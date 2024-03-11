Kundundersökningsfrågor för att fullt ut förstå din marknad och produktpotential

Anta att du vill plantera ett träd. Du skulle väl inte göra det på den första markplätten du stöter på?

Du skulle först göra din research – hitta bördig och väldränerad jord och leta efter en plats som garanterar optimalt solljus. Det är det enda sättet att säkerställa att dina planteringsinsatser bär frukt. 🍎

På samma sätt skulle du inte utveckla en produkt utan att undersöka vilka kundbehov du ska rikta in dig på. Kund- eller produktundersökningar är avgörande om du vill att din produkt ska bära frukt, dvs. ge värde till potentiella kunder och nå ekonomisk och marknadsmässig framgång.

Som produktchef kan ditt tillvägagångssätt vid kundundersökningsintervjuer leda dig till rätt affärsbeslut. Du måste ställa rätt frågor för att få fram information som är tillräckligt viktig för att forma din produkt.

I den här artikeln delar vi med oss av våra bästa frågor för kundundersökningar som hjälper dig att skapa nya produkter eller modifiera befintliga lösningar. Du hittar också tips och verktyg som hjälper dig att göra din undersökningsprocess effektiv och ändamålsenlig.

Vad är kundundersökningsfrågor?

Kundundersökningsfrågor är frågor som du ställer till kunder eller klienter för att upptäcka och förstå deras behov – särskilt de som ännu inte har tillgodosetts. Varje ouppfyllt behov kallas för en smärtpunkt.

Problemområdena hjälper produktteam att verifiera sina antaganden om marknaden, uppskatta profilen för de första användarna av produkten och fokusera på att utveckla något som både är användbart och väl mottaget. 💗

Kundundersökning: Koncept och process

Kundundersökning är processen att lära känna dina målkunder så att du kan utveckla en produkt som passar dem bäst, ökar engagemanget och säljer bra.

Vanligtvis börjar processen med att man skapar en användarprofil som beskriver en specifik demografisk grupp och deras relevanta funktionella och psykologiska behov. Sedan använder man frågor för att samla in information från faktiska köpare och förfina profilen efterhand. I de flesta fall delas informationen med utvecklarteam som arbetar med produkten.

Utforskningsprocessen slutar dock inte med produktlanseringen, eftersom kundernas behov förändras över tid. Du måste använda analysverktyg för att samla in realtidsinformation om kundernas beteende och anpassa produkten därefter för att behålla dina kunder.

Tips: Använd gratis ClickUp-mallar för att förenkla dina kund- eller produktundersökningsprocesser. Från produktstrategi till personliga användarmallar – du hittar över 1 000 förstrukturerade dokument med inbyggda datahanteringsfunktioner som hjälper dig att snabba upp dina arbetsflöden.

Du kan till exempel använda ClickUps mall för kundkontaktformulär för att samla in och organisera svar från marknadsundersökningar och enkäter på ett och samma ställe.

Använd ClickUps mall för kundkontaktformulär för att få information om kundernas problem och behov.

Relationen mellan kund- och produktundersökning

Kund- och produktundersökningar är nära besläktade begrepp, men har olika syften.

Syftet med kundundersökningar är att förstå de ouppfyllda behoven hos din målgrupp, medan produktundersökningar handlar om att identifiera den produkt som uppfyller dessa behov. De fokuserar också på hur – vilka metoder du bör använda för att utveckla eller modifiera produkten och hålla den relevant.

Vanliga metoder för kundundersökningar

Du kan få kundinsikter på många sätt:

Direkt från kunderna : Dokumentera kundernas problem genom att: Genomföra liveintervjuer med enskilda kunder och fokusgrupper. Distribuera : Dokumentera kundernas problem genom att: Genomföra liveintervjuer med enskilda kunder och fokusgrupper. Distribuera feedbackformulär online för att nå en bredare publik. Utnyttja social listening för att övervaka online-diskussioner om din produkt.

Genomföra liveintervjuer med enskilda kunder och fokusgrupper

Distribuera feedbackformulär online för att nå en bredare publik

Utnyttja social lyssnande för att övervaka online-diskussioner om din produkt

Via intern undersökning : Be om insikter från dina säljteam och kundsupportrepresentanter som interagerar med kunderna dagligen.

Genom produktanalys : Många : Många produktledningsverktyg har funktioner som sessionsinspelningar och värmekartor som hjälper dig att visualisera kundresor , spåra användningsmönster och upptäcka problemområden.

Genom att analysera konkurrenter och branschtrender: Ta reda på vad dina huvudkonkurrenter och branschledare gör och varför. Sträva efter att erbjuda samma (eller mer) värde och hitta sätt att dra nytta av deras svagheter. : Ta reda på vad dina huvudkonkurrenter och branschledare gör och varför. Sträva efter att erbjuda samma (eller mer) värde och hitta sätt att dra nytta av deras svagheter.

Genomföra liveintervjuer med enskilda kunder och fokusgrupper

Distribuera feedbackformulär online för att nå en bredare publik

Utnyttja social lyssnande för att övervaka online-diskussioner om din produkt

Frågor från experter för att utforska kunder

I följande fyra avsnitt föreslår vi några frågor som experter rekommenderar att du ställer till potentiella kunder (personligen eller online) för att bättre förstå deras problem. Du kan anpassa frågorna så att de passar din specifika produkt eller målgrupp.

1. Frågor relaterade till kundernas problem, roller och dagliga uppgifter

Ställ dessa öppna frågor för att observera hur din produkt kan vara användbar för kunden:

Vad är ditt nuvarande jobb och dina viktigaste arbetsuppgifter?: Svaret på denna viktiga fråga kommer att styra utformningen och Svaret på denna viktiga fråga kommer att styra utformningen och utvecklingen av din produkt . Det avslöjar i vilket sammanhang produkten kommer att användas oftast.

Vilka är dina största problem just nu?: Kundens aktuella problem visar var befintliga produkter brister. Din produkt bör helst lösa dessa specifika problem.

Vilka är de största utmaningarna du möter när du försöker utföra ditt arbete?: Även om denna fråga liknar den föregående kan den avslöja problem som inte är uppenbara direkt, vilket hjälper dig att skapa väl genomtänkta lösningar.

2. Frågor relaterade till befintliga lösningar

För att förstå de produkter du konkurrerar med, ställ följande frågor:

Vilka verktyg använder du för närvarande för att lösa problem som är specifika för ditt jobb?: Med denna fråga kan du identifiera dina största konkurrenter. Ditt mål är att antingen komplettera de befintliga verktygen eller överträffa dem genom att erbjuda en mer optimal lösning.

Vad ogillar du med de lösningar du har provat?: Svaret på denna fråga kommer att peka ut dina konkurrenters brister. Du kommer att veta vilka misstag du ska se upp för och vilka opportunistiska nya funktioner du ska vara uppmärksam på när Svaret på denna fråga kommer att peka ut dina konkurrenters brister. Du kommer att veta vilka misstag du ska se upp för och vilka opportunistiska nya funktioner du ska vara uppmärksam på när du utformar din produkt

Tips: Hur skapar man en överlägsen produkt? Använd ClickUp Competitor Tracking Template för att hålla koll på dina konkurrenters produkter, funktioner och priser.

3. Frågor relaterade till användarens perspektiv på din produkt

När din produkt är klar för testkörningar kan du använda frågorna nedan för att samla in initial feedback:

Hur lätt är det att använda produkten?: Intuitivitet och tillgänglighet är de första kriterierna som användarna kommer att bedöma. Om din produkt inte är användarvänlig kommer fler användare att avskräckas från att utforska den, oavsett antalet eller kvaliteten på dess funktioner.

Finns det några nya funktioner som du skulle vilja att denna produkt hade?: Denna fråga avslöjar eventuella funktioner som du kanske har missat eller ytterligare funktioner som du bör inkludera.

Om du kunde ändra något med den här produkten, vad skulle det vara?: Fråga vilka funktioner kunderna eller ett visst kundsegment vill ändra och notera orsaken till missnöjet.

4. Frågor för att få andra värdefulla insikter

Använd följande för att få mer detaljerad feedback om din produkt:

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna produkt till en kollega eller vän?: Denna fråga gör det möjligt för dig att kvantifiera användarnas nöjdhetsnivåer.

Har du provat några alternativa lösningar före denna produkt?: Förstå vad som skiljer din produkt från andra och vad som fick användaren att byta till den. Det avslöjar också en genomsnittlig användares kriterier för att utvärdera produkter i den branschen.

Finns det några funktioner som du inte använder?: Din produkt ska vara omfattande, men också enkel. Om en funktion inte tillför något värde bör du antingen revidera den eller ta bort den. Var dock försiktig. Ibland är det inte funktionen i sig som är orsaken till problemet, utan snarare hur den används. I så fall räcker det med att ge mer hjälp till nya produktanvändare.

Finns det något som skulle kunna få dig att sluta använda produkten?: Denna fråga är värdefull eftersom den pekar på varningssignaler att vara uppmärksam på. Den gör det möjligt för dig att upptäcka och hantera potentiella problem innan de uppstår.

När ska man genomföra kundundersökningsintervjuer?

Kundundersökningsfrågor bör helst ställas under hela produktutvecklingscykeln. Eftersom marknaden är dynamisk och många oförutsedda variabler kan påverka kundernas preferenser är det viktigt att kontinuerligt utvärdera deras åsikter och initiera produktförbättringsåtgärder.

I förberedelsefasen ska du ställa hypoteser om dina målkunders behov – de frågor för kundundersökningar som vi diskuterade tidigare hjälper dig att testa dina hypoteser.

När du vet vad du ska fokusera på när du utformar din produkt kan du gå vidare till prototyputveckling. Be om kundernas åsikter igen när du skapar en tidig version av produkten. Denna process gör att du kan förstå om produkten löser deras problem och om den ser bra ut och känns rätt.

Efter lanseringen är syftet med dessa frågor att ge riktlinjer för produktoptimering och kundframgång. Du kan:

Finjustera funktionerna och användarupplevelsen

Ta itu med aktuella problem som du kanske har missat tidigare.

Hantera användningsutmaningar som uppstått under tiden

Korrekt kundundersökning underlättar också din segmenteringsprocess. Du kommer att kunna förstå lönsamma användarsegment för att implementera en anpassad prisstrategi eller erbjuda mer personliga upplevelser.

Om du utformar och optimerar din produkt med kunderna i åtanke säkerställer du kontinuerlig produkt-marknadspassning och kundnöjdhet. Du lägger också grunden för effektiv produktmarknadsföring och får igång mun-till-mun-marknadsföringen. 🗣️

Du kan göra insamlingen och analysen av kunddata mer effektiv med rätt verktyg, till exempel:

Med dessa verktyg kan du komma i kontakt med kunder, boka intervjuer och genomföra dem. Även om personliga samtal är att föredra för kundintervjuer är det inte alltid möjligt, så videokonferenser är det näst bästa alternativet. 📹

Enkäter, formulär och frågeformulär

Om du behöver samla in stora mängder kunddata kan du göra det online via enkät- och frågeformulärverktyg eller dela ut dina frågeformulär vid branschevenemang.

Med hjälp av verktyg för att lyssna på sociala medier kan du övervaka sociala mediekanaler för omnämnanden av din produkt eller ditt företag, mäta allmänhetens uppfattning och snabbt svara på beröm och farhågor.

Bonus: Använd ClickUps mallar för sociala medier för att effektivisera dina onlinekampanjer. Marknadsföringsteam för varumärken med stark närvaro i sociala medier kommer att uppskatta ClickUps mall för arbetsflöde för sociala medier, som gör det möjligt att schemalägga innehåll och analysera prestationsmått.

Använd ClickUps anpassningsbara mall för arbetsflöde för sociala medier för att planera och utföra viktiga uppgifter relaterade till sociala medier.

CRM-programvara fungerar som en central plats där du kan lagra och hantera all kundinformation du har samlat in, inklusive:

Kontaktinformation

Köphistorik

Användarfeedback

Klagomål

Kundundersökningar är ett komplext och kollektivt arbete. Samordna alla uppgifter som ingår i produkt- och marknadsföringsteamen med hjälp av projektledningsprogramvara. Sådana verktyg hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde för undersökningar, hålla dig till tidsplanen och följa upp framstegen.

ClickUp: Ett verktyg som ersätter alla andra

Använd ClickUp för att planera dina kundundersökningar och samla all information på ett ställe.

Istället för att växla mellan alla dessa appar och verktyg, varför inte använda ClickUp? Det är en gratis och mångsidig arbetslösning för både projekt- och produktchefer!

ClickUp kan hjälpa till med produktledning och kundundersökningar under hela produktens livscykel – från den initiala idéstadiet till efter lanseringen. 🌸

Använd ClickUp Tasks för att planera och samordna arbetet mellan forsknings- och marknadsföringsavdelningarna. ClickUp erbjuder också flera inbyggda kommunikationsverktyg, såsom chattvyn och @mentions, för att främja en tydlig förståelse av teamets arbetsflöden.

Du kan välja mellan mer än 15 vyer för att anpassa ditt arbetsområde. Använd till exempel tavelvyn för att planera dina kundundersökningar i olika produktstadier eller kalendervyn för att schemalägga individuella kundintervjuer.

Med ClickUp Forms kan du skapa skräddarsydda kundundersökningar och distribuera dem över olika kanaler med några få klick. Om du inte vill börja från scratch kan du använda en av ClickUps många frågeformulärmallar för att komma igång. ClickUp kan automatiskt omvandla svaren till uppgifter – övervaka dem i tabellvyn och håll koll på efterfrågade funktioner eller vanliga användarproblem.

Med ClickUp Forms kan du skapa perfekta enkäter för att samla in kundernas synpunkter om produkten.

ClickUp CRM för att hålla dig i linje med målen för kundnöjdhet

ClickUps CRM Suite hjälper dig att hantera kundinformation, försäljningspipelines och order samt upprätthålla starkare kundrelationer.

Till att börja med kan du organisera all din kunddata och dina produktstrategier med ClickUp Docs. Skapa och förfina kundprofiler snabbt tack vare plattformens AI-assistent – ClickUp Brain. Utnyttja färdiga frågor för att be verktyget generera:

Idealiska användarprofiler

Forskningsstudier

Användarberättelser

Frågor för produktundersökning

Innehållsbeskrivningar

Du kan också brainstorma med verktyget och generera idéer för produktoptimering! 💡

ClickUp AI kan spara tid och arbete åt dig genom att skapa kundprofiler, produktkrav och andra dokument åt dig.

Behöver du visualisera användarresor med ditt team? Med ClickUp Whiteboards kan du kartlägga kundresor på en lättanvänd dra-och-släpp-duk. Använd funktionen tillsammans med dina teamledare för att identifiera flaskhalsar och proaktivt utforma förbättringsstrategier.

Skapa engagerande kundresekartor och planera nästa steg tillsammans med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Du kan också sätta upp mål för produktlanseringen och följa dem på en anpassad ClickUp-instrumentpanel – använd över 50 kort för att se alla kund- och produktmått på ett ögonblick.

Skapa din perfekta ClickUp-instrumentpanel och följ framsteg, prestanda och kundanalyser på ett ögonblick.

Det bästa med ClickUp är att det integreras med över 1 000 verktyg, inklusive e-postleverantörer och mötesprogramvara, vilket säkerställer att alla dina appar är tillgängliga från ett och samma ställe.

Vad man ska göra och inte göra vid kundundersökningar

Följ tipsen nedan för att få ut mesta möjliga av dina kundundersökningar.

GÖR: Förbered och dokumentera allt

Ha ett tydligt mål i åtanke när du kontaktar kunderna för att lära dig så mycket som möjligt om dem. Utforma frågelistan noggrant och håll dig till den för att undvika att slösa bort deras tid. ⌚

Under samtalet ska du anteckna alla relevanta observationer. Organisera informationen noggrant så att du enkelt kan komma åt den senare.

GÖR: Gör det till en vänlig konversation

Var vänlig när du intervjuar kunder personligen. Le och bryt den initiala spänningen med lite småprat. Även om du går in i intervjun med en specifik avsikt, får konversationen inte kännas som ett förhör för kunden. På så sätt kommer den potentiella kunden att vara mer villig att öppna sig och ge värdefulla insikter. 🤝

GÖR INTE: Var rädd för avvisande

Det gör ont att höra negativa kommentarer om din produktidé, men lyssna uppmärksamt på kundernas problem när de klagar.

Tänk på det så här: om dina antaganden var felaktiga är det bättre att få reda på det i ett tidigt skede, medan du ännu inte har investerat mycket tid, pengar och ansträngning i produktutveckling och marknadsföringskampanjer.

GÖR INTE: Avslöja för mycket under samtalet

Avslöja inte för mycket om syftet med intervjun. Till exempel: Våra produktchefer kommer att använda dina svar för att utveckla en ny app.

För mycket information kan göra att kunden känner sig belastad och obekväm, och de kan vägra att dela med sig av sina ärliga tankar.

Snabba upp kund- och produktundersökningar med ClickUp

Kundundersökningar är ett viktigt steg i utvecklingen och optimeringen av produkter. När dina beslut baseras på fakta är det större sannolikhet att din produkt och ditt företag kommer att lyckas. 🌟

Med verktyg som ClickUp kan kundundersökningar inte bara vara givande utan också effektiviserade. Skaffa den kostnadsfria lösningen idag och börja få kundinsikter på nolltid.