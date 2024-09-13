De 11 bästa AI-formulärskaparna för 2025

Om du någonsin har frågat dig själv: ”Hur kan jag samla in data för att förbättra affärsresultaten?”, har du förmodligen funderat på ett onlineformulär.

Att skapa onlineformulär och analysera svar hjälper till med allt från produktförbättringar till leadgenerering, teamets moral, automatisering av uppgifter och mycket mer.

Den verkliga utmaningen? Att skapa interaktiva, lättanvända och personliga onlineformulär för att få fler svar från användarna.

Mitt team och jag har länge letat efter en pålitlig och anpassningsbar formulärskapare.

Vi har ägnat mycket tid åt att testa olika AI-formulärgeneratorer för att skapa engagerande formulär, analysera data och dra slutsatser. Baserat på min forskning har jag sammanställt en lista över de bästa AI-formulärgeneratorerna för dig.

Oavsett om du vill skapa en- eller flersidiga formulär för forskning, marknadsföring eller feedback, hjälper den här guiden dig att optimera processer och spara tid.

Låt oss utforska de bästa AI-formulärgeneratorerna som du kan använda för att skapa snygga formulär.

Vad ska du leta efter i en AI-formulärskapare?

Du kan visserligen skapa ett formulär i Excel, men för att skapa engagerande, dynamiska och intuitiva formulär krävs avancerade funktioner.

Här är några viktiga funktioner som du bör leta efter i en programvara för att skapa onlineformulär:

Användarvänlighet: Kontrollera om formulärskaparen är intuitiv och lätt att använda. Verktyget får inte kräva kodningskunskaper så att även icke-tekniska användare enkelt kan skapa formulär.

Anpassningsmöjligheter: Verktyget bör låta dig anpassa ditt formulär efter företagsspecifika behov, göra det interaktivt för målgruppen och uppmana dem att fylla i det innan de lämnar det.

Villkorlig logik : Vill du samla in hyperrelevant data från användare? Att välja ett verktyg med avancerade funktioner för villkorlig logik är avgörande för att kunna anpassa frågor i realtid baserat på användarnas svar.

Stöd för flera sidor : Skaffa ett verktyg som stöder flera sidor i formulär för att samla in detaljerad information.

Mobilvänligt : Välj en AI-formulärskapare som kan anpassas till ett mobilt gränssnitt för att ge användarna en smidig upplevelse.

Integration: Se till att verktyget kan integreras med befintlig teknik, såsom CRM-system, marknadsföring, dataanalys, kommunikation och e-postmarknadsföringsplattformar.

De 11 bästa AI-formulärskaparna att använda 2025

1. ClickUp (bäst för anpassningsbara formulär och datainsamling)

ClickUp är en omfattande projektledningsprogramvara med en inbyggd funktion för automatisering av formulär som hjälper dig att skapa användarvänliga onlineformulär. Med ClickUps formulärvy kan du enkelt samla in information från ditt team, dina klienter eller kunder.

Formulärbyggarfunktionen lägger till många fält i onlineformuläret, inklusive text, lång text, nummer, e-post, telefon, datum, rullgardinslistor och kryssrutor. Detta hjälper till att formulera frågor baserat på syftet, till exempel öppna frågor, slutna frågor, ja/nej-frågor, pulsundersökningar och matrisfrågor.

Skapa intuitiva formulär med hjälp av villkorlig logik och regler i ClickUp Form-vyn.

Den döljer frågor som namn och telefonnummer för respondenter vars information redan har samlats in, så att de inte behöver fylla i dessa fält igen. Detta förenklar användarupplevelsen och förbättrar svaren och konverteringsfrekvensen.

ClickUp Automation förbättrar upplevelsen ytterligare genom att automatisera arbetsflöden efter inlämning, till exempel att skicka e-post till användare och partners för att hålla dem informerade. Du kan också utlösa AI-genererade data och kundsentimentanalyser för att få insikter och fatta strategiska beslut.

Automatisera formulärflöden och optimera verksamheten med ClickUp Automation.

Så här kan du använda fördefinierade automatiseringar för att förbättra teamets produktivitet:

Använd över 100 färdiga mallar för att automatisera återkommande formulärskapande processer som att tilldela uppgifter, publicera kommentarer och ändra status.

Lägg till nya uppgifter till ansvariga och observatörer automatiskt och spara tid.

Anslut till befintliga applikationer för att underlätta automatisering i hela teknikstacken.

Med ClickUp Tasks kan du dessutom automatiskt skapa och tilldela uppgifter utifrån svaren i onlineformulär. Lägg till etiketter, formulärinformation och svar i uppgiftsbeskrivningen för att ge dina uppgifter ytterligare kontext.

Samla in krav med ClickUp Forms och vidarebefordra dem till rätt ansvariga som spårbara uppgifter i ClickUp.

Utnyttja kraften i ClickUp Forms för att effektivisera arbetet för mjukvaruteam: Effektivisera felrapporteringen genom att samla in viktig information som felbeskrivning, specifikationer för enhet och operativsystem, felmeddelande, påverkan etc.

Samla in förfrågningar om nya funktioner från teammedlemmar och slutanvändare.

Förbättra samarbetet mellan utvecklings- och testteam genom att samla in detaljer om testfall, testrapporter, identifierade problem, problemens kritikalitet etc.

Dessutom kan du ge input och sedan luta dig tillbaka och koppla av medan ClickUp Brain sammanställer de mest lämpliga och perfekta frågorna för undersökningen åt dig. Vi provade några olika uppmaningar för att skapa undersökningar med ClickUp Brain.

Exempel på AI-prompter för omröstningar och undersökningar:

Uppgift 1: Skapa engagerande enkätfrågor för att samla in värdefull information från din målgrupp. [Ange målgruppen och syftet med enkäten]

Uppgift 2: Skapa en övertygande enkätfråga för att engagera din publik och uppmuntra deltagande. [Ange ämnet eller temat för enkäten]

Uppgift 3: Skapa en serie enkätfrågor för att mäta kundnöjdheten och identifiera områden som kan förbättras. [Ange bransch eller typ av verksamhet]

Använd ClickUp Brain för att generera högst relevanta frågor för omröstningar och undersökningar.

När data har samlats in kan du använda ClickUp Brain för att köra dataanalys och få:

Handlingsbara insikter genom att avslöja trender och mönster som annars kanske inte skulle rapporteras.

Ökad skalbarhet för undersökningar med automatiserad distribution, datainsamling och analys

Förbättrade undersökningsresultat med intuitiva designer och AI-driven sentimentanalys

Du kan också använda ClickUp Brains kraftfulla neurala nätverk för att snabbt analysera data med hjälp av jämförelsetabeller, skapa och lansera marknadsföringsstrategier samt dela resultaten med intressenter för att få förslag och identifiera förbättringsområden.

Slutligen kan du med hjälp av anpassningsfunktionerna personifiera många faktorer, såsom teman, färger, bilder, lagring, mallar och meddelanden.

Anta till exempel att du samlar in feedback om din produkts funktioner, kundsupport och prisplaner. Du kan använda ClickUps mall för feedbackformulär och anpassa fält, vyer och uppgifter för att enkelt samla in, komma åt och organisera information. Detta ger en central plats för att analysera data och effektivisera processen för insamling av feedback.

Ladda ner den här mallen Samla in feedback och förbättra produktfunktionerna baserat på användarnas preferenser med ClickUp Feedback Form Template.

Med den här mallen kan du:

Skapa enkäter som är anpassade efter dina kunders individuella behov.

Ge kunderna en plattform där de kan uttrycka sina idéer och funderingar.

Samla in viktig information för att förbättra produkter och tjänster

Utvärdera områden som kan förbättras och utveckla skräddarsydda strategier för att ta itu med dem.

Den är utformad för att hjälpa dig att samla all relevant data på ett ställe och utnyttja användarfeedback i projektprioriteringen. Detta ger värdefull analys för produktbeslut och förbättrar kundengagemanget och lojaliteten.

ClickUps bästa funktioner

Välj mellan olika fält och samla endast in relevant data med hjälp av ClickUp Custom Fields

Uppdatera fält dynamiskt baserat på svar och förenkla formulärfyllningen för användarna.

Använd ClickUp Brain för att generera de mest engagerande frågorna för dina formulär.

Granska formulär i realtid och analysera svaren för att få nya insikter.

Omvandla formulärsvar till åtgärdsbara uppgifter automatiskt med hjälp av ClickUp Tasks.

Använd ClickUp Task Tags för att lägga till information till uppgiftsbeskrivningarna och hitta dem enkelt.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp Brain är inte tillgängligt i gratisversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Läs mer: 11 gratis mallar för feedbackformulär för att samla in insikter

2. Forms. app (Bäst för betalningsgateways)

Forms. app:s kostnadsfria AI-formulärgenerator hjälper dig att skapa anpassade formulär med hjälp av färdiga mallar. Med plattformen kan du bädda in ett onlineformulär på din webbplats. Du kan också justera sekretessinställningarna för att nå målgruppen och förhindra att andra ser det.

Denna AI-byggare integreras med Google Sheets, MailChimp, Stripe, PayPal och Zapier för att hjälpa dig att automatisera arbetsflöden och effektivisera processer.

Forms. appens bästa funktioner

Ändra enkelt ordningen på frågorna genom att dra och släppa dem.

Kontrollera vem som har åtkomst till dina formulär genom fyra olika sekretessinställningar: privat, begränsad, icke listad och offentlig.

Ställ in villkor för att visa eller dölja fält baserat på användarens svar.

Forms. appens begränsningar

Begränsat utbud av formulärdesign/mallar och personaliseringsalternativ när det gäller färger och typsnitt.

Vissa användare rapporterar att plattformen borde erbjuda fler typer av frågor för att bättre förstå målgruppens puls.

Priser för Forms. app

Gratis

Basic : 25 $/månad

Pro : 35 $/månad

Premium: 99 $/månad

Forms. appbetyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 450 recensioner)

Capterra: (240+ recensioner)

3. SurveySparrow (bäst för konversationsbaserade undersökningar)

via SurveySparrow

SurveySparrow, ett av de bästa alternativen till JotForm för konversationsbaserade undersökningar, hjälper dig att skapa interaktiva formulär med chattliknande funktioner för att samla in relevant information och optimera affärsverksamheten.

Den erbjuder över 1500 integrationer för att enkelt exportera data till externa verktyg och befintliga system.

Exekutiva instrumentpaneler hjälper till att visualisera undersökningsdata genom diagram och stapeldiagram och extrahera meningsfulla insikter från AI-genererade formulär. Du kan också automatisera arbetsflöden baserat på undersökningssvar genom att definiera villkor och utlösa åtgärder som uppföljningsmejl och teamuppdateringar.

SurveySparrows bästa funktioner

Lägg till videor i bakgrunden på dina enkäter

Få analysrapporter från undersökningar direkt till din inkorg enligt ditt önskade schema.

Påminn dem som inte har svarat eller bara delvis svarat via e-post och uppmana dem att fylla i enkäterna.

Begränsningar för SurveySparrow

Saknar analytiska funktioner för att beräkna och indikera statistiskt signifikanta skillnader.

Datarepresentation kräver mycket manuellt arbete för att få fram nödvändiga insikter.

Priser för SurveySparrow

Basic : 39 $/månad, faktureras kvartalsvis

Essential : 59 $/månad, faktureras kvartalsvis

Företag : 149 $/månad, faktureras kvartalsvis

Företag: Anpassad prissättning

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

4. Typeform (bäst för formulärbaserad anpassning)

via Typeform

Typeform genererar visuellt tilltalande och engagerande onlineformulär. Det är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och visar endast en fråga per sida för att undvika att överväldiga publiken och få fler svar.

Med Typeform kan du anpassa formulär med unika logotyper, element, färger, typsnitt, bakgrundsbilder och videor. Det finns över 28 redigerbara frågeformat för att samla in data såsom namn, e-postadresser, ranking, betyg och skriftlig feedback.

Typeforms bästa funktioner

Berätta för Typeforms AI om dina krav, så skapar den automatiskt formulären åt dig.

Ge relevanta svarsalternativ till flervalsfrågor med hjälp av AI.

Generera AI-drivna förslag för att omvandla långa frågor till enkla och engagerande frågor.

Begränsningar för Typeform

Saknar funktioner för analys och tolkning via instrumentpaneler och rapporter.

Sparar inte delvisa svar från användare

Begränsade anpassningsalternativ för mallar och frågor

Priser för Typeform

Basic : 29 $/månad

Plus : 59 $/månad

Företag : 99 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Typeform

G2: 4,5/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 860 recensioner)

5. Involve. me (Bäst för djupgående undersökningar)

Med Involves AI-formulärgenerator kan du klistra in webbplatsens URL i AI-formulärbyggaren. Byggaren fångar upp dina varumärkeselement för att skapa formulär och djupgående undersökningar. Du kan sedan lägga till element, anpassa och finjustera dessa mallar efter företagets behov.

Involves AI-analysfunktioner analyserar den insamlade datan för att skapa detaljerade rapporter och dashboards. Detta hjälper oss att få fram värdefulla kundinsikter, optimera konverteringskanaler och fatta datadrivna beslut.

Involvera de bästa funktionerna

Förhandsgranska formulär och optimera dem för olika enheter, till exempel mobiler och stationära datorer.

Skapa säkra formulär för att ta emot betalningar genom att integrera med Stripe- och PayPal-konton.

Bjud in team till specifika arbetsytor och tilldela dem redigerings- och visningsrättigheter.

Involvera begränsningar

Designfunktionerna är grundläggande och saknar fler alternativ för att justera mallarnas positioner och storlekar.

Anpassningen av varumärkeselement, såsom typsnitt, är begränsad.

Involvera prissättning

Basic : 49 $/månad

Pro : 99 $/månad

Företag : 199 $/månad

Byrå : 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Inkludera betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner);

6. Fillout (bäst för skapande av flersidiga formulär)

via Fillout

Fillout är en enkel AI-formulärskapare utan kodning som hjälper dig att skapa kraftfulla formulär, frågesporter och undersökningar. Plattformen erbjuder sofistikerade funktioner, såsom betalningsinsamling, skapande av flersidiga formulär, inloggning och schemaläggning, för att hjälpa dig att skapa de mest avancerade formulären.

Fillout integreras enkelt med dina befintliga verktyg, automatiserar arbetsflöden och skalar upp affärsverksamheten.

Fillouts bästa funktioner

Lägg till rabattkoder och samla in betalningar från användare med Stripe utan extra avgifter.

Lägg till en schemaläggningssida i dina formulär och låt användarna boka ett möte med dig.

Begränsningar för ifyllande

Ingen möjlighet att organisera formulär, logik och beräkningar i mappar och arbetsytor

Kan inte vidta åtgärder på inlämningar och meddela användare om gjorda ändringar

Priser för Fillout

Gratis för alltid

Startpaket : 19 $/månad

Pro : 49 $/månad

Företag: 89 $/månad

Fyll i betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Feathery (Bäst för automatisering av arbetsflöden)

via Feathery

Feathery är ett AI-formulärverktyg utan kod som hjälper dig att automatisera alla formulärarbetsflöden och spara tid.

Feathery skapar formulär med hjälp av AI och hjälper till att migrera högpresterande formulärmallar från andra varumärken (Typeform). Du kan också använda det för att automatisera arbetsflöden efter inlämning genom att extrahera användarnas information, granska ansökningar och vidarebefordra dem till relevant personal för godkännandeprocesser.

Feathery säkerställer dessutom efterlevnad av SOC-2 och HIPAA för att skydda känslig kunddata från cyberhot.

Featherys bästa funktioner

Definiera anpassad logik i ett naturligt språk och visa frågor baserade på tidigare svar i fälten.

Integreras med över 100 CRM-system, e-post, analysverktyg, betalningssystem och projektledningsverktyg.

Få begränsningar

Tillåter inte enkel inbäddning på webbplatser

Integrationen med plattformar för marknadsföringsautomatisering är inte smidig.

Fjäderlätt prissättning

Gratis för alltid

Tillväxt : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Feathery-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. MakeForms (Bäst för intuitiva designer)

via MakeForms

Med MakeForms användarvänliga gränssnitt och intuitiva design kan du skapa en-sida, flera sidor och allt-på-en-gång onlineformulär för ditt företag.

Med plattformens funktioner för mobil- och e-postverifiering är det enkelt att verifiera användarnas identitet, eliminera falska leads och samla in korrekta användardata.

Verktyget hjälper dig att skapa flera länkar för ett enda formulär, till exempel sociala medier, e-post och influencer-marknadsföringskanaler, vilket gör det lättare att analysera publikens svarsfrekvens och framgång för varje länk som skapas.

Makeforms uppfyller kraven i HIPAA, GDPR, SOC-2 och ISO och erbjuder datakryptering och säkerhetskopieringsfunktioner för att skydda känslig data.

MakeForms bästa funktioner

Använd tydliga och välorganiserade layouter för att guida användarna genom flersidiga formulär.

Publicera formulär på din webbplats och erbjud en mer professionell användarupplevelse.

Begränsningar för MakeForms

Saknar avancerade funktioner såsom logiska villkor och smidiga integrationsmöjligheter via API:er och webhooks.

Formulärmallarna är begränsade och saknar fler typer.

Priser för MakeForms

Essentials : 29 $/månad

Pro : 69 $/månad

Agentur : 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för MakeForms

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Yay! Forms (Bäst för smidig funktionalitet på alla enheter)

Yay! Forms erbjuder visuellt tilltalande och responsiva designer för en smidig upplevelse när du fyller i formulär på olika enheter.

Denna AI-drivna plattform analyserar användarnas beteende i onlineformulär för att föreslå relevanta svarsalternativ, öka svarsfrekvensen och samla in värdefull feedback. Detta hjälper till att bättre förstå kunderna och anpassa marknadsföringsstrategier och produkter.

Yay! Formulärets bästa funktioner

Anpassa färdiga teman och mallar så att de passar ditt varumärkes utseende och känsla.

Kontrollera var användarna hoppar av och optimera för att öka konverteringarna.

Segmentera dina användare med avancerad villkorslogik och öka noggrannheten i den insamlade datan.

Yay! Begränsningar för formulär

Det är inte möjligt att indexera och exportera formulär som PDF-filer.

Yay! Priser för formulär

Startpaket : 19 $/månad

Plus : 39 $/månad

Professional: 79 $/månad

Yay! Formulärens betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Zoho forms (Bäst för team och godkännandeprocesser)

via Zoho Forms

Zoho Forms är ett gratis verktyg för formulärskapande för team utan kodningserfarenhet.

Du kan skapa och bädda in onlineformulär på din webbplats, sociala medieplattformar och e-postkampanjer för bättre engagemang.

De avancerade funktionerna inkluderar anpassade fält, datasäkerhet, fältvalidering och villkorslogik. Respondenterna har också fördelen att kunna spara delvis ifyllda formulär som de kan återkomma till när det passar dem.

Zoho Forms bästa funktioner

Validera användarnas svar på liveformulär i realtid

Omdirigera användare till en framgångssida, en tack-sida eller ett annat formulär efter att de har skickat in ett svar.

Skicka SMS- och e-postmeddelanden till respondenterna när de har fyllt i ett formulär.

Begränsningar för Zoho-formulär

Endast ett begränsat antal fält kan inkluderas.

Saknar integrationsmöjligheter med andra populära verktyg och plattformar utanför Zoho.

Anpassningsalternativen är begränsade när du skapar formulär med fördefinierade mallar.

Priser för Zoho-formulär

Gratis

Grundläggande : 10 $/månad

Standard : 25 $/månad

Professional: 50 $/månad

Zoho-formulärens betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

11. Google Forms AI Form Builder (bäst för att skapa grundläggande formulär gratis)

via Google Forms

Google Forms är ett populärt AI-formulärverktyg som gör det enkelt att skapa formulär, dela dem online, samla in data och analysera svar i realtid. Du kan enkelt välja frågor från befintliga frågetyper, dra och släppa för att ordna om frågorna och anpassa färger, bilder och typsnitt.

Den inbyggda intelligensfunktionen i Google AI Form Builder låter dig ställa in valideringsregler, upptäcka formateringsfel och samla in endast korrekta svar från användarna. Du kan komma åt den från vilken enhet som helst och skapa enkäter och svara på dem när du är på språng, vilket gör den till ett bra alternativ till SurveyMonkey.

De bästa funktionerna i Google Forms AI Form Builder

Exportera den insamlade datan till Google Sheets för djupare analys och automatisering.

Lägg till medarbetare för att skapa formulär och analysera resultat tillsammans i realtid.

Skapa och redigera formulär när du är på språng, och låt användarna svara med valfri enhet, till exempel surfplatta, dator eller mobiltelefon.

Begränsningar för Google Forms AI Form Builder

Begränsade anpassningsmöjligheter när det gäller varumärkesprofilering, såsom typsnitt, layout, storlek och färg.

Plattformen kraschar när den hanterar en högre trafik av inlämningar.

Saknar funktioner för dataanalys och rapportering

Priser för Google Forms AI Form Builder

Gratis

Business Starter : 7,20 $/användare/månad

Business Standard : 14,40 $/användare/månad

Business Plus: 21,60 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Google Forms AI Form Builder

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Skapa engagerande formulär med ClickUp

Det är slut med att kämpa med Excel för att skapa formulär.

Programvara för AI-formulärskapare erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom färdiga mallar, redigerbara fält, villkorslogik, dataanalys och instrumentpaneler. Detta gör det enkelt för team att skapa användarvänliga formulär.

ClickUp erbjuder avancerade funktioner som du behöver för att skapa enkla men fullt funktionella formulär.

Det är ett idealiskt verktyg för att anpassa sig till företagets specifika behov och effektivt samla in information.

Registrera dig gratis på ClickUp för att skapa de mest engagerande och personliga formulären på några minuter.