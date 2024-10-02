Hur man identifierar förbättringsområden för medarbetarnas prestationer

Skillnaden mellan det vanliga och det extraordinära är det lilla extra.

Människor föds nyfikna, anpassningsbara och ivriga att lära sig. Som vuxna fortsätter de flesta att sträva efter att förbättra sig själva och göra saker som ger dem en känsla av personlig och professionell utveckling.

Om du är HR-chef eller ledare vet du att dina medarbetare vänder sig till dig för vägledning om lärande och utveckling.

Enligt forskning uppger 80 % av de anställda i organisationer att lärande ger deras arbete ett extra syfte. Det råder ingen tvekan om att det är viktigt att hjälpa anställda att utvecklas på arbetsplatsen för att de ska vara nöjda och engagerade.

Som chef måste du lära dig att identifiera områden där en medarbetare kan förbättras. En medarbetare som fokuserar på att förbättra sin prestation på jobbet förstärker sin potential. Och det finns en ytterligare fördel: när en medarbetare arbetar med sina förbättringsområden gynnas även andra – deras kollegor blir inspirerade och de projekt de arbetar med har större chans att lyckas.

I den här bloggen kommer vi att utforska vanliga förbättringsområden på arbetsplatsen, strategier och tips som du kan använda samt verktyg som ClickUp som underlättar processen.

Vad är förbättringsområden på arbetsplatsen?

Förbättringsområden är specifika färdigheter och prestationsindikatorer som en medarbetare måste förbättra. Att identifiera förbättringsområden på arbetsplatsen är det första steget för att ta itu med en medarbetares styrkor och svagheter, öka deras prestationer och främja karriärutveckling.

Några professionella färdigheter som medarbetarna kan behöva arbeta med är:

Tidshantering

Interpersonell kommunikation

Problemlösningsförmåga

Aktiv lyssnande

Emotionell intelligens

Organisationsförmåga

Tekniska färdigheter

Dessa områden kan identifieras under utbildningar, prestationsutvärderingar, självutvärderingar eller feedbackmöten med chefen. En annan populär metod för att identifiera förbättringsområden är SWOT-analys. Låt oss utforska det vidare.

SWOT-analys för att identifiera förbättringsområden

SWOT-analys är en strategisk teknik för att identifiera en medarbetares styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När dessa har identifierats kan man precisera specifika förbättringsområden på arbetsplatsen.

Till exempel:

Styrkor kontra svagheter : Att jämföra en medarbetares styrkor med deras svagheter kan ge värdefulla insikter. En medarbetare kan till exempel ha starka innovationsförmågor men vara oförmögen att uttrycka sina idéer på ett effektivt sätt.

Styrkor kontra möjligheter : Identifiera hur en medarbetare kan använda sina styrkor för att dra nytta av möjligheter. Att till exempel para ihop medarbetare med kompletterande styrkor kan underlätta kunskapsdelning och kompetensutveckling. Detta kan främja en kultur av kontinuerlig förbättring.

Svagheter kontra hot: Definiera hur svagheter kan göra medarbetarna mer sårbara för hot och utforma lämpliga strategier för att minska dessa risker. Till exempel kan teknikgenier med dåliga kommunikationsförmågor ha svårt att delta effektivt i brainstorming-sessioner – där deras insikter faktiskt skulle vara ovärderliga.

Nu när vi förstår hur man identifierar förbättringsområden kan vi gå lite djupare.

Förstå begreppet förbättringsområden

Förbättringsområden är skillnaden mellan en medarbetares nuvarande prestation och deras fulla potential. Kom ihåg: detta är möjligheter till utveckling, inte brister.

Hur hjälper det anställda och organisationer att arbeta med förbättringsområden?

Att förbättra vissa aspekter av en medarbetares kompetens eller produktivitet kan ha en enormt positiv inverkan på deras arbetsprestationer. Och när en medarbetares arbetsprestationer förbättras, förbättras också deras produktivitet, interpersonella relationer och allmänna välbefinnande. I slutändan kan detta få en dominoeffekt genom att skapa en positiv och mer prestationsinriktad arbetsmiljö för alla.

Medarbetaren drar nytta av följande:

Få självförtroende

Känn en större tillfredsställelse i ditt arbete

Njut av en ökad kamratskapskänsla med dina kollegor i teamet.

De är också mindre benägna att sluta om de känner att de ständigt lär sig något nytt – företag med en stark lärandekultur har en personalomsättning på 57%.

Organisationen drar i sin tur nytta av en mer robust företagskultur, minskad personalomsättning och ökade möjligheter till interna befordringar.

Detta har potential att bli ett självförsörjande system: företag växer och utvecklas i takt med att deras anställda växer och utvecklas, och vice versa.

Hur skadar det anställda och organisationer att försumma förbättringsområden?

Företag som inte lyckas hitta nya förbättringsområden för sina anställda kan drabbas av stagnation och minskad produktivitet. Deras anställda kan känna sig missnöjda på grund av bristande arbetsglädje och bristande möjligheter till professionell utveckling. Detta kan ha en allvarlig negativ inverkan på arbetet: anställda som känner sig undervärderade eller omotiverade kan uppvisa ökad frånvaro.

Det är uppenbart att det är avgörande att identifiera områden där en medarbetare kan växa och förbättras.

Låt oss lista några av de vanligaste aspekterna som medarbetarna behöver arbeta med.

Vanliga förbättringsområden för medarbetare

Nästan alla kan hitta sätt att förbättra vissa aspekter av sina arbetsvanor och beteenden. Låt oss titta närmare på några av de specifika färdigheter som företag vill att deras anställda ska utveckla.

1. Kommunikationsförmåga

Effektivt arbete beror till stor del på hur väl människor kommunicerar med varandra. God kommunikationsförmåga innefattar förmågan att tala, skriva och uttrycka sina tankar väl. Men det är inte allt. Personer som har god förmåga att lyssna aktivt har till exempel också lättare att knyta kontakter och känna empati med sina kollegor.

Icke-verbal kommunikation, såsom kroppsspråk, spelar också en stor roll. Detta inkluderar allt från ansiktsuttryck och gester till kroppshållning och ögonkontakt.

Som Peter Drucker, en österrikisk-amerikansk managementkonsult och pedagog, uttryckte det:

Det viktigaste i kommunikation är att höra det som inte sägs.

Det viktigaste i kommunikation är att höra det som inte sägs.

Tänk på dessa exempel på dåliga kommunikationsförmågor: Anta att du ger konstruktiv feedback, men att du har armarna i kors och din ton är monoton. Lyssnaren kan tro att du inte är uppriktig.

Att undvika ögonkontakt under en konversation kan få dig att verka ointresserad eller opålitlig, även om dina ord säger något annat.

Dåliga interpersonella färdigheter kan få oönskade effekter, därför är det så viktigt att förbättra dem. Se till att vara öppen, vänlig och uppmärksam under samtal.

Vänligt tips: Försök att inte vara en pseudo-lyssnare, någon som verkar uppmärksam men ignorerar konversationen. Personen på andra sidan kommer troligen att känna av detta och kanske inte vill prata med dig nästa gång. Ännu viktigare är att du går miste om innehållet i konversationen.

2. Tidshantering

Medarbetare jonglerar ofta med flera aktiviteter, från att prioritera uppgifter till att avsätta tid för möten. Om dina medarbetare har svårt att hantera sin tid och hantera flera uppgifter måste du prioritera att förbättra den aspekten.

Till exempel: En medarbetare som är duktig på sitt jobb men ständigt missar deadlines, trots att hen säger att hen har allt under kontroll, kan ha bristande förmåga att hantera sin tid.

Att komma för sent till teammöten orsakar besvär för andra och kan leda till irritation eller missnöje bland andra teammedlemmar.

Sådana medarbetare kan behöva utbildning för att utveckla en god tidsplanering.

3. Teambuilding och lagarbete

Medarbetare som arbetar i ett team måste kunna kommunicera och samarbeta. Dåliga interpersonella färdigheter kan få allvarliga konsekvenser.

Medarbetare som snabbt tar åt sig äran för individuella framgångar men inte erkänner andras bidrag kan alienera sina kollegor och undergräva teamets sammanhållning.

Omvänt uppskattar varje team en teammedlem som Erbjuder stöd och uppmuntran till andra

Hjälper till att axla någon annans arbetsbörda när det behövs

Värdesätter sina kollegors tid och ansträngningar

En sådan person är en pålitlig lagspelare – någon som vilket team som helst skulle vara glada att ha med sig.

4. Problemlösningsförmåga

Alla organisationer behöver medarbetare som kan tänka utanför boxen. Förmågan att lösa problem kan vara en enorm tillgång för alla medarbetare. Den hjälper till med en rad olika uppgifter, såsom att hantera komplicerade tekniska problem, utforma innovativa strategier eller anpassa sig till oväntade situationer.

Jämför dessa två typer av medarbetare:

En medarbetare stöter på ett tekniskt problem och eskalerar det omedelbart utan att analysera det. Det är tydligt att de föredrar att följa reglerna snarare än att tänka kreativt.

En annan medarbetare utforskar proaktivt olika lösningar och föreslår dem i ett strukturerat format tillsammans med sin analys av vad som enligt dem är den bästa lösningen.

Vilken av dem tycker du förtjänar chansen att visa sina gedigna problemlösningsförmågor i andra projekt? Kanske är de redo för en mer utmanande roll.

5. Ledarskapsförmåga och delegering

Ett företag har en ljus framtid när det leds av kompetenta ledare. Att uppmuntra individer att finslipa sina ledaregenskaper kan ingjuta en känsla av ansvar och prestation.

En medarbetare med starka ledarskaps- och delegeringsförmågor: Vet hur man delegerar uppgifter effektivt

Stärker andra teammedlemmar

Erbjuder sig frivilligt att vara mentor för mindre erfarna kollegor

Att lära sig ledarskapsbeteenden förbereder dina medarbetare för nästa tillväxtfas. De kan hantera sina problem självständigt och även arbeta i team när det behövs.

6. Målsättning och måluppfyllelse

Målsättning är avgörande för att slutföra uppgifter i tid och minska utbrändhet och uppskjutande. Det ger en tydlig riktning mot var du vill vara och var du behöver fokusera din energi för att nå ditt mål.

En medarbetare som sätter upp ambitiösa mål men saknar en tydlig plan och inte följer upp framstegen kan missa deadlines. Om målen däremot är realistiska och mätbara och medarbetaren regelbundet granskar och justerar sina strategier, är sannolikheten större att hen lyckas.

7. Emotionell intelligens och empati

Emotionell intelligens är förmågan att förstå och hantera sina egna och andras känslor. Det kräver självinsikt, social medvetenhet och relationshantering.

Tänk på detta: vilka av dessa egenskaper vill kollegorna ha i sitt team?

Medarbetare A avfärdar en kollegas oro utan att ta hänsyn till dennes känslor eller perspektiv.

Medarbetare B har en högre emotionell intelligens. Hen lyssnar aktivt och erbjuder stöd till en annan medarbetare som kanske har det svårt.

Det är uppenbart, eller hur?

Emotionell intelligens är ett av kännetecknen för en bra lagspelare – och faktiskt för bra människor i allmänhet. Det är en viktig färdighet som alla bör lära sig.

8. Konfliktlösning och förhandlingsförmåga

Konflikter uppstår oundvikligen i alla grupper. Att lösa dessa konflikter på ett bestämt men taktfullt sätt genom att hitta en lösning som alla vinner på är en eftertraktad färdighet. På samma sätt måste medarbetarna lära sig att förhandla med andra team och till och med med sina egna chefer. De måste lära sig att hantera sina överordnade.

När medarbetare undviker att ta itu med konflikter eller påtvingar lösningar utan att ta hänsyn till andras åsikter uppstår olösta problem och spänningar.

Istället måste de lära sig att: Hantera konflikter med ett samarbetsinriktat tankesätt

Lyssna på olika perspektiv

Arbeta mot lösningar som gynnar alla parter

9. Kritiskt tänkande och analytiska färdigheter

Kritiskt tänkande och analytiska färdigheter påverkar direkt en medarbetares problemlösning, beslutsfattande och informationsutvärdering.

Medarbetare som drar förhastade slutsatser utan att noggrant analysera data eller överväga alla möjliga utfall har svag kritisk tänkande. De behöver lära sig att noggrant utvärdera all tillgänglig information och väga olika faktorer innan de fattar beslut.

10. Kreativitet

Precis som problemlösning innebär kreativitet att tänka utanför boxen och komma på något nytt. Företag som värdesätter innovation måste investera i att främja sina anställdas kreativitet för att kunna skörda frukterna.

Om en medarbetare till exempel konsekvent förlitar sig på standardlösningar och motstår att utforska nya idéer kan det tyda på bristande kreativitet. Idealiskt sett behöver de komma med innovativa idéer och tänka utanför boxen.

💡 Proffstips: Överväg att anordna kreativa aktiviteter som skattjakter, skrivtävlingar och mock-ups för varumärkesförändringar för medarbetarna. Med tiden kommer detta att resultera i en högre kreativitet som automatiskt kommer att flöda in i deras vanliga arbetsuppgifter.

11. Motståndskraft och anpassningsförmåga

Resiliens avser förmågan att återhämta sig efter motgångar och utmaningar. Det innefattar att ha en positiv inställning till svårigheter i arbetet. Anpassningsförmåga avser förmågan att anpassa sig till nya och okända situationer samtidigt som man är flexibel och öppen för att lära sig nya saker.

Motståndskraftiga medarbetare vet hur man: Övervinna misslyckanden, hantera stress bättre och lär dig av dina misstag.

Svara positivt på feedback

Skydda deras mentala hälsa.

Om dina medarbetare till exempel har svårt att hantera motgångar och anpassa sina strategier kan det tyda på låg resiliens och anpassningsförmåga. Dessa medarbetare behöver stöd i sina arbetsutmaningar. Det är viktigt att hjälpa dem att bli starkare och mer resilienta.

Några av de förbättringsområden som nämns ovan hänger ihop – problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande. Det är faktiskt troligt att när en medarbetare börjar arbeta med vissa aspekter, kan andra också förbättras.

Först måste dock medarbetarna vägledas mot rätt strategi för att förbättra sig inom vart och ett av dessa områden. Låt oss lära oss hur:

Strategier för att förbättra identifierade förbättringsområden

När du har identifierat vilka områden en medarbetare behöver förbättra, bestäm hur du bäst kan uppnå denna förbättring.

En kombination av strategier kan användas: Mentorskap: Mentorskap är en utmärkt strategi eftersom det gynnar båda parter. Mentorn ger vägledning, riktlinjer, resurser, råd, möjligheter och uppmuntran. I gengäld bidrar adepterna med nya perspektiv till mentorerna.

Feedback och prestationsbedömning: Feedback från medarbetare och prestationsbedömningar är som kontrollpunkter. De hjälper medarbetarna att se var de har varit, var de är och vart de bör gå. Sådana insikter pekar exakt ut vilka områden medarbetaren behöver fokusera på för att påskynda sin professionella utveckling.

Kompetensutvecklings- och utbildningsprogram för medarbetare: Kompetensutvecklingsprogram för hårda och mjuka färdigheter erbjuder en strukturerad metod för att fylla luckorna i en medarbetares profil.

Initiativ som dessa gör det enkelt för medarbetarna att arbeta med sina förbättringsområden. Man kan dock inte bortse från den roll som medarbetarens attityd spelar.

En medarbetare måste inpränta ett tillväxtmindset som gör att hen blir intresserad av att aktivt ta itu med förbättringsområden. Externa faktorer kan också motivera hen, till exempel en önskan om att bli befordrad eller ta sig an en annan typ av roll.

Framåtblickande, ambitiösa medarbetare tenderar att själva identifiera förbättringsmöjligheter (eller be sina kollegor och mentorer om hjälp) och arbetar metodiskt för att uppnå dem. Proaktiva medarbetare kan också leta efter verktyg, till exempel en app för tidshantering, som hjälper dem att förbättra sina nuvarande färdigheter. Låt oss utforska mer.

Kan du använda verktyg för att förbättra dina medarbetares prestationer och attityd? Ja, det kan du.

Bör du använda verktyg? Det måste du.

För att en insats ska lyckas måste den vara SMART (specifik, mätbar, uppnåelig, relevant och tidsbunden). Verktyg hjälper dig att göra detta enkelt och systematiskt, och ClickUp gör detta bra.

ClickUp sköter alla uppgifter som ett projektledningsverktyg ska göra, men du kan också använda ClickUp för att:

Utvärdera arbetsprestanda: Använd Använd ClickUp Tasks för att skapa, tilldela och prioritera uppgifter. Ge sedan medarbetarna en visuell översikt över deras nyckeltal (KPI) med hjälp av ClickUp Dashboards , så att de kan övervaka sin egen prestanda och produktivitet i realtid.

Öka produktiviteten: Koppla samman en medarbetares uppgifter med långsiktiga mål med hjälp av ClickUp Goals . ClickUps funktioner för måluppföljning gör det möjligt för medarbetarna att övervaka sina framsteg i realtid. Det hjälper till att sätta upp milstolpar, följa upp slutförandegraden och visa upp medarbetarnas prestationer och förbättringsområden. Se till att dessa stämmer överens med medarbetarnas ambitioner och organisationens resultat.

Kom igång med ClickUp Goals Sätt upp SMART-mål med ClickUp Goals

Förbättra tidsplaneringen: ClickUps funktioner för tidrapportering kan hjälpa dig att identifiera en medarbetares produktivitetstrender. Använd inbyggda timers för att mäta tiden som läggs på olika uppgifter och använd automatiskt genererade rapporter för att analysera tidsfördelningen mellan olika uppgifter.

Spåra tiden för alla enheter för att få en exakt uppskattning av den tid som läggs på olika uppgifter.

Förbättra projektledningen: Använd olika Använd olika ClickUp-vyer , till exempel ett Gantt-diagram , för att visualisera framstegen i dina medarbetares förbättringsprojekt.

Se framstegen i ditt medarbetarutvecklingsprojekt per timme, dag, vecka, månad eller år med ClickUps Gantt-diagram.

Utvärdera medarbetarnas prestationer: Använd Använd ClickUp Brain för att skapa detaljerade rapporter om medarbetarnas prestationer utifrån insamlad och organiserad data. Presentera sedan dessa rapporter med hjälp av ClickUp Docs och dela dem med dina medarbetare och deras mentorer.

Skapa utvärderingsrapporter för medarbetare med hjälp av ClickUp Docs.

För var och en av ovanstående åtgärder tillhandahåller ClickUp gratis mallar som kan användas för att effektivisera prestationsutvärderingar, följa medarbetarnas framsteg och effektivt hantera målsättning. Detta gör det enklare att utvärdera och förbättra den övergripande arbetsprestationen.

ClickUp-mall för prestationsutvärdering

ClickUps mall för prestationsutvärdering fungerar som en personlig assistent som tar hand om allt från att bedöma medarbetarnas prestationer till att följa upp prestationer, sätta mål och organisera 360-gradersutvärderingar.

Ladda ner den här mallen Identifiera och följ upp prestationer och mål över tid med ClickUps mall för prestationsutvärdering.

Du kan använda den här mallen för att identifiera och övervaka medarbetarnas prestationer över tid och säkerställa att ditt team uppnår sina mål. Dessutom kan du ge feedback och coaching inom områden som kan förbättras och främja en kultur av erkännande och uppskattning för medarbetare som överträffar förväntningarna.

De viktigaste funktionerna i denna mall är:

Anpassade statusar för att klassificera uppgifter som "Nästa", "Diskussionspunkter" och "Feedback" för noggrann granskning.

Anpassade fält för noggrannhet och för att hålla prestationsutvärderingar precisa och enkla

Anpassade vyer som lista, Gantt, arbetsbelastning, kalender och mer

ClickUp-mall för prestationsutvärderingar

Du kan använda ClickUps mall för prestationsutvärderingar för att utvärdera flera medarbetare i ditt team med samma mått.

Ladda ner den här mallen Ge konstruktiv feedback med ClickUps mall för prestationsutvärderingar.

Så här hjälper den här mallen dig:

Anpassade vyer : Board-vyn ger en omfattande statusöversikt över granskningsprocessen, medan List-vyn ger detaljerad information om flera anställda.

Anpassade statusar : Avsnittet Öppet anger granskningar som är pågående, medan avsnittet Slutfört anger slutförda granskningar som inte längre är aktiva.

Anpassade fält : I det här avsnittet av mallen kan du anpassa följande: Kvartal: Här spåras det kvartal då utvärderingen genomförs. Avdelning: Anger avdelningen för den anställde som utvärderas. Framsteg: Anger framstegen i utvärderingen (självutvärdering eller utvärdering av chefen). Chef: Anger den anställdes chef (bland annat).

Kvartal: Här spåras det kvartal under vilket utvärderingen genomförs.

Avdelning: Anger avdelningen för den anställde som utvärderas.

Framsteg: Visar framstegen som gjorts i utvärderingen (självutvärdering eller utvärdering av chefen).

Chef: Anger medarbetarens chef (bland annat)

Kvartal: Här spåras det kvartal under vilket utvärderingen genomförs.

Avdelning: Anger avdelningen för den anställde som utvärderas.

Framsteg: Visar framstegen som gjorts i utvärderingen (självutvärdering eller utvärdering av chefen).

Chef: Anger medarbetarens chef (bland annat)

Data som samlas in genom prestationsutvärderingar kan vara en guldgruva av användbar information och måste analyseras för att ge insikter.

Andra mallar kan också vara till hjälp. Vill du veta vad ditt team verkligen tycker?

Använd ClickUps mall för medarbetarfeedback för att skapa medarbetarundersökningar som fångar upp synpunkter från alla och enkelt samlar in feedback från chefer. Denna feedback kan analyseras och användas för att förfina dina organisatoriska processer genom en feedbackloop.

Slutligen hjälper ClickUps mall för personlig utvecklingsplan medarbetarna att planera hur de kan förbättra sina färdigheter, stödja sin karriärutveckling och öka medarbetarnas engagemang och lojalitet. Denna mall kan hjälpa dig att utveckla en robust handlingsplan för att arbeta med dina förbättringsområden på ett heltäckande sätt.

Ladda ner den här mallen Följ dina medarbetares tillväxt och utveckling med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

Fördelar och potentiella utmaningar med medarbetarutveckling

Även om medarbetarnas utveckling kan främja karriärväxten är det inte utan hinder. Låt oss utforska fördelarna och utmaningarna under denna process.

Fördelar

Så här kan investeringar i dina medarbetare bidra till en positiv arbetsplatskultur:

Förbättrad arbetsprestation och produktivitet: Förbättringsplaner för medarbetare motiverar dem att lära sig nya färdigheter och kunskaper. Detta bidrar till deras arbetsprestation, ökar deras självförtroende och förbättrar deras beslutsfattande och problemlösning. På lång sikt ökar också medarbetarnas produktivitet.

Förbättrad teambuilding och företagskultur: Initiativ för att förbättra medarbetarnas prestationer främjar samarbete, vilket gör det lättare att uppnå gemensamma mål. En kultur som värdesätter medarbetarnas insatser kan skapa en mer stödjande Initiativ för att förbättra medarbetarnas prestationer främjar samarbete, vilket gör det lättare att uppnå gemensamma mål. En kultur som värdesätter medarbetarnas insatser kan skapa en mer stödjande arbetsmiljö , vilket leder till ökad medarbetarnöjdhet, lojalitet och engagemang.

Potentiella utmaningar

Låt oss bekanta oss med de potentiella utmaningar som kan uppstå när det gäller att förbättra medarbetarnas prestationer.

Svårigheter att upprätthålla kontinuerlig förbättring och ett tillväxtorienterat tankesätt: Det är svårt att upprätthålla ett konsekvent fokus på förbättring samtidigt som man jonglerar med flera prioriteringar. Ibland kan medarbetarna bli självbelåtna, vilket gör att de tappar intresset för förbättringsinitiativ.

Motstånd mot förändring: Medarbetare kan uppfatta förändring som ett hot mot sin anställningstrygghet eller status, vilket leder till motstånd. Plötsliga förändringar kan också störa medarbetarnas scheman och komfortzoner, vilket resulterar i motstånd.

Bristande sociala färdigheter bland teammedlemmarna: Medarbetare med begränsade sociala färdigheter kan ta illa upp ärlig feedback och känna sig hotade av förslag om att de behöver förbättra sig.

Läs också: 10 utmaningar och lösningar för HR-team

Hur ClickUp kan mildra potentiella nackdelar

Nu när vi har redogjort för fördelarna och nackdelarna, låt oss se hur ClickUp kan hjälpa oss att lösa det huvudsakliga problemet.

Först måste du övertyga medarbetarna om behovet av kontinuerlig förbättring. Det är viktigt att ta reda på vad som hindrar dem. Skapa skräddarsydda enkäter för att samla in specifik feedback om medarbetarnas inställning till lärande och utveckling med hjälp av ClickUp Forms

Fyll i data som samlats in via dessa undersökningar automatiskt med ClickUp Brain.

Analysera dessa data för att upptäcka flaskhalsar i förbättringsplanerna, till exempel brist på avsatt tid för L&D-program. Du kan integrera ClickUp med olika analysplattformar för en grundlig analys.

Ha ett kort samtal med enskilda medarbetare för att reda ut mindre problem som hindrar dem. Till exempel kan medarbetare som arbetar på distans ha problem med nätverket, så utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna för dem kan behöva skräddarsys. Använd ClickUp Chat View för att vara övertygande men icke-konfronterande i ett personligt samtal.

ClickUp Chat är ett engagerande sätt att kommunicera snabbt med medarbetarna.

Medarbetare som behöver en mer hållbar och strukturerad strategi för att nå sin fulla potential kan också ha nytta av en prestationsförbättringsplan (PIP).

Sätt upp SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna) med hjälp av ClickUp Goals.

Sätt upp SMART-mål med ClickUp Goals

Hantera förbättringsområden som ett proffs med ClickUp!

Att försumma förbättringsområden är som att köra bil med punktering. Du kanske kan köra ett tag, men du kommer inte att kunna nå din destination.

Ingen är perfekt, men det viktigaste är engagemanget och motivationen att uppnå excellens. En fokuserad plan för förbättringsområden kan vara avgörande för ditt teams framgång.

Till skillnad från andra HR- och projektledningsverktyg kan ClickUp fungera som din kompletta lösning för målhantering för att skapa, följa upp och finjustera karriärutvecklingsplaner. Använd det för att säkerställa att ditt teams tillväxt aldrig stagnerar.

Kom igång med ClickUp gratis redan idag!