att spam-inlägg smyger sig in!

Steg 6: Hantera formulärinlämningar

Varje gång någon skickar in ett svar skapar ClickUp automatiskt en ny uppgift, vilket gör det enkelt att spåra och hantera alla svar. För att visa dessa uppgifter klickar du bara på knappen Svar i det övre vänstra hörnet av formulärvyn.

Visa och hantera svaren för ditt ClickUp-formulär på ett enkelt sätt

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer (och formulärsvar!) till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

ClickUp Automations

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar som meddelar dig när du får nya formulärsvar.

Vill du spara tid? Du kan ställa in ClickUp Automations för att automatiskt tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar baserat på formulärsvar. Dessutom hjälper sortering och filtrering av svar baserat på uppgiftsstatus, ansvarig eller prioritetsnivåer till att hålla allt organiserat och på rätt spår.

Det är precis så! Med ClickUp Forms kan du snabbt samla in data, effektivisera förfrågningar och se till att inga inlämningar går förlorade i virrvarret.

Våra team har använt formulär och mallar för att standardisera vissa arbetsflöden. Vi har också använt den inbyggda automatiseringen för att underlätta vissa arbetsflöden, särskilt där anpassade fält samlar in information som kan hjälpa till att avgöra vem som ska tilldelas en uppgift. Slutligen har vi också använt e-postintegreringen och API-funktionerna för att automatiskt generera uppgifter när vissa plattformar varnar eller visar möjliga prestandaproblem.

Steg 7: Analysera formulärsvaren

ClickUp erbjuder kraftfulla sätt att analysera data från formulärinlämningar i realtid:

1. ClickUp Brain

Så här använder du ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, för analys:

Öppna utrymmet, mappen eller listan där formuläret finns.

Klicka på Ask AI i det övre högra hörnet.

Ställ en fråga till AI om formulärinlämningsuppgifterna på den platsen.

Analysera data från formulärinlämningar i realtid och få AI-insikter med ClickUp Brain

2. ClickUp Dashboards

Skapa instrumentpaneler för att få en översiktlig bild av dina formulärinlämningsdata. Genom att konvertera formulärinlämningar till instrumentpaneler kan du visualisera data på ett effektivt sätt.

Praktiska tillämpningar av ClickUp-formulär med mallar

Du kan använda ClickUp Forms för olika ändamål, till exempel för att samla in feedback, hantera förfrågningar, genomföra undersökningar eller samla in data för uppgifter och projekt.

Men tänk dig hur mycket tid och arbete det skulle krävas att skapa varje formulär från grunden.

För att göra ditt liv enklare erbjuder ClickUp färdiga formulärmallar som är anpassade för olika användningsområden. Detta gör att du slipper den tråkiga installationen och kan komma igång direkt.

Här är några mallar för att standardisera datainsamlingen och implementera datasvar. 📄

1. Mall för ClickUp-medlemsformulär

Få gratis mall Samla in information om medlemmar och spåra ansöknings- eller medlemsuppgifter på ett bättre sätt med ClickUps mall för medlemsformulär.

Att hantera medlemsansökningar kan vara överväldigande, särskilt när man måste jonglera med nya anmälningar och aktiva medlemmar. Istället för att manuellt skapa formulär för varje ny sökande, erbjuder ClickUp Membership Form Template ( ) ett färdigt format för medlemsuppgifter.

Med inbyggd spårning är det enkelt att övervaka varje ansökans framsteg, följa upp väntande godkännanden och skicka automatiska välkomstmejl. Du kan också anpassa formuläret för att fånga upp specifika detaljer som medlemsnivåer, förnyelsepreferenser eller specialönskemål.

📌 Praktiska användningsfall: Ansökningar om gymmedlemskap, registreringar i yrkesföreningar eller förnyelser av klubbmedlemskap.

2. Mall för anmälningsformulär för ClickUp-evenemang

Få gratis mall Håll koll på deltagarna och deras registreringsuppgifter med ClickUps mall för evenemangsregistreringsformulär.

Att planera ett evenemang, stort eller litet, kan snabbt bli stressigt; det är lätt att känna sig överväldigad av detaljer. ClickUp Event Registration Form Template förenklar denna process och hjälper dig att skapa ett effektivt evenemangsregistreringsformulär på några minuter.

Den samlar in viktiga uppgifter om deltagarna, inklusive namn, kontaktuppgifter, kostpreferenser och val av sessioner. Dessutom erbjuder den spårning i realtid så att du kan hålla koll på antalet anmälningar och justera dina planer efter behov.

📌 Praktiska användningsfall: Konferensanmälningar, workshopanmälningar eller anmälningar till företagsevenemang.

🧠 Rolig fakta: Webbformulär introducerades med HTML i mitten av 1990-talet och revolutionerade insamlingen av data online.

3. Mall för ClickUp-förfrågningsformulär

Få gratis mall Spåra förfrågningar från anställda och externa kontakter med ClickUps mall för förfrågningsformulär.

Att hantera service- eller projektförfrågningar kan kännas som att gå igenom en oändlig hög med e-postmeddelanden – men inte när du har ClickUp-förfrågningsformuläret. Det samlar in alla nödvändiga detaljer i förväg, vilket minskar behovet av fram- och återkommande kommunikation.

Du kan kategorisera förfrågningar efter brådskandehet, typ eller komplexitet, vilket gör prioriteringen enkel. Inbyggda godkännandeprocesser möjliggör snabba beslut, medan filuppladdningar ger sammanhang till varje förfrågan.

📌 Praktiska användningsfall: IT-supportärenden, inlämning av kreativa projekt eller förfrågningar om kontorsutrustning.

💡 Proffstips: Anpassa dina projektförfrågningsformulär med formulärfält för budget, deadlines och prioritet för att fånga upp alla viktiga detaljer i förväg – minimera fram- och återkommande kommunikation och påskynda godkännanden!

Här är en hjälpsam instruktionsvideo för att konfigurera din intagsprocess med ClickUp Forms👇🏽

4. Mall för jobbansökningsformulär från ClickUp

Få gratis mall Håll koll på jobbansökningar på ett ställe med hjälp av ClickUps mall för jobbansökningsformulär.

Rekrytering ska inte kännas som att drunkna i CV och oändliga uppföljningar. Denna mall för jobbansökningsformulär från ClickUp hjälper dig att gå bortom grundläggande detaljer och gör det möjligt för sökande att ladda upp CV, portföljer och certifikat direkt.

Du kan också anpassa den med screeningfrågor om tillgänglighet, löneförväntningar eller nödvändiga färdigheter, så att du samlar in relevant information i förväg. När en kandidat ansöker omställer ClickUp det till en uppgift i din rekryteringsprocess, vilket säkerställer tydlig översikt och eliminerar förseningar i rekryteringsprocessen.

📌 Praktiska användningsfall: Ansökningar om heltidsjobb, inlämningar från frilansare eller rekrytering av praktikanter.

Få gratis mall Hantera kundförfrågningar och kontakter utan problem med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

Det är enklare att hantera kundförfrågningar, feedback och frågor med ClickUps mall för kundkontaktformulär.

Det låter dig spåra kundförfrågningar, samla in kunddata för forskning och undersökningar samt organisera kontaktinformation för marknadsföringskampanjer eller uppföljningar. Mallen integrerar sömlöst en CRM-vy för att också centralisera alla kundinteraktioner.

Automatiska påminnelser hjälper ditt team att hålla koll på svaren och säkerställer snabb och professionell kommunikation. Samtidigt spårar ClickUp Dashboards återkommande problem, övervakar svarstider och samlar in information för att förbättra kundservicen.

📌 Praktiska användningsfall: Kundsupportförfrågningar, produktfeedback eller försäljningsförfrågningar.

En av de aspekter som gör ClickUp unikt är dess förmåga att förbättra din befintliga teknikstack med sömlösa integrationer.

ClickUps över 1000 integrationer kopplar samman dina arbetsflöden över flera plattformar, vilket gör samarbetet smidigare och effektivare. När det gäller ClickUp Forms ökar dessa integrationer automatiseringen, effektiviserar dataflödet och eliminerar manuellt arbete.

Här är några viktiga integrationer som gör ClickUp Forms ännu kraftfullare. 🛠️

Salesforce: Fyll i uppgiftsdetaljer i ClickUp automatiskt när kunder eller leads skickar in formulär, vilket möjliggör snabba uppföljningar, förhindrar dataförlust och samlar all leadinformation på ett ställe.

Mailchimp: Segmentera leads baserat på formulärsvar och lägg till kontakter till specifika e-postlistor eller starta kampanjer, vilket säkerställer personlig kommunikation utan manuellt arbete.

Google Sheets och Microsoft Excel: Överför formulärdata till kalkylblad för detaljerad analys och rapportering. Granska trender, spåra inlämningar och fatta datadrivna beslut med lätthet.

Zapier: Anslut ClickUp Forms till över 2 000 appar för att automatisera uppgifter som att skicka formulärdata till CRM-verktyg, uppdatera e-postlistor eller skapa uppgifter i andra plattformar – utan att skriva kod.

Google Drive och Dropbox: Ladda upp bifogade filer från ClickUp Forms till molnlagring och håll dokument organiserade och tillgängliga utan att din uppgiftslista blir rörig.

Trello: Konvertera formulärinlämningar till Trello-kort automatiskt för att centralisera projektdetaljer och säkerställa smidig spårning i båda verktygen.

🔍 Visste du att? Att införliva visuella element som ikoner eller bilder i feedbackformulär kan öka engagemanget. Detta tillvägagångssätt gör det lättare för kunderna att navigera i undersökningen och snabbt uttrycka sina åsikter.

Tips för att optimera ClickUp-formulär för produktivitet

Att skapa formulär i ClickUp är enkelt, men hur gör man dem effektiva? Det handlar om strategi. Här är några proffstips för att öka produktiviteten med ClickUp Forms. ⛏️

Använd villkorlig logik

Istället för att bombardera användarna med onödiga följdfrågor kan du använda villkorslogik i formulärvyn för att skräddarsy formuläret. Visa endast relevanta frågor baserat på tidigare svar.

Om en anställd till exempel väljer ”IT-support” i ett hjälpformulär, visa bara frågor som rör tekniska problem, inte HR-support. Detta gör formulären smidigare och effektivare, vilket sparar tid för alla.

Fråga bara det som är nödvändigt

Formuläröverbelastning är ett reellt problem. Fall inte i fällan att ställa alla möjliga frågor; inkludera bara frågor som är relevanta. Om till exempel sökandens högskoleexamen inte är väsentlig för jobbet, hoppa över den och fokusera istället på relevant arbetserfarenhet.

Kortare formulär = högre svarsfrekvens och enklare dataanalys. Här är några frågor du kan ställa dig själv för att begränsa ditt formulär:

Vilket specifikt mål försöker jag uppnå med denna undersökning?

Ber jag om information som jag redan har eller kan samla in någon annanstans?

Är frågorna tydliga, koncisa och fria från jargong?

Har jag inkluderat en öppen fråga (om det behövs) för att samla in oväntade insikter?

Fungerar formuläret bra med skärmläsare och tillgänglighetsverktyg?

🧠 Rolig fakta: Den tidigaste kända datainsamlingen går tillbaka över 5 000 år, då forntida sumerer registrerade skördar och skatter på lertavlor.

Hoppa inte över användbarhetstestningen

Även om ditt formulär ser perfekt ut är det viktigt att testa det.

Skicka det till en testgrupp från din målgrupp (inte ditt team) och samla in feedback. Detta ger dig verkliga insikter och hjälper dig att förfina ditt formulär så att det blir mer användarvänligt. De bästa designerna kommer trots allt från verkliga synpunkter.

Bli papperslös med ClickUp Forms

Vi vet alla hur överväldigande det är att ständigt jaga data – spåra projektförfrågningar, hantera feedback eller samla in uppdateringar från teamet.

ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, erbjuder den perfekta lösningen för att effektivisera din datainsamling och eliminera kaos. Byt från pappersformulär till ClickUp Forms – spara tid, minska fel och håll allt snyggt organiserat på ett ställe.

Du behöver inte längre gräva igenom högar av papper eller söka igenom spridda e-postmeddelanden. Formulären i ClickUp ser till att du har allt under kontroll utan kaos.

Skapa ditt första formulär genom att registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅