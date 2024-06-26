10 strategier för medarbetarnas välbefinnande som gör ditt team nöjt

Medarbetarnas välbefinnande är en viktig komponent i en blomstrande arbetsplats. Enligt Gallups State of the Work Survey 2024 känner sig över 62 % av medarbetarna globalt sett inte engagerade i sitt arbete. Detta motsvarar cirka 8,9 biljoner dollar i förlorad produktivitet världen över.

Med sådana häpnadsväckande siffror är det uppenbart att det inte bara är fördelaktigt att prioritera medarbetarnas hälsa och välbefinnande – det är nödvändigt.

I den här bloggen dyker vi ner i 10 effektiva strategier för medarbetarnas välbefinnande. Dessa strategier ger HR-personal, företagsledare och chefer verktyg för att främja en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö.

Varför är medarbetarnas välbefinnande viktigt?

Arbete kan vara stressigt, särskilt för kunskapsarbetare som kämpar för att hänga med i branschens ständigt föränderliga natur. Kan strategier för medarbetarnas välbefinnande verkligen förbättra detta?

Ja, det stämmer! EY:s undersökning Work Reimagined Survey 2023 visade att ”förtroende, delaktighet och omtanke minskar sannolikheten för att anställda säger upp sig med 40 %”. Det kan låta som abstrakta begrepp, men en väl utformad strategi för medarbetarnas välbefinnande kan göra dem mer konkreta på din arbetsplats.

Här är varför det är så viktigt.

Nöjda medarbetare = produktiva medarbetare

När medarbetarna mår bra är de mer fokuserade och motiverade och får mer gjort. De presterar på topp och tar sig an utmaningar med en positiv attityd. De levererar bättre arbete, klarar deadlines med ett leende och utvecklar kreativa lösningar. Det är en vinst för alla!

Mindre stress, färre sjukdagar

Att känna sig överväldigad och utbränd kan leda till ökad sjukfrånvaro. Att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande hjälper dem att hantera stress och hålla sig friska, vilket innebär mindre frånvaro och ett mer pålitligt team. Alla vinner på att människor mår tillräckligt bra för att komma till jobbet och göra sitt bästa!

Lägre personalomsättning, högre personalbehållning

Ingen vill lämna ett jobb där de känner sig uppskattade och stödda. När du prioriterar att förbättra medarbetarnas välbefinnande visar du dem att du bryr dig om dem som människor, inte bara som kuggar i ett maskineri. Detta kan leda till en gladare och mer lojal personal som stannar kvar på lång sikt. Du kan spara tid och pengar på rekrytering och lägga mer resurser på ditt befintliga team!

Kreativitet och problemlösning

Föreställ dig ett team som känner sig tryggt med att dela med sig av idéer och ta risker. När medarbetarna känner sig stödda och uppskattade skapar de en miljö där glada och friska medarbetare tänker utanför boxen och kommer med innovativa lösningar.

Starkare företagskultur

När medarbetarna trivs på sin arbetsplats märks det! En positiv och stödjande arbetsmiljö främjar gemenskap och tillhörighet. Människor är mer benägna att hjälpa varandra, samarbeta effektivt och skapa en kultur präglad av tillit och respekt.

Den positiva energin kan sprida sig i hela företaget och göra det till en trevligare arbetsplats för alla.

Medarbetarnas välbefinnande är en strategisk investering i hela organisationens hållbara tillväxt. En arbetsmiljö som främjar medarbetarnas välbefinnande leder till en god medarbetarupplevelse och långsiktig framgång.

Enligt EY:s undersökning Work Reimagined Survey 2023 var organisationer som prioriterade medarbetarcentrerade strategier: 140 % mer optimistiska om att kunna attrahera den kompetens de behöver

204 % mer benägna att instämma i att företagets produktivitet har förändrats/förbättrats under de senaste två till tre åren

131 % mer benägna att instämma i att företaget hanterat yttre påtryckningar väl under de senaste två till tre åren

187 % mer benägna att instämma i att flexibelt arbete har implementerats framgångsrikt

10 strategier för medarbetarnas välbefinnande

Utöver förlorade intäkter finns det ett mycket mer komplext samband mellan medarbetarnas välbefinnande och organisationens prestanda.

Gallups undersökning tyder på att medarbetarnas engagemang är en ännu bättre indikator på affärsenhetens prestanda under utmanande tider, såsom en pandemi eller en recession. Genom att investera i medarbetarnas engagemang förbättrar du också ditt företags omedelbara resultat och långsiktiga överlevnad.

Här är 10 strategier för medarbetarnas välbefinnande som hjälper dig att öka medarbetarnas engagemang och skapa en positiv arbetsmiljö.

1. Sätt upp tydliga och mätbara mål

Medarbetare trivs när de känner att de har ett syfte och kan uppnå resultat. Att sätta upp tydliga, realistiska mål hjälper dem att känna sig motiverade och engagerade i sitt arbete. ClickUp Goals är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för medarbetarna att visualisera sina mål och följa upp sina framsteg.

Följ upp dina professionella mål med ClickUp Goals

Låt oss titta på hur det optimerar din målsättning:

ClickUp Goals låter dig dela upp stora mål i mindre, hanterbara steg . Detta gör att målen känns mindre överväldigande och hjälper medarbetarna att följa sina framsteg.

Du kan följa framstegen med numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål med ClickUp Goals.

Det ger transparens kring mål och framsteg . Alla kan se hur deras arbete bidrar till helheten.

Håll ordning på dina mål i en mapp. Skapa mappar för att följa sprintcykler, projektstatus, veckovisa medarbetarutvärderingar och i en mapp. Skapa mappar för att följa sprintcykler, projektstatus, veckovisa medarbetarutvärderingar och viktiga teammål

erkänna och fira uppnådda mål. Erkänn och fira när mål uppnås för att höja moralen och motivationen. Använd ClickUp Milestones för att. Erkänn och fira när mål uppnås för att höja moralen och motivationen.

2. Genomför regelbundna medarbetarsamtal

Regelbunden kommunikation är nyckeln till att förstå medarbetarnas behov och bekymmer. Planera in regelbundna avstämningar, enskilt eller i små grupper, för att skapa en trygg miljö för öppen dialog.

Mallar som ClickUps mall för medarbetarfeedback guidar dig i dessa diskussioner och hjälper dig att samla in värdefull information. Med den här mallen kan du:

Få snabb och värdefull feedback från dina anställda

Övervaka medarbetarnas känslor över tid med tydliga visuella verktyg

Dela öppet med dig av feedback och skapa en kultur där medarbetare och chefer känner sig bekväma med att prata med varandra.

Ladda ner den här mallen Samla in och hantera feedback från dina anställda med ClickUps mall för medarbetarfeedback.

Det är inte allt. ClickUps mall för medarbetarfeedback ger dig många fördelar, till exempel:

Hjälpa chefer att kommunicera och ge feedback på ett strukturerat och konsekvent sätt

Uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för sin prestation

Skapa en plattform för öppna och ärliga samtal mellan chefer och medarbetare

Ge teammedlemmarna möjlighet att uppmärksamma och belöna varandra för sina prestationer.

Använd dessa avstämningar för att fastställa tydliga, genomförbara förbättringsåtgärder och följ upp dessa vid efterföljande möten. Erbjud resurser eller utbildning för att tillgodose identifierade behov eller brister som upptäcks under avstämningarna.

3. Spåra medarbetarnas engagemang

Medarbetarnas engagemang är en stark indikator på det allmänna välbefinnandet på arbetsplatsen. Det hjälper dig att förstå hur sammanhållna och motiverade dina medarbetare känner sig. ClickUps mall för medarbetarengagemang kommer till din undsättning här.

Med ClickUps mall för medarbetarengagemang:

Du kan regelbundet göra undersökningar bland medarbetarna om deras engagemangsnivåer.

Du kan hantera detaljerade medarbetarprofiler och genomföra smidiga introduktionsprocesser.

Det hjälper dig också att få insiktsfulla prestationsutvärderingar.

Ladda ner den här mallen Förbättra ditt teams engagemang med ClickUps mall för medarbetarengagemang.

Du kan använda dessa uppgifter om medarbetarnas engagemang för att skräddarsy initiativ som tillgodoser specifika behov. Om uppgifterna till exempel visar att medarbetarna känner sig frånkopplade från sina kollegor kan du införa teambuildingaktiviteter.

Här är några steg som kan hjälpa dig att öka medarbetarnas engagemang:

Dela resultaten av av medarbetarundersökningar med medarbetarna. Denna öppenhet visar att du värdesätter deras synpunkter i medarbetarundersökningarna och är engagerad i att skapa en positiv arbetsmiljö.

Utveckla en handlingsplan för att ta itu med den feedback som erhållits i medarbetarundersökningar. Detta visar medarbetarna att deras röster hörs och värdesätts.

Kontrollera regelbundet med medarbetarna för att säkerställa att engagemanget förbättras och att justeringarna är effektiva. ClickUps mall för medarbetarengagemang hjälper dig att uppnå allt detta utan ansträngning.

ClickUp har också en allt-i-ett-plattform för HR-hantering för rekryterare och personalavdelningar. Den hjälper dig att enkelt hantera ditt drömlag. Du kan skapa det perfekta systemet för att förenkla rekrytering och introduktion och förbättra medarbetarnas välbefinnande och utveckling.

4. Främja balans mellan arbete och privatliv

En sund balans mellan arbete och privatliv är avgörande för att minska stress och förebygga utbrändhet. Det innebär att hålla arbete och privatliv i synk. Det handlar om att hantera tid och energi för att klara av jobb och personliga uppgifter samtidigt som man tar hand om sig själv.

Uppmuntra metoder som hjälper dina anställda att upprätthålla denna balans.

Erbjud flexibla arbetstider för att hjälpa medarbetarna att hantera sina personliga och professionella åtaganden.

Tillåt distansarbete för att ge medarbetarna större kontroll över sin arbetsmiljö och minska stressen i samband med pendlingen.

Uppmuntra regelbundna pauser under dagen för att vila och ladda batterierna.

Uppmuntra medarbetarna att sätta gränser mellan arbete och privatliv och respektera dessa gränser som en del av företagskulturen.

Uppmuntra aktivt medarbetarna att använda sina semesterdagar och ta ledigt för att vårda sin mentala hälsa när det behövs.

Sätt realistiska deadlines som tar hänsyn till arbetsbelastning och medarbetarnas kapacitet med hjälp av som tar hänsyn till arbetsbelastning och medarbetarnas kapacitet med hjälp av ClickUps resurshanteringsfunktioner . Orimliga deadlines kan vara en stor källa till stress.

Som ledare kan du föregå med gott exempel när det gäller balans mellan arbete och privatliv genom att ta pauser, sluta jobba i tid och utnyttja betald ledighet. Detta sätter tonen för hela organisationen.

Använd ClickUp Resource Management Software med formulärskaparen för att samla in information om medarbetarnas preferenser

5. Prioritera fysisk hälsa

Fysisk hälsa är en viktig del av det allmänna välbefinnandet. Uppmuntra medarbetarna att vara aktiva genom att erbjuda möjligheter och resurser. Så här kan du främja dina medarbetares fysiska hälsa:

Erbjud subventionerade eller gratis gymkort för att uppmuntra regelbunden motion.

Anordna företagsomfattande fitnessutmaningar för att motivera medarbetarna att hålla sig aktiva.

Om möjligt, erbjud träningsfaciliteter eller klasser på arbetsplatsen, till exempel yoga eller pilates.

Främja promenadmöten eller ståbord för att få in mer rörelse i arbetsdagen.

Erbjud hälsoincitament för anställda som cyklar eller går till jobbet, till exempel cykelparkering eller duschmöjligheter.

Investera i ergonomiska arbetsstationer för att förebygga fysiska besvär och skador. Detta inkluderar att tillhandahålla justerbara stolar, rätt belysning och bekväma tangentbord.

Uppmuntra medarbetarna att ta pauser för fysisk aktivitet under dagen. Det kan handla om korta promenader, stretchövningar eller till och med yogapass.

Organisera frivilliga hälsokontroller för att öka medvetenheten om förebyggande hälsovård.

Att investera i medarbetarnas mentala och fysiska välbefinnande och hälsa visar att du bryr dig om deras långsiktiga välbefinnande.

6. Främja mental hälsa

Psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa. Uppmuntra öppna samtal om psykisk hälsa och skapa en trygg miljö där medarbetarna kan söka hjälp. Här är några viktiga strategier som du kan implementera för att främja psykisk hälsa på din arbetsplats:

Erbjud tillgång till konfidentiell rådgivning eller Employee Assistance Programs (EAP)

Låt medarbetarna ta ledigt specifikt för sin mentala hälsa utan att bli stigmatiserade.

Anordna workshops om stresshantering och medvetenhet om mental hälsa .

Inrätta lugna områden på arbetsplatsen där medarbetarna kan gå för att koppla av och stressa av.

Erbjud mindfulness-utbildningsprogram eller meditationsappar för att hjälpa medarbetarna att hantera stress och förbättra koncentrationen.

7. Skapa en positiv arbetsmiljö

En positiv arbetsmiljö är en miljö där medarbetarna känner sig trygga, uppskattade och respekterade. Det kan påverka deras mentala hälsa och allmänna välbefinnande. Så, hur kan du åstadkomma det?

Främja en inkluderande kultur där mångfald uppskattas och alla medarbetare känner sig värdefulla.

Skapa möjligheter för teamwork och samarbete för att bygga upp en gemenskapskänsla.

Uppmärksamma och belöna regelbundet medarbetarnas hårda arbete och insatser.

Uppmuntra öppen kommunikation genom att göra ledningen tillgänglig och tillmötesgående.

Öppen kommunikation ligger till grund för många insatser för att skapa en positiv arbetsmiljö. ClickUps samarbetssvit – som innehåller funktioner som ClickUp Chat View, @-omnämnanden och kommentartrådar – kan skapa större transparens på din arbetsplats och bryta ner silos mellan ledningen och olika avdelningar.

Skapa enskilda chattar och gruppchattar med kollegor, dela bilagor och sätta samtalen i sitt sammanhang med ClickUp Chat View

8. Främja sociala kontakter

Att bygga starka sociala relationer på arbetsplatsen kan förbättra moralen och skapa en stödjande gemenskap. Medarbetare som känner sig knutna till sina kollegor upplever ökad arbetsglädje, förbättrad kommunikation och en starkare känsla av tillhörighet.

Här är några strategier för att främja sociala kontakter i din organisation:

Organisera roliga och engagerande teambuildingaktiviteter som uppmuntrar samarbete och kommunikation.

Uppmuntra medarbetarna att uppmärksamma och uppskatta varandras insatser . Det kan ske genom ett enkelt system för att ge beröm, en särskild onlineplattform eller till och med handskrivna tackkort.

Uppmärksamma medarbetarnas prestationer vid teammöten, i företagets nyhetsbrev eller till och med på sociala medier. Offentlig uppmärksamhet bidrar i hög grad till att höja moralen och få medarbetarna att känna sig uppskattade.

Uppmuntra medarbetarledda grupper baserade på gemensamma intressen eller bakgrunder.

En stark laganda leder till bättre samarbete, ökad kreativitet och en mer framgångsrik organisation.

9. Investera i professionell utveckling

Medarbetare som känner sig utmanade och stödda i sin professionella utveckling är engagerade, produktiva och stannar kvar i företaget. Erbjud möjligheter till professionell utveckling för att hjälpa medarbetarna att utveckla sina färdigheter och avancera i karriären.

Genomför regelbundet kompetensbedömningar eller undersökningar för att identifiera kompetensbrister hos enskilda medarbetare och team.

Involvera medarbetarna i att identifiera sina egna lärandebehov och utvecklingsmål

Erbjud utbildningsprogram , workshops eller onlinekurser för att tillgodose olika inlärningsstilar och intressen. Detta kan inkludera personlig utbildning, online-utbildningsmoduler eller tillgång till externa utbildningsresurser.

Överväg att erbjuda program för ersättning av studieavgifter för att hjälpa medarbetarna att skaffa certifieringar eller utbildningar som är relevanta för deras roller.

Erbjud ekonomiskt stöd eller betald ledighet för att medarbetarna ska kunna delta i branschkonferenser, workshops eller nätverksevenemang.

Hjälp medarbetarna att planera sin karriärutveckling inom företaget genom att sätta upp tydliga milstolpar och möjligheter till avancemang.

Para ihop medarbetare med mentorer som kan ge vägledning, stöd och karriärråd.

Genom att investera i professionell utveckling skapar du en framtidssäker arbetsstyrka som är anpassningsbar, innovativ och ivrig att ta sig an nya utmaningar.

Du kan använda ClickUps mall för strategisk plan för lärande och utveckling för att spåra och registrera behovet av lärande och utveckling i hela organisationen. Detta hjälper dig att:

Ladda ner den här mallen Spåra och registrera L&D-behov i hela organisationen med hjälp av ClickUps mall för strategisk plan för lärande och utveckling.

Fastställ tydliga mål för medarbetarnas utveckling

Övervaka och hantera utbildningsbehov i hela organisationen

Skapa och implementera L&D-program som är anpassade efter din organisations mål.

Granska effekten och effektiviteten av dina initiativ.

10. Erkänn och belöna medarbetarna

Erkännande och belöningar för hårt arbete och prestationer kan höja moralen och motivationen. Här är några effektiva strategier för att erkänna och belöna ditt teams prestationer:

Erbjud en rad olika belöningar och erkännanden för att tillgodose olika medarbetares preferenser. Det kan handla om offentligt erkännande, extra betald ledighet, presentkort eller möjligheter till professionell utveckling.

Uppmuntra en kultur av kollegialt erkännande . Inför ett system där medarbetarna enkelt kan erkänna och uppskatta varandras insatser.

Ju snabbare du uppmärksammar en prestation, desto större blir effekten. Låt inte enastående arbete gå obemärkt förbi för länge.

Uppmärksamma medarbetare som konsekvent visar prov på företagets värderingar. De blir förebilder för andra och inspirerar dem att följa efter.

Detta motiverar medarbetarna att sträva efter excellens, bidrar till en positiv arbetsmiljö och leder i slutändan till förbättrade prestationer och en mer framgångsrik organisation.

Skapa en blomstrande arbetsplats med ClickUp

Medarbetarnas välbefinnande är inte något som kan fixas på en gång. Det är ett kontinuerligt åtagande att skapa en arbetsmiljö där ditt team känner sig uppskattat, stödjt och trivs. Implementera dessa 10 effektiva strategier för medarbetarnas välbefinnande för att skapa en gladare, friskare och mer produktiv arbetsstyrka.

ClickUp är din one-stop-shop för att hantera alla dina initiativ för medarbetarnas välbefinnande. Från att sätta upp tydliga mål med ClickUp Goals till att spåra medarbetarnas engagemang och möjliggöra incheckningar, hjälper ClickUp dig att implementera och hantera dina strategier.

