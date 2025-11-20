Varför det är svårare än du tror att gå från ett fast tankesätt till ett tillväxtorienterat tankesätt

Att byta från ett fast tankesätt till ett tillväxtorienterat tankesätt har varit på modet de senaste åren.

Många populära bloggare, författare och andra guruer som deltar i konferenser har tagit till sig den fantastiska akademiska forskningen från Stanfordprofessorn Carol Dweck och gjort den till sin egen.

Men är det verkligen möjligt att uppnå ett tillväxtorienterat tankesätt? Eller räcker det med en inspirerande och motiverande tal för att driva dig framåt?

Låt oss titta närmare på vad ett tillväxtorienterat tankesätt egentligen innebär och hur du kan bli av med det fasta tankesättet en gång för alla.

Den fasta inställningen kontra den utvecklingsinriktade inställningen – en dödläge

En fast inställning handlar om bevarande. Du tror att dina egenskaper, färdigheter och förmågor kommer att förbli desamma oavsett vad som händer. Du vill inte framstå som dum, så du vågar inte prova något nytt.

En tillväxtorienterad inställning innebär att man förstår att man genom övning, hårt arbete och ansträngning kan förbättra sina förmågor och lära sig nya saker.

Dweck beskriver det så här: ”Människor tror att deras mest grundläggande förmågor kan utvecklas genom engagemang och hårt arbete – intelligens och talang är bara utgångspunkten. Denna syn skapar en kärlek till lärande och en motståndskraft som är avgörande för stora prestationer.”

Vad vi saknar med tillväxtmentaliteten

1. Ansträngning räcker inte.

Det mesta av Dwecks arbete har fokuserat på elever och hur de lär sig, särskilt inom skolsystemet. De bästa lärarna använder sig av olika metoder för att engagera sina elever – och du måste göra samma sak för dig själv.

Om du till exempel vill lära dig ett nytt språk eller en ny färdighet på jobbet kan du behöva prova några olika metoder innan du hittar en som fungerar.

Naturligtvis tar detta tid.

Att upptäcka din inlärningsstil och hitta sätt att anpassa dig till den kräver mycket engagemang. Ren ansträngning räcker inte. Du kan få beröm för att du anstränger dig, men har du verkligen lärt dig något?

2. Tillväxt är en resa.

Under en resa går inte allt uppåt. Ibland går man runt, går vilse och kommer tillbaka igen. Det är samma sak med tillväxt.

En tillväxtorienterad inställning kommer att erkänna detta och anpassa sig till situationen. Misstag är inte skadliga. De är en del av hur du lär dig. En fast inställning kommer att fokusera på misstag och fel, snarare än att skapa en miljö för bättre inlärning.

3. Fast och tillväxtinriktat tankesätt är inte binära.

Det är omöjligt att automatiskt hoppa från ett fast tankesätt till ett utvecklingsinriktat tankesätt. Du har förmodligen ett utvecklingsinriktat tankesätt inom vissa områden och ett fast tankesätt inom andra.

Din fasta inställning kan kvarstå och vi bör inte lura oss själva att tro att den kommer att försvinna. En del av den flexibla inställningen är att erkänna att den fasta inställningen fortfarande kan finnas kvar.

4. Fokusera på godkännande snarare än på lärande.

En fast inställning vill bara hitta det rätta svaret, snarare än att verkligen förstå hur saker fungerar och utvecklas. Den fasta inställningen vill ha godkännande framför erfarenhet. När du drivs av godkännande snarare än lärande är det mer troligt att du misslyckas när godkännandet upphör. Den utvecklingsinriktade inställningen ser det som en del av erfarenheten.

Tecken på att du håller på att fastna i ett fast tankesätt

Om du upptäcker att du har sådana tankar om andra, kanske du håller på att glida tillbaka till ett fast tankesätt. Kom ihåg att ett tillväxtorienterat tankesätt inte bara handlar om ansträngning, utan också om hur du uppfattar situationen.

Ångest. Du blir överdrivet orolig över en situation, omständighet, ett projekt eller en möjlighet.

Negativ inställning till feedback. Känner du dig nedstämd när du får kritik? Eller vill du lära dig av deras kommentarer och feedback?

Avundsjuka. Hur känner du inför dem som är mer framgångsrika än du eller får mer beröm? Bedömer du dem rättvist? På vilka sätt kan du lära dig av dem?

Hur man går från ett fast till ett tillväxtorienterat tankesätt

1. Vanor måste förändras.

För att bli en person som tränar måste du träna mer. Det innebär att du måste ändra dina vanor. För att visa hur svårt det är kan du jämföra ett gym i januari med ett gym i juli. Besöksantalet kommer att vara markant olika. Och för många människor har vanan inte fastnat.

Problemet? Vi tänker ofta på vad vi vill göra istället för på de steg som hjälper oss att uppnå målet. Detta är en viktig princip i Get Things Done-systemet. Du måste skapa mindre uppgifter och åtgärdssteg för att bryta ner en större uppgift.

Ibland innebär en förändring av vanor att man identifierar de mindre stegen som krävs för att förverkliga vanan.

Ibland innebär en förändring av vanor att man identifierar de mindre stegen som krävs för att förverkliga vanan.

Med ClickUp har du alltid en plats för påminnelser, anteckningar om dina framsteg och sätt att dela upp dina stora mål i mindre uppgifter.

2. Fokusera på identitet före resultat.

Anta att du vill träna mer för att bli starkare. Men resultaten kommer inte så snabbt som du skulle vilja och du tappar hoppet. Du når inte målet, så du ger upp.

Nu är du tillbaka i det fasta tankesättet. Resultatet var ditt mål och när vanorna inte gav resultat slutade du.

Ja, det kan finnas tillfällen när man bör sluta med något eller ge upp. Men ta dina resultat till en djupare nivå. Var du verkligen en person som tränade och lyfte vikter? Var detta en central del av din identitet? Nej. Du fokuserade på resultaten snarare än på identiteten.

”Resultat handlar om vad du får. Processer handlar om vad du gör. Identitet handlar om vad du tror på”, säger James Clear i sin nya bok om vanor.

Identitet definierar vem du är. För att vanor och ett tillväxtorienterat tankesätt ska bli en del av din natur måste de vara en integrerad del av din personliga syn på livet.

3. Uppskatta de små framgångarna.

En annan anledning till att det är svårt att förstå tillväxtmentaliteten är att vi förväntar oss för mycket för tidigt. Kom ihåg att fast och tillväxtmentalitet inte är binära. Alla befinner sig i en process.

”Jag är en kvinna under utveckling. Jag försöker precis som alla andra. Jag försöker ta till mig varje konflikt, varje erfarenhet och lära mig av dem. Livet är aldrig tråkigt”, säger Oprah Winfrey. Detta är definitivt ett tillväxtorienterat tankesätt. Hon har inte bestämt sig för vem hon är som person, som ett slutgiltigt resultat, trots alla framgångar.

För att kunna hantera upp- och nedgångarna i tillväxtmentaliteten måste du kunna hantera små framgångar och bygga vidare på dem. Vissa dagar kommer att vara svårare än andra; vissa minuter kommer att vara mer prövande än andra.

Tillväxtmentaliteten accepterar dessa svårigheter tillsammans med de små vinster som de medför.

Fira tillsammans som ett team längs vägen.

Slutsats: Nästa steg för ett tillväxtorienterat tankesätt

En tillväxtorienterad inställning handlar inte om att försumma dina talanger och förmågor för något helt nytt varje gång. Du kanske är född med vissa intressen, preferenser och egenheter. Men det betyder inte att nya färdigheter ligger utanför din räckvidd. Det finns många färdigheter som skulle kunna passa dina intressen och talanger, men som du kanske är rädd för att utveckla.

För att identifiera dessa, tänk på...

Dina rädslor relaterade till din karriär, framgång eller brist på framgång.

De resultat du vill uppnå och om du är villig att vara den typen av person.

Hur du lär dig av dina misslyckanden

Tycker du att det är svårt att ha ett tillväxtorienterat tankesätt? Vad hindrar dig? Vilka gamla mönster faller du tillbaka i?