Hur man genomför användarundersökningar

Tänk dig att du utvecklar en mjukvaruprodukt, lägger ner timmar på strategi, design och funktionalitet, bara för att upptäcka att ingen gillar att använda den. Frustrerande, eller hur?

Det är därför användarundersökningar är grunden för framgångsrik mjukvaruutveckling. I genomsnitt ger varje dollar du investerar i UX 100 dollar tillbaka – en avkastning på 9 900 %!

Användarundersökningar samlar in information om din målgrupp för att underbygga beslut om design och utveckling. Det handlar om att aktivt lyssna på användarna och förstå deras problem, mål och mentala modeller istället för att göra antaganden.

När det görs på rätt sätt hjälper det dig att:

Identifiera användarnas behov tidigt och undvik att investera tid och resurser i funktioner som användarna inte vill ha eller inte tycker är användbara.

Skapa en produkt som är intuitiv, effektiv och rolig att använda, vilket leder till högre användarnöjdhet och kundlojalitet.

Anpassa din produkt efter deras specifika problem, vilket i slutändan ökar användarnas acceptans och användning.

Den här guiden ger dig verktygen du behöver för att knäcka koden till dina användares förväntningar och förvandla huvudbryande "varför" till "wow"-upplevelser. Dyk in och lär dig hur du undersöker användare på ett effektivt sätt så att du kan bygga programvara som de kommer att älska.

Grunderna i användarundersökningar

Effektiv användarundersökning bygger på en väl definierad metod. En bra användarundersökning fokuserar på användarnas mål snarare än på förutfattade meningar. Den använder olika undersökningsmetoder för att samla in en helhetsbild och analyserar data objektivt för att identifiera mönster och trender.

Å andra sidan bygger dålig användarundersökning på antaganden eller begränsade datapunkter. Den använder en enda undersökningsmetod som kanske inte ger en fullständig bild och ignorerar användarfeedback som strider mot de initiala antagandena.

Här är ytterligare egenskaper som skiljer de två åt:

Egenskaper Bra användarundersökningar Dålig användarundersökning Fokus Användarnas mål och problemområden Förutfattade meningar eller antaganden Undersökningsmetoder Variation (t.ex. intervjuer, enkäter, användbarhetstester) Enkel metod (t.ex. enkät) Dataanalys Objektivt, identifierar mönster och trender Partisk, ignorerar motstridiga data Urval av exempel Riktar sig till representativa användare Använd praktiska exempel (t.ex. kollegor) Forskningsfrågor Öppet, utforskande Ledande frågor med önskat resultat Forskarrollen Facilitator, opartisk observatör Förespråka en specifik lösning Resultat En djup förståelse för användarnas behov ligger till grund för designbeslut. Produkterna missar målet, vilket leder till högre utvecklingskostnader på grund av omarbetningar. Fördelar Skapa produkter som användarna älskar, minska utvecklingskostnaderna Produkterna missar målet, vilket leder till högre utvecklingskostnader på grund av omarbetningar.

Se till att du genomför bra användarundersökningar genom att beakta följande bästa praxis:

Förfina undersökningsfrågor och metoder baserat på löpande resultat.

Se till att ditt urval speglar din målgrupp

Testa din strategi med en liten grupp innan du genomför en fullskalig undersökning.

Säkerställ noggrann dataanalys genom att göra detaljerade anteckningar och inspelningar.

Kombinera olika undersökningsmetoder för att validera insikter.

Samla in feedback under hela design- och utvecklingsprocessen.

Användarundersökningens roll i UX-designprocessen

Användarundersökningar utgör grunden för en användarcentrerad design (UCD). UCD prioriterar användarnas behov genom hela designprocessen, vilket resulterar i funktionella och användarvänliga produkter.

Genom att förstå användarnas behov och problem kan designers skapa intuitiva gränssnitt och användarflöden som effektivt tillgodoser dessa behov.

Du kan utnyttja användarundersökningar för att definiera användarpersonligheter, skapa användarresekartor och informera om användbarhetstester, vilket alla är viktiga steg i UCD-processen.

Värdet av användarundersökningar i produktutveckling

Användarundersökningar gynnar produktutvecklingen på flera sätt:

Identifiera möjligheter: Användarundersökningar hjälper dig att upptäcka ouppfyllda användarbehov och identifiera möjligheter till innovation.

Prioritera funktioner: Genom att förstå användarnas prioriteringar kan du fokusera utvecklingsarbetet på de viktigaste funktionerna först.

Validering av design: Det gör att du kan testa dina designkoncept och samla in feedback från användarna tidigt och ofta, så att du kan vara säker på att din produkt är på rätt väg för att lösa kundernas problem.

Hur man genomför användarundersökningar i 5 steg

Du kanske har dina användares demografiska och psykografiska data från webbplatscookies, produktregistreringar och interaktioner, klickströmmar, klagomål och andra datapunkter. Men det betyder inte nödvändigtvis att du känner dem utan och innan. Användarundersökningar hjälper dig att koppla dessa data till deras motivationer och köpbeteende, vilket ger dig djupgående insikter i ”varför” dina användare reagerar som de gör – inte bara ”vad” och ”hur”.

Här är en sammanfattning av de viktigaste stegen för att göra användarundersökningar på rätt sätt:

Steg 1: Identifiera målen

Definiera de specifika mål du vill uppnå med din undersökning. Identifiera de specifika problem eller frågor du vill besvara genom din undersökning. Detta steg anger riktningen för hela processen.

Använd ClickUp Docs för att brainstorma undersökningsmål med ditt team. Skapa, redigera och samarbeta på delade dokument i realtid, fånga upp idéer och se till att alla är överens om undersökningsmålen.

Skapa den perfekta dokumentationen eller wikisidan med inbäddade sidor, formateringsalternativ och mallar med hjälp av ClickUp Docs.

Så här gör du:

Skapa ett dokument och använd det som en gemensam arbetsyta för att brainstorma undersökningsmål. Lista potentiella användarbehov och problemområden. Du kan använda ClickUps funktioner, såsom tankekartor och punktlistor, för att samla idéer och kategorisera dem.

Använd Docs för att sammanställa information om konkurrenternas produkter . Inkludera åtminstone funktioner, målgrupp och användarrecensioner. Detta hjälper dig att identifiera potentiella luckor på marknaden och lyfta fram områden där din produkt kan utmärka sig.

Samla in användardata från olika källor , till exempel marknadsföringspersonligheter eller tidigare användarundersökningar. Sammanställ denna information i ett dokument för att skapa en välbalanserad användarprofil som återspeglar målgruppens mål och behov.

Använd Docs för att gemensamt förfina dina kvantitativa och kvalitativa forskningsfrågor. Att ha en central plats för att diskutera och iterera frågor säkerställer att de stämmer överens med dina övergripande mål och ger användbara insikter.

Steg 2: Dra hypoteser

Formulera välgrundade gissningar om användarnas beteende baserat på din initiala förståelse. Hypoteser hindrar dig från att gå in i undersökningen blint. De hjälper dig att fokusera på specifika aspekter av användarnas beteende som du vill förstå.

En bra hypotes är: Specifikt: Det fokuserar på en viss aspekt av användarbeteendet eller programvarans funktionalitet.

Genomförbart: Det bör kunna testas med hjälp av de undersökningsmetoder du valt.

Mätbart: Du bör kunna definiera framgångsmått för att bekräfta eller motbevisa hypotesen.

Använd ClickUp Mind Maps för att i realtid brainstorma vanliga frustrationer eller utmaningar som användarna upplever i samband med din programvara. Genom att visualisera hypoteserna blir din strategi ännu tydligare.

Visualisera dina hypoteser från användarundersökningar med delbara ClickUp Mind Maps.

Börja med det huvudsakliga undersökningsmålet i mitten av tankekartan. Skapa undergrenar för varje hypotes som är relaterad till det målet.

Du kan lägga till detaljer till varje hypotes genom att inkludera ett kortfattat uttalande, användargrupp (t.ex. nya användare, mobilanvändare etc.) och individuella hypoteser relaterade till dina mål (t.ex. Om vi erbjuder inloggning via sociala medier kommer registreringstiden att minska med 20 %).

Tänk på användarnas mål: Vad försöker användarna uppnå med din programvara? Vilka hinder kan de stöta på? Har du några underliggande antaganden om användarnas beteende? Formulera dessa som testbara hypoteser.

Använd olika färger eller ikoner för att visuellt avgränsa undersökningsmål eller användargrupper.

Steg 3: Utveckla en plan för användarundersökningar

En väl definierad plan säkerställer att du håller fokus och samlar in nödvändiga data för att besvara dina undersökningsfrågor. Planen beskriver följande:

Undersökningsmetodik

Välj de mest lämpliga undersökningsmetoderna (enkäter, intervjuer osv.) beroende på dina undersökningsmål.

Tips: Enkäter är utmärkta för att samla in stora mängder data från en bred målgrupp. De är idealiska för att mäta användarnas åsikter, preferenser och uppfattningar om ett specifikt ämne. De är effektiva och kostnadseffektiva, men ger inte särskilt djupgående insikter. Å andra sidan erbjuder intervjuer och fokusgrupper möjligheter till djupgående samtal som ger rikliga insikter i användarnas motivation, beteenden och tankeprocesser. De kan vara mer användbara för att generera idéer, utforska användarnas uppfattningar och identifiera gemensamma teman.

Rekrytering av deltagare

Rekrytera deltagare som representerar din målgrupp. Använd onlineplattformar för rekrytering eller ditt befintliga användarnätverk för att hitta lämpliga deltagare.

Använd ClickUp Whiteboards och ClickUp Research Whiteboard Template för att brainstorma och definiera kriterier för rekrytering av deltagare tillsammans med ditt team. Kartlägg visuellt den ideala användarprofilen och diskutera rekryteringsstrategier.

Ladda ner den här mallen Organisera alla dina undersökningsdata i tydliga visualiseringar med ClickUp Research Whiteboard Template.

Använd färgkodning för att skilja mellan olika rekryteringskanaler eller deltagarstatus (t.ex. kontaktad, granskad, bekräftad). För att effektivisera processen kan du integrera ClickUp med de rekryteringsverktyg du använder.

Använd ClickUps chattfunktion för att diskutera rekryteringsstrategier med dina teammedlemmar direkt på whiteboardtavlan.

Medan whiteboard-funktionen hjälper dig att fokusera på brainstorming och flexibilitet, ger forskningswhiteboard-mallen dig en strukturerad approach med sina fördefinierade sektioner.

Datainsamling

Beskriv de metoder du kommer att använda för att samla in data (enkäter, observationsanteckningar, användbarhetstester, kortsortering och A/B-tester).

Använd ClickUp Forms för att skapa användarvänliga enkäter och feedbackformulär för att samla in kvantitativa data. Anpassa frågor, tillämpa villkorslogik för att strukturera enkäten, samla in data anonymt och analysera svaren i ClickUp.

Anpassa enkäter och frågeformulär med ClickUp Forms

Effektivisera hela processen med ClickUps mall för användarundersökningsplan.

Ladda ner den här mallen Få ut mesta möjliga av den forskning du genomför genom att använda ClickUps mall för användarundersökningsplan.

Denna mall innehåller avsnitt för att definiera mål och metoder, rekrytera deltagare och planera undersökningssessioner. Fyll i dessa avsnitt med detaljer om din specifika undersökningsplan.

Beskriv tydligt dina undersökningsmål i det avsedda avsnittet. Dela upp dina undersökningsaktiviteter i genomförbara ClickUp-uppgifter. Detta kan innebära att rekrytera deltagare, skapa intervjuskript, genomföra undersökningar eller analysera data.

Ange deadlines för varje uppgift och skapa en realistisk tidsplan för ditt forskningsprojekt. Bjud in relevanta intressenter att samarbeta i realtid.

Du kan också prova olika sätt att visualisera din undersökningsplan. Använd listvyn för en linjär uppdelning av uppgifter eller Kanban-vyn i ClickUp för att spåra framsteg i ett Kanban-system.

Steg 4: Genomför och sammanställ

Här är det dags att sätta din plan i verket. Implementera de undersökningsmetoder du valt och analysera den insamlade datan för att identifiera mönster och insikter.

Genomföra undersökningen: Säkerställ en bekväm och opartisk miljö under undersökningssessionerna. Fokusera på aktivt lyssnande och ställ öppna frågor för att Säkerställ en bekväm och opartisk miljö under undersökningssessionerna. Fokusera på aktivt lyssnande och ställ öppna frågor för att samla in detaljerade kundinsikter

Samla alla insikter du samlat in med ClickUp User Studies Template.

Ladda ner den här mallen Samla in och analysera användarinformation enkelt med ClickUp-mallen för användarundersökningar.

Mallen ger ett strukturerat ramverk för att samla in insikter, analysera deras giltighet och rekommendera lämpliga åtgärder för att göra din programvara mer användarvänlig.

Analysera data: När du har samlat in data analyserar du den för att identifiera mönster och trender. Leta efter återkommande teman och använd dem för att dra slutsatser om dina användare.

Använd ClickUp-mallen för användarundersökningar som en central plats för att dokumentera undersökningsresultat, användarcitat och viktiga slutsatser.

Analysera kvalitativa data (användarkommentarer) och kvantitativa data (enkätresultat) för att bättre förstå användarupplevelsen.

Leta efter mönster och trender i data. Finns det vanliga frustrationer som användarna stöter på när de använder en viss funktion? Finns det användbarhetsproblem som hindrar användarna från att uppnå sina mål?

Steg 5: Dela med dig av dina resultat

Kommunicera dina forskningsresultat tydligt och koncist till ditt team. Stöd dina resultat med visuella hjälpmedel som diagram och grafer. ClickUps anpassade vyer kan vara till stor hjälp här.

Detta säkerställer att alla i teamet är på samma sida och kan dra nytta av dessa insikter under hela utvecklingsprocessen.

Organisera uppgifter med flexibla sorterings-, filtrerings- och grupperingsalternativ i ClickUp Custom Views.

Skapa övertygande presentationer för att kommunicera din forskning till intressenter och teammedlemmar. Dokumentera dina forskningsresultat på en central plats, till exempel i ClickUp Doc, för enkel åtkomst och framtida referens.

Olika typer av metoder för användarundersökningar

Inom mjukvaruutveckling hjälper användarundersökningsmetoder till att förstå hur människor interagerar med och upplever mjukvaran. Dessa metoder kan grovt indelas i två huvudtyper:

Kvalitativ forskning

Det fokuserar på en djupgående förståelse av användarnas tankar, känslor och beteenden med hjälp av tekniker som:

Användarintervjuer: Genomför individuella samtal för att förstå användarnas behov och motivationer.

Fokusgrupper: Organisera gruppdiskussioner för att samla in olika perspektiv.

Kortsortering: Användarna kategoriserar information för att förstå sina mentala modeller.

Dagboksstudier: Användare som spårar sina upplevelser av programvaran över tid.

Kvantitativ forskning

Denna typ av undersökning fokuserar på att samla in mätbara data för att identifiera trender och mönster med hjälp av tekniker som:

Enkäter: Samla in användarnas åsikter och preferenser genom frågeformulär.

Användbarhetstestning: Observera användare som utför uppgifter för att identifiera användbarhetsproblem.

A/B-testning: Jämföra olika versioner av en programvarufunktion för att se vilken som fungerar bäst.

Analys: Analysera data om användarbeteende för att förstå användningsmönster.

Valet av metod beror på undersökningsmålen och i vilket skede mjukvaruutvecklingen befinner sig. Du kan ofta kombinera dessa metoder för att bättre förstå dina användare.

UX-personas roll i användarundersökningar

UX-personas är fiktiva karaktärer som representerar segment av din målgrupp. Baserat på användarundersökningsdata hjälper de dig att humanisera dina användare och analysera deras krav, motivationer och beteenden på ett djupare plan.

En välutvecklad UX-persona innehåller följande: Demografi: Ålder, kön, yrke, plats etc.

Mål: Vad användaren vill uppnå med din produkt

Behov: Vad användaren kräver av din produkt för att den ska bli framgångsrik.

Beteenden: Hur användaren vanligtvis interagerar med produkter och tekniker

Problemområden: Utmaningar och frustrationer som användaren upplever med liknande produkter.

Citat: Direkta citat från användarundersökningar för att ge din persona en röst.

Användarpersonligheter spelar en avgörande roll under hela användarundersökningsprocessen:

Planering av undersökningar: Personas hjälper dig att definiera dina undersökningsmål och vägleder dig i valet av lämpliga undersökningsmetoder.

Rekrytering: Personas hjälper dig att rikta dina rekryteringsinsatser så att du säkerställer att du involverar rätt användargrupper i din forskning.

Dataanalys: Du kan använda personas som ett verktyg för att analysera användarundersökningsdata och identifiera hur den relaterar till specifika användarsegment.

Designbeslut: Personas påverkar designbeslut genom att hålla användarnas behov och beteenden i fokus under utvecklingsprocessen.

De mest effektiva metoderna för att utveckla användarpersonligheter är att samla in användarundersökningsdata, identifiera användarsegment (med gemensamma egenskaper, behov och beteenden) och utveckla tydliga användarprofiler.

Använd ClickUp User Persona Whiteboard Template för att skapa detaljerade användarprofiler.

Ladda ner den här mallen Skapa en representation av din målkund med ClickUp User Persona Whiteboard Template.

Skapa en korrekt bild av dina kunder genom att:

Samla information från undersökningar, intervjuer och enkäter

Organisera användardata i meningsfulla personas

Visualisera användarscenarier på en whiteboard

UX-undersökningar under olika stadier av produktens livscykel

Att genomföra användarundersökningar är inte en engångsföreteelse, utan bör integreras i hela produktens livscykel. Så här spelar användarundersökningar en roll i varje steg:

Implementera resultaten från din användarundersökning med hjälp av ClickUp Software Team Project Management Software.

Produktunderhåll och uppdateringar med kontinuerlig användarundersökning: Samla kontinuerligt Samla kontinuerligt in produktfeedback genom UX-undersökningar, användarintervjuer och supportärenden för att förstå hur användarna interagerar med produkten och identifiera områden som kan förbättras. Använd användarfeedback för att iterera på din produkt och förbättra användarupplevelsen över tid.

Fördelarna och utmaningarna med användarundersökningar

Användarundersökningar ger data som stöd för design- och utvecklingsbeslut, vilket leder till en mer framgångsrik produkt som tilltalar din målgrupp och ger högre användningsfrekvens.

Genom att tidigt identifiera och tillgodose användarnas behov undviker du onödigt utvecklingsarbete på funktioner som användarna inte vill ha.

Användarundersökningar är avgörande för produkters framgång inom alla branscher.

Låt oss säga att du vill utveckla en fitnessapp som fokuserar på roliga träningspass, men användarundersökningar visar att människor vill ha tydliga instruktioner. Du lägger därför till uppdateringar för att prioritera videodemonstrationer, vilket leder till nöjdare användare.

En fotoredigeringsapp kan verka perfekt utifrån designerns idéer, men användartester visar att människor har svårt att hantera vissa verktyg. Genom att förenkla dessa funktioner kan du göra appen mer användarvänlig och framgångsrik.

Användarundersökningar hjälper mjukvaruutvecklingen att hålla rätt kurs och skapa produkter som människor verkligen vill ha och kan använda enkelt.

Det är dock viktigt att vara medveten om följande utmaningar:

Användarbias: Var medveten om potentiell bias i användarundersökningsdata. Användare är kanske inte alltid ärliga eller medvetna om sina behov. Använd flera undersökningsmetoder för att triangulera dina resultat och minska effekten av bias.

Hantera kostnader: Användarundersökningar kan vara tidskrävande och kräva resurser. Planera din undersökning effektivt för att maximera avkastningen på investeringen. Utforska kostnadseffektiva metoder för användarundersökningar, såsom onlineundersökningar eller användbarhetstester på distans.

Rekrytera deltagare: Det kan vara svårt att hitta rätt deltagare för din undersökning, särskilt för nischade målgrupper. Erbjud deltagarna incitament för att uppmuntra dem att delta i användarundersökningar.

Skapa bättre produkter genom användarcentrerad forskning

Användarundersökningar är ett ovärderligt verktyg för att skapa framgångsrika mjukvaruprodukter.

Genom att följa stegen ovan och integrera användarundersökningar under hela produktens livscykel kan du få en djup förståelse för dina användare, utveckla produkter som verkligen uppfyller deras behov och i slutändan uppnå långsiktig produktframgång.

Med hjälp av mallar för undersökningsplaner och samarbetsverktyg från ClickUp kan du effektivisera processen och göra den mer effektiv och insiktsfull. Prova ClickUp idag!