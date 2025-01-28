10 programvaruverktyg för medarbetarundersökningar för HR-team 2025

Undersökningsverktyg är ett utmärkt sätt att samla in information och observationer om arbetsplatskulturen, medarbetarnas nettopromotorscore och den övergripande medarbetarnöjdheten. Undersökningar hjälper också personalavdelningar att identifiera trender och förstå medarbetarnas inställning för att förbättra företagskulturen.

Med dessa undersökningsverktyg kan du systematiskt samla in feedback från medarbetarna och få värdefull insikt i deras arbetstillfredsställelse.

Som personalchef med fokus på personliga upplevelser, datadrivna beslut och uppmuntran till ärlig feedback, hur väljer du det bästa verktyget för medarbetarundersökningar bland de högst rankade programvarorna för HR och medarbetarundersökningar?

För att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut har vi sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar som kommer att vara användbara 2024, tillsammans med deras funktioner, priser, nackdelar och rankningar.

Vad ska du leta efter i programvara för medarbetarundersökningar?

För att säkerställa att du väljer rätt verktyg för medarbetarundersökningar bör du ta hänsyn till följande funktioner:

Flera frågetyper: De bästa verktygen för medarbetarundersökningar låter dig välja frågor från flervalsfrågor, betygsskala, matrisfrågor, öppna frågor och villkorliga logikfrågor.

Enkätmallar: Programvaran för medarbetarundersökningar bör ha fördefinierade Programvaran för medarbetarundersökningar bör ha fördefinierade enkätmallar med frågor som syftar till att samla in insikter från dina medarbetare, med anpassningsbara layouter för frågor, svarsalternativ och instruktioner för att uppmuntra ärlig feedback.

Integrationer : Vad är det för nytta med ett verktyg för medarbetarundersökningar om det inte kan integreras med din : Vad är det för nytta med ett verktyg för medarbetarundersökningar om det inte kan integreras med din HR-programvara och dina kommunikationskanaler på arbetsplatsen? Välj ett verktyg för engagemangsundersökningar som låter dig skapa, genomföra och mäta effektiviteten av din medarbetarundersökning från en enda instrumentpanel istället för att växla mellan flera plattformar.

Användarvänligt gränssnitt: Ett användarvänligt gränssnitt är avgörande när du väljer ett verktyg, särskilt programvara för medarbetarundersökningar. En programvara som är lätt att lära sig, använda och navigera i hjälper dig att uppnå dina mål för engagemangsundersökningar på ett mer effektivt sätt.

Samla in användbar data: Välj undersökningsverktyg med analys- och rapporteringsfunktioner. Data från undersökningarna hjälper dig att identifiera förbättringsområden och fatta välgrundade beslut.

Distributionskanaler: Du bör kunna skicka enkäten för att samla in medarbetardata via flera distributionskanaler, inklusive e-post, en webbaserad plattform som är tillgänglig via en mobilapp, och till och med schemalägga påminnelser och spåra svarsfrekvensen.

Här är de 10 bästa verktygen för medarbetarundersökningar för att skapa undersökningar, distribuera dem, samla in feedback från dem och analysera feedbackdata från medarbetarundersökningar.

1. ClickUp

Skapa smartare undersökningar i ClickUp med villkorslogik för att effektivisera processen – oavsett hur komplex den är.

ClickUp är en nybörjarvänlig och mycket anpassningsbar plattform för att genomföra medarbetarundersökningar. Det allomfattande projektledningsverktyget passar alla avdelningar inom en organisation, men är den absoluta favoriten bland personalavdelningar.

Programvaran erbjuder ett effektivt arbetsflöde för undersökningar som gör det möjligt att samla in och analysera helhetsbilden av medarbetarnas feedback, skicka ut årliga undersökningar, mäta nöjdheten och bättre förstå företagskulturen.

Skapa och hantera HR-uppgifter, projekt och arbetsflöden från rekrytering till introduktion, prestationsutvärdering och medarbetarnöjdhet. Med ClickUps verktyg för processkartläggning kan du lägga till logiska hopp, villkorade fält och obligatoriska fält i dina formulär.

Anpassa ClickUps befintliga mallar eller skapa egna formulär med olika enkätfrågor, såsom text, nummer, rullgardinsmeny, kryssrutor, betyg och mer, för att skapa det perfekta HR-systemet med ClickUps HR-hanteringsplattform.

Du kan distribuera dina medarbetarundersökningar via e-post, länk eller inbäddad kod och samla in feedback från medarbetarna i realtid. Visa och analysera dina formulärdata i ClickUp eller exportera dem till andra verktyg, inklusive Google Sheets, Excel eller PDF.

Utveckla det perfekta systemet för att spåra medarbetarnas engagemang med ClickUps HR-hanteringsplattform.

ClickUps viktigaste funktioner

Använd mallar för medarbetarfeedback för att samla in feedback om ledning, företagskultur, löner, förmåner och arbetsmiljö.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för medarbetarfeedback för att samla in och hantera feedback från dina medarbetare.

Använd ClickUps mall för medarbetarfeedback som utgångspunkt, bygg vidare på dina medarbetarundersökningar och använd ClickUps tavelvy för att strukturera frågorna i ett lättförståeligt och lättläst format.

Automatisera distributionen av enkäter, insikter och analyser från enkäter samt skapandet av formulär med hjälp av ClickUps automatiseringsalternativ

Hantera projekt, spåra uppgifter, dela dokument och underlätta tvärfunktionellt teamarbete och samarbete – allt i ClickUps projektledningsverktyg. Inget mer hoppande mellan appar, inga fler informationssvarta hål. Med ClickUp kan du samla allt på ett smidigt sätt och fokusera på att få saker gjorda snabbare.

Använd ClickUp Brain som din kreativa hjälpreda för att brainstorma idéer till undersökningar, göra dina undersökningsfrågor lättförståeliga och lägga till röst- och videotranskriptioner. Sammanställ undersökningsresultaten för att dra slutsatser med hjälp av AI.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för förstagångsanvändare.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. TINYpulse

via TINYpulse

TINYpulse är ett molnbaserat verktyg för medarbetarundersökningar som ger anpassade, praktiska insikter om medarbetarengagemang, feedback och coachningsmöjligheter för att hjälpa dig att göra datadrivna förändringar i din organisationskultur.

Med hjälp av vetenskapligt underbyggda processer som tagits fram av experter och avancerad visualisering för att upptäcka möjligheter kan du identifiera förbättringsområden innan de blir problematiska.

TINYpulse bästa funktioner

Över 300 vetenskapligt underbyggda frågor och fördesignade mallar, såsom medarbetarundersökningen Net Promoter Score (eNPS), för att förbättra medarbetarnas engagemang.

Samla in 100 % anonyma enkätsvar med möjlighet att kontakta respondenterna privat för förtydliganden.

Upptäck praktiska insikter och rekommendationer och använd data för att spåra och rapportera medarbetarnas erkännande.

Begränsningar för TINYpulse

Integration med annan programvara kräver manuellt arbete.

Begränsade anpassnings- och varumärkesalternativ för undersökningar

Priser för TINYpulse

Anpassad prissättning

TINYpulse-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

3. SurveyLab

via SurveyLab

SurveyLab låter dig nå din målgrupp på alla enheter med sin omnikanalupplevelse.

Skicka ut undersökningar och samla in feedback från medarbetarna via URL-länkar, e-post-/SMS-inbjudningar, popup-fönster, QR-koder, webbplatswidgets, 360-graders feedback eller via en dedikerad mobilapp.

Utforma undersökningar på flera språk, lägg till logik och anpassade variabler för undersökningsresultat och respondenter, och integrera undersökningsresultaten med plattformar som Zapier, MailChimp och Google Analytics.

Nå en mångfaldig grupp med över 100 miljoner respondenter i 150 länder med SurveyLabs onlinepanel. Anställda kan skicka in sina anonyma svar utan att behöva installera någon programvara, och du kan genomföra engagemangsundersökningar utan begränsningar av antalet frågor eller svar.

SurveyLabs bästa funktioner

Skapa medarbetarundersökningar med ett dra-och-släpp-gränssnitt och över 200 mallar.

Anpassa undersökningsverktyg baserat på svar med avancerad logik och förgreningsalternativ.

Utnyttja realtidsrapporter och analyser för att visualisera och exportera data från medarbetarundersökningar.

SurveyLabs begränsningar

Vissa användare har rapporterat problem med numreringen av frågorna och hastigheten vid laddning av undersökningen.

Gratisplanen är begränsad till 100 enkätsvar per månad och 10 frågor per enkät.

SurveyLab-priser

Startpaket: 49 $ per månad

Avancerat: 99 $ per månad

Professional: 249 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

SurveyLab-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 stjärnor (60 recensioner)

4. Culture Amp

via Culture Amp

Medarbetarna är kärnan i alla organisationer. Studier har visat att ett positivt arbetsmiljö är ett säkert sätt att attrahera de bästa talangerna.

Hur kan du säkerställa ett positivt medarbetarengagemang under dessa osäkra och recessionsbenägna tider? Räcker det med branschstandarder?

Culture Amps allt-i-ett-plattform för medarbetarengagemang kan underlätta övergången från före förändringen till efter förändringen.

Samla in värdefull information om medarbetarnas engagemang och prestationshantering och analysera feedback från dina medarbetare med hjälp av pulsundersökningar och eNPS. Culture Amp låter dig spåra sentimentanalyser, erkänna och belöna prestationer, mäta medarbetarnas tillfredsställelse och samla in anonym feedback.

Omvandla medarbetarnas feedback till handling och se till att svåra ekonomiska tider inte påverkar din arbetsmiljö negativt på lång sikt.

Culture Amps bästa funktioner

Färdiga och anpassningsbara undersökningsmallar för att hantera alla aspekter av medarbetarengagemang, från introduktion till avgång, evenemangsbaserade undersökningar och mycket mer.

Underlätta effektiv måluppföljning för individer och team genom individuella samtal, utvärderingar, kalibreringar och kontinuerlig feedback.

Ge medarbetarna en helhetsbild av deras prestationer ur olika perspektiv, inklusive kollegor, chefer och dem själva.

Begränsningar för Culture Amp

Svårigheter med att anpassa undersökningar och exportera data

Mobilappen erbjuder begränsad funktionalitet och begränsade funktioner.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Culture Amp

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. 15five

via 15five

15five är en prestationshanteringsplattform med vetenskapligt underbyggda fördefinierade undersökningsmallar och moduler för att mäta engagemang, chefers effektivitet, DEI-initiativ och eNPS för att mäta ditt teams motivation och frustration.

Dashboarden, i kombination med de omfattande insikterna, hjälper dig att planera engagemangsstrategier och ta itu med aspekter som påverkar medarbetarnas moral, prestanda och kvarhållande negativt.

Ledningscoacherna på 15five kan hjälpa dig att kombinera insikter med handling och skapa en anpassad engagemangsstrategi. Genomför regelbundna undersökningar för att främja en positiv arbetsplatskultur som bygger på feedback och förbättringar.

15five bästa funktioner

Verktyg för OKR-hantering och samordning med uppföljning och rapportering av framsteg

Medarbetarengagemangsundersökningar med eNPS, pulsundersökningar och anpassade frågor

Coaching- och inlärningsplattformen har frågemallar, övningar för självutvärdering och 15five academy.

15five-begränsningar

Användare har rapporterat problem med anpassning och integration av medarbetarundersökningar.

Rapporterings- och analysfunktionerna är inte lika omfattande som andra undersökningsverktyg.

Priser för 15five

Engage: 4 dollar per användare och månad

Perform: 10 dollar per användare och månad

Total plattform: 16 dollar per användare och månad

15five betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

6. Deel

via Deel

Ett fristående undersökningsverktyg kan innebära utmaningar när det gäller införandet och en inlärningskurva för din personal.

Deels inbyggda engagemangsverktyg låter dig sammanställa och schemalägga intervjuer i Slack. Oavsett om det gäller milstolpar eller årsslutskontroller kan du hålla din enkät engagemang ostörd i Slack.

Börja med att använda mallen Engagement eller Company Confidence. Därefter kan personliga Slack-påminnelser automatiseras för att säkerställa att enkäten fylls i i tid, och svaren kan filtreras efter avdelning, plats och roll för att identifiera områden som kan förbättras.

Deels bästa funktioner

Schemalägg intervjuer direkt i Slack.

Använd färdiga och anpassningsbara undersökningsmallar och automatisera påminnelser på Slack.

Begränsningar

Frekventa förändringar i webbplatsens användargränssnitt och funktionsproblem beroende på plats

Extra avgifter debiteras mottagaren vid tidiga uttag före fakturans förfallodag.

Deel-priser

Deel HR: Gratis för upp till 200 personer

EOR: Från 599 $/månad

Entreprenörer: Anpassade priser

Global Payroll: Anpassad prissättning

Immigration: Anpassad prissättning

Dela betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

7. Qualtrics

via Qualtrics

Qualtrics är en programvara för medarbetarundersökningar som är utvecklad för att leverera strategisk transformation baserad på en beprövad, vetenskapligt underbyggd metod för medarbetarundersökningar, vilket hjälper företag att skala upp sina HR-processer.

Programvaran ger feedback om vad medarbetarna gör (kvantitativt) och kopplar det till deras tankar och känslor (kvalitativt). Få en bättre förståelse för ditt team, förbättra medarbetarnas engagemang och gör förändringar för att tillgodose deras behov istället för att jaga branschstandarder.

Qualtrics bästa funktioner

Kraftfull och flexibel design och logik för medarbetarundersökningar med över 100 frågetyper och format.

Avancerade forskningsmetoder och tekniker såsom konjointanalys, max diff, valmodellering och mycket mer.

Omfattande dataanalys och rapportering med instrumentpaneler, diagram, grafer och tabeller för att ge feedback.

Qualtrics begränsningar

Heat maps är inaktiverade i modulen Kundupplevelse.

Användare måste ställa in kundberäkningar när de skapar ett e-postsvarformat.

Qualtrics prissättning

Anpassad prissättning

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 stjärnor (över 2 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

8. Zoho Survey

via Zoho Survey

Zoho Survey gör det enkelt att skapa, skicka och analysera undersökningar för att identifiera trender i medarbetarnas svar. Drag-and-drop-funktionen och det användarvänliga gränssnittet gör det till ett nybörjarvänligt undersökningsverktyg för små och medelstora organisationer.

Med Zoho Surveys kan du anpassa dina enkätens teman, lägga till en logotyp, logik och variabler samt ändra rubriker och navigeringsknappar så att de matchar ditt varumärkes färger. Genom att tilldela logik för slutet av sidan kan du tilldela en unik målsida till enkätdeltagarna baserat på deras svar.

Zoho Surveys bästa funktioner

Över 200 färdiga mallar med mer än 25 frågetyper och funktioner som hoppa över logik och piping.

Undersökningarna optimeras automatiskt för alla skärmar, inklusive mobila enheter.

Undersökningsrapporter och analyser i realtid för att visualisera och exportera data.

Begränsningar för Zoho Survey

Fungerar bäst för Zoho One-användare, men saknar integration med andra CRM-system.

Gratisplanen är begränsad till 100 svar per månad och 10 frågor per undersökning.

Priser för Zoho Survey

Gratis plan

Plus: 35 dollar per månad

Pro: 49 dollar per månad

Företag: 109 dollar per månad

Betyg och recensioner av Zoho Survey

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 stjärnor (över 400 recensioner)

9. Empuls

via Empuls

Det intuitiva verktyget Empuls för medarbetarundersökningar erbjuder korta undersökningar för att minimera trötthet och partiskhet, vilket uppmuntrar till ärliga och ofiltrerade feedbackdata från medarbetarna.

Skicka korta undersökningar vid viktiga tillfällen under medarbetarens karriär och omvandla deras feedback till handling. Analysera data och förstå vad som är viktigt för att skapa en produktiv och positiv arbetsupplevelse för alla.

Detta verktyg för medarbetarundersökningar främjar transparens och uppmuntrar erkännande mellan kollegor, vilket skapar en kultur av förtroende och samarbete i hela organisationen. Enligt en undersökning från ClickUp uppgav 46 % av extremt produktiva kunskapsarbetare att de var mycket nöjda på jobbet, och medarbetarundersökningar är det första steget för att förstå dina medarbetares motivation och förväntningar.

Empuls bästa funktioner

Följ medarbetarnas åsikter med eNPS- och Pulse-undersökningar som skapats av HR-experter.

Få insikter om sambandet mellan engagemang, prestation och kultur för att ytterligare förbättra arbetsplatskulturen.

Datadrivna handlingsplaner hjälper till att åtgärda områden som bidrar till minskat engagemang hos medarbetarna, hantera brister i medarbetarupplevelsen och bygga en positiv arbetsplatskultur som bidrar till medarbetarnas tillfredsställelse.

Empuls begränsningar

Användare kan inte lösa in belöningspoäng mot kontanter eller på populära shoppingwebbplatser som Amazon.

Att installera Empuls och integrera det med andra HR-verktyg kräver teknisk expertis.

Empuls prissättning

Belöna och uppmärksamma: 3 dollar per anställd och månad

Enkäter: 3 USD per anställd och månad

Socialt intranät: 1 dollar per anställd och månad

Förmåner och fördelar: 2 dollar per anställd och månad

Företag: Anpassad prissättning

Empuls betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (70+ recensioner)

10. Trakstar

via Trakstar

Trakstar är en plattform för prestationshantering som går utöver traditionella mätvärden och hjälper personalchefer att förbättra verksamheten.

Trakstar kopplar samman olika stadier i medarbetarnas livscykel, från rekrytering till introduktion, utbildning och utveckling. Det främjar också medarbetarnas kontinuerliga utveckling och anpassar individuella mål till strategiska affärsmål.

Detaljerade insikter från plattformar för medarbetarundersökningar, såsom prestationsutvärderingar, engagemangsundersökningar, målsättning och uppföljning samt 360-graders utvärderingsfeedback, för att samordna, motivera och stärka dina medarbetare så att de kan nå sin fulla potential.

Trakstars bästa funktioner

Filtrera undersökningsdata efter grupper och datum för att jämföra reaktioner på förändringar och fatta välgrundade beslut för framtiden.

Segmentera anonyma svar för att identifiera problematiska och framgångsrika områden.

Uppgradera din rekrytering med anpassningsbara arbetsflöden, automatiserade steg och insiktsfulla rapporter.

Trakstars begränsningar

Rapporteringsfunktionerna kan förbättras.

Förstagångsanvändare har klagat på att det är svårt att lära sig programmet.

Trakstar-priser

Anpassad prissättning

Trakstar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vilken är den bästa programvaran för medarbetarundersökningar?

Varje alternativ har sina unika fördelar, men ClickUps nybörjarvänliga verktyg kombinerar projektledning, skapande, skickande och analys av undersökningar, integreras med dina befintliga arbetsflöden och underlättar smidigt samarbete.

De färdiga mallarna för feedbackenkäter och frågeformulär sparar dig från det mödosamma arbetet med att skapa engagerande enkäter från grunden, medan automatiseringsalternativen hjälper dig att anpassa dina arbetsflöden. Registrera dig gratis på ClickUp för att spendera mindre tid på att skapa interaktiva enkäter och mer tid på att analysera svaren och bygga en engagerad arbetsplats.