De 10 bästa programvarorna för kontorsplanering 2025

Under åren har jag arbetat på olika kontor och lett olika team under min karriär. Jag kan av egen erfarenhet säga att uttrycket ”miljön påverkar produktiviteten” stämmer. Att bygga eller optimera en kontorsmiljö för att underlätta bättre funktionalitet kan avsevärt förbättra inte bara personalens produktivitet utan också deras arbetsglädje.

Uppgiften blir ännu viktigare när du utformar din egen arbetsplats, planerar en arbetsyta för ett litet team eller reglerar ett stort kontor för ett stort företag. Lösningen – programvara för kontorsplanering! Med dessa avancerade verktyg kan du utarbeta kontorsplanritningar, brainstorma innovativa kontorslayouter och förbättra ditt teams arbetsmetoder.

I den här bloggen guidar jag dig genom vad du ska tänka på när du väljer programvara för design och planering av kontorsutrymmen, och presenterar även 10 av de bästa programvarorna för utrymmesplanering som finns på marknaden idag. ?

Vad ska du leta efter i programvara för utrymmesplanering?

Precis som andra plattformar och verktyg bör din programvara för lokalplanering vara flexibel och underlätta ditt arbete, inte försvåra det. ?️

Här är vad du ska tänka på när du väljer verktyg för utrymmesplanering.

Dra-och-släpp-funktion : Skapa din drömarbetsplats med interaktiva verktyg som gör det enkelt att flytta skrivbord, stolar och annan utrustning.

Rapporteringsfunktioner : Idag behöver fastighetsförvaltare data för att se hur väl utrymmesplaneringen fungerar. Leta efter ett verktyg som automatiskt genererar rapporter och spårar mätvärden för att underbygga beslut om rumsanvändning.

Scenarioplanering : Sätt ihop olika utrymmesdesign och kör dem genom simuleringar för att se hur väl de fungerar under olika omständigheter för att optimera utnyttjandet av dina utrymmen.

Automatisering : Utrymmesplanering handlar inte bara om att utforma kontorslayouter, utan också om att hantera deras användning. Ställ in automatiseringar för användning av mötesrum och bordsbokningar för smidigare arbetsmiljöer.

Behörigheter: Rumsplanering kräver att olika team samarbetar effektivt. Välj ett verktyg som låter dig ställa in behörigheter så att ekonomichefen kan skapa rapporter, HR kan granska sittplatsplaner och : Rumsplanering kräver att olika team samarbetar effektivt. Välj ett verktyg som låter dig ställa in behörigheter så att ekonomichefen kan skapa rapporter, HR kan granska sittplatsplaner och visuella projektledare kan boka rum – utan att de är i vägen för varandra.

De 10 bästa programvarorna för utrymmesplanering att använda 2024

Är du redo att börja planera och hantera mer effektiva arbetsplatser? Här är planeringsverktygen du kan prova redan idag. Från designprogramvara till layoutprogramvara och verktyg för arbetsplatshantering – det finns sätt att visualisera ditt utrymme och skapa mer produktiva arbetsmiljöer. ?

1. ClickUp

Bäst för projektledning på kontoret

Omvandla dina idéer till uppgifter med funktionen ClickUp Whiteboard.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som hjälper dig att hålla ordning och kontroll på alla små detaljer som ingår i utformningen av ett kontorsutrymme. Verktyget erbjuder hög anpassningsbarhet och du kan använda det för att påskynda planeringen och förbättra genomförandet. ?

Använd ClickUps whiteboards för att planera din kontorsyta. Det praktiska ritverktyget låter dig uttrycka din kreativitet samtidigt som du kan inkludera mått för att hålla allt i rätt skala. Samarbete i realtid innebär att du kan arbeta tillsammans med dina kollegor för att rita upp kontorsdesignen digitalt med hjälp av whiteboardprogramvaran.

ClickUps integrationer med ritverktyg förverkligar din vision och låter dig arbeta med de verktyg som är viktigast för dig. Anslut en kommunikationsapp som Slack för att få feedback från kunder eller teammedlemmar om din kontorsdesign. Dokumentera integrationer för att få godkännanden och stöd från viktiga intressenter.

Använd ClickUps uppgifter för att automatiskt tilldela arbete till relevanta teammedlemmar. Tilldela uppgifter för att utforma kontorsutrymmet, godkännanden och kontakter med entreprenörer och byggare för att förverkliga ditt drömkontor. Lägg till prioritetsmarkeringar och beroenden för att markera arbete som behöver uppmärksammas först.

Vill du visualisera hur lång tid det tar att planera ditt kontor? Använd Gantt-diagram i ClickUp för att skapa tidslinjer för varje steg i planeringsprocessen. Välj anpassade färgkoder för olika stadier och team, och lägg till anpassade fält för att spåra mindre steg.

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner den här mallen Hantera din kontorsyta mer effektivt med ClickUps mall för kontorsutrymmeshantering.

Begränsningar för ClickUp

Det finns massor av funktioner som möjliggör en hög grad av anpassning, men det innebär att du måste ta dig tid att lära dig verktyget.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang, men priset är överkomligt för de flesta individer och team.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Accruent

Bäst för kostnadshantering på kontoret

via Accruent

Accruent är ett program för utrymmeshantering som gör det enkelt att granska beläggningsgränser och fördjupa sig i hur du använder ditt kontorsutrymme för att förbättra utnyttjandet och minska driftskostnaderna. Börja med att ladda upp dina anläggningsdata och utforska olika utrymmen och layouter för att se vad som passar ditt teams behov. Använd inbyggda automatiseringar för att visa beläggningsstatus, utrymmesallokeringar och avdelningsuppdrag.

Accruents bästa funktioner

Den intuitiva rapporteringspanelen ger insikter som hjälper dig att minska fastighetskostnaderna, förbättra bokningen av konferensrum och öka säkerheten i anläggningen.

Optimera utrymmeshanteringen var du än befinner dig tack vare funktionalitet för stationära datorer, mobila appar och surfplattor.

Automatiseringar möjliggör varningar och aviseringar när arbetsplatser är bokade, och du kan hantera transaktioner direkt i programvaran.

VisualMap och AutoCAD erbjuder visualiseringar av ditt kontor för att förbättra layouter och hantera teamets placeringar.

Accruents begränsningar

Vissa användare upplevde att det krävdes flera steg för att uppdatera behörigheter och att processen kunde effektiviseras.

Det finns en inlärningskurva eftersom det finns många olika funktioner.

Accruent prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Accruents betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

3. Maptician

Bäst för hybridarbetsmiljöer

via Maptician

Maptician är en programvarulösning för utrymmesplanering som syftar till att tillgodose behoven i hybridarbetsmiljöer med en blandning av kontors- och distansanställda. Använd den för att effektivisera utrymmesfördelningen, skapa dashboards för att hantera besökare och genomföra scenarioplanering. Anpassade verktyg för medarbetarengagemang i programvaran tar det ett steg längre genom att skapa arbetsplatser som anpassar sig efter medarbetarnas behov. ??‍?

Mapticians bästa funktioner

Använd layoutplaneraren för att designa, planera och bygga utrymmen som flyter bra och främjar produktiviteten.

Hantera din fastighetsportfölj med visuella instrumentpaneler som tydligt visar rumsbokningar, utrymmesanvändning och kontorsrenderingar.

Automatiserad arbetsplatsanalys ger insikt i driftskostnader och utnyttjandegrad.

Implementeringsteamet och supportverktygen erbjuder utbildning för att du och hela kontoret ska hålla er uppdaterade med kurser i layout och design.

Begränsningar för Maptician

Vissa användare önskar att programvaran för lokalplanering hade fler designalternativ och kortkommandon i verktyget för planritningar.

Analyser och rapporter är inte alltid intuitiva, utan kräver lite tid för att förstå fullt ut.

Maptician priser

Enhetlig prissättning för alla: 4 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Maptician

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (10+ recensioner)

4. SmartDraw

Bäst för detaljerade diagram och brainstorming

via SmartDraw

SmartDraw är en SaaS-lösning som låter dig skapa diagram, brainstorma och genomföra planering på ett och samma ställe. Integrationen med AWS, Teams och Jira förbättrar samarbetet och tar brainstorming- och planeringssessioner till nya höjder. Använd SmartDraws whiteboardprogramvara för att skissa på planritningar och dela designen direkt tack vare inbyggda professionella presentationsverktyg.

SmartDraw bästa funktioner

Diagramverktyget erbjuder AI-stöd för att automatiskt flytta, lägga till och ta bort former utan att påverka anslutande objekt, såsom kontorsmöbler.

Tusentals mallar, inklusive planritningar, sparar tid när du ska bygga modeller av din nya kontorslokal.

Med CAD-ritverktyg (computer-aided design) kan du ändra skala, lägga till mått och dra och släppa inventarier för att visualisera din arbetsplatsupplevelse.

Med hjälp av lager kan du fördjupa dig i logistik som VVS, rörsystem och el för att utforma funktionella och kostnadseffektiva utrymmen.

SmartDraw begränsningar

Verktyget erbjuder inte 3D-modeller eller renderingar.

Det tar tid att lära sig alla funktioner och detaljer.

SmartDraw priser

Enskild användare : 9,95 $/månad

Flera användare: 8,25 $/månad för 3+ användare

SmartDraw betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

5. Coworktech

Bäst för omfattande kontorsplaneringstjänster

via Coworktech

Coworktech är en planeringsbyrå som förbättrar kontorsutrymmen i varje steg. Oavsett om du behöver hjälp med planritningar, råd om anslutning av telekommunikation eller förbättring av säkerheten, så effektiviserar verktyget dina viktigaste processer.

Coworktechs bästa funktioner

Smidig onboarding-support hjälper nya teammedlemmar att komma igång snabbt med tillgång till företagets verktyg, meddelanden om kundrelationshantering och automatiserade uppgifter för att hantera pappersarbete.

Verktyg för kontorshantering säkerställer att viktiga verktyg som Wi-Fi, nätverk och internetverktyg är säkra, trygga och tillförlitliga.

Fullservicehantering innebär att supportteamet på Coworktech sköter allt från att planera designen till att säkra leverantörer och övervaka system.

Expertteamet kan hjälpa till med design och installation över hela världen och på flera språk.

Begränsningar för Coworktech

Du har mindre kontroll över resultatet och anpassningen eftersom du överlämnar hanteringen till ett externt team av experter.

Det är inte så mycket ett programverktyg som en byrå som sköter många av arbetsplatsplaneringsuppgifterna åt dig.

Coworktech prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Coworktech-betyg och recensioner

G2 : Ej tillämpligt

Capterra: N/A

6. Wisp av Gensler

via Wisp

Wisp är ett program för arbetsplatshantering som är utformat för att förbättra vårt sätt att arbeta, oavsett om det är på kontoret eller med ett team på distans. Lösningen för utrymmes- och arbetsplatshantering låter dig spåra rörelser och mäta beläggning för att lägga grunden för bättre planlösningar. När du är redo att designa kan du med CAD-verktyg och -funktioner förverkliga dina designidéer på några minuter, inte dagar. ✅

Wisps bästa funktioner

Obegränsade CAD-uppdateringar säkerställer att du har den senaste tekniken till hands när du planerar golvplaner och skrivbordsarrangemang.

Verktyg för datavisualisering ger insikter om hur utrymmet används, identifierar flaskhalsar och förbättrar beslutsfattandet.

Med hjälp av verktyg för samarbete i realtid kan du kombinera brainstormingtekniker med designverktyg för att skapa bättre arbetsflöden med hela teamet på ett och samma ställe.

Det molnbaserade SaaS-verktyget gör att du kan hantera bokningar, planera återgången till kontoret och analysera rörelser och rapportering var du än befinner dig, även när du är på resande fot.

Begränsningar för Wisp

Du kan komma åt programvaran online från din telefon, men det finns ingen särskild mobilapp.

Det finns inga prioriteringsfunktioner, så det är inte så lätt att organisera ärenden och förfrågningar.

Wisp prissättning

Engångsavgift för implementering : 6 250 USD (plus löpande månadsavgifter)

Löpande månadsavgift : 600 dollar

Differentierad prissättning när ytan överstiger 75 000 kvadratfot

Wisp-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 5/5 (16+ recensioner)

7. SpaceIQ

Bäst för effektiv utrymmesmaximering och planering

via SpaceIQ

SpaceIQ är en programvarulösning som syftar till att hjälpa företag att maximera sin yta och bygga mer effektiva kontor. Det är ett verktyg som kombinerar fördelarna med en utrymmesplanerare med förvaltningsfunktioner för att hålla koll på kostnader, utnyttjandedata och scenarioplanering.

SpaceIQ:s bästa funktioner

Med kontorsplaneraren kan du hantera anpassade layouter över flera våningar, medan inbyggda scenarier testar dina designförslag för att se hur de fungerar.

Hantera arbetsplatsen med verktyg som spårar data för personer, möbler och tillgångar i enkla instrumentpaneler.

Inbyggda rapporteringsverktyg gör att du kan dela exakta kostnader med ekonomiavdelningen baserat på personal eller kvadratmeter.

Fastighetsportföljlösningar håller dig informerad oavsett om du har en fastighet eller flera kontor spridda över hela världen.

Begränsningar för SpaceIQ

Vissa användare önskar att det fanns fler färgkodningsalternativ för att markera data.

Utbildnings- och introduktionstjänsterna kan förbättras för att minska inlärningskurvan.

SpaceIQ priser

Kontakta säljavdelningen för priser

SpaceIQ-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

8. OfficeSpace

Bäst för rumsbokningar och daglig drift

via OfficeSpace

OfficeSpace är ett hybridverktyg för utrymmesplanering och organisation som förbättrar arbetet, oavsett om du bygger ett hemmakontor eller letar efter designidéer för att optimera en kontorsbyggnad som rymmer dussintals team. Använd verktyget för att hantera rumsbokningar, skapa planritningar och kommunicera med medarbetarna.

OfficeSpace bästa funktioner

Använd realtidsfunktioner för bokning så att anställda kan reservera mötesrum, konferenslokaler och skrivbord.

Distance Planner genererar omedelbart sittplatsarrangemang och låter dig göra ändringar med bara ett klick.

Scenarioplanering visualiserar olika layoutalternativ och ger feedback från intressenterna i verktyget för att effektivisera godkännandeprocessen.

Hantera den dagliga driften med verktyg för direktbokningar, serviceförfrågningar och besökarhantering.

Begränsningar för OfficeSpace

Vissa användare önskar att det fanns mer data om skrivbordsanvändningen för att bättre kunna skala tjänsterna.

Kundsupport och utbildningstjänster kan bli mer robusta

OfficeSpace priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

OfficeSpace betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

9. BlueYonder

Bäst för återförsäljare

via BlueYonder

BlueYonder är ett verktyg för utrymmesorganisation och design som hjälper återförsäljare att skapa effektivare layouter för kunderna. Öka intäkterna, gör det enklare för konsumenterna att hitta de produkter de behöver och maximera försäljningsytan med detta verktyg. ?

BlueYonders bästa funktioner

Mikro- och makroplanlösningar ger en bred översikt eller går in på detaljer för optimerade utrymmen.

Hanteringsfunktionerna erbjuder enhetliga golvdesigner i alla butiker och minskar risken för lagerhinder.

Använd datarapportering för att utvärdera lönsamhet, försäljningsutveckling och utrymmesbrist.

Växla enkelt mellan olika instrumentpaneler för att visa butiker på olika platser.

Begränsningar för BlueYonder

Vissa användare tyckte att gränssnittet kändes lite rörigt.

Anpassningsmöjligheterna kan förbättras för att erbjuda större flexibilitet och kontroll.

BlueYonder prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

BlueYonder-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (2+ recensioner)

Capterra: N/A

10. Robin

Bäst för distansarbetande team

via Robin

Robin är ett programverktyg som är utformat för att optimera upplevelsen av hybridarbetsmiljöer. Använd verktyget för att öka samarbetet mellan team som arbetar på distans och på kontoret och effektivisera arbetsflödena.

Robins bästa funktioner

Använd automatiseringar för att tilldela resurser eller boka utrymmen för distansarbetare så att de kan samarbeta med personer som befinner sig på specifika kontor.

Designa planritningar med whiteboardhanteringsverktyg som maximerar utrymmet baserat på analyser och hårda data.

Mobilappen gör det möjligt att boka skrivbord och eliminerar förvirring.

Med realtidsvyer kan du se vilka utrymmen som är upptagna och när områden är reserverade.

Robin-begränsningar

Appen kan krångla, vilket kan påverka bokningar och bekräftelser av reserverade utrymmen.

Det är ett ledningsverktyg och mer begränsat när det gäller utrymmesplanering jämfört med alternativen.

Robin prissättning

Bords- och rumsbokning : Från 419 $/månad

Valfria tillägg: Kontakta oss för priser och extra avgifter.

Robin-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Lägg grunden för produktiva team med ClickUp

Med dessa verktyg för utrymmes- och ytplanering kan du drömma, designa och hantera arbetsplatser som är mer produktiva, kostnadseffektiva och engagerande. Välj mellan CAD-verktyg som skapar planritningar och möbelplaceringar eller verktyg som hanterar den dagliga analysen, rörelserna och utgifterna i samband med hybrid- eller kontorsarbetsmiljöer.

Registrera dig för ClickUp idag och börja brainstorma nya kontorslayouter och övergå omedelbart till bättre hantering av dessa utrymmen. Med en hög grad av anpassning, ett intuitivt gränssnitt och hundratals funktioner kan du utnyttja projektplaneringsverktyget för att utforma ett mer produktivt kontor. ✨