10 tips för medarbetare inför prestationsutvärderingen: En omfattande guide

Prestationsutvärderingar kan ibland kännas som att gå på en lina – med ögonbindel. Oavsett hur väl du har förberett dig känner du dig aldrig tillräckligt förberedd, du oroar dig för att bli bedömd och ett felsteg kan leda till katastrof.

Prestationsutvärderingar behöver dock inte vara så skrämmande.

Konstruktiva prestationsutvärderingar hjälper dig inte bara att få feedback på ditt arbete, utan är också ett sätt att mäta och förbättra din prestation. Baserat på fakta och data har en prestationsutvärdering större betydelse än en rutinmässig avstämning med din chef. Därför har vi sammanställt denna guide med de bästa tipsen för anställda inför prestationsutvärderingen.

Så, hur kan du få ut det mesta av dina prestationsutvärderingar? Låt oss börja med att utforska deras betydelse och hur man förbereder sig för dem. 🚀

Förstå vikten av prestationsutvärderingar för anställda

Organisationer lägger stor vikt vid karriärutveckling eftersom det bidrar till att behålla medarbetare och öka deras tillfredsställelse.

Prestationsutvärderingar är en viktig del av karriärutvecklingen eftersom de hjälper dig att identifiera dina styrkor och förbättringsområden. Beroende på din organisation kan denna utvärdering vara en årlig eller halvårsvis övning eller en mer frekvent sådan. Det kan vara en skriftlig utvärdering, en serie enskilda samtal med din chef eller en kombination av båda.

Det slutgiltiga resultatet av prestationsutvärderingar är att de hjälper till att identifiera de bästa prestatörerna i organisationen. Dina löneökningar och andra ekonomiska förmåner kan också påverkas av en bra eller dålig utvärdering.

Dessutom hjälper prestationsutvärderingar till att lyfta fram områden där du kanske behöver skaffa dig nya färdigheter eller förbättra befintliga. På så sätt kan de hjälpa dig och din chef att ta fram utbildnings- och utvecklingsplaner.

Det är därför viktigt att förbereda sig väl inför en prestationsutvärdering. Istället för att förlita sig på den officiella utvärderingen en gång om året är det bättre att proaktivt planera in regelbundna möten med cheferna för att få konstruktiv feedback regelbundet.

Dessa avstämningar återspeglar din känsla av ägarskap och ansvar.

Hur man förbereder sig för en prestationsutvärdering som anställd

Prestationsutvärderingar är ett utmärkt sätt att få arbetsgivaren att förstå dina framsteg i din roll och identifiera dina styrkor och förbättringsområden. De kan också hjälpa dig att planera och anpassa dina karriärmål efter arbetsgivarens förväntningar.

Men innan du börjar förbereda dig för din prestationsutvärdering bör du noggrant reflektera över din prestation.

Börja med att lista dina styrkor och områden som du kan förbättra. Det hjälper dig att ha ett konstruktivt samtal med din chef under utvärderingen.

Samla in data, mätvärden och specifika exempel som belyser dina prestationer och bidrag. Istället för att säga att du presterat bra under hela året kan du till exempel säga: ”Jag överträffade försäljningsmålet med 20 % och implementerade ett nytt plansystem.”

Du kan använda ClickUp Brains AI-baserade verktyg för att förbättra denna förberedelse. Det söker igenom alla dina anslutna appar och verktyg för att hjälpa dig att hitta relevant data. Sedan sammanfattar det dina uppgifter och projekt på ett effektivt sätt, så att du enkelt kan spåra och presentera dina prestationer och bidrag.

Sammanfatta långa anteckningar och dokument på några sekunder med ClickUp Brains AI-verktyg.

Dessutom kan funktionen för att skapa åtgärdspunkter hjälpa dig att organisera dina mål och utmaningar, så att du får en detaljerad redogörelse för dina prestationer. Denna organiserade agenda hjälper dig att hålla prestationsutvärderingen fokuserad och produktiv.

Dessutom kan ClickUps AI-drivna skrivassistent förbättra tydligheten i din kommunikation och se till att dina prestationer presenteras på ett effektivt sätt.

Gör dina meddelanden mer precisa, koncisa och engagerande med ClickUp Brains AI-skrivassistent.

Ett annat steg du bör ta när du förbereder dig för din prestationsutvärdering är att göra detaljerade anteckningar om dina prestationer, projekt och utmaningar. En välorganiserad agenda hjälper dig att täcka alla viktiga ämnen under utvärderingsmötet, så att samtalet blir fokuserat och produktivt.

Bonus: AI-generatorer för prestationsutvärdering!

10 tips för en framgångsrik prestationsutvärdering som anställd

Prestationsutvärderingar är en möjlighet för anställda och chefer att utvärdera tidigare prestationer och även sätta upp mål för framtiden. De kan också vara en källa till ångest och stress för många anställda, särskilt om de inte är förberedda eller känner sig osäkra.

Här är några tips för medarbetare inför prestationsutvärderingen som kan hjälpa dig med förberedelserna:

1. Sätt upp SMART-mål

SMART-mål är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål.

De hjälper till att öka medarbetarnas produktivitet, ansvarstagande och motivation genom att tillhandahålla en tydlig färdplan för framgång med mätbara milstolpar och effektiv uppföljning av framstegen under hela året.

Här är ett exempel på ett SMART-mål:

Mål: Öka kundnöjdheten med 15 % under nästa kvartal.

SMART-kriterier:

Specifikt: Förbättra kundnöjdheten genom att genomföra riktad kundserviceträning för teamet.

Mätbart: Spåra och jämför kundnöjdhetsbetyg före och efter utbildningen.

Uppnåeligt: Se till att teamet har de resurser, färdigheter och den tid som krävs för att genomföra utbildningen och tillämpa det lärda.

Relevant: Anpassa målet efter företagets kundfokus och strategiska prioriteringar.

Tidsbegränsat: Sätt en deadline för slutet av nästa kvartal och följ upp framstegen regelbundet.

Ett av de enklaste sätten att sätta upp SMART-mål är att använda funktionen ClickUp Goals. Den hjälper dig att skapa spårbara mål kopplade till ditt arbete och mäta framgång med hjälp av nyckelresultat.

Spåra framstegen för dina uppgifter med hjälp av ClickUp Goals.

Dessutom kan du organisera dina mål med hjälp av lättanvända mappar. Skapa mappar för att spåra till exempel sprintcykler, mål och nyckelresultat (OKR), veckovisa medarbetarutvärderingar och viktiga teammål.

Om du föredrar en mallbaserad metod kan du använda ClickUps mall för SMART-mål.

Ladda ner mallen Håll koll på dina mål med ClickUps mall för SMART-mål.

Med den här mallen kan du skapa, hantera och följa upp dina arbetsprestationer på ett och samma ställe. Du kan också samarbeta med dina teammedlemmar och dela feedback.

Läs mer: Hur man mäter produktiviteten på jobbet

2. Ta anteckningar under hela mötet

Forskning visar att vi glömmer cirka 40 % av det vi lär oss under en dag, så det är viktigt att ta anteckningar för att komma ihåg så mycket information som möjligt.

Att ta anteckningar i realtid hjälper dig att dokumentera viktiga insikter från mötet. Du kan använda dessa anteckningar som referens och för uppföljning i framtiden.

ClickUp Docs kan hjälpa dig att ta anteckningar och sammanfatta dem i valfritt format. Du kan lägga till stil och funktionalitet med /Slash-kommandon och organisera dokument för att framhäva viktig text med färgkodade banners.

Njut av avancerad formatering och gör anteckningar till en rolig aktivitet med ClickUp Docs.

Det underlättar också samarbete i realtid, så att din chef kan bidra samtidigt till samma dokument under mötet.

Dela enkelt ClickUp Doc med ditt team under möten

Du kan bädda in relevanta multimediaelement, såsom bilder eller länkar, i dokumentet.

När mötet är slut kan du granska dokumentet för att säkerställa att alla viktiga punkter har fångats upp med hjälp av ClickUp Brain.

Sammanfatta mötesanteckningar enkelt med ClickUp Brain

3. Fastställ tydliga prioriteringar tillsammans med din chef

Att veta vad din chef eller arbetsledare förväntar sig av dig är avgörande för en framgångsrik årlig prestationsutvärdering.

Kommunicera med din chef för att diskutera prestationer och klargöra organisationens mål och standarder. Lär dig mer om helhetsbilden för ditt team och hur ditt arbete bidrar till den.

Du kan också optimera uppgiftshanteringsprocessen med hjälp av ClickUps funktion för uppgiftsprioritering.

Hantera dina uppgifter enkelt med ClickUp Tasks

Denna funktion hjälper dig att organisera och rangordna dina uppgifter utifrån deras vikt och brådskande karaktär, och matcha dem med de övergripande mål som du och din chef har kommit överens om.

Låt oss titta på fördelarna med att använda ClickUps uppgiftsprioriteringar:

Prioritera praktiska uppgifter: Sortera och rangordna dina uppgifter utifrån den feedback du fått. Prioritera de uppgifter som är relaterade till din prestations- och Sortera och rangordna dina uppgifter utifrån den feedback du fått. Prioritera de uppgifter som är relaterade till din prestations- och produktivitetsförbättring så att du kan fokusera på de viktigaste områdena från utvärderingen.

Sätt upp milstolpar och deadlines: Använd den här funktionen för att sätta realistiska deadlines och milstolpar för varje uppgift. Det hjälper dig att planera och följa upp dina framsteg mot dina utvecklingsmål och håller dig ansvarig för ditt arbete.

Sätt upp milstolpar och deadlines med hjälp av ClickUp Tasks.

Samarbeta med teammedlemmar: Underlätta smidig kommunikation med ClickUps samarbetsfunktioner. Dela dina prioriteringar, be om synpunkter och främja en samarbetsmiljö som stöder dina tillväxtmål.

Granska och justera regelbundet: Granska dina uppgiftsprioriteringar för att säkerställa att de stämmer överens med dina föränderliga karriärmål. Justera prioriteringar, överväg ny feedback och utforska förändrade arbetsuppgifter eller nya möjligheter om det behövs.

Spåra framsteg i ClickUp Dashboards: Få en översikt över allt ditt arbete genom visuella representationer av slutförda uppgifter och uppnådda mål. På så sätt kan du hålla dig på rätt spår och fira milstolpar.

4. Svara korrekt på frågorna i prestationsutvärderingen

Din chef kommer att ställa frågor till dig under prestationsutvärderingen för att få en heltäckande bild.

Här är tio frågor som din chef kan ställa till dig:

Vilka prestationer är du mest stolt över sedan vår senaste utvärdering?

Hur tycker du att din roll bidrar till teamets framgång?

Vilka utmaningar har du stött på och hur har du övervunnit dem?

Inom vilka områden tycker du att du har gjort de största framstegen?

Vilket ytterligare stöd eller vilka resurser behöver du för att utmärka dig i din roll?

Kan du ge exempel på hur du har visat företagets värderingar i ditt arbete?

Hur prioriterar och hanterar du dina uppgifter för att hålla deadlines?

Vilka möjligheter till professionell utveckling är du intresserad av?

Har du någon feedback om vårt teams samarbete och kommunikation?

Hur kan vi bättre stödja din karriärutveckling och arbetsglädje?

Anpassa din prestationsutvärderingssamtal så att det passar det specifika sammanhanget för prestationsutvärderingen, och genomför en öppen och konstruktiv diskussion för att skapa en gemensam förståelse mellan dig och arbetsgivaren.

Du kan också använda ClickUp Brain för att snabbt och säkert förbereda dig för de tio frågorna som vi delade ovan.

Få omedelbara svar på alla dina frågor med ClickUp Brain och förbered dig för din nästa prestationsutvärdering.

5. Samarbeta om praktiska åtgärder för framsteg

Att använda projektledningsverktyg för att förenkla samarbete och uppgiftsuppföljning är ett utmärkt sätt att förbättra dina prestationer.

ClickUp erbjuder funktioner som möjliggör smidigt samarbete och uppgiftsfördelning, vilket förbättrar teamets totala produktivitet.

Här är fem ClickUp-funktioner som du kan använda för att samarbeta och göra framsteg:

Centraliserad uppgiftshantering: Tilldela, spåra och hantera uppgifter gemensamt med Tilldela, spåra och hantera uppgifter gemensamt med ClickUps funktioner för uppgiftshantering . Detta säkerställer tydliga ansvarsområden och deadlines för alla teammedlemmar.

Spåra och tilldela uppgifter enkelt med hjälp av ClickUp Tasks.

Samarbetsytor: Underlätta kommunikation i realtid med Underlätta kommunikation i realtid med ClickUp Spaces , som erbjuder dedikerade arbetsytor inom ClickUp. Teammedlemmar kan dela uppdateringar, diskutera utmaningar och samarbeta smidigt kring uppgifter.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Använd Använd ClickUp Dashboards för att skapa visuella representationer av framsteg och viktiga mätvärden så att teamen kan övervaka sina prestationer gemensamt.

Samarbeta smidigt och övervaka dina prestationer på ClickUp Dashboards.

Integrering av feedback och kommentarer: Gör det möjligt för teammedlemmarna att ge feedback, förslag och uppdateringar direkt i uppgifterna, vilket främjar kontinuerligt samarbete.

6. Anpassa uppgiftsprioriteringar efter KPI:er

För att lyckas med din prestationsutvärdering bör du anpassa dina uppgiftsprioriteringar efter dina prestationsmål.

Börja med att utvärdera tidigare prestationer mot tydliga och mätbara prestationsmål och välj de nyckeltal (KPI) som speglar din framgång. Dessa är dina North Star Metrics.

Du kan fokusera på de åtgärder som har störst inverkan på din framtida prestation och dina resultat genom att koppla dina uppgiftsprioriteringar till dina North Star Metrics.

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för att förenkla och förbättra prestationsutvärderingar.

Så här kan ClickUp underlätta integreringen av uppgiftsprioriteringar med KPI-mått:

Centraliserad datahantering: ClickUp erbjuder en centraliserad plattform för datahantering, så att organisationer kan organisera KPI-relaterad information på en enda tillgänglig plats.

Anpassade fält för KPI-spårning: Med Med ClickUps funktion för anpassade fält kan du skapa specifika fält avsedda för spårning av KPI:er. Detta fångar upp relevant KPI-data direkt i uppgifterna, vilket gör det enkelt för teamen att anpassa sina prioriteringar efter mätbara prestationsindikatorer.

Spåra KPI:er med hjälp av ClickUps funktion för anpassade fält.

Visuella instrumentpaneler för KPI-övervakning: ClickUps visuella instrumentpaneler ger en översikt i realtid över KPI:er för olika avdelningar, till exempel ClickUps visuella instrumentpaneler ger en översikt i realtid över KPI:er för olika avdelningar, till exempel HR-KPI:er och marknadsförings-KPI:er, så att teamen enkelt kan övervaka prestationsmått. Dessa anpassningsbara instrumentpaneler gör det möjligt för intressenter att visualisera trender, spåra framsteg och bedöma effekten av uppgiftsprioriteringar på viktiga prestationsindikatorer.

Denna grundliga metod förbättrar effektiviteten i prestationsutvärderingsprocessen för anställda och ger dig möjlighet att fatta datadrivna beslut.

7. Övervaka framstegen

Genom att regelbundet övervaka framstegen kan du identifiera problem och korrigera kursen vid behov. Till exempel kan verktyg för prestationsutvärdering och visuella instrumentpaneler hjälpa dig att utvärdera din prestation och anpassa dina uppgifter till dina mål på ett mer effektivt sätt.

Med ClickUps visuella instrumentpaneler kan du skapa och anpassa diagram, grafer och widgets för att följa dina framsteg.

Här är några steg för att använda dem:

Översikt i realtid: Utvärdera omedelbart prestationer, trender och förbättringsområden, och skapa förutsättningar för meningsfulla diskussioner under prestationsutvärderingen.

Anpassning för relevans: Anpassa instrumentpanelerna så att de fokuserar på relevanta KPI:er och se till att de data som presenteras stämmer överens med de organisatoriska mål som utvärderas under prestationsutvärderingarna.

Effektiv kommunikation om framsteg: Gör det enkelt för utvärderarna att diskutera prestationer, utmaningar och områden som kräver uppmärksamhet.

8. Sträva efter kontinuerlig förbättring

Istället för att behandla förberedelserna inför prestationsutvärderingen som en engångsföreteelse, bör du arbeta konsekvent för att förbättra dina prestationer. Du kan göra detta effektivt genom att använda mallar i ClickUp. Dessa mallar ger ett strukturerat ramverk för att utvärdera prestationer, sätta upp och uppnå mål samt främja tillväxt. Genom att kombinera våra tips för prestationsutvärdering för anställda med användning av mallar kan du förbättra dina arbetsprestationer avsevärt.

Till exempel kan ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template hjälpa dig under din prestationsutvärdering. Använd den för att anteckna dina utmaningar, mål och projektuppdateringar. Du kan alltid hänvisa till den här mallen inför ditt nästa möte och ge uppdateringar.

Ladda ner mallen Använd ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template för att ta anteckningar under mötet.

9. Visa, berätta inte om ditt värde och din inverkan med bevis och exempel

Att visa, inte bara berätta, om ditt värde och din påverkan innebär att du ger konkreta bevis och exempel på dina prestationer och bidrag, snarare än att bara göra vaga eller allmänna uttalanden. Detta är ett av de mindre kända men värdefulla tipsen för medarbetare inför prestationsutvärderingen.

Denna metod kan hjälpa dig att visa dina färdigheter, förmågor och resultat för din chef och dina kollegor och därmed öka dina chanser att få erkännande, feedback eller belöningar.

Här är några sätt att visa, istället för att bara berätta, om ditt värde och din påverkan:

Använd siffror, mätvärden och data för att mäta och visa upp dina prestationer och resultat.

Använd vittnesmål, recensioner eller feedback från dina kunder, klienter eller kollegor för att visa ditt värde och ditt rykte.

Använd portföljer, exempel eller fallstudier för att visa ditt arbete och dina resultat.

Du kan samla in dessa data under hela utvärderingscykeln för att undvika stress i sista minuten. Skapa ett privat dokument i ClickUp där du kan lägga till data, bädda in länkar, lägga till anteckningar och så vidare. Du kan också använda ClickUp Mind Maps och skissanteckningar för att berika dina anteckningar.

Använd ClickUps Mind Maps-funktion för att förbättra dina anteckningar.

Om du arbetar i en kundnära roll och kan ta emot feedback från kunderna kan du också ta med positiva kundberättelser i din prestationsutvärdering. Du kan använda ClickUp Forms för att samla in denna feedback på ett enkelt och effektivt sätt.

10. Be om konstruktiv feedback och lyssna med ett öppet sinne

Genom att be om konstruktiv feedback visar du din chef att du är ivrig att lära dig, växa och utvecklas.

Du visar också att du värdesätter och respekterar deras åsikter och expertis.

Det räcker dock inte att be om konstruktiv feedback. Du måste också lyssna på den med ett öppet sinne utan att bli defensiv eller arg.

Att lyssna med ett öppet sinne innebär att du:

Låt dem uttrycka sin åsikt utan att bli defensiva eller stänga av.

Ställ klargörande frågor om du inte förstår något eller behöver mer information.

Reflektera över feedbacken och identifiera de områden där du kan förbättra dig.

Vidta åtgärder utifrån feedbacken och implementera de förändringar eller förslag som din chef har gett dig.

Följ upp med din chef och visa resultaten av dina ansträngningar för att förbättra dig.

Efter prestationsutvärderingen

Förutom dessa tips för medarbetare att använda under utvärderingsprocessen finns det också saker du kan göra under resten av året för att förbereda dig. När din prestationsutvärdering är klar kan du använda följande ClickUp-mallar för prestationsutvärderingar för att se över dina mål under året:

1. ClickUps mall för prestationsutvärdering

Ladda ner mallen Analysera prestationer och organisera dina tankar med hjälp av ClickUps mall för prestationsutvärdering.

ClickUps mall för prestationsutvärdering hjälper dig att följa upp och bedöma anställdas prestationer. Den innehåller verktyg för att sätta upp tydliga mål med tidsplaner och organisera 360°-utvärderingar. Den har också ett avsnitt för självutvärdering och kollegial utvärdering för att skapa mer omfattande feedback och ge din chef tillräcklig information.

Det hjälper dig att identifiera prestationstrender och fatta välgrundade beslut för framtida mål och effektiva prestationsutvärderingar.

2. Mall för prestationsrapport från ClickUp

Ladda ner mallen Få en överblick över hur ditt team presterar med ClickUps mall för prestationsrapport.

ClickUps mall för prestationsrapport är utformad för att kontinuerligt övervaka och rapportera teamets prestationer.

Det innehåller funktioner för realtidsuppföljning av framsteg och intuitiva visualiseringar så att du enkelt kan analysera trender och generera automatiserade rapporter. Du kan till och med skapa uppgifter utifrån olika prestationsmål och tilldela dem till enskilda teammedlemmar.

Denna mall är användbar för att hålla sig informerad om teamets prestationer och mäta framsteg mot uppsatta mål under året.

3. Mall för prestationsutvärdering från ClickUp

Ladda ner mallen Ge strukturerad feedback och främja karriärutveckling med ClickUps mall för prestationsutvärderingar.

ClickUps mall för prestationsutvärderingar är utformad för att lyfta teamen bortom traditionella prestationsutvärderingar. Den innehåller funktioner som självutvärderingar, utvärderingar av chefer och samarbetsinriktade karriärssamtal.

Denna mall är utmärkt för att genomföra grundliga prestationsutvärderingar, vilket möjliggör strukturerad feedback och fokuserade diskussioner om karriärutveckling. Förutom självbedömning och detaljerade avsnitt för feedback från chefen innehåller den också information från karriärsamtal eller avstämningar som du kan ha med din chef under utvärderingscykeln.

Det är också ett effektivt verktyg för att se över och utvärdera mål under året, vilket säkerställer kontinuerlig förbättring och anpassning till karriärmål.

4. ClickUp 30-60-90 dagars planmall

Ladda ner mallen Välkomna nyanställda och se till att de kommer in i arbetet under de första tre månaderna med ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan.

ClickUp 30-60-90 Day Plan Template är ett strategiskt ramverk för att fastställa och uppnå mål inom de första tre månaderna av en ny roll eller ett nytt projekt.

Det gör att du kan sätta upp personliga mål och teammål, dokumentera framsteg och identifiera viktiga kompetenser som krävs för att lyckas. Du kan använda det för att introducera nya teammedlemmar eller för att planera din introduktion till ett nytt projekt eller en ny roll.

Denna mall är praktisk för att följa dina framsteg mot målen under året, anpassa dem efter behov och se till att du håller dig på rätt spår med dina professionella mål. Den inkluderar beroendespårning för att säkerställa att eventuella hinder för uppgifterna kan identifieras och hanteras i tid.

Sök mentorskap efter prestationsutvärderingen

Våra tips för medarbetare inför prestationsutvärderingen slutar inte med utvärderingen. Vi föreslår också att du söker mentorskap för kontinuerlig förbättring.

En bra mentor kan ge personlig feedback, hjälpa dig att anpassa dina karriärmål till företagets mål och även ge dig insikter som går utöver prestationsutvärderingen. Detta kan hjälpa dig att förstå dina styrkor och utvecklingsområden på ett stödjande och icke-dömande sätt.

En mentorsrelation kan också bidra till att skapa utrymme för en kontinuerlig dialog, så att du kan ta itu med utmaningar och proaktivt ta tillvara på tillväxtmöjligheter.

Genom att delta i ett mentorsprogram kan du styra din karriärväg mer effektivt och lära dig av mentorens erfarenhet och perspektiv, vilket leder till en mer dynamisk och effektiv arbetsprestation.

Om du tyckte att våra tips för medarbetare inför prestationsutvärderingen var till hjälp kan du också ha nytta av vår artikel om böcker som förbättrar kommunikationsförmågan.

Prestationsutvärderingar ska inte vara överväldigande

Prestationsutvärderingar bör vara en spännande, positiv upplevelse, inte en källa till ångest. Det är naturligt att känna en viss oro inför de okända aspekterna av en utvärdering, men förberedelser är nyckeln till framgång.

Att vara väl förberedd hjälper dig att hålla dig lugn, presentera dina prestationer på ett strategiskt sätt och eventuellt säkra bättre möjligheter. Vi är säkra på att de tips för prestationsutvärdering för anställda som diskuteras här kommer att hjälpa dig att förbereda dig.

Registrera dig för ClickUp idag och utforska de olika funktionerna och resurserna för att göra din nästa prestationsutvärdering till en mer givande upplevelse.

Vanliga frågor att tänka på

1. Vad ska jag säga vid en prestationsutvärdering?

Du bör vara ärlig och konstruktiv och tala om frågor som är relevanta för dina prestationsmål. Du bör lyfta fram dina prestationer, utmaningar och lärdomar och även ge feedback om din chef, ditt team och din organisation.

2. Vad är nyckeln till en framgångsrik prestationsutvärdering?

Ingredienserna i en effektiv utvärdering inkluderar att sätta tydliga förväntningar, ge specifika exempel, ge feedback och främja en positiv och samarbetsinriktad atmosfär. Dessutom betonas kontinuerlig förbättring.

3. Hur lyckas man med prestationsutvärderingen?

Som vi nämnde i våra tips för medarbetare inför prestationsutvärderingen krävs det en grundlig självutvärdering, insamling av bevis på prestationer och förberedelse av detaljerade anteckningar för att lyckas med en prestationsutvärdering. Använd också ett prestationshanteringsprogram som ClickUp för effektiv måluppföljning, prestationsutvärderingar och samarbete.