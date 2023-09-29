8 kostnadsfria frågeformulärmallar för effektiv datainsamling

Enkäter är viktiga verktyg för chefer som behöver effektiv datainsamling för att bättre förstå sin målgrupp eller sina kunder och därmed förbättra sina produkter och tjänster. Att utforma en enkät kan verka enkelt.

Det är tills du inser att det innebär olika komplexa uppgifter som att formulera frågor, välja format, säkerställa datakonsistens och fastställa den visuella designen.

Det är precis här frågeformulärmallar kommer till sin rätt! ☀️

Dessa fördesignade verktyg erbjuder ett effektivt ramverk som du kan anpassa efter dina specifika mål, vilket ger ett användarvänligt, personligt och konsekvent tillvägagångssätt för att bättre samla in data, förstå kundresan eller ta reda på varför dina lojala kunder stannar hos dig.

Efter att ha fördjupat oss i dessa praktiska verktyg har vi skapat en lista över de åtta bästa frågeformulärmallarna som hjälper dig att fånga viktiga insikter, feedback och andra former av data från kunder och anställda.

Vad är en frågeformulärmall?

En enkät är ett värdefullt instrument som innehåller frågor som syftar till att samla in insikter från kunder eller anställda om deras erfarenheter, tankar och handlingar. Medan en undersökning avser den övergripande metoden för datainsamling, är en enkät ett specifikt verktyg eller en teknik som används inom processen.

En frågeformulärmall är en fördesignad men anpassningsbar layout som underlättar processen att skapa ett frågeformulär för ändamål som forskningsstudier, undersökningar eller utvärderingar.

Dessa mallar innehåller vanligtvis standardplatshållare för frågor, svarsalternativ och instruktioner, vilket gör det enklare att strukturera och utforma en personlig enkät.

Dra och släpp anpassade fält i formulärvyn för att skapa omfattande enkäter eller samla in data och feedback i ClickUp 3. 0

Du kan lägga till, ta bort och ändra frågor utifrån specifika mål eller undersökningsmål, samtidigt som mallens design och struktur förblir oförändrad. Detta gör dina kvantitativa data mer tillförlitliga när du genomför undersökningar.

Du kan använda frågeformulärmallar för att samla in både numeriska och beskrivande data. De innehåller vanligtvis både öppna frågor, som möjliggör detaljerade svar, och slutna frågor, som är mer lämpliga för förinställda ja-eller-nej-svar. ❓

Fördelar med att använda en frågeformulärmall

Här är de viktigaste fördelarna med att använda frågeformulärmallar för kundundersökningar:

Strukturerad design : De erbjuder en tydlig ram med förutbestämda avsnitt för frågor och svar.

Effektivitet : Eftersom strukturen redan finns på plats kan du fokusera på innehållet och forskningsmålen istället för att lägga tid på formatering och layout.

Anpassningsbarhet : Du kan ändra mallarna så att de passar specifika mål samtidigt som du behåller en enhetlig stil och format.

Tydlighet : Mallarna innehåller standardiserade formuleringar och formateringar, vilket säkerställer att frågorna är tydliga och koncisa för en genomsnittlig svarande.

Konsekvens: De säkerställer att alla respondenter får samma uppsättning frågor och/eller svarsalternativ.

8 förstklassiga frågeformulärmallar för olika ändamål

För många är det första namnet som kommer att tänka på när man tänker på frågeformulärmallar SurveyMonkey, ett mycket använt verktyg för onlineundersökningar. Men om du letar vidare hittar du flera andra kvalitetsleverantörer. Vi presenterar ett perfekt alternativ med många alternativ som inte kostar dig ett öre. 🆓

Vi har valt ut de åtta bästa gratis frågeformulärmallarna från ClickUp, som alla är utmärkta utgångspunkter för din datainsamling. Spänn fast säkerhetsbältet och låt oss utforska deras unika funktioner så att du kan skapa din egen undersökning!

1. ClickUp-mall för kundnöjdhetsundersökning

Se till att ditt företags tjänster uppfyller kundernas förväntningar och upptäck deras verkliga känslor med vår mall för kundnöjdhetsundersökning.

Förbättra kundupplevelsen med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning! Det är nyckeln till att få värdefull information om hur dina kunder upplever dina produkter, tjänster och support. Använd den insamlade informationen för att bättre förstå kundernas behov, identifiera områden som kan förbättras och i slutändan öka kundlojaliteten. ❤️‍🩹

Mallens kundnöjdhetsundersökning Formulärvy är utrustad med fält som hjälpsamhet, tydlighet och upplösningskvalitet, vilket gör det möjligt för respondenterna att ge värdefull feedback om dina produkter eller tjänster. Detta frågeformulär översätter effektivt all insamlad data och feedback till organiserade ClickUp-vyer.

I Respondentlista-vyn får du en omfattande översikt över dina undersökta kunder, med deras problem kategoriserade som antingen lösta (Ja) eller kräver uppmärksamhet (Nej). Å andra sidan bedömer Kunskapsbetygsvyn kvaliteten på feedbacken, från fullt betyg (bäst) till inget betyg (dåligt).

Du har flexibiliteten att ordna den insamlade informationen efter dina önskemål. Klicka bara på knappen Gruppera efter i list- och tavelvyn för att enkelt välja dina önskade grupperingskriterier.

2. ClickUp-mall för kundernas röst

Samla in och klassificera kundernas förväntningar och reaktioner på din produkt/tjänst för att förstå vad du kan göra för att förbättra den.

Bli den tankeläsare som dina kunder aldrig visste att de behövde med ClickUps mall för kundernas röst. Det är det ultimata verktyget för att samla in, analysera och organisera kundfeedback, så att du kan förbättra din produkt och överträffa konkurrenterna. 🌟

Denna frågeformulärmall för listor samlar effektivt in kundfeedback från olika källor, inklusive undersökningar, sociala medier, online-recensioner, produktomdömen och kundtjänstinteraktioner. Den hjälper dig också att identifiera och implementera lösningar för att hantera kundnöjdhet eller kundernas frågor.

Mallen består av följande tre huvudkomponenter:

Kundens röst (VoC) : Sammanfatta en kunds recension eller feedback i ett kortfattat uttalande. Till exempel: ”Kundtjänsten är för långsam”.

Kundbehov : Tolka vad kunden söker. Till exempel: ”Kunderna behöver snabbare svar på sina frågor”.

Lösning: Beskriv hur du tänker tillgodose kundens identifierade behov. Till exempel: ”Svara på kundens frågor inom 10 minuter”.

Detta problemlösningsformat gör att kunden kan se att deras feedback inte bara lyssnas på utan också åtgärdas. Som ett resultat kommer du att öka kundnöjdheten, främja kundlojaliteten och öka chanserna att ditt företag rekommenderas till andra.

Dessutom erbjuder mallens tavelvy en helhetsöversikt över kundfeedback kategoriserad efter VoC-källa. Denna visuella representation hjälper till att identifiera både likheter och skillnader i feedback från flera källor inom din målgrupp.

3. ClickUp-mall för produktfeedbackundersökning

Förbättra dina produkter i enlighet med dina kunders behov genom att be om deras åsikter direkt med ClickUps mall för produktfeedback.

ClickUps mall för produktfeedback är ditt hemliga vapen för att samla in ovärderliga kundinsikter och förbättra dina produkter därefter!

Distribuera formuläret Produktfeedbackenkät till din målgrupp så att de kan välja den produkt de vill ge feedback på. Samla in ytterligare information, såsom användningstid, användningsfrekvens och produktbetyg.

För att anpassa formuläret går du till redigeringsvyn och lägger till eller tar bort anpassade fält efter behov. Det finns tre vyer tillgängliga i denna frågeformulärmall:

Lista över inlämnade svar: En omfattande lista över inlämnade kundsvar kategoriserade efter status (Att granska, Under granskning och Granskade). Produktbetyg i listvy: En sammanfattning av kundbetyg med olika anpassade fält som kvalitet, pris, första användarupplevelse, användbarhet, kundservice, köpupplevelse och användarupplevelse. Övergripande nöjdhet, tavelvy: En En Kanban-tavla som visar din produktfeedback sorterad efter övergripande produktnöjdhet.

Du kan använda automatiseringar i ClickUp för att snabbt distribuera enkäten via e-post, sociala medier eller andra plattformar.

4. Mall för projektplan för ClickUp-undersökning

Skapa och hantera en projektplan för enkäter från början till slut med hjälp av ClickUp-mallen för projektplanering för enkäter.

Att göra undersökningar bland kunder och intressenter är rätt väg att gå för att förstå dina produkter, marknaden och användarnas behov. Med ClickUps mall för undersökningsprojekt kan du smidigt navigera genom dina undersökningsprojekt från start till mål och säkerställa korrekta resultat och datadrivna beslut.

Börja med att lägga till uppgiftsnamnet och aktivitetsdetaljerna i projektplanens mallvy. Du kan till exempel skapa en uppgift med namnet Utveckla enkätfrågor och ange specifik information med hjälp av anpassade fält, inklusive status (inställd som Inte påbörjad), påverkan (markerad som Hög) och relevant avdelning (tilldelad som Forskning). 🕵️

I vyn Planeringsförlopp visas uppgifter som kort som representerar specifika åtgärder, till exempel att utforma enkätfrågor, designa enkäten och lansera den. Du kan enkelt uppdatera en uppgifts status genom att dra och släppa motsvarande kort till en lämplig plats på tavlan för att återspegla dess framsteg på ett korrekt sätt.

Med onlineformulär som detta kan deltagarna fylla i viktig information medan du sorterar och filtrerar den till uppgifter.

5. ClickUp-mall för undersökning om medarbetarengagemang

Utvärdera medarbetarnas arbetsplatstillfredsställelse och identifiera områden som kan förbättras med hjälp av ClickUps mall för medarbetarundersökning.

Få värdefull insikt i dina teammedlemmars engagemang, hängivenhet och entusiasm med ClickUps mall för undersökning av medarbetarnas engagemang. Undersökningsmallar som denna är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att bättre förstå medarbetarnas motivation och identifiera områden som kan förbättras. 🧰

Använd formuläret för undersökning av medarbetarengagemang som en enkät för att ställa frågor till dina teammedlemmar om aspekter som arbetsplatstillfredsställelse, motivation och det stöd de får från sina chefer. Formuläret är helt anpassningsbart, så att du kan lägga till frågor och påståenden för en mer djupgående utvärdering.

Inkludera en rullgardinsmeny med betygsskala (från Håller helt med till Håller inte alls med) för svar på direkta påståenden som ”Jag kan upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. ” Dessutom har du möjlighet att använda öppna frågor som ”Hur kan vi förbättra din upplevelse?” för att samla in omfattande feedback om medarbetarnas upplevelser.

När alla feedbackformulär har skickats in visas de i vyn Kvantitativ feedbacklista. Denna vy innehåller anpassade fält som anställdas namn och team. Den visar svar på slutna frågor som arbetsglädje, support och samarbete.

Utforska Verbatim List-vyn för att få en överblick över feedbacken. Här kan du läsa anställdas svar på öppna frågor och se deras roller och teamtillhörighet. Vyn erbjuder ett effektivt sätt att identifiera problem och deras orsaker, vilket leder till högre kundnöjdhet.

6. ClickUp-mall för handlingsplan för engagemangsundersökning

Använd ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning för att smidigt skapa en handlingsplan efter att ha analyserat feedback från anställda.

Att samla in feedback från dina anställda är bara en utgångspunkt för att förbättra deras tillfredsställelse. ClickUps mall för handlingsplan för engagemangsundersökning gör dina ansträngningar meningsfulla genom att hjälpa dig att utforma en strategi för att genomföra effektiva förändringar för kundtillfredsställelse.

Låt oss anta att det första problemet du vill ta itu med är bristen på motivation på arbetsplatsen. Denna Doc-mall innehåller en fördesignad tabell där du kan inkludera följande element:

Problem beskrivning: Man kan säga att den tidigare genomförda undersökningen visade att medarbetarna saknar motivation och entusiasm i sina roller. Förbättringsområde: Lägg till Lägg till medarbetarnas engagemang och moral som förbättringsområden. Grundorsak: Lista de främsta orsakerna till problemet, till exempel hög arbetsbelastning, bristande erkännande och begränsade utvecklingsmöjligheter. 4M1E-klassificering: Använd ramverket Man, Machine, Method, Material och Environment för att klassificera den grundläggande orsaken till problemet. Till exempel kan föråldrad teknik (Machine) orsaka bristande motivation, liksom begränsad tillgång till nödvändiga resurser (Material). Lösning: Föreslå en lösning som att införa ett erkännandeprogram, delegera uppgifter mer jämnt och främja tillväxtmöjligheter. Mätvärden: Identifiera indikatorer för åtgärdsplanens framgång, såsom ökad medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning och Identifiera indikatorer för åtgärdsplanens framgång, såsom ökad medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning och ökad produktivitet. Ansvarig: Tilldela ansvaret för att genomföra förändringar till HR-avdelningen, cheferna och teamledarna. Slutdatum: Välj ett slutdatum för åtgärdsplanen. Sex månader skulle vara rimligt i detta exempel.

7. ClickUp-mall för medarbetarfeedback

Ta reda på vad dina anställda tycker om ditt företag för att förbättra deras upplevelse med hjälp av ClickUps mall för medarbetarfeedback.

ClickUp-mallen för medarbetarfeedback är ditt ess i rockärmen för att fånga upp medarbetarnas åsikter om allt från ledning och företagskultur till löner, förmåner och arbetsplatsklimat.

Börja med att dela enkäten om medarbetarfeedback med dina teammedlemmar för att få reda på vad de tycker om olika aspekter av din verksamhet, så att du kan göra riktade förbättringar. Skapa svarsalternativ och ange en betygsskala från Håller helt med till Håller inte alls med för att snabbt kunna bedöma kundnöjdheten.

Frågeformuläret är helt anpassningsbart, vilket gör att du kan lägga till, ändra eller förbättra frågor och påståenden, införa emoji-baserade betyg för engagemang och ange obligatoriska fält för att säkerställa konstruktiva svar. 🎨

I Responses Board sorteras alla inskickade svar efter fältet Department Custom Field. Uppgiftskort visar varje respondents namn och all information som skickats in i denna onlineenkät.

För att anpassa vyn kan du gruppera svaren efter andra anpassade fält för att fokusera på medarbetarnas betyg avseende ledningens transparens, kommunikationen med chefen och öppenheten för förändring.

8. ClickUp-mall för feedbackformulär

Använd ClickUp-mallen för feedbackformulär för att samla in och analysera kundernas feedback om dina tjänster och ditt team.

ClickUp Feedback Form Template är din digitala ande i flaskan som hjälper dig att lära av tidigare misstag genom att samla in kundfeedback om allt från produktfunktioner till prissättning och kundsupport. 🧞‍♂️

När du har tillhandahållit en tjänst eller genomfört en försäljning delar du bara länken till feedbackformuläret i mallen med dina kunder för att samla in deras synpunkter. Av alla enkätmallar i denna lista har denna onlineenkät färdiga fält för att utvärdera deras upplevelser och behov. Du kan också lägga till fler fält för att enkelt anpassa formuläret efter dina önskemål och bättre förstå de insamlade uppgifterna.

I tjänstebedömningslistan visas kundernas feedback grupperad efter den tjänst de har utvärderat, till exempel utvändig målning, köksrenovering och badrumsrenovering. Så här ser de viktigaste delarna av listan ut om vi tar köksrenovering som exempel:

Totalt betyg: Antalet stjärnor som produkten fått (t.ex. fyra av fem)

Motivering till betyget : Användaren kunde ge något i stil med: ”Jag är nöjd med resultatet, men det finns utrymme för förbättringar”.

Förbättringsförslag: De kunde ge ett förslag som: ”Vi kunde ha blivit färdiga i tid om tjänsteleverantören hade beställt materialet tidigare”.

Du kan utvärdera ditt teams prestationer på samma sätt genom att öppna vy för leverantörsrankning, där du ser en lista över dina teammedlemmar tillsammans med deras betyg, förbättringsförslag och poängmotivering, bland andra anpassade fält.

Slutligen öppnar du vyn Övergripande rekommendationer för att se dina anställda grupperade efter betyg från högsta till lägsta. Klicka på korten som visar individuell feedback för att hitta mer information, såsom tjänsteleverantörens namn, kundnivå och typ av tjänst.

Med denna onlineenkät kan du svara effektivt och fira framgångar med ditt team eller ge coaching till medarbetare med lägre betyg.

Samla in feedback enkelt och förbättra din verksamhet med gratis frågeformulärmallar

Att analysera feedback för att prioritera förbättringar är en barnlek med dessa åtta kostnadsfria frågeformulärmallar. De hjälper dig att samla in detaljerad information om allt från medarbetarnas engagemang till produktfeedback och kundnöjdhet.

Och om du någonsin behöver hjälp med uppgifter som går utöver datainsamling kan du dyka ner i ClickUps mallbibliotek, en guldgruva med över 1 000 alternativ för att underlätta nästan alla typer av arbete.

Släpp loss deras fulla potential och se ditt företag nå nya höjder! ✈️