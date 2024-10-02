Google Forms eller SurveyMonkey: Bästa verktyget för enkäter?

Att skapa onlineformulär kan kännas överväldigande, särskilt när du försöker hitta det perfekta undersökningsverktyget för att få tydliga, användbara resultat. Oavsett om du är en småföretagare som samlar in kundfeedback eller en evenemangsplanerare som skickar ut svarskort, kan rätt undersökningsplattform göra hela skillnaden.

Det är här tungviktarna – Google Forms och SurveyMonkey – kommer in i bilden.

Båda är populära, pålitliga och fullspäckade med avancerade funktioner, men hur vet du vilken som passar dina behov bäst? Är det enkelheten hos Google Forms eller SurveyMonkey med dess anpassningsbarhet?

Låt oss bryta ner det och hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för ditt nästa projekt för att skapa enkäter.

Vad är Google Forms?

via Google Forms

Anta att du anställer nya medarbetare och behöver samla in viktig information från var och en av dem, till exempel kontaktuppgifter, önskemål om utrustning eller utbildningspreferenser. Med Google Forms blir denna process lika enkel som att skicka ett e-postmeddelande.

Som en del av Google Workspace-paketet låter Google Forms dig skapa enkla formulär på några minuter och samlar automatiskt in alla svar i Google Sheets – perfekt för snabb dataanalys utan behov av extra verktyg.

Oavsett om du är företagare eller lärare som genomför en klassundersökning erbjuder Google Forms en användarvänlig upplevelse utan inlärningskurva.

via Google Forms

Funktioner i Google Forms

Google Forms kan verka enkelt, men låt dig inte luras – det har många användbara funktioner. Med några få Google Form-tips kan du öka potentialen för att effektivisera dina enkäter:

1. Integration med Google Sheets

Svaren organiseras automatiskt i ett Google Sheet så att du kan spåra feedback i realtid. Om du till exempel genomför en kundnöjdhetsundersökning ser du resultaten direkt när de kommer in, redo för omedelbar analys.

Om du letar efter en mer avancerad verktygssvit finns det dock många alternativ till Google Workspace som erbjuder förbättrade anpassnings- och integrationsalternativ.

2. Anpassningsbara mallar

Vet du inte var du ska börja? Google Forms erbjuder en mängd olika mallar för allt från evenemangsregistreringar till kundfeedbackformulär. Välj bara en, anpassa den och klicka på Skicka!

3. Samarbete i realtid

Arbetar du i ett team? Du kan bjuda in kollegor att redigera och bidra till ditt formulär samtidigt. Google Forms är ett utmärkt alternativ för att skapa formulär för mjukvaruteam, vilket hjälper dem att samarbeta effektivt genom att samla in feedback, spåra projektets framsteg eller hantera teamets förfrågningar i realtid.

4. AI-assistans

Om du har tillgång till funktionerna i Google Workspace Labs kan du få hjälp av AI-assistenten Gemini att skapa ett enkelt formulär. Använd olika uppmaningar för att skapa olika AI-genererade formulär på några minuter. Det är dock inte känt när denna AI-assistans kommer att vara tillgänglig för alla användare.

Priser för Google Forms

Gratis för alla som har ett Google-konto

Google Workspace Business Starter: 7,20 $/användare per månad

Google Workspace Business Standard: 14,40 USD/användare per månad

Google Workspace Business Plus: 21 USD/användare per månad

Detta Google-verktyg är ett utmärkt val för enkla onlineundersökningar, särskilt om du redan använder Google Workspace. Men vad händer om du behöver fler funktioner? Då kommer SurveyMonkey in i bilden.

Vad är SurveyMonkey?

via SurveyMonkey

Behöver du mer än ett grundläggande formulär? Prova SurveyMonkey, ett verktyg som är utvecklat för att gräva djupare i dina data. Oavsett om du genomför kundnöjdhetsundersökningar eller detaljerade marknadsundersökningar erbjuder SurveyMonkey en rad funktioner som är utformade för seriös datainsamling och analys.

För entreprenörer, lärare och marknadsforskare som behöver mer flexibilitet och kontroll erbjuder SurveyMonkey avancerade verktyg för att skapa högst anpassade enkäter och samla in meningsfulla insikter.

SurveyMonkey-funktioner

SurveyMonkeys funktioner passar dig som vill ha mer än bara enkla enkäter:

1. Avancerad anpassning

Vill du att din undersökning ska se professionell ut? Med SurveyMonkey kan du helt anpassa dina formulär med ditt eget varumärke, frågelogik och till och med hoppa över logik för att visa specifika frågor baserat på användarnas svar.

Om en kund till exempel väljer ”Nöjd” i en produktfeedbackundersökning kan du ställa uppföljningsfrågor om varför.

2. Detaljerade rapporter och analyser

När du har samlat in svaren lämnar SurveyMonkey dig inte bara med rådata. Du kan skapa djupgående rapporter med diagram, grafer och realtidsanalyser.

Tänk dig att du genomför enkäter om medarbetarnas engagemang och behöver dela resultaten på ett möte – SurveyMonkeys rapporteringsverktyg hjälper dig att presentera dina resultat med bara några få klick.

3. Färdiga mallar

via SurveyMonkey

Vet du inte hur du ska börja din undersökning? SurveyMonkey erbjuder en mängd färdiga mallar för allt från evenemangsplanering till kundundersökningar. Om du samlar in kundfeedback kan deras mallar för feedbackformulär spara tid och säkerställa att du ställer rätt frågor för att samla in användbara insikter.

4. AI-assistans

SurveyMonkeys Genius-funktion använder artificiell intelligens för att automatiskt skapa enkätformulär åt dig. Du kan använda en av de fördefinierade frågorna eller prova en av dina egna för att generera formulär och redigera dem efter dina behov. Den föreslår till och med det bästa formatet för frågor och använder maskininlärning för att ge dig idéer om hur du kan förbättra enkätsstrukturen.

Priser för SurveyMonkey

Gratis

Team Advantage-plan: 25 USD/användare per månad

Team Premier-abonnemang: 75 USD/användare per månad

Standard månadsavgift: 99 $/månad

Moln (individuell plan – Advantage Annual): 468 $/år

Moln (individuell plan – Premier Annual) : 1428 $/år

Företag: Anpassade priser

SurveyMonkey erbjuder mer avancerade funktioner, men till en högre kostnad. Om ditt mål är djupgående datainsikter och anpassad branding är det värt att överväga.

Men hur står det sig jämfört med Google Forms för just dina behov?

Google Forms vs. SurveyMonkey: Jämförelse av funktioner

Att välja mellan Google Forms och SurveyMonkey handlar inte bara om att välja ett verktyg – det handlar om att hitta rätt formulärskaparprogram som hjälper dig att arbeta smartare, inte hårdare.

Oavsett om du genomför snabba medarbetarundersökningar eller detaljerade marknadsundersökningar kan du spara tid och frustration genom att veta vilken programvara för formulärskapande som bäst passar dina behov.

Låt oss ta en titt på hur dessa två verktyg står sig mot varandra inom de områden som är viktigast:

Funktion Google Forms Survey Monkey Visuellt samarbete Ja Ja Mallar Fördesignade och intuitiva, men begränsade mallar Brett utbud av omfattande och anpassningsbara mallar Samarbete i realtid Ja Ja Integrationer Endast Google Workspace Flera plattformar Faciliteringsverktyg Grundläggande (kommentarer, samarbete i realtid) Avancerat (omröstningar, röstningar, timers) Anpassning Begränsad (färger, logotyp) Omfattande (varumärke, layout) Logikfunktioner Grundläggande (flervalsfrågor, korta svar) Avancerat (hoppa över logik, frågegrenar) Datarapportering och analys Grundläggande (Google Sheets) Avancerat (inbyggda diagram och rapporter) AI-assistans Endast i Labs AI-driven skapande och förfining av undersökningar Gratis plan Ja Ja, med begränsade funktioner

Låt oss nu jämföra deras skillnader i detalj:

Funktion nr 1: Användarvänlighet

via Google Forms

Google Forms: När du behöver en undersökning gjord igår är användarvänlighet A och O. Google Forms är definitionen av enkelhet – du kan ha en undersökning igång på några minuter.

Om du till exempel är en lärare som skapar ett quiz eller en marknadsförare som samlar in feedback efter en produktlansering, gör Google Forms drag-and-drop-gränssnitt processen snabb och smärtfri.

SurveyMonkey: Å andra sidan ger SurveyMonkey dig mer kontroll, men det tar lite längre tid att lära sig. Behöver vi visa olika frågor beroende på hur någon svarar? SurveyMonkeys funktion för hoppa över logik är perfekt för det.

Det är idealiskt för djupare undersökningar, till exempel marknadsundersökningar som gräver i kundbeteende, men det kräver en viss inlärningskurva.

Vinnare: Om hastighet är din högsta prioritet är Google Forms den klara vinnaren. SurveyMonkey kan dock vara värt den extra tiden om du behöver mer anpassningsmöjligheter och kontroll.

Funktion nr 2: Anpassning och varumärkesprofilering

En undersökning handlar inte bara om att samla in svar – den är en förlängning av ditt varumärke.

via SurveyMonkey

Google Forms: Erbjuder grundläggande anpassningsmöjligheter, så att du kan ändra bakgrundsfärgen och lägga till en logotyp, men det är också allt. Detta kan fungera om du genomför en intern undersökning eller samlar in svar från studenter.

SurveyMonkey: Låter dig gå hela vägen med anpassad branding, från att lägga till din logotyp till att anpassa färger och layout. Om du till exempel genomför en kundnöjdhetsundersökning kan du se till att undersökningen känns som en naturlig del av din varumärkesupplevelse.

Vinnare: SurveyMonkeys designalternativ ger det en klar fördel om du vill imponera på din publik.

Funktion nr 3: Datainsamling och analys

via Google Forms

Båda verktygen fungerar bra, men på olika sätt.

Google Forms: Integreras enkelt med Google Sheets, vilket ger dig tillgång till svaren i realtid. Du har till exempel just lanserat en ny produkt och skickat ut en feedbackenkät till dina kunder.

När svaren kommer in sammanställs de automatiskt i ett Google Sheet, så att du snabbt kan analysera nöjdhetsbetyg eller identifiera potentiella produktförbättringar.

SurveyMonkey: Tar analysen ett steg längre med inbyggd programvara för enkätanalys, som erbjuder diagram, grafer och avancerad rapportering.

Vinnare: Om du hanterar kundsupport och behöver analysera feedbacktrender över tid kan du med SurveyMonkeys rapporteringsfunktioner skapa snygga, lättlästa rapporter – utan att behöva exportera dem.

Google Forms vs. SurveyMonkey på Reddit

När man väljer mellan Google Forms och SurveyMonkey kommer de bästa insikterna ibland från dem som använder dessa verktyg dagligen. Därför vände vi oss till Reddit för att se vad verkliga användare säger – och deras feedback ger några värdefulla insikter.

För dem som prioriterar enkelhet och smidig integration är Google Forms det självklara valet. Reddit-användaren catcheroni sammanfattar det perfekt:

Det är gratis, enkelt och har en superenkel integration med Google Sheets, som jag använder mycket.

Det är gratis, enkelt och har en superenkel integration med Google Sheets, som jag använder mycket.

Detta gör Google Forms till ett självklart val för användare som behöver ett snabbt och enkelt sätt att samla in svar och omedelbart analysera data i Google Sheets.

Å andra sidan har SurveyMonkey också lojala användare som uppskattar dess balans mellan enkelhet och funktionalitet. Som Reddit-användaren torresburriel uttrycker det:

Vi använder SurveyMonkey. Det är enkelt, prisvärt och lätt för deltagarna.

Vi använder SurveyMonkey. Det är enkelt, prisvärt och lätt för deltagarna.

Denna feedback lyfter fram SurveyMonkeys styrka när det gäller att erbjuda en intuitiv upplevelse för både enkätskapare och respondenter, särskilt när det gäller mer avancerad anpassning.

Så, vad är domen? Båda verktygen har sina styrkor beroende på dina behov, men genom att höra direkt från användarna får du en tydligare bild av vilket som passar bäst för dina projekt.

Google Forms eller SurveyMonkey? Du bör välja Google Forms om: Du letar efter ett helt gratis verktyg som tillåter obegränsat antal svar.

Du behöver ett enkelt gränssnitt som integreras väl med andra Google-tjänster.

Dina undersökningsbehov är grundläggande och fokuserar främst på datainsamling utan behov av avancerad analys. Du bör välja SurveyMonkey om: Dina undersökningar är vanligtvis kortvariga projekt där svarbegränsningen på 25 är tillräcklig.

Du behöver avancerade funktioner och anpassningsalternativ för professionella miljöer.

Du är villig att investera i ett betalt abonnemang för förbättrade funktioner och fler mallalternativ. Google Forms är perfekt för användare som söker en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning för obegränsad datainsamling, medan SurveyMonkey riktar sig till dem som behöver mer sofistikerade undersökningsverktyg och är beredda att betala för ytterligare funktioner. Om du inte kan välja och vill ha det bästa av två världar, överväg ClickUp!

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Google Forms och SurveyMonkey

Om Google Forms eller SurveyMonkey inte erbjuder de avancerade funktioner eller den flexibilitet du behöver kan det vara dags att utforska andra alternativ. Det finns många konkurrenter till Google Forms och alternativ till SurveyMonkey, men ett sticker ut – ClickUp.

ClickUp låter dig skapa formulär, omvandlar automatiskt svar till genomförbara uppgifter, integreras sömlöst med arbetsflöden och erbjuder realtidsdataanalys genom anpassningsbara instrumentpaneler.

Det är en komplett lösning som går utöver enkel formulärskapande.

Så här kan ClickUp förenkla ditt arbete:

1. Formulärvy

Omvandla enkätsvar till genomförbara uppgifter med ClickUp Form View.

När du samlar in kundfeedback behöver du inte längre mata in svaren manuellt i ett separat system. ClickUp Form View omvandlar automatiskt svaren till uppgifter för ditt team.

Möjligheten att tillämpa villkorlig logik i formulär gör det ännu kraftfullare – du kan visa specifika frågor baserat på tidigare svar, vilket säkerställer att du får mer relevant data från dina respondenter.

Varje inlämnad svar blir en åtgärdbar uppgift som ditt team omedelbart kan arbeta med, vilket effektiviserar hela processen.

Anta till exempel att du driver en webbutik och skickar ut enkäter efter köp. Med Form View blir varje svar, oavsett om det är en positiv recension eller ett klagomål, en uppgift som tilldelas relevant teammedlem. Detta eliminerar manuell spårning och säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

2. Uppgiftshantering

Omvandla automatiskt inskickade formulär till uppgifter och håll ditt team samordnat med ClickUp Tasks.

Den verkliga kraften i ClickUp ligger i dess förmåga att koppla samman allt. När någon skickar in ett formulär kan du automatiskt omvandla det till en ClickUp-uppgift, tilldela den till en teammedlem och ange deadlines.

Låt oss säga att du genomför en kundundersökning efter en produktlansering. Istället för att manuellt sortera svaren kan ClickUp Tasks automatiskt tilldela varje svar som en uppgift till relevant avdelning.

Positiv feedback kan till exempel vidarebefordras till marknadsföringsavdelningen för att användas som kundutlåtanden, medan produktproblem kan skickas direkt till kundsupporten för uppföljning. På så sätt missas ingen feedback och varje uppgift spåras från början till slut.

Med andra ord, till skillnad från traditionella undersökningsverktyg går ClickUp längre än att bara skapa formulär och integreras direkt med sin uppgiftshanteringsprogramvara, vilket gör det perfekt för team som behöver vidta åtgärder baserat på mottagen feedback.

Oavsett om du hanterar kundfeedback eller interna förfrågningar ser ClickUp till att varje inlämning hanteras effektivt och spåras från början till slut.

3. Feedbackmallar

Ladda ner den här mallen Samla in, organisera och prioritera feedback enkelt med ClickUps mall för feedbackformulär.

ClickUp erbjuder också färdiga lösningar, som ClickUp Feedback Form Template. Denna mall är perfekt för att samla in och organisera feedback på ett och samma ställe.

Oavsett om du samlar in feedback från anställda eller gör enkäter om din produkt, struktureras feedbacken direkt för enkel analys. Du kan anpassa den efter dina behov så att du får den information du vill ha.

Anta till exempel att du leder ett kundtjänstteam och skickar ut en feedbackenkät om en ny funktion. Feedbackformuläret kategoriserar och prioriterar varje svar, vilket gör det enkelt att identifiera vilka problem som ska hanteras först.

Dessutom ger den övergripande rekommendationstavlan dig ett utrymme för att brainstorma och lagra alla dina idéer relaterade till feedback.

4. Automatiseringar och analyser

ClickUp går längre än formulär – det automatiserar hela processen. Med ClickUp Automations kan du ställa in arbetsflöden baserat på enkätsvar.

Om någon till exempel väljer ett negativt svar kan ClickUp automatiskt tilldela en uppföljningsuppgift till ditt kundsupportteam. Eller om en undersökning avslöjar ett problem med hög prioritet kan du utlösa en varning för omedelbar åtgärd.

Visualisera viktiga data och övervaka framstegen i realtid med ClickUp Dashboards.

Men det är inte allt – ClickUps dashboards ger dig insikter i realtid, så att du kan övervaka trender, spåra svarsfrekvenser och visualisera dina data utan att lämna plattformen.

Behöver du presentera undersökningsresultat på ett möte? Med de inbyggda instrumentpanelerna kan du skapa rapporter på några sekunder, så att dina data omedelbart kan användas.

ClickUp är inte bara ett verktyg – det är en komplett lösning för team som behöver göra mer med sina undersökningar.

Om du har vuxit ur begränsningarna hos Google Forms och SurveyMonkey är ClickUps förmåga att integrera formulär, uppgifter, automatiseringar och realtidsinsikter en game changer för alla som vill omvandla data till handling.

Skapa effektiva formulär och enkäter med ClickUp

Både Google Forms och SurveyMonkey erbjuder unika fördelar, vilket gör dem lämpliga för olika användningsområden.

Google Forms är ett utmärkt gratisverktyg för enkla undersökningar och formulär med grundläggande funktioner inom Googles ekosystem. SurveyMonkey är perfekt om du vill skapa undersökningar med mer avancerade funktioner och rapportering.

ClickUp, å andra sidan, erbjuder en kraftfull kombination av formulärskapande och projektledning, vilket gör det till ett mångsidigt val för team som behöver samla in och analysera data inom sina arbetsflöden.

ClickUps integrerade tillvägagångssätt innebär att varje inlämnad enkät inte bara är data – det är ett steg mot att förbättra ditt företag. Oavsett om det handlar om att spåra svar i realtid, automatisera arbetsflöden baserat på feedback eller skapa visuella rapporter, hjälper ClickUp dig att få saker gjorda snabbare och smartare.

Är du redo att se hur ClickUp kan förändra din enkät- och uppgiftshantering?

Registrera dig gratis på ClickUp idag och upplev ett bättre sätt att arbeta!