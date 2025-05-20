Hur man skapar en Google Forms-enkät

Du planerar ett evenemang för din förening och vill att det ska bli perfekt. Du bestämmer dig därför för att samla in synpunkter från potentiella deltagare om deras preferenser. Men hur samlar du in denna information på ett effektivt sätt från dussintals, kanske hundratals, personer? Svaret är: genom att skapa en enkät i Google Forms.

Precis som en skicklig evenemangsplanerare som lyssnar på varje detalj, kan du använda Google Forms för dina enkäter för att komma i kontakt med din publik. Du kan skräddarsy frågor, samla in data enkelt och analysera svaren för att uppfylla allas förväntningar.

Oavsett om du är en lärare som vill ha feedback, en affärsman som genomför marknadsundersökningar eller en evenemangsarrangör som planerar nästa stora evenemang, gör Google Forms det enkelt att skapa, distribuera och analysera enkäter.

Det är mer än bara ett verktyg – det är en bro till förståelse och engagemang hos din målgrupp.

Hur man skapar en enkät i Google Forms

Genom att skapa enkäter i Google Forms kan du samla in värdefull information från din målgrupp. När du analyserar och tillämpar den feedback du får kan du börja skapa bättre produkter och tjänster, anordna evenemang som är anpassade efter din målgrupps preferenser och därmed uppnå bättre resultat för ditt varumärke eller företag.

⭐ Utvalda mallar Att skapa enkäter i Google Forms kan kännas begränsat, bristfälligt när det gäller anpassningsmöjligheter och svårt att hantera. Använd ClickUps kostnadsfria mall för medarbetarundersökningar för att skapa, spåra och organisera feedback. Få en gratis mall ClickUps mall för medarbetarundersökningar är utformad för att hjälpa dig att få värdefull feedback från medarbetarna.

Låt oss gå igenom stegen i denna process.

Steg 1: Öppna Google Forms

via Google Workspace

Öppna först din webbläsare och gå till webbplatsen Google Forms. Se till att du är inloggad med det Google-konto som du vill koppla till enkäten.

Exempel: Anta att du är en lärare som vill förstå dina elevers preferenser inför ett kommande projekt. Med Google Forms går det snabbt och enkelt.

Du kan skapa ett formulär där eleverna kan ange vilken typ av projekt de föredrar (t.ex. grupprojekt, individuellt projekt). De kan också dela med sig av ämnen som de är intresserade av (t.ex. naturvetenskap, historia). Denna information hjälper dig att skräddarsy projektet så att det motsvarar elevernas intressen och behov.

Steg 2: Starta ett nytt, tomt formulär

via Google Workspace

Klicka på Tomt formulär för att börja från scratch, eller välj en mall som passar dina behov. Mallarna har en förinställd struktur och förifyllda frågor för dina Google Form-enkäter, vilket sparar tid. Naturligtvis kan du redigera informationen och anpassa formuläret efter dina önskemål, även om du använder en mall.

Exempel: Om du organiserar ett evenemang i din förening väljer du mallen ”Evenemangsregistrering”. Den innehåller redan förinställda fält för namn, e-postadress och preferenser. Du kan anpassa frågorna efter evenemangets behov.

Du kanske till exempel vill fråga: ”Vilka sessioner är du intresserad av att delta i?” med alternativ som ”Morgonyoga”, ”Matlagningskurs” och ”Konstkurs”.

Steg 3: Lägg till en titel och beskrivning

via Google Workspace

Ge ditt formulär utan titel en relevant titel, till exempel ”Föredragna evenemang i samhället”. Lägg till en kort beskrivning för att ge sammanhang, till exempel ”Fyll i denna enkät för att hjälpa oss att planera det bästa evenemanget möjligt. ”

Exempel: För en studentenkät kan du ge den titeln "Klassprojektpreferenser" med beskrivningen "Berätta vilka ämnen och projektformat du föredrar". Du kan ge studenterna alternativ som "lektionstid", "läxor" eller "online-samarbete".

💡 Proffstips: Vill du göra vissa frågor obligatoriska att besvara? Aktivera alternativet Obligatoriskt.

Steg 4: Skapa frågor

via Google Workspace

Google Forms stöder olika frågetyper:

Flervalsfrågor: Denna typ är idealisk för att välja ett alternativ från en lista. Till exempel: ”Vilken aktivitet föredrar du på evenemanget?”

Kryssrutor: Kryssrutor gör det möjligt för respondenterna att välja flera svar. Till exempel: ”Välj alla maträtter som du vill ha på evenemanget.”

Korta svar: Dessa är perfekta för korta textsvar som ”Har du några ytterligare kommentarer eller förslag?”

Linjär skala: Denna skala är användbar för att betygsätta frågor på en numerisk skala, till exempel ”Betygsätt ditt intresse för utomhusaktiviteter (1–5)”.

Flervalsrutnät: Rutnätet låter respondenterna välja alternativ i en matris med frågor som ”Betygsätt följande aktiviteter utifrån teambuilding, nöje och komplexitet på en skala från 1 till 5”.

För att lägga till en fråga klickar du på ikonen "+" i det flytande verktygsfältet, väljer frågetyp och fyller i nödvändiga uppgifter.

Exempel: För en klassundersökning kan du fråga ”Vilket utställningstema intresserar dig mest?” och ge flervalsalternativ som ”Vetenskap”, ”Historia”, ”Litteratur” osv.

Steg 5: Anpassa formuläret

via Google Workspace

Använd palettikonen för att anpassa färg och stil på ditt formulär. Lägg till bilder eller videor om det behövs för att göra din enkät mer engagerande.

Exempel: Anpassa din klassundersökningsformulär med din skolas färger eller evenemangstema för att göra det visuellt tilltalande. Du kan välja olika rubrikbilder, bakgrundsfärger och teckensnitt. Anta att din skolas färger är blått och guld. Du kan då ställa in bakgrundsfärgen till blått och använda guldiga accenter i texten och rubrikbilden.

Steg 6: Konfigurera inställningar

via Google Workspace

Klicka på knappen Inställningar för att komma åt enkätsinställningarna. Här kan du samla in e-postadresser, begränsa svaren till ett per person och hantera andra inställningar efter dina behov.

Exempel: För en medarbetarundersökning om ett hybridarbetsförsök kan du samla in e-postadresser för att säkerställa att varje medarbetare endast svarar en gång. På så sätt kan du förhindra att medarbetare skickar in flera svar, vilket säkerställer dataintegriteten. Dessutom kan du, om det uppstår behov av uppföljning, skicka e-post till respondenterna för att få ytterligare förtydliganden eller kompletterande information.

Att samla in e-postadresser är också användbart för att spåra vem som har svarat på din enkät och vem som inte har gjort det, så att du kan skicka påminnelser till anställda som ännu inte har svarat på enkäten.

Steg 7: Skicka din enkät

via Google Workspace

När formuläret är klart klickar du på knappen Skicka. Du kan dela enkäten via e-post eller länk eller bädda in den på en webbplats. Använd länksymbolen för att förkorta URL-adressen så att den blir lättare att dela.

Exempel: Skicka länken till klassundersökningen till dina elever via e-post eller lägg upp den på skolans onlineportal. Det är bra att komma ihåg att länkar till Google Form-undersökningar inte löper ut som standard. När du har skapat och delat ett formulär förblir länken aktiv på obestämd tid, såvida du inte inaktiverar den manuellt.

Steg 8: Analysera svaren

via Google Workspace

Google Forms integreras enkelt med Google Sheets, vilket gör att du kan analysera svaren i ett kalkylblad. Detta gör det enkelt att sortera, filtrera och visualisera data.

Exempel: När dina anställda har lämnat sin feedback om det nya hybridarbetsförsöket kan du använda Google Sheets för att se hur många som gillar det nya systemet och hur många som inte gör det, och planera införandet därefter.

Google Forms är dock inte bara till för evenemang, klassrum och klagomål från anställda. Du kan skapa detaljerade frågeformulär för att samla in feedback om olika andra aspekter av din verksamhet – från marknadsföringskampanjer till produktspecifikationer, från varumärkesuppfattning till övergripande medarbetarnöjdhet.

Google-enkäter kan också vara kraftfulla verktyg för att få interna insikter och förstå medarbetarnas åsikter inom din organisation.

Genom att förstå hur ditt team känner om sitt arbete kan du genomföra förändringar som förbättrar den övergripande tillfredsställelsen och produktiviteten. Du kan också använda dessa enkäter för att fördjupa dig i personalanalyser och fatta datadrivna beslut.

Genom att följa dessa steg kan du skapa effektiva enkäter i Google Forms via ditt personliga Google-konto, samla in värdefull data och fatta välgrundade beslut baserat på svaren.

Begränsningar vid användning av Google Forms för enkäter

Google Forms är ett kraftfullt verktyg för att skapa enkäter, men det har några begränsningar. Att förstå dessa kan hjälpa dig att avgöra om det är rätt verktyg för dina behov eller om ett alternativ kanske är bättre.

1. Begränsade frågetyper

Google Forms erbjuder en mängd olika frågetyper, men saknar vissa avancerade alternativ som andra enkätverktyg har. Till exempel stöder det inte vissa interaktiva frågeformat, såsom dra-och-släpp eller avancerad villkorslogik.

Om du genomför en detaljerad kundundersökning för marknadsundersökning som kräver att respondenterna rangordnar objekt eller ger mer dynamiska svar, kan Google Forms vara otillräckligt.

2. Grundläggande dataanalys

Google Forms integreras med Google Sheets för grundläggande dataanalys, men erbjuder inte djupgående analyser eller avancerade rapporteringsfunktioner. Du måste exportera data till andra verktyg för mer komplexa analyser.

För en affärsman som behöver genomföra detaljerade sentimentanalyser eller skapa sofistikerade datavisualiseringar kan denna begränsning vara en betydande nackdel. Det kan vara nödvändigt att använda ett formulärskapande program med mer avancerade analysfunktioner.

3. Brist på anpassad branding

Google Forms erbjuder begränsade möjligheter att anpassa utseendet på din enkät. Du kan inte helt anpassa formuläret med ditt företags logotyp, färger eller typsnitt, vilket kan vara viktigt för att upprätthålla ett professionellt utseende och/eller varumärkesigenkänning.

Om du är en evenemangsarrangör som vill skapa en varumärkesupplevelse för dina deltagare kan bristen på anpassningsalternativ göra att din enkät ser mindre polerad, bekant, officiell eller trovärdig ut. Verktyg som erbjuder mallar för feedbackformulär med omfattande varumärkesalternativ kan vara mer lämpliga och göra enkäterna mer igenkännliga för din publik.

4. Begränsade integrationsalternativ

Google Forms integreras väl med andra Google Workspace-verktyg, men har begränsad integration med tredjepartsappar jämfört med andra enkätverktyg. Detta kan begränsa dina möjligheter att automatisera arbetsflöden och effektivisera processer.

En forskare som behöver integrera undersökningsdata direkt med CRM-system eller verktyg för marknadsföringsautomatisering kan uppleva dessa begränsningar som utmanande. För en smidig integration kan kundfeedbackverktyg som stöder flera plattformar vara ett bättre alternativ.

5. Inga offlinefunktioner

Google Forms kräver en internetanslutning för att skapa och fylla i enkäter. Det finns inget offline-läge, vilket kan vara ett problem om du behöver samla in data i områden med dålig internetuppkoppling.

Om du genomför användarundersökningar på avlägsna platser eller evenemang där internetuppkopplingen är opålitlig kan denna begränsning hindra din datainsamling, vilket gör att du måste byta till mer flexibla verktyg.

Google Forms är utmärkt för grundläggande enkäter, men dessa begränsningar kan påverka dess lämplighet för mer komplexa uppgifter. Om du stöter på dessa utmaningar kan det vara fördelaktigt att överväga ett alternativ som ClickUp, ett verktyg för projektledning och samarbete.

Skapa enkäter med ClickUp Forms

När ditt företag växer behöver du ett kraftfullare verktyg än Google Forms för att kunna dra nytta av avancerade funktioner, djupare analyser och sömlös integration med ditt arbetsflöde. ClickUp Forms kommer att vara din största allierade här!

Med ClickUps formulärvy kan du skapa snygga formulär för att samla in all sorts information. Du kan skapa uppgifter utifrån formulärsvaren och vidta åtgärder när du är redo.

Skapa dynamiska och anpassningsbara enkäter utan ansträngning med ClickUps formulärvy.

Denna vy innehåller villkorlig logik, vilket gör att du kan skapa ett dynamiskt formulär som stöder flera användningsfall, vilket sparar tid för både dig och respondenten.

Med ClickUp Form View kan du enkelt hantera och analysera enkätsvar, vilket gör ClickUp till ett överlägset alternativ till Google Forms.

Anpassade fält: Använd olika fälttyper som text, rullgardinsmenyer, datum och betyg för att få detaljerade svar. Dolda fält fyller automatiskt i känd respondentinformation, vilket sparar tid.

Skapa uppgifter: Konvertera formulärsvar till uppgifter automatiskt. Tilldela uppgifter till en eller flera användare och hantera dem genom olika vyer.

Uppgiftsmallar: Skapa återanvändbara uppgiftsmallar för återkommande processer för att Skapa återanvändbara uppgiftsmallar för återkommande processer för att spara tid och säkerställa konsekvens.

Enkel delbarhet: Dela formulär enkelt via direktlänkar eller bädda in dem på webbplatser.

Samla in data med ClickUp Forms för förbättrad anpassning och kraftfull analys.

Så här kan du skapa och hantera enkäter med ClickUp samtidigt som du hanterar de begränsningar du kan stöta på med Google Forms.

Steg 1: Öppna ClickUp och skapa ett nytt formulär

Öppna ClickUp Forms för att börja skapa din enkätformulär.

Registrera dig eller logga in på ditt ClickUp-konto. Navigera till det utrymme där du vill skapa formuläret, klicka på knappen "+ Skapa nytt" och välj "Formulär".

💡Proffstips: ClickUp integrerar dina formulär i ditt projektledningssystem, vilket effektiviserar datainsamling och uppgiftshantering på ett och samma ställe.

Steg 2: Anpassa ditt formulär

ClickUp erbjuder omfattande anpassningsalternativ. Lägg till ditt företagslogotyp, justera färgerna så att de matchar ditt varumärke och välj mellan olika frågetyper, inklusive sådana som inte finns i Google Forms, till exempel betyg och filuppladdningar.

Anpassa ditt ClickUp-formulär med flera formateringsalternativ

En av fördelarna med att använda ClickUp Forms framför Google Forms är att du kan skapa en professionell och varumärkesanpassad upplevelse för din målgrupp, vilket är avgörande för att upprätthålla en konsekvent företagsimage.

Steg 3: Lägg till och organisera frågor

Inkludera flervalsfrågor, kryssrutor, korta och långa textsvar, betyg, och mer. Dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att omorganisera frågorna.

Exempel: I en undersökning om medarbetarnas engagemang kan du fråga ”Hur nöjd är du med din nuvarande roll?” med hjälp av en betygsskala eller ”Vilka förändringar skulle du vilja se på arbetsplatsen?” med ett långt textsvar.

Steg 4: Konfigurera formulärinställningar

Ställ in behörigheter så att endast behöriga användare kan komma åt och skicka in formuläret. Du kan också ställa in aviseringar som meddelar dig när ett nytt svar har kommit in.

Dessa inställningar effektiviserar datainsamlingen och säkerställer att känslig information hanteras på ett säkert sätt.

Steg 5: Dela ditt formulär

När ditt formulär är klart erbjuder ClickUp flera delningsalternativ. Du kan skapa en delbar länk, bädda in formuläret på din webbplats eller skicka det direkt via e-post.

Dela dina ClickUp-formulär med en direkt delbar länk, en inbäddningskod eller som ett e-postmeddelande.

Detta säkerställer att din enkät når den avsedda målgruppen utan problem, oavsett om du riktar dig till anställda, kunder eller andra intressenter.

Steg 6: Analysera svaren

Omvandla svar till spårbara uppgifter med kraftfulla automatiseringar i ClickUp.

ClickUps detaljerade analyser hjälper dig att identifiera trender och fatta välgrundade beslut baserat på insamlad data. Svaren organiseras automatiskt, så att du kan skapa uppgifter, ställa in prioriteringar och spåra framsteg direkt från formulärsvaren. Dessutom kan du visualisera data med ClickUp Dashboards och rapporteringsverktyg.

ClickUp vs. Google Forms: Övervinna begränsningar

ClickUp Forms åtgärdar flera begränsningar i Google Forms:

Avancerad anpassning: Till skillnad från Google Forms erbjuder ClickUp omfattande anpassningsalternativ som kan anpassas efter ditt varumärke.

Djupgående analyser: ClickUps integration med dashboards och rapporteringsverktyg ger djupare insikter.

Förbättrad integration: ClickUp integreras sömlöst med andra verktyg och arbetsflöden.

Offlinefunktioner: ClickUp stöder offlineinsamling av data via sin mobilapp.

Avancerade frågetyper: ClickUp innehåller mer interaktiva frågeformat för komplexa undersökningsbehov.

Använd ClickUp-mallar

ClickUp har också en rad mallar som hjälper dig att snabbt komma igång med din enkät.

En utmärkt mall är ClickUp Employee Engagement Survey Template, som är perfekt för att samla in information från ditt team om deras nöjdhet och engagemang. Den innehåller fördefinierade frågor och anpassningsalternativ som passar dina specifika behov.

Ladda ner den här mallen Samla in och analysera feedback från anställda med ClickUps mall för undersökning om medarbetarengagemang.

Denna mall hjälper dig att:

Samla in omfattande feedback från anställda på ett effektivt sätt

Analysera svaren för att identifiera områden som kan förbättras.

Anpassa mallen så att den stämmer överens med ditt företags varumärke och specifika enkätmål.

När det gäller funktionerna kan du:

Markera uppgiftsstatus som "Slutförd", "Under granskning" och "Att granska" för att övervaka enkäts framsteg.

Använd 32 anpassade attribut , till exempel ”Jag får rättvis ersättning för mitt arbete”, ”Jag får lämplig betald ledighet”, ”Övrig feedback”, ”Jag kan dela mina förbättringsförslag med företaget” och ”Vårt företag värdesätter min karriärutveckling”.

Öppna sju vyer i olika ClickUp-konfigurationer , till exempel "Alla inlämningar", "Avdelning", "Teamfeedback", "Företagsfeedback" och "Kom igång-guide" för att enkelt komma åt och organisera feedback.

Öka medarbetarnas engagemang med taggning, uppgiftsberoenden, automatiseringar, AI och mycket mer.

💡Proffstips: ClickUp erbjuder mallar för olika undersökningsbehov, från medarbetarnöjdhet till kundfeedback, vilket gör det enklare att omedelbart börja samla in värdefull data.

Dessutom finns ClickUp-mallen för produktfeedbackundersökningar tillgänglig på plattformen så att du har alla verktyg du behöver för effektiv datainsamling.

Ladda ner den här mallen Samla in meningsfull feedback och data med hjälp av ClickUps mall för produktfeedbackenkäter.

Så här kan mallen hjälpa dig:

Anpassade statusar och fält: Skapa anpassade statusar (t.ex. Under granskning, Granskad, Att granska) för att spåra framstegen för varje enkät. Dessutom kan anpassade fält läggas till för att kategorisera svar baserat på olika attribut, såsom "Övergripande produktnöjdhet" och "Användarupplevelse", vilket underlättar organisering och analys av feedback.

Flera anpassade vyer: Få tillgång till fem vyer i mallen, inklusive ”Övergripande nöjdhet”, ”Inlämningar” och ”Produktbetyg”. Denna mångfald gör det möjligt för team att visualisera och analysera data från olika perspektiv, vilket gör det enklare att identifiera trender och förbättringsområden inom produktutveckling.

Projektledningsfunktioner: Integrera projektledningsfunktioner, såsom tidsspårning, beroendevarningar och taggning. Dessa funktioner hjälper team att hantera enkätsprocessen mer effektivt och säkerställer att feedback samlas in och åtgärdas i rätt tid.

Verktyg för dataanalys: Använd inbyggda verktyg för att sammanfatta data i diagram och grafer. Denna visuella representation av feedback hjälper dig att snabbt förstå kundernas åsikter och fatta välgrundade beslut baserat på undersökningsresultaten.

Oavsett om du behöver programvara för medarbetarundersökningar eller ett omfattande feedback-system har ClickUp det du behöver.

Skapa, lansera och analysera enkäter snabbare med ClickUp

Att skapa och hantera enkäter med ClickUp Forms förenklar processen och erbjuder avancerade funktioner och anpassningsalternativ som Google Forms saknar. Oavsett om du genomför marknadsundersökningar, samlar in feedback från anställda eller söker kundinsikter, erbjuder det förstnämnda en integrerad lösning som uppfyller dina behov.

Med ClickUp kan du njuta av förbättrad anpassning, djupgående analyser, enkel integration med andra verktyg, offlinefunktioner och interaktiva frågeformat. Dessutom hjälper de många tillgängliga mallarna, till exempel mallen för medarbetarundersökning, dig att komma igång snabbt och effektivt.

Registrera dig på ClickUp idag för att skapa enkäter i världsklass!