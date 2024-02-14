Hur man skapar en positiv arbetsmiljö: En omfattande guide

Vad är hemligheten bakom en positiv arbetsmiljö?

Hur kan du höja teamets moral, särskilt när teamet inte arbetar på samma fysiska kontorsplats?

Och vilka strategier bidrar till att främja teamsamarbete?

Forskning visar att en effektiv chef är fyra gånger viktigare för ditt teams engagemang och välbefinnande (jämfört med var de arbetar).

Använd denna guide som ett praktiskt hjälpmedel för att införa balans mellan arbete och privatliv i din organisationskultur och lära dig hur du skapar en positiv arbetsmiljö som andra vill ta efter.

Vad skapar en positiv arbetsmiljö?

När vi säger ”arbetsmiljö” menar vi inte den fysiska platsen där du befinner dig. En arbetsmiljö är mer än bara det fysiska – det handlar om hur dina anställda mår när de arbetar för din organisation.

Vid denna punkt är det rimligt att ställa frågan:

Känner de sig motiverade att ta sig an dagen och ge sitt bästa?

Är de emotionellt engagerade i att bidra till företagets vision?

Känner de sig uppskattade av ledningen? Behandlas de rättvist?

En positiv arbetsmiljö svarar ja på alla dessa frågor! Den främjar medarbetarnas glädje, välbefinnande och utveckling, och ökar produktiviteten.

Tre viktiga egenskaper hos en positiv arbetsmiljö

Din företagskultur är viktig – den definierar arbetsstilar, värderingar och den bokstavliga atmosfären som dina anställda lever och andas på arbetsplatsen.

Hur du väljer att behandla dina anställda påverkar produktiviteten, på gott och ont.

Så den verkliga frågan är: ”Hur skapar vi en positiv arbetsmiljö som ökar medarbetarnas lojalitet och får dem att känna sig uppskattade?”

I grund och botten börjar en positiv arbetsmiljö med följande kulturdefinierande faktorer:

1. En arbetsplats som prioriterar samarbete mellan medarbetarna, inte kaos på jobbet

Teamdynamiken spelar en avgörande roll för att forma din arbetsmiljö.

Tänk på följande:

Kan dina anställda enkelt bygga sociala relationer på arbetsplatsen?

Kan framför allt distansarbetare driva på samarbetet på alla nivåer?

För att förbättra samarbetet inom teamet kan du prova teambuildingövningar, antingen virtuellt eller ansikte mot ansikte, och genomföra regelbundna avstämningar för att bygga upp relationer och förtroende.

2. En arbetsplats som visar positivt beteende gentemot medarbetarna, inte negativitet i handling

Att anamma positivt tänkande är en del av att skapa en hälsosam arbetskultur. En annan lika viktig del är att ta ansvar för dina organisatoriska värderingar.

Men hur gör man det?

Använd dessa frågor som en säker checklista för att visa på en positiv inställning:

Är din företags kultur tydligt formulerad?

Finns det något sätt att koppla företagskulturen till affärsresultaten? Kan du kommunicera detta på ett transparent sätt till dina anställda?

Prioriterar din organisations uppdrag dina anställdas mentala hälsa?

Känner dina anställda sig stödda och omhändertagna, och känner de sig tillfredsställda med sitt arbete?

Även om dessa frågor kan verka komplexa och besvärliga måste ledningsgruppen ställa dem och vidta nödvändiga åtgärder för att få ordning på saker och ting.

3. En arbetsplats som respekterar medarbetarna och inte har ett bakåtsträvande tänkande

Anställda kan inte sätta upp professionella mål för sitt arbete om arbetsplatsen inte respekterar deras val.

Ömsesidig respekt mellan ledningen och de anställda är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Använd dessa tips för att få dina anställda att känna sig hörda och uppskattade:

Visa respekt för alla medarbetare genom ditt dagliga beteende och genom större initiativ.

Uppmuntra chefer att arbeta för att minska stressnivån på arbetsplatsen för medarbetarna.

Se anställdas produktivitet i direkt relation till tillväxt och mentalt välbefinnande – om dina anställda känner sig inspirerade på ett naturligt sätt kommer de att bidra till en livligare och mer samarbetsinriktad arbetsplats.

Vilka är fördelarna med att skapa en positiv arbetsmiljö?

En positiv arbetsmiljö har direkt inverkan på medarbetarnas engagemang.

Fördelarna med att skapa en positiv arbetsmiljö inkluderar följande:

Förbättrad balans mellan arbete och privatliv leder till högre produktivitet : En företagskultur som gör det möjligt för medarbetarna att leva ett mer balanserat liv kommer att gynnas av mer produktiva medarbetare. När produktiva medarbetare känner sig nöjda och engagerade kommer de att bättre förstå hur deras roller passar in i företagets mission – en vinst för alla. Din organisation måste också erbjuda positiv förstärkning till medarbetarna och erkänna dem för ett väl utfört arbete.

Nöjdare medarbetare och lägre personalomsättning : En annan direkt fördel med en positiv arbetskultur är ökad personalbehållning tack vare förbättrad medarbetarnöjdhet. När medarbetarna känner sig nöjda och uppnår både professionella och personliga mål med samma entusiasm, kommer din personalomsättning att minska.

Minskad stress : Att undvika utbrändhet bör vara varje organisations högsta prioritet, men tyvärr är utbrändhet, enligt Harvard Business Review, främst ett resultat av : Att undvika utbrändhet bör vara varje organisations högsta prioritet, men tyvärr är utbrändhet, enligt Harvard Business Review, främst ett resultat av psykologiskt skadliga faktorer som förekommer på arbetsplatsen . Kända utlösande faktorer för utbrändhet är bland annat otillräckliga resurser eller tid för att hantera arbetsbelastningen, otillräcklig kontroll och autonomi, och mycket mer. En positiv arbetsmiljö gör det möjligt för medarbetarna att arbeta i sin egen takt och samtidigt kunna ställa obekväma frågor, till exempel hur man hanterar stress eller minimerar frånvaron.

Förbättrad personalmoral: Personalens moral omfattar deras attityd, synsätt och övergripande tillfredsställelse med arbetet. Om dina anställda upplever en positiv och samarbetsinriktad arbetsplats kommer de att arbeta med större självförtroende och glädje.

Onboarding och utbildning – viktiga faktorer för att skapa en positiv arbetsmiljö

De senaste uppskattningarna från Harvard Business Review visar att:

Endast 52 % av de anställda är nöjda med sin introduktionsperiod.

32 % tycker att det är förvirrande

22 % anser att den är oorganiserad

Du vill snabbt introducera nya medarbetare utan att slösa tid eller lägga ner för mycket arbete.

En positiv arbetsmiljö innebär också att introduktionen av nya medarbetare innebär mer än bara presentationer för hela kontoret. Med en färdig mall för introduktion, som ClickUp Employee Onboarding Template, sparar du personalavdelningen mycket tid:

Ladda ner denna mall Integrera en ny medarbetare i din arbetsplatskultur med denna strömlinjeformade mall för introduktion.

För att få ut mesta möjliga av denna mall kan du komplettera den med resurser för informellt lärande om organisationen och arbetsplatskulturen, så att dina anställda har allt de behöver för att vara produktiva redan innan de börjar jobba!

Här är några andra tips för att integrera en bra introduktion i dina centrala organisationsvärderingar och din arbetsmiljö i stort:

Fokusera på att engagera dina anställda och se till att de känner sig delaktiga – forskning visar att oengagerade anställda kostar företagen motsvarande 18 % av deras lön.

Inkludera introduktionen som en viktig del av din företagskultur genom att ge medarbetarna en tydlig förståelse för vad deras arbetsuppgifter innebär, genom att visa dem den fysiska arbetsplatsen eller den virtuella arbetsmiljön och så vidare.

Utforma ditt kontor med hjälp av programvara för lokalplanering!

Kraften i mångfald och inkludering i en positiv arbetsmiljö

Framgångsrika företag förstår vikten av att erkänna behoven hos olika typer av anställda på arbetsplatsen.

Alla personalavdelningar som vill behålla de bästa talangerna måste acceptera den ökande betydelsen av mångfald och inkludering för att skapa en positiv arbetsmiljö genom att:

Fråga: Är företagets anställningskultur öppen för människor av alla etniciteter, åldrar, religioner och kön?

Undersökande frågor : Är teamen tillräckligt mångsidiga och inkluderande för att bygga upp hjälpsamma sociala relationer?

Strategi: Erbjuder du tydliga vägar för medarbetarna att klättra på karriärstegen?

Om ditt företags värderingar inte rymmer mångfald och inkludering kommer arbetsupplevelsen för dina mångfaldiga medarbetare att påverkas negativt från första dagen.

Hur man upprätthåller en positiv arbetsmiljö på arbetsplatsen

Hela 78 % av de anställda säger upp sig av skäl som arbetsgivaren kunde ha förhindrat.

En ohälsosam arbetsmiljö sätter medarbetarnas behov i bakgrunden – ett ödesdigert misstag i dagens medarbetarorienterade, uppkopplade arbetsmiljö.

För att vända utvecklingen för din organisation kan du utnyttja ClickUps verktyg för HR- och rekryteringshantering.

Denna mångsidiga programvara stöder alla HR-processer och är ett viktigt verktyg som hjälper dig i din strävan att skapa en positiv arbetsmiljö.

Så här gör du:

Främja ansvarstagande och ägarskap och uppmuntra laganda

Uppmuntra teamet att ta ansvar för resultaten, fatta beslut och ta itu med problem istället för att "se upptagna ut" – ett problem som drabbar 50 % av dagens anställda.

Ingenting stärker medarbetarnas ansvarskänsla och moral lika mycket som att ha en färdig checklista med saker att göra. Och med ClickUp Tasks är det superenkelt att skapa en checklista .

Skapa checklistor på språng med ClickUp 3. 0 Task View

För att säkerställa att dina distansanställda inte känner sig utanför och oengagerade, hjälp dem att vara på samma nivå som sina teammedlemmar med hjälp av samarbetsverktyg i ClickUp.

Team kan till exempel använda ClickUp Tasks för att dela sina skärmar med funktionen Record Screen och förbättra kommunikationen mellan team som arbetar på distans:

Spela in din skärm och dela den med medarbetarna med ClickUp Task View

Främja transparent och öppen kommunikation

Tanken är att motivera alla att leva som de lär – genom att föregå med gott exempel kommer du att vinna mer förtroende och tillit från dina anställda.

Inför en öppen dörr-policy där alla kan prata med ledningen och kommunicera sina farhågor eller bekymmer.

Dessutom arbetar inte alla team på en fysisk arbetsplats, beroende på arbetets natur.

I detta upplägg bör företagets uppdrag vara att:

Skapa positiva relationer mellan medarbetarna

Håll regelbundna möten med teamet för att skapa en öppen kommunikation.

Förse teamen med de verktyg som behövs för att stödja kommunikation och samarbete.

Främja samarbete med live-redigering av dokument i ClickUp

ClickUp Docs och ClickUp Tasks hjälper team att kommunicera och samarbeta på ett transparent sätt. Team kan samarbeta i Docs, redigera dokument tillsammans i realtid, tagga andra med kommentarer, tilldela åtgärder till enskilda ägare som uppgifter och konvertera text till spårbara uppgifter för att hålla koll på idéer.

Genom att länka dokument och uppgifter kan teamen komma åt allt sitt arbete på ett och samma ställe och till och med skapa anpassade arbetsflöden för att göra arbetet mer effektivt.

Chefer kan använda Docs för att skapa och dela policyer, SOP:er och annat med alla relevanta teammedlemmar.

Utnyttja avancerad formatering och slash-kommandon i ClickUp Docs

Följ projektets framsteg men upprätthåll också balansen mellan arbete och privatliv

Dagens team måste hantera flera nya projekt samtidigt och behöver en central plats där de kan se vad som händer med varje projekt.

Gå till ClickUp Dashboards.

Se projektstatus, uppgiftsstatus och teamets insatser på ett och samma ställe med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards är det bästa sättet att följa teamets framsteg i realtid och se till att alla är på samma sida. Att visa resultat och insikter om deras projekt främjar också bättre samarbete och tillfredsställelse inom teamet.

Se den som ditt kontrollcenter för hantering av många anställda och flera projekt.

Använd den anpassade instrumentpanelen för att få djupare insikter samtidigt som du får en övergripande bild av ditt arbete och främjar en samarbetsinriktad arbetsmiljö.

Om du vill spåra beroenden och hantera prioriteringar på en gemensam visuell tidslinje med ditt team kan du överväga att använda ClickUp Gantt Chart View:

Sortera prioriteringar, förbättra produktiviteten och öka balansen mellan arbete och privatliv med hjälp av ClickUps Gantt-vy

Om du vill ha fler alternativ kan du prova dessa kostnadsfria program för Gantt-diagram och visualisera din väg till framgång!

Proffstips: Du måste också erbjuda förmåner som främjar mentalt välbefinnande, såsom gratis gymkort, prenumerationer på meditationsappar, gratis rådgivningssessioner och så vidare, så att teamet inte känner sig utbränt.

Erbjud varierande arbetsflöden så att teamet kan arbeta på det sätt de vill

Förenkla dina aktiviteter med ClickUp Views

Att ge ditt team självständighet är bra, men det är lika viktigt att låta teamet arbeta på det sätt de vill.

ClickUp Views gör det möjligt för teammedlemmar att anpassa sin uppgiftshantering, projektuppföljning och visualisering av arbetsflöden efter sina preferenser, med över 15 anpassningsbara vyer! Om du har anställda som arbetar på distans hjälper funktionen ClickUp Views dem att få en tydligare bild av det nya jobbet med ett enda ögonkast.

Vanliga alternativ för vyer är lista, tavla och kalender.

Gör det lika enkelt att se uppgifter som att titta i en kalender med ClickUp!

Gör arbetet roligt med en positiv arbetsplatskultur

Företagsledare diskuterar ofta hur man skapar en positiv arbetsmiljö, men saknar kunskap eller resurser för att komma igång.

Men du kan förbättra medarbetarnas övergripande tillfredsställelse och välbefinnande med rätt kombination av organisatoriska värderingar, strategiska HR-verktyg och ett starkt fokus på att bygga en hälsosam arbetskultur.

Tänk på de konkreta och abstrakta aspekterna av att skapa en positiv arbetsmiljö, så är du redo att sätta igång.

Ge dina team verktyg som ökar produktiviteten, till exempel ClickUp, och skapa en arbetskultur där medarbetarna trivs. Registrera dig för ClickUp idag.

Vanliga frågor

1. Hur kan jag skapa en positiv arbetsmiljö?

Följ dessa steg för att skapa en positiv arbetsmiljö:

Prioritera introduktionsprocessen inom din företagskultur

Uppmuntra öppen och ärlig kommunikation

Öka möjligheterna till samarbete

Erbjud positiv förstärkning från ledningsgruppen och uppmärksamma medarbetarna för deras hårda arbete.

Erbjud dina anställda möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Minska stressen på arbetsplatsen genom att fokusera på dina anställdas mentala hälsa.

2. Vilka är kännetecknen för en positiv arbetsmiljö?

En positiv arbetsmiljö främjar en positiv inställning som skapar förtroende, ömsesidig respekt, samarbete och ansvarskänsla hos medarbetarna. Den ger medarbetarna möjlighet att bygga sociala relationer och dela idéer utan rädsla för att bli dömda eller hånade.

3. Hur påverkar en positiv arbetsmiljö produktiviteten?

Forskning visar att nöjda medarbetare är 13 % mer produktiva, vilket tyder på ett tydligt samband mellan en positiv arbetsmiljö och produktivitet. Ju nöjdare dina medarbetare är, desto mer effektivt och produktivt kommer de att arbeta, vilket leder till högre produktivitet.

4. Hur kan ClickUp bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö?

Den stora skillnaden mellan att använda en plattform som ClickUp och andra verktyg är att ClickUp gör det möjligt för dig att: