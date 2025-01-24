9 gratis mallar för användarprofiler som hjälper dig att förstå dina kunder

Att utveckla en ny produkt eller tjänst är som att laga en avancerad rätt för människor med särskilda smakpreferenser. ?‍?

En stor del av din framgång beror på förståelsen för vad målgruppen önskar sig och är villig att spendera pengar på. Med denna kunskap kan du skapa en användarorienterad lösning som sannolikt kommer att sälja.

En av de bästa teknikerna för att skräddarsy produkter för köpare är att arbeta med en användarprofil, en generaliserad profil av din ideala kund. Det hjälper utvecklare att lägga till funktioner som tilltalar slutanvändarna.

Om du letar efter ett enkelt sätt att dela köparprofiler med ditt team kan du använda mallar för användarprofiler. De hjälper dig att skapa koncisa och träffsäkra kundprofiler för att styra utvecklingsprocessen i rätt riktning. ?

Denna artikel presenterar 9 fantastiska mallar för användarprofiler som hjälper dig att skapa nyanserade köparprofiler som är relevanta för alla avsikter.

Vad är en mall för användarprofil?

En mall för användarpersonlighet ger dig ett effektivt ramverk för att på ett sammanhängande sätt beskriva dina idealkunders tankesätt, livsstil, problem och beteende. Dokumentet låter dig skapa en imaginär (eller halvfiktiv) person med förutsägbara mål, handlingar och konsumtionsvanor.

Produktteam har ofta svårt att skapa korrekta användarprofiler eftersom de måste härleda dem från olika demografiska data och marknadsundersökningar. Det är som att skapa en mosaik med hundratals bitar i olika former, färger och storlekar.

Men när du väl har din användarprofil är allt du behöver göra att kommunicera den till relevanta teammedlemmar. Dokumentet hjälper dig att forma din produkt eller tjänst så att den med precision riktar sig till köparprofilerna. ?

Användningsområdena för mallar för användarpersonligheter sträcker sig bortom produktutveckling. Design-, försäljnings- och marknadsföringsteam förlitar sig ofta på dessa ramverk för att nå och engagera sin målgrupp med större självförtroende.

Vad kännetecknar en bra mall för användarpersonlighet?

En idealisk mall för användarpersonlighet passar din avsikt och karaktären hos den produkt eller tjänst du utvecklar. I allmänhet bör den vara:

Anpassningsbar: Mallen för användarpersonlighet bör : Mallen för användarpersonlighet bör undvika missvisande stereotyper och överensstämma med de viktigaste kategorierna för användarpersonlighet, såsom målinriktad, fiktiv och rollbaserad. Definierade och organiserade: Se till att mallen tar upp viktiga kategorier som ålder, kön, utbildnings- och yrkesbakgrund samt användarens problemområden. Avsnitten ska vara lätta att följa. Estetiskt tilltalande: Du bör kunna lägga till grafer, diagram, karaktärsskisser och illustrationer för att göra personan realistisk, vilket hjälper ditt team att sätta sig in i användarnas behov ? Samarbetsinriktad: Mallen för användarprofiler bör vara tillgänglig för olika avdelningar som är involverade i produktutvecklingen eller marknadsföringskampanjen, så att de kan lägga till synpunkter i realtid. Observerbart: Det bör ha flera vyer eller layouter för att ge nya perspektiv på personan och främja genereringen av nya idéer.

9 mallar för användarprofiler att använda

Vårt urval av de 9 bästa mallarna för användar- eller kundpersonlighet från ClickUp fungerar i alla situationer, oavsett om det gäller lansering av en ny produkt, tillägg av nya funktioner eller planering av en marknadsföringskampanj. Gå igenom dem och välj dina favoriter! ?

1. ClickUp-mall för användarprofil

Ladda ner den här mallen Skapa en detaljerad kundprofil genom att organisera forskningsdata, visualisera användarscenarier och förstå dina målgruppers behov, mål och beteenden för att kunna fatta välgrundade beslut.

Oavsett om du vill utöka eller behålla din kundbas är ClickUp User Persona Template idealisk för att profilera vilken grupp som helst, precis som en erfaren detektiv. ?️

Beroende på ditt forskningsteams behov kan mallen extrahera rätt data från olika målgrupper. Som standard sorterar den personlighetstyper efter bransch, yrke eller tjänsteområde. Skapa flera personlighetstyper för var och en av dessa kategorier!

Det är inte särskilt svårt att använda mallen. Klicka på en tom persona så öppnar systemet ett formulär för användarpersonlighet åt dig. Anpassa profilen genom att lägga till önskade detaljer, såsom namn, kön, etnicitet, ålder, civilstånd, lön, yrke och internetanvändning.

Lägg till eller ta bort element för att säkerställa att den slutliga profilen innehåller viktig information för dina teammedlemmar. Du kan lägga till valfri bildfil som porträttfoto, främst för att skilja profilen från andra personas du har lagt till.

Låt oss säga att du skapar användarpersonligheter för en app för mediastreaming. I det här fallet bör användarpersonligheterna ha attribut som ålder, motiv för att titta på videoinnehåll och frustrationer (som begränsningar för delning av lösenord). Om du vill optimera appens medieinnehåll kan du också lägga till civilstånd, kön, favoritgenre och personlighetsdata.

När du har lagt till användarpersonerna skapar du uppgifter i mallen och tilldelar dem till en eller flera kollegor.

3. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Ladda ner denna mall Skapa och anpassa din användarberättelsekarta med en flexibel och förformaterad whiteboardmall i ClickUp.

Om du letar efter ett enda verktyg för att hantera persona-forskning och -skapande, prova ClickUp User Story Mapping Template! Denna nybörjarvänliga whiteboard-mall låter dig identifiera användarpersonligheter och visualisera dina kunders perspektiv och värderingar för praktiskt taget alla användningsfall. ?

Att kartlägga användarberättelser kan kännas överväldigande eftersom det finns klisterlappar ÖVERALLT, men den här mallen skapar ordning i processen.

Visuellt kan du förvandla mallen till ett komplext nätverk som kopplar samman användarpersonligheter med produktkrav. Eftersom det är ett omfattande arbete rekommenderar vi att du skapar steg i dokumentet för att strukturera kartläggningsprocessen, särskilt för distribuerade team.

När du har förberett whiteboardtavlan bjuder du in ditt team och börjar skissa på de användarpersonaktiviteter som är relevanta för din produkt. Om du till exempel planerar att skapa en e-handelswebbplats kan du följa processen från registrering till kassan.

Mallen hjälper dig att svara på frågor som:

Vad är det som inte passar målgruppen?

Vilka funktioner behöver läggas till/uppdateras?

Hur kan en viss teammedlem eller avdelning bidra?

Du kan lita på att denna mall räddar agila team från dysfunktionella backloggar som går förlorade i den dagliga verksamheten. På så sätt kan du påskynda arbetet för olika faser av produktlanseringen.

3. Mall för användarundersökningsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för användarundersökningar för att kommunicera, organisera och påskynda processen.

Att undersöka en användarprofil är ett steg som måste göras innan man skapar en, men processen kan vara lika överväldigande. ClickUps mall för användarundersökningar är precis vad du behöver för att skapa och kartlägga en rik, datastödd användarprofil! ?

Mallen guidar dig genom hela processen för att skapa en persona. Du får en tydlig struktur och fördefinierade element – du behöver inte börja från scratch utan fyller i fälten utifrån en beprövad forskningsprocess. ?

Oavsett om du vill förbättra din produkt på grund av negativ feedback eller funderar på att lansera en ny funktion, hjälper mallen dig att definiera konsekventa mål, ställa hypotesfrågor och identifiera behoven och motivationerna hos din persona.

Du har ett levande dokument som är utformat för att hålla produktens intressenter samordnade under hela utvecklingscykeln. För större team kan du sammanfatta stegen för att skapa personlighet under Forskning för att minska oförutsägbarheten.

I avsnittet Problemformulering beskrivs utlösande faktorer för användarundersökningar, till exempel kundmissnöje eller sjunkande intäkter. När undersökningen är klar kan du lägga till viktiga slutsatser och sammanfattningar för att kommunicera resultaten till resten av teamet. Du kan återkomma till mallen när som helst för att uppdatera undersökningsresultaten. ?

4. ClickUp-mall för användarflöde

Ladda ner denna mall ClickUp Data Flow Diagram Template ger en visuell representation av hur data rör sig genom verksamheten, från användarinmatning till utdata.

Mikroanalys av användarupplevelsen är en viktig del av att skräddarsy produkter och tjänster ur köparens perspektiv. Om du vill sätta dig in i din genomsnittliga kunds situation kan du använda ClickUp User Flow Template. ?

Mallen hjälper dig att skapa flödesscheman som visar användarflöden – du får en visuell representation av hur många steg kunderna tar för att slutföra en specifik aktivitet. Det gör att du och ditt team kan sätta er in i användarens situation, identifiera områden som kan förbättras och utarbeta en funktionell produktstrategi.

Detta är en annan whiteboardmall på vår lista, så förvänta dig att hela utbudet av redigerings- och diagramfunktioner kan organisera även de mest komplexa användarflödena. ?

Att skapa ett diagram är barnsligt enkelt – infoga och koppla ihop former från Start till Beslut och du får ett professionellt diagram på nolltid!

Är du nybörjare på flödesscheman? Använd dessa tre unika former för att visualisera användarflöden:

Orange cirkel : Start/slut på en process ?

Grön rektangel : Processsteg/aktivitet ?

Röd diamant: Beslutsmoment (ja/nej)?

För att hjälpa ditt team att följa processen bättre kan du lägga till skärmdumpar av vad användaren upplever vid olika punkter i flödet.

5. ClickUp-mall för användarberättelse

Ladda ner denna mall Använd ClickUp User Story Template för att beskriva dina användares förväntningar och krav och hitta ett sätt att uppfylla dem.

ClickUp User Story Template är ett kraftfullt verktyg för att direkt koppla användarnas aktiviteter till praktiska uppgifter som är relevanta för specifika funktioner. Det är en pålitlig partner i alla utvecklingsstadier och hjälper dig att skissa upp användarprofiler som utvecklas genom sammanlänkade faser av produktlanseringen. ?

Denna whiteboardmall handlar om att utveckla, uppdatera och spåra användarberättelser för Agile- och Scrum-team. Den låter dig:

Samla flera användarberättelser i en enhetlig layout, till exempel: Som [användare] vill jag [mål] så att [orsak] Prioritera vilka berättelser som bör tas upp. Skapa uppgifter och underordnade deluppgifter och följ deras framsteg. Granska om ändringarna och tilläggen löser identifierade problem.

Mallen är utrustad för att hantera flera användarprofiler samtidigt, och det är superenkelt att hantera dem alla. Precis som andra ClickUp-mallar kan du lägga till anpassade fält för att lägga till kontext till enskilda funktionsförfrågningar. Använd anpassade statusar för att hålla koll på pågående arbeten.

Du har 15+ vyer för att övervaka mallen. Prova till exempel arbetsbelastningsvyn för att se till att användarberättelserna fördelas jämnt mellan teammedlemmarna. Använd kalendervyn för att förbereda uppdateringarna inför nästa releasefas.

6. Mall för användarstudier från ClickUp

Ladda ner denna mall Samla in data och insikter från användarundersökningar med ClickUp-mallen för användarstudier.

Har du lanserat en ny produkt, app eller webbplats? Det är en stor bedrift, men även om det låter som en klyscha så slutar inte ditt arbete där.

Användarnas personligheter är föränderliga, så var beredd på att översvämmas av användarnas skiftande krav, rutiner, önskemål och mål. Lyckligtvis hjälper ClickUps mall för användarstudier dig att snabbt reagera på dessa förändringar! ?

Tänk på denna mall som en portal för att växla mellan olika personlighetstyper. Du har över 10 anpassningsbara fält för att definiera de uppdaterade målprofilerna. Samla in data för specifika funktionsaspekter och avgör vilka områden som kräver ytterligare forskning.

Men hur samlar man in dessa data? Lugn! Mallen innehåller feedbackformulär som du kan skicka till befintliga kunder. Den insamlade informationen kommer att utgöra kärnan i dina ansträngningar att kvantifiera användarnas intryck – du kan komma åt den via vyerna Insights, Research Process och Needs Action .

Mallen är tillräckligt omfattande för att analysera giltigheten hos de föreslagna ändringarna. Använd statusar som Kasserad, Rekommendation och Analys för att underlätta uppgifterna för nästa Sprint. ?

7. ClickUp-mall för kundens röst

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för kundernas röster för att kartlägga dina kunders behov, identifiera förbättringsområden och definiera nästa steg.

ClickUp Voice of the Customer Template är en enkel mall för användarprofiler som samlar kunddata från tre källor:

Sociala medier-sidor Enkäter och intervjuer Direkta kundsupportsamtal

Mallen presenterar den insamlade informationen i bläddringsbara, färgkodade sektioner. Varje sektion har kort som specificerar särskilda aspekter av ”kundens röst”. ?️

När du har en fullständig bild av användarprofilen kan du gå vidare till nästa avsnitt i mallen, som handlar om:

Kommentarer: Fångar upp viktiga eller vanliga synpunkter. Till exempel har flera kunder skrivit på sociala medier att de är missnöjda med produktens prissättning. För att bekräfta detta lägger du till en post med rubriken ”Missnöje med prissättningen”. Behov: Beskriver användarnas behov på ett förnuftigt sätt utifrån kommentarerna. Med tanke på vårt exempel ovan kan du lägga till ”Ompröva prenumerationspaket” här. Krav: Omvandlar behoven till genomförbara uppgifter. I samma fall kan du skriva in ”Skapa fler prisplaner” här och ge ditt team konkreta uppgifter att fokusera på.

Mallens överskådliga utseende är perfekt för personer som tenderar att bli nervösa när de ser komplexa nätverksdiagram. ?

8. ClickUp-mall för kundresan

Ladda ner denna mall Skapa framgångsrika kundupplevelser genom att samla in och analysera kundfeedback i realtid med ClickUp Voice of the Customer Template.

Mallen ClickUp Voice of the Customer Journey liknar det föregående alternativet på vår lista, men har ett mer praktiskt format som passar bättre för operativ produktledning. Denna mall handlar om att få saker gjorda. ✔️

Det låter dig samla feedback från olika VoC-kategorier (Voice of Customer), inklusive undersökningar, inspelade samtal, onlinebeteende och sociala medier. ?

Dess främsta styrka ligger i att skapa processpecifika lösningar. Använd ett kort för att lägga till sammanfattningar av de problem som stör dina användare, tolka dem tillsammans med ditt team och anteckna lösningar direkt under problemen. Tilldela uppgifter och deluppgifter för att implementera lösningen.

Du beskriver i huvudsak en VoC-källa, problemet och lösningen – det är allt. Detta gör mallen idealisk för att hantera produktfel och nackdelar under strikta deadlines och för att hålla dina kundrelationer på rätt spår. ?️

Som en mall på operativ nivå erbjuder den tydliga list- och tavelvyer för att tolka insamlade data.

9. ClickUp-mall för kundresekarta

Ladda ner denna mall Få en helhetsbild av kundupplevelsen från början till slut med ClickUps mall för kundresekarta.

Behöver du visualisera kundresor och få fler leadkonverteringar? Du kommer att bli imponerad av vad ClickUp Customer Journey Map Template kan göra! ?

Mallen hjälper dig att kartlägga en omfattande kundresa och markera direkta och indirekta interaktioner som leads har med din produkt eller ditt företag. Registrera och analysera kundkontaktpunkter, upplevelser och friktionspunkter.

När du har kartlagt resan kan du ta fram lösningar för följande tre steg:

Medvetenhet: Ange åtgärder för att öka synligheten för din produkt. Använd till exempel en annonseringstjänst eller en influencer på sociala medier. Övervägande: Utarbeta strategier för att öka användarnas engagemang och hitta tillväxtmöjligheter för konvertering. Konvertering: Identifiera drivkraften bakom en användares lojalitet (eller brist på lojalitet) och få dem att köpa det du erbjuder.

Du kan tilldela teammedlemmar att övervaka varje steg och fastställa ansvaret under hela kundens resa. Använd Gantt-diagrammet för att spåra framstegen i ett tidslinjeformat.

Detta är en annan whiteboard-mall som ger dig tillgång till ClickUp-funktioner som skärminspelning, automatiseringar, AI-skrivassistent och samarbetsredigering medan du skapar användarpersonligheter på språng!

Människor är komplexa, och det är användarpersonligheter också!

Många produkter misslyckas med att slå igenom eftersom de baseras på självrefererande design med liten hänsyn till den avsedda användaren. Att förlita sig på välundersökta användarpersonligheter är det enda beprövade sättet att skapa produkter för köparnas skull. ?

Att tolka kundpersonligheter är ett knepigt jobb, men våra mallar fungerar som starka språngbrädor som hjälper dig framåt. Prova en idag och börja omedelbart att nå ut till din målgrupp! ?